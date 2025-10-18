I 8 migliori software CRM e di fatturazione per il 2025

Quando la tua azienda cresce rapidamente, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che non comunica con il tuo sistema di fatturazione.

Strumenti scollegati tra loro comportano cicli commerciali più lenti, dati dei clienti dispersi ed errori di fatturazione che costano denaro e fiducia.

Questo post del blog esplora otto strumenti software CRM e di fatturazione creati per crescere insieme alla tua azienda.

Troviamo lo strumento giusto per te! 🧾

I migliori software CRM e di fatturazione in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutti i software CRM e di fatturazione. 📊

Strumento Caratteristiche migliori Ideale per Prezzi ClickUp Gestione unificata delle attività e dei client, documenti e automazioni basati sull'intelligenza artificiale, flussi di lavoro personalizzati per le fattureDimensione del team: Ideale per singoli, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Area di lavoro all-in-one per progetti, CRM e fatturazione con assistenza IA integrata Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Zoho CRM e Zoho Invoice Fatturazione integrata nel CRM, promemoria di pagamento, portali clientiDimensione del team: Ideale per piccole e medie imprese che offrono servizi Automazione delle relazioni con i client grazie alla fatturazione integrata Versione di prova gratis; a partire da 20 $ al mese per utente Flowlu Gestione delle relazioni con i clienti con strumenti integrati di fatturazione e preventivazione, automazione dei pagamenti ricorrentiDimensione del team: Ideale per privati e piccole imprese Piano delle attività, gestione commerciale e monitoraggio dei pagamenti Piano Free disponibile; a partire da 49 $ al mese per utente Pipedrive CRM basato sulle trattative, creazione intelligente di fatture dalle trattative, capacità di integrazione con piattaforme di fatturazioneDimensione del team: Ideale per le piccole imprese Gestione della pipeline, follow-up dei client e funzionalità di fatturazione Versione di prova gratis; a partire da 24 $ al mese per utente FreshBooks Fatturazione semplificata con monitoraggio del tempo, registrazione delle spese e automazione delle moreDimensioni del team: Ideale per privati e piccole imprese Monitoraggio del tempo, registrazione delle spese e fatturazione Versione di prova gratis; a partire da 21 $ al mese per utente HubSpot Gestione intelligente dei contatti, strumenti quote-to-cash e integrazioni Stripe/QuickBooks per i piani a pagamento Dimensione del team: Ideale per piccole e medie imprese Automazione CRM, creazione di preventivi e reportistica sui ricavi Piano Free disponibile; a partire da 15 $ al mese per utente Bitrix24 Software CRM con monitoraggio delle attività, portale client, telefonia e opzioni di firma elettronicaDimensioni del team: Ideale per piccole e medie imprese Collaborazione in team, monitoraggio delle vendite e riscossione dei pagamenti Piano Free, a partire da 124 $/mese per 50 utenti Odoo CRM CRM modulare con app di fatturazione/preventivazione, automazione della pipeline, monitoraggio dei leadDimensione del team: Ideale per aziende di medie dimensioni e imprese in crescita Personalizzazione del flusso di lavoro e gestione dei clienti Piano Free disponibile; a partire da 31,10 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa cercare in un software CRM e di fatturazione?

Ti stai chiedendo come scegliere un software CRM e di fatturazione?

Inizia identificando i punti deboli del tuo attuale processo commerciale, che si tratti di dati dei client dispersi, follow-up mancati o pagamenti ritardati. Ecco alcune funzionalità/funzione aggiuntive da considerare prioritarie:

Pipeline e stati personalizzabili: Cerca soluzioni CRM che ti consentano di personalizzare le fasi di vendita, gli stati delle trattative e i flussi di lavoro dei lead in modo che corrispondano al tuo processo aziendale

fatturazione automatizzata e promemoria:* scegli strumenti che supportano la fatturazione ricorrente, la generazione automatizzata delle fatture e le notifiche di follow-up dei pagamenti per ridurre il lavoro manuale

