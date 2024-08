10 Migliori software di gestione dei preventivi per chiudere le trattative nel 2024

Il team commerciale si affida alla creazione manuale di preventivi?

Da fare: passano ore a progettare proposte e preventivi e ad ottenere l'approvazione della dirigenza invece di vendere e risolvere le query dei clienti?

Se avete risposto sì a entrambe le domande, ascoltate.

Il software di preventivazione aiuta a massimizzare ogni opportunità, consentendo al team di creare preventivi professionali in pochi minuti e di perseguire più offerte contemporaneamente.

Non dovrete più affrontare i problemi quotidiani che accompagnano le proposte tradizionali. Ostacoli come la configurazione di prodotti e servizi, errori nei prezzi, sconti eccessivi, tempi di risposta lenti o scarsa esperienza dell'utente diventeranno un ricordo del passato.

L'automazione di preventivi e proposte è il primo passaggio verso un ciclo commerciale veloce. Da fare è come tenere la porta aperta per far uscire i potenziali client.

Vediamo quali sono le funzionalità/funzione da ricercare in un software per preventivi e i migliori software di gestione dei preventivi disponibili, con le loro caratteristiche, i limiti e i prezzi.

**Che cos'è il software per preventivi?

Il software di gestione dei preventivi è uno strumento di automazione che consente di semplificare il processo di generazione dei preventivi. Elimina i lunghi processi di preventivazione commerciale con modelli integrati che i team di vendita possono modificare in base alle proprie esigenze e inviare ai clienti.

In altre parole, il software per la gestione dei preventivi è la scheda del vostro team commerciale

Considerate il vostro software di gestione dei preventivi come un repository che fornisce informazioni sui prodotti e sui prezzi al vostro team. Il team raccoglie i dati rilevanti, li aggiunge alla proposta commerciale e li condivide con il cliente. Tenete traccia dello stato delle proposte e dei preventivi, anche per sapere se il cliente li ha visualizzati.

Le proposte appaiono più professionali perché ogni modello di preventivo commerciale segue un formato e delle linee guida standardizzate.

L'intero ciclo commerciale diventa scorrevole grazie a collaborazione in tempo reale e l'integrazione con il sistema CRM.

La funzionalità/funzione di collaborazione consente agli altri team di condividere i propri pensieri, mentre l'integrazione con il CRM garantisce un flusso continuo tra il processo di preventivazione e le attività commerciali.

**Cosa cercare in un software di gestione dei preventivi?

Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare nel software di gestione dei preventivi.

Integrazione con il CRM e altri strumenti : Cercate un software per la gestione dei preventivi commerciali che si integri con il CRM e con altri strumenti software di project management. Il team commerciale deve avere accesso allo stato di avanzamento del prospect nel ciclo di vendita. Inoltre, in una piattaforma unificata, è possibile monitorare le comunicazioni di altri gruppi, come la demand generation. Per il team diventa facile impostare un flusso di lavoro regolare, invece di andare avanti e indietro su sistemi disgiunti

: Cercate un software per la gestione dei preventivi commerciali che si integri con il CRM e con altri strumenti software di project management. Il team commerciale deve avere accesso allo stato di avanzamento del prospect nel ciclo di vendita. Inoltre, in una piattaforma unificata, è possibile monitorare le comunicazioni di altri gruppi, come la demand generation. Per il team diventa facile impostare un flusso di lavoro regolare, invece di andare avanti e indietro su sistemi disgiunti Interfaccia user-friendly: Con un'interfaccia mobile-friendly, i vostri commerciali si sentiranno a proprio agio nel navigare all'interno dello strumento per creare preventivi e proposte da soli

Con un'interfaccia mobile-friendly, i vostri commerciali si sentiranno a proprio agio nel navigare all'interno dello strumento per creare preventivi e proposte da soli Opzioni di personalizzazione: Scegliete una soluzione per preventivi basata su cloud che vi permetta di personalizzare i preventivi. Aggiungete il vostro logo, i colori e il font del vostro marchio per mantenere lo stesso standard professionale per ogni cliente

