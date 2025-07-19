Le 25+ migliori estensioni Chrome per la produttività nel 2025

Il tuo browser Google Chrome fa lavoro tutto il giorno, ma sei sicuro di sfruttarlo al meglio? La tecnologia può aiutarti a rendere il tuo browser più efficace e la tua produttività più elevata, con alcune semplici estensioni Chrome.

In questo post del blog abbiamo raccolto le migliori estensioni Chrome per la produttività, quelle che non si limitano a stare lì belle da vedere sulla barra degli strumenti. Questi potenziamenti disponibili nel Chrome Web Store ti aiutano a pensare più velocemente, a lavorare in modo più intelligente e a rimanere concentrato dalla prima scheda all'ultima.

Sei pronto ad aumentare la tua produttività con le pratiche estensioni di Chrome? Cominciamo.

Perché scegliere le estensioni Chrome per la produttività?

Il tuo browser è il tuo secondo cervello, ma senza gli strumenti giusti per la produttività può sembrare più un cassetto digitale pieno di cianfrusaglie.

Le estensioni di Google Chrome trasformano il tuo browser quotidiano in uno spazio di lavoro ottimizzato. Che tu stia lavorando da remoto, studiando fino a tarda notte, gestendo una campagna o scrivendo codice, le estensioni per la produttività eliminano gli attriti e rendono i flussi di lavoro quotidiani più fluidi, veloci e meno frammentati.

Ecco perché i migliori professionisti utilizzano queste estensioni del browser come trucchi per aumentare la produttività:

Elimina il disordine: gestisci le tue schede, le note e i segnalibri senza caos.

Automatizza le operazioni ripetitive: risparmia tempo con scorciatoie intelligenti e risparmia tempo con scorciatoie intelligenti e strumenti di automazione del browser

Rimani concentrato: attiva il blocco delle distrazioni, fissa gli obiettivi e crea abitudini migliori.

Cattura le idee al volo: salva link, ritaglia articoli, registra video e acquisisci screenshot di pagine web e note senza cambiare app.

Lavoro su più piattaforme: effettua la sincronizzazione di attività, calendari e progetti tra le diverse app che già utilizzi.

Se il tuo browser è il luogo in cui svolgi il tuo lavoro, queste estensioni di Google Chrome ti garantiscono anche la massima produttività.

🧠 Curiosità: Google ha introdotto Chrome nel 2008 con una trovata originale: un fumetto di 38 pagine illustrato da Scott McCloud. Questo approccio creativo descriveva in dettaglio le funzionalità e l'architettura del browser, distinguendolo dai tipici lanci di software.

Le migliori estensioni Chrome per la produttività in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori estensioni Chrome per aiutarti a semplificare i flussi di lavoro, rimanere concentrato e fare più cose terminate senza uscire dal browser.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Acquisizione intelligente delle attività tra le schede Creazione istantanea di attività da qualsiasi sito web, screenshot, monitoraggio del tempo, presa di appunti, registrazione dello schermo, IA integrata. Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende. Grammarly Miglioramenti in tempo reale nella scrittura e nella chiarezza Correzioni grammaticali, suggerimenti sul tono e riscritture IA su Gmail, documento e piattaforme social. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. Momentum Concentrazione e consapevolezza nelle nuove schede Sostituisci la tua nuova scheda con un obiettivo giornaliero, una citazione motivazionale, un elenco di attività minimalista. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3,33 $ al mese. Todoist Gestione delle attività semplice ma potente Creazione di attività da qualsiasi scheda, input in linguaggio naturale, progetti di condivisione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese. LastPass Gestione sicura delle password Accesso salvato e compilazione automatica, generazione di password, condivisione e accesso sicuri Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3 $ al mese (fatturazione annuale) Loom Comunicazione video veloce e asincrona Registrazione dello schermo e della voce, condivisone istantanea con collegato, trascrizioni IA. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese. Ghostery Blocco degli annunci pubblicitari e navigazione privata Blocco di pubblicità e tracker, mappa di tracciamento in tempo reale, navigazione veloce e sicurezza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 1,99 $ al mese. OneTab Elimina il sovraccarico di schede Conversione da scheda a elenco, supporto per gruppi di schede, riduzione del carico della CPU Free Noisli Suoni di sottofondo che migliorano la concentrazione Colonne sonore personalizzate per lavorare in modo più intenso. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. Clockify Monitoraggio accurato del tempo Monitoraggio del tempo su diversi strumenti, tag di progetto, report dettagliati sul tempo impiegato Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6,99 $ al mese. Forest Concentrati grazie ai blocchi Pomodoro Modalità di concentrazione basata su timer, incentivi per piantare alberi Nessun piano Free; il piano a pagamento costa 3,99 $, una tantum (solo estensione). Scribe Generazione automatica di guide di passaggio passo passo Registrazione dei clic e dei tasti, tutorial visivi generati automaticamente Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese. Instapaper Code di lettura pulite e prive di distrazioni Salvataggio di articoli e video con un solo clic, sincronizzazione tra dispositivi, cartelle, annotazioni con evidenziazioni e nota, accesso offline o Kindle. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,99 $ al mese. Dizionario Google Definizioni rapide nel browser Definizioni e pronuncia istantanee senza lasciare la pagina Free Speechify Trasforma qualsiasi testo in audio con voci dal suono naturale Conversione da testo a voce, controlli di velocità Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11,58 $ al mese. Google Keep Prendi note in modo veloce e flessibile Salvataggio rapido di note, lista di controllo e link su tutti i dispositivi, etichette, colore, promemoria Free Vinci la giornata Monitoraggio quotidiano della concentrazione e delle abitudini Impostazione degli obiettivi giornalieri, monitoraggio delle abitudini, aggiornamenti sullo stato Free StayFocusd Blocco delle distrazioni digitali Limiti di tempo per i siti web che distraggono, Modalità Nucleare per il blocco completo dei siti Free Publer Pianificazione dei post sui social media Pianificazione dei post e pubblicazione automatica su più piattaforme, didascalie IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. Shareaholic Condivisione e monitoraggio dei contenuti sulle piattaforme social Accorciamento degli URL, condivisione sui social, monitoraggio delle prestazioni del contenuto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese. Evernote Web Clipper Salvataggio e organizzazione delle ricerche sul web Ritaglio di pagine web, evidenziazione di testo, appunti, tag e commenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10,83 $ al mese. Click&Clean Navigazione online sicura Cancellazione con un clic della cache, dei cookie e dei dati di navigazione, scansione della privacy Free Hunter Trovare email aziendali verificate Ricerca e convalida delle email, esportazione dell'elenco dei contatti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese. Keyword Surfer Ricerca SEO su ogni pagina Visualizzazione del volume delle parole chiave e dei dati SEO nelle pagine di ricerca di Google. Free MozBar Metriche SEO e analisi della concorrenza Controlli dell'autorità di dominio e della pagina, punteggio spam, suggerimenti per l'ottimizzazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese. Surfer SEO Ottimizzazione del contenuto e dati SERP Dati relativi alle parole chiave, suggerimenti strutturali e di contenuto, consigli per l'ottimizzazione Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 99 $ al mese.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

🧠 Curiosità: il gioco offline del dinosauro di Chrome è diventato famoso su Internet, anche se non era previsto che lo diventasse. Aggiunto nel 2014, "Dino Runner" appare quando il browser non riesce a stabilire una connessione a Internet. Basta premere la barra spaziatrice per far saltare il T-Rex sopra cactus e uccelli nel deserto. Il gioco ha persino una sua base di fan e mod per la classifica.

Le migliori estensioni Chrome per la produttività nel 2025

Non tutti gli strumenti di produttività sono disponibili in app separate: alcuni dei migliori sono già nascosti nella barra del browser.

Le estensioni Chrome giuste non solo ti fanno risparmiare tempo, ma riducono anche il disordine mentale. Dal tenere sotto controllo il sovraccarico di schede al catturare idee fugaci, ti aiutano silenziosamente nei piccoli momenti che determinano il successo o il fallimento del tuo flusso di lavoro.

