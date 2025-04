Guida all'analisi delle coorti – Come ridurre il turn-over

Avete appena lanciato una nuova funzionalità/funzione sulla vostra piattaforma e gli utenti si iscrivono a ondate. Ma dopo qualche settimana, notate qualcosa di preoccupante: mentre alcuni utenti rimangono, molti continuano ad abbandonare.

Da fare per capire cosa non va? Attraverso l'analisi della coorte. Raggruppando gli utenti in base a caratteristiche comuni, come la data di acquisizione o il comportamento, l'analisi della coorte vi aiuta a identificare i modelli di coinvolgimento e fidelizzazione degli utenti.

Uno studio di Deloitte ha dimostrato che l'88% delle aziende visualizzano l'esperienza del cliente come il loro principale vantaggio competitivo. Questo dato sottolinea quanto sia cruciale capire cosa tiene impegnati gli utenti.

L'analisi delle coorti non è un'attività da svolgere una sola volta, ma è un'attività continua strategia di fidelizzazione del cliente per ridurre il tasso di abbandono, migliorare l'utilizzo dei prodotti e perfezionare l'esperienza dei clienti.

Sia che si tratti di ottimizzare un prodotto o di perfezionare le campagne di marketing, l'analisi della coorte vi fornisce le informazioni necessarie per comprendere i vostri utenti e farli tornare.

Cos'è l'analisi di coorte?

Una coorte è un gruppo di utenti che hanno vissuto un evento condiviso in un arco di tempo specifico. L'analisi di coorte esamina le attivita di quel gruppo di utenti, anche se tali attività si sono verificate al di fuori del periodo di analisi designato.

📌 Esempio di analisi di coorte

Avete lanciato una nuova app a gennaio e avete monitorato gli utenti che si sono iscritti in quel mese. La coorte di gennaio comprende tutti coloro che si sono registrati in quel periodo.

Conducendo un'analisi della coorte di clienti, potete osservare come questo gruppo ha interagito con l'app nei mesi successivi. Ad esempio, mentre la maggior parte degli utenti si è impegnata molto a gennaio, la loro attività è diminuita a marzo.

Questa analisi consente di identificare potenziali problemi di fidelizzazione degli utenti e di sviluppare strategie, come la raccolta di feedback tramite sondaggi. Queste strategie possono aumentare il coinvolgimento in futuro.

Vantaggi dell'utilizzo dell'analisi di coorte

L'analisi di coorte raggruppa gli utenti in base a caratteristiche condivise, come la data di iscrizione o il primo acquisto, per rivelare informazioni sul comportamento dei clienti e sulle tendenze di fidelizzazione nel tempo. Ecco come può essere utile per la vostra strategia:

Individua le azioni o le funzionalità/funzione che mantengono l'utente impegnato

Mostra quali aggiornamenti mantengono più a lungo i migliori utenti

Individua i canali che attraggono i clienti più personalizzati

Evidenzia dove investire per massimizzare il valore della vita del cliente

Messaggi personalizzati in base alle informazioni sul comportamento della coorte

Monitoraggio dei cambiamenti di comportamento all'interno di ciascun gruppo di clienti

Informa le decisioni a lungo termine con dati dettagliati sull'utente

Ora che sappiamo cos'è l'analisi di coorte, vediamo quali moduli può assumere.

Tipi di analisi di coorte

Due tipi principali di analisi di coorte offrono approfondimenti unici sul comportamento e sulla fidelizzazione degli utenti. Ogni tipo consente di monitorare gruppi di utenti in modo diverso e di scoprire modelli che possono aiutare a perfezionare le strategie.

Coorti comportamentali

L'analisi delle coorti comportamentali raggruppa gli utenti in base ad azioni o comportamenti specifici in un determinato lasso di tempo.