Scegliete una soluzione per preventivi basata su cloud che vi permetta di personalizzare i preventivi. Aggiungete il vostro logo, i colori e il font del vostro marchio per mantenere lo stesso standard professionale per ogni cliente Flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi: I flussi di lavoro stabiliscono un processo standard per l'approvazione dei preventivi e mantengono la coerenza e la conformità con le politiche aziendali. Cercate un software per preventivi online che invii automaticamente notifiche ai supervisori e agli approvatori per controllare il preventivo prima di inviarlo ai clienti

I flussi di lavoro stabiliscono un processo standard per l'approvazione dei preventivi e mantengono la coerenza e la conformità con le politiche aziendali. Cercate un software per preventivi online che invii automaticamente notifiche ai supervisori e agli approvatori per controllare il preventivo prima di inviarlo ai clienti Funzionalità/funzione di collaborazione: La collaborazione e il lavoro di squadra creano le basi per la condivisione di idee e feedback da parte di tutte le parti interessate, che si trovano sulla stessa pagina nel processo di creazione dei preventivi. La propostasoftware di automazione dovrebbe consentire ai partecipanti di condividere commenti, note, video ed emoji in modo da garantire una comunicazione chiara tra tutti i partecipanti al progetto

La collaborazione e il lavoro di squadra creano le basi per la condivisione di idee e feedback da parte di tutte le parti interessate, che si trovano sulla stessa pagina nel processo di creazione dei preventivi. La propostasoftware di automazione dovrebbe consentire ai partecipanti di condividere commenti, note, video ed emoji in modo da garantire una comunicazione chiara tra tutti i partecipanti al progetto **Analizzate il prezzo totale che pagherete per utilizzare la soluzione software, compresi i costi di sottoscrizione, i costi di manutenzione e qualsiasi altro costo ricorrente. Confrontate l'esborso totale con l'aumento del numero di offerte chiuse. Il ROI è positivo quando si registra un aumento delle posizioni commerciali

I 10 migliori software di gestione dei preventivi da utilizzare nel 2024

Conoscere le funzionalità/funzione chiave è fondamentale per scegliere la soluzione di preventivazione giusta. Con così tante opzioni, analizzare tutti i software di gestione dei preventivi disponibili è noioso.

Abbiamo semplificato il lavoro per voi. Ecco il nostro elenco dei 10 migliori software di gestione dei preventivi da provare nel 2024.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Creare preventivi in pochi minuti con il software di gestione dei preventivi e l'AI di ClickUp

ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione dei preventivi, che centralizza l'intero processo commerciale.

Quando il team commerciale utilizza ClickUp, non deve destreggiarsi tra diversi strumenti per creare preventivi, ottenere informazioni sul prospect tramite un CRM o documentare il viaggio attraverso la pipeline di vendita tramite uno strumento di project management.

ClickUp è completamente personalizzabile modelli di citazione consentono di mantenere la coerenza e l'accuratezza dei prezzi per i diversi clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Service-Quote-Modulo-Template-1400x745.png Modello di modulo di preventivo ClickUp /$$$img/

Che si tratti di un'azienda di servizi o di un prodotto software, ClickUp vi consente di inviare fatture personalizzabili e un preventivo dettagliato con una chiara descrizione del prodotto o del servizio.

Inviate preventivi online su più canali o sul canale personalizzato del cliente in numerosi formati. I modelli di proposta di ClickUp sono dotati di statuti personalizzati per tenere traccia dello stato di avanzamento e di campi personalizzati, tag e avvisi di dipendenza.

ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei preventivi e dei progetti che consente di inviare preventivi e di gestirne lo stato all'interno della stessa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizzate e visualizzate i dati dei clienti con tabelle reattive e intuitive. Tracciare relazioni tra le attività collegando i clienti ai preventivi commerciali e agli ordini

Visualizzare l'interocommerciale dalla lead tracking all'onboarding dei clienti e alla collaborazione con le trattative. Assegnate automaticamente le attività ai membri del team su singoli preventivi e proposte, triggerate gli aggiornamenti di stato e date priorità ai lead più interessanti

Creare proposte commerciali e accordi utilizzandoDocumenti ClickUp. Collegateli ai vostri flussi di lavoro, collaborate con i vostri colleghi in tempo reale e condivideteli con i vostri clienti in tutta sicurezza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

ClickUp AI genera contenuti per i vostri preventivi e documenti commerciali in base al contesto dell'attività

