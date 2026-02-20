Asana vs Notion per i modelli CRM: quale funziona meglio?

Hai configurato un modello CRM in uno strumento online e per una settimana sembra perfetto. Poi inizia il lavoro vero e proprio.

Un potenziale cliente richiede un preventivo rivisto e qualcuno registra le note della riunione su una pagina diversa. Il passaggio successivo viene discusso in chat, ma non diventa mai un'attività assegnata. Improvvisamente, la tua pipeline sembra "verde", ma i passaggi successivi mancano, sono obsoleti o bloccati nella chat.

Questo divario è più comune di quanto la maggior parte dei team pensi.

L'ultima ricerca di Salesforce sullo stato delle vendite ha rilevato che i rappresentanti dedicano solo il 28% circa della loro settimana alla vendita attiva, mentre il resto del tempo è dedicato all'amministrazione e ad altre attività. È qui che un buon modello CRM può aiutarti a massimizzare la tua produttività e risparmiare tempo in tutti i progetti.

In questa guida confronteremo Asana e Notion per i modelli CRM in base a ciò che rende effettivamente utilizzabile un CRM leggero nella quotidianità e a ciò che funziona meglio per il tuo team.

Cosa ti serve in un sistema CRM leggero

Un sistema CRM ti aiuta a gestire le interazioni con i clienti attuali e potenziali. Conserva le informazioni sui clienti, la cronologia delle attività e i follow-up in un unico posto.

Se desideri un CRM leggero all'interno di un software di project management, hai bisogno di alcuni elementi imprescindibili:

Record dei contatti che rimangono utilizzabili in modo da poter archiviare i dettagli dei contatti e le note sulle interazioni senza creare una knowledge base disordinata.

Una pipeline con fasi chiare per poter gestire le trattative attraverso semplici passaggi e effettuare il monitoraggio dell'andamento a colpo d'occhio.

Gestione delle attività per i follow-up in modo da poter assegnare attività, impostare date di scadenza e creare attività ricorrenti per controlli o rinnovi.

Visualizzazioni di progetto che corrispondono al tuo modo di vendere , così puoi usare le bacheche per il flusso della pipeline e gli elenchi o le tabelle per aggiornamenti rapidi.

Reportistica semplice e visibilità per monitorare lo stato dei progetti su più progetti, non solo su un unico elenco di operazioni.

Flussi di lavoro automatizzati per passaggi ripetibili , in modo che promemoria, passaggi di consegne e modifiche di stato non dipendano dalla memoria di qualcuno.

Collaborazione e documentazione contestualizzate , in modo che le note delle riunioni e la documentazione interna rimangano vicini al record dell'accordo.

Integrazioni adatte al tuo stack , in modo che i file e gli strumenti di comunicazione come Google Workspace non finiscano per essere scollegati dalla pipeline.

Controlli degli amministratori quando si scala in modo da poter gestire l'accesso e il provisioning degli utenti una volta che il team cresce (spesso legato a piani a pagamento o a un piano Enterprise)

Se impari bene queste nozioni di base, puoi gestire un CRM leggero nello stesso strumento che usi per gestire i progetti. Inoltre, riduci la curva di apprendimento perché il flusso di lavoro si adatta al modo in cui il tuo team gestisce già le attività e effettua il monitoraggio dello stato dei progetti.

Asana vs Notion: criteri di confronto affiancato

Ecco una rapida panoramica di Notion e Asana attraverso la lente dei modelli CRM. Questi sono gli stessi criteri che confronteremo nelle sezioni successive.

Criteri di confronto Asana per modelli CRM Notion per modelli CRM Monitoraggio della pipeline che rimane accurato settimana dopo settimana Tratta le trattative come attività, in modo che i titolari, le date di scadenza e i passaggi successivi rimangano visibili. Tratta le trattative come record di database con pagine, in modo che le note e il contesto rimangano vicini alla pipeline. Record di contatti e trattative che non creano confusione Memorizza le informazioni relative alle trattative/agli account nei campi delle attività e nei commenti, ma i thread lunghi possono nascondere il contesto. Crea database strutturati per offerte, contatti e account con relazioni Follow-up e igiene del flusso di lavoro all'interno dei modelli CRM Utilizza attività, date di scadenza, attività ricorrenti e regole per mantenere alta la visibilità dei follow-up. Funziona bene quando le proprietà vengono mantenute, ma può diventare manuale se gli aggiornamenti slittano. Acquisizione dei lead che mantiene coerente il tuo modello CRM Utilizza i moduli per acquisire informazioni strutturate sui lead e indirizzarle al progetto pipeline (piani a pagamento) Utilizza modelli e proprietà del database, ma l'inserimento dei dati è spesso più manuale, a meno che non si crei un flusso dedicato. Scalare un CRM basato su modelli senza un monitoraggio costante Mantiene la struttura attraverso la titolarità, le date di scadenza e le regole man mano che altri membri del team si uniscono Dipende maggiormente dalla disciplina del team per mantenere accurato il database nel tempo.

Asana per modelli CRM

Tramite Asana

Asana è uno strumento strutturato per il project management, quindi i suoi modelli CRM funzionano al meglio quando il tuo "CRM" è in realtà un flusso di lavoro ripetibile per la gestione delle attività del team.

Questo rende Asana la soluzione ideale quando il tuo team ha bisogno di follow-up costanti, titolarità chiara e monitoraggio dei progetti man mano che le trattative si avvicinano alla conclusione.

Asana offre anche diverse visualizzazioni dei progetti, come elenchi, bacheche, calendari e sequenze. Puoi iniziare con il piano Free, ma i piani a pagamento consentono di usufruire di funzionalità più avanzate che aiutano nella strutturazione dei progetti e nella gestione delle risorse.

L'approccio di Asana al CRM

Asana non è un sistema CRM dedicato, ma puoi creare un sistema CRM leggero con modelli di progetto utilizzando un modello semplice:

Un progetto = una pipeline

Un'attività = un lead, un affare o un account

Campi personalizzati = i tuoi dettagli CRM

Regole = i tuoi flussi di lavoro automatizzati

✅ Ecco come funziona nella pratica:

Esegui la pipeline nella vista Bacheca: imposta ogni colonna come una fase (Nuovo lead, Qualificato, Proposta, Negoziazione, Chiuso con successo). Sposta le attività sulla bacheca man mano che l'affare procede.

Cattura i dettagli CRM con campi personalizzati: aggiungi campi per il valore dell'affare, la data di chiusura, la fonte del lead, la priorità, il titolare e il passaggio successivo. I campi personalizzati sono disponibili sui livelli a pagamento come Starter e superiori, non sul piano Free.

Gestisci le attività per i follow-up e i passaggi di consegne: utilizza date di scadenza, attività secondarie e dipendenze delle attività per mantenere visibili i passaggi successivi, soprattutto quando più progetti e parti interessate si sovrappongono.

Acquisisci lead tramite i moduli (funzionalità/funzione a pagamento): se desideri un flusso costante di lead, i moduli Asana possono raccogliere dettagli strutturati e creare un'attività nel progetto pipeline. I moduli sono disponibili nei livelli Starter, Advanced e superiori.

Usa le regole per ridurre la manutenzione manuale: le regole possono assegnare titolari, spostare fasi o aggiornare campi quando si verifica un trigger. Le regole sono disponibili sui livelli a pagamento, mentre il generatore di regole personalizzate è disponibile su Starter e livelli superiori.

Il 35% degli intervistati è passato dai fogli di calcolo a un altro strumento e ha continuato a utilizzarlo, mentre un altro 25% sta valutando attivamente di cambiare. Questo livello di cambiamento suggerisce che i team non sono legati ai fogli di calcolo quanto piuttosto alla familiarità. Molti sembrano cercare sistemi che offrano un maggiore supporto man mano che il lavoro diventa più complesso.

