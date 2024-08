Leadership di gruppo: Competenze e strategie essenziali per il successo

Secondo John Quincy Adams, sesto presidente degli Stati Uniti, "se le tue azioni ispirano gli altri a sognare di più, a imparare di più, a fare di più e a diventare di più, sei un leader"

Nell'era post-pandemia, gli amministratori delegati valorizzano i team leader efficaci, in grado di guidare con successo i team e di mantenere una forza lavoro impegnata nonostante le abitudini di lavoro riorganizzate. È molto probabile che prendano in considerazione questi dipendenti per ruoli di leadership.

La società globale di consulenza sulla leadership DDI, nel suo CEO Leadership Report 2023, ha rilevato che i leader di medio livello svolgono un ruolo fondamentale nel creare la spina dorsale dei talenti di un'organizzazione, e le aziende con leader di medio livello di alta qualità hanno la probabilità di ricoprire il 65% dei ruoli critici di leadership .

Tuttavia, passare da un ruolo funzionale a un ruolo di leadership è impegnativo. Gestire la maggiore responsabilità degli obiettivi di un team, passare dal cappello tattico a quello strategico e guidare gli ex colleghi sono alcune delle sfide che si possono affrontare quando si diventa gestori del team.

In questo blog tratteremo tutte le competenze e le strategie essenziali da acquisire per diventare un team leader di successo, rispettato dai membri del team e valorizzato dalla dirigenza.

Capire la leadership del team

I team leader sono fondamentali per aiutare le organizzazioni a mantenere la qualità delle operazioni e a sostenere la crescita e l'espansione. I grandi team leader supportano il lavoro del loro team, lo incoraggiano a raggiungere gli obiettivi della squadra e mantengono la produttività tenendo d'occhio il quadro generale.

Tuttavia, per un nuovo gestore del team, il passaggio dall'essere un collaboratore individuale comporta cambiamenti significativi. Ora deve essere responsabile delle prestazioni dell'intero team. Questo richiede di fare le cose in modo diverso e di sviluppare nuove competenze.

I ruoli e le responsabilità dei leader

In qualità di leader o gestore del team, siete responsabili della strategia e della supervisione aziendale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda e del team. Un buon leader e un team con esito positivo di solito vanno di pari passo.

I team leader costruiscono la strategia aziendale e guidano e motivano i loro diretti collaboratori ad eseguirla come previsto. Rappresentano inoltre il team in spazi interfunzionali e si confrontano con gli stakeholder di altri reparti.

I leader hanno la responsabilità di assumere membri del team con le giuste competenze e di fornire loro le risorse e il supporto necessari per fare bene le loro attività quotidiane. Devono assicurarsi che i membri del team siano impegnati e motivati e che il team comprenda i propri ruoli e obiettivi.

I grandi leader hanno in comune alcune sfumature della leadership del team. Credono nella possibilità di delegare il lavoro e di responsabilizzare i loro team. Pensano in modo strategico, costruiscono relazioni, comunicano bene e si concentrano sulla risoluzione dei problemi.

Con il 40% dei dipendenti statunitensi lavora da remoto almeno un giorno alla settimana i team leader devono essere in grado di sviluppare un ambiente di lavoro ibrido o remoto confortevole.

Competenze essenziali per una leadership di team efficace

Comunicazione

"I grandi leader comunicano e i grandi comunicatori guidano"

Simon Sinek, autore di Il gioco infinito.

Una comunicazione efficace è la pietra angolare di gestione del team . Assicura una chiara comprensione degli obiettivi, promuove la collaborazione e mantiene il team allineato per tutto il ciclo di vita del progetto.

Tuttavia, gli stili di comunicazione possono variare notevolmente all'interno dei team.

Riconoscere queste differenze e utilizzare più strategie di comunicazione in base alla struttura e alla posizione del team, favorisce un ambiente in cui tutti i membri si sentono a proprio agio nel contribuire.

Ad esempio, se i membri del team sono remoti o distribuiti geograficamente, assicuratevi di inviare i punti chiave della discussione della riunione su canali asincroni come Slack o ClickUp Chattare in modo che tutti sappiano di cosa si è discusso.

Portate la comunicazione del team sotto un unico tetto con ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza problemi

Adattare la comunicazione alle dinamiche del team

Considerate la composizione del vostro team. Da fare: discussioni approfondite o comunicazioni concise? Aggiornamenti frequenti o interazioni spaziali? Strumenti di collaborazione asincrona o sincronizzazione di persona? Per essere efficaci come team leader, imparate a conoscere lo stile di ogni membro del team e cercate di personalizzare il vostro stile di comunicazione in base al loro.