Utilizzate il filecalendario delle risorse per verificare quante ore hanno a disposizione i membri del team per completare un progetto in un determinato periodo di tempo e condividere le scadenze con i client in tutta sicurezza

Creare liste di controllo all'interno delle attività per assicurarsi che il team segua tutti i passaggi durante la preparazione di una proposta ed eliminare gli errori di tariffazione

Impostare promemoria per evitare di non rispettare le scadenze per l'invio di proposte o per il follow-up con i clienti

Limiti di ClickUp

ClickUp ha capacità offline limitate

Nel piano Free sono disponibili solo le analisi di base

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. Gestione del ciclo di vita delle entrate di Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SF-Report-Dashboard-1400x641.webp Dashboard di Salesforce /$$$img/

via Forza vendita La gestione del ciclo di vita dei ricavi di Salesforce riunisce le operazioni commerciali sotto un unico tetto per massimizzare il potenziale di guadagno. I controlli integrati aiutano a evitare errori di quotazione.

Il software di preventivazione consiglia componenti aggiuntivi e aggiornamenti compatibili con il potenziale di aumentare la dimensione dell'accordo. Il catalogo unificato dei prodotti facilita l'accesso alle proposte e ai preventivi da parte del team go-to-market e dei partner in un unico luogo.

La perdita di fatturato è una sfida comune nel processo commerciale. Impostate i prezzi soglia in pochi clic per evitare sconti eccessivi.

Quando il team commerciale ha a che fare con clienti internazionali, il supporto a più valute facilita la determinazione dei prezzi dei prodotti in qualsiasi valuta per i pagamenti una tantum, le sottoscrizioni o i modelli di utilizzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Il rinnovo dei preventivi e le notifiche di modifiche intermedie riducono il turn-over

Unificazione dei team commerciali, finanziari e legali per gestire il ciclo di vita delle vendite

I team legali creano modelli e gestiscono la libreria di clausole per i rappresentanti commerciali per rinnovare o aggiornare rapidamente i contratti

Supporto di più valute attraverso diversi gateway di pagamento

Limiti di Salesforce

L'implementazione è impegnativa se non si ha un'esperienza precedente

La funzionalità/funzione di fatturazione appare poco brillante

Nessuna versione gratuita

Necessita di migliori flussi di processo integrati nel processo "quote to cash"

Prezzi della gestione del ciclo di vita delle entrate di Salesforce

Starter: $25/utente/mese

$25/utente/mese Professionale: $80/utente/mese

$80/utente/mese Enterprise: $165/utente/mese

$165/utente/mese Unlimited: $330/utente/mese

$330/utente/mese Unlimited +: $500/utente/mese

Valutazioni e recensioni sulla gestione del ciclo di vita delle entrate di Salesforce

G2: 4.2/5 (1224 recensioni)

4.2/5 (1224 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. PreventivoServizi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/quotewerks-app-dashboard-1400x736.png dashboard dell'app quotewerks /$$$img/

via QuoteWerks QuoteWerks è un software per preventivi basato su cloud, facile da usare, che permette alle piccole aziende di creare preventivi e proposte dall'aspetto professionale in pochi minuti. Aggiunge trasparenza alla pipeline commerciale monitorando la creazione, la consegna e lo stato dei preventivi.

L'acquisizione della firma elettronica permette ai client di accettare le proposte in pochi secondi. Non dovranno più scaricare il PDF, stamparlo, firmare fisicamente il documento, scannerizzarlo e inviare la copia via email. Una volta che l'accordo è definitivo, potete riscuotere il pagamento totale o parziale da uno degli 80 gateway di pagamento con cui QuoteWerks si integra.