Ad esempio, è possibile creare coorti comportamentali di utenti che hanno completato un acquisto, si sono iscritti a una newsletter o hanno utilizzato una particolare funzionalità/funzione della vostra app. È possibile monitorare queste azioni per vedere come si evolve il coinvolgimento degli utenti e individuare i comportamenti che portano alla fidelizzazione o all'abbandono.

Questo tipo di analisi aiuta a capire il "perché" delle azioni degli utenti. Vi aiuta a capire quali comportamenti guidano il coinvolgimento e la fidelizzazione. Segnala quali sono i comportamenti che possono portare al declino dell'attività di un utente o il motivo del suo abbandono.

In altre parole, è uno strumento per ottimizzare il percorso dell'utente e migliorare il valore della vita del cliente.

Coorti di acquisizione

Le coorti di acquisizione, invece, raggruppano gli utenti in base al momento in cui si sono uniti per la prima volta alla vostra piattaforma, sia che si tratti della data di iscrizione, del mese in cui hanno effettuato il primo acquisto o del momento in cui hanno interagito per la prima volta con il vostro prodotto.

Questa analisi si concentra sul "chi" e sul "quando", monitorando gli utenti dal momento in cui sono stati acquisiti e controllando come cambia il loro comportamento nel tempo. Può essere utilizzata per identificare le tendenze di onboarding, adozione del prodotto e fidelizzazione iniziale.

Per istanza, se gli utenti acquisiti nel primo trimestre dell'anno scorso mostrano un impegno maggiore rispetto a quelli acquisiti nel secondo trimestre, si può indagare su quali cambiamenti o strategie possono aver influenzato questo cambiamento.

Segmentazione del mercato e del traguardo

Sia le coorti comportamentali che quelle di acquisizione hanno un ruolo fondamentale nella segmentazione del mercato, una strategia che divide la vostra base di clienti più ampia in gruppi più piccoli e definiti in base a caratteristiche condivise.

La segmentazione del mercato permette di comprendere meglio le esigenze e i comportamenti di ciascun gruppo, consentendo di realizzare campagne di marketing personalizzate, di personalizzare l'esperienza dell'utente e, in ultima analisi, di migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

La segmentazione del mercato può basarsi su vari fattori, quali:

Demografia : Età, sesso, reddito, livello di istruzione

: Età, sesso, reddito, livello di istruzione Geografia : Posizione, regione, clima

: Posizione, regione, clima Psicografia : Stile di vita, valori, interessi

: Stile di vita, valori, interessi Dati comportamentali: Cronologia degli acquisti, interazioni con il sito web, utilizzo dei prodotti Strumenti per la segmentazione dei clienti estendono questo concetto utilizzando l'analisi dei dati per raggruppare automaticamente gli utenti in base a criteri specifici. Questi strumenti forniscono una visualizzazione granulare della vostra base di clienti, aiutandovi a traguardare i diversi gruppi di utenti in modo più efficace.

Combinando l'analisi delle coorti con gli strumenti di segmentazione dei clienti, è possibile creare una strategia altamente mirata che risponda alle esigenze uniche di ciascun gruppo di utenti.

Analisi di coorte per la riduzione del tasso di abbandono

Il tasso di abbandono è una delle metriche più critiche per qualsiasi azienda, in particolare per le aziende SaaS. Rappresenta la percentuale di clienti che smettono di utilizzare il vostro prodotto o servizio nel tempo.

Un tasso di abbandono elevato è indice di insoddisfazione o di problemi legati al prodotto ridurre il tasso di abbandono di appena il 5% può aumentare i profitti dal 25% al 95% .

Per valutare e ridurre il churn, è necessario innanzitutto capire quando e perché gli utenti se ne vanno.