Scopriamo insieme le estensioni Chrome più popolari che stanno ridefinendo la navigazione con produttività.

ClickUp (ideale per l'acquisizione intelligente delle attività e la produttività tra le schede)

Prova subito ClickUp Cattura e modifica screenshot per comunicare facilmente ciò che desideri che il tuo team realizzi in determinate attività.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, è l'aggiornamento di produttività che mancava al tuo browser.

Con la sua estensione Chrome, ClickUp rende la navigazione web più efficiente. Stai scorrendo LinkedIn e hai trovato un'idea brillante? Salvala come attività con un solo clic. Stai esaminando un progetto? Crea uno screenshot, aggiungici delle annotazioni e invia il tuo feedback senza aprire una nuova app.

Stai leggendo un articolo? Aggiungilo a un'attività o annota le tue idee nel blocco note. È veloce, contestualizzato e pensato per il lavoro reale.

Crea attività all'istante con l'impostazione predefinita e acquisendo il sito web corrente con un solo clic, utilizzando l'estensione ClickUp per Chrome.

Ciò che distingue l'estensione Chrome ClickUp è il modo in cui crea una profonda connessione tra la tua navigazione e il tuo spazio di lavoro. Tutto ciò che salvi (attività, registrazioni temporali, screenshot) si sincronizza in modo impeccabile con i tuoi progetti ClickUp.

Ciò significa niente più note sparse o follow-up dimenticati. Non stai solo organizzando la tua giornata, la stai immortalando mentre accade.

Utilizza il monitoraggio del tempo nativo gratis nell'estensione Chrome ClickUp per monitorare il tempo che tu e gli altri dedicate a specifiche attività.

È utile per i marketer alla ricerca di idee, gli sviluppatori che registrano bug o i manager che passano da Slack a Drive e alle dashboard.

E quando scrivere una lunga spiegazione ti sembra eccessivo, basta premere "Registra" e creare invece un Clip: perfetto per aggiornamenti o feedback asincroni.

Per chi vive online, l'estensione di ClickUp diventa meno un componente aggiuntivo e più un compagno di flusso di lavoro. Non c'è da stupirsi, quindi, che sia una delle estensioni Chrome con la migliore valutazione per l'automazione delle attività.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea attività da qualsiasi sito web e allega link, screenshot o nota.

Usa il blocco note per annotare idee veloci, note di riunione o cose da fare.

Monitora il tempo dedicato alle attività senza cambiare strumento.

Annota gli screenshot e salvali direttamente in un'attività.

Registra clip per sostituire riunioni o lunghi thread su Slack.

Sincronizza automaticamente le attività e i registri temporali con il tuo area di lavoro di ClickUp.

Limiti di ClickUp

Può sembrare opprimente con così tante funzionalità/funzione incluse

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Facile integrazione con l'estensione Google Chrome, che consente di creare rapidamente attività da email da seguire in un secondo momento, ottimo strumento di gestione del tempo a livello personale ma anche per la collaborazione aziendale su progetti interdipartimentali, facilità di apprendimento dell'uso della piattaforma.

Facile integrazione con l'estensione Google Chrome, che consente di creare rapidamente attività da email da seguire in un secondo momento, ottimo strumento di gestione del tempo a livello personale ma anche per la collaborazione aziendale su progetti interdipartimentali, facilità di apprendimento dell'uso della piattaforma.

2. Grammarly (ideale per migliorare la scrittura in tempo reale e la chiarezza)

tramite Grammarly

Se le parole fanno parte della tua routine quotidiana, Grammarly è lo strumento di cui non sapevi che il tuo browser aveva bisogno. È pensato per chiunque scriva online: esperti di marketing che redigono post, studenti che svolgono il lavoro su compiti o fondatori che inviano aggiornamenti agli investitori.

Grammarly funziona silenziosamente in background su Gmail, LinkedIn, Documenti Google e quasi tutti i campi di testo web. Questa estensione Chrome basata sull'IA è nota soprattutto per aiutarti a scrivere in modo elegante e mirato, non solo correggendo l'ortografia e la grammatica, ma guidando anche il tono e la chiarezza.

Ciò che lo distingue da molte altre popolari alternative a Grammarly è la sua rapidità e la sua capacità di riconoscere il contesto. Non riceverai solo correzioni, ma anche suggerimenti in linea con le tue intenzioni, che renderanno ogni frase più chiara e facile da leggere in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Evidenzia i cambiamenti di tono e le frasi abusate nei testi lunghi.

Riscrivi istantaneamente intere frasi utilizzando i suggerimenti basati sull'IA (premium)

Correzione automatica della grammatica e della punteggiatura in tutti gli strumenti basati su Chrome.

Rileva i plagi su più fonti online

Accedi a una dashboard centrale per la cronologia dei documenti e approfondimenti sulla scrittura.

Limiti di Grammarly

Opzioni di formattare con limite all'interno dell'estensione

Gli strumenti avanzati per i toni richiedono un piano a pagamento.

Può perdere il contesto in testi complessi e tecnici

Prezzi di Grammarly

Piano Free disponibile

Premium : 30 $ al mese

25 $ al mese a persona

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5 (oltre 11.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Leggi questa recensione di Capterra su Grammarly Business:

Grammarly è un'aggiunta davvero utile al tuo spazio di lavoro perché è un correttore di bozze e uno strumento di scrittura integrato tutto in uno. L'ho utilizzato principalmente per gli account Chrome degli studenti e li ha davvero aiutati a individuare i propri errori e a imparare da essi allo stesso tempo.

Grammarly è un'aggiunta davvero utile alla tua area di lavoro perché è un correttore di bozze e uno strumento di scrittura integrato tutto in uno. L'ho utilizzato principalmente per gli account Chrome degli studenti e li ha aiutati davvero a individuare i propri errori e, allo stesso tempo, a imparare da essi.

3. Momentum (ideale per la concentrazione e la navigazione consapevole)

tramite Momentum

Momentum è pensato per chi desidera che il proprio browser ispiri chiarezza, non caos. Invece di bombardarti con schede e segnalibri, riorganizza delicatamente il tuo spazio digitale in una dashboard personale che mette in primo piano i tuoi obiettivi quotidiani.

Progettato per lavoratori remoti, creativi e studenti, Momentum è perfetto per rimanere concentrati durante tutta la giornata.

La sua caratteristica più distintiva? La possibilità di sostituire la nuova scheda di Chrome con un layout tranquillo che combina un elenco da fare, citazioni ispiratrici e splendide fotografie. Nessuna distrazione, solo un piccolo incoraggiamento a rimanere concentrati su ciò che conta.

Momentum trasforma ogni nuova scheda in un punto di reset, aiutandoti a tornare ai tuoi obiettivi invece di vagare tra le schede aperte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Momentum

Sostituisci la tua nuova scheda predefinita con una dashboard personalizzabile e minimale.

Imposta un obiettivo giornaliero per rimanere in linea con i tuoi obiettivi personali o di lavoro.

Tieni traccia delle attività e dei promemoria direttamente dall'estensione.

Personalizza le immagini con temi, citazioni e saluti personalizzati.

Integra aggiornamenti meteo e segnalibri per uno spazio di lavoro personalizzato.

Limiti di Momentum

Alcune funzionalità/funzioni sono disponibili solo con il piano Plus.

La versione gratis non offre supporto alla sincronizzazione tra dispositivi.

Non adatto alla gestione approfondita delle attività

Prezzi Momentum

Piano Free disponibile

Plus : 3,33 $ al mese con fatturazione annuale

Team: 5 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Momentum

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. Todoist (ideale per una gestione delle attività semplice ma efficace)

tramite Todoist

Quando il tuo cervello deve destreggiarsi tra dieci cose contemporaneamente, Todoist fa da passaggio per dare un senso a tutto, senza creare confusione.

