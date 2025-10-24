Le migliori estensioni Chrome basate sull'IA per aumentare la produttività quotidiana

Probabilmente le hai già viste: estensioni Chrome basate sull'IA che promettono di cambiare per sempre il tuo flusso di lavoro, ma finiscono per ingombrare il browser e rallentare tutto.

Trovare strumenti che rendano effettivamente il tuo lavoro più veloce (e non più complicato) richiede pazienza e un po' di tentativi ed errori.

Ecco perché abbiamo fatto il lavoro per te. Di seguito troverai un elenco selezionato di estensioni Chrome basate sull'IA potenti e davvero utili che ti aiutano a scrivere, fare ricerche, riassumere e organizzarti, senza complicarti troppo la giornata.

Che tu stia gestendo progetti, scrivendo contenuti o studiando online, queste estensioni fanno sì che il browser lavori a tuo favore, non contro di te.

Le migliori estensioni Chrome basate sull'IA in sintesi

Prima di entrare nei dettagli, ecco una tabella comparativa che ti aiuterà a capire come si posizionano queste estensioni di Chrome per la produttività.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Appunti delle riunioni basati sull'IA e gestione del flusso di lavoroDimensione del team: Ideale per singoli, startup e grandi aziende AI Notetaker, riassunti di ClickUp Brain, acquisizione delle attività su Chrome, sincronizzazione di Docs e Calendario, automazione da Gmail alle attività Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Merlin Ricerca e riassunto in tempo reale Dimensione del team: Ideale per studenti, sviluppatori e ricercatori Riassume siti web, PDF e YouTube, trasforma i prompt in codice/diagrammi, supporta Claude, GPT-4 e Mistral Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese Magical IA Compilazione automatica del testo + generazione di lead Dimensione del team: Ideale per team di reclutamento, commerciali e del supporto Espansore di testo IA, compilazione automatica dei moduli, integrazione CRM, scorciatoie per i messaggi Prezzi personalizzati Glasp Selezione dei contenuti più interessanti dal web e dai video Dimensione del team: Ideale per ricercatori, studenti e autori Punti salienti + note da articoli e YouTube, riassunti generati dall'IA, opzioni di esportazione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese GrammarlyGO Assistente di scrittura IA multipiattaforma Dimensione del team: Ideale per professionisti e content marketer Riscrittore IA, modifiche di tono, prompt intelligenti, modifiche in tempo reale Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 30 $ al mese Recall Un secondo cervello potenziato dall'IADimensione del team: Ideale per i knowledge worker e chi ama imparare continuamente Scheda, quiz di richiamo della memoria, acquisizione dei contenuti, visualizzazione grafica Piano gratis; prezzi basati sull'utilizzo per i piani avanzati Perplexity IA Rispondere a query complesse con fonti Dimensione del team: Ideale per analisti, ricercatori e utenti esperti Ricerca in tempo reale, fonti citate, generazione di immagini, modelli Pro (GPT-4, Claude) Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Otter.ia Trascrizione in tempo reale e riepilogo delle riunioni Dimensione del team: Ideale per team ibridi e docenti Trascrizione in tempo reale, Otter Chat, sincronizzazione delle diapositive, riassunti generati dall'IA Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 16,99 $ al mese Compose IA Accelerare le attività di scritturaDimensione del team: Ideale per fondatori, esperti di marketing e team remoti Completamento automatico, riscrittura basata sul tono, supporto per email e blog Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese QuillBot Migliorare la chiarezza e il tono nella scrittura Dimensione del team: Ideale per studenti, studenti ESL e ricercatori Riformulazione con IA, selezione del tono, riepilogo/riassunto, controllo grammaticale Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4,17 $ al mese

Cosa cercare in un'estensione Chrome basata sull'IA

Prima di cliccare su "Aggiungi a Chrome", vale la pena capire cosa rende un'estensione IA davvero utile (e non solo un ulteriore ingombro digitale).

