10 modelli di riunione di livello 10 gratuiti per potenziare le vostre riunioni

Da fare: avete spesso la sensazione che il vostro tempo venga sprecato in riunioni improduttive? Non siete soli.

Secondo una reportistica di Harvard Business, 71% dei dirigenti ritiene che le riunioni siano improduttive e inefficienti. Si tratta di una notevole perdita di tempo e di produttività.

E se ci fosse un modo per trasformare queste sessioni lente in sessioni interessanti e produttive? Ecco dove Riunioni di livello 10 entrano in gioco.

Ogni riunione di livello 10 prevede un programma rigoroso che comprende la revisione delle metriche chiave, la risoluzione di problemi e l'impostazione di priorità attuabili.

Se state cercando di aumentare l'efficienza delle vostre riunioni, i modelli di riunione di livello 10 possono aiutarvi. Vediamo come!

Cosa sono i modelli di riunione di livello 10?

I modelli di riunione di Level 10 sono modelli precostituiti per le vostre riunioni riunioni di progetto all'interno di un sistema operativo imprenditoriale . Questi modelli sottolineano che le riunioni del team non devono essere solo chiacchiere, ma devono servire a terminare i lavori.

Quindi, come lavora un tipico modello di riunione di Livello 10? Vi aiuta a:

Stabilire un programma chiaro come una tabella di marcia per la riunione. Ogni sezione ha uno scopo specifico, che si tratti di verificare lo stato di avanzamento, affrontare gli ostacoli o assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina in merito agli obiettivi

Assicuratevi di dedicare del tempo per identificare i problemi e trovare soluzioni, cancellando i titolari di ogni elemento d'azione

Avere limiti di tempo incorporati per ogni sezione, in modo da mantenere il monitoraggio e prevenire quelle temute riunioni di un'ora che non portano a nulla

I modelli di riunione di livello 10 sono come avere in tasca un facilitatore di riunioni professionista, che vi guida in una sessione produttiva ed efficiente.

Che cos'è una riunione di livello 10? Le riunioni di livello 10 si concentrano sulla trasformazione della strategia in azione, privilegiando i risultati rispetto alle attività. Queste sessioni collaborative incoraggiano il pensiero innovativo e l'identificazione precoce di potenziali ostacoli. Allineando il team e affrontando le sfide in modo proattivo, le riunioni di livello 10 favoriscono una collaborazione efficiente e dall'esito positivo.

Cosa rende un buon modello di riunione di livello 10?

Da fare per trasformare le vostre riunioni? I modelli di riunione di livello 10 sono la chiave. Scopriamo i sei componenti chiave che contraddistinguono un modello di riunione di livello 10.

Gestione del tempo: Un buon modello di riunione di livello 10 mantiene le cose strette, con fasce orarie dedicate per ogni elemento all'ordine del giorno. Assicura che tutti rimangano concentrati e che le discussioni non vadano fuori strada Identificazione dei problemi: Questi modelli vanno oltre la semplice discussione. Consentono di dedicare del tempo all'identificazione degli ostacoli Orientati all'azione: vi aiutano a trovare soluzioni e ad assegnare elementi d'azione chiari alle parti responsabili **Centrati sugli obiettivi: i modelli di riunione di livello 10 includono sezioni specificamente dedicate al monitoraggio dello stato dei vostri obiettivi chiave Guidati dai dati: Includono anche una sezione per la revisione delle metriche chiave, per tenere tutti aggiornati sullo stato del team e per evidenziare le aree che necessitano di attenzione Struttura coerente: L'utilizzo dello stesso modello per ogni riunione crea una struttura prevedibile. In questo modo è più facile per i membri del team prepararsi e partecipare in modo efficace

10 Modelli di riunione Free Level 10

Sebbene le riunioni di livello 10 possano migliorare quasi tutti i format di riunione, la qualità dei modelli di riunione di livello 10 può variare notevolmente.

Per fortuna, abbiamo già terminato il lavoro per offrirvi 10 dei nostri modelli di riunione di livello 10 preferiti, dotati di funzionalità, sezioni, elementi indispensabili e risorse per supportare le vostre esigenze di riunione.

1. Modello di riunione di livello 10 di ClickUp

Scarica questo modello Modello di riunione ClickUp Level 10 è uno strumento potente per gestire riunioni strutturate e super produttive. Questo modello è un vero e proprio cambiamento se state cercando di trasformare le vostre riunioni in un'esperienza di lavoro le riunioni del team in sessioni efficienti e orientate agli obiettivi.