Perfetto per i professionisti che hanno bisogno di un elenco di cose da fare flessibile ma mirato, Todoist ti aiuta a registrare e organizzare le attività da qualsiasi luogo online. Che tu stia leggendo un articolo, controllando le email o sfogliando i file, l'estensione Chrome ti consente di trasformare ciò che vedi in ciò che devi fare, rapidamente.

Il suo punto di forza è l'input in linguaggio naturale. Basta digitare "Invia rapporto venerdì #lavoro" e Todoist lo archivia esattamente dove deve stare, con tag, data e pronto all'uso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Aggiungi attività all'istante da qualsiasi pagina web

Organizza le attività in progetti con tag e priorità

Usa il linguaggio naturale per impostare date di scadenza e promemoria ricorrenti.

Monitora lo stato con i trend di produttività giornalieri/settimanali.

Collabora attraverso la condivisione degli elenchi delle attività con i tuoi colleghi.

Limiti di Todoist

Nessun monitoraggio del tempo integrato

Il piano Free non include promemoria e filtri avanzati.

La gestione delle attività secondarie può diventare complicata in elenchi di grandi dimensioni.

Prezzi di Todoist

Piano Free disponibile

Pro : 2,50 $/utente/mese

Aziendale: 8 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su G2 dice:

Posso anche modificare le scadenze se sono precise. Possiamo effettuare una condivisione facile di ciò che dobbiamo fare, parlare di lavoro e vedere immediatamente come stanno andando le cose. È semplice rivedere ciò che abbiamo fatto in precedenza e vedere come ha lavorato il nostro team.

Posso anche modificare le scadenze se sono precise. Possiamo effettuare una condivisione facile di ciò che dobbiamo fare, parlare di lavoro e vedere immediatamente come stanno andando le cose. È semplice rivedere ciò che abbiamo fatto in precedenza e vedere come ha lavorato il nostro team.

📖 Leggi anche: Modelli Todoist gratis per gestire le attività

5. LastPass (ideale per una gestione delle password sicura e senza problemi)

tramite LastPass

Il login non dovrebbe rallentarti e con LastPass non lo farà mai.

Progettato per chiunque gestisca quotidianamente decine di account, questo gestore di password memorizza in modo sicuro le tue credenziali e ti consente di accedere con un clic. Dai programmi di pianificazione dei social media alle dashboard dei progetti, ricorda tutti i dettagli al posto tuo.

Il suo più grande vantaggio rispetto a molte alternative a LastPass è che devi ricordare solo una password principale. Tutto il resto (accessi, carta di credito, note protette) è crittografato, in sincronizzazione e accessibile su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di LastPass

Memorizza e compila automaticamente login, schede e note di sicurezza.

Genera password sicure con un solo clic

Condivisione sicura delle credenziali con i membri del team

Accedi al tuo archivio da un browser, desktop o dispositivo mobile.

Utilizza l'autenticazione a più fattori per una maggiore protezione.

Limiti di LastPass

Occasionalmente il riempimento automatico presenta dei bug su alcuni siti

In rare occasioni, la sincronizzazione del vault potrebbe subire dei ritardi.

Piano Free con limite al desktop o al cellulare, non a entrambi.

Prezzi di LastPass

Gratis : 0 $ al mese

Premium : 3,00 $ al mese (fatturato annualmente)

Famiglie : 4,00 $ al mese (fatturato annualmente)

Teams : 4,25 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Aziendale : 7,00 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Business Max: 9,00 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di LastPass

G2 : 4,4/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LastPass?

Un utente di Capterra ha condiviso:

Se non fosse stato per LastPass, avrei dovuto reimpostare la password su molti siti web sensibili e critici che utilizzo quotidianamente. Mi ha aiutato a garantire la sicurezza di tutti i miei dati di streaming, le informazioni bancarie e le password dei siti web senza alcuna violazione o furto di informazioni.

Se non fosse stato per LastPass, avrei dovuto reimpostare la password su molti siti web sensibili e critici che utilizzo quotidianamente. Mi ha aiutato a garantire la sicurezza di tutti i miei dati di streaming, le informazioni bancarie e le password dei siti web senza alcuna violazione o furto di informazioni.

6. Loom (ideale per comunicazioni video veloci e asincrone)

tramite Loom

A volte, digitare richiede troppo tempo. Loom risolve questo problema consentendoti di registrare, spiegare visivamente e andare avanti, senza bisogno di riunioni.

Perfetto per l'interazione tra team remoti, presentazioni di prodotti o feedback rapidi, Loom ti aiuta a comunicare in modo chiaro attraverso brevi video. Che tu stia rivedendo un'attività, dimostrando una funzionalità/funzione o guidando un collega attraverso una correzione, l'estensione Chrome di Loom rende la registrazione dello schermo semplicissima.

Il suo punto di forza? La velocità. Puoi registrare contemporaneamente lo schermo, la voce e il volto e condividere immediatamente il link, senza rendering né caricamenti. È la soluzione che aggiungi ai preferiti da chi desidera spiegare una volta sola ed evitare di ripetere la conversazione in un secondo momento.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Registra lo schermo, la videocamera o entrambi con un solo clic.

Condivisione di video all'istante con link generati automaticamente.

Aggiungi timestamp, reazioni emoji e commenti per un contesto più chiaro.

Ritaglia, modifica e aggiungi CTA con l'editor video integrato.

Aggiungi automaticamente le trascrizioni con l'assistente IA.

Integra strumenti come Gmail, Slack e ClickUp.

Limiti di Loom

La qualità video può diminuire con una connessione Internet più lenta.

Il piano Free ha un limite di cinque minuti per video.

Nessuna registrazione offline

Prezzi di Loom

Starter : gratis

Aziendale : 15 $/utente/mese con fatturazione annuale

Business + AI : 20 $/utente/mese con fatturazione annuale

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loom?

Un recensore di G2 ha condiviso (condivisione)

Loom è incredibilmente facile da usare, basta registrare e il gioco è fatto. Adoro la rapidità con cui posso creare un video e fornire informazioni a chi ne ha bisogno attraverso la condivisione istantanea di un link. La possibilità di registrare sia me stesso che il mio schermo rende molto più facile spiegare argomenti o guidare le persone attraverso un'attività.

Loom è incredibilmente facile da usare, basta registrare e il gioco è fatto. Adoro la rapidità con cui posso creare un video e fornire informazioni a chi ne ha bisogno attraverso la condivisione istantanea di un link. La possibilità di registrare sia me stesso che il mio schermo rende molto più facile spiegare argomenti o guidare le persone attraverso un'attività.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Loom

7. Ghostery (ideale per bloccare gli annunci pubblicitari e navigare in privato senza distrazioni)

tramite Ghostery

La ricerca online è difficile quando il browser sembra più un cartellone pubblicitario. Ghostery elimina le distrazioni in modo che tu possa concentrarti sull'attività, non sui pop-up.

Ideale per ricercatori, scrittori e professionisti attenti alla privacy, questa estensione garantisce il blocco in tempo reale degli annunci pubblicitari e dei tracker invadenti. Non solo ripulisce il tuo visualizzare, ma velocizza il caricamento delle pagine e protegge i tuoi dati mentre lo fa.

Ciò che distingue Ghostery è il suo tracker in tempo reale che mappare. Mentre navighi, ti mostra esattamente quali tracker sono attivi e ti consente di disattivarli con precisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ghostery

Esecuzione del blocco della pubblicità, dei tracker e degli script di analisi con un solo clic.

Monitora e gestisci i tracker tramite una mappa per mappare i tracker in tempo reale.

Migliora la velocità di navigazione riducendo il sovraccarico delle pagine.

Personalizza le preferenze di blocco personalizzate per sito o categoria

Usa la modalità Ghost per sessioni completamente private.

Limiti di Ghostery

Potrebbe causare problemi di layout su siti web con molti script.

L'interfaccia può risultare tecnica per gli utenti occasionali.