Ecco una breve lista di controllo per aiutarti a scegliere lo strumento giusto:

Aumento reale della produttività : scegli uno strumento che ti faccia davvero risparmiare tempo. Che si tratti di riepilogare contenuti, redigere bozze di email o organizzare le attività, dovrebbe alleggerirti il carico di lavoro

Privacy e protezione dei dati : verifica come vengono utilizzati i tuoi dati. Scegli strumenti con un'informativa sulla privacy chiara e una raccolta dati minima

Personalizzazione : assicurati che lo strumento ti consenta di modificare le impostazioni in base al tuo flusso di lavoro, come il tono di voce, la lunghezza dell'output o le scorciatoie di trigger

Facili da attivare/disattivare: cerca estensioni che ti consentano di disattivarle facilmente senza doverle disinstallare

Le migliori estensioni Chrome basate sull'IA

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Chrome è il luogo in cui la maggior parte di noi trascorre la propria vita digitale: email, documenti, ricerche, chat.

Troviamo un'estensione IA che ti aiuti a potenziare al massimo il tuo spazio di lavoro con strumenti in grado di automatizzare, assisterti e velocizzare il tuo lavoro.

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle attività basata sull'IA e il supporto al flusso di lavoro)

Crea attività dalle pagine web, acquisisci e annota screenshot e scrivi note veloci con l'estensione ClickUp per Chrome

L'estensione Chrome di ClickUp è come avere l'intero spazio di lavoro direttamente all'interno del browser. Ti consente di catturare schermate, aggiungere annotazioni con frecce e indicatori numerati, salvare pagine o frammenti in ClickUp Docs, aggiungere siti ai segnalibri come attività e effettuare il monitoraggio del tempo trascorso su una scheda di Chrome.

Puoi anche creare attività direttamente dal browser, includendo dettagli quali titolo della pagina, URL, screenshot e link. Il pulsante "Aggiungi a ClickUp" nella tua email (ad es. Gmail) ti consente di creare allegati di email complete ad attività esistenti o a quelle nuove.

Per garantire un monitoraggio accurato delle ore di lavoro per te e il tuo team, Monitoraggio del tempo nativo ti consente di avviare e interrompere i timer per le attività, permettendoti di visualizzare e effettuare la modifica del tempo registrato direttamente all'interno dell'estensione.

Usa la funzione di monitoraggio del tempo gratis nell'estensione ClickUp per Chrome per tenere traccia di quanto tempo tu e gli altri dedicate a determinate attività

Una volta che le attività sono state acquisite tramite l'estensione per Chrome, puoi visualizzarle e migliorarle con l'IA nell'app completa di ClickUp. Ad esempio, ClickUp Brain può riepilogare gli aggiornamenti, estrarre le azioni da intraprendere dalle note delle riunioni e aiutarti a perfezionare la scrittura direttamente all'interno delle attività e dei documenti.

Genera riassunti intelligenti, ottieni appunti delle riunioni e crea attività all'interno di un'area di lavoro di progetto con ClickUp Brain

Brain è anche un assistente di scrittura intelligente basato sull'IA che controlla le tue note e le tue email per verificarne la grammatica, il tono e la chiarezza, oppure adatta i risultati al tuo ruolo specifico (marketing, commerciale, project management, ingegneria, ecc.).

Genera idee, crea contenuti e perfeziona le bozze con ClickUp Brain

🎥 Dai un'occhiata veloce a come puoi utilizzare l'IA per scrivere email e documenti perfetti con facilità e coerenza:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Appunti delle riunioni con l'IA: partecipa automaticamente alle chiamate, registra le conversazioni, trascrivi le discussioni e ottieni un elenco dei punti chiave senza interrompere il tuo flusso di lavoro o la tua concentrazione con partecipa automaticamente alle chiamate, registra le conversazioni, trascrivi le discussioni e ottieni un elenco dei punti chiave senza interrompere il tuo flusso di lavoro o la tua concentrazione con ClickUp AI Notetaker

Appunti veloci : usa : usa ClickUp Blocco note per annotare idee, azioni da intraprendere o qualsiasi cosa importante, effettuare la sincronizzazione su tutti i dispositivi e convertirle in attività

Automazione del flusso di lavoro : imposta regole basate su trigger e condizioni all'interno di : imposta regole basate su trigger e condizioni all'interno di ClickUp Automations per automatizzare i flussi di lavoro di routine, come l'assegnazione delle attività e i promemoria per le scadenze imminenti

Agenti IA personalizzati: crea : crea agenti Autopilot personalizzati in ClickUp in grado di prendere decisioni contestuali e agire in modo autonomo sulla base di condizioni e istruzioni predefinite

Limiti di ClickUp

A volte, ClickUp può sembrare un po' opprimente perché offre tantissime funzionalità/funzioni