Comunicazione centralizzata con i client: cercate piattaforme che si integrino con email o chat, in modo che tutte le conversazioni con i client siano archiviate e ricercabili all'interno del vostro area di lavoro

reportistica e dashboard in tempo reale: *Prendete in considerazione sistemi che offrono dashboard visive per monitorare a colpo d'occhio ricavi, stato del pagamento e performance di vendita

Integrazione con strumenti finanziari: assicurati che il software instauri una connessione facile con app come QuickBooks, Stripe o Harvest per semplificare le operazioni finanziarie

I migliori software CRM e di fatturazione

Questi sono i nostri migliori software CRM e di fatturazione. 👇

1. ClickUp (il migliore per la project management, il CRM e la fatturazione all-in-one)

Gestisci i processi CRM in ClickUp Ingrandisci le trattative, le attività o lo stato dei client utilizzando la vista Bacheca in ClickUp CRM

ClickUp ti offre un unico spazio di lavoro con connessione per gestire i lead, monitorare il lavoro dei client e gestire i pagamenti.

Crea la tua pipeline utilizzando ClickUp CRM

Inizia con ClickUp CRM, che trasforma il monitoraggio dei client in qualcosa che si adatta perfettamente al tuo processo. Puoi registrare ogni richiesta o transazione utilizzando attività di ClickUp, quindi allegare i file correlati, tagga i colleghi e nota gli aggiornamenti chiave man mano che la conversazione evolve.

Supponiamo che riceviate una richiesta da un client al dettaglio per un rebranding completo. Create un'attività, aggiungete la nota della chiamata di scoperta, taggate il vostro responsabile del design e inserite il moodboard iniziale, tutto nello stesso posto.

Monitora lo stato dei lead in attività di ClickUp

Man mano che il lead progredisce, aggiorni la sua fase utilizzando gli stati personalizzati delle attività di ClickUp, come "Proposta inviata", "In attesa di revisioni" o "Fattura in sospeso", in modo che sia sempre chiaro cosa è in corso e cosa necessita di un sollecito.

Quindi, aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per memorizzare i dettagli del progetto come i termini di pagamento, l'email del client o il valore stimato. In questo modo, quando devi ordinare i clienti di alto valore o controllare chi deve effettuare il pagamento, hai già le informazioni a portata di mano.

Ulteriori informazioni sull'esecuzione dei progetti in ClickUp:

Utilizza un sistema CRM già pronto

Puoi anche saltare la configurazione.

Ottieni un modello gratis Gestisci il percorso dei tuoi clienti con il modello CRM ClickUp

Il modello CRM di ClickUp aiuta a segmentare i lead in base alla fase di vendita utilizzando stati personalizzati, come Necessita di approvazione, Qualificato o Pianificato. I campi personalizzati integrati, come Tipo di elemento CRM, Settore, Nome del contatto o Titolo di lavoro, consentono di creare profili ricchi di contesto.

Qui, la vista Elenco di ClickUp aiuta a ordinare i lead in base al valore, alla data di scadenza o allo stato del contratto.

Automazione dei passaggi di consegne ripetitivi dei client

Trigger i passaggi di fatturazione e onboarding con ClickUp Automazioni

Per evitare di perdere tempo in follow-up ripetitivi, imposta ClickUp Automazioni o configura un AI Agent in ClickUp. Esempio: quando contrassegni un client come 'Pronto per la fatturazione', ClickUp può creare automaticamente un'attività di fatturazione, taggare il tuo strumento finanziario e impostare una data di scadenza. Non dovrai ricordarti di farlo in un secondo momento.

Utilizza ClickUp AI Agents per automatizzare le attività, rispondere alle domande e ottenere maggiori risultati

Monitora i pagamenti e lo stato dei client

Visualizza commerciale, ricavi e budget nelle dashboard di ClickUp

Quando sei pronto per emettere la fattura, il software finanziario di ClickUp ti aiuta a monitorare i pagamenti, i budget e la redditività dei progetti all'interno della stessa area di lavoro.

Supponiamo che tu stia gestendo tre client tra branding, social media e consulenza. Puoi vedere chi ha pagato, chi è in ritardo con i pagamenti e il valore di ogni progetto nelle dashboard di ClickUp.