Alcune funzionalità avanzate richiedono tempo per la configurazione.

Prezzi di Ghostery

Free

Livelli di collaboratore (donazioni mensili facoltative): 1,99 $/mese 4,99 $/mese 11,99 $/mese (donazioni mensili facoltative): 1,99 $/mese 4,99 $/mese 11,99 $/mese

1,99 $ al mese

4,99 $ al mese

11,99 $ al mese

1,99 $ al mese

4,99 $ al mese

11,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ghostery

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

8. OneTab (ideale per liberarsi immediatamente delle schede in eccesso)

tramite OneTab

Quando hai 23 schede aperte e la tua mente è confusa, OneTab interviene come un pulsante di reset per il tuo browser. Questa estensione è pensata per chi fa ricerche, svolge più attività contemporaneamente o cambia contesto continuamente durante la giornata.

Che tu sia immerso nello sviluppo, nella gestione di una campagna o nel lavoro su più account client. OneTab condensa tutte le schede aperte in un unico elenco cliccabile, liberando memoria e eliminando il rumore visivo.

Il suo più grande vantaggio? La semplicità. Non ci sono impostazioni complicate o curve di apprendimento: basta un clic e il caos delle tue schede si trasforma in un elenco organizzato a cui puoi tornare in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneTab

Esporta i tuoi gruppi di schede in pagine web condivisibili basate su link.

Blocca le schede importanti per evitare che si chiudano accidentalmente.

Ripristina una sessione completa del browser anche dopo un crash

Trascina e riordina le schede salvate per una migliore categorizzazione.

Usa OneTab come gestore di sessioni leggero in tutti i flussi di lavoro.

Limiti di OneTab

Nessuna sincronizzazione cloud: le schede salvate rimangono nel tuo browser.

Le opzioni di organizzazione delle schede hanno un limite

Non categorizza automaticamente per argomento o dominio

Prezzi di OneTab

Free

Valutazioni e recensioni di OneTab

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

9. Noisli (ideale per migliorare la concentrazione con suoni di sottofondo)

tramite Noisli

A volte il silenzio distrae e la musica è troppo invadente. È qui che Noisli trova il suo punto di forza.

Progettato per chi lavora da remoto, scrittori e pensatori profondi, Noisli ti aiuta a rimanere nel flusso sovrapponendo suoni ambientali come pioggia, vento, chiacchiere da bar e rumore bianco. È l'ideale quando hai bisogno di coprire i rumori domestici, il brusio dell'ufficio o semplicemente il tuo disordine mentale.

Con Noisli puoi creare mix audio personalizzati che si adattano al tuo stile di concentrazione. Che tu voglia un ambiente calmo e meditativo o energizzante e ritmico, Noisli rende il tuo ambiente di lavoro perfetto per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Noisli

Mescola diversi suoni di sottofondo in base al tuo umore o all'attività da svolgere.

Salva le combinazioni audio preferite per accedervi rapidamente in un secondo momento.

Usa un timer integrato per le sessioni di concentrazione o i blocchi di lavoro Pomodoro.

Scrivi senza distrazioni in un editor di testo minimale.

Sincronizzazione dell'audio ambientale tra browser e dispositivi mobili

Limiti di Noisli

Il piano Free include solo un set con limite di suoni.

Nessun accesso offline a meno che non utilizzi l'app desktop

L'estensione Chrome deve essere attiva nella scheda per continuare a giocare.

Prezzi di Noisli

Base : gratis

Pro : 12 $ al mese

Aziendale: 14 $ al mese per utente (minimo 2 utenti)

Valutazioni e recensioni di Noisli

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

💡 Suggerimento: non limitarti ad aggiungere estensioni, ma ottimizzale. Se il tuo browser è sovraccarico di strumenti che si sovrappongono o che usi raramente, è il momento di consolidare gli strumenti. Inizia identificando le funzionalità duplicate (come più app da fare o gestori di schede) e mantieni solo ciò che migliora davvero il tuo flusso di lavoro. Una configurazione del browser più snella significa meno distrazioni, prestazioni più veloci e meno confusione mentale. Concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità e lascia che il tuo spazio di lavoro Chrome faccia di più con meno.

10. Clockify (ideale per un monitoraggio accurato del tempo di lavoro tra attività e team)

tramite Clockify

Quando il tuo elenco da fare è pieno e le ore si confondono, Clockify riporta ordine nella tua giornata lavorativa.

Clockify è l'ideale per liberi professionisti, agenzie e team remoti che fatturano a ore o desiderano avere visibilità sul come viene impiegato il tempo. Con la sua estensione Chrome, puoi monitorare il tempo da qualsiasi sito web, inclusi strumenti come ClickUp, Asana, Trello e Gmail, senza dover cambiare scheda.

Ciò che distingue Clockify è la facilità con cui si integra nei tuoi strumenti quotidiani. Con un solo clic avvii un timer proprio dove stai lavorando, così non perderai mai un secondo fatturabile né sottovaluterai mai più un'attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Avvia e interrompi i timer direttamente all'interno di siti web come ClickUp o Trello.

Contrassegna le voci per client, progetto o attività per ottenere reportistica chiara.

Analizza i modelli di produttività con dashboard dettagliate.

Genera reportistica personalizzata sui tempi di lavoro per fatture o buste paga.

Attiva la sincronizzazione dei dati tra browser, desktop e app mobili.

Limiti di Clockify

Il monitoraggio offline non è disponibile nell'estensione Chrome.

È ancora necessario inserire manualmente le voci dei registri delle ore perse.

Funzionalità avanzate con limite nel piano Free

Prezzi di Clockify

Base: 4,99 $ al mese per utente

Standard : 6,99 $ al mese per utente

Pro : 9,99 $ al mese per utente

Azienda: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2 : 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockify?

Un utente di Clockify su G2 ha recensito:

Il punto di forza di Clockify è la sua facilità d'uso e la sua implementazione intuitiva, che rendono l'avvio un gioco da ragazzi. Lo uso spesso e la sua gamma di funzionalità, come la reportistica dettagliata e project management, mi aiuta a rimanere organizzato, inoltre la perfetta integrazione con altri strumenti migliora notevolmente il mio flusso di lavoro. Nel complesso, Clockify ha migliorato notevolmente la mia produttività. Infine, il supporto clienti reattivo è eccellente. *

Il punto di forza di Clockify è la sua facilità d'uso e la sua implementazione intuitiva, che rendono l'avvio un gioco da ragazzi. Lo uso spesso e la sua gamma di funzionalità/funzione, come la reportistica dettagliata e project management, mi aiuta a rimanere organizzato, inoltre la perfetta integrazione con altri strumenti migliora notevolmente il mio flusso di lavoro. Nel complesso, Clockify ha migliorato notevolmente la mia produttività. Infine, il supporto clienti reattivo è eccellente.

📖 Leggi anche: Le migliori integrazioni di Clockify per il monitoraggio del tempo

11. Forest (ideale per aumentare la concentrazione attraverso blocchi di tempo consapevoli)

tramite Forest

Le distrazioni sono ovunque, ma cosa succederebbe se la tua concentrazione potesse trasformarsi in qualcosa di reale?

Forest prende la tecnica Pomodoro e aggiunge una variante: ogni volta che rimani concentrato, sullo schermo cresce un albero. Se esci dall'app per scorrere o cambiare scheda, il tuo albero appassisce. È un piccolo ma potente stimolo a rimanere presente.

Questa estensione è perfetta per studenti, scrittori e lavoratori che lottano contro le tentazioni digitali. Oltre ai timer, Forest ti aiuta a trasformare la concentrazione in un'abitudine, qualcosa che coltivi nel tempo.

Il suo mix unico di consapevolezza e motivazione lo ha reso uno dei preferiti da chi desidera meno promemoria e più risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Forest

Pianta alberi virtuali per rimanere concentrato durante le sessioni di lavoro a tempo.

Tieni traccia dell'andamento della produttività nel tempo con statistiche giornaliere e settimanali.