La personalizzazione approfondita implica che la configurazione iniziale potrebbe richiedere un po' di tempo prima che tutto funzioni alla perfezione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la flessibilità. Puoi adattare l'area di lavoro esattamente al formato di ogni progetto, creando elenchi, bacheche, sequenze e automazioni che semplificano davvero il lavoro quotidiano. La possibilità di integrare documenti, liste di controllo e dashboard in un unico posto è un grande vantaggio, rendendo il flusso di lavoro molto più organizzato e visivo.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la flessibilità. Puoi adattare l'area di lavoro esattamente al formato di ogni progetto, creando elenchi, bacheche, sequenze e automazioni che semplificano davvero il lavoro quotidiano. La possibilità di integrare documenti, liste di controllo e dashboard in un unico posto è un grande vantaggio, rendendo il flusso di lavoro molto più organizzato e visivo.

💡 Suggerimento da esperto: abbina la tua estensione Chrome IA preferita a modelli personalizzabili per prendere appunti, in modo da catturare e organizzare senza sforzo le idee durante le ricerche o le riunioni.

2. Merlin (Ideale per un aiuto immediato basato sull'IA ovunque sul web)

tramite Merlin

Merlin AI integra diversi modelli di IA di alto livello (ChatGPT 4, Claude 3.7, Sonnet, Gemini, Mistral, DeepSeek, ecc.) in un'unica interfaccia, consentendoti di passare da un modello all'altro in tempo reale a seconda dell'attività o delle tue preferenze.

Puoi porre domande dirette sui tuoi file o video, ottenere riepiloghi/riassunti istantanei, contestualizzazioni e conversioni visive senza dover leggere o guardare tutto. Inoltre, ricevi assistenza nella scrittura di tweet, post su LinkedIn o email. L'estensione riformula il tuo testo per renderlo più chiaro, perfeziona il tono o la lunghezza delle frasi e genera persino saggi completi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Merlin

Crea riepiloghi/riassunti concisi per diversi tipi di contenuti, tra cui post di blog, documenti (in formato PDF e PPT) e video di YouTube.

Ottieni assistenza per un massimo di 128 lingue, inclusa la traduzione di siti web, immagini e sottotitoli bilingui su YouTube

Genera codice, documenti, diagrammi o immagini direttamente dalla chat, con anteprime in tempo reale

Limiti di Merlin

L'estensione Chrome a volte si sovrappone o interferisce con ciò che si vede sullo schermo, anche se è minuscola

Prezzi di Merlin

Free

Pro: 29 $ al mese

Teams: 19 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Merlin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Merlin?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Grazie a questa fantastica estensione, adatta a tutti, dagli studenti ai professionisti, dai professori ai dipendenti, è possibile sfogliare facilmente i contenuti delle pagine web e dei siti.

Grazie a questa fantastica estensione, adatta a tutti, dagli studenti ai professionisti, dai professori ai dipendenti, è possibile sfogliare facilmente i contenuti delle pagine web e dei siti.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per il flusso di lavoro nel marketing

3. Magical (Ideale per automatizzare le operazioni di digitazione ripetitive e i flussi di lavoro)

via Magical

Magical, un'app per l'espansione del testo e l'automazione, è in grado di compilare automaticamente le informazioni di contatto in CRM, moduli, database e fogli di calcolo. Puoi anche salvare frasi di uso frequente o risposte complete come "scorciatoie" e triggerle istantaneamente utilizzando //.

Si integra con strumenti commerciali come Salesforce, HubSpot, ZoomInfo e persino con software didattici come Canvas, Brightspace e Google Classroom.

L'estensione Chrome di Magical automatizza l'inserimento ripetitivo di testo e la compilazione dei moduli direttamente all'interno del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Magical

Semplifica la scrittura con l'espansione del testo basata sull'IA e la messaggistica personalizzata

Aggiungi le informazioni sui candidati al tuo sistema di monitoraggio delle candidature direttamente da LinkedIn e da altre fonti

Consenti ai team del servizio clienti di automatizzare le attività inserendo automaticamente i dati dei clienti e dei prodotti nei ticket e utilizzando l'IA per creare risposte rapide e accurate

Limiti di Magical

Non esiste una versione gratis; tutte le funzioni sono disponibili solo con i piani a pagamento

Prezzi magici

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Magical

G2: 4,8/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Magical?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Lo uso da anni. La funzionalità dei modelli di Text Expander è fantastica e ha davvero aumentato la mia efficienza, riducendo la frustrazione causata dalla digitazione di email ripetitive.

