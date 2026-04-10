I 10 migliori software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni nel [anno]

Il numero di aziende di software basate sul consumo che offrono ricavi ricorrenti è più che raddoppiato dal 2015, aggiungendo una complessità di fatturazione per cui gli strumenti più semplici non erano stati progettati.

Questa guida analizza le migliori opzioni di software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni e cosa cercare prima di scegliere. Ti mostra inoltre come strumenti come ClickUp collegano i flussi di lavoro di fatturazione al percorso del cliente più ampio, in modo da cogliere ogni opportunità di rinnovo. 👀

Panoramica sui software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Teams di tutte le dimensioni che gestiscono le operazioni relative alle sottoscrizioni e i flussi di lavoro dei clienti Dashboard di ClickUp per il monitoraggio delle metriche di rinnovo, ClickUp Automazioni per i trigger del ciclo di vita, ClickUp Brain per approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Chargebee Grandi aziende SaaS B2B con esigenze di fatturazione complesse Rilevazione dei ricavi, gestione dei solleciti, analisi delle sottoscrizioni Inizia gratis; piani a pagamento a partire da 7188 $/anno Stripe Billing Teams aziendali orientati agli sviluppatori che necessitano di API flessibili Riprovazioni intelligenti, portale di fatturazione, fatturazione basata sull'utilizzo Prezzi personalizzati Zuora Aziende con modelli di sottoscrizione su larga scala Automazione del processo "quote-to-cash", supporto multi-entità, integrazione CPQ Prezzi personalizzati Maxio Aziende SaaS B2B di medie e grandi dimensioni che necessitano di allineamento delle operazioni finanziarie Metriche SaaS, conformità ASC 606, automazioni della fatturazione Prezzi personalizzati Recurly Aziende di medie e grandi dimensioni che operano nel settore delle sottoscrizioni e puntano alla riduzione del tasso di abbandono Logica di riprova intelligente, gestione degli abbonati, analisi Prezzi personalizzati Zoho Billing Piccole imprese nell'ecosistema Zoho Supporto multivaluta, integrazioni con gateway di pagamento, portale clienti I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per organizzazione Paddle Aziende SaaS di piccole e medie dimensioni che desiderano servizi di merchant of record Conformità fiscale, ottimizzazione del checkout, gestione delle sottoscrizioni Prezzi con pagamento a consumo Agentforce Revenue Management Grandi aziende con investimenti esistenti in Salesforce CPQ, fatturazione, gestione del ciclo di vita dei ricavi I piani a pagamento partono da 150 $ al mese per utente (fatturati annualmente) FastSpring Aziende software globali che vendono prodotti digitali E-commerce completo, gestione fiscale, checkout localizzato Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Che cos'è un software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni?

Il software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni è una categoria di strumenti che aiuta le aziende a gestire ogni fase del percorso di sottoscrizione di un cliente, dall'iscrizione iniziale e dall'onboarding fino ai rinnovi, agli upgrade, ai downgrade e all'eventuale cancellazione o riconquista.

È la spina dorsale operativa di qualsiasi azienda con entrate ricorrenti. Che tu gestisca un prodotto SaaS, un servizio in abbonamento o una piattaforma B2B con contratti annuali, prima o poi ti troverai ad aver bisogno di questo software.

Senza una gestione dedicata delle sottoscrizioni, i team si trovano spesso a destreggiarsi tra fogli di calcolo, sistemi di fatturazione scollegati tra loro e il monitoraggio manuale dei rinnovi. Ciò crea silos di dati frammentati sui clienti.

Non è possibile individuare i rischi di abbandono o le opportunità di upselling quando le date di rinnovo sono in un foglio di calcolo, la cronologia di fatturazione in un altro e le note sui clienti nella finestra In arrivo di qualcuno.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed e-mail con un solo clic!

Cosa cercare in un software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni

La maggior parte dei team sceglie un software di fatturazione delle sottoscrizioni basandosi esclusivamente sulle funzionalità di pagamento e se ne pente in seguito. La piattaforma di gestione delle sottoscrizioni giusta offre visibilità sull'intero percorso del cliente, non solo sulla fatturazione.

La tua piattaforma deve inoltre avere una connessione con il tuo CRM, il software di contabilità e gli strumenti già utilizzati dal tuo team di customer success. Quando questi sistemi non comunicano tra loro, qualcuno finisce per dover riconciliare manualmente i dati. È qui che si insinuano errori e mancati rinnovi.

Ecco le funzionalità chiave da valutare:

Fatturazione automatizzata: gestisce il rateo (adeguamento degli addebiti in caso di modifiche al piano a metà ciclo) e gestisce il rateo (adeguamento degli addebiti in caso di modifiche al piano a metà ciclo) e i modelli di prezzo complessi senza lavoro manuale

Gestione dei solleciti: offre una logica di riprova intelligente che recupera i pagamenti non andati a buon fine prima che si trasformino in offre una logica di riprova intelligente che recupera i pagamenti non andati a buon fine prima che si trasformino in clienti persi

Conformità alla normativa sul riconoscimento dei ricavi: Offre supporto ai principi contabili ASC 606 e IFRS 15, particolarmente importanti per il SaaS B2B

Analisi delle sottoscrizioni: Consente di visualizzare in tempo reale MRR, tasso di abbandono, valore del ciclo di vita e Consente di visualizzare in tempo reale MRR, tasso di abbandono, valore del ciclo di vita e analisi delle coorti

Portali self-service per i clienti: consentono ai clienti di gestire autonomamente le modifiche ai piani e le modalità/modalità di pagamento, riducendo il carico di lavoro dell'assistenza

Automazione del flusso di lavoro: invia promemoria di rinnovo , promoti di upgrade o avvisi relativi agli account a rischio in base agli eventi del ciclo di vita

📮ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma di dedicare più dell'80% della propria giornata lavorativa a attività ripetitive. E un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata a attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, ai promemoria, agli aggiornamenti, agli appunti delle riunioni, alla stesura di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati concreti: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente grazie alle automazioni di ClickUp, con un conseguente aumento del 12% dell'efficienza lavorativa.