Modelli CRM Asana

Asana non è un CRM completo, quindi i modelli svolgono la maggior parte del lavoro. Un buon modello CRM Asana ti offre:

Una struttura a pipeline con fasi e titolarità

Campi personalizzati per i dettagli delle trattative

Visualizzazioni di progetto che semplificano le revisioni settimanali

Una configurazione del task manager che impedisce ai follow-up di sfuggirti

Di seguito sono riportate cinque valide opzioni dalla galleria di modelli di Asana:

1. Modello di pipeline commerciale di Asana

Tramite Asana

Il modello Sales Pipeline di Asana ti offre un unico posto in cui effettuare il monitoraggio dei lead dal primo contatto alla chiusura. Invece di aggiornare fogli e thread di messaggi sparsi, puoi spostare ogni trattativa attraverso le varie fasi e mantenere il contesto più recente per l'attività stessa.

Puoi registrare dettagli chiave come il valore dell'affare e il titolare, aggiungere attività successive e cambiare visualizzazione in base al tuo modo di lavorare. Visualizzazioni come Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza ti aiutano a effettuare il monitoraggio dei progressi e a vedere cosa richiede attenzione questa settimana rispetto a ciò che è in programma per la prossima.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Traccia le opportunità per fase con visualizzazioni di progetto flessibili

Aggiunge campi personalizzati per valore, stato del lead, priorità e titolare

Memorizza i follow-up e le note direttamente sull'attività, in modo che nulla vada perso.

Automatizza gli aggiornamenti con regole, come la riassegnazione e le modifiche dei campi quando si verifica un trigger.

Crea una connessione tra la tua pipeline e app come Salesforce, HubSpot, Zendesk e ServiceNow.

✨️ Ideale per: team commerciali che desiderano un modo semplice per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento della pipeline e degli elementi da intraprendere su account specifici all'interno di Asana.

2. Modello di monitoraggio degli account di Asana

Tramite Asana

Il modello di monitoraggio degli account di Asana ti aiuta a gestire i tuoi account come un processo ripetibile. Puoi archiviare i dettagli degli account, i titolari e i passaggi successivi in un unico posto, in modo che i rinnovi e le conversazioni di upsell non dipendano dalla memoria.

Puoi raggruppare gli account per livello, fase del ciclo di vita o regione, quindi utilizzare le attività per pianificare check-in, QBR e attività cardine di onboarding. Questo modello mantiene il lavoro dei clienti visibile a tutto il team, anche quando gestisci più account contemporaneamente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza gli account nelle viste Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza.

Filtra le visualizzazioni per fase, priorità, tipo di account o titolare

Tiene traccia dei follow-up come attività, in modo che gli elementi da intraprendere non vadano mai persi.

Memorizza le note sulle attività, mantenendo il contesto dell'account facile da trovare

✨️ Ideale per: team di Customer Success che desiderano un modo leggero per tenere traccia degli account e degli elementi da intraprendere in Asana.

🤔 Lo sapevi? Asana limita le regole a 50 per progetto. Il limite si applica indipendentemente dal livello del piano, quindi i modelli CRM con molte regole potrebbero richiedere una semplificazione o una suddivisione dei flussi di lavoro.

3. Modello di supporto pre-vendita di Asana

Tramite Asana

Il modello di supporto pre-vendita di Asana ti aiuta a organizzare tutto ciò che accade prima che un affare sia pronto per essere concluso. Puoi registrare richieste come revisioni di sicurezza, demo personalizzate, approvazioni dei prezzi e input di proposte in un unico posto, in modo che il lavoro non vada perso tra i messaggi.

Puoi suddividere ogni richiesta in attività, assegnarle ai titolari giusti e impostare date di scadenza che corrispondono alla Sequenza della tua trattativa. Questo ti offre una visione chiara di ciò che è terminato, di ciò che è in attesa e di ciò che blocca il passaggio successivo, soprattutto quando più team supportano la stessa opportunità.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mantiene una visibilità completa su tutte le richieste di prevendita, i titolari delle attività e le date di scadenza.

Indirizza le domande allo stakeholder giusto senza lunghe discussioni

Tiene traccia degli ostacoli e delle dipendenze in modo che i passaggi critici non subiscano rallentamenti.

Centralizza note, link e aggiornamenti all'interno dell'attività dell'accordo

Mantiene la responsabilità quando più team forniscono supporto a un accordo attivo

✨️ Ideale per: team di vendita che necessitano di un supporto pre-vendita strutturato tra le parti interessate, mantenendo chiari i tempi e gli elementi da intraprendere.

4. Modello di passaggio post-vendita di Asana

Via Asana

Il modello Post-Sales Handoff di Asana è stato creato per affrontare il momento più difficile per i CRM più leggeri: passare da "abbiamo concluso l'affare" a "stiamo mantenendo le promesse" senza perdere alcun dettaglio.

Ti offre un flusso di lavoro strutturato in cui le responsabilità sono chiare, il contesto chiave rimane legato al lavoro e i passaggi di onboarding non vengono tralasciati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura l'ambito, gli stakeholder e gli impegni prima della riunione iniziale.

Assegna i passaggi di onboarding in modo che ogni titolare conosca le proprie responsabilità.

Conserva le note di passaggio e il contesto allegati allo stesso flusso di lavoro

Tieni traccia delle scadenze e delle prossime azioni senza dover cercare gli aggiornamenti nella chat.

Riduce il lavoro di rielaborazione chiarendo cosa è stato venduto rispetto a cosa è stato consegnato.

✨️ Ideale per: team commerciali e di assistenza clienti che desiderano passaggi di consegne chiari nell'onboarding con titolarità e tempistiche ben definite.

5. Modello di implementazione cliente di Asana

Via Asana

Il modello di implementazione cliente di Asana ti aiuta a gestire l'onboarding come un lancio strutturato. Puoi mappare l'intera implementazione in attività, in modo che ogni passaggio sia chiaro dall'avvio alla messa in funzione. Ciò è utile quando gestisci più progetti e hai bisogno di un processo ripetibile per ogni nuovo cliente.

Puoi assegnare attività ai titolari interni, impostare date di scadenza e monitorare lo stato man mano che il lavoro procede attraverso le varie fasi. Puoi anche conservare risorse chiave, note e aggiornamenti collegati allo stesso piano, in modo che il team rimanga allineato e l'esperienza del cliente rimanga coerente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica le fasi di onboarding con attività cardine chiare, dall'avvio alla messa in funzione.

Assegna le attività ai titolari, in modo che i passaggi di consegne non subiscano ritardi.

Tieni traccia dello stato nelle varie fasi di implementazione senza perdere visibilità.

Centralizza link, documenti e note per una consegna più rapida

Mantieni allineati gli stakeholder quando cambiano le sequenze o emergono dei rischi.

✨️ Ideale per: team di assistenza clienti e implementazione che necessitano di un piano di onboarding ripetibile per ogni nuovo progetto cliente.

Vantaggi dell'utilizzo di Asana come CRM

Asana può funzionare bene come CRM leggero quando il tuo processo commerciale è incentrato sull'esecuzione. Se desideri che le trattative si comportino come elementi di lavoro, il modello di gestione delle attività di Asana rende più facile l'attuazione dei follow-up all'interno di un team.

Ecco dove i modelli CRM di Asana tendono a eccellere:

I follow-up risultano naturali all'interno di un task manager: puoi assegnare attività, impostare date di scadenza e utilizzare attività ricorrenti per i check-in, in modo che i passaggi successivi non dipendano dalla memoria.

Le visualizzazioni dei progetti semplificano la revisione della pipeline: puoi eseguire la pipeline nella vista Bacheca, quindi passare alla vista Elenco o al Calendario per la pianificazione settimanale. Con i piani a pagamento come Starter, ottieni anche Sequenza e dipendenze per flussi di lavoro di project management più strutturati.

I campi personalizzati mantengono coerenti i dettagli delle trattative: quando aggiungi campi come valore della trattativa, priorità, data di chiusura o fonte del lead, puoi ordinare e filtrare rapidamente senza trasformare il tuo CRM in appunti in formato libero. I campi personalizzati sono inclusi nella versione Starter e in quelle superiori.