Lo uso da anni. La funzionalità dei modelli di Text Expander è fantastica e ha davvero aumentato la mia efficienza, riducendo la frustrazione causata dalla digitazione di email ripetitive.

📮 ClickUp Insight: Mentre il 28% dei dipendenti considera il lavoro invisibile semplicemente come "essere un buon compagno di squadra", il 10% ritiene che la distribuzione del carico di lavoro sia ingiusta. Quando sono sempre le stesse poche persone a dover sopperire alle mancanze degli altri, ciò che inizia come cameratismo può rapidamente trasformarsi in frustrazione silenziosa e risentimento latente. Il fatto è che l'aiuto non deve sempre provenire dai colleghi umani. Hai bisogno di trovare quel documento introvabile, lo stato di un'attività nascosta o chi ha gestito una richiesta ad hoc simile lo scorso anno? ClickUp AI può far emergere istantaneamente informazioni e approfondimenti rilevanti, assicurando che tutti ricevano il supporto di cui hanno bisogno.

4. Glasp (Ideale per salvare, evidenziare e riepilogare contenuti per lo studio o la ricerca)

tramite Glasp

Se ti piace aggiungere articoli ai segnalibri o prendere appunti da essi ma non riesci a salvarli, Glasp è tutto ciò di cui hai bisogno. Si tratta di uno strumento di IA per prendere appunti che ti consente di evidenziare direttamente su pagine web e PDF. Tutte le tue evidenziazioni e le tue note sono disponibili nella barra laterale e puoi anche esportarle in app per prendere appunti come Notion e Obsidian.

Mentre guardi un video su YouTube, puoi generare una trascrizione, evidenziare i momenti chiave e persino passare direttamente a essi utilizzando i timestamp. Sul sito web di Glasp, puoi seguire persone con interessi simili e vedere cosa stanno evidenziando per scoprire nuovi contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Glasp

Evidenzia il testo su siti web e PDF con diverse opzioni di colore per classificare le informazioni importanti

Evidenzia momenti specifici nei video di YouTube con indicatori temporali e aggiungi note

Crea brevi panoramiche dei video di YouTube utilizzando modelli di IA come ChatGPT, Claude, Gemini, Google AI Studio e Mistral

Limiti di Glasp

Alcuni utenti hanno segnalato che l'estensione interferisce con le funzioni della pagina web, in particolare su YouTube

Prezzi di Glasp

Free

Pro: 12 $ al mese

Unlimited: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Glasp

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glasp?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Mi piace questa estensione di Google. Mi aiuta con i riassunti di YouTube e apprezzo la scorciatoia per copiare la trascrizione.

Mi piace questa estensione di Google. Mi aiuta con i riassunti di YouTube e apprezzo la scorciatoia per copiare la trascrizione.

⏳ Suggerimento per risparmiare tempo: vuoi rendere il tuo lavoro più facile, veloce e intelligente? Usa i modelli di produttività per migliorare la chiarezza e la concentrazione grazie a una roadmap ben definita. Alcuni tipi comuni includono: Modelli per la gestione delle attività: Tieni traccia delle attività giornaliere, settimanali o mensili Tieni traccia delle attività giornaliere, settimanali o mensili

Modelli per la pianificazione dei progetti: Organizza le attività cardine, le scadenze e le responsabilità dei progetti Organizza le attività cardine, le scadenze e le responsabilità dei progetti

Modelli per riunioni: registra ordini del giorno, note e elementi da intraprendere registra ordini del giorno, note e elementi da intraprendere

Modelli di calendario dei contenuti: pianifica e programma la creazione e la pubblicazione dei contenuti pianifica e programma la creazione e la pubblicazione dei contenuti

5. GrammarlyGO (Ideale per l'assistenza alla scrittura basata sull'IA su qualsiasi piattaforma web)

tramite Grammarly

L'estensione basata sull'IA di Grammarly è un partner di scrittura intelligente che fa molto di più che correggere l'ortografia e la grammatica del tuo testo. L'IA integrata ti aiuta a trovare nuove idee e a riscrivere i contenuti rapidamente, mentre un controllo antiplagio garantisce che i tuoi contenuti rimangano originali.

