タスク整理に役立つ無料のMonday.com To-Doリストテンプレート

多くの人が、仕事そのものに取り組むよりも、仕事の管理に時間を費やしすぎています。特に、真っ白なプロジェクトボードを見つめながら、タスクをどう整理すべきか悩んでいる時ほど、この傾向は顕著です。

Monday.comは柔軟なツールですが、始めの一歩となるテンプレートがなければ、時間節約ツールというよりむしろ時間の浪費源になりかねません。

本当に必要なのは「タスクを片付ける」ことなのに、結局ゼロからシステムを構築することになっていませんか？セットアップの手間を省き、すぐに実行に移せるよう、厳選した無料のMonday.com ToDoリストテンプレートをご用意しました。

もしMonday.comがご自身のスタイルに合わないと感じられる場合でも、よりスムーズで直感的な操作感を提供するClickUpのやることリストテンプレートもご用意しています。

Monday.comのTo-Doリストテンプレートとは？

Monday.comのToDoリストテンプレートは、タスクの整理・追跡・完了を容易にする既成のタスク管理ボードです。

一からやることリストシステムを構築する必要がなくなるため、すぐにプランを始められます。

これらのテンプレートには通常以下が含まれます：

期日と優先度付きのタスクリスト

進捗を追跡するステータス列（やること、進行中、完了）

反復タスクを効率化する自動化機能

日次・週次・プロジェクト別プラン用のセクション

優れたMonday.com To-Doリストテンプレートの条件とは？

適切なMondayのやることリストテンプレートは、日々の優先度をサポートするために、構造と柔軟性のバランスが取れている必要があります。選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：👇

所有者・優先度・期日を明示した明確なタスク構造： 割り当てられた所有者、期日、優先度でタスクを整理するテンプレートを探しましょう。これにより全員が「何を」「いつまでに」「どの程度の重要度で」やるべきことを把握できます

カスタムステータスラベル：複雑なワークフローなしで、カスタマイズ可能な色ラベルを使ってタスクの進捗を簡単に追跡できるテンプレートを選択

自動化機能付き：リマインダーの自動送信、タスクの自動進捗管理、ステータス更新など、時間を大幅に節約できるテンプレートを選択可能

フィルタリングと並べ替え： 期日、担当者、優先度でやることリストを絞り込めるようにし、重要なことに集中できるようにします

共有と共同作業: *リアルタイムでの議論やファイル共有をサポートするテンプレートを選択し、会話、仕事進捗、メモ、重要な文書を作業現場に直接残せるようにしましょう

進捗追跡: ダッシュボード、完了タスクカウンター、チェックリストアイテム、ステータスウィジェットなど、進捗を視覚的に確認できるテンプレートを選択し、モチベーションを維持し、目標に沿った進捗追跡を実現しましょう

🎯 生産性向上ハック：毎朝5分間、頭に浮かぶすべてを1つのToDoリストに書き出しましょう。その後、プロジェクトやカテゴリーごとにタスクをグループ分けします。これにより、優先順位付けを始める前に頭の中を整理できます。

やることリストテンプレート一覧

ブログで紹介したすべてのToDoリストテンプレートの要約テーブルはこちら：

無料のMonday.com To-Doリストテンプレート

Monday.comが提供する優れたToDoリストテンプレートで、週のプランを立てたり、チームの同期を保ったり、締切を逃さずに学期を乗り切ったりしましょう。

おすすめテンプレートはこちら：

1. 簡単なタスク管理のための週間やることリスト

簡単なタスク管理のための週間やることリストテンプレートは、一週間の仕事をプランするためのすぐに使える構造を提供します。タスクは平日（Mondayから金曜日）ごとにグループ化されており、毎日何をする必要があるかを確認し、チームメンバーをタグ付けし、進捗を追跡できます。

このテンプレートでできること：

「今週」と「来週」のボードを使ってタスクを整理し、現在進行中のタスクと今後のタスクを明確に視覚的に区別しましょう

「完了」「進行中」などの色分けラベルやカスタムステータスを活用し、進捗状況をひと目でビューしましょう

主要な関係者、締切、プロジェクト詳細を記載し、連携を強化して無駄なやり取りを回避しましょう

✅ こんな方に最適：複数のクライアントや関係者に対して週次成果物を管理するチームやプロフェッショナル。タスクのステータス、作業負荷、スケジュールの可視性を確保したい方へ。

🎥 動画で学ぶ: CEOのようにタスクの優先順位付けを極める方法

2. チームタスクリストテンプレート

従業員の64%がコラボレーションの非効率性により週に少なくとも3時間を浪費しており、20%は最大6時間を失っています。チームタスクリストテンプレートは、単一の共有ボードから複数のタスク、所有者、依存関係、プロジェクトフェーズを管理するのに役立ちます。