I flussi di lavoro automatizzati riducono la manutenzione della pipeline: le regole ti consentono di trigger azioni quando qualcosa cambia, come l'assegnazione di titolari o l'aggiornamento dei campi. Le regole sono incluse nel piano Starter e in quelli superiori.

I modelli aiutano i team a standardizzare rapidamente: per i flussi di lavoro commerciali e relativi ai clienti, la galleria di modelli di Asana ti offre una struttura di partenza che puoi modificare con pochi clic.

Limiti di Asana per i modelli CRM

Asana è ancora principalmente un software di project management. Quindi, sebbene possa supportare lavoro di tipo CRM, alcune parti di una "vera esperienza CRM" richiedono una configurazione aggiuntiva, abitudini più rigide o passaggi a piani a pagamento.

Limitazioni chiave da tenere a mente:

Gli elementi fondamentali del CRM richiedono spesso piani a pagamento: Starter include funzionalità chiave per il CRM come Moduli, campi personalizzati, regole e dipendenze. Se il tuo team ne ha bisogno per mantenere affidabile la pipeline, il piano Free può risultare limitante.

Le regole sono utili, ma potresti raggiungere i limiti delle automazioni: la documentazione di Asana indica un massimo di 50 regole per progetto, indipendentemente dal piano sottoscritto. Se ti affidi a flussi di lavoro automatizzati altamente dettagliati, potrebbe essere necessario semplificare la logica o suddividere i processi tra i vari progetti.

I record relativi a contratti e contatti non sono "oggetti CRM" per impostazione predefinita: nella maggior parte delle configurazioni, un contratto è un'attività e un cliente è un'attività o un progetto. Questo può funzionare, ma dipende dall'igiene dei processi, dalla coerenza dei campi personalizzati e dalla pulizia dei nomi, in modo che il contesto non venga sepolto.

I flussi di lavoro delle e-mail non sono una casella di posta CRM nativa: puoi collegare app di terze parti e strumenti di posta elettronica per creare attività e mantenere il contesto a portata di mano, ma continuerai a gestire le comunicazioni nel tuo sistema di posta elettronica piuttosto che all'interno di una casella di posta dedicata alle vendite.

La scalabilità può spingerti verso controlli di livello superiore: se hai bisogno di una governance più forte, come amministratore avanzato, provisioning degli utenti o controlli del piano Enterprise, potresti ritrovarti con piani tariffari più costosi di quanto un piccolo team si aspetti.

Notion per modelli CRM

Tramite Notion

Notion è uno spazio di lavoro per la gestione delle conoscenze incentrato sui database. Questo è importante per i modelli CRM perché il tuo "CRM" non deve necessariamente comportarsi come un progetto pieno di attività. Può invece comportarsi come un insieme di record collegati.

In un modello CRM Notion, ogni transazione è solitamente un elemento del database. Puoi visualizzare questi elementi come una tabella per modifiche rapide, una bacheca per le fasi della pipeline o una Sequenza quando le date determinano la tua settimana.

Questo approccio funziona bene per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team commerciali o operativi che desiderano un contesto di negoziazione vicino alla pipeline. Le note delle riunioni, i documenti, i link e la documentazione interna finiscono tutti nella stessa pagina di negoziazione, invece di essere sparsi in modelli di progetto separati.

L'approccio di Notion al CRM

Notion non è un CRM tradizionale. Puoi creare modelli CRM trasformando la tua pipeline in un database e decidendo poi quali sono i "dati validi" per il tuo team.

Ecco il modello di configurazione comune:

Utilizza una vista Bacheca come pipeline: raggruppa gli elementi del database in base a una proprietà come la fase, quindi sposta le schede tra le colonne man mano che le trattative arrivano a uno stato.

Archivia i dettagli CRM come proprietà del database: tieni traccia del titolare, della data di chiusura, del valore dell'affare, del passaggio successivo e della fonte del lead come campi strutturati, in modo da poter filtrare e ordinare rapidamente.

Cambia visualizzazione a seconda del lavoro: usa le viste Tabella per modifiche rapide e pulizia, le viste Bacheca per le revisioni della pipeline e le viste Sequenza quando devi vedere i tempi delle trattative nell'arco di una settimana o di un mese.

Standardizza i record con i modelli di database: crea un layout ripetibile per note di scoperta, obiezioni, parti interessate e dettagli di trasferimento, in modo che ogni pagina dedicata alle trattative rimanga coerente.

Aggiungi automazioni quando desideri ridurre gli aggiornamenti manuali: le automazioni del database Notion sono disponibili nei piani a pagamento. Gli utenti del piano Free possono creare automazioni di notifica Slack, ma non altri tipi.

Se utilizzi già Notion e desideri uno spazio di lavoro all-in-one sia per la documentazione che per il monitoraggio leggero delle trattative, questo approccio basato sul database può essere una buona soluzione. Il compromesso è che la tua pipeline rimane accurata solo se il team mantiene aggiornate le proprietà.

Modelli CRM Notion

Tramite Notion

I modelli Notion svolgono la maggior parte del lavoro pesante, a condizione che i loro casi d'uso corrispondano alle tue esigenze. Un solido modello CRM Notion ti offre:

Un database delle trattative con le proprietà giuste

Visualizzazioni pronte all'uso come una bacheca e una tabella

Una struttura coerente per le pagine delle trattative e le note

Automazioni opzionali, a seconda del modello e del tuo piano

Se non vuoi partire da zero, puoi dare un'occhiata ai seguenti modelli CRM personalizzabili di Notion:

1. Modello CRM commerciale di Notion

Tramite Notion

Se attualmente il monitoraggio delle vendite avviene tramite un foglio di calcolo, alcune pagine di appunti disordinate e la memoria di qualcuno, questo modello ti offre un punto di partenza più chiaro. Il modello CRM per le vendite di Notion si posiziona come un modo per gestire il tuo funnel di vendita senza la sensazione di "SaaS pesante", mantenendo comunque le basi in un unico posto.

Ottieni una struttura semplice per il monitoraggio dei lead con solo i campi che ti interessano e ogni record può vivere come pagina Notion per note e contesto dell'affare. È anche una scelta popolare nel marketplace Notion, il che è rassicurante quando desideri un modello che puoi adottare rapidamente e modificare in seguito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Configura una pipeline leggera senza dover creare un database da zero.

Conserva ogni accordo come una pagina per note, aggiornamenti e contesto.

Fai il monitoraggio solo delle proprietà che ti servono, poi aggiungine altre in un secondo momento.

Standardizza i follow-up trasformando i passaggi successivi in lavoro visibile.

Rendi il tuo CRM facile da adattare quando il tuo processo commerciale cambia

✨️ Ideale per: piccoli team che desiderano un CRM semplice basato su Notion senza strumenti aggiuntivi.

2. Modello Tutti gli account di Notion

Tramite Notion

Il modello Tutti gli account di Notion ti offre un modo semplice per conservare tutti gli account dei clienti in un unico posto. Invece di passare da una pagina all'altra e da una scheda all'altra per trovare il contesto più recente, puoi centralizzare i dettagli chiave degli account in modo che sia più facile mantenere la coerenza.

Per le piccole imprese, le startup e le agenzie, è un'alternativa pratica a uno strumento CRM completo quando hai solo bisogno di visibilità. Puoi monitorare la titolarità, lo stato e il lavoro in corso, quindi tenere note e aggiornamenti collegati allo stesso record dell'account man mano che le cose cambiano.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni tutti gli account dei clienti in un'unica vista organizzata dell'area di lavoro.

Tieni traccia dei titolari degli account in modo che le responsabilità rimangano chiare all'interno del team.

Registra i dettagli chiave una sola volta, poi riutilizzali in tutti i flussi di lavoro

Memorizza aggiornamenti e note all'interno di ogni pagina di registrazione dell'account

Controlla rapidamente lo stato dell'account senza dover ricostruire la configurazione ogni settimana.

✨️ Ideale per: piccoli team, startup e agenzie che gestiscono più account clienti e relazioni continuative.