Mentre la versione gratuita fornisce suggerimenti per migliorare la chiarezza e il tono, nel piano Pro ricevi feedback personalizzati in base al tipo di testo che stai perfezionando, ad esempio creativo, professionale, accademico o tecnico.

L'estensione funziona perfettamente con Documenti Google, Gmail, LinkedIn e oltre 500.000 altre app e siti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di GrammarlyGO

Riformula le frasi per renderle più chiare e professionali, scegliendo tra diversi toni: formale, sicuro, di conversazione, amichevole e altro ancora

Genera citazioni automatiche negli stili APA, MLA o Chicago

Esamina e approva ogni suggerimento, assicurandoti che la tua voce rimanga autentica

Limiti di GrammarlyGO

Alcuni utenti segnalano che i continui promoti ad aggiornare sono fonte di distrazione quando si cerca di raggiungere la massima produttività

Prezzi di GrammarlyGO

Free

Pro: 30 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GrammarlyGO

G2: 4,7/5 (oltre 11.410 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GrammarlyGO?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Grammarly è un vero salvagente per individuare piccoli errori e migliorare il flusso del testo. Rende la mia scrittura più incisiva, che si tratti di email, reportistica o note informali.

Grammarly è un vero salvagente per individuare piccoli errori e migliorare il flusso del testo. Rende la mia scrittura più incisiva, che si tratti di email, relazioni o note informali.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Grammarly

6. Recall (Ideale per organizzare e conservare le informazioni)

tramite Recall

L'estensione Recall riepiloga istantaneamente articoli, film, video di YouTube, podcast, PDF, Documenti Google e altro ancora. Puoi quindi interagire con i contenuti tramite chat per porre domande o approfondire i dettagli.

L'applicazione effettua la sincronizzazione delle note salvate dall'estensione per creare un grafico di conoscenza personalizzato collegando i contenuti correlati e aggiunge etichette per facilitare la categorizzazione. Lo strumento utilizza anche quiz, richiamo attivo e tecniche di ripetizione spaziata, in modo da poter ricordare tutto ciò che hai letto e imparato.

Oltre a essere uno strumento per riassumere i documenti basato sull'IA, offre anche una funzionalità di navigazione potenziata che mostra in tempo reale tutti i contenuti correlati che hai salvato mentre esplori il web.

Riepilogo delle migliori funzionalità/funzioni

Trasforma i contenuti in schede informative intelligenti e modificabili con immagini, tag e link alle fonti

Organizza automaticamente i tuoi contenuti salvati grazie alla categorizzazione e all'assegnazione di tag intelligenti

Chattare con il database in qualsiasi momento per riscoprire informazioni dimenticate e trovare nuove idee

Limiti di Recall

Alcuni utenti hanno segnalato che lo strumento spesso non riesce a riepilogare i contenuti dei video di YouTube

Richiedi i prezzi

Free

Pagamento a consumo (prime 5 ore gratis)

Lancio: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Richiamare valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Recall?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Posso ottenere un riepilogo/riassunto molto dettagliato dei video di formazione e dei tutorial di programmazione che riassume il contenuto in modo così preciso da permettermi di seguire le istruzioni in un secondo momento senza dover rivedere il video. Naturalmente, con un semplice clic puoi passare direttamente a qualsiasi sezione del video che devi rivedere. Apprezzo anche la funzione di tagging automatico e l'organizzazione automatica dei miei contenuti salvati.

Posso ottenere un riepilogo/riassunto molto dettagliato dei video di formazione e dei tutorial di programmazione che riassume il contenuto in modo così preciso da permettermi di seguire le istruzioni in un secondo momento senza dover rivedere il video. Naturalmente, con un semplice clic puoi passare direttamente a qualsiasi sezione del video che devi rivedere. Apprezzo anche la funzione di tagging automatico e l'organizzazione automatica dei miei contenuti salvati.