Viene fornito con un programma preimpostato che guida l'utente in ogni parte della riunione. Ecco cosa ci si può aspettare:

Cartelle di valutazione : Monitoraggio delle metriche chiave per vedere come si comporta il team

: Monitoraggio delle metriche chiave per vedere come si comporta il team Rocce : Rivedere i grandi obiettivi e controllare lo stato di avanzamento dei progetti a lungo termine

: Rivedere i grandi obiettivi e controllare lo stato di avanzamento dei progetti a lungo termine Titoli : Condivisione di aggiornamenti e notizie importanti

: Condivisione di aggiornamenti e notizie importanti Da fare : Rivedere gli elementi della settimana scorsa per garantire l'account

: Rivedere gli elementi della settimana scorsa per garantire l'account Identificare, discutere, risolvere (IDS): Concentrarsi sui problemi, discuterli e trovare soluzioni

Questo modello è perfetto per mantenere tutti sulla stessa pagina. Iniziate con la revisione delle metriche e degli obiettivi, quindi passate alla risoluzione dei problemi.

2. Modello di programma per riunioni di leadership ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-254.png Modello di programma per le riunioni dei dirigenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6140304&department=operations&\_gl=1\*1so6f1f\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXhndWhTSlNiMVlX3EtZjFyMmV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBbmRaRUFMd193Y0I.\*gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg.

Scarica questo modello /$$$cta/

Da fare: le riunioni del team di leadership assomigliano più a sessioni di brainstorming senza scopo che non a sessioni di lavoro discussioni strategiche ? Non preoccupatevi. Modello di programma per la riunione della leadership di ClickUp è lo scorciatoia per riunioni potenti dei team di leadership.

Con questo modello, potete:

Creare progetti separati per ogni argomento della riunione

Assegnare attività ai membri del team con scadenze cancellate

Lavorare con le parti interessate per fare brainstorming di idee e sviluppare contenuti

Categorizzare le attività per tenere traccia dello stato di avanzamento in modo efficace

Impostare notifiche per rimanere informati sugli aggiornamenti

Programmare riunioni regolari per esaminare lo stato di avanzamento e affrontare eventuali problemi

Monitorare e analizzare continuamente le attività per mantenere alta la produttività

Utilizzate questo modello per aiutare i vostri team di leadership rimanere allineati, prendere decisioni migliori e guidare l'organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi.

3. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Checklist-Template.png Modello di lista di controllo per le riunioni individuali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057587&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Ci siamo passati tutti: il lunedì mattina arrivate in riunione impreparati, cercando di ricordare i punti chiave o perdendo materiali fondamentali. E se ci fosse un modo per essere sempre pronti a fare faville durante le riunioni? Ecco il Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp -La vostra arma segreta per riunioni efficienti e senza intoppi.

I componenti chiave di questo modello sono:

Stati personalizzati per monitorare lo stato di ciascun elemento dell'elenco Da fare

Campi personalizzati per aggiungere attributi e categorie alla lista di controllo delle riunioni per facilitarne la visualizzazione e la gestione

Visualizzazioni personalizzate come Elenco,Gantt, Carico di lavoro,Calendarioe altro ancora per costruire il flusso di lavoro di ClickUp

Funzionalità/funzione di project management qualireazioni ai commenti,attività secondarie annidate, assegnatari multipli eimpostazioni di priorità Il modello di lista di controllo per riunioni ClickUp è progettato per semplificare il piano delle riunioni. Vi aiuta a definire gli oggetti, a creare un programma dettagliato e ad assegnare i ruoli. Inoltre, aiuta a preparare il materiale, a gestire i partecipanti, a catturare i punti chiave, ad assegnare elementi d'azione e a programmare riunioni di follower.

Utilizzate questo modello per pianificare riunioni più produttive, per consentire un migliore follower e, infine, per ottenere esiti più positivi.

4. Modello per le riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Meetings-Template.png Modello per le riunioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389460&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*13cqqhx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYhndWhTSlNiMVVlX3EtZjFyMmV2aFpiN3E4NnpznpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBbmRaRUFMd193Y0I.\*gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg.

Scarica questo modello /$$$cta/

A volte le riunioni sono sessioni di brainstorming energizzanti. Altre volte potrebbero essere più produttive. E se esistesse un modello in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di riunione e di mantenere le cose in ordine? Non cercate oltre. Il Modello per le riunioni ClickUp è il vostro strumento versatile per conquistare qualsiasi riunione, grande o piccola che sia.