Affrontare i problemi in modo proattivo

Una comunicazione cancellata da parte dei team leader non solo mantiene i progetti in carreggiata, ma consente anche di identificare tempestivamente i potenziali problemi. Se un membro del team incontra un potenziale ostacolo durante il lavoro su un'attività, è bene trovare il modo di discuterne con l'intero team, di elaborare soluzioni in modo collaborativo e di affrontare il problema direttamente nel contesto dell'attività. Questa trasparenza e comunicazione aperta consente di risolvere i problemi più rapidamente e di rendere più fluido il flusso di lavoro complessivo.

Come leader di un team, dovete offrire proattivamente al vostro team idee e strategie per migliorare e mantenere le prestazioni, invece di fornire feedback reattivi.

Il software di project management ClickUp dispone di strumenti essenziali per comunicare, affrontare i problemi e rimanere in linea con il progetto.

Il Modello di Programma di ClickUp vi aiuta a sfruttare al meglio le riunioni con il vostro team. Utilizzatelo per delineare gli obiettivi della riunione e gli argomenti da trattare, suddividere le attività in elementi d'azione e assegnare le responsabilità.

L'uso di questo modello aiuta i team leader a:

Assicurarsi che tutti i problemi rilevanti siano affrontati nella riunione

Preparare i partecipanti fornendo loro una panoramica di ciò che verrà discusso

Stabilire una struttura e un ordine adeguati per la riunione

Incoraggiare la partecipazione attiva

Scarica questo modello

Comunicazione regolare e trasparente

Organizzate standup quotidiani di 10-15 minuti per comunicare con il vostro team. Usate questo tempo per co-creare una cultura del team che abbatta il lavoro a settori, incoraggiando la condivisione della responsabilità e lo scambio trasparente di idee e allenando i membri del team a raggiungere gli obiettivi organizzativi.

Impostazione degli obiettivi

Anche il team più talentuoso può sentirsi perso nel mare senza obiettivi chiari. Impostare gli obiettivi non significa solo spuntare delle caselle alla fine di un progetto, ma fornire al team una tabella di marcia per l'esito positivo. La scintilla accende la motivazione, promuove la collaborazione e, in ultima analisi, porta al raggiungimento di quei momenti "Aha!

Perché gli obiettivi sono importanti per i team

Il team può collaborare efficacemente se capisce a che titolo sta lavorando. Obiettivi chiaramente definiti forniscono un senso di condivisione dello scopo e della direzione. Agiscono come una stella polare, guidando i lavori richiesti da tutti verso un oggetto comune. Questa chiarezza favorisce la concentrazione, consentendo al team di stabilire le priorità delle attività e di allocare le risorse in modo efficiente.

Motivazione attraverso l'impostazione degli obiettivi

Gli obiettivi non sono solo una direzione, ma anche un'ispirazione. Quando gli obiettivi sono raggiungibili ma stimolanti, creano un sano senso di competizione e il desiderio di eccellere.

Impostazione di chiari traguardi ed esito positivo con ClickUp Obiettivi

Consigli per l'impostazione degli obiettivi:

Utilizzare gli strumenti di impostazione degli obiettivi : Software per il project management può essere utilizzato per sviluppare un quadro approfondito di impostazione degli obiettivi. La piattaforma di project management di ClickUp può aiutarvi a documentare gli obiettivi e le sequenze aziendali, a suddividerli in attività individuali e di team e ad assegnare una chiara titolarità per ciascuno di essi. Questo garantisce la trasparenza e permette ai team di vedere le connessioni tra le loro responsabilità e gli obiettivi generali dell'organizzazione

: Software per il project management può essere utilizzato per sviluppare un quadro approfondito di impostazione degli obiettivi. La piattaforma di project management di ClickUp può aiutarvi a documentare gli obiettivi e le sequenze aziendali, a suddividerli in attività individuali e di team e ad assegnare una chiara titolarità per ciascuno di essi. Questo garantisce la trasparenza e permette ai team di vedere le connessioni tra le loro responsabilità e gli obiettivi generali dell'organizzazione Creare obiettivi SMART: Assicurarsi che gli obiettivi assegnati al team siano SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise), in modo che possano capire cosa bisogna fare e come misurare l'esito positivo. Obiettivi di ClickUp può aiutare a organizzare gli oggetti per motivare il team a raggiungerli. È anche possibile utilizzare le attività cardine per evidenziare le fasi cruciali