Tecniche di valutazione del churn

Esaminare il comportamento degli utenti : Monitorare le azioni chiave, come le iscrizioni, l'utilizzo delle funzionalità/funzione o la frequenza delle interazioni, per capire come gli utenti si impegnano con il vostro prodotto

: Monitorare le azioni chiave, come le iscrizioni, l'utilizzo delle funzionalità/funzione o la frequenza delle interazioni, per capire come gli utenti si impegnano con il vostro prodotto Identificare i modelli : Cercare comportamenti o tempi comuni che possano predire l'abbandono, come ad esempio l'abbandono degli utenti dopo l'onboarding o la mancata adozione di nuove funzionalità/funzione

: Cercare comportamenti o tempi comuni che possano predire l'abbandono, come ad esempio l'abbandono degli utenti dopo l'onboarding o la mancata adozione di nuove funzionalità/funzione Segmentare le fasi del ciclo di vita dell'utente : Suddividere il ciclo di vita del cliente in fasi - onboarding, adozione del prodotto, post-acquisto e touchpoint di interazione - per monitorare il comportamento dell'utente in ogni fase

: Suddividere il ciclo di vita del cliente in fasi - onboarding, adozione del prodotto, post-acquisto e touchpoint di interazione - per monitorare il comportamento dell'utente in ogni fase Monitorare i momenti chiave di abbandono: Prestare attenzione ai momenti che spesso portano all'abbandono, come subito dopo l'onboarding o dopo un periodo di inattività

In base ai modelli identificati, applicare strategie mirate, come follow-up personalizzati per gli utenti che devono ancora completare l'onboarding o incentivi per gli utenti che non hanno utilizzato una nuova funzionalità.

La riduzione del churn è fondamentale per aumentare il Customer Lifetime Value (CLV), ovvero il fatturato totale che un'azienda può aspettarsi da un singolo cliente per tutta la durata della sua relazione con l'azienda. Quando il churn diminuisce, il CLV aumenta, riflettendo una maggiore fedeltà dei clienti e una crescita più sostenibile.

Un'altra metrica preziosa in analisi della produttività è il Net Promoter Score (NPS), che misura la soddisfazione dei clienti e la loro probabilità di raccomandare il vostro prodotto ad altri. Un NPS elevato indica utenti impegnati e fedeli, mentre un NPS basso può indicare insoddisfazione e potenziale abbandono.

Combinando le varie analisi di coorte con queste metriche è possibile monitorare l'impatto finanziario della rinuncia.

👀 **Da fare?

Il tasso di abbandono medio annuo delle aziende SaaS può arrivare fino a 32-50% .

L'analisi della coorte supporta le aziende SaaS nell'aumentare la fidelizzazione dei clienti perché:

Rileva le tendenze di abbandono: Osserva i gruppi di utenti nel tempo per rilevare i modelli di abbandono emergenti

Osserva i gruppi di utenti nel tempo per rilevare i modelli di abbandono emergenti Identifica i comportamenti comuni: Riconosce i comportamenti e i tratti di condivisione tra i segmenti di utenti meno impegnati

Riconosce i comportamenti e i tratti di condivisione tra i segmenti di utenti meno impegnati Evidenzia le funzionalità/funzione che favoriscono la fidelizzazione: Scoprire le funzionalità del prodotto che contribuiscono a migliorare le valutazioni degli utenti

Implementare l'analisi di coorte per ridurre il churn

Gartner riporta che solo il 20% delle intuizioni analitiche ha portato a risultati aziendali nel 2022.

Pertanto, l'analisi della coorte non deve limitarsi a raccogliere dati. Si tratta di strutturare il vostro approccio per comprendere e ridurre efficacemente il turn over.

Ecco una guida di passaggio all'implementazione dell'analisi di coorte per garantire il monitoraggio delle informazioni giuste e prendere decisioni informate.

Impostazione degli obiettivi

Prima di immergersi nei dati, è essenziale impostare obiettivi chiari e misurabili.

Da fare: cosa si vuole ottenere con l'analisi della coorte?

State cercando di ridurre l'abbandono, aumentare il coinvolgimento degli utenti o migliorare l'adozione delle funzionalità/funzione?

Quale kPI per l'esperienza del cliente state mirando attraverso questa analisi?