Il modello ClickUp Meetings è all'insegna della flessibilità. È possibile aggiungere, rimuovere o riorganizzare facilmente le sezioni in base agli obiettivi della riunione. Consente di condividere in anticipo lo stesso programma con i partecipanti alla riunione, permettendo a tutti di arrivare preparati e di contribuire in modo efficace.

Utilizzate questo modello per assegnare elementi d'azione e scadenze chiare direttamente all'interno del Programma, in modo da responsabilizzare tutti e farli avanzare. È anche possibile delineare le azioni di follower necessarie dopo la riunione.

Sia che stiate gestendo un piccolo team o coordinando un grande progetto, il modello per le riunioni di ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati e in regola.

5. Modello di riunione individuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-7.png Modello di riunione ClickUp One-on-One https://app.clickup.com/signup?template=t-333dffe&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Le riunioni a tu per tu sono un'occasione d'oro per entrare in contatto con i membri del team a un livello più profondo. Ma a volte è facile rimanere bloccati in chiacchiere generiche o dimenticare le chiavi di lettura. È qui che il Modello di riunione individuale di ClickUp entra in gioco.

Esso fornisce un quadro strutturato per garantire le vostre riunioni one-to-one:

Vi spinga a discutere gli obiettivi di carriera, a identificare le aree di sviluppo e a elaborare strategie di miglioramento

Incoraggia sia voi che i membri del team a condividere apertamente feedback, preoccupazioni e idee

Vi aiuta ad assegnare elementi d'azione chiari e a monitorare lo stato nel tempo, garantendo responsabilità e sviluppo continuo

Al termine della riunione, il membro del team ha un percorso chiaro per raggiungere gli obiettivi e accrescere le proprie competenze.

6. Modello di reportistica per riunione ClickUp

Scaricare questo modello

Vi è mai capitato di uscire da una riunione senza avere dei punti di riferimento chiari, senza elementi d'azione e con una vaga sensazione di "cosa è appena successo?". È qui che il Modello di reportistica per riunioni ClickUp interviene per salvare la situazione.

Va oltre le note di base. È un documento strutturato progettato per catturare le decisioni chiave, gli elementi d'azione e i passaggi successivi discussi durante la riunione, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Questo modello fornisce una struttura completa per i report delle riunioni, che comprende:

Lo scopo della riunione e gli obiettivi che si vogliono raggiungere

I punti principali discussi e le conclusioni raggiunte

La registrazione di tutte le decisioni prese durante la riunione per garantire chiarezza e account

Le attività assegnate, compresi i responsabili e le scadenze

I passaggi successivi e le eventuali riunioni di follower necessarie

Il modello di reportistica delle riunioni di ClickUp cattura le decisioni critiche, assegna elementi d'azione chiari e crea un hub centrale per l'accesso alle informazioni critiche della riunione.

7. Modello di note per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-202.png Modello per le note delle riunioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

Da fare: scarabocchiare le note su un tovagliolo durante una riunione, sperando di poterle decifrare in seguito? Abbiamo pensato a voi. Modello di note per riunioni ClickUp è il vostro alleato nella presa di note. Vi aiuta a prendere note chiare, concise e organizzate per le riunioni.

Il modello fornisce un formato strutturato per garantire che le note delle riunioni siano chiare e organizzate:

**Il modello consente di formattare le note con titoli, punti elenco e persino liste di controllo, rendendole chiare e di facile comprensione per tutti

Orientati all'azione : Utilizzate il modello per catturare gli elementi d'azione direttamente all'interno delle note, assegnando titolari e scadenze per tenere conto di tutti

: Utilizzate il modello per catturare gli elementi d'azione direttamente all'interno delle note, assegnando titolari e scadenze per tenere conto di tutti **Condivisione delle note della riunione con tutti i partecipanti, consentendo loro di aggiungere le loro intuizioni o di porre domande chiarificatrici, promuovendo la collaborazione e la comprensione

Utilizzate il modello di note per riunioni di ClickUp per creare note organizzate e collaborative che mantengano tutti sulla stessa pagina e facciano progredire i progetti. È possibile utilizzarlo anche per archiviare le note relative alla riunione precedente.

8. Modello di Programma per riunione di comitato ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/committee-meeting-1.png Modello di riunione del comitato ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6n1ka&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Le riunioni dei comitati a volte si sentono come finestre In arrivo straripanti, con conseguente frustrazione e perdita di tempo. Utilizzate il Modello di Programma per riunioni di comitato di ClickUp per progettare sessioni di comitato produttive ed efficienti.