I 10 migliori software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni

1. ClickUp

Riunisci i tuoi progetti, le attività, la documentazione e la comunicazione nell'area di lavoro convergente basata sull'IA di ClickUp

La gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni non riguarda solo la fatturazione. Riguarda anche il coordinamento dei flussi di lavoro, dei passaggi di consegne e dei punti di contatto con i clienti che determinano se un utente rinnova o abbandona il servizio.

Con ClickUp, i team che gestiscono le sottoscrizioni possono effettuare il monitoraggio di ogni cliente nelle diverse fasi del suo ciclo di vita, automatizzare i flussi di lavoro relativi ai rinnovi e mantenere una visione completa di ogni account, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Tieni traccia di ogni fase del ciclo di vita con dati in tempo reale

Monitora le analisi delle sottoscrizioni con i dashboard di ClickUp

Crea viste in tempo reale delle pipeline di rinnovo, degli account a rischio e delle metriche di fatturato con i dashboard di ClickUp.

Attingono dallo stesso spazio di lavoro in cui risiedono le attività e le comunicazioni relative ai clienti. Ciò elimina la frammentazione del contesto che si verifica quando i dati di fatturazione si trovano in un sistema, le note sui clienti in un altro e le attività di rinnovo in un foglio di calcolo da qualche parte.

Utilizzando schede personalizzabili, puoi effettuare il monitoraggio del tuo fatturato ricorrente totale, delle prossime date di rinnovo e dei rischi di abbandono. Che tu abbia bisogno di un grafico a torta per suddividere i rinnovi per regione o di una "Scheda di calcolo" per monitorare il valore contrattuale annuale (ACV), le dashboard trasformano i dati grezzi in una roadmap visiva.

Ottieni informazioni approfondite su tutta l'area di lavoro grazie all'IA

Rendi ricercabile l'intero spazio di lavoro con ClickUp Brain

Identifica i modelli di comportamento dei clienti che potrebbero segnalare un rischio di abbandono o un'opportunità di espansione grazie all'intelligenza basata sull'IA di ClickUp Brain.

ClickUp Brain dispone del contesto dei tuoi dati relativi alle sottoscrizioni, oltre che delle trascrizioni delle riunioni con i clienti e di altri strumenti integrati nella tua area di lavoro. È in grado di riepilogare istantaneamente i termini contrattuali complessi, identificare le attività di rinnovo "in stallo" e fornire approfondimenti predittivi.

Chiedersi "Quali rinnovi sono in scadenza il mese prossimo?" o "Riepiloga/riassuma la cronologia delle trattative con il cliente A" fa risparmiare ore di ricerche manuali.

Fai un passo avanti con i Super Agent di ClickUp, compagni di squadra basati sull'intelligenza artificiale che non si limitano a fornire informazioni, ma agiscono di conseguenza. A differenza delle automazioni statiche, i Super Agent ragionano attraverso flussi di lavoro in più fasi utilizzando il contesto in tempo reale dell'area di lavoro, adattandosi così ai cambiamenti dei tuoi dati relativi alle sottoscrizioni.

Crea un Super Agente in grado di:

Monitora quotidianamente la tua pipeline di rinnovi

Segnala gli account che mostrano segnali di abbandono

Bozze di comunicazioni personalizzate per i tuoi account manager

🦸🏻‍♀️ Avvia l'Agente di gestione delle sottoscrizioni, che rileva in tempo reale gli eventi che incidono sui ricavi e trigger la risposta appropriata. Effettua il monitoraggio dell'intero ciclo di vita di ogni sottoscrizione con Subscription Management Agent

Elimina le attività manuali che assorbono le risorse del team

Libera il tuo team dal lavoro ripetitivo utilizzando le automazioni di ClickUp

Gestisci le attività ripetitive di gestione del ciclo di vita con ClickUp Automazioni. Utilizzando flussi di lavoro "if this, then that", puoi automatizzare:

Creazione di attività di rinnovo 90 giorni prima della scadenza del contratto

Avvisare gli account manager quando l'utilizzo diminuisce

Spostamento degli account attraverso le fasi della pipeline in base agli eventi di fatturazione su piattaforme integrate

Quando un cliente entra in una fase specifica, le automazioni possono creare attività di follow-up, inviare notifiche ai membri del team competenti, aggiornare i campi personalizzati di ClickUp o spostare gli elementi lungo la tua pipeline.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Dashboard di ClickUp: monitora le metriche delle sottoscrizioni insieme ai dati operativi grazie a dashboard personalizzabili. A differenza degli strumenti di analisi autonomi, queste dashboard risiedono proprio dove il tuo team gestisce già i flussi di lavoro dei clienti

ClickUp Automazioni: Esegui flussi di lavoro attivati dal ciclo di vita senza intervento manuale. Ciò garantisce il corretto funzionamento delle operazioni relative alle sottoscrizioni anche man mano che la tua base clienti cresce

ClickUp Brain: poni domande sugli account dei clienti, ottieni riepiloghi/riassunti delle attività recenti o redigi comunicazioni di rinnovo basate sulla cronologia dell'account con l'assistenza dell'intelligenza artificiale che comprende il contesto della tua area di lavoro

Campi personalizzati di ClickUp: acquisisci dati specifici relativi alle sottoscrizioni, come il valore del contratto, la data di rinnovo, il livello di sottoscrizione e la frequenza di fatturazione, direttamente nelle attività e nei record dei clienti. Filtra e ordina le visualizzazioni in base a questi campi per segmentare rapidamente la tua base clienti

Moduli ClickUp: Semplifica le richieste dei clienti, i feedback e i problemi relativi all'assistenza con Semplifica le richieste dei clienti, i feedback e i problemi relativi all'assistenza con i moduli personalizzati di ClickUp . I moduli creano automaticamente attività con gli assegnatari corretti e i dati dei campi personalizzati, in modo che nulla vada perso

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

Un'area di lavoro unificata elimina la frammentazione dei contesti: invece di passare continuamente da una piattaforma di fatturazione, un CRM, uno strumento di project management e fogli di calcolo, i team possono gestire le operazioni relative alle sottoscrizioni in un unico posto