È anche facile monitorare le metriche di gestione dei client, come la dimensione media delle transazioni, il tasso di chiusura, il punteggio di salute dei client o le prestazioni dei rappresentanti di vendita, utilizzando oltre 50 schede, tra cui grafici, schede di calcolo e blocchi di monitoraggio del tempo.

Ottieni immediatamente informazioni dettagliate sulle fatture

Genera formattare fatturazione personalizzato con ClickUp Brain

ClickUp Brain aggiunge un livello intelligente ai tuoi flussi di lavoro CRM e finanziari, fornendo informazioni chiave, creando fatture da zero e molto altro, esattamente quando ne hai bisogno.

Ad esempio, se stai preparando una nuova fattura per un cliente abituale, puoi semplicemente chiedere a ClickUp Brain di generare un formato di fattura personalizzato basato sulle tue voci precedenti. Il software esamina i modelli esistenti, le preferenze dei client e i dettagli di pagamento per creare un layout pronto all'uso che si adatta al tipo di progetto e al ciclo di fatturazione.

Semplifica il tuo processo di fatturazione

ClickUp si collega anche a strumenti come QuickBooks e Harvest tramite ClickUp Integrations, così quando è il momento di inviare una fattura, puoi importare direttamente tutti i dati del tuo progetto.

In alternativa, puoi gestire tutto all'interno di ClickUp. Utilizza il modello di fattura ClickUp per creare un'attività per ogni fattura, impostare le date di scadenza, monitorare lo stato dei pagamenti e collegare tutto all'attività originale del client. È perfetto quando vuoi semplificare le cose e hai bisogno di un sistema affidabile per tenere tutto sotto controllo.

Se stai monitorando più pagamenti relativi a diversi client, il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp ti aiuta a registrarli e filtrarli. E se invii spesso preventivi, il modello di richiesta di preventivo di ClickUp ti aiuta a velocizzare il processo con coerenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza le informazioni sui client: collega i piani di onboarding, le descrizioni dei servizi o i capitolati d'appalto creati in ClickUp Doc direttamente alle tue attività, in modo da non perdere mai il monitoraggio delle informazioni chiave.

Raccogli i dettagli dei client: crea crea moduli ClickUp per raccogliere le richieste di preventivo e convertirle istantaneamente in attività tracciabili nel tuo flusso di lavoro.

Accedi rapidamente ai dati dell'area di lavoro: poni domande a ClickUp Brain come "mostrami le fatture in sospeso per il client X" o "qual è la data di rinnovo di quel contratto?" e ottieni risposte immediate.

Elaborate i numeri senza sforzo: utilizzate utilizzate i campi formula dinamici in ClickUp per calcolare automaticamente la dimensione dell'affare, il costo di chiusura o le entrate previste.

Collabora con i clienti e i professionisti delle vendite: invia messaggi all'interno del tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Chat ed effettua chiamate SyncUp con riepiloghi/riassunti generati dall'IA.

Automatizza i follow-up e i promemoria di fatturazione: attiva ClickUp Autopilot Agents nelle tue chat, elenchi o spazi per pubblicare aggiornamenti settimanali e rispondere alle domande dei client.

Limiti di ClickUp

Grazie alla sua ampia gamma di funzionalità/funzione, ClickUp può richiedere un periodo di apprendimento ai nuovi utenti che devono familiarizzare con la profondità e la flessibilità della piattaforma.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp eccelle per la sua versatilità e l'approccio all-in-one al project management. È diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione. Le opzioni di personalizzazione sono eccezionali, dalle visualizzazioni e dagli stati personalizzati all'automazione e ai dashboard. È altamente scalabile, rendendola adatta sia a singoli individui che a piccoli team e grandi organizzazioni. L'interfaccia è elegante e funzionalità/funzioni come le attività ricorrenti, le integrazioni con diversi strumenti e la vista Tutto semplificano davvero la gestione del flusso di lavoro. *