このテンプレートでできること：

✅ こんなチームに最適：クロスファンクショナルなチームや部署間で、より良い連携を図り、方向性を一致させ、作業負荷を管理したいチーム

3. アイゼンハワー・マトリックス テンプレート

全てが緊急に感じられる時、本当に効果的な行動が分からなくなります。アイゼンハワー・マトリックス・テンプレートは、実績あるアイゼンハワー手法に基づき、緊急性と重要性でタスクを優先順位付けします。タスクは自動的に「実行」「予定」「委任」「削除」の四象限に分類されるため、効果の低い仕事には時間を浪費するのを防げます。

このテンプレートで実現できること：

各タスクにスマートな提案を添付ファイルとして添付しましょう——優先度グリッド上の位置に基づいて、やること、委任、スケジュール設定、または削除を選択できます。

「完了」「保留」「停滞」などの明確な指標を適用し、各タスクが四象限のどこに位置するかを瞬時に把握できます

デリゲート済みタスクや放棄したタスクの簡単な記録を残しておけば、同じことを二度行う事態を防げます

✅ こんな方に最適：時間をかける価値のあるタスクとそうでないタスクを判断する実用的な方法が必要な、プロフェッショナル、マネージャー、または個人事業主

リーダーシップの洞察: 重要 ≠ 緊急 🧩 1954年の演説で、アイゼンハワーは元大学学長の言葉を引用しこう述べた。「私には二種類の問題がある：緊急なものと重要なものだ。緊急なものは重要ではなく、重要なものは決して緊急ではない」 後にスティーブン・コヴィーは1989年の著書『7つの習慣』でこの概念を取り入れ、現在広く知られるアイゼンハワー（緊急度・重要度）マトリックスを確立しました。

4. オンライン個人用バレットジャーナルテンプレート

このオンライン個人用バレットジャーナルテンプレートは、手書きログの柔軟性を洗練された整理されたボードに実現します。週次ログ、習慣トラッカー、タイムブロック、進捗更新を1つのインタラクティブなワークスペースに集約。明確かつ簡単にプランを立て、振り返り、個人目標を追跡する柔軟性を提供します。

このテンプレートで実現できること：

組み込みツールで優先度、進捗、所要時間を追跡しながら、タスクやイベントを週単位で分解しましょう。

目標やマインドセットを反映した画像、チェックリスト、リンク、さらにはGIFを埋め込むことで、ジャーナルをより魅力的にしましょう。

グループプロジェクトやクリエイティブな共同作業、共有習慣トラッカーとしてバレットジャーナルを利用している場合は、他の人をタグ付けするかコメントを残してください。

5. 学生用オーガナイザーテンプレート

授業、課題、試験、課外活動など、管理すべきことがすぐに膨大になりがちです。学生用オーガナイザーテンプレートは、すべてのタスク、プロジェクト、締切、科目を明確で整理されたボードにまとめることで、学生がこれらをすべて追跡するのを支援します。

静的なMonday.comレイアウトに代わる設計で、ドラッグ＆ドロップタスク、進捗バー、色分けされたカテゴリにより、学生が柔軟に時間管理を行えるようサポートします。

このテンプレートで実現できること：

期日を追加し、見積もり時間を設定し、毎週の時間の流れのビューを明確に把握しましょう

フォルダやカスタムタグを活用し、テーマ別・業務種別、さらにはクラブ活動やサイドプロジェクトごとにタスクをグループ化できます。

グループプロジェクトでは同僚とアクセスを共有し、メンターにはフィードバックや提案を求めましょう

✅ こんな方に最適：学業の仕事をよりスマートに行いたい高校生・大学生、締切ストレスを軽減したい方、すべてをひとつのビューで把握したい方

6. カスタマーオンボーディングテンプレート

クライアントのオンボーディングプロセス全体を管理するため、Monday.comのカスタマーオンボーディングテンプレートでは、クライアント名、開始日、担当チームメンバー、進捗、各フェーズごとのメモといったカスタムフィールドにより、各クライアントがオンボーディングプロセスのどの段階にあるかを一目で把握できます。

テンプレート内で利用可能なビューはガント、テーブル、タイムライン、チャートです。これにより、異なる役割に合わせてビューをカスタムできます。例：管理者は全体的なタイムラインビューを好む一方、オンボーディング担当者はタスク駆動型のビューを管理効率化のために選ぶかもしれません。