Altamente personalizzabile per i flussi di lavoro relativi alle sottoscrizioni: la combinazione di campi personalizzati, viste e automazioni di ClickUp consente ai team di creare processi di gestione delle sottoscrizioni che rispecchiano il loro modo di lavorare effettivo, anziché quello che una piattaforma di fatturazione rigida ritiene dovrebbero seguire

Funzionalità di IA che comprendono il contesto della tua attività: ricava informazioni approfondite da tutta l'area di lavoro con ClickUp Brain per ottenere risposte rapide e con Super Agents per flussi di lavoro autonomi e in più passaggi che mantengono le operazioni di rinnovo in esecuzione in background. Questo è davvero utile per i team che gestiscono le sottoscrizioni e hanno bisogno di risposte rapide sugli account dei clienti o di aiuto nella stesura delle comunicazioni

Contro:

Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con le piattaforme di lavoro personalizzabili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 nota:

Uso ClickUp da un po' e lo trovo davvero utile. Ha molte funzionalità/funzioni utili ed è facile tenere traccia delle attività assegnate. Mi piace che tutto, come le attività, gli aggiornamenti e la chat, sia disponibile in un unico posto, quindi non c'è bisogno di passare da uno strumento all'altro. Rende la gestione del lavoro molto più semplice e organizzata. Nel complesso, è facile da usare e funziona bene per il monitoraggio quotidiano delle attività.

Uso ClickUp da un po' e lo trovo davvero utile. Ha molte funzionalità/funzioni utili ed è facile tenere traccia delle attività assegnate. Mi piace che tutto, come le attività, gli aggiornamenti e la chat, sia disponibile in un unico posto, quindi non c'è bisogno di passare da uno strumento all'altro. Rende la gestione del lavoro molto più semplice e organizzata. Nel complesso, è facile da usare e funziona bene per il monitoraggio quotidiano delle attività.

2. Chargebee

tramite Chargebee

Chargebee è una piattaforma di gestione delle sottoscrizioni per aziende SaaS B2B con esigenze di fatturazione complesse.

La piattaforma gestisce l'intero ciclo "quote-to-cash", dalla definizione iniziale dei prezzi e dalla creazione dei preventivi fino alla fatturazione, alla contabilizzazione dei ricavi e alla gestione dei rinnovi. È in grado di gestire la complessità della fatturazione in contesti quali prezzi basati sull'utilizzo, modelli ibridi, fatturazione multivaluta e scenari complessi di ripartizione proporzionale.

Il sistema di gestione dei solleciti di Chargebee utilizza l'apprendimento automatico per ottimizzare i tempi di riprova in caso di pagamenti non andati a buon fine, recuperando così ricavi che altrimenti andrebbero persi. Fornisce inoltre analisi delle sottoscrizioni che vanno oltre il semplice monitoraggio del MRR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chargebee

Automazione della contabilizzazione dei ricavi: gestisci automaticamente la conformità agli standard ASC 606 e IFRS 15, generando le voci contabili e la reportistica necessaria ai team finanziari per una reportistica accurata dei ricavi

Gestione dei solleciti con tentativi automatici intelligenti: utilizza algoritmi di machine learning per analizzare i modelli di mancato pagamento e ottimizzare i tempi dei tentativi, al fine di massimizzare i tassi di recupero

Analisi e reportistica delle sottoscrizioni: monitora MRR, ARR, abbandoni, valore del ciclo di vita e altre metriche chiave relative alle sottoscrizioni. L'analisi per coorte aiuta i team a comprendere l'andamento dei diversi segmenti di clientela nel tempo

Pro e contro di Chargebee

Vantaggi:

Gestisce bene scenari di fatturazione B2B complessi

Potenti funzionalità di riconoscimento dei ricavi

Ampio ecosistema di integrazioni

Contro:

L'implementazione può risultare complessa per le aziende con esigenze di fatturazione specifiche

La personalizzazione della reportistica presenta alcuni limiti per alcuni casi d'uso avanzati

I tempi di risposta del supporto clienti possono variare

Prezzi di Chargebee

Starter: Gratis

Prestazioni: A partire da 7188 $/anno

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chargebee

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chargebee?

Un utente di G2 nota: Ciò che apprezzo di più di Chargebee è che semplifica notevolmente la fatturazione delle sottoscrizioni e la gestione dei clienti. Aiuta a tenere tutto organizzato in un unico posto, fa risparmiare tempo e riduce il lavoro manuale. La piattaforma è inoltre intuitiva, quindi è più facile tenere traccia di pagamenti, fatture e modifiche alle sottoscrizioni senza troppa confusione.

Un utente di G2 nota:

Ciò che apprezzo di più di Chargebee è che semplifica notevolmente la fatturazione delle sottoscrizioni e la gestione dei clienti. Aiuta a tenere tutto organizzato in un unico posto, fa risparmiare tempo e riduce il lavoro manuale. La piattaforma è inoltre intuitiva, quindi è più facile effettuare il monitoraggio dei pagamenti, delle fatture e delle modifiche alle sottoscrizioni senza troppa confusione.

Ciò che apprezzo di più di Chargebee è che semplifica notevolmente la fatturazione delle sottoscrizioni e la gestione dei clienti. Aiuta a tenere tutto organizzato in un unico posto, fa risparmiare tempo e riduce il lavoro manuale. La piattaforma è inoltre intuitiva, quindi è più facile effettuare il monitoraggio dei pagamenti, delle fatture e delle modifiche alle sottoscrizioni senza troppa confusione.

📚 Leggi anche: I migliori software CRM e di fatturazione

3. Stripe Billing

tramite Stripe

Stripe Billing estende l'infrastruttura di pagamento di Stripe alla gestione delle sottoscrizioni, offrendo un approccio incentrato sugli sviluppatori per i ricavi ricorrenti. Le sue API sono in grado di gestire praticamente qualsiasi scenario di fatturazione, dai semplici abbonamenti mensili ai complessi modelli di consumo a consumo.

La funzionalità di riprova intelligente della piattaforma utilizza l'apprendimento automatico addestrato sull'enorme set di dati di pagamento di Stripe per ottimizzare i tempi delle riprove in caso di pagamenti non andati a buon fine. Il portale di fatturazione clienti consente agli abbonati di gestire i propri metodi/modalità di pagamento, visualizzare le fatture e aggiornare le sottoscrizioni senza richiedere l'intervento del supporto.