ClickUp eccelle per la sua versatilità e l'approccio all-in-one al project management. È diventata l'app più utilizzata dalla nostra organizzazione. Riunisce la gestione delle attività, la creazione di documenti, il monitoraggio del tempo, gli obiettivi e gli strumenti di collaborazione in un'unica interfaccia unificata che garantisce facilità di implementazione. Le opzioni di personalizzazione sono eccezionali, dalle visualizzazioni e dagli stati personalizzati all'automazione e ai dashboard. È altamente scalabile, rendendola adatta sia a singoli individui che a piccoli team e grandi organizzazioni. L'interfaccia è elegante e funzionalità/funzioni come le attività ricorrenti, le integrazioni con diversi strumenti e la vista Tutto semplificano davvero la gestione del flusso di lavoro. *

2. Zoho CRM con Zoho Invoice (ideale per l'automazione delle relazioni con i client grazie alla fatturazione integrata)

tramite Zoho CRM

Zoho CRM e Zoho Invoice lavorano in sinergia per gestire i flussi di lavoro finanziari e CRM.

Quando il reparto commerciale chiude un accordo una volta approvata la quotazione, le fatture vengono generate automaticamente, eliminando il passaggio manuale di ricreazione delle informazioni sui clienti nel sistema di fatturazione. Quando un contatto viene aggiunto in Zoho CRM, il flusso crea una copia dei dettagli in Zoho Invoice, aiutandoti a creare fatture e preventivi più rapidamente.

Il software CRM include anche Zia, un assistente basato sull'IA che si occupa delle attività commerciali ripetitive, fornisce informazioni sulle prestazioni e suggerisce persino i passaggi successivi in base al comportamento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM e Zoho Invoice

Valuta e ordina i lead con il sistema di valutazione intelligente di Zoho CRM, che ti aiuta a identificare a colpo d'occhio i potenziali clienti più interessati.

Crea flussi di lavoro commerciali strutturati utilizzando la funzionalità/funzione Blueprint per mappare le fasi delle trattative, i follow-up e le approvazioni.

Assegna automaticamente i lead con regole di assegnazione che indirizzano i potenziali clienti in base alla posizione, al canale o al coinvolgimento.

Progetta e invia preventivi rapidamente con modelli di fatture commerciali e conversione istantanea da preventivo a fattura.

Limiti di Zoho CRM e Zoho Invoice

Funzionalità di fatturazione mancanti o con limite nei piani di livello inferiore, inclusi limiti di utilizzo e vincoli di spazio di archiviazione

Reportistica CRM complessa su più moduli, che rende difficile l'estrazione di informazioni trasversali

Prezzi di Zoho CRM e Zoho Invoice

Zoho CRM

Versione di prova gratis

Gratis (per tre utenti)

Standard: 20 $ al mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Azienda: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Zoho Invoice: gratis

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM e Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (oltre 50.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM e Zoho Invoice?

Leggi questa recensione di G2 sui software CRM e di fatturazione:

Il mio lavoro quotidiano consiste nell'utilizzare Zoho CRM e gestire le richieste di supporto clienti, per cui è molto comodo e lo uso quotidianamente. La cosa migliore che trovo in Zoho CRM è che dispone di diversi strumenti per archiviare i dati e gestire il monitoraggio delle richieste di supporto clienti dell'azienda, tra cui il salvataggio delle password, l'hosting, diverse integrazioni, ecc.

Il mio lavoro quotidiano consiste nell'utilizzare Zoho CRM e gestire le richieste di supporto clienti, per cui è molto comodo e lo uso quotidianamente. La cosa migliore che trovo in Zoho CRM è che dispone di diversi strumenti per archiviare i dati e gestire il monitoraggio delle query di supporto clienti dell'azienda, tra cui il salvataggio delle password, l'hosting, diverse integrazioni, ecc.

🔍 Lo sapevate? Franklin D. Roosevelt disponeva di quello che alcuni definiscono il primo sistema CRM al mondo: il Farley File. Il suo responsabile della campagna elettorale, James Farley, prendeva note dettagliate su tutte le persone che FDR incontrava. FDR riportava casualmente questi dettagli nelle riunioni successive, convincendo tutti di avere una memoria fotografica. In realtà, era solo bravissimo nella gestione dei file.