Personalizza la durata delle sessioni in base al tuo stile di lavoro.

Guadagna monete virtuali per fornire supporto alla piantumazione di alberi nel mondo reale.

Sincronizzazione dei progressi tra l'estensione e l'app mobile.

Limiti di Forest

Nessuna lista di siti web sicuri: devi commit al massimo durante le sessioni.

Le sessioni di concentrazione non possono essere messe in pausa nella versione gratis.

Analisi con limite nel piano Free

Prezzi di Forest

App iOS : 3,99 $ con acquisto una tantum

App Android : gratis con acquisti in-app; aggiornamento Pro disponibile a 1,99 $.

Estensione Chrome: gratis

Valutazioni e recensioni di Forest

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

📖 Leggi anche: Le migliori app per adulti con ADHD

12. Scribe (ideale per trasformare automaticamente i flussi di lavoro in guide di passaggio passo)

tramite Scribe

La ripetizione uccide la produttività, ma documentare i processi non deve necessariamente farlo.

Scribe è pensato per chiunque formi team, accolga nuovi client o condivida come condividere i flussi di lavoro. Invece di scrivere manualmente le istruzioni, basta attivare l'estensione, eseguire una volta la procedura e Scribe catturerà ogni passaggio (clic del mouse, voci di testo, screenshot in Chrome ) trasformandolo in una guida completa in pochi secondi.

Si tratta di un enorme risparmio di tempo per amministratori IT, team di prodotto, supporto clienti e chiunque sia stanco di ripetersi su Slack o Zoom.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Elimina i dati sensibili dalle guide di passaggio prima della condivisione.

Esporta le guide in formato PDF o HTML per la documentazione di formazione.

Aggiungi un marchio personalizzato alle guide destinate ai client.

Monitora chi ha visualizzato o consultato una guida

Organizza tutti i tuoi documenti di processo in cartelle di team per facilitarne il recupero.

Limiti di Scribe

Richiede un flusso di lavoro stabile per evitare di eseguire passaggi superflui.

Strumenti di modifica con limite nel piano Free

Acquisizione solo dal browser (le azioni sul desktop richiedono il piano Pro)

Prezzi di Scribe

Base: Gratis

Pro Personal : 29 $ al mese per utente

Pro Team : 15 $ al mese per utente (minimo 5 utenti)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2 : 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Un utente su G2 lo recensisce così:

Scribe ha davvero rivoluzionato il lavoro del nostro team. Ha reso la creazione delle SOP (procedure operative standard) facile e veloce, aiutandoci a risparmiare un sacco di tempo. Il modo in cui cattura automaticamente i processi passaggio dopo passaggio ci ha davvero aiutato a standardizzare il nostro modo di lavorare e a mantenere tutto coerente a tutti i livelli. Lo consiglio vivamente a qualsiasi team desideroso di lavorare in modo più intelligente.

Scribe ha davvero rivoluzionato il nostro team. Ha reso la creazione delle SOP facile e veloce, aiutandoci a risparmiare un sacco di tempo. Il modo in cui cattura automaticamente i processi passaggio dopo passaggio ci ha davvero aiutato a standardizzare il nostro modo di lavorare e a mantenere tutto coerente su tutta la linea. Lo consiglio vivamente a qualsiasi team desideroso di lavorare in modo più intelligente.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Scribe

13. Instapaper (ideale per code di lettura pulite e prive di distrazioni)

tramite Instapaper

Alcuni strumenti ti aiutano a salvare i contenuti; Instapaper ti aiuta ad assaporarli. Con un solo clic, elimina il rumore digitale: niente pubblicità, niente popup, solo testo pulito e leggibile in un formattare che il tuo cervello ti ringrazierà.

Progettato per pensatori, ricercatori e menti curiose, Instapaper trasforma il tuo browser Chrome in una tranquilla finestra In arrivo di contenuto.

Il vero punto di forza di Instapaper risiede nella sua visualizzazione di lettura mirata. A differenza di altri strumenti di lettura differita, elimina il disordine e conserva solo l'idea centrale, dando alla tua mente lo spazio per assorbire profondamente.

Che tu stia salvando un blog di 5 minuti o un articolo investigativo di 5.000 parole, l'interfaccia rimane sempre minimale ed elegante. Inoltre, la sincronizzazione tra web, dispositivi mobili e persino Kindle ti consente di accedere al tuo contenuto salvato ovunque ti trovi.

Se il lavoro approfondito e l'apprendimento intenzionale fanno parte dei tuoi obiettivi di produttività, questa estensione merita un posto nella tua barra delle schede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Instapaper

Clip istantaneamente articoli, post di blog e video da qualsiasi pagina web.

Evidenzia il testo e aggiungi annotazioni senza uscire dalla modalità di lettura.

Usa le cartelle per organizzare e classificare i tuoi contenuti salvati.

Attiva la modalità di lettura veloce per memorizzare più informazioni in meno tempo.

Esporta gli articoli su Kindle per una comoda lettura offline.

Limiti di Instapaper

Nessuna cartella di condivisione o strumento collaborativo

Richiede la sincronizzazione manuale prima dell'uso offline.

Supporto limitato per formattare articoli ricchi di contenuti multimediali

Prezzi di Instapaper

Free

Premium: 5,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Instapaper

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

14. Google Dictionary (ideale per definizioni rapide senza interrompere il flusso di lavoro)

tramite Google

Fermarsi per cercare una parola su Google interrompe il flusso quando stai scrivendo, facendo ricerche o semplicemente leggendo un libro. Google Dictionary risolve immediatamente questo problema.

Ideale per scrittori, studenti e utenti multilingue, questa estensione ti consente di fare doppio clic su qualsiasi parola in una pagina web per visualizzare una definizione a comparsa. Nessuna scheda, nessuna deviazione, solo chiarezza immediata.

Il suo più grande vantaggio è che passa inosservato, finché non ne hai bisogno. Che tu stia leggendo contenuti tecnici o ripassando una seconda lingua, rende la comprensione più fluida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Dictionary

Visualizza immediatamente le definizioni facendo doppio clic su qualsiasi parola.

Salva le nuove parole in un elenco di vocaboli personalizzato.

Ascolta la pronuncia tramite la funzione di sintesi vocale integrata.

Traduci parole straniere utilizzando il rilevamento della lingua

Accedi alle definizioni complete e agli esempi di utilizzo dalla barra degli strumenti.

Limiti del dizionario Google

Supporto limitato per slang, espressioni idiomatiche o terminologia di nicchia

Nessuna sincronizzazione del vocabolario salvato tra i dispositivi

Non si integra con i PDF o le app non browser.

Prezzi di Google Dictionary

Free

Valutazioni e recensioni di Google Dictionary

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

15. Speechify (ideale per trasformare il testo in audio dal suono naturale)

tramite Speechify

Leggere non è sempre il modo più efficiente per fruire del contenuto, specialmente quando i tuoi occhi hanno bisogno di una pausa. È qui che Speechify fa il passaggio.

Speechify converte qualsiasi testo sullo schermo in un discorso dal suono naturale. Che tu stia rivedendo appunti, leggendo articoli o scorrendo documenti, ora puoi ascoltare invece di leggere, a una velocità fino a 4 volte superiore.

Rimarrai sorpreso nel sentire quanto sia naturale. Con voci di alta qualità e velocità regolabile, Speechify ti dà la sensazione di essere ascoltato da una persona reale, non da un robot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechify

Converti qualsiasi pagina web o documento in audio parlato

Scegli tra diverse voci e accenti di alta qualità

Regola la velocità di riproduzione fino a 4 volte per una fruizione più rapida.

Evidenzia e segui visivamente mentre il testo viene riprodotto

Salva e ascolta su Chrome, iOS e Android

Limiti di Speechify

Il piano Free ha limiti di accesso alle opzioni vocali premium.