Assicurarsi che gli obiettivi assegnati al team siano SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise), in modo che possano capire cosa bisogna fare e come misurare l'esito positivo. Obiettivi di ClickUp può aiutare a organizzare gli oggetti per motivare il team a raggiungerli. È anche possibile utilizzare le attività cardine per evidenziare le fasi cruciali **Salvare e monitorare gli obiettivi del team in un repository centralizzato e condivisibile a cui i membri possono accedere. Questo li aiuta a risolvere eventuali dubbi e aumenta la responsabilità, poiché tutti possono visualizzare lo stato di avanzamento

Affidabilità

La fiducia si costruisce e si mantiene con tante piccole azioni nel tempo

Lolly Daskal, oratore motivazionale

Ecco perché la fiducia è un'abilità di leadership non negoziabile.

Se conquistate la fiducia del vostro team, è più probabile che esso lavori insieme per raggiungere un obiettivo comune, anche nei momenti più difficili.

Come buon team leader, ecco come costruire la fiducia:

Promuovere la trasparenza: Siate sempre trasparenti con i membri del vostro team. C'è un licenziamento in vista? Comunicate. L'organizzazione sta attraversando un periodo difficile? Di nuovo, comunicate. Non tenete i membri del team all'oscuro di tutto

Siate sempre trasparenti con i membri del vostro team. C'è un licenziamento in vista? Comunicate. L'organizzazione sta attraversando un periodo difficile? Di nuovo, comunicate. Non tenete i membri del team all'oscuro di tutto Costruite connessioni: Entrate in contatto personalmente ed emotivamente con ogni membro del team. Dedicate del tempo a regolari incontri individuali con il vostro team. Questo può essere molto utile per garantire che nessuno si senta disimpegnato o perso

Entrate in contatto personalmente ed emotivamente con ogni membro del team. Dedicate del tempo a regolari incontri individuali con il vostro team. Questo può essere molto utile per garantire che nessuno si senta disimpegnato o perso **Le vostre azioni sono il modo migliore per conquistare la fiducia del team. Comunicate onestamente e con fiducia, rendetevi responsabili e mostrate loro rispetto e considerazione

Positività

Il pessimismo porta alla debolezza, l'ottimismo al potere.

William James, filosofo e psicologo

I team leader con un outlook positivo creano relazioni di lavoro durature e d'impatto, rendendo relativamente più facile il raggiungimento degli obiettivi.

I principi guida di un leader efficace includono la costruzione di un ambiente di lavoro positivo in cui il team si senta valorizzato, motivato e produttivo.

Uno studio McKinsey dimostra che l'89% dei dipendenti ritiene che un'area di lavoro sicura e rispettosa sia essenziale .

In qualità di leader, spetta a voi garantire la sicurezza psicologica del vostro team. Il team deve sentirsi a proprio agio nell'esprimere le proprie visualizzazioni, preoccupazioni e idee senza temere contraccolpi. Dovrebbe essere in grado di fallire e imparare da ciò, perché voi li incoraggiate a vedere il fallimento come un'opportunità di apprendimento.

Potete creare un ambiente di lavoro positivo anche incoraggiando la comunicazione e la collaborazione, fornendo obiettivi chiari e feedback regolari, riconoscendo e premiando il buon lavoro e promuovendo la diversità, l'equità e l'inclusione.

Per adottare un approccio di leadership positivo:

**Conoscere il proprio teamdinamiche del team-Chi sta ottenendo buoni risultati, chi ha bisogno di ulteriore supporto? Una volta che avrete un quadro chiaro dei punti di forza e delle aree di sviluppo di ciascun individuo, sarete in grado di risolvere i problemi più velocemente e di creare un'atmosfera positiva per il vostro team

Promuovere la collaborazione: Partecipate ad attività di team building come sessioni per rompere il ghiaccio e giochi di squadra. Queste attività divertenti possono aiutare i vostri compagni di squadra a sentirsi più a proprio agio l'uno con l'altro e a migliorare la collaborazione

Auto-responsabilità

I leader ispirano la responsabilità attraverso la loro capacità di accettare la responsabilità prima di dare la colpa

Courtney Lynch, autore di "Leading From The Front"