3. Flowlu (ideale per la pianificazione delle attività, la gestione commerciale e il monitoraggio finanziario)

tramite Flowlu

Flowlu lavora bene quando la fatturazione è direttamente collegata ai risultati finali del progetto.

La piattaforma utilizza un sistema cloud per generare fatture da qualsiasi luogo e fatturare client in tutto il mondo, estraendo automaticamente le informazioni sui client dal tuo software di gestione del database clienti. Puoi automatizzare la generazione di fatture ricorrenti per i servizi continuativi, evitando di dover creare manualmente le stesse fatture ogni mese.

Flowlu dispone di un portale clienti dove gli utenti possono accedere agli aggiornamenti del progetto, alle fatture e ai file in un unico spazio dedicato, oltre a poter chattare con il tuo team tramite la messaggistica integrata. Il sistema gestisce i calcoli relativi alle spedizioni e alle imposte per tutte le regioni, il che è particolarmente utile quando si lavora con clienti internazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flowlu

Crea più pipeline di commercio per adattare i flussi di transazioni a diversi mercati, prodotti o tipi di clienti personalizzati.

Acquisisci automaticamente i lead dalle email utilizzando finestre In arrivo dedicate che convertono istantaneamente le email commerciali in voci CRM.

Ricevi i pagamenti online più rapidamente utilizzando i gateway di pagamento più diffusi e registra automaticamente i pagamenti in entrata per un monitoraggio accurato.

Converti immediatamente i preventivi in fatture una volta approvati, eliminando i ritardi tra la quotazione e la fatturazione.

Limiti di Flowlu

Mancano funzioni fondamentali come le proposte o i pagamenti ricorrenti.

Il sistema torna alla visualizzazione Kanban, perdendo le impostazioni predefinite dell'utente.

Prezzi di Flowlu

Free

Essential: 12 $ al mese per utente

Avanzato: 22 $ al mese per utente

Ultimate: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flowlu

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flowlu?

Un recensore di G2 ha riassunto così:

Flowlu è davvero difficile da descrivere. Pensate a uno strumento di gestione aziendale all-in-one, pensato per le piccole e medie imprese, ma dotato di incredibili funzionalità/funzione di livello azienda che altrimenti trovereste nei CRM di alto livello, negli strumenti di gestione dei progetti di alto livello e simili. […] Ad esempio, il loro CRM ha una funzione round robin per i lead. Lavoro in un'azienda che utilizzava Salesforce e non sono riusciti a configurarla. […] Alcune funzionalità/funzioni possono essere un po' rigide e il team potrebbe ascoltare un po' di più i suggerimenti dei propri client.

Flowlu è davvero difficile da descrivere. Pensate a uno strumento di gestione aziendale all-in-one, destinato alle piccole e medie imprese, ma dotato di incredibili funzionalità/funzione di livello aziendale che altrimenti trovereste nei CRM di alto livello, negli strumenti di gestione dei progetti di alto livello e simili. […] Ad esempio, il loro CRM ha una funzione round robin per i lead. Lavoro in un'azienda che utilizzava Salesforce e non sono riusciti a configurarla. […] Alcune funzionalità possono essere un po' rigide e il team potrebbe ascoltare un po' di più i suggerimenti dei propri client.

💡 Suggerimento professionale: concludere un affare è solo l'inizio: la vera crescita sta nella fidelizzazione. Esplora i software di fidelizzazione dei clienti per creare flussi di lavoro che mantengano i clienti coinvolti e li facciano tornare.

4. Pipedrive (ideale per la gestione della pipeline, il follow-up dei client e la generazione delle fatture)

tramite Pipedrive

Pipedrive è una piattaforma CRM incentrata sulle vendite, creata per aiutarti a concludere le trattative più rapidamente.

Il suo assistente di vendita IA integrato offre suggerimenti in tempo reale sulle trattative ad alta priorità e sulle azioni migliori da intraprendere. È possibile creare fatture direttamente dalla visualizzazione dettagliata della trattativa e, se il catalogo prodotti è abilitato, la fattura viene compilata automaticamente con i dettagli del prodotto già aggiunti alla trattativa.