Può interpretare erroneamente il testo in layout complessi o blocchi di codice

Richiede il login per la sincronizzazione tra i dispositivi

Prezzi di Speechify

Free

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Speechify

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

16. Google Keep (ideale per prendere note in modo rapido e flessibile nel browser)

tramite Google Keep

Le idee brillanti non aspettano il momento perfetto: Google Keep è progettato per catturarle nel momento stesso in cui nascono.

Questa estensione è ideale per i professionisti impegnati che hanno bisogno di un modo rapido e semplice per annotare pensieri, link o promemoria. Che tu stia salvando un frammento di ricerca, annotando un'attività o catturando una citazione, Keep mantiene le tue note accessibili e organizzate su tutti i dispositivi.

Il suo più grande vantaggio? Semplicità abbinata alla sincronizzazione. Le note salvate tramite l'estensione Chrome vengono visualizzate istantaneamente sul tuo telefono, tablet o barra laterale di Gmail, senza alcuno sforzo richiesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Salva note, elenchi o link direttamente da qualsiasi pagina web.

Etichetta e codice a colore le note per organizzarle facilmente.

Aggiungi note importanti come elementi fissati per un accesso rapido

Accedi alle tue note da Chrome, Gmail e dalle app mobili.

Collabora attraverso la condivisione di note con altri in tempo reale.

Limiti di Google Keep

Non supporto per formattare in modo avanzato, come grassetto o corsivo.

Struttura delle cartelle con limite oltre le etichette

Non ideale per la scrittura di testi lunghi o documenti complessi.

Prezzi di Google Keep

Free

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

Un recensore su Capterra effettua la condivisione:

Google Keep è il modo più economico per registrare le attività e creare elenchi da fare. Posso monitorare lo stato spuntando le caselle. Per la modifica dei contenuti posso anche cambiare lo sfondo. L'accesso da più dispositivi è molto fluido, posso usare il mio telefono Pixel e il PC insieme o separatamente, ma il risultato della sincronizzazione in tempo reale rimane lo stesso.

Google Keep è il modo più economico per registrare le attività e creare elenchi da fare. Posso monitorare lo stato spuntando le caselle. Per la modifica dei contenuti posso anche cambiare lo sfondo. L'accesso da più dispositivi è molto fluido, posso usare il mio telefono Pixel e il PC insieme o separatamente, ma il risultato della sincronizzazione in tempo reale rimane lo stesso.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Google Keep

17. Win the Day (ideale per sviluppare la concentrazione quotidiana e abitudini a lungo termine)

tramite Win the Day

I grandi obiettivi non sono terminati in un giorno, ma giorno dopo giorno. Win the Day ti aiuta a mantenere questa prospettiva in primo piano ogni volta che apri una nuova scheda.

Questa estensione Chrome è perfetta per chiunque desideri rimanere costante senza dover destreggiarsi tra app aggiuntive. Sostituisce la tua nuova scheda con una dashboard pulita che include un obiettivo giornaliero principale, un tracker delle abitudini e prompt motivazionali: tutto ciò di cui hai bisogno per rafforzare i piccoli successi che si sommano.

Ciò che lo rende potente è la sua attenzione su una sola cosa. Nessun disordine, nessuna priorità in competizione: solo un unico traguardo che ti mantiene ancorato.

Le migliori funzionalità/funzione di Win the Day

Imposta e visualizza il tuo obiettivo principale giornaliero ogni volta che apri una nuova scheda.

Monitora un massimo di tre abitudini quotidiane con barre di stato visive.

Suddividi gli obiettivi più grandi in attività cardine più piccoli

Usa la modalità Focus integrata per il tuo lavoro senza distrazioni.

Ricevi stimoli motivazionali per rimanere sul monitoraggio corretto.

Limiti di Win the Day

Nessuna sincronizzazione tra dispositivi

Slot abitudini con limite nella versione gratis

Non progettato per la pianificazione a livello di attività

Prezzi Win the Day

Free

Valutazioni e recensioni di Win the Day

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

18. StayFocusd (ideale per il blocco delle distrazioni digitali e rimanere concentrati sull'attività)

tramite StayFocusd

A volte, il principale ostacolo alla produttività non è la tua lista Da fare, ma la scheda che non avresti dovuto aprire.

StayFocusd è perfetto per i lavoratori remoti, gli studenti e i liberi professionisti che desiderano ritrovare la concentrazione senza affidarsi esclusivamente alla forza di volontà. Questa estensione ti consente di impostare limiti di tempo giornalieri per i siti web che distraggono: una volta esauriti i minuti a tua disposizione, viene attivato il blocco per il resto della giornata.

La sua funzionalità/funzione più efficace è la "Nuclear Option", che blocca i siti specificati per completare. Nessuna scappatoia, nessuna seconda possibilità: solo tempo di lavoro puro e ininterrotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di StayFocusd

Imposta limiti di tempo giornalieri per i siti web che ti distraggono.

Attiva il blocco di intere pagine, percorsi specifici o contenuto all'interno delle pagine.

Attiva l'opzione Nuclear per bloccare completamente le distrazioni.

Configura le ore di attività in base al tuo programma

Usa la modalità sfida per rendere intenzionalmente difficile la modifica delle impostazioni.

Limiti di StayFocusd

I blocchi lavorano solo all'interno di Chrome.

Può essere aggirato con la modalità di navigazione in incognito, se non disabilitata.

Nessuna reportistica analitica o di produttività

Prezzi di StayFocusd

Free

Valutazioni e recensioni di StayFocusd

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

19. Publer (ideale per pianificare e gestire i post sui social media)

tramite Publer

Pubblicare con regolarità è il segreto per aumentare la tua presenza online, ma destreggiarsi tra le diverse piattaforme può diventare un lavoro a tempo pieno. È qui che entra in gioco Publer.

Ideale per esperti di marketing, autori e piccole imprese, Publer ti aiuta a redigere, programmare e gestire i post sui social media da un'unica dashboard centrale. Con l'estensione Chrome, puoi acquisire contenuto da qualsiasi sito e metterlo immediatamente in coda per Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook e altro ancora.

Il suo punto di forza è la flessibilità. Puoi progettare post con immagini personalizzate, impostare intervalli di pubblicazione e persino utilizzare l'IA per generare didascalie, il tutto senza aprire una dozzina di schede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Publer

Condivisione di contenuto di qualsiasi pagina web su più piattaforme con un solo clic.

Pianifica in blocco i post sui tuoi account social

Usa l'IA integrata per generare didascalie e hashtag.

Accedi a un calendario visivo per pianificare le campagne in anticipo.

Monitora il coinvolgimento con gli strumenti di analisi integrati.

Limiti di Publer

Funzionalità/funzione con limite nel piano Free

Non offre supporto diretto per la programmazione delle storie di Instagram.

Può sembrare complicato per i principianti

Prezzi Publer

Free

Professional : a partire da 5 $ al mese

Aziendale : a partire da 10 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Publer

G2 : 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Publer?

Una recensione su Capterra recita :

La durata del programma di pubblicazione dei post mi consente di pianificare 2-3 mesi di contenuto. Tutti i post vengono inseriti automaticamente in posizioni standard nel testo, il che mi permette di concentrarmi solo sul testo, ed è anche molto bello che la possibilità di condivisione programmata su più media sia completamente automatica, senza notifiche.

La durata del programma di pubblicazione dei post mi consente di pianificare 2-3 mesi di contenuto. Tutti i post vengono inseriti automaticamente in posizioni standard nel testo, il che mi permette di concentrarmi solo sul testo, ed è anche molto bello che la possibilità di condivisione programmata su più media sia completata in modo automatico, senza notifiche.

20. Shareaholic (ideale per la condivisione e il monitoraggio dei contenuti su più piattaforme)

tramite Shareaholic

Creare contenuti di qualità è solo metà del lavoro: l'altra metà è farli vedere. Shareaholic ti aiuta a colmare questa lacuna senza sforzo.