3. Pipeline commerciale con automazioni di Notion

Tramite Notion

La pipeline di vendita con automazioni di Notion è un modello pensato per quelle settimane in cui la tua pipeline sembra a posto, ma i follow-up vengono trascurati perché nessuno vuole fare gli aggiornamenti manuali. Ti offre una pipeline di vendita già pronta all'interno di Notion, con automazioni del database integrate nella configurazione, in modo che i passaggi di routine risultino meno "amministrativi".

Per le piccole imprese, le startup e le agenzie, questo è un modo pratico per portare avanti le trattative senza adottare uno strumento CRM completo. Puoi monitorare le fasi in una vista pipeline, conservare il contesto della trattativa all'interno di ogni record e affidarti alle automazioni per mantenere il sistema più pulito man mano che il tuo team diventa più impegnato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Inizia con una pipeline pronta per le automazioni invece di crearne una da zero.

Mantieni la coerenza di ogni registrazione delle trattative anche quando cambiano le fasi e i titolari.

Riduci gli aggiornamenti manuali quando il tuo team gestisce più trattative

Archivia note e link collegati all'interno della stessa pagina del record dell'accordo

Accelera le revisioni della pipeline con campi e visualizzazioni strutturati

✨️ Ideale per: team commerciali e operativi che desiderano una pipeline leggera con automazioni per ridurre gli aggiornamenti manuali.

4. Personal CRM 2026 di Notion

Tramite Notion

Il Personal CRM 2026 di Notion è un modello che si concentra sull'aspetto del "CRM" che la maggior parte delle configurazioni leggere trascura: ricordare chi è una persona, di cosa avete discusso l'ultima volta e quando dovreste ricontattarla. Invece di destreggiarvi tra note sparpagliate, avrete un unico posto dove effettuare il monitoraggio delle persone e delle vostre interazioni con loro.

Per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team di vendita o operativi, è un componente aggiuntivo utile al modello di pipeline. Puoi utilizzarlo per gestire partner, lead promettenti e stakeholder dei clienti quando non hai bisogno di una casella di posta completa dedicata alle vendite, ma desideri comunque garantire la coerenza dei follow-up.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei contatti e dei dettagli chiave senza creare un database personalizzato.

Registra le conversazioni in modo da ricordare il contesto prima della prossima chiamata.

Imposta momenti di follow-up in modo che le relazioni non si interrompano

Tieni organizzati i tuoi contatti personali e professionali in un unico sistema

Mantieni una comunicazione costante anche durante le settimane più intense del progetto.

✨️ Ideale per: Teams che desiderano un tracker leggero per monitorare rapidamente le relazioni con partner, potenziali clienti e clienti all'interno di Notion.

5. Rolodex personale di Notion

Tramite Notion

Il Rolodex personale di Notion è un modello semplice che ti aiuta a non perdere traccia delle persone che incontri, con cui lavori o che intendi contattare. Il modello è progettato per conservare i dettagli di contatto e il contesto in un unico posto, così non dovrai cercare tra vecchie email e note sparse prima di un follow-up.

Per le piccole imprese e le agenzie, questo modello funziona bene insieme alla tua pipeline di trattative. Puoi utilizzarlo per tenere traccia dei clienti interessati, dei contatti dei partner e dei potenziali clienti, quindi prendere note rapide sullo stato della relazione senza bisogno di uno strumento CRM completo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni organizzati i dettagli di contatto senza creare un database complesso.

Memorizza note rapide per ricordare il contesto prima dei follow-up.

Tieni traccia delle relazioni tra clienti, partner e potenziali clienti in modo semplice.

Rendi più coerente la tua attività di outreach durante le settimane intense dedicate alle consegne e alle attività commerciali.

Trova rapidamente la persona giusta quando si presentano opportunità improvvise

✨️ Ideale per: piccoli team che effettuano il monitoraggio delle relazioni chiave e del contesto dei contatti in Notion senza uno strumento CRM completo.

Vantaggi dell'utilizzo di Notion come CRM

Notion funziona bene come CRM leggero quando si desidera avere la pipeline e il contesto nello stesso posto. Invece di inserire forzatamente le trattative in un task manager, è possibile trattare ogni trattativa come un record di database, quindi aprirlo come una pagina per appunti di riunioni, link, file e documentazione interna.

I punti di forza dei modelli CRM di Notion:

I record CRM rimangono strutturati, anche quando aggiungi contesto: i dettagli delle trattative risiedono nelle proprietà del database, quindi puoi ordinare, filtrare e effettuare il monitoraggio dello stato senza trasformare tutto in note in formato libero.

Puoi modellare il flusso di lavoro in base alle tue attività commerciali: Notion ti consente di impostare più visualizzazioni del database, in modo da poter eseguire una pipeline in una vista Bacheca, pulire i dati in una vista Tabella e controllare le date in una vista Calendario o Sequenza in base al modo in cui il tuo team gestisce i progetti.

I database collegati possono ridurre la duplicazione: quando colleghi contatti, trattative e account utilizzando relazioni e rollup, puoi riutilizzare i dettagli dei contatti in più progetti invece di reinserire ogni volta le stesse informazioni.

La collaborazione in tempo reale è ideale per i team che vendono e documentano insieme: Notion è particolarmente efficace quando i flussi di lavoro commerciali dipendono da una base di conoscenze condivisa, poiché i record delle trattative possono contenere anche appunti delle riunioni e il contesto delle decisioni insieme alla pipeline.

Le integrazioni ti aiutano a importare i file nello stesso strumento: Notion supporta le integrazioni attraverso la sua galleria, incluse opzioni come Google Drive e Slack, che aiutano quando il tuo team lavora su app di terze parti.

Limiti di Notion per i modelli CRM

Notion può essere una buona opzione per i modelli CRM, ma non è ancora un CRM dedicato. La configurazione dipende da quanto è ben progettato il database, dalla costanza con cui il team lo aggiorna e dal piano tariffario scelto.

Ecco i principali limiti da considerare:

L'automazione è limitata nel piano Free: Notion sottolinea che le automazioni del database sono disponibili nei piani a pagamento. Nel piano Free, gli utenti possono creare automazioni delle notifiche Slack, ma non altri tipi di automazione.

Il piano Free di Notion può raggiungere un limite massimo per i team: il Centro assistenza di Notion spiega che gli spazi di lavoro del piano Free con più di 2 titolari hanno un limite di 1.000 blocchi per area di lavoro. Una volta raggiunto questo limite, sarà necessario effettuare l'aggiornamento per continuare ad aggiungere nuovi record e contenuti CRM.

I follow-up possono sembrare meno efficaci rispetto agli strumenti incentrati sulle attività: puoi monitorare i passaggi successivi come proprietà e creare attività in un database, ma è più facile per i team lasciare che i campi vadano alla deriva, a meno che non si creino solide abitudini relative all'aggiornamento delle fasi, dei titolari e delle date dei passaggi successivi.

È facile esagerare: Notion offre molta libertà creativa. Questo è utile, ma può aumentare la curva di apprendimento se persone diverse impostano viste, proprietà o convenzioni di denominazione diverse nello stesso modello CRM.

I controlli di amministrazione più avanzati ti spingono verso Business o Enterprise: se hai bisogno di SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) e di una governance più forte man mano che passi a team di grandi dimensioni, Notion posiziona queste funzionalità/funzioni nei piani Business ed Enterprise.

🤔 Lo sapevi? I benchmark di HubSpot stimano che il tasso medio di chiusura delle vendite nel 2024 sarà del 29%. Ciò rende ancora più importante la pulizia della pipeline per evitare di perdere potenziali affari.

Asana vs Notion: confronto delle funzionalità/funzioni

A questo punto, avrai notato la grande differenza nel modo in cui questi strumenti "gestiscono il CRM".

Asana trasforma un modello CRM in un flusso di lavoro di progetto, in cui le trattative si comportano come attività e i follow-up rimangono legati alla titolarità e alle date di scadenza.

Notion trasforma un modello CRM in un database, dove le trattative si comportano come record e le note, i documenti e il contesto delle riunioni risiedono all'interno di ogni pagina dedicata alle trattative.