Inoltre, ti aiuta a monitorare il tuo processo CRM, a fissare obiettivi finanziari e ad automatizzare la reportistica con la funzionalità Insights . Poiché le informazioni specifiche sulle transazioni e i riepiloghi finanziari sono integrati nel tuo flusso di lavoro, non è necessario passare da uno strumento all'altro per tenere sotto controllo le prestazioni in termini di ricavi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Redigi e personalizza le email di contatto con il generatore di email basato sull'IA, adattato al comportamento e al contesto di ciascun potenziale cliente

Monitora lo stato delle fatture in tempo reale grazie all'integrazione con QuickBooks, che aggiorna le informazioni di pagamento nel tuo CRM

Riepilogare/riassumere istantaneamente le email dei client utilizzando l'IA per ridurre i tempi di lettura e rispondere più rapidamente

Monitora le prestazioni finanziarie con campi di valore specifici per ogni transazione e monitoraggio visivo degli obiettivi commerciali

Limiti di Pipedrive

Nessuna funzione nativa di email marketing, analisi delle newsletter o moduli per l'acquisizione di lead

Analisi avanzate, previsione e automazione richiedono spesso aggiornamenti

Prezzi di Pipedrive

Versione di prova gratis

Essential: 19 $ al mese per utente

Avanzato: 34 $ al mese per utente

Premium: 64 $ al mese per utente

Ultimate: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno sul lavoro. Solo il 27% dichiara che è facile, mentre il resto incontra qualche difficoltà e il 23% lo trova molto difficile. Quando le informazioni sono sparse tra email, chat e strumenti diversi, il tempo perso aumenta rapidamente. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico area di lavoro. 💫 Risultati reali: grazie a ClickUp, i team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

5. FreshBooks (ideale per il monitoraggio del tempo, la registrazione delle spese e la fatturazione)

tramite FreshBooks

FreshBooks offre modelli CRM personalizzabili, categorie di spese fiscalmente vantaggiose e una semplice configurazione dei compensi. Inoltre, è possibile generare reportistica dettagliata sui client incentrata su Entrate per client, Pagamenti incassati e Riepiloghi dei compensi per una visibilità completa.

La sua app mobile e l'estensione Chrome Timer ti consentono di registrare ogni ora fatturabile, sia che tu stia lavorando dalla tua scrivania o in viaggio.

Oltre ad essere un semplice software di fatturazione a tempo, FreshBooks funzione anche come un sistema leggero di gestione dei clienti. Facilita una migliore collaborazione con i portali dei clienti, i commenti sui progetti e la condivisione dei file.

L'app mobile fornisce anche aggiornamenti in tempo reale su spese, tempo registrato e pagamenti, così potrai sempre capire con pochi tocchi qual è la situazione della tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di FreshBooks

Collega la tua banca o carta di credito per importare, classificare e aggiornare automaticamente le spese aziendali

Utilizza la scansione automatica delle ricevute per registrare istantaneamente le ricevute fisiche e digitali e acquisire i dettagli del commerciante

Fatturate le spese ai client contrassegnando i costi come fatturabili e inserendoli direttamente nelle fatture con un ricarico opzionale

Monitora i crediti e i pagamenti anticipati dei client tramite la funzionalità/funzione Crediti e applicali automaticamente alle fatture future

Limiti di FreshBooks

Non dispone di un'interfaccia chiara in stile registro, rendendo la riconciliazione meno intuitiva per alcuni utenti

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione, voci duplicate o confusione nella gestione dei feed

Prezzi di FreshBooks

Versione di prova gratis

Lite: 10,50 $ al mese per utente

In più: 19 $ al mese per utente

Premium: 32,50 $ al mese per utente

Seleziona: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FreshBooks?

Un breve commento su questo software CRM e di fatturazione da parte di un utente:

FreshBooks offre un ampio intervallo di strumenti di contabilità online che consentono di risparmiare tempo e di raggiungere una elevata produttività. La fatturazione, la contabilità e il libro mastro sono alcuni degli strumenti che preferisco di FreshBooks.