Prima di pretendere che il vostro team sia responsabile delle proprie azioni, padroneggiate l'abilità di auto-responsabilizzarsi. Un team leader ideale condivide la responsabilità invece di incolpare i membri del proprio team per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Per migliorare le vostre capacità di auto-responsabilizzazione:

Trasparenza: Impostare aspettative chiare ed essere trasparenti sulle proprie prestazioni con i compagni di squadra

Impostare aspettative chiare ed essere trasparenti sulle proprie prestazioni con i compagni di squadra **Trovare un partner per l'accountability, ad esempio un altro leader di un altro team. Questo partner sarà la persona di riferimento per discutere degli obiettivi, dei problemi affrontati dal team, delle affermazioni positive e delle sfuriate occasionali

Stili di leadership e dinamica del team

Essere un leader è come essere il capitano di una nave e navigare attraverso varie sfide. Non esiste una formula unica. I Teams cambiano in base alla natura del leader e del team.

Non è necessario attenersi a un unico stile. È possibile sperimentare diversi stili e dare la priorità a uno rispetto all'altro in base alle situazioni.

Vediamo i tre stili di leadership più comuni:

Leadership democratica

Questo tipo di leadership prevede un processo decisionale collettivo, favorisce il rispetto reciproco e promuove la diversità e la trasparenza. Il team leader incoraggia la partecipazione attiva, si impegna in un dialogo significativo e favorisce la titolarità dei risultati.

Questo stile di leadership è ideale per i team con personalità multiple, in quanto enfatizza la collaborazione e consente ai dipendenti interfunzionali di esprimere la propria opinione senza preoccuparsi del giudizio.

Google è nota per la sua cultura organizzativa unica. I fondatori Larry pagina e Sergey Brin hanno inizialmente adottato uno stile di leadership democratico per costruire una cultura di comunicazione aperta e incoraggiare i dipendenti a partecipare maggiormente al processo decisionale. Non c'è da stupirsi che Google sia uno dei marchi più innovativi al mondo e che gestisca una forza lavoro globale in cui tutti partecipano in egual misura al processo decisionale.

La leadership democratica ha un impatto a lungo termine sul team. I dipendenti si sentono più a loro agio nella condivisione delle proprie idee. I leader democratici costruiscono una cultura orientata alla comunicazione, in cui i pensieri creativi fluiscono naturalmente e i dipendenti sono sempre pronti a fare brainstorming.

Leadership autocratica

I leader autocratici non incoraggiano la collaborazione del team e sono spesso criticati per la mancanza di intelligenza emotiva.

Sebbene questo stile di leadership funzioni bene in situazioni impegnative in cui è necessario prendere decisioni in tempi rapidi, non funziona bene nei dipartimenti più grandi. Certo, questi leader si assicurano che il team non si discosti da regole predefinite, ma una leadership rigidamente autocratica può risultare in un elevato tasso di abbandono.

Leadership laissez-faire

Conosciuta anche come leadership delegata, questo stile di leadership adotta un approccio non vincolante e lascia a tutti la libertà di prendere decisioni. I Teams forniscono ai loro team gli strumenti e le risorse necessarie per il successo, ma non sono coinvolti nel lavoro quotidiano.

Poiché incoraggia il pensiero indipendente, questo stile di leadership è ideale per le agenzie creative e le aziende pubblicitarie. È efficace anche quando il team è composto da esperti che non hanno bisogno di molta guida. Tuttavia, nei team con membri inesperti, può portare a una mancanza di chiarezza dei ruoli e a una perdita di direzione.

Il ruolo della leadership del team nello sviluppo professionale

Conquistare la fiducia dei dirigenti

Quando guidate un team interfunzionale per raggiungere un obiettivo, dimostrate ai dirigenti la vostra intelligenza emotiva, la vostra competenza e il vostro acume aziendale. Questo li aiuta a fidarsi facilmente di voi per quanto riguarda le responsabilità complesse. Questo significa opportunità di crescita più rapide, premi frequenti, riconoscimenti a livello di organizzazione e aumenti di stipendio tempestivi.

Creare reti con i migliori professionisti del settore

I ruoli di leadership vi aiutano a espandere la vostra rete, a navigare nel settore, a interagire con i migliori professionisti e a migliorare le vostre possibilità di ottenere migliori opportunità. Oltre alle reti esterne, la capacità di comunicare con persone di ogni tipo di personalità aiuta a delegare le attività senza problemi, poiché si diventa abili nell'interagire con collaboratori, supervisori e membri del team.

$$$a Costruire un marchio personale

Come leader di successo, gli esiti positivi e i riconoscimenti ottenuti possono contribuire a rafforzare il vostro marchio personale.