Successivamente, confrontiamo Notion e Asana sugli aspetti che determinano il successo o il fallimento di un sistema CRM leggero una volta che più persone iniziano a utilizzarlo.

Funzionalità n. 1: monitoraggio della pipeline che rimane accurato di settimana in settimana

Asana

Asana funziona al meglio quando la tua pipeline è guidata dall'azione. Ogni accordo è un'attività, quindi puoi assegnare compiti, impostare date di scadenza e mantenere visibili i passaggi successivi nella stessa visualizzazione che il tuo team utilizza per gestire le attività e i progetti. È più difficile che i follow-up scompaiano quando la titolarità e la tempistica sono sempre associate all'accordo.

Notion

Notion funziona al meglio quando la tua pipeline necessita di contesto, non solo di una fase. Ogni accordo è un record di database che si apre in una pagina, così il tuo team può conservare appunti delle riunioni, documentazione interna e link chiave vicino alla pipeline. Il compromesso è che l'accuratezza della pipeline dipende dal fatto che le persone aggiornino le proprietà corrette in modo coerente.

🏆 Vincitore: pareggio. Scegli Asana se desideri un monitoraggio della pipeline simile alla gestione delle attività. Scegli Notion se desideri il monitoraggio della pipeline e pagine di trattativa più ricche per la documentazione.

Asana

In Asana, un "affare" o un "account" è solitamente un'attività. Puoi memorizzare dettagli strutturati utilizzando campi personalizzati sui piani a pagamento e conservare gli aggiornamenti nei commenti. Il sistema rimane pulito quando il tuo team tratta l'attività come fonte di verità, ma lunghe sequenze di commenti possono nascondere contesti importanti nel tempo.

Notion

Notion è progettato per registrazioni strutturate. Puoi conservare accordi, contatti e account come database separati, quindi collegarli con connessioni e rollup in modo che lo stesso contesto di contatto possa essere visualizzato in più progetti. Ciò ti offre un modello più simile al CRM, soprattutto se il tuo team utilizza Notion anche come base di conoscenza.

🏆 Vincitore: Notion, poiché in generale è più efficace nel mantenere strutturati i record CRM.

Funzionalità n. 3: follow-up e igiene del flusso di lavoro all'interno dei modelli CRM

Asana

Asana è forte in questo ambito perché i follow-up sono integrati nel funzionamento dello strumento. È possibile assegnare attività, aggiungere attività secondarie, impostare date di scadenza e utilizzare attività ricorrenti per i punti di contatto ripetuti. Nei piani a pagamento, è anche possibile aggiungere regole che triggernazioni come l'assegnazione di titolari o l'aggiornamento dei campi quando qualcosa cambia.

Notion

Notion supporta i follow-up, ma il sistema funziona correttamente solo se il tuo team mantiene aggiornate le proprietà. Le automazioni del database possono ridurre alcune operazioni di manutenzione manuale, ma sono disponibili solo nei piani a pagamento. Gli utenti del piano Free possono creare automazioni di notifica Slack, ma non altri tipi.

🏆 Vincitore: Asana, perché i follow-up basati sulle attività mantengono la visibilità e sono più facili da applicare.

Funzionalità n. 4: acquisizione dei lead che mantiene coerente il tuo modello CRM

Asana

Asana è più efficace quando si desidera che l'acquisizione dei lead rimanga strutturata fin dall'inizio. Con Asana Forms, puoi raccogliere ogni volta gli stessi campi (nome, azienda, dimensione dell'affare, fonte, urgenza) e creare un'attività direttamente nel tuo progetto pipeline, in modo che il modello CRM rimanga coerente tra i membri del team. I moduli sono disponibili nei piani a pagamento come Starter e superiori.

Notion

Notion può standardizzare l'acquisizione dei lead, ma di solito richiede una configurazione più complessa. È possibile creare un modello di database "Nuovo lead" con le proprietà richieste e un layout di pagina coerente. La sfida consiste nell'inserire i lead in quel database senza passaggi aggiuntivi. Le automazioni di Notion possono essere d'aiuto, ma le automazioni del database sono principalmente una funzionalità/funzione del piano a pagamento, con limiti nel piano Free.

🏆 Vincitore: Asana, perché i moduli rendono l'acquisizione dei lead più coerente all'interno del flusso di lavoro di un modello CRM.

Funzionalità n. 5: scalabilità di un CRM basato su modelli senza un lavoro richiesto costante

Asana

Asana tende a scalare più agevolmente quando più persone interagiscono con la pipeline. Le trattative si comportano come attività, quindi la titolarità e la notifica ai membri del team sono integrate nel flusso di lavoro. Le regole possono anche imporre norme igieniche di base, come l'assegnazione dei titolari o l'aggiornamento dei campi quando una trattativa passa da una fase all'altra, sebbene le regole abbiano limiti pratici per ogni progetto.

Notion

Notion si adatta bene quando il tuo team è disciplinato nel mantenere le proprietà e le visualizzazioni del database. Tuttavia, con l'aumentare del numero di persone che si uniscono al team, è più facile che il database vada alla deriva, soprattutto se i diversi membri del team creano le proprie visualizzazioni, convenzioni di denominazione o scorciatoie.

🏆 Vincitore: Asana, perché è più facile mantenere operativi i modelli CRM man mano che aumentano i membri del team coinvolti.

ClickUp: la migliore alternativa diretta ad Asana e Notion per i modelli CRM

Se stai cercando di gestire un CRM con modelli, la parte più difficile di solito non è il modello, ma la dispersione del lavoro. Un lead viene discusso in chat, i passaggi successivi rimangono nella finestra In arrivo di qualcuno, mentre le note più recenti sono in un documento.

Poi arriva la proliferazione dell'IA. Ti ritrovi a pagare per uno strumento di IA per scrivere, un altro per riepilogare/riassumere e un altro ancora per organizzare. Ma non c'è condivisione del contesto, quindi continui a perdere tempo a ripulire e reinserire gli stessi dettagli in tutti gli strumenti.

ClickUp, uno spazio di lavoro AI convergente, è progettato per eseguire flussi di lavoro commerciali e di consegna nello stesso posto. Questo è importante quando si desidera un sistema CRM leggero che rimanga accurato senza necessità di pulizie extra.

E se vuoi iniziare subito, ClickUp ti offre anche modelli CRM pronti all'uso che puoi adattare per lead, trattative e monitoraggio degli account, oltre a una libreria completa di modelli commerciali e CRM da cui scegliere.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp CRM per i Teams

Conserva le tue attività, la pipeline e i dettagli delle trattative nello stesso spazio di lavoro con ClickUp CRM for Teams

Il tuo modello CRM può andare in pezzi quando la pipeline risiede in un posto e il lavoro che porta avanti le trattative risiede in un altro. ClickUp CRM for Teams è pensato per tenere insieme il monitoraggio della pipeline e l'esecuzione, in modo da non dover mantenere un "mondo CRM" separato dalle attività effettive.

Ottieni anche oltre 10 visualizzazioni flessibili per casi d'uso CRM, tra cui Elenco, Bacheca Kanban e Tabella, utili quando persone diverse hanno bisogno di visualizzazioni di progetto diverse per la stessa pipeline.

💡 Suggerimento professionale: acquisisci i lead con i moduli ClickUp, quindi indirizza automaticamente il lavoro. Acquisisci i lead con tutti i campi necessari grazie ai moduli ClickUp Utilizza i moduli ClickUp per acquisire i lead con i campi esatti di cui hai bisogno (come dimensione dell'affare, fonte e priorità), quindi inviali automaticamente nell'elenco della pipeline corretta in modo che il tuo CRM rimanga pulito fin dal primo giorno. Puoi quindi abbinarlo a ClickUp Automazioni per assegnare il titolare giusto e creare l'attività successiva quando un affare raggiunge una fase specifica, in modo che i follow-up avvengano anche durante le settimane più intense.

ClickUp ha un vantaggio in più n. 2: attività di ClickUp e Automazioni di ClickUp

Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automations

Sia Asana che Notion possono eseguire modelli CRM, ma i team spesso si trovano ad affrontare lo stesso problema: i follow-up sono facili da discutere ma anche facili da dimenticare.