La migliore funzionalità/funzione di Quotewerks

Ricevere una notifica quando i clienti visualizzano i vostri preventivi

Archiviare tutti i documenti in una libreria centrale per accedervi quando necessario. Aggiungere filtri come data, nome dell'azienda e informazioni sul cliente per i rappresentanti commerciali, in modo da recuperare rapidamente ciò che si sta cercando

Creare elenchi di elementi e pacchetti per avere un'offerta di prodotti standardizzata

I flussi di lavoro di approvazione riducono gli errori di proposta durante la creazione di preventivi commerciali

Limiti di QuoteWerks

Non esiste una versione gratuita

L'impostazione di moduli personalizzati talvolta richiede più tempo

L'interfaccia utente sembra obsoleta

Prezzi di QuoteWerks

Standard: $15/utente/mese

$15/utente/mese Professionale: $21/utente/mese

$21/utente/mese Aziendale: $30/utente/mese

Valutazioni e recensioni di QuoteWerks

G2: 4.3/5 (181 recensioni)

4.3/5 (181 recensioni) Capterra: 4.6/5 (169 recensioni)

4. Software per preventivi HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/HubSpot-Quote-Software.png Software di quotazione HubSpot /$$$img/

via Citazione di HubSpot Il software per preventivi HubSpot vi permette di iniziare l'automazione se il vostro team commerciale crea preventivi manualmente. Grazie all'integrazione nativa con il CRM di HubSpot, questo software per preventivi, facile da usare per i principianti, genera preventivi personalizzati in pochi secondi, poiché la maggior parte dei dettagli, comprese le informazioni sui clienti e sui prodotti, vengono inseriti automaticamente.

Una volta ricevuto il preventivo dal cliente Richiesta di preventivo (RFQ) e condividere istantaneamente con loro i modelli di proposta precostituiti con un intervento manuale minimo.

Funzionalità/funzione migliori di HubSpot Quote

Personalizzazione del marchio per inviare preventivi che si adattino al look and feel del vostro marchio

Inclusione di collegamenti di pagamento all'interno dei preventivi per ricevere i pagamenti

Raccogliere firme elettroniche assegnando firmatari e controfirmatari

Limiti dei preventivi di HubSpot

Limitate funzionalità/funzione di progettazione

Mancanza di analisi e approfondimenti sui clienti

Prezzi di HubSpot Quote

Professionale: $450/mese

$450/mese Azienda: $1.500/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot Quote

G2: 4,4/5 (10.880 recensioni)

4,4/5 (10.880 recensioni) Capterra: 4.5/5 (349 recensioni)

5. Responsive.io (precedentemente RFPIO)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/RFP-Response-Management-Dashboard.webp Dashboard di gestione delle risposte RFP di Responsive.io /$$$img/

Via Reattivo Tre parole riepilogano Responsive.io: informazione, collaborazione e automazione. A differenza di HubSpot, questo software completo per la gestione del lavoro è in grado di gestire più delle richieste RFP.

Lo strumento di gestione delle risposte strategiche è costruito per varie richieste di informazioni come RFI, DSG, EEQ, questionari di sicurezza e altro ancora.

Migliora la collaborazione centralizzando tutti i contenuti e i documenti mission-critical. Una volta importata una RFP nel sistema, l'IA la riepilogherà/riassumerà, rendendo più semplice per il team decidere se procedere.

Utilizzando la libreria dei contenuti, la soluzione software suggerisce le risposte a domande complesse e i dati correlati, insieme agli esperti in materia disponibili per la collaborazione. Il traduttore integrato e l'interfaccia multilingue assicurano che la lingua non costituisca una barriera.

Funzionalità/funzione migliori di Responsive.io

La funzionalità/funzione guidata dall'IA risponde con i contenuti migliori per le richieste, rendendo rapida la risposta

Assegnazione di attività e automazioni commerciali processi di vendita, per tenere sotto controllo tutti i progetti

Dare accesso a tutto il team commerciale ostrumenti di produttività come Slack, Salesforce, Teams e altri ancora

Decisioni più intelligenti e basate sui dati con analisi e reportistica personalizzata

Limiti di Responsive.io

L'interfaccia non è facile da usare e presenta una curva di apprendimento

La libreria dei contenuti non dispone di una funzionalità/funzione di ordinamento

Prezzi di Responsive.io

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Responsive.io

G2: 4.6/5 (632 recensioni)

4.6/5 (632 recensioni) Capterra: 4.7/5 (120 recensioni)

6. MonetizzaOra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/MonitizeNow-Quote-Managment-software.webp Software di gestione delle quote MonitizeNow /$$$img/

via MonetizzareOra MonetizeNow integra le quotazioni, la fatturazione e l'utilizzo per B2B SaaS aziende. Il software di gestione dei preventivi per B2B SaaS permette ai rappresentanti commerciali di gestire offerte complesse, modifiche e rinnovi.