Perfetta per blogger, marketer di contenuto ed editori, questa estensione Chrome ti consente di effettuare la condivisione di qualsiasi pagina web su decine di piattaforme social in pochi secondi. Che tu stia promuovendo un articolo, curando una raccolta o pubblicizzando una nuova pagina di prodotto, Shareaholic rende la distribuzione un gioco da ragazzi.

Le analisi integrate e il monitoraggio dei link mostrano le prestazioni dei tuoi contenuti una volta in condivisione, così non pubblicherai post senza pensarci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shareaholic

Condivisione di pagine web su più piattaforme con un solo clic

Accorcia gli URL con il monitoraggio dei link integrato

Monitora il coinvolgimento con analisi in tempo reale

Personalizza i pulsanti di condivisione di social e la loro posizione

Integrazione con Google Analytics per approfondimenti più dettagliati

Limiti di Shareaholic

Personalizzazione con limite nella versione gratis

Alcune funzionalità/funzioni di analisi richiedono una configurazione manuale.

Non ideale per team o ambienti multiutente

Prezzi Shareaholic

Free Forever

Professional : 10 $ al mese

Team : 39 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Shareaholic

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

21. Evernote Web Clipper (ideale per salvare e organizzare i contenuti delle ricerche)

tramite Evernote

Quando raccogli informazioni da articoli, PDF e siti di ricerca, le note sparse possono rallentare il tuo ritmo. Evernote Web Clipper risolve questo problema con un unico potente pulsante di salvataggio.

Questa estensione Chrome ti consente di ritagliare intere pagine, articoli semplificati o sezioni specifiche, per poi organizzarli direttamente nei taccuini Evernote. È perfetta per creare raccolte curate, risorse di studio o riferimenti di progetto senza dover destreggiarsi tra le schede o copiare e incollare.

Con questa estensione, puoi acquisire non solo il contenuto, ma anche il contesto, completare con URL di origine, parti evidenziate e note personali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote Web Clipper

Clip articoli completi, pagine semplificate, segnalibri, o screenshot.

Salva direttamente su notebook specifici con tag e annotazioni.

Evidenzia il testo chiave e aggiungi commenti mentre lo ritagli

Sincronizzazione dei contenuti salvati tra le app Evernote per dispositivi mobili e desktop.

Usa le scorciatoie da tastiera di Chrome per ritagliare il contenuto più velocemente.

Limiti di Evernote Web Clipper

Richiede l'accesso a Evernote per salvare i clip.

Alcuni siti con layout complessi vengono visualizzati in modo scorretto

Opzioni di formattare con limite all'interno delle note ritagliate

Prezzi di Evernote Web Clipper

Free

Personale : 14,99 $ al mese

Professional : 17,99 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote Web Clipper?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace molto il modo in cui Evernote ha combinato le funzioni più utili in un unico design intuitivo. L'opzione di scrittura a mano è incredibilmente utile per chi non ha familiarità con determinati simboli e sistemi di scrittura stranieri. È inclusa anche una funzionalità per la fotografia automatica dei documenti, a cui è possibile accedere semplicemente tenendo il foglio davanti alla fotocamera. Utilizzando Web Clipper, gli utenti possono tornare rapidamente e facilmente a qualsiasi parte dei loro siti web preferiti senza dover sfogliare pagine di segnalibri. *

Mi piace molto il modo in cui Evernote ha combinato le funzioni più utili in un unico design intuitivo. L'opzione di scrittura a mano è incredibilmente utile per chi non ha familiarità con determinati simboli e sistemi di scrittura stranieri. È inclusa anche una funzionalità per fotografare automaticamente i documenti, a cui è possibile accedere semplicemente tenendo il foglio davanti alla fotocamera. Utilizzando Web Clipper, gli utenti possono tornare rapidamente e facilmente a qualsiasi parte dei loro siti web preferiti senza dover sfogliare pagine di segnalibri. *

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a ricordare ciò che leggi o guardi? Prova ad adottare un metodo strutturato per prendere note, come il sistema Cornell o Zettelkasten, per rendere più efficaci le tue note digitali. Invece di accumulare informazioni, organizzale in base a idee chiave, riepiloghi e punti d'azione. Abbina questo metodo a strumenti come ClickUp Docs, Google Keep o Evernote per catturare rapidamente le intuizioni durante la navigazione. Il metodo giusto aiuta a trasformare appunti sparsi in conoscenze riutilizzabili. Stai cercando di scegliere tra le estensioni Chrome Evernote e OneNote? Abbiamo confrontato OneNote ed Evernote per te.

22. Click&Clean (ideale per una pulizia rapida del browser con un solo clic)

Un browser Chrome disordinato non è solo fastidioso, ma rallenta il tuo lavoro e mette a rischio la tua privacy. L'app web Click&Clean ripulisce il tuo spazio digitale in un solo gesto.

Ideale per i professionisti che lavorano online tutto il giorno, questo componente aggiuntivo di Chrome ti aiuta a cancellare la cache, i cookie, la cronologia di scaricamento e altro ancora, senza dover scavare nelle impostazioni di Chrome.

È particolarmente utile dopo sessioni di lavoro delicate, condivisione di dispositivi o lunghe maratone di ricerca.

Ciò che distingue l'estensione Google Chrome dalle altre app è la sua completezza e semplicità d'uso. Basta un clic e il tuo spazio di lavoro digitale sarà aggiornato e sicuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Click&Clean

Cancella la cronologia di navigazione, la cache, i cookie e i registri di scaricare.

Pulisci automaticamente i dati del browser quando chiudi Chrome

Rimuovi i file temporanei e lo spazio di archiviazione inutilizzato per liberare spazio.

Esegui una scansione del browser alla ricerca di malware e cookie di monitoraggio

Accedi agli strumenti e alle impostazioni sulla privacy da una dashboard centralizzata.

Limiti di Click&Clean

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto alle estensioni moderne.

Nessuna funzionalità di pianificazione per le pulizie automatiche

Da usare con cautela: le cancellazioni accidentali non possono essere annullate.

Prezzi Click&Clean

Free

Valutazioni e recensioni di Click&Clean

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

23. Hunter (ideale per trovare e verificare indirizzi email professionali)

tramite Hunter

Trovare l'email corretta non dovrebbe richiedere ore quando si creano elenchi di contatti o si verificano i recapiti. Hunter fa in modo che non sia così.

Questa estensione Chrome è pensata per i team di vendita, i reclutatori, i professionisti delle pubbliche relazioni e i marketer che necessitano di e-mail aziendali verificate rapidamente. Quando visiti il sito web di un'azienda, Hunter mostra gli indirizzi e-mail disponibili collegati a quel dominio, completi di titoli di lavoro, fonti e punteggi di affidabilità.

Il suo vero potere risiede nella convalida. Non riceverai solo un email, ma una che ha più probabilità di arrivare a destinazione, senza essere respinta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hunter

Trova indirizzi email verificati da qualsiasi sito web aziendale

Visualizza i titoli di lavoro e le informazioni sui reparti insieme ai dati di contatto.

Salva i lead direttamente in un elenco o esportali in CSV.

Controlla la deliverability con la verifica email integrata.

Integra strumenti come Salesforce, HubSpot e Zapier.

Limiti di Hunter

Ricerche mensili con il piano Free con limite

Non tutti i domini restituiscono risultati email utilizzabili

Nessuna scansione di domini in blocco tramite l'estensione

Prezzi Hunter

Piano Free disponibile

Starter : 49 $ al mese

Crescita : 149 $ al mese

Scala : 299 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hunter

G2 : 4,4/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hunter?

Una recensione su Capterra recita:

Essendo un imprenditore impegnato che non ha tempo per fare ricerche sulle piattaforme di cold email o anche solo per imparare come funzionano, la piattaforma di Hunter ha reso l'intera esperienza estremamente facile da comprendere e utilizzare. Non solo sono in grado di eseguire le mie campagne di outreach, ma ho anche l'impressione di imparare come funziona il lavoro commerciale B2B.