FreshBooks offre un ampio intervallo di strumenti di contabilità online che consentono di risparmiare tempo e di raggiungere una elevata produttività. Fatturazione, contabilità e libro mastro sono alcuni degli strumenti che preferisco su FreshBooks.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i modelli per freelance in ClickUp per generare istantaneamente proposte di progetto, fatture e attività di onboarding dei client senza alcun ritardo.

6. HubSpot (ideale per l'automazione CRM, la creazione di preventivi e la reportistica delle entrate)

tramite HubSpot

HubSpot collega la fatturazione alle attività di marketing e commerciale, il che è utile quando si desidera integrare il pagamento nel percorso più ampio del cliente. Utilizzalo per richiedere il pagamento con fatture digitali personalizzate direttamente tramite Stripe o HubSpot Payments.

Le funzionalità di automazione consentono di impostare flussi di lavoro che inviano email di sollecito per le fatture scadute senza richiedere alcun intervento manuale. Grazie all'integrazione con QuickBooks, è possibile effettuare la sincronizzazione dei dati relative alle fatture e ai pagamenti tra HubSpot e il proprio sistema contabile.

HubSpot ti consente anche di creare fatture direttamente da offerte o preventivi, incorporare link di pagamento e attivare il monitoraggio automatico di ciò che è stato pagato o ciò che è scaduto.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Monitora le fatture non pagate e trigger i promemoria utilizzando l'automazione con connessione alla tua pipeline

Chiedi a Breeze Copilot di riepilogare/riassumere i record, preparare le chiamate e ricercare le aziende in pochi secondi

Crea modelli di fattura condivisi basati sull'IA per aiutare il tuo team a rispondere in modo più rapido e coerente

Limiti di HubSpot

Elementi dell'interfaccia come il layout o il design della pipeline non possono essere personalizzati in modo approfondito senza ricorrere a soluzioni alternative

Non dispone di un team interno dedicato all'onboarding; la configurazione richiede spesso il supporto di terze parti

Prezzi HubSpot

Strumenti gratis

Piattaforma cliente Starter: 15 $ al mese per utente

Smart CRM Professional: 1450 $/mese per 6 utenti

Smart CRM Azienda: 4.700 $/mese per 8 utenti

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 29.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

🧠 Curiosità: Negli anni '50, il concetto di CRM ha avuto inizio con i Rolodex fisici. Inventati nel 1956 dall'ingegnere danese Hildaur Neilsen, questi schedari rotanti erano un tempo il simbolo per eccellenza della rete di contatti di un venditore.

7. Bitrix24 (ideale per il monitoraggio commerciale e la riscossione del pagamento)

tramite Bitrix24

Bitrix24 è progettato per aiutare i team a semplificare la comunicazione, il project management, il CRM e le operazioni.

Se hai bisogno di configurare campi obbligatori, sistemi di pagamento e tipi di client nelle tue fatture, questo strumento è particolarmente utile. Inoltre, puoi creare modelli in diverse lingue per clienti provenienti da paesi diversi. Il sistema di fatturazione gestisce automaticamente più valute, imposte e sconti in base alla posizione del cliente.

È possibile integrare PayPal per l'elaborazione dei pagamenti e Xero per la sincronizzazione contabile. Una volta che i clienti hanno approvato i preventivi, è possibile convertirli in fatture con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Monitora le metriche commerciali e le prestazioni attraverso la reportistica BI, l'analisi del funnel e i dashboard CRM

Redigi offerte, trascrivi le chiamate e fattura i client in un'interfaccia utente intuitiva con l'assistente IA

Trasforma qualsiasi messaggio in un lead tramite email, chat, telefono o social network grazie al contact center omnicanale

Gestisci i cataloghi dei prodotti e le imposte con il supporto integrato per il multivaluta e la conformità fiscale localizzata

Limiti di Bitrix24

Solo l'amministratore super può apportare modifiche alle impostazioni chiave, imposti la flessibilità del flusso di lavoro per gli utenti generici

Molte funzioni di base, come la registrazione degli orari di entrata/uscita e gli strumenti avanzati per le attività, sono disponibili solo con i piani di livello superiore

Prezzi di Bitrix24

Free

Standard: 124 $/mese (include 50 utenti)

Professional: 249 $/mese (include 100 utenti)

Azienda: 499 $/mese (include 250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4. 1/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza cliente:

Bitrix24 si distingue per la sua versatilità. Riduce significativamente la necessità di app di terze parti, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la produttività del team. […] La piattaforma ha così tante funzionalità/funzioni che può richiedere un po' di tempo per capire come funziona tutto. Gli utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dall'enorme quantità di opzioni di personalizzazione, soprattutto se non hanno familiarità con gli strumenti di project management.