このテンプレートでできること：

タスク担当者への期日リマインダーや優先度/ステータス更新を自動化

時間追跡機能を有効にして、各工程にかかる時間を計測し、ボトルネックを特定しましょう

Slack、Gmail、Outlook、Zoomなどとの連携により、手動でのデータ転送なしでワークフローを継続的に実行できます。

✅ こんな方に最適： 複雑なシステムなしでオンボーディングプロセスを標準化したいカスタマーオンボーディングチーム

📚 こちらもチェック：生産性を維持するためのFreeNotion ToDoリストテンプレート

7. 週間タスクテンプレートのデザイン

デザインチームが直面する課題は数多くあります。複数回の修正、意見の対立、優先度の不明確さ、作業負荷の可視性の悪さなどがその一例です。デザイン週間タスクテンプレートは、チームが週次タスクのプランニング、所有権の割り当て、作業負荷の追跡、デザインアセットの視覚的管理を一元的に行えるボードを提供することで、こうした混乱を回避します。

Adobe Creative CloudやDropboxなどの人気デザインツールと連携するため、仕事ボードからファイルを簡単に添付ファイル・共有・プレビューできます。

このテンプレートでできること：

チームメンバー別にタスクをフィルタリングし、個人/チームの作業量を監視。再割り当てが必要な箇所を特定できます。

ガントチャートビューでタスクのタイムラインや進捗チャートを設定したり、ダッシュボードで進捗状況や保留中のタスクを視覚的に把握したりと、シームレスに切り替えられます。

リンクされた列、ファイル、ドロップダウン、日付、担当者など30種類以上のカラムタイプから選択し、リストの各アイテムに詳細情報を追加できます。

✅ こんな方に最適： 週次成果物の管理に体系的なフレームワークを求めるデザイン専門家やクリエイティブスタジオ

8. 採用プロセステンプレート

採用プロセスを各フェーズごとに体系化したい場合、採用プロセステンプレートはツールキットに追加すると便利です。カンバンビューで採用パイプラインを一目で把握できる一方、ダッシュボードは紹介元や採用傾向を可視化する優れた手段です。

カスタマイズ可能な組み込みフォームにより、候補者の応募書類やプロジェクトマネージャーからの新規ポジションリクエストも収集可能です。すべての提出物は自動的にボードに反映され、タスクリストの新規アイテムとして追加されます。

このテンプレートでできること：

採用フェーズや部署などに応じてカスタムグループやステータス列を作成し、視認性を向上させましょう。

採用後の全従業員情報を一元管理するため、データを「従業員ディレクトリ」ボードにリンクさせましょう

候補者の機密保持を確保し、アクセスを承認されたチームメンバーのみにリミットするため、HRボードをプライベートに設定してください。

✅ こんな方に最適：採用プロセス全体を管理する人事担当者や採用チーム

9. 単一プロジェクト用テンプレート

シングルプロジェクトテンプレートは、単一プロジェクトの開始から実施までを一元管理するために設計されており、プロジェクトフェーズ、予算、タイムライン、リソースなどを明確で集中管理されたボードに集約します。タスクはプロジェクトフェーズや「計画」「実行」「納品」などのカテゴリに応じてグループ分けできます。さらに、トリガーベースの自動化機能により、担当者への通知、タスクの移動、ステータスの変更、期限間近のリマインダー送信などが可能です。

このテンプレートでできること：

ダッシュボードをカスタムして進捗を監視し、迅速かつリアルタイムなプロジェクトの洞察を得ましょう

ステータスと優先度の列を作成し、チームが緊急タスクの完了する可視性を確保します

Gmail、Dropbox、Jira、Excelと連携し、プロジェクト管理中のツール切り替えを最小限に抑えましょう。

✅ こんな方に最適： 単独プロジェクトを管理するフリーランスや、ローンチや新規事業を展開するスタートアップ

📚 こちらもご覧ください：効果的なプロジェクトリストの作成と管理方法

10. ITサービスデスクテンプレート

ITリクエストやインシデントをより効率的に管理する方法をお探しですか？ITサービスデスクテンプレートは、すべての受信チケットとそのステータスを一元化したビューを提供するハブを提供します。

リクエスト情報、問題の説明、緊急度、スクリーンショットなどの詳細を収集する入力フォームが用意されており、チームに関連するフィールドを追加してカスタマイズ可能です。

ボードは自動的にグループ（例：新規リクエスト、進行中、解決済み）を作成しますが、ワークフロー構造に基づいて追加や変更が可能です。このテンプレートはJira、Zendesk、Slackなどと連携し、スムーズなワークフローとコラボレーションを実現します。