🀚 Suggerimento per la produttività: Ecco come l'uso dell'IA per prendere appunti ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente: Classifica le note per argomento, progetto o priorità e aggiungi tag per facilitarne il recupero in seguito

Identifica gli elementi da intraprendere, le date importanti e altro ancora nelle tue note per aiutarti a prendere decisioni migliori

Estrai le attività dalle note e integrale nelle app di gestione delle attività, così non ti sfuggirà nulla dopo una riunione o una sessione di studio

7. Perplexity IA (Ideale per ricerche in tempo reale e risposte con citazioni delle fonti)

via Perplexity

Con l'estensione Chrome di Perplexity, puoi ottenere risposte rapide e concise, oltre a citazioni delle fonti, senza dover cambiare scheda o setacciare i risultati di ricerca. Scegli domini come YouTube, Reddit, Wikipedia o banche dati accademiche per effettuare ricerche in un contesto specifico e ottenere risultati mirati e su misura per le tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Ottieni risposte contestuali alle tue domande o riepiloga/riassumi i contenuti direttamente dalla pagina in cui ti trovi

Poni domande di approfondimento e vivi un'esperienza di ricerca guidata, simile a un dialogo

Confronta i risultati di ricerca tradizionali con le informazioni generate dall'IA quando utilizzi l'estensione con la Ricerca Google

Limiti di Perplexity IA

Il pop-up dell'estensione si chiude quando esci dalla scheda e la query e i risultati scompaiono

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro : 20 $ al mese

Massimo : 200 $ al mese

Education Pro : Gratis per studenti e docenti

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Estensione fantastica. Chiunque abbia un dubbio improvviso può aprirla e porre query mentre lavora intensamente in una scheda di Chrome!

Estensione fantastica. Chiunque abbia un dubbio improvviso può aprirla e porre query mentre lavora intensamente in una scheda di Chrome!

🌟 Bonus: Cerchi un'unica app che elimini la frammentazione dell'IA e colleghi il lavoro distribuito su unità locali, email, strumenti di chat e applicazioni di project management? Prova ClickUp Brain MAX. È un copilota basato sull'IA per il tuo browser che crea una connessione tra tutti gli elementi del tuo flusso di lavoro per aiutarti a fare di più in meno tempo. Usalo per: Trasforma istantaneamente le tue idee in note dettagliate o attività grazie alla funzionalità Talk to Text

Trova informazioni su diverse piattaforme, come ClickUp, Google Drive, GitHub, Figma, Dropbox e altre ancora

Accedi a modelli avanzati di IA, tra cui GPT, Claude e Gemini, per ottenere risultati di alta qualità su misura per le tue esigenze specifiche Cattura idee, effettua la condivisione delle istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

8. Otter.ai (Ideale per trascrivere e riassumere le riunioni in tempo reale)

tramite Otter.ai / IA

Con l'estensione Chrome di Otter, puoi trascrivere riunioni, lezioni e video online in tempo reale e persino annotare gli elementi da intraprendere e le informazioni chiave dopo una chiamata. Quando la usi con Google Meet, puoi vedere le etichette dei relatori, i timestamp e persino un pratico pannello di sottotitoli. Per le riunioni su Zoom, la trascrizione appare in "Le mie conversazioni" all'interno dell'app principale, anziché in un pannello mobile.

L'app per prendere appunti durante le riunioni con IA supporta l'inglese (USA/Regno Unito), lo spagnolo e il francese per la trascrizione e si collega automaticamente alle riunioni in programma nel tuo Calendario, eliminando la necessità di aggiungerle manualmente ogni volta.

Le migliori funzionalità di Otter.ai / IA

Scegli di registrare sia l'audio interno del browser che quello del microfono

Apri l'applicazione dall'estensione per visualizzare la pagina completa della trascrizione e chattare con Otter IA

Registra sul tuo dispositivo direttamente dal browser senza aggiungere IA Notetaker alla tua riunione

Limiti di Otter.ai

L'estensione non funziona con le riunioni su Microsoft Teams, Webex o Zoho

Prezzi di Otter.ai / IA

Free

Pro: 16,99 $ al mese per membro

Business: 30 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai / IA

G2: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Sto usando l'estensione Chrome Otter.ai per le mie riunioni virtuali e funziona in modo sorprendentemente fluido. Si collega automaticamente alle chiamate, registra tutto con precisione e i riassunti mi aiutano a recuperare rapidamente il filo del discorso o a rivedere il contenuto in un secondo momento.

Sto usando l'estensione Chrome Otter.ai per le mie riunioni virtuali e funziona in modo sorprendentemente fluido. Si collega automaticamente alle chiamate, registra tutto con precisione e i riassunti mi aiutano a recuperare rapidamente il filo del discorso o a rivedere il contenuto in un secondo momento.