Bitrix24 si distingue per la sua versatilità. Riduce significativamente la necessità di app di terze parti, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando la produttività del team. […] La piattaforma ha così tante funzionalità/funzione che può richiedere un po' di tempo per capire come funziona tutto. Gli utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dall'enorme quantità di opzioni di personalizzazione, soprattutto se non hanno familiarità con gli strumenti di project management.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: chiedi a ClickUp Brain di creare attività per ogni lead con menzione in un thread di ClickUp Chat. Il sistema analizzerà la conversazione e suggerirà nuove attività, che potrai aggiungere al tuo spazio di lavoro con un clic. Crea descrizioni dettagliate delle attività e imposta priorità intelligenti all'istante con ClickUp Brain

8. Odoo CRM (ideale per la personalizzazione del flusso di lavoro e la gestione dei clienti)

tramite Odoo CRM

Odoo è un esempio di software CRM che semplifica la gestione dei lead e velocizza la fatturazione grazie a una configurazione modulare progettata per garantire la massima flessibilità.

Puoi utilizzarlo per effettuare un monitoraggio istantaneo delle previsioni di fatturato, pianificare i follow-up e automatizzare le attività commerciali sulla base di script predefiniti. La piattaforma crea automaticamente tutte le voci contabili sottostanti per le transazioni contabili, come fatture dei clienti, fatture dei fornitori e spese.

L'app Fatturazione è ideale per le esigenze di fatturazione di base, oppure è possibile aggiungere l'app Contabilità completa per ottenere reportistica finanziaria completa, riconciliazione bancaria e gestione delle risorse. Il sistema include la digitalizzazione delle fatture tramite tecnologie OCR e IA per codificare automaticamente le fatture cartacee in moduli digitali.

Odoo è ideale quando è necessario integrare la fatturazione con le operazioni di inventario, produzione o altre attività aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo CRM

Crea pipeline di vendita personalizzate con viste in stile Kanban che visualizzano il valore dell'affare, le informazioni di contatto e la fase in un unico posto

Pianifica automaticamente i passaggi successivi, come chiamate, email o riunioni, in base al tuo playbook di vendita con funzionalità di automazione

Gestisci le sottoscrizioni e le fatture ricorrenti in modo semplice utilizzando le impostazioni di frequenza integrate e i rinnovi automatici

Limiti di Odoo CRM

Configurazione complessa per piccoli team; troppe configurazioni dettagliate tra i vari domini possono risultare eccessive e inutili

Alcuni flussi di lavoro degli utenti non sono facilmente modificabili o flessibili senza l'aiuto di uno sviluppatore

Prezzi di Odoo CRM

Free

Standard: 31,10 $ al mese per utente

Personalizzato: 46,80 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.200 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Il trattato di Luca Pacioli del 1494 introdusse la contabilità a partita doppia, incorporando debiti e crediti nella fatturazione. Questo rimane il fondamento su cui le fatture lavorano oggi.

Concludi l'affare con ClickUp

Scegliere il software CRM e di fatturazione giusto significa trovare una soluzione che vada oltre il semplice monitoraggio delle transazioni finanziarie.

Sebbene ogni strumento presente in questo elenco offra qualcosa di prezioso, ClickUp si distingue come l'app completa per il lavoro che crea la connessione tra i tuoi team commerciali, finanziari e di progetto senza creare confusione.

Con il CRM di ClickUp, puoi personalizzare le pipeline, automatizzare i follow-up e gestire la comunicazione con i client in modo semplice. Abbinalo al software finanziario ClickUp per monitorare i budget, semplificare i pagamenti ricorrenti e generare dashboard intelligenti che ti offrono un quadro chiaro del flusso di cassa e dei profitti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!