このテンプレートでできること：

技術者と管理者に、キューのステータスと作業負荷の可視性を提供します

チケットを空き技術者に自動割り当てし、通知/リマインダーを自動送信

平均解決時間、チケット件数、顧客満足度スコアなどの重要メトリクスを管理するダッシュボードを作成しましょう。

✅ こんな方に最適： 変更要求、インシデント報告、デバイスサポート、トラブルシューティングチケットを管理するITおよびテクニカルサポートチーム

Monday.com やることリストテンプレート リミット

Monday.comは視覚的に魅力的で柔軟なテンプレートを提供していますが、ユーザーからは時折いくつかのリミット点が指摘されています：

テンプレートは基本的なチェックリストを提供しますが、チェックリスト内のネストされたステップやサブタスクのサポートはありません。

ネイティブのタスク単位時間追跡機能なし。詳細なレポート作成には外部ツールが必要です。

ボード間でタスクを自動リンクすることはできません（依存関係や相互参照のため）

モバイル端末でのカレンダービューやカンバンビューには、視覚的なテーブルベースのレイアウトでは柔軟性が不足しています

代替Mondayの.comテンプレート

Monday.comテンプレートのリミットが増す中、多くのチームがよりスマートなMonday代替ツールへ移行しています。ClickUpはその一つです。

ClickUpは、タスク・ドキュメント・目標・チャット・ワークフローを一元管理できる「仕事のためのオールインワンアプリ」です。設定が簡単で拡張性にも優れた、カスタマイズ可能な無料ToDoリストテンプレートを豊富に提供しています。

以下に、すぐに使い始められる厳選されたClickUp用やることリストテンプレートを掲載します。

1. ClickUp 基本やることリストテンプレート

ClickUpベーシックTo-Doリストテンプレートは、スピードとシンプルさを追求したプラグアンドプレイ型のタスク管理テンプレートです。「やること」や「完了」などの事前設定済みステータスを備え、ボードビューとリストビューの両方で利用可能です。

完全にカスタマイズ可能な構造で、最小限の努力で素早く機能を活用したい方に最適です。このテンプレートで以下のことが可能です：

明確化のため、アクションアイテムを2つの基本ステータスで管理

進捗のプランや可視化方法に合わせて、ワークフロービューをカスタムできます

シンプルなフィルターで未完了や完了タスクを強調表示し、集中力を妨げずに管理できます

✅ こんな方に最適：基本的な機能だけで十分な、シンプルで使いやすく、複雑な機能に圧倒されないタスク管理ツールをお探しの方（エントリーレベルのプロフェッショナル、事務アシスタント、個人ユーザーなど）

🎥 動画で学ぶ：ClickUpで週間やることリストを作成する方法

2. ClickUp デイリーやることリストテンプレート

ClickUpデイリーやることリストテンプレートは、構造化されながらも柔軟な方法で意図的に毎日をプランしたいユーザー向けに設計されています。日々のタスクを書き留め、優先度別に整理し、時間単位で進捗を管理できるスペースを提供することで、ワークフローを簡素化します。

このテンプレートを使って：

✅ こんな方に最適：プロフェッショナル、フリーランス、または日々のプランと習慣の追跡を体系的かつ一貫して行いたい個人向け生産性向上を目指す方

3. ClickUpカレンダー用ToDoリストテンプレート

ClickUpカレンダーToDoリストテンプレートは、カテゴリー・役割・優先度を完全に管理しながら、週次・隔週・月次の仕事プランを立てるために設計されています。ガントチャートビュー、リストビュー、スケジュールビューなど複数のカスタムビューを切り替え、ご自身のプランスタイルに合わせてご利用いただけます。

このテンプレートを使って：

ミーティングリクエスト フォームを送信し、同僚やチームメンバーとのミーティングを提案しましょう。目的、出席者、その役割、および会話の緊急度を含めてください。

役割別カレンダーで、その月の予定されているミーティングをすべてビューできます。参加者の役割ごとに色でコード化されているため、月間の予定を簡単にビューでき、タスクカードから直接各人の役割を素早く把握できます。

✅ こんな方に最適：複数のプロジェクト、締切、ミーティングのコミットを管理する多忙なスケジュールを抱えるプロフェッショナルやフリーランサー

4. ClickUp 仕事 やることリストテンプレート

ClickUpの仕事用ToDoリストテンプレートは、強力なオールインワンタスク管理システムです。タスクの種類、重要メモ、連絡先電子メール、リソース、頻度といった詳細な情報を追加でき、仕事上のタスクを確実に追跡できます。