Stripe Billing è la soluzione ideale per le aziende che utilizzano già Stripe per i pagamenti o che dispongono di team di sviluppo in grado di realizzare integrazioni personalizzate.

Le migliori funzionalità di Stripe Billing

Riprovazioni intelligenti basate sull'intelligenza di rete: la logica di riprovazione di Stripe apprende dai modelli di pagamento presenti nell'intera rete, ottimizzando i tempi per massimizzare il recupero dei pagamenti con esito positivo. Questo approccio basato sull'apprendimento automatico si adatta automaticamente senza necessità di configurazione manuale

Fatturazione flessibile basata sull'utilizzo: misura l'utilizzo dei clienti e fattura di conseguenza grazie alle API che supportano modelli di prezzo complessi. Che tu addebiti per chiamata API, per postazione o per gigabyte, Stripe Billing può gestire il calcolo e la fatturazione

Portale di fatturazione clienti: un portale ospitato in cui i clienti possono aggiornare le modalità/modalità di pagamento, visualizzare la cronologia delle fatture e gestire le proprie sottoscrizioni. Questa funzionalità self-service riduce i ticket di assistenza e migliora l'esperienza del cliente

Pro e contro di Stripe Billing

Vantaggi:

Flessibilità API senza pari per gli sviluppatori

Recupero dei pagamenti basato sulla rete

Perfetta integrazione con i pagamenti Stripe

Contro:

Richiede risorse di sviluppo per l'implementazione e la personalizzazione

Meno adatto a team non tecnici che necessitano di funzionalità pronte all'uso

Il riconoscimento dei ricavi e l'analisi avanzata richiedono strumenti aggiuntivi

Prezzi di Stripe Billing

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stripe Billing

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Stripe Billing?

Un utente di G2 nota: Ciò che apprezzo di più di Stripe Billing è la sua perfetta automazione dei pagamenti ricorrenti e la facilità con cui si integra con altre piattaforme, riducendo il lavoro manuale

Un utente di G2 nota:

Ciò che apprezzo di più di Stripe Billing è la perfetta automazione dei pagamenti ricorrenti e la facilità con cui si integra con altre piattaforme, riducendo il lavoro manuale

Ciò che apprezzo di più di Stripe Billing è la perfetta automazione dei pagamenti ricorrenti e la facilità con cui si integra con altre piattaforme, riducendo il lavoro manuale

🚀 Installa l'estensione Brain MAX per Chrome per portare l'intelligenza della tua area di lavoro al di fuori di ClickUp. Stai controllando la pagina di fatturazione di un cliente su Stripe? Brain MAX può recuperare la cronologia dei rinnovi, riepilogare le note recenti sull'account e mostrare le attività in sospeso per quell'account, il tutto tramite un tasto di scelta rapida senza dover cambiare scheda. È come avere il contesto della tua sottoscrizione che ti segue in ogni strumento.

4. Zuora

tramite Zuora

Zuora offre alle aziende che operano nel settore delle sottoscrizioni una suite completa che copre l'intero ciclo di vita, dalla quotazione alla fatturazione.

La piattaforma gestisce scenari complessi quali la fatturazione multi-entità tra filiali, modifiche contrattuali complesse e la contabilizzazione dei ricavi secondo più principi contabili contemporaneamente.

Per le grandi organizzazioni con attività di sottoscrizione consolidate, Zuora fornisce le funzionalità di governance, audit trail e conformità richieste dai team finanziari e legali. La funzione CPQ (configure-price-quote) della piattaforma si integra con Salesforce e altri CRM, consentendo ai team commerciali di creare preventivi complessi che seguono un flusso diretto nella fatturazione senza passaggi manuali.

Le funzionalità di analisi di Zuora includono dashboard con metriche relative alle sottoscrizioni, analisi di coorte e modelli predittivi di abbandono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zuora

Supporto multi-entità e multi-valuta: gestisci le sottoscrizioni nelle filiali globali con valute, requisiti fiscali e principi contabili diversi. Questa funzionalità dell'azienda elimina la necessità di sistemi di fatturazione separati in ogni regione

Automazione del processo "dalla quotazione all'incasso": i preventivi commerciali fluiscono direttamente nella fatturazione e nella contabilizzazione dei ricavi senza necessità di inserimento manuale dei dati. Le modifiche contrattuali, i rinnovi e gli aggiornamenti vengono gestiti in modo sistematico anziché tramite soluzioni alternative basate su fogli di calcolo

Riconoscimento avanzato dei ricavi: Zuora Revenue (prodotto separato) garantisce la piena conformità agli standard ASC 606 e IFRS 15 con registrazioni contabili automatizzate e reportistica pronta per la revisione contabile

Pro e contro di Zuora

Vantaggi:

Progettato per la complessità dell'azienda

Ottima integrazione con Salesforce

Audit trail completi

Contro:

La sequenza di implementazione può protrarsi per diversi mesi

Il costo totale di titolarità è significativo

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto alle piattaforme più recenti

Prezzi di Zuora

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zuora

G2: 3,9/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zuora?

Un utente di G2 nota: Zuora offre una grande flessibilità nella gestione della fatturazione delle sottoscrizioni e del riconoscimento dei ricavi. Le sue funzionalità di automazione riducono il lavoro manuale e la piattaforma si adatta bene alla crescita dell'azienda. Apprezzo in particolare la facilità con cui è possibile configurare diversi modelli di prezzo, il che aiuta ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti. La reportistica e i dashboard offrono inoltre una buona visibilità sui risultati finanziari.

Un utente di G2 nota:

Zuora offre una grande flessibilità nella gestione della fatturazione delle sottoscrizioni e del riconoscimento dei ricavi. Le sue funzionalità di automazione riducono il lavoro manuale e la piattaforma si adatta bene alla crescita dell'azienda. Apprezzo in particolare la facilità con cui è possibile configurare diversi modelli di prezzo, il che aiuta ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti. La reportistica e i dashboard offrono inoltre una buona visibilità sui risultati finanziari.