Il ruolo della leadership del team nella risoluzione dei conflitti

I conflitti all'interno dei team sono comuni e un buon team leader può facilmente affrontare e risolvere i conflitti e le controversie del team.

Ecco alcune caratteristiche che possono aiutare a risolvere i conflitti con esito positivo:

Praticare l'ascolto attivo: Ascoltare ogni membro del team individualmente per scoprire e affrontare la causa del conflitto. Mantenere un approccio imparziale in cui tutti ricevano lo stesso trattamento

Ascoltare ogni membro del team individualmente per scoprire e affrontare la causa del conflitto. Mantenere un approccio imparziale in cui tutti ricevano lo stesso trattamento Avere un atteggiamento di problem-solving: invece di lasciarsi sopraffare dai conflitti frequenti, identificare i modelli per individuare la tendenza e trovare una soluzione che affronti le cause alla radice di questi conflitti

invece di lasciarsi sopraffare dai conflitti frequenti, identificare i modelli per individuare la tendenza e trovare una soluzione che affronti le cause alla radice di questi conflitti Avere pazienza ed empatia: Creare un ambiente che scoraggi il gioco delle colpe, incoraggiando i membri del team a risolvere le differenze interpersonali in modo maturo

Sfide della leadership del team nei moderni ambienti di lavoro

Gestione dei conflitti

Il conflitto sul posto di lavoro è un problema serio. Come leader, dovete gestirli in modo imparziale per evitare che i dipendenti si sentano insicuri o sottovalutati. Un sondaggio ha dimostrato che il 31% dei dipendenti che hanno sperimentato conflitti sul posto di lavoro ha riferito che i dirigenti non li hanno presi sul serio quando hanno segnalato un conflitto.

Dal punto di vista di un nuovo leader, gestire i conflitti può essere travolgente, soprattutto quando sono coinvolti troppi membri del team con background e personalità diverse. È necessario gestire le loro emozioni e opinioni con rispetto, senza sembrare prevenuti.

In queste situazioni, la cosa migliore è comunicare apertamente con tutti i membri del team coinvolti nel conflitto. Gestire bene i conflitti è una delle caratteristiche principali di un grande leader. Per migliorare le vostre capacità di risoluzione dei conflitti, potete:

Praticare l'ascolto attivo

Creare e mostrare empatia verso i colleghi

Gestire bene le proprie emozioni

Concentrarsi sulla risoluzione del problema senza preoccuparsi di avere ragione

Comunicare spesso e bene

Gestione del cambiamento

Quando un'azienda inizia a scalare, il cambiamento diventa l'unica costante. I cambiamenti possono riguardare, tra l'altro, la cultura del luogo di lavoro, la posizione sul mercato, le politiche interne e i cambiamenti tecnologici. Spesso è difficile per i dipendenti adattarsi rapidamente a questi frequenti cambiamenti, il che porta a problemi critici come conflitti, battute d'arresto occasionali, calo della produttività, resistenza al cambiamento e incertezza.

Per superare queste sfide e aiutare i dipendenti ad accettare il cambiamento, i team leader devono:

Mantenere un atteggiamento positivo

Comunicare in modo proattivo con il team

Avere un piano di gestione del cambiamento per eseguirlo in modo efficace

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/73950/motivare-un-team/ Motivare il team /%href/

Essere preparati alle battute d'arresto

Non esitate a organizzare delle telefonate 1:1 con i membri del team per ascoltarli, capire cosa li preoccupa del cambiamento e comunicare in modo empatico come questo cambiamento porterà loro benefici nel lungo periodo.

Gestione degli stakeholder

La chiave per una gestione di successo degli stakeholder è trovare l'equilibrio perfetto tra la gestione del team, i buoni rapporti con la leadership e il mantenimento di relazioni produttive con i colleghi.

Anche se sembra scoraggiante, è possibile gestire gli stakeholder comprendendo quelli diretti e indiretti, classificandoli in base al loro inserimento nell'ambiente di lavoro, comprendendo le loro esigenze e agendo di conseguenza.

Ad esempio, i membri del team sono stakeholder diretti, in quanto le vostre potenzialità di riconoscimento dipendono dalle loro prestazioni. Di conseguenza, potete dare loro la massima priorità e concentrarvi sulle loro esigenze.