このテンプレートを使って：

週間カレンダービュー で一週間のタスクを一目で確認し、進捗管理を徹底。一日の空き時間も簡単に把握できます

月間カレンダービューで、1か月分のタスクを一目で確認。空き日と予定入り日を簡単に把握できます。

✅ こんな方に最適： 複数フェーズのプロジェクトや日常業務を管理するチームやプロフェッショナル。仕事の整理・優先順位付け・進捗追跡を一元的に行えるスペースが必要な方へ。

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを任意のToDoリストテンプレート（基本、日次、カレンダー、作業チェックリストなど）と組み合わせれば、ルーティンプランを自動化し、ワークスペースを整理整頓して一貫性を保てます。 プロンプト例：「『金曜日までに電子メールキャンペーンを開始する』という目標を、見積もり時間を付加した実行可能なタスクリストに変換してください。」 ClickUp Brainで見積もり時間のついた具体的なやることリストを作成

5. ClickUp アクティビティリストテンプレート

ClickUpアクティビティリストテンプレートは、シンプルなToDoリストから詳細なスプリントプラン、複雑なプロジェクトタイムラインまで、すべてを一元化・体系化するソリューションを提供します。

カスタムフィールド（タスクの種類、緊急度、タイムラインなど）を活用すれば、活動を論理的なグループに整理でき、可視性と管理性が向上します。

このテンプレートを使って：

✅ こんな方に最適：複数のクライアントプロジェクトを同時に管理するプロジェクトマネージャー、アカウントマネージャー、チームリーダー

6. ClickUp タスク管理テンプレート

ClickUpタスク管理テンプレートは、大小を問わずあらゆるタスクを確実に管理したいチーム向けの強力なソリューションです。タスクは「アイデア」「アクションアイテム」「バックログ」など実行可能なカテゴリに分類できます。

週単位の可視化、チームのキャパシティに基づいた業務の割り振り、緊急度に応じた管理など、お好みのスタイルに合わせてセットアップをカスタマイズできます。

このテンプレートを使って：

タスクを優先度（緊急、高、通常、低）で並べ替えたり、部署ごとにグループ化したりして、完了する可視性と責任の所在を確保しましょう。

ボードビュー に切り替えて、タスクを列に整理されたカードとして表示し、担当者、期日、優先度ラベルを追加しましょう

カレンダービューを開いて、チームタスクを日別・週別・月別で確認し、日付をクリックするだけでタイトル、説明、優先度、担当者などの詳細を伴う新規タスクを素早く作成できます。

✅ こんな方に最適：複数のチームにまたがる複雑なタスクや作業負荷を管理するプロジェクトマネージャー、チームリーダー、オペレーションコーディネーター

7. ClickUp 引っ越しチェックリストテンプレート

ClickUpの引越しチェックリストテンプレートは、人生で最も混乱しやすい経験の一つである自宅やオフィスの引越しに、秩序と落ち着きをもたらします。「引越し前」や「引越し当日」といった明確なタスクカテゴリにより、事前に準備を整え、各段階を体系的に進めるのに役立ちます。

スマートなグループ分けと事前入力済みのチェックリストで、ストレスを感じるより落ち着いて作業に集中できます。

このテンプレートを使って：

カスタム担当者フィールドを使用してチームメンバーや家族をタスクに割り当て、全員が誰が何をやることになっているかを把握できるようにします。

コメント欄を活用して、引越し業者の予約、梱包のコツ、特別な指示などをタスク内に直接記録しましょう

組み込みの進捗バーとリストビューを活用し、完了したタスクと未完了のタスクを瞬時に把握できます

*引っ越しをスムーズに管理・実行するためのステップ・バイ・ステップのプランを求める、住宅所有者、オフィスマネージャー、移転コーディネーター

8. ClickUp バケットリストテンプレート

ClickUp バケットリストテンプレートは、バケットリストの夢を実行可能な目標に変えるための頼れるツールです。色分けされたカテゴリやカスタムフィールドなどの視覚的要素を活用し、エキゾチックな旅行から一生に一度の体験まで、すべてを明確にマップするお手伝いをします。

3つのリストが含まれています：訪れる場所、試したい食べ物、アクティビティ。フォルダレベルでは、リストごとに整理されたすべてのエントリーをリストビューで一括ビューできるため、一箇所で全てを簡単に追跡できます。

このテンプレートを使って：

ボードビュー に切り替えると、添付ファイル付きの写真をカバーとして表示できます。視覚的なインスピレーションを高めるのに最適です。

担当者別ボードビュー で、単独でやること活動やパートナー・友人・家族とやること活動を分類し、 地域別ボードビュー で場所別に分類しましょう

「旅行」「自然」「趣味」などのサブカテゴリを活用し、各タスクに文脈を持たせましょう

✅ こんな方に最適：バケットリストのプランに体系化、共同作業、そして少しのワクワク感を加えたい方

9. ClickUp クラス課題用やることリストテンプレート

ClickUpクラス課題管理用ToDoリストテンプレートは、複数のクラス・課題・採点サイクルを扱う教師や教授のための究極の学業計画ボードです。時間追跡、依存関係、電子メール連携などのツールを活用し、授業プランからタスクスケジュール、課題採点までの全ステップを効率化しましょう。