Zuora offre una grande flessibilità nella gestione della fatturazione delle sottoscrizioni e del riconoscimento dei ricavi. Le sue funzionalità di automazione riducono il lavoro manuale e la piattaforma si adatta bene alla crescita dell'azienda. Apprezzo in particolare la facilità con cui è possibile configurare diversi modelli di prezzo, il che aiuta ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti. La reportistica e i dashboard offrono inoltre una buona visibilità sui risultati finanziari.

📚 Leggi anche: I migliori sistemi software per la gestione dei database clienti personalizzati

5. Maxio

via Maxio

Maxio, nata dalla fusione tra Chargify e SaaSOptics, offre alle aziende SaaS B2B soluzioni di fatturazione delle sottoscrizioni con funzionalità di gestione finanziaria.

Per i team finanziari SaaS, Maxio fornisce le analisi sulle sottoscrizioni che contano: andamento del MRR, fidelizzazione delle coorti, ricavi da espansione e contrazione e valore del ciclo di vita del cliente. Queste metriche vengono calcolate automaticamente dai dati di fatturazione, eliminando la necessità di analisi manuali su fogli di calcolo.

Le funzionalità/funzioni di conformità all'ASC 606 della piattaforma gestiscono la complessità del riconoscimento dei ricavi che le aziende basate sulle sottoscrizioni devono affrontare.

Le funzionalità di fatturazione di Maxio offrono supporto ai modelli di prezzo più diffusi nel SaaS B2B: approcci basati sul numero di postazioni, sull'utilizzo, a livelli e ibridi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Maxio

Metriche SaaS native: MRR, ARR, tasso di abbandono, ricavi da espansione e altre metriche chiave vengono calcolati automaticamente dai tuoi dati di fatturazione. I team finanziari ottengono numeri precisi senza dover gestire modelli di fogli di calcolo separati

Riconoscimento dei ricavi secondo l'ASC 606: conformità automatizzata agli standard contabili, compresa la gestione delle modifiche contrattuali e dei corrispettivi variabili

Flessibilità nella fatturazione delle sottoscrizioni: fornisce supporto per modelli di prezzo basati sul numero di postazioni, sull'utilizzo e ibridi, comuni nel settore SaaS B2B

Pro e contro di Maxio

Vantaggi:

Progettato appositamente per il SaaS B2B

Metriche e analisi affidabili per i team finanziari

Solide funzionalità di riconoscimento dei ricavi

Contro:

L'interfaccia può risultare disomogenea a causa della fusione di due prodotti

Alcune funzioni richiedono la navigazione tra diversi moduli

Azienda di dimensioni più ridotte rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Maxio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Maxio

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Maxio?

Un utente di G2 nota: Utilizzo Maxio per il monitoraggio di tutte le fatture e dei dettagli delle sottoscrizioni dei miei clienti. Ciò che apprezzo di più di Maxio è la facilità con cui posso cercare una fattura o una sottoscrizione mentre sono al telefono con un client. Posso esaminare una fattura rapidamente, in circa due minuti, e accedere facilmente alle informazioni di contatto. La piattaforma è davvero intuitiva. La configurazione iniziale è stata molto semplice per me e ho potuto accedere a Maxio ed esaminare sottoscrizioni e fatture fin dal primo giorno.

Un utente di G2 nota:

Utilizzo Maxio per il monitoraggio di tutte le fatture e dei dettagli delle sottoscrizioni dei miei clienti. Ciò che apprezzo di più di Maxio è la facilità con cui posso cercare una fattura o una sottoscrizione mentre sono al telefono con un cliente. Posso esaminare una fattura rapidamente, in circa due minuti, e accedere facilmente alle informazioni di contatto. La piattaforma è davvero intuitiva. La configurazione iniziale è stata molto semplice per me e ho potuto accedere a Maxio ed esaminare sottoscrizioni e fatture fin dal primo giorno.

Utilizzo Maxio per il monitoraggio di tutte le fatture e dei dettagli delle sottoscrizioni dei miei clienti. Ciò che apprezzo di più di Maxio è la facilità con cui posso cercare una fattura o una sottoscrizione mentre sono al telefono con un client. Posso esaminare una fattura rapidamente, in circa due minuti, e accedere facilmente alle informazioni di contatto. La piattaforma è davvero intuitiva. La configurazione iniziale è stata molto semplice per me e ho potuto accedere a Maxio ed esaminare sottoscrizioni e fatture fin dal primo giorno.

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6. Recurly

tramite Recurly

Recurly punta fortemente sulla fidelizzazione delle sottoscrizioni, orientando la propria piattaforma alla riduzione del tasso di abbandono sia volontario che involontario.

La logica di riprova intelligente e le funzionalità/funzioni di gestione dei pagamenti rifiutati della piattaforma recuperano i pagamenti non andati a buon fine prima che si tradurranno in perdita di clienti. Per le aziende che operano nel settore delle sottoscrizioni, dove anche piccoli miglioramenti nella fidelizzazione hanno un impatto significativo sui ricavi, questa attenzione alla riduzione del tasso di abbandono è fondamentale.

Recurly gestisce bene gli scenari standard di fatturazione delle sottoscrizioni: addebiti ricorrenti, costi una tantum, componenti basate sull'utilizzo e modifiche al piano. L'interfaccia di gestione degli abbonati offre ai team visibilità sugli account dei singoli clienti, inclusi la cronologia di fatturazione, le modifiche al piano e i registri delle comunicazioni.

Si integra con i principali gateway di pagamento e offre una pagina di pagamento in hosting per le aziende che non vogliono occuparsi direttamente della conformità PCI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Recurly

Logica di riprova intelligente: l'apprendimento automatico ottimizza i tempi e l'approccio per riprovare i pagamenti non andati a buon fine, massimizzando i tassi di recupero. Il sistema si adatta in base ai modelli di pagamento e ai motivi di rifiuto

Gestione dei rifiuti: oltre ai tentativi di riprova, Recurly offre strumenti per aggiornare le schede scadute, gestire i rifiuti temporanei e comunicare con i clienti in merito a problemi di pagamento

Gestione degli abbonati: una panoramica unificata della cronologia delle sottoscrizioni, degli eventi di fatturazione e delle comunicazioni di ciascun cliente. I team del supporto possono comprendere rapidamente lo stato dell'account e intervenire

Pro e contro di Recurly

Vantaggi:

Grande attenzione alla fidelizzazione e al recupero dei pagamenti

Buon equilibrio tra funzionalità e usabilità

Ottime opzioni di integrazione con i principali gateway di pagamento

Contro:

Le analisi avanzate e la reportistica presentano dei limiti

Alcune personalizzazioni richiedono il coinvolgimento di uno sviluppatore

Le funzionalità aziendali potrebbero richiedere piani di livello superiore

Prezzi di Recurly

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Recurly

G2: 4,0/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Recurly?