Ecco come vi aiuta:

Definire in anticipo gli oggetti della riunione, assicurando che tutti si concentrino sui problemi specifici che la commissione deve affrontare

Esaminare i dati rilevanti, discutere le diverse prospettive e le priorità e giungere a conclusioni chiare e attuabili

Assegnare elementi d'azione chiari ai membri del comitato o ai sottogruppi, assicurando che tutti siano responsabili dell'attuazione delle decisioni prese

Rivedere e approvare i verbali dell'ultima riunione per verificarne l'accuratezza

Discutere nuovi argomenti o problemi che richiedono l'attenzione del comitato

Questo modello assicura che tutti i membri abbiano l'opportunità di contribuire e che le decisioni siano documentate per riferimenti futuri. Utilizzatelo per creare programmi mirati, per consentire un processo decisionale informato e per garantire che le riunioni del vostro comitato abbiano valore per la vostra organizzazione.

9. Modello di verbale di riunione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-201.png Modello di verbale di riunione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6108324&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Avete mai lasciato una riunione con la sensazione di aver tralasciato un dettaglio cruciale o di non essere sicuri dei passaggi successivi? Il Modello di verbale di riunione ClickUp è uno strumento prezioso per registrare in modo dettagliato le riunioni.

Questo modello assicura che tutte le discussioni, le decisioni e gli elementi d'azione importanti siano documentati accuratamente, fornendo un chiaro riferimento per usi futuri.

Fornisce un formato strutturato per catturare le informazioni essenziali della riunione.

È possibile:

Annotare chi era presente alla riunione per mantenere un registro della partecipazione

Documentare tutte le decisioni raggiunte durante la riunione, senza lasciare spazio a confusione su ciò che è stato concordato

Acquisire elementi di azione, assegnarli a titolari specifici con scadenze e responsabilizzare tutti a portare avanti le cose

Condividere il verbale della riunione con tutti i partecipanti, creando un hub centrale in cui tutti possano accedere alle informazioni critiche e consultarle in seguito

Annotate la data, l'ora e la posizione della prossima riunione per tenere tutti informati

Fare riferimento ai dettagli della riunione della settimana precedente

Con il modello di verbale di riunione di ClickUp, è possibile fare chiarezza fornendo un registro centralizzato di decisioni, attività e passaggi successivi per tutti i membri del team, favorendo una comunicazione efficace.

10. Modello di programma per riunioni in Excel

via Microsoft Il modello di programma per riunioni in Excel è uno strumento semplice e flessibile per pianificare e organizzare le riunioni. Se desiderate che le vostre riunioni siano ben strutturate e produttive, questo modello può aiutarvi a rimanere in carreggiata e a trattare tutti gli argomenti necessari.

Ecco perché il modello di programma per riunioni in Excel fa al caso vostro:

La maggior parte delle persone si trova a proprio agio con Excel. Questo modello fornisce una struttura di base che potete facilmente personalizzare per adattarla alle vostre esigenze

Excel è facilmente disponibile come parte del pacchetto Microsoft senza costi aggiuntivi

Il bello di Excel è la sua flessibilità. Aggiungete, rimuovete o riorganizzate le sezioni del modello per adattarlo perfettamente al vostro tipo di riunione, sia che si tratti di una sessione di brainstorming del team, di una presentazione al client o di una riunione giornaliera del dipartimento

Il modello di programma per riunioni in Excel funziona perché conferisce struttura e chiarezza alle riunioni. Con questo modello è possibile pianificare le riunioni in modo più efficace, assicurarsi che tutti gli argomenti critici siano trattati e mantenere la discussione focalizzata.

Elevare le riunioni con ClickUp

Livello 10 Le riunioni sono fondamentali per qualsiasi azienda. Consentono al team di riunirsi, valutare lo stato di avanzamento di un progetto o di un obiettivo e discutere le eventuali difficoltà incontrate.

L'integrazione di modelli strutturati di riunione di livello 10 nelle vostre riunioni può trasformare il modo in cui il team collabora e raggiunge gli obiettivi. Tutti e 10 questi modelli apportano un enorme valore alle vostre riunioni di livello 10.

ClickUp è progettato per team di qualsiasi dimensione e settore. È ricco di numerose funzionalità, strumenti e modelli per migliorare le vostre riunioni. Iscrivetevi gratis oggi stesso e trasformate la vostra prossima riunione in un esito positivo di Livello 10!