このテンプレートを使って：

「試験」「レポート」「リスト」などのビューを切り替えて、指導スタイルに合ったフォーマットでタスクを可視化できます

「未着手」から「完了する」までの全タスクを管理し、見落としを防止します

「学習内容」や「課題評価」など、種類別に課題を分類して、授業のタスクを素早く整理・優先順位付けしましょう。

✅ こんな方に最適：複数のクラスにおける課題ワークフロー、採点、学生の進捗管理を行う教師、アカデミックコーディネーター、教授

10. ClickUp GTD（Getting Things Done）テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpのGTD（Getting Things Done）テンプレートで、ストレスを減らして日々のタスクに取り組みましょう。

ClickUp のGTD（ Getting Things Done）テンプレートは、デイビッド・アレンの生産性手法を具現化したものです。明確な構造のワークスペースで、タスクの収集・処理・整理・完了を効率的に行えます。

カスタマイズ可能なビュー、アクションベースのステータス、「次のアクション」「待機中」「いつか/もしかしたら」などの事前定義カテゴリにより、緊急タスクを優先しつつ、非緊急のアイデアも忘れることなく後回しにできます。

このテンプレートを使って：

「コンテキスト」「努力」「ブロック中」のタグを追加し、所要時間、現在の障害、または注力領域を明確にしましょう

期日を追加するとタスクが自動的に「受信トレイ」から「予定済み」に移動、または選択したコンテキストや優先度に基づいてビューを切り替えられます

ワークスペース内で標準作業手順書（SOP）、ミーティングメモ、アイデア共有文書に直接アクセスし、チームの連携を容易に実現

✅ こんな方に最適：プロフェッショナル、生産性向上を目指す方、GTDフォロワー。あらゆる生活領域におけるタスク・コミット・目標を体系的に管理し、繰り返し使えるシステムを求める方に

11. ClickUp 住宅リフォーム用ToDoリストテンプレート

一室のリフォームから家全体の改装計画まで、ClickUpの住宅改修ToDoリストテンプレートが予算管理やスケジュール設定から、業者の進捗管理やタスク完了状況の追跡までを包括的にサポート。ボードビューでプロジェクトの進捗状況と優先度を可視化し、タイムラインビューではタスクのフローを時系列でスムーズに把握できます。

さらに、カスタムリフォーム予算の作成と管理機能も利用可能です。これにより、財務管理とタスク管理の両方を確実に把握できます。

このテンプレートを使って：

各改修タスクの経費を記録・監視するための専用フィールドを活用し、正確な予算管理と支出の可視性を確保しましょう。

キッチン、子供部屋、バスルームなど、家のエリアごとにタスクをグループ分けして整理し、並行する仕事の流れを効率的に管理しましょう。

サブタスクやメモを追加して、請負業者への指示や資材の入手状況などの詳細を記録。メインタスクリストを煩雑にすることなく管理できます。

✅ こんな方に最適：コスト・タイムライン・タスクを明確化し、ホーム改修プロジェクトを簡素化・効率化したい住宅所有者、インテリアデザイナー、プロジェクトマネージャー

📚 こちらもご覧ください:タスクを整理するFree Asanaやることリストテンプレート

12. ClickUp デジタル製品用やることリストテンプレート

ClickUpデジタルプロダクトやることリストテンプレートは、ブレインストーミングや設計からパッケージングやプロモーションまで、デジタルプロダクトのライフサイクル全体を簡素化します。

バラバラのツールや付箋紙を管理する代わりに、このテンプレートは共有可能なドキュメントフォーマットですべてを整理。スキルレベルやプロジェクトの種類に応じてカスタム可能です。

このテンプレートを使って：

製品タイプに応じて、ワークブック、ワークシート、モックアップ、スライドデッキなど、様々な資産のプランを立てましょう。

プラットフォームごとのソーシャルメディアコンテンツ、オプトイン、電子メール用素材など、あらゆるクリエイティブタスクを追跡

リードマグネットや製品使用ガイドの作成といったタスクにはチェックボックスを活用し、ファネル構築の準備を整えましょう

✅ こんな方に最適：デジタル製品のローンチやプロモーションを簡単に進めたい作成者、コース開発者、コーチの方向けのチェックリスト

👀 ご存知ですか？ 専門家は、ADHDを持つ成人向けに3つの別々のやることリストを推奨しています： 短い日々のリスト（3～5つの最重要タスク）

大規模プロジェクト向けの長期リスト、そして

毎日の習慣（服薬や食事など）のためのルーティンリスト

13. ClickUp パーティープランニング用ToDoリストテンプレート

ClickUpのパーティープランニングやることリストテンプレートは、準備フェーズ、当日、イベント終了後の3つの主要なフェーズにイベントタスクを整理することで、パーティーの調整をスムーズにします。