Costruire un team efficace e allineato

Costruire un team con persone di diversa provenienza e con diversi tipi di personalità è una sfida. Un leader efficace ed empatico è fondamentale per questo gruppo.

Ecco alcuni modi per costruire un team coeso:

Trattare tutti i membri del team allo stesso modo e incoraggiarli a collaborare invece di competere

Dare loro la responsabilità dei risultati

Incoraggiare attività di team building come giochi online, viaggi fuori sede, ecc.

Ispirare il team a guardare verso uno scopo più ampio e condiviso

Motivare, coinvolgere e trattenere i team

Secondo un sondaggio di GoodHire, una società di controllo dei precedenti, l'82% dei dipendenti americani ha dichiarato che potenzialmente lascerebbe il proprio lavoro a causa di cattivi manager.

I dipendenti hanno spesso a che fare con problemi quali la mancanza di riconoscimento e apprezzamento, compensi insoddisfacenti e l'assenza di un sistema di feedback costruttivo, che li porta a cercare nuove opportunità.

In qualità di leader, avete la responsabilità di identificare e risolvere i problemi che influiscono sul coinvolgimento del team. Un'elevata valutazione dell'abbandono del team può indicare un fallimento della leadership. Per assicurarvi di non perdere i bravi collaboratori e di raggiungere i traguardi del team, dovete avere un piano d'azione per mantenerlo motivato e felice. Inoltre, ha senso dal punto di vista finanziario: la sostituzione di un dipendente costa fino a due volte il suo stipendio annuale.

Per mantenere il team motivato e ridurre il turnover dei dipendenti, ecco alcuni passaggi che potete adottare come leader:

Creare relazioni solide con i singoli membri del team

Riconoscere e premiare il buon lavoro svolto

Essere equi e oggettivi nel valutare le loro prestazioni

Programmare riunioni e revisioni regolari con il team e con i singoli per ottenere feedback e risolvere i problemi

Cercare il loro contributo alle strategie e ai piani che hanno un impatto sul loro lavoro

Aiutarli a trovare e sfruttare le opportunità di crescita

Se siete un nuovo manager e avete poca o nessuna esperienza con le discussioni e le valutazioni delle prestazioni, non preoccupatevi. Abbiamo dei modelli per iniziare.

Il Modello di riunione ClickUp 1:1 aiuta a organizzare riunioni strutturate con i membri del team. Il modello include pagine precostituite per i ruoli dei dipendenti, le aspettative e le agende delle riunioni ricorrenti per ciascun membro del team.

Vi aiuta a definire e condividere programmi, ad allineare il team su obiettivi e priorità e a ricevere e condividere feedback attuabili.

Scaricate questo modello

Sviluppo del team

Un leader di supporto non si limita a far terminare le cose al proprio team. Motiva il proprio team a raggiungere una crescita professionale e personale. Tuttavia, i dipendenti hanno spesso molte cose da fare e le scadenze frequenti li sommergono. In queste situazioni, rinunciano rapidamente alle attività di sviluppo personale e professionale e danno la priorità alle normali responsabilità lavorative.

Un leader dovrebbe delegare meglio le responsabilità e lasciare al personale del tempo libero per seguire corsi di sviluppo professionale, migliorare le proprie soft skills e crescere come professionisti.

I leader dovrebbero essere sempre disponibili a rispondere alle loro domande e preoccupazioni per aiutarli a evolvere come professionisti e a piantare i semi della leadership nelle loro menti.

Strumenti per gestire efficacemente un team

Guidare un team comporta una serie di sfide uniche. Avete bisogno di tutto l'aiuto possibile per mantenere il lavoro sul binario giusto e il vostro team al massimo. I migliori team leader utilizzano strumenti all-in-one come ClickUp per gestire team interfunzionali come professionisti, monitorare le prestazioni del team, migliorare le proprie capacità di gestione del tempo e il coinvolgimento dei dipendenti.