Un utente di G2 nota: Apprezzo il fatto che Recurly offra un'unica fonte di dati affidabili per la gestione delle sottoscrizioni, il che è incredibilmente utile per le nostre operazioni aziendali. Adoro la possibilità di integrare qualsiasi provider di servizi di pagamento con il minimo lavoro richiesto, il che la dice lunga sulla sua flessibilità.

Un utente di G2 nota:

Apprezzo il fatto che Recurly offra un'unica fonte di dati affidabili per la gestione delle sottoscrizioni, il che è incredibilmente utile per le nostre operazioni aziendali. Adoro la possibilità di integrare qualsiasi provider di servizi di pagamento con il minimo lavoro richiesto, il che la dice lunga sulla sua flessibilità.

Apprezzo il fatto che Recurly offra un'unica fonte di dati affidabili per la gestione delle sottoscrizioni, il che è incredibilmente utile per le nostre operazioni aziendali. Adoro la possibilità di integrare qualsiasi provider di servizi di pagamento con il minimo lavoro richiesto, il che la dice lunga sulla sua flessibilità.

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7. Zoho Billing

tramite Zoho

Zoho Billing, precedentemente noto come Zoho Subscriptions, offre funzionalità di gestione delle sottoscrizioni nell'ambito del più ampio ecosistema Zoho. Per le aziende che già utilizzano Zoho CRM, Zoho Books o altre applicazioni Zoho, l'integrazione nativa garantisce un'esperienza unificata.

La piattaforma gestisce scenari di fatturazione standard per le sottoscrizioni: fatture ricorrenti, cicli di fatturazione multipli e addebiti di base basati sull'utilizzo. Il portale clienti di Zoho Billing consente ai clienti di visualizzare le fatture, aggiornare i metodi/modalità di pagamento e gestire le proprie sottoscrizioni. Il supporto multivaluta rende la piattaforma adatta alle aziende con clienti internazionali.

Zoho Billing è ideale per le piccole e medie imprese con modelli di sottoscrizione semplici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Billing

Integrazione nativa con l'ecosistema Zoho: connessione perfetta con Zoho CRM, Zoho Books e altre applicazioni Zoho. I dati dei clienti, le fatture e le voci contabili vengono sincronizzati automaticamente

Fatturazione multivaluta: Supporto per la fatturazione ai clienti nella loro valuta locale con gestione automatica dei tassi di cambio

Portale self-service per i clienti: i clienti possono visualizzare le fatture, aggiornare i dati di pagamento e gestire le sottoscrizioni senza dover contattare il supporto

Pro e contro di Zoho Billing

Vantaggi:

Ottimo valore per gli utenti Zoho esistenti

Semplice da usare per scenari di fatturazione standard

Prezzi convenienti rispetto alle piattaforme autonome

Contro:

Funzionalità limitate per la fatturazione complessa

Funzionalità di base per la contabilizzazione dei ricavi

Le funzionalità avanzate potrebbero richiedere piani Zoho di livello superiore

Prezzi di Zoho Billing

Standard: 29 $ al mese per organizzazione

Premium: 69 $ al mese per organizzazione

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Billing

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Billing?

Un utente di G2 nota: Mi semplifica la raccolta dei pagamenti dai potenziali clienti. Apprezzo la cronologia che è possibile visualizzare nella scheda di ciascun utente e anche le opzioni di personalizzazione disponibili.

Un utente di G2 nota:

Mi semplifica la raccolta dei pagamenti dai potenziali clienti. Apprezzo la cronologia che è possibile visualizzare nella scheda di ciascun utente e anche le opzioni di personalizzazione disponibili.

Mi semplifica la raccolta dei pagamenti dai potenziali clienti. Apprezzo la cronologia che è possibile visualizzare nella scheda di ciascun utente e anche le opzioni di personalizzazione disponibili.

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8. Paddle

tramite Paddle

Paddle opera come merchant of record, il che significa che gestisce l'elaborazione dei pagamenti, la conformità fiscale e la protezione dalle frodi per conto delle aziende di software. Per le aziende SaaS che vendono a livello globale, questo modello elimina la complessità della gestione dell'imposta sulle vendite, dell'IVA e di altri obblighi fiscali in diverse giurisdizioni.

La piattaforma combina il checkout, la fatturazione e la gestione delle sottoscrizioni in un unico sistema. L'esperienza di checkout è ottimizzata per la conversione, con funzionalità quali l'instradamento intelligente dei pagamenti e opzioni di pagamento localizzate.

Paddle gestisce i prezzi localizzati, la conversione delle valute e le preferenze relative alle modalità/metodi di pagamento per le diverse regioni. Le funzionalità di gestione delle sottoscrizioni includono la gestione dei piani, la gestione del rateo e l'analisi di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paddle

Modello Merchant of Record: Paddle si occupa della conformità fiscale, della protezione dalle frodi e dell'elaborazione dei pagamenti. La tua azienda non dovrà registrarsi ai fini IVA in più paesi né gestire le complessità relative alle imposte sulle vendite

Esperienza di checkout localizzata: la conversione automatica della valuta, i metodi/modalità di pagamento locali e i prezzi localizzati aiutano a massimizzare i tassi di conversione per i clienti globali

Gestione integrata delle sottoscrizioni: la creazione dei piani, gli aggiornamenti, i downgrade e le cancellazioni vengono gestiti all'interno della stessa piattaforma dei pagamenti

Pro e contro di Paddle

Vantaggi:

Elimina gli oneri di conformità fiscale per le vendite commerciali globali

Ottimizzato per la conversione con checkout localizzato

Operazioni semplificate con un'unica piattaforma per pagamenti, sottoscrizioni e imposte

Contro:

Meno controllo sulla relazione di fatturazione con il cliente

I prezzi basati sulla quota di ricavi possono risultare più costosi su larga scala

Le funzionalità di gestione delle sottoscrizioni sono meno avanzate rispetto alle piattaforme dedicate

Prezzi di Paddle

Pagamento a consumo: 5% + 0,50 $ per transazione

Prezzi personalizzati disponibili per volumi elevati

Valutazioni e recensioni su Paddle

G2: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Paddle?