イベントマーケティング、登録管理、クリエイティブデザイン、クロージングタスク用の事前作成済みリストが付属し、すべてカスタムや拡張が可能です。また、各イベントごとに別々のタイムライン（例：17:00～22:00の婚約パーティーや18:00～21:00のリハーサルディナー）を設定でき、スケジュールの重複を防げます。

このテンプレートを使って：

進行中のタスク管理には視覚的な進捗表示とサブタスクを活用し、チーム全体の連携を強化しましょう

会場やケータリングから最終支払いまで、イベントの各側面に対応した事前設定済みセクションで全てを管理できます。

イベント別に経費を追跡し、過剰支出を回避しましょう

✅ こんな方に最適：婚約パーティー、チームの祝い事、マイルストーンの達成など、フェーズごとのプランと調整が必要なイベント管理に

📚 こちらもご覧ください：生産性を高めるおしゃれなやることリストのアイデア

14. ClickUpセルフケアやることリストテンプレート

心と体と精神を育む体系的なセルフケア習慣を築きたいなら、ClickUpセルフケアやることリストテンプレートが最適なプランナーです。

この考え抜かれたテンプレートは、タスクをウェルネスタイプ別に分類し、セルフケアカテゴリーを割り当て、「順調」「遅延」「順調に消化中」など6つのステータスラベルで進捗を追跡するのに役立ちます。

このテンプレートを使って：

タスクを「マインド」「ボディ」「スピリット」のカテゴリーに分類し、さらに「スクリーンタイム」「美容」「健康」「趣味」などの活動タイプで細分化しましょう。

参照列とメモ列を活用し、各アクティビティにリンクされているリマインダー、ベストプラクティス、モチベーションを高めるヒントを添付ファイルとして添付しましょう。

色分けされた見やすいレイアウトで、健康状態のどの側面が注意を必要としているかを即座に把握できます

✅ こんな方に最適：明確な目標設定と進捗追跡で、一貫性のあるパーソナライズされたセルフケア習慣を築きたい個人

📚 こちらもご覧ください:ClickUpを使った目標設定と追跡の方法

15. ClickUp品質管理チェックリストテンプレート

ClickUp数量管理チェックリストテンプレートは、製品やプロセスがリリース前に最高水準を満たすことを保証するための専用ワークスペースです。

ステータス更新、分類、備考用の事前定義済みフィールドにより、重要な生産チェックから軽微な修正まで、あらゆる品質基準の順守をチームが確実に達成できるよう支援します。

このテンプレートを使って：

各タスクを「軽微」「重要」「緊急」に分類し、チームの集中力とエスカレーション経路を導き、「新規承認」「保留中」「承認済み」などのカスタムステータスで意思決定を効率化しましょう。

タスクの完了やフィードバックに基づく更新をトリガーするノーコードの自動化ルールを活用し、プロセスを円滑にしましょう

専用のカスタムフィールドに備考、結果、テスト手順を記録し、完了する文書化とトレーサビリティを確保します。

✅ こんなチームに最適：QAチームや運用責任者の方で、製品ライフサイクルの各フェーズにおける品質コンプライアンスを確保するための堅牢なシステムが必要な方

16. ClickUp SEOチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp SEOチェックリストテンプレートでSEO戦略の不足点を発見・修正

ClickUp SEOチェックリストテンプレートは、SEO戦略全体を構造化して明確に把握できる概要を提供します。製品リスト、ブログ、お問い合わせフォームなど、複数のページにまたがる複雑なタスクを管理可能なステップに分解するのに役立ちます。

ページ内SEOの管理やリンク切れの修正からメタデータの品質追跡まで、柔軟な分類と視覚的な進捗追跡機能により、ワークフローに合わせて拡張可能です。

このテンプレートを使って：

ホームページ、FAQ、製品ページなど特定のSEOページタイプごとにチェックリスト列を作成し、ターゲットを絞った最適化を実現しましょう。

チームキャパシティビューとSEOチェックリストビューを切り替えて、チームの作業負荷とプロセスのギャップを評価しましょう

メタデータの種類、重要度レベル、問題の深刻度を入力してタスクの優先度を評価し、SEO準拠を確保します。

✅ こんな方に最適：SEO担当者やマーケティングチームが、オンページSEOとテクニカルSEOのタスクを効率的に管理するための中央集約型ツールをお探しの方

17. ClickUp採用チェックリストテンプレート

ClickUp採用チェックリストテンプレートは、採用プロセスのすべてのステップを効率化します。求人掲載から社員のオンボーディングまで、すべてのチェックリストが含まれています。採用タスクをソーシング、スクリーニング、面接、書類作成といった実行可能なフェーズに分解します。