📚 Per saperne di più: Come evidenziare nei Documenti Google per una migliore collaborazione

9. Compose IA (Ideale per velocizzare la scrittura di email, blog e risposte)

tramite Compose IA

Mentre digiti, l'estensione Compose IA offre completamenti di frasi e suggerimenti su più piattaforme, come Gmail, Documenti Google, Slack, i social media e altro ancora, per aiutarti a scrivere più velocemente. Per regolare il tono o lo stile, basta evidenziare qualsiasi testo per ricevere formulazioni alternative in base alle tue preferenze: formale, informale o professionale.

Nel corso del tempo, lo strumento di scrittura basato sull'IA apprende il tuo stile di scrittura unico e le tue preferenze, il che gli consente di offrire suggerimenti più intelligenti e personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Compose IA

Crea contenuti per risposte via email, post sul blog, argomenti di ricerca, post sui social media e testi per siti web utilizzando la scorciatoia da tastiera //

Accelera la digitazione con il completamento automatico basato sull'IA che suggerisce e completa parole o intere frasi in tempo reale

Redigi bozze di risposta alle email che facciano riferimento al messaggio originale per garantire risposte contestualmente pertinenti

Limiti di Compose IA

Alcuni utenti hanno segnalato che rende Chrome lento o poco reattivo perché utilizza troppa memoria (RAM)

Prezzi di Compose IA

Base: Gratis

Premium: 14,99 $ al mese

Ultimate: 44,99 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Scrivi valutazioni e recensioni basate sull'IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Compose IA?

Una recensione sul Chrome Web Store dice:

Ottima estensione se hai bisogno di scrivere testi lunghi in pochi secondi.

Ottima estensione se hai bisogno di scrivere testi lunghi in pochi secondi.

📚 Per saperne di più: Le migliori estensioni di Chrome per sviluppatori

10. QuillBot (Ideale per migliorare la qualità della scrittura)

tramite QuillBot

L'estensione Chrome di QuillBot può essere utilizzata per riscrivere e controllare la grammatica in inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese e portoghese. Non appena inizi a digitare, l'estensione rileva automaticamente la lingua e la funzionalità "Tone Insights" aiuta a garantire che il messaggio sia chiaro e corretto.

Funziona su Gmail, Documenti Google, LinkedIn, Outlook, Slack, Confluence, Notion, Facebook, X e molti altri siti web. Sono disponibili due modalità di parafrasi gratis e più di 10 modalità premium che puoi utilizzare per migliorare la tua scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Personalizza il tuo linguaggio per vari formati, come riassunti esecutivi, report e comunicazioni con i clienti o il team interno

Correggi errori di grammatica, ortografia e punteggiatura e ricevi consigli in tempo reale su stile, leggibilità e tono

Sintetizza articoli o documenti lunghi in riassunti/riepiloghi e regola la lunghezza utilizzando un cursore per ottenere versioni brevi, medie o lunghe

Limiti di QuillBot

Alcuni utenti hanno ritenuto che i suggerimenti relativi alla grammatica e alla fluidità non siano così avanzati o sensibili al contesto come quelli di altri strumenti

Prezzi di QuillBot

Free

Premium : 4,17 $ al mese (fatturazione annuale)

Piano Team: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuillBot?

Ecco una recensione dal Chrome Web Store:

L'estensione QuillBot per Chrome è come avere un partner di scrittura intelligente direttamente nel mio browser. Che si tratti di articoli accademici, email o post sui social media, QuillBot rende la mia scrittura più chiara, fluida e professionale.

L'estensione QuillBot per Chrome è come avere un partner di scrittura intelligente direttamente nel mio browser. Che si tratti di articoli accademici, email o post sui social media, QuillBot rende la mia scrittura più chiara, fluida e professionale.

Lavora in modo intelligente e massimizza la produttività con ClickUp

Se cerchi qualcosa di più di un semplice componente aggiuntivo per il browser, l'estensione ClickUp per Chrome ti offre potenti strumenti basati sull'intelligenza artificiale e sulla produttività ovunque tu lavori.

Dalla creazione di attività direttamente da pagine web ed e-mail alla cattura di screenshot annotati e alla scrittura di note veloci, lo strumento mantiene tutto sincronizzato e pronto all'uso. Puoi abbinarlo a ClickUp Brain per generare automaticamente note di riunione, riepiloghi intelligenti e suggerimenti di attività basati sull'IA, risparmiando così tempo dedicato al lavoro manuale.

Iscriviti a ClickUp e prova a svolgere il tuo lavoro in modo più intelligente direttamente dal tuo browser.