Un utente di G2 nota: Utilizzo Paddle per gestire i pagamenti e le sottoscrizioni del mio prodotto software. Si occupa della fatturazione e della conformità fiscale per i clienti in diversi paesi, il che rende la vendita a livello internazionale molto più semplice senza doverci occupare noi stessi delle normative fiscali locali. Paddle risolve diversi problemi relativi ai pagamenti e alla reportistica che ho riscontrato con altri provider. Con Paddle, i pagamenti sono più regolari, la reportistica è più semplice e chiara ed è più facile comprendere le commissioni, le imposte e gli importi finali, il che riduce le domande e gli errori sulla piattaforma.

Un utente di G2 nota:

Utilizzo Paddle per gestire i pagamenti e le sottoscrizioni del mio prodotto software. Si occupa della fatturazione e della conformità fiscale per i clienti in diversi paesi, il che rende la vendita a livello internazionale molto più semplice senza doverci occupare noi stessi delle normative fiscali locali. Paddle risolve diversi problemi relativi ai pagamenti e alla reportistica che ho riscontrato con altri provider. Con Paddle, i pagamenti sono più regolari, la reportistica è più semplice e chiara ed è più facile comprendere le commissioni, le imposte e gli importi finali, il che riduce le domande e gli errori sulla piattaforma.

Utilizzo Paddle per gestire i pagamenti e le sottoscrizioni del mio prodotto software. Si occupa della fatturazione e della conformità fiscale per i clienti in diversi paesi, il che rende la vendita a livello internazionale molto più semplice senza doverci occupare noi stessi delle normative fiscali locali. Paddle risolve diversi problemi di pagamento e reportistica che ho riscontrato con altri provider. Con Paddle, i pagamenti sono più regolari, la reportistica è più semplice e chiara ed è più facile comprendere le commissioni, le imposte e gli importi finali, il che riduce le domande e gli errori sulla piattaforma.

9. Agentforce Revenue Management

tramite Salesforce

Agentforce Revenue Management (precedentemente Salesforce Revenue Cloud) integra la gestione delle sottoscrizioni nell'ecosistema Salesforce, combinando CPQ, fatturazione e gestione del ciclo di vita dei ricavi. Per le aziende che hanno già investito in Salesforce, offre una soluzione nativa che mantiene unificati i dati relativi a clienti, vendite e fatturazione all'interno di un'unica piattaforma.

Le funzionalità CPQ della piattaforma consentono ai team commerciali di creare preventivi complessi con prodotti in sottoscrizione, componenti basati sull'utilizzo e addebiti una tantum. Questi preventivi hanno un flusso diretto verso la fatturazione senza passaggi manuali, riducendo gli errori e accelerando il ciclo dal preventivo all'incasso.

Gestisce inoltre le modifiche contrattuali, i rinnovi e le implicazioni relative alla contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle modifiche alle sottoscrizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agentforce Revenue Management

Integrazione nativa con Salesforce: i dati dei clienti, le opportunità, i preventivi e la fatturazione risiedono tutti all'interno di Salesforce. I team commerciali e di finanza lavorano sulla base della stessa fonte di dati attendibile

CPQ per contratti complessi: crea preventivi con più prodotti di sottoscrizione, componenti di utilizzo e prezzi personalizzati. I flussi di lavoro di approvazione garantiscono la governance dei prezzi

Gestione del ciclo di vita dei ricavi: monitora i ricavi dalla quotazione iniziale fino alla fatturazione e alla contabilizzazione, con visibilità completa sulla relazione con il cliente in termini di ricavi

Pro e contro di Agentforce Revenue Management

Vantaggi:

Integrazione con Salesforce CRM, eliminando i silos di dati

Gestisce la complessità dell'azienda, come i contratti pluriennali e le modifiche contrattuali

Solide funzionalità di governance e audit

Contro:

Richiede un investimento significativo per l'implementazione

Ha senso solo per le organizzazioni che si sono già committe per Salesforce

La complessità può essere opprimente per le aziende più semplici

Prezzi di Agentforce Revenue Management

Growth: 150 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Avanzato: 200 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (oltre 1400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Agentforce Revenue Management?

Un utente di G2 nota: Salesforce Revenue Cloud è il leader del settore nella gestione dei ricavi basata sull'IA: copre tutto, dalla gestione dei ricambi e dei preventivi fino alla fatturazione. È di gran lunga lo strumento più potente sul mercato in questo ambito. Combinandolo con Agentforce otterrai una soluzione di prim'ordine in grado di gestire qualsiasi situazione.

Un utente di G2 nota:

Salesforce Revenue Cloud è il leader del settore nella gestione dei ricavi basata sull'IA: copre tutto, dalla gestione dei ricambi e dei preventivi fino alla fatturazione. È di gran lunga lo strumento più potente sul mercato in questo ambito. Abbinandolo ad Agentforce otterrai una soluzione di prim'ordine in grado di gestire qualsiasi situazione.

Salesforce Revenue Cloud è il leader del settore nella gestione dei ricavi basata sull'IA: copre tutto, dalla gestione dei ricambi e dei preventivi fino alla fatturazione. È di gran lunga lo strumento più potente sul mercato in questo ambito. Combinandolo con Agentforce otterrai una soluzione di prim'ordine in grado di gestire qualsiasi situazione.