さらに、組み込みのコメント欄、添付ファイル、ステータス追跡機能により、コミュニケーションとフィードバックを一元化します。

このテンプレートを使って：

✅ こんな方に最適：候補者のワークフローを効率的に管理し、構造化されたエラーのない採用プロセスを確保したい人事チーム、採用担当者、採用マネージャー

👀 ご存知ですか？ 42カ国40,000社以上を対象としたグローバルアンケートによると、74%の雇用主が熟練人材の確保に苦労しています。シンプルな採用チェックリストテンプレートが体系化をもたらします。これにより以下のことが可能になります： プロセスを標準化*し、ステップの漏れや急ぎの判断を回避しましょう

採用プロセスを加速させる 関係者全員の認識を統一することで

タイムリーなコミュニケーションと明確な役割の提示により、候補者体験を向上させましょう

18. ClickUpプロジェクトチェックリストテンプレート

ClickUpプロジェクトチェックリストテンプレートは、チェックリストを最優先とするアプローチで、最も混沌としたプロジェクトにも秩序と可視性をもたらします。

詳細なリストビュー、進捗バー、承認フェーズにより、現在の状況と次のアクションが明確に把握できます。依存関係、優先度タグ付け、時間追跡機能による高度なカスタマイズもサポートし、リソースとワークフローの効果的な管理を実現します。

このテンプレートを使って：

主要タスクと副次タスクを簡単に区別し、チームが優先すべき作業を明確に把握できるようにします。

タスク間の依存関係を設定し、適切な実行順序を確保することで、時期尚早な開始を防止します

時間追跡機能と編集可能な期限を活用し、リソース活用を最適化してプロジェクトの俊敏性を向上させましょう。

視覚的なClickUpダッシュボードでタスクの完了状況、ボトルネック、作業負荷を一元管理し、すべてを可視化しましょう。

✅ こんな方に最適：部署をまたいでプロジェクトを効率的に実行・追跡・完了する、シンプルでありながら強力な方法が必要なチームやプロジェクトマネージャー

19. ClickUp 休暇チェックリストテンプレート

ClickUpの休暇チェックリストテンプレートは、週末の小旅行から長期休暇まで、いつでも使える旅行プランアシスタントです。

旅行前のタスクをすべて一箇所で整理でき、旅行日程・同行者・休暇タイプ・旅行カテゴリなどの詳細と明確なアイテムステータスが表示されます。未完了・準備済み・購入予定のアイテムを可視化することで、荷造りの混乱に秩序をもたらします。

このテンプレートを使って：

✅ こんな方に最適：複数のタイプの旅行でもストレスなく、スマートにまとめて荷造りし、完全に整理整頓したい旅行者

20. ClickUp 退職チェックリストテンプレート

ClickUp退職チェックリストテンプレートは、財務面から個人的な面まで、退職プランのあらゆる側面を簡素化するソリューションです。

財務と退職活動専用のページを備え、ユーザーはカスタム財務目標を入力し、退職タイムラインを設定し、あらゆるタスクと書類を整理できます。

このテンプレートを使って：

明確なチェックリストアイテムごとに、年金収入、投資、アカウント残高などのオブジェクトを記録しましょう

旅行プラン、趣味、退職後の活動などを専用セクションに追加し、理想の退職後のライフスタイルを可視化しましょう。

信頼できるリソースへのリンクをプランプロセスを簡素化するものに追加しましょう

✅ こんな方に最適：退職後の財務目標や生活プランを体系的に整理したい個人やカップル

ClickUpの無料テンプレートで日々の整理整頓を実現

Monday.comが堅実なToDoリストテンプレートを提供する一方で、ClickUpはその柔軟性、深み、使いやすさ、そして高度な機能により、さらにステップ進んだソリューションを実現します。

ダッシュボード、カスタムビュー、時間追跡、さらには組み込みAIといった機能を備えたClickUpは、負担を軽減し、よりスマートなタスク管理方法を提供します。

タスク（そして人生）と共に成長するツールをお探しなら、ClickUpのやることリストテンプレートは正直なところ、他に類を見ないほど優れています。