ClickUp integra il follow-through nel flusso di lavoro stesso:

ClickUp Automazioni aiuta a ridurre le attività amministrative ripetitive automatizzando azioni come l'assegnazione automatica delle attività, la pubblicazione di commenti e la modifica degli stati, oltre a opzioni come gli assegnatari dinamici.

Il vantaggio di ClickUp n. 3: ClickUp Brain e ClickUp dashboard

Chiedi in termini semplici per creare passaggi per gestire la tua pipeline con ClickUp Brain

Un modello CRM diventa disordinato quando i dettagli più importanti sono sparsi in note sparse. Ricordi che una chiamata aveva un requisito fondamentale o un vincolo di prezzo, ma non riesci a trovarlo quando ne hai bisogno. ClickUp Brain ti aiuta introducendo l'IA nel tuo spazio di lavoro, così puoi trovare le risposte e trasformare le informazioni in passaggi successivi senza dover scavare tra lunghe pagine e thread.

Dopo aver organizzato le informazioni, è fondamentale avere una visione rapida dello stato di avanzamento della pipeline. I dashboard di ClickUp ti aiutano a monitorare le trattative, i follow-up e le prestazioni a colpo d'occhio, così non dovrai affidarti al tuo istinto o agli aggiornamenti della settimana precedente.

Per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team commerciali o operativi, ciò significa che è possibile mantenere la reportistica CRM leggera, pur continuando ad avere visibilità su ciò che sta procedendo, ciò che è in stallo e ciò che richiede attenzione in seguito.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain MAX per mantenere il tuo modello CRM pulito, ricercabile e pronto all'uso. Aumenta la tua produttività di 4 volte per rispettare le scadenze con Talk To Text di ClickUp ClickUp Brain MAX ti aiuta a rimanere aggiornato sugli aggiornamenti CRM senza trasformare ogni follow-up in un lavoro impegnativo. Invece di scavare tra note sparpagliate o riscrivere lo stesso contesto in più punti, puoi acquisire, trovare e agire sulle informazioni relative alle trattative più rapidamente. Registra gli aggiornamenti delle trattative più rapidamente con Talk to Text : aggiungi note sulle chiamate, obiezioni, passaggi successivi o aggiornamenti delle parti interessate tramite voce, quindi salvali direttamente nell'attività o nel documento della trattativa corretta, in modo che il tuo CRM rimanga aggiornato anche tra una riunione e l'altra.

Poni domande che ricavano informazioni dal contesto del tuo CRM : invia a ClickUp BrainGPT domande come "Quali accordi non hanno un passaggio successivo?" o "Quali account sono in attesa dell'approvazione dei prezzi?" per individuare le lacune prima che diventino follow-up mancati.

Trova immediatamente le prove con Enterprise Search : cerca tra attività, documenti e commenti elementi come "revisione della sicurezza", "modifiche legali" o "rinnovo", in modo da poter estrarre il contesto in pochi secondi durante i passaggi di consegne e le revisioni della pipeline.

Scegli il modello più adatto al lavoro: utilizza modelli diversi a seconda del lavoro, come redigere email di follow-up concise, riepilogare lunghe note di chiamata in elementi da intraprendere o testare i punti chiave di una proposta con un approccio più analitico.

Modelli CRM ClickUp

Se desideri una configurazione più rapida rispetto alla creazione da zero, i modelli di ClickUp ti offrono un punto di partenza strutturato per un flusso di lavoro CRM. Puoi scegliere un modello che si adatta al tuo flusso di lavoro, quindi personalizzarlo man mano che la tua pipeline diventa più chiara.

1. Modello CRM ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni traccia dei lead e delle opportunità con le pipeline grazie al modello CRM di ClickUp.

Il modello CRM di ClickUp ti offre una cartella già pronta per gestire lead, trattative e relazioni con i clienti in un unico posto. Invece di creare un CRM da zero, ottieni una configurazione strutturata con stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni multiple, così puoi iniziare subito a organizzare la tua pipeline.

Per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team di vendita o operativi, questo modello rende più facile mantenere la coerenza. Puoi centralizzare i dettagli di contatto, dare priorità ai follow-up in base alla fase e utilizzare visualizzazioni come Processo di vendita e I miei incarichi per mantenere visibili i passaggi successivi a tutto il team.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei lead e delle opportunità attraverso le fasi della pipeline con stati chiari.

Memorizza i dettagli di contatto nei campi personalizzati per filtrare e aggiornare rapidamente i dati.

Passa facilmente dalla vista Elenco a quella del Processo commerciale e delle Assegnazioni personali.

Usa promemoria e automazioni per evitare che i follow-up vadano persi.

Monitora l'attività CRM con i dashboard per controlli più rapidi della pipeline.

✨️ Ideale per: team che desiderano un CRM strutturato e basato su modelli che possano utilizzare quotidianamente all'interno di ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Super Agents per mantenere pulito il tuo modello CRM senza dover cercare gli aggiornamenti. Lancia agenti IA pre-personalizzati che aiutano a fornire risposte naturali alle query dei clienti I Super Agent di ClickUp sono progettati per agire come colleghi di squadra basati sull'intelligenza artificiale all'interno della tua area di lavoro, con accesso controllato tramite autorizzazioni e configurazioni ClickUp. Ecco un modo intuitivo per utilizzarli in un'area di lavoro all-in-one: Crea un Super Agente "Pipeline Hygiene" che controlla le trattative a cui manca un passaggio successivo, un titolare o una data di follow-up, quindi le contrassegna per la revisione.

Aggiungi dei trigger in modo che venga eseguito dopo una modifica della fase di un accordo, quindi crea l'attività di follow-up corretta e effettua una menzione al titolare corretto.

Mantieni uno stretto controllo configurando gli strumenti che possono essere utilizzati (ad esempio, consenti gli aggiornamenti delle attività ma blocca le modifiche ai documenti). Questo è utile quando il tuo team gestisce più progetti e desideri che il modello CRM rimanga accurato senza dover fare affidamento sulla memoria delle persone per ricordare ogni aggiornamento.

2. Modello ClickUp Sales Tracker

Ottieni un modello gratis Prendi decisioni basate sui dati per ottimizzare la tua pipeline con il modello ClickUp Sales Tracker.

Il modello Sales Tracker di ClickUp ti aiuta a monitorare l'attività del team di vendita senza trasformare la reportistica in un mal di testa settimanale. Ottieni un elenco già pronto per registrare i progressi delle vendite, monitorare gli obiettivi e mantenere organizzati i dati di vendita chiave utilizzando stati delle attività personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni multiple create per monitorare le prestazioni.

Per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team commerciali o operativi, questo modello rende più facile giustificare le decisioni relative alla pipeline. Puoi individuare cosa funziona, vedere dove si sta sprecando il lavoro richiesto e effettuare il monitoraggio delle prestazioni individuali o del team in un unico posto, così non dovrai estrarre i numeri da cinque strumenti diversi prima di ogni revisione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei progressi delle vendite con stati chiari come "Obiettivo raggiunto" e "In corso".

Registra i dettagli delle vendite e dei prodotti utilizzando i campi personalizzati per un'analisi più rapida.

Esamina l'andamento delle prestazioni con la visualizzazione del volume delle vendite mensile.

Confronta rapidamente i risultati dei prodotti con la vista dello stato delle vendite per prodotto.

Condivisione degli aggiornamenti con le parti interessate utilizzando un monitoraggio e una reportistica coerenti.

✨️ Ideale per: team che desiderano un sistema semplice per il monitoraggio delle prestazioni commerciali e dello stato della pipeline all'interno di ClickUp.

3. Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora i progressi e gli obiettivi di ciascun dipendente con il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp.

Il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp ti aiuta a monitorare le commissioni dall'inizio alla chiusura senza dover creare un foglio di calcolo complicato. Puoi registrare i dettagli delle trattative, calcolare le commissioni in modo più accurato e mantenere ogni pagamento collegato al rappresentante e alla Sequenza corretti.