Le approvazioni in più passaggi e basate su team stabiliscono la coerenza delle decisioni, soprattutto perché i team finanziari e legali sono coinvolti nei cicli commerciali delle aziende. Le parti interessate approvano il preventivo dal dashboard centralizzato e si muovono rapidamente.

Una funzionalità/funzione interessante è il motore di fatturazione SaaS che automatizza l'intero processo, dal preventivo alla fatturazione. Gli aggiornamenti in tempo reale del catalogo dei prodotti e delle regole di determinazione dei prezzi assicurano che i rappresentanti commerciali dispongano delle informazioni più aggiornate sui prezzi.

Le migliori funzionalità/funzione di MonetizeNow

Sperimentazione di prezzi e confezioni in tempo reale

Creazione di note di credito, elaborazione di rimborsi di pagamento e gestione di operazioni di fatturazione complesse

Programmare le modifiche alle quotazioni per offrire personalizzazioni anche a medio termine

Limiti di MonetizeNow

Nessuna base di conoscenze per gli utenti alle prime armi

Manca l'integrazione con DocuSign e Stripe per le firme online e la riscossione dei pagamenti

Prezzi di MonetizeNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni di MonetizeNow e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. PandaDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PandaDoc-Proposals-1400x875.png Proposte PandaDoc /$$$img/

Via PandaDoc PandaDoc ottimizza il vostro gestione dei documenti processo, sia che si tratti di un preventivo, di una proposta, di un contratto o di un modulo. Create proposte personalizzate per i vostri client in pochi minuti, utilizzando la libreria di contenuti drag-and-drop, i modelli precostituiti e i dati del CRM.

Firme online nel software di proposta assicurano un processo di firma senza problemi per i vostri client, soprattutto se siete una nuova azienda con manodopera al limite.

Visualizzate in dettaglio la vostra pipeline di preventivi. Sapere quando la proposta è stata aperta, visualizzata e firmata. Se il cliente non è sicuro del prodotto e della quantità, può aggiungere commenti all'interno del preventivo e della proposta, eliminando gli errori di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di PandaDoc

Automazioni nella stesura, modifica e collaborazione dei contratti per creare contratti personalizzati e privi di errori

Ottenere un'istantanea di tutti i contratti con i dettagli e l'analisi dei documenti in un'unica posizione senza dover aprire ciascuno di essi

Conformità ESIGN, UETA e HIPAA e certificazione SOC 2 Tipo II per la sicurezza dell'azienda

Limiti di PandaDoc

Nessuna opzione di modifica delle immagini all'interno dei documenti

Nessuna versione di prova gratuita

Assenza di un supporto tecnico adeguato e nessun aggiornamento via email durante i problemi tecnici

Prezzi di PandaDoc

Essenziale: $19/mese per utente

$19/mese per utente Business: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2: 4,7/5 (2.261 recensioni)

4,7/5 (2.261 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.066 recensioni)

8. Scoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dash_configure-1400x667.png Dashboard di Scoro /$$$img/

via Scoro Scoro è un software completo per il project management, progettato per le società di consulenza e di servizi professionali per aumentare la visibilità dei progetti e massimizzare i ricavi.

Stimare il l'ambito del lavoro monitorare i risultati, emettere fatture e combinare le vendite e le finanze per ottenere una panoramica delle prestazioni in tempo reale.

Ottimizzate l'allocazione delle risorse monitorando la disponibilità e assegnando le attività per la consegna tempestiva dei progetti. Visualizzate la consegna dei progetti con l'aiuto dei grafici Gantt e condivideteli con gli stakeholder per definire aspettative chiare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Analizzare i risultati del portfolio progetti e decidere quali servizi migliorare per l'accuratezza dello scoping

Convertire i preventivi confermati in fatture e consentire la personalizzazione delle fatture

Precompilare i timesheet con gli elenchi individuali di cose da fare per allineare l'intero team ai risultati da ottenere

Limiti di Scoro

Limitati modelli PDF personalizzati per preventivi, ordini di acquisto e fatture

Mancanza di flessibilità nei prezzi per le piccole aziende

Prezzi di Scoro

Essenziale: $26/utente/mese

$26/utente/mese Standard: $37/utente/mese

$37/utente/mese Pro: $63/utente/mese

$63/utente/mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Scoro valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (391 recensioni)