Essendo un imprenditore impegnato che non ha tempo per fare ricerche sulle piattaforme di cold email o per imparare come funzionano, la piattaforma di Hunter ha reso l'intera esperienza estremamente facile da comprendere e utilizzare. Non solo sono in grado di eseguire le mie campagne di outreach, ma ho anche l'impressione di imparare come funzionano le vendite commerciali B2B.

👀 Lo sapevi? La modalità di navigazione in incognito non ti nasconde dai siti web o dalle reti. Sebbene impedisca a Chrome di salvare la cronologia di navigazione, i cookie o i dati dei siti sul tuo dispositivo, non rende invisibili le tue attività online. Se accedi a un sito web, questo continuerà a riconoscerti anche in modalità di navigazione in incognito. Il tuo provider di servizi Internet, il tuo datore di lavoro o la tua scuola possono anche monitorare i siti che visiti. È utile per la privacy locale, come quando acquisti un regalo su un computer in condivisione, ma non ha il blocco degli annunci pubblicitari né impedisce il monitoraggio da parte dei siti web stessi. La navigazione in incognito è privata rispetto agli altri utenti del tuo dispositivo, ma non rispetto a Internet.

24. Keyword Surfer (ideale per ricerche SEO rapide sulla pagina durante la navigazione)

tramite Keyword Surfer

Se lavori con il contenuto, il tempismo e l'intento di ricerca sono tutto. Keyword Surfer ti offre approfondimenti SEO in tempo reale direttamente all'interno di Google, senza dover cambiare strumento.

Ideale per specialisti SEO, marketer di contenuto e scrittori freelance, questa estensione mostra il volume delle parole chiave, i termini correlati e i dati a livello di dominio direttamente nella pagina dei risultati di ricerca. Niente dashboard, niente fogli di calcolo: solo un contesto immediato e utilizzabile mentre navighi.

Puoi valutare il potenziale di una parola chiave, individuare le lacune nel contenuto e iniziare a elaborare un piano, il tutto prima ancora di cliccare su un singolo link.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keyword Surfer

Visualizza il volume di ricerca e i dati CPC accanto a ogni query di Google.

Scopri idee per parole chiave basate sul contesto SERP attuale

Visualizza il traffico stimato per ciascun dominio nei risultati di ricerca

Analizza il conteggio delle parole e l'utilizzo delle parole chiave delle pagine con il miglior posizionamento.

Esporta elenchi di parole chiave e approfondimenti con un solo clic.

Limiti di Keyword Surfer

I dati possono variare leggermente rispetto a strumenti come Ahrefs o SEMrush.

Personalizzazione con limite delle metriche delle parole chiave

Funziona solo sulle pagine di ricerca di Google.

Prezzi di Keyword Surfer

Essential : 99 $ al mese

Scala : 219 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Keyword Surfer?

Una recensione di Capterra dice:

Ho recensioni contrastanti su Surfer. Sebbene sia utile per l'analisi SERP, l'inserimento di NLP nei contenuti e la pianificazione dei cluster, è inutile per scrivere articoli su argomenti con una concorrenza con limite. L'AI humanizer è semplicemente una perdita di tempo. Non apporta alcun beneficio ai contenuti. In sintesi, è un buon strumento SEO, ma non ci si può affidare completamente ad esso per tutti i tipi di contenuti.

Ho recensioni contrastanti su Surfer. Sebbene sia utile per l'analisi SERP, l'inserimento di NLP nei contenuti e il piano dei cluster, è inutile per scrivere articoli su argomenti con una concorrenza con limite. L'AI humanizer è semplicemente una perdita di tempo. Non apporta alcun beneficio ai contenuti. In sintesi, è un buon strumento SEO, ma non ci si può affidare completamente ad esso per tutti i tipi di contenuti.

👀 Lo sapevi? Chrome ha una funzionalità poco conosciuta chiamata "ricerca nel sito". Digita il dominio di un sito nella barra degli indirizzi, premi Tab e Chrome ti consentirà di effettuare ricerche direttamente all'interno di quel sito. Ad esempio, digitando "amazon. com [Tab] cuffie" cercherai le cuffie su Amazon senza dover prima caricare la home page. Si tratta di una funzione nascosta che aumenta la produttività integrata direttamente nel browser.

25. MozBar (ideale per metriche SEO rapide e analisi della concorrenza)

tramite MozBar

Quando analizzi i risultati di ricerca, ogni clic dovrebbe contare. MozBar porta le metriche SEO chiave sul tuo browser, così puoi prendere decisioni più intelligenti senza aprire un'altra scheda.

Perfetta per SEO, esperti di marketing digitale e strateghi del contenuto, MozBar aggiunge informazioni immediate come Domain Authority, Page Authority e dati sui backlink direttamente sulla SERP. Che si tratti di analizzare la concorrenza o valutare opportunità di link, ti fornisce il contesto necessario per agire rapidamente.

Ciò che lo distingue è la sua capacità di evidenziare gli attributi dei link (follow, nofollow, interni o esterni) durante la navigazione su qualsiasi pagina. Ottieni un quadro completo della SEO in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di MozBar

Visualizza il dominio e l'autorità della pagina direttamente sui risultati di Google.

Evidenzia i tipi di link su qualsiasi pagina per valutare la qualità dei backlink.

Visualizza gli elementi della pagina come titolo, meta descrizione e intestazioni

Esporta l'analisi SERP per audit più approfonditi

Confronta istantaneamente i profili dei link tra pagine concorrenti

Limiti di MozBar

Le funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione a Moz Pro.

Rallenta leggermente il caricamento delle pagine sui siti ricchi di contenuto.

Le metriche sono specifiche di Moz, non in sincronizzazione con Google o Ahrefs.

Prezzi di MozBar

Piano Free disponibile

Locale: a partire da 16 $ al mese

Pro: a partire da 49 $ al mese

STAT: a partire da 720 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MozBar

G2 : 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MozBar

Una recensione di Capterra afferma:

La funzionalità/funzione più importante di cui un professionista SEO non può fare a meno è DA e PA, che aiuta sempre al monitoraggio dei risultati del lavoro richiesto. Backlink Analyzer è davvero utile per analizzare i backlink e rifiutare quelli tossici che possono danneggiare il sito web in un modo o nell'altro. Nel complesso, lo utilizziamo per misurare gli effetti dei nostri sforzi SEO e lo stato di salute generale dei nostri siti web.

La funzionalità/funzione più importante di cui un professionista SEO non può fare a meno è DA e PA, che aiuta sempre al monitoraggio dei risultati del lavoro richiesto. Backlink Analyzer è davvero utile per analizzare i backlink e rifiutare quelli tossici che possono danneggiare il sito web in un modo o nell'altro. Nel complesso, lo utilizziamo per misurare gli effetti dei nostri sforzi SEO e lo stato di salute generale dei nostri siti web.

Aumenta l'efficienza del flusso di lavoro con le estensioni Chrome

Il tuo browser Chrome può fare molto di più che aprire schede. Con le giuste estensioni per la produttività, diventa uno spazio di lavoro più intelligente, in grado di catturare idee, attivare il blocco delle distrazioni, monitorare il tempo e aiutarti a terminare più lavori senza cambiare strumento.

Che tu stia gestendo le attività di ClickUp, mantenendo la concentrazione con Forest o velocizzando la ricerca SEO con MozBar, ogni strumento in questo elenco apporta qualcosa di unico al tuo flusso di lavoro. La vera magia avviene quando ne combini alcuni insieme e lasci che ottimizzino silenziosamente la tua giornata dietro le quinte.

Inizia con gli strumenti che risolvono i tuoi maggiori ostacoli alla produttività e poi continua da lì. Non hai bisogno di una dozzina di estensioni per vedere la differenza. Ti bastano quelle giuste.

Vuoi semplificare tutto il tuo lavoro in un unico posto? Iscriviti oggi stesso a ClickUp per provare l'estensione Chrome ClickUp e portare la tua produttività a un livello superiore.