Per le piccole imprese, le startup, le agenzie e i team commerciali o operativi, questo modello rende il monitoraggio delle prestazioni meno caotico. Puoi monitorare i progressi verso gli obiettivi, individuare le lacune nella pipeline e mantenere trasparenti le conversazioni sulle commissioni, in modo che nessuno debba rincorrere i numeri a fine mese.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle commissioni in base alla fase della trattativa con gli stati personalizzati.

Memorizza i dettagli dei pagamenti utilizzando campi personalizzati come Data di chiusura e Commissione.

Confronta rapidamente i lead nella vista Tabella per ottenere una reportistica più chiara.

Pianifica le tempistiche nelle visualizzazioni Calendario e Sequenza per una migliore visibilità.

Monitora le prestazioni e gli obiettivi individuali senza fogli di calcolo aggiuntivi.

✨️ Ideale per: team commerciali che necessitano di un modo chiaro e ripetibile per il monitoraggio delle commissioni e delle prestazioni in ClickUp.

4. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop con il modello ClickUp Sales Pipeline.

Il modello ClickUp Sales Pipeline ti offre uno spazio di lavoro già pronto per gestire la tua pipeline come un vero e proprio sistema. Puoi visualizzare il tuo funnel in un unico posto e tenere i dati dei clienti a portata di mano con un flusso drag-and-drop.

Se sei una piccola impresa, una startup o un'agenzia che gestisce più contratti contemporaneamente, questo modello ti aiuta a rimanere coerente senza ulteriori attività amministrative. Puoi dare priorità ai lead in base all'urgenza o al valore, vedere cosa richiede attenzione questa settimana e mantenere i follow-up collegati al titolare giusto in modo che la tua pipeline non si blocchi nel silenzio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dell'andamento delle trattative con 30 stati personalizzati nelle diverse fasi della pipeline.

Memorizza il contesto delle relazioni con un campo personalizzato integrato "Ultimo contatto".

Passa dalla vista Elenco alla vista procedura operativa standard vendite e alla vista Riquadro per diversi tipi di check-in.

Assegna più rapidamente le priorità ai lead ordinando e filtrando le trattative in base all'urgenza o al potenziale.

Mantieni il lavoro commerciale collegato alle attività, al contesto delle email e alla collaborazione del team.

✨️ Ideale per: team che desiderano una visualizzazione strutturata della pipeline all'interno di ClickUp, con fasi e titolarità chiare.

5. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Identifica i potenziali clienti, concludi accordi e scopri approfondimenti con decisioni basate sui dati grazie al modello CRM commerciale ClickUp.

Il modello CRM commerciale ClickUp è pensato per quella parte della vendita che solitamente risulta più complessa: il monitoraggio delle conversazioni e il mantenimento del contesto delle trattative facilmente reperibile. Offre una configurazione in stile database senza codice, oltre a visualizzazioni che aiutano a gestire sia il movimento della pipeline che le azioni di vendita quotidiane.

Se stai cercando di gestire un CRM leggero senza acquistare una piattaforma CRM completa, questo modello ti aiuta a rimanere organizzato ed evitare aggiornamenti frammentari. Puoi conservare i dettagli dei clienti in un unico posto, effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni vendita con stati strutturati e utilizzare diverse visualizzazioni per rapide revisioni della pipeline o controlli più approfonditi delle trattative commerciali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle trattative con 20 stati personalizzati, tra cui fasi come "In trattativa" e "Onboarding".

Cattura i dettagli delle conversazioni con i clienti utilizzando i campi personalizzati per ottenere registrazioni coerenti.

Utilizza visualizzazioni come Riepilogo/riassunto, Bacheca, Elenco e una Guida introduttiva per una configurazione rapida.

Riduci l'inserimento manuale mantenendo le attività commerciali legate alle attività e ai passaggi del processo.

Migliora la visibilità delle interazioni con i clienti e delle azioni successive in tutto il team.

✨️ Ideale per: team commerciali e operativi che desiderano un flusso di lavoro in stile CRM in ClickUp, senza strumenti aggiuntivi.

6. Modello di report sulle vendite ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza le tendenze e individua le opportunità con grafici visivi grazie al modello di report commerciale di ClickUp.

Il modello di report commerciale di ClickUp ti aiuta a trasformare l'attività della pipeline in qualcosa che puoi effettivamente esaminare e su cui puoi agire. Invece di cercare i numeri tra le varie schede, puoi raccogliere le metriche di vendita chiave in un unico report, visualizzare le tendenze con i grafici e individuare più rapidamente le opportunità o le lacune.

Se gestisci il lavoro dei clienti e le attività commerciali nella stessa settimana, spesso è la reportistica a creare problemi. Questo modello rende la reportistica semplice e ripetibile, consentendoti di monitorare le prestazioni nel tempo e effettuare la condivisione degli aggiornamenti con le parti interessate senza dover ricreare un report da zero ogni mese.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei report con semplici stati personalizzati come Aperto e Completato.

Archivia i dati della reportistica con 10 campi personalizzati, tra cui Area di vendita, Anno e Trimestre.

Esamina i dati in diverse visualizzazioni di report, inclusi i formati mensile, trimestrale e annuale.

Utilizza grafici visivi per individuare tendenze e opportunità senza dover formattare manualmente.

Assicurati che i rappresentanti commerciali siano responsabili grazie a una reportistica coerente e a metriche chiare.

✨️ Ideale per: team che desiderano reportistica commerciale rapida all'interno di ClickUp, senza dover ricorrere a fogli di calcolo.

7. Modello di processo commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza e archivia tutti i dati in un database collaborativo e senza codice con il modello di processo commerciale ClickUp.

Il modello di processo commerciale ClickUp ti aiuta a definire i passaggi del tuo processo commerciale e poi a seguirli effettivamente. È progettato per effettuare il monitoraggio dei progressi attraverso le varie fasi, archiviare i dati dei lead e dei clienti in un database collaborativo senza codice e mantenere la visibilità del processo in modo che nulla venga saltato.

Se sei una startup o un piccolo team che sta cercando di creare coerenza, questo modello ti offre una struttura senza aggiungere attriti. Puoi utilizzarlo per inserire più rapidamente i nuovi rappresentanti, rendere più chiari i passaggi di consegne e individuare i punti in cui le trattative rallentano, poiché ogni fase è associata a attività e dati allegati.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di ogni passaggio del tuo processo commerciale con stati personalizzati per ogni fase.

Archivia i dati commerciali con 8 campi personalizzati come Opportunità, Email e Numero di contatto.

Crea il tuo flusso di lavoro con visualizzazioni come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.

Mantieni il processo coerente in modo che i passaggi non vengano saltati durante le settimane più intense.

Semplifica l'onboarding fornendo ai rappresentanti un sistema chiaro su "cosa succede dopo".

✨️ Ideale per: team che desiderano un modello di processo commerciale ripetibile che possano perfezionare man mano che crescono.

Questo video ti guida attraverso i flussi di lavoro pratici di ClickUp utilizzando ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs e dashboard, oltre a modelli plug-and-play come il rapporto sulle vendite giornaliere e la previsione di vendita, in modo da poter mantenere lo stato della pipeline, i follow-up e la reportistica in un unico posto.

8. Modello ClickUp per le chiamate commerciali

Ottieni un modello gratis Organizza tutti i tuoi dati di vendita in un'unica posizione centrale con il modello ClickUp Sales Calls.

Il modello ClickUp Sales Calls è pensato per i team che svolgono molte attività di outreach e hanno bisogno di monitorare le chiamate per mantenere l'ordine. Ti aiuta a registrare i contatti, monitorare le chiamate e collegare ogni conversazione alle attività di follow-up, in modo che i risultati delle chiamate non vadano persi nelle note di qualcuno.