4.5/5 (391 recensioni) Capterra: 4.6 (230 recensioni)

9. Proporre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-Proposify-to-create-proposal-documents.png Utilizzo di Proposify per creare documenti di proposta /$$$img/

via Proporre Proposify automatizza i modelli di proposta e vi permette di concentrarvi sulla chiusura di un maggior numero di affari in modo semplice e veloce. Utilizzate modelli professionali precostituiti per inviare proposte di grande effetto in pochi minuti.

Utilizzate il font e i colori del vostro marchio nelle proposte per ottenere un'impressione coerente. Aggiungete immagini e video incorporandoli nei documenti. Impostate le autorizzazioni per evitare che i preventivi vengano inviati ai clienti senza la dovuta diligenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposify

Funzionalità/funzione di privacy di livello Enterprise e autorizzazioni per gli utenti con opzioni di sicurezza dei dati

Organizzare le descrizioni dei prodotti, i casi di studio e i grafici con cartelle e filtri in modo che tutti possano trovarli facilmente

Sincronizzazione dei contatti e utilizzo di variabili personalizzate per pre-popolare i campi dei documenti

Limiti di Proposify

Alcuni utenti hanno segnalato casi di crash e bug non riparati

La progettazione delle proposte in base al proprio layout potrebbe richiedere più tempo del previsto

Prezzi di Proposify

Teams: $49/utente/mese

$49/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2: 4.6/5 (942 recensioni)

4.6/5 (942 recensioni) Capterra: 4.5/5 (273 recensioni)

10. Quoter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Quoter-quote-management-software.webp Software di gestione dei preventivi Quoter /$$$img/

via Quoter Quoter è un software di preventivazione online basato su cloud e mobile che ottimizza il processo di preventivazione per i team commerciali IT. L'alternativa a ConnectWise Sell ha una configurazione intuitiva ed è dotata di modelli intelligenti che il team commerciale può riutilizzare per creare preventivi in pochi secondi.

Il configuratore di prodotti riunisce i requisiti del Configure, Price, Quote (CPQ) consentendo ai team commerciali di creare prodotti configurabili e di automatizzare il calcolo dei prezzi in base alle esigenze dei singoli clienti.

funzionalità/funzione migliori di #### Quoter

Raggruppate prodotti, servizi e manodopera e utilizzate la funzionalità di trascinamento per riordinarli

Combinare più prodotti e servizi in pacchetti e aggiungerli facilmente ai modelli e ai preventivi

Aggiungete i prodotti ai preventivi direttamente dal vostro CRM o software di account per evitare duplicazioni ed errori di dati

Limiti di Quoter

Opzioni di branding al limite

Modelli di email non disponibili

Prezzi di Quoter

Basic: $99/mese

$99/mese Standard: $199/mese

$199/mese Pro: $299/mese

$299/mese Enterprise: $399/mese

Valutazioni e recensioni di Quoter

G2: 4.7/5 (43 recensioni)

4.7/5 (43 recensioni) Capterra: 4.7/5 (52 recensioni)

Tutto pronto per iniziare a usare il software di gestione dei preventivi? 🏋️

Il software per la gestione dei preventivi è fondamentale per i team più lungimiranti che vogliono chiudere più contratti e raggiungere i traguardi di fatturato.

La scelta della soluzione giusta è scoraggiante; scegliete un software per la gestione dei preventivi che permetta al vostro team di iniziare a creare proposte in modo rapido e semplice. Dedicate meno tempo ai modelli di proposta e più tempo alla chiusura delle trattative e alla creazione di relazioni con i clienti.

ClickUp per la gestione dei preventivi è la scelta migliore per le piccole imprese, le organizzazioni di servizi professionali e le aziende. L'interfaccia intuitiva, le funzionalità/funzione avanzate e per principianti, le pagine web accessibili ai dispositivi mobili e la possibilità di trascinare le sezioni della proposta ne fanno la soluzione software ideale per la gestione dei preventivi. Prova gratis ClickUp per inviare i migliori preventivi della categoria a una velocità incredibile e chiudere più affari.