💡 Suggerimento da esperto: usa l'integrazione Salesforce Connected Search per cercare e visualizzare in anteprima i record di Salesforce in ClickUp! Cerca i record, visualizza anteprime dettagliate dei link di Salesforce nelle attività di ClickUp e crea nuove attività e lead di Salesforce dalla barra dei comandi IA senza uscire da ClickUp. ClickUp si integra nativamente con Salesforce

10. FastSpring

tramite FastSpring

FastSpring offre un servizio completo di e-commerce per le aziende di software e prodotti digitali, operando in qualità di merchant of record.

La piattaforma gestisce i pagamenti globali, la conformità fiscale e la gestione delle sottoscrizioni, consentendo alle aziende di software di vendere a livello internazionale senza dover creare un'infrastruttura di pagamento. Il suo punto di forza risiede nell'ottimizzazione del checkout e nelle funzionalità di pagamento globali.

FastSpring supporta prezzi localizzati, valute multiple e modalità/metodi di pagamento specifici per regione. La loro gestione delle sottoscrizioni si occupa della fatturazione ricorrente, delle modifiche ai piani e delle comunicazioni con i clienti, sebbene le funzionalità/funzioni siano meno estese rispetto a quelle delle piattaforme dedicate alle sottoscrizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di FastSpring

E-commerce a servizio completo: FastSpring gestisce il checkout, i pagamenti, la conformità fiscale e la gestione delle sottoscrizioni in un'unica piattaforma. Le aziende di software possono concentrarsi sullo sviluppo dei prodotti anziché sull'infrastruttura di pagamento

Ottimizzazione globale dei pagamenti: Supporto per metodi/modalità di pagamento, valute e prezzi locali in diverse regioni. La piattaforma ottimizza la conversione in base alla posizione del cliente

Gestione fiscale e di conformità: in qualità di merchant of record, FastSpring gestisce l'IVA, le imposte sulle vendite e altri obblighi fiscali a livello globale

Pro e contro di FastSpring

Vantaggi:

Semplifica le attività commerciali globali per il software

Un'esperienza di checkout ottimizzata migliora i tassi di conversione

Riduce gli oneri di conformità occupandosi delle imposte

Contro:

Le funzionalità di gestione delle sottoscrizioni sono meno avanzate rispetto alle piattaforme specializzate

Il modello di condivisione dei ricavi può risultare costoso in caso di volumi elevati

Meno controllo sulla relazione di fatturazione con il cliente

Prezzi FastSpring

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FastSpring

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FastSpring?

Un utente di G2 nota: Mi piace FastSpring perché offre diverse modalità di pagamento, rendendo le transazioni online più flessibili. È sicuro, il che per me è un grande vantaggio quando si tratta di gestire i pagamenti. Inoltre, apprezzo la sua semplicità, poiché rende tutto più facile da gestire.

Un utente di G2 nota:

Mi piace FastSpring perché offre diverse modalità di pagamento, rendendo le transazioni online più flessibili. Ha una sicurezza elevata, il che per me è un grande vantaggio quando si tratta di gestire i pagamenti. Inoltre, apprezzo la sua semplicità, poiché rende tutto più facile da gestire.

Mi piace FastSpring perché offre diversi metodi/modalità di pagamento, rendendo le transazioni online più flessibili. È sicuro, il che per me è un grande vantaggio quando si tratta di gestire i pagamenti. Inoltre, apprezzo la sua semplicità, poiché rende tutto più facile da gestire.

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Gestisci il ciclo di vita delle tue sottoscrizioni con ClickUp

La scelta di un software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni dipende dall'adeguamento della complessità operativa al giusto livello di funzionalità della piattaforma. Le aziende con modelli di sottoscrizione semplici possono iniziare con strumenti di fatturazione intuitivi, mentre le aziende con prezzi basati sull'utilizzo, contratti aziendali o clienti globali necessitano di piattaforme progettate per gestire tale complessità.

Il fattore più importante non è il numero di funzionalità/funzioni, ma la capacità della piattaforma di integrarsi con il modo in cui il tuo team lavora effettivamente. I dati di fatturazione isolati dai flussi di lavoro del customer success creano una frammentazione del contesto che porta a rinnovi mancati e abbandoni evitabili.

Gestisci le operazioni relative alle sottoscrizioni insieme ai flussi di lavoro più ampi dei clienti, crea un monitoraggio personalizzato del ciclo di vita, effettua l'automazione dei processi di rinnovo e mantieni una visione completa di ogni account grazie alla flessibilità di ClickUp. Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis.

Domande frequenti sul software di gestione delle sottoscrizioni

Qual è la differenza tra un software per la gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni e uno per la fatturazione ricorrente?

Il software di fatturazione ricorrente si concentra principalmente sull'elaborazione dei pagamenti e sulla generazione di fatture secondo una pianificazione prestabilita. La gestione del ciclo di vita delle sottoscrizioni abbraccia l'intero percorso del cliente — onboarding, coinvolgimento, rinnovo, espansione e fidelizzazione — considerando la fatturazione come una componente di un sistema operativo più ampio.

Le piattaforme di project management come ClickUp creano flussi di lavoro che seguono i clienti attraverso le fasi del ciclo di vita, automatizzano i promemoria di rinnovo e mantengono il contesto su ogni account. Le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare le pipeline di rinnovo, mentre le automazioni di ClickUp gestiscono i follow-up di routine.

Quali funzionalità distinguono le piattaforme di gestione delle sottoscrizioni aziendali dalle soluzioni per le piccole imprese?

Le piattaforme aziendali offrono in genere supporto multi-entità, conformità ai complessi principi di riconoscimento dei ricavi (ASC 606/IFRS 15), funzionalità CPQ avanzate, autorizzazioni utente granulari e audit trail completi. Le soluzioni per le piccole imprese privilegiano la facilità d'uso e una più rapida implementazione rispetto alla configurabilità.

È necessario un software dedicato alla gestione delle sottoscrizioni per le aziende SaaS?

Dipende dalla complessità. Le aziende in fase iniziale con modelli di prezzo semplici spesso riescono a cavarsela con strumenti di fatturazione di base. Man mano che i modelli di prezzo diventano più complessi (componenti basati sull'utilizzo, contratti aziendali, prodotti multipli), una gestione dedicata delle sottoscrizioni diventa essenziale per garantire accuratezza ed efficienza operativa.