Se stai cercando di utilizzare i modelli come CRM leggero, il monitoraggio delle chiamate è spesso l'anello mancante. Questo modello mantiene le tue attività di chiamata e i passaggi successivi organizzati in un unico posto, così puoi dare seguito più rapidamente, portare avanti le trattative e mantenere la coerenza tra i rappresentanti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle opportunità con stati personalizzati come "Chiamata commerciale", "Qualifica", "Potenziale cliente" e "Chiusura chiusa".

Memorizza le informazioni sulle chiamate e sui contatti utilizzando campi personalizzati come la data di follow-up e l'email.

Utilizza visualizzazioni come Riepilogo/riassunto e Pipeline commerciale per una rapida visibilità delle trattative.

Assegna immediatamente i follow-up come attività, in modo che le azioni da intraprendere rimangano visibili.

Mantieni il monitoraggio delle chiamate coerente tra i rappresentanti senza strumenti aggiuntivi

✨️ Ideale per: team che desiderano effettuare il monitoraggio delle chiamate e dei follow-up collegati a un semplice flusso di lavoro CRM in ClickUp.

9. Modello ClickUp Sales Tracker

Ottieni un modello gratis Ottieni chiarezza su dove concentrare al meglio il lavoro richiesto dalle attività commerciali con il modello ClickUp Sales Tracker.

Il modello ClickUp Sales Tracker ti aiuta a monitorare le attività e le prestazioni di vendita in modo semplice, senza trasformarlo in un progetto di reportistica. È progettato come un tracker basato su elenchi con stati chiari, campi strutturati e visualizzazioni multiple, in modo da poter monitorare rapidamente i progressi e individuare le tendenze.

Se sei una piccola impresa, una startup o un'agenzia che ha bisogno di visibilità ma non desidera una configurazione CRM complessa, questo modello semplifica il monitoraggio. Puoi vedere dove il lavoro commerciale sta dando i suoi frutti, misurare le prestazioni nel tempo e prendere decisioni migliori sulla pipeline utilizzando lo stesso spazio di lavoro che già utilizzi per gestire il lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dell'andamento delle vendite con stati come Obiettivo raggiunto, Obiettivo non raggiunto e In corso.

Memorizza i dettagli delle vendite con 12 campi personalizzati, inclusi gli obiettivi di spedizione e di profitto.

Esamina le tendenze utilizzando la visualizzazione Volume delle vendite mensile per un monitoraggio più chiaro delle prestazioni.

Confronta i risultati utilizzando una visualizzazione dello stato delle vendite per prodotto per prendere decisioni rapide.

Mantieni la coerenza della reportistica senza dover ricostruire i tracker ogni settimana.

✨️ Ideale per: teams che desiderano un monitoraggio delle vendite leggero all'interno di ClickUp, con visualizzazioni chiare e una semplice visibilità delle prestazioni.

10. Modello di gestione della pipeline commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni traccia e gestisci le opportunità in arrivo, gestite da AE e BDR con il modello di gestione della pipeline commerciale di ClickUp.

Traccia e gestisci le opportunità in arrivo, gestite da AE e BDR, con il modello di gestione della pipeline commerciale ClickUp

Il modello ClickUp Sales Pipeline Management è stato creato per gestire le opportunità in arrivo quando più persone entrano in contatto con la pipeline. Si tratta di una cartella pronta all'uso che aiuta gli AE e i BDR a rimanere allineati su ciò che sta arrivando, su ciò su cui si sta lavorando e su ciò che necessita di un ulteriore impulso.

Se la tua pipeline si riempie rapidamente, questo modello ti offre una struttura senza rallentarti. Ottieni una configurazione predefinita con numerose fasi della pipeline, campi integrati per i dati delle trattative e un'automazione inclusa, in modo che il flusso di lavoro risulti organizzato fin dal primo giorno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gestisci le opportunità in entrata in una cartella condivisa creata per i flussi di lavoro AE e BDR.

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle trattative con 25 stati per fasi di pipeline più dettagliate.

Acquisisci i dati delle transazioni utilizzando 18 campi personalizzati per un monitoraggio e una reportistica coerenti.

Utilizza l'automazione inclusa per ridurre gli aggiornamenti ripetitivi della pipeline.

Mantieni chiari la titolarità e i passaggi di consegne quando più rappresentanti lavorano sulla stessa pipeline.

✨️ Ideale per: team commerciali che distribuiscono le opportunità in entrata tra BDR e AE che necessitano di visibilità condivisa sulla pipeline.

Riassumi tutto in ClickUp, non in cinque schede diverse

Se stai scegliendo tra Asana e Notion per i modelli CRM, entrambi possono funzionare, ma per motivi diversi.

Asana risulta più efficace quando il tuo CRM è realmente un motore di follow-up. Le trattative si comportano come attività, quindi è più facile assegnare compiti, impostare date di scadenza e mantenere visibili le attività del team mentre gestisci i progetti.

Notion risulta più efficace quando il tuo CRM richiede un contesto più ricco. Le trattative si comportano come registrazioni, quindi la tua pipeline può affiancarsi alla documentazione interna, agli appunti delle riunioni e a una base di conoscenze leggera.

Il punto cruciale è la coerenza. Con una configurazione basata su modelli, la tua pipeline rimane accurata solo se le persone la aggiornano, settimana dopo settimana, su più progetti. ClickUp è più adatto quando desideri che il tuo flusso di lavoro CRM sia direttamente collegato all'esecuzione all'interno di un unico spazio di lavoro all-in-one.

Iscriviti subito a ClickUp per un flusso di lavoro più organizzato!

Domande frequenti (FAQ)

Asana funziona come un modello CRM incentrato sulle attività. Un accordo diventa un'attività e i follow-up vengono gestiti tramite assegnazioni, date di scadenza e visualizzazioni di progetto. Notion funziona come un modello CRM incentrato sul database. Un accordo diventa un record e il contesto viene gestito all'interno della pagina. Se desideri combinare il monitoraggio delle azioni e il contesto degli accordi, i modelli CRM di ClickUp combinano l'esecuzione delle attività e il monitoraggio in stile CRM in un unico posto.

Se il tuo team gestisce già progetti strutturati in un task manager, Asana è solitamente più veloce da configurare con una bacheca, alcuni campi e fasi chiare. Notion richiede più lavoro di progettazione perché devi creare la struttura del database, le visualizzazioni e le proprietà. ClickUp è spesso più veloce se desideri modelli di progetto che puoi avviare e modificare senza dover creare il sistema da zero.

Sì. Asana include modelli di progetto in stile CRM come i modelli Sales Pipeline e Account Tracking. Funzionano mappando le trattative e gli account alle attività all'interno di un progetto. Se desideri una libreria più ampia di modelli di vendita e CRM creati per il monitoraggio della pipeline, i follow-up e la reportistica, ClickUp offre più opzioni in quel formato.

Sì, soprattutto se il tuo team commerciale desidera pagine dedicate alle trattative con note, link e una configurazione di gestione delle conoscenze collegata. La chiave è l'igiene dei processi. Notion ti consente di creare un database pulito, ma l'accuratezza dipende da aggiornamenti costanti delle proprietà e delle fasi. ClickUp può essere una scelta più efficace quando desideri quelle note e una gestione più rigorosa delle attività per i follow-up.

Asana è generalmente la scelta migliore per l'automazione basata sulle attività, poiché le regole sono costruite attorno al movimento delle attività, agli incarichi e ai cambiamenti di fase. Notion offre automazioni del database, ma la profondità dipende dai piani tariffari e da come strutturate il vostro database. ClickUp è una valida alternativa quando desiderate flussi di lavoro automatizzati collegati direttamente alle attività, agli stati e alle fasi di follow-up all'interno del vostro spazio di lavoro CRM.

Se il tuo lavoro con i clienti dipende dall'esecuzione, dalle scadenze e da una chiara titolarità delle responsabilità, Asana può essere più facile da gestire perché è uno strumento di project management strutturato. Se il tuo lavoro con i clienti dipende da un contesto ricco e dalla documentazione interna, Notion può essere la soluzione più adatta. Se desideri gestire i clienti e il monitoraggio CRM nello stesso strumento, ClickUp è spesso il modo più semplice per mantenere tutto collegato.