Ecco perché ClickUp è il migliore amico di ogni team leader

Risparmiate tempo e lavoro utilizzando gli strumenti di IA di ClickUp. UsateClickUp Brain per convertire obiettivi ampi in attività e sottoattività più piccole, aggiungere descrizioni a ogni attività per la visibilità del team, scrivere aggiornamenti sul progetto e generare standup automaticamente con il gestore del team. È inoltre possibile utilizzare l'AI Writer for Work per scrivere email, note di apprezzamento, riepiloghi/riassunti di riunioni e molto altro ancora

Connettete attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda con ClickUp Brain

Ottieni una visibilità completa di tutti i progetti e delle dipendenze delle attività con una sola occhiata, grazie a funzionalità/funzione come i grafici Gantt,Vista Bacheca di ClickUpecc.

di tutti i progetti e delle dipendenze delle attività con una sola occhiata, grazie a funzionalità/funzione come i grafici Gantt,Vista Bacheca di ClickUpecc. Prioritizzare le attività per aiutare i membri del team a seguire un obiettivo comune e a concentrarsi sulle cose importanti

le attività per aiutare i membri del team a seguire un obiettivo comune e a concentrarsi sulle cose importanti Guidare l'account e delegare efficacemente con l'assegnazione delle attività e la titolarità del progetto

e delegare efficacemente con l'assegnazione delle attività e la titolarità del progetto Promuovere la trasparenza con commenti thread nelle attività, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e che i blocchi possano essere identificati e rimossi

con commenti thread nelle attività, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e che i blocchi possano essere identificati e rimossi Costruire una comprensione condivisa e una chiarezza su ogni progetto e ridurre l'attrito e la confusione con la collaborazioneDocumenti ClickUpe ClickUp Chattare

e una chiarezza su ogni progetto e ridurre l'attrito e la confusione con la collaborazioneDocumenti ClickUpe ClickUp Chattare Gestione e monitoraggio di tutti i progetti in condivisioneClickUp Dashboard e monitorare gli stati giornalieri, settimanali e mensili degli Obiettivi di ClickUp senza dover partecipare a molteplici riunioni di team che potrebbero esaurire i membri del vostro team

ClickUp Teams per la documentazione e la condivisione di informazioni importanti con il team

Risparmiate tempo quando iniziate un nuovo progetto con ClickUp modelli di project management di ClickUp . Dall'automazione del flusso di lavoro, ai flussi di lavoro precostituiti, Creazione di grafici di Gantt e l'organizzazione di attività, dettagli del progetto e documenti, questi modelli fanno il lavoro pesante per voi.

I modelli di diagrammi di Gantt di ClickUp, ad esempio, consentono ai responsabili del progetto di risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo che nessun passaggio venga saltato.

Il Modello di Gantt Sequenza di ClickUp è una di queste soluzioni avanzate. Consente ai team leader di supervisionare le operazioni con una panoramica giornaliera, mensile e annuale. Consente di semplificare il piano e il monitoraggio dei progetti grazie a

Creando attività con barre della Sequenza che si aggiornano automaticamente

Organizzando le attività in progetti

Visualizzando chiaramente lo stato di avanzamento con codici di colore

Scarica questo modello

Guidare l'esito positivo del team con una grande leadership di squadra

Il lavoro di un team leader è difficile, ma una grande leadership di squadra è possibile con gli strumenti e le competenze giuste e un team entusiasta. Costruendo e praticando abilità come la comunicazione, la motivazione del team, la delega, la positività e la fiducia, si può passare da un buon team leader a un grande team leader.

Strumenti come ClickUp possono aiutarvi a mettere i vostri team in condizione di lavorare insieme in modo efficace e di raggiungere gli obiettivi come un team. Ricordate che il vostro team è la vostra tribù: supportateli, ascoltateli e trovate soluzioni con loro, non per loro.

Per scoprire come ClickUp può migliorare le capacità di leadership del vostro team, iscrivetevi su ClickUp gratis .

FAQs

Che cos'è un team leader efficace?

Un team leader efficace è una persona dotata di capacità di leadership, quali capacità di comunicazione, delega, impostazione degli obiettivi e auto-responsabilità, in grado di trasformare un team di individui in un gruppo collaborativo che lavora insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Da fare come team leader?

La leadership del team si ottiene comprendendo i punti di forza e le aree di sviluppo di ciascun membro del team, imparando i loro stili di lavoro e supportandoli con soluzioni praticabili, tenendo sempre d'occhio gli obiettivi organizzativi generali.

Quali sono le qualità di un buon team leader?

Sebbene le qualità di un buon team leader siano molteplici, le più importanti sono l'intelligenza emotiva, l'affidabilità, la positività, le eccellenti capacità di comunicazione, la capacità di delegare e motivare e il desiderio di apprendere e migliorare costantemente.