Definire gli oggetti in anticipo vi aiuterà a rimanere concentrati e a garantire che le informazioni ottenute siano utilizzabili.

Definire le metriche

Una volta definiti gli obiettivi, il passaggio successivo consiste nell'identificare le metriche da monitorare. Queste metriche possono includere:

Valutazione del tasso di abbandono

Valore della vita del cliente (CLV)

Coinvolgimento dell'utente

Adozione di funzionalità/funzione

Scegliete metriche che siano in linea con i vostri obiettivi e che forniscano i dati necessari per misurare l'esito positivo. Potete anche sviluppare il vostro strategia di marketing per il ciclo di vita del cliente intorno alle vostre metriche mirate.

Selezione delle coorti

Una volta fissati gli obiettivi e le metriche, è il momento di definire le coorti specifiche da analizzare. Le coorti possono essere raggruppate per:

Attributi dell'utente (come il mese di registrazione, la posizione o il tipo di piano) o

Caratteristiche comportamentali (come le azioni compiute durante l'onboarding, il tempo trascorso su determinate funzionalità o la frequenza di acquisto)

La selezione di coorti pertinenti allineate agli obiettivi consente di individuare i segmenti di utenti che contribuiscono maggiormente alla fidelizzazione e alla crescita, aiutandovi a concentrarvi sulle aree ad alto impatto.

Analizzare i dati

Una volta definite le coorti e raccolti i dati, è il momento di passare all'analisi. È qui che si cercano modelli, tendenze e correlazioni.

Ad esempio, gli utenti che si sono iscritti in un determinato periodo hanno maggiori probabilità di abbandonare il servizio dopo il primo mese? Oppure gli utenti che si impegnano frequentemente con una funzionalità/funzione specifica hanno maggiori probabilità di rimanere fedeli?

Strumenti come ClickUp possono facilitare il processo di analisi della coorte. ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che aiuta i team a organizzare, monitorare e ottimizzare i flussi di lavoro con strumenti personalizzabili e approfondimenti sui dati.

Può affinare l'analisi della coorte consentendo di monitorare metriche come il tasso di abbandono, l'impegno e l'adozione di funzionalità/funzione attraverso un sistema personalizzato dashboard personalizzate per la gestione dei prodotti campi e funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi. È inoltre possibile utilizzare le funzionalità dashboard e di reportistica per costruire il grafico di analisi delle coorti.

Tracciate i dati specifici relativi alle vostre coorti, come le date di iscrizione, l'uso delle funzionalità/funzione o la cronologia degli acquisti, con Campi personalizzati di ClickUp . I campi personalizzati consentono di catturare e organizzare le informazioni più importanti per l'analisi, assicurando le informazioni necessarie per prendere decisioni informate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-50.gif Campi personalizzati di ClickUp: analisi di coorte /$$$img/

Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per categorizzare e filtrare i dati in modo efficace per prendere decisioni accurate e basate sui dati

Raccogliere sistematicamente i dati degli utenti con Moduli di ClickUp . Questa funzionalità/funzione consente di acquisire tutte le informazioni necessarie per l'analisi in modo strutturato, facilitando l'analisi del comportamento e delle caratteristiche degli utenti in diverse coorti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-444.png Modulo ClickUp: analisi di coorte /$$$img/

Utilizzate i moduli ClickUp per sondare gli utenti, raccogliere le preferenze sulle funzionalità/funzione e i dati in un'unica posizione centrale per una visualizzazione completa delle vostre coorti

La suite ClickUp include anche potenti modelli per semplificare i lavori richiesti, in particolare quando si esplorano nuove strategie di implementazione. Il modello di analisi dei bisogni del cliente di ClickUp vi aiuta a identificare e analizzare sistematicamente i bisogni dei vostri clienti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-445.png Modello di analisi dei bisogni dei clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1yvcz&department=support Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come può migliorare il vostro approccio:

Mappatura delle esigenze dei clienti : Visualizzare e dare priorità alle esigenze dei clienti per garantire che i lavori richiesti dal marketing abbiano risonanza con il pubblico

: Visualizzare e dare priorità alle esigenze dei clienti per garantire che i lavori richiesti dal marketing abbiano risonanza con il pubblico Collaborazione con i team : Incoraggiare il contributo di diversi team, come il marketing e il prodotto, per raccogliere una visione completa delle preferenze dei clienti

: Incoraggiare il contributo di diversi team, come il marketing e il prodotto, per raccogliere una visione completa delle preferenze dei clienti Integrazione dei feedback : Raccogliete i feedback dei clienti direttamente all'interno del modello per affinare continuamente l'analisi e le strategie

: Raccogliete i feedback dei clienti direttamente all'interno del modello per affinare continuamente l'analisi e le strategie Aggiustamenti dinamici : Mantenere l'analisi flessibile e aggiornata con aggiustamenti in tempo reale man mano che si raccolgono nuove informazioni

: Mantenere l'analisi flessibile e aggiornata con aggiustamenti in tempo reale man mano che si raccolgono nuove informazioni Stati personalizzati : Monitoraggio dello stato dei progetti di analisi delle esigenze dei clienti con un massimo di 15 Stati personalizzati in ClickUp che vi aiutano a gestire lo stato di avanzamento in modo efficiente

: Monitoraggio dello stato dei progetti di analisi delle esigenze dei clienti con un massimo di 15 Stati personalizzati in ClickUp che vi aiutano a gestire lo stato di avanzamento in modo efficiente Campi personalizzati: Utilizzate i campi personalizzati per catturare attributi essenziali, come i dati demografici dei clienti e i punti dolenti, per una comprensione più approfondita del vostro traguardo

Siete curiosi di sapere cosa pensano i vostri clienti del vostro prodotto? Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp è la risorsa ideale per raccogliere feedback preziosi che favoriscono i miglioramenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-446.png Modello di sondaggio per la soddisfazione dei clienti https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152&department=support Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come può migliorare il vostro processo:

Raccogliere informazioni significative: Progettare e distribuire sondaggi per catturare feedback, preferenze e suggerimenti degli utenti

Progettare e distribuire sondaggi per catturare feedback, preferenze e suggerimenti degli utenti Analizzare le metriche di soddisfazione: Utilizzare le analisi integrate per valutare i punteggi di soddisfazione dei clienti e identificare le aree di miglioramento

Utilizzare le analisi integrate per valutare i punteggi di soddisfazione dei clienti e identificare le aree di miglioramento Coinvolgere i clienti: Favorire un senso di comunità invitando gli utenti attivi a condividere i loro pensieri e le loro esperienze

Favorire un senso di comunità invitando gli utenti attivi a condividere i loro pensieri e le loro esperienze Adattare le strategie: Adattare rapidamente le strategie di marketing in base al feedback in tempo reale per soddisfare meglio le esigenze dei clienti

Adattare rapidamente le strategie di marketing in base al feedback in tempo reale per soddisfare meglio le esigenze dei clienti Personalizzare i campi del sondaggio: Personalizzate i vostri sondaggi con campi personalizzati per raccogliere dati specifici rilevanti per la vostra analisi, migliorando la profondità delle vostre intuizioni

Test di ipotesi

Il test di ipotesi è un metodo statistico per determinare se un campione ha prove sufficienti per supportare o rifiutare un'ipotesi specifica su un parametro della popolazione.

Per istanza, se notate che una specifica coorte ha un tasso di abbandono più alto, potete sviluppare un'ipotesi sul perché questo accade. Forse è dovuto a una mancanza di onboarding o a una scarsa gestione della comunicazione con i clienti .

Verificando le vostre ipotesi, potete implementare le modifiche e osservare l'impatto di questi aggiustamenti sulle coorti future.

Test A/B e scienza dei dati nell'analisi delle coorti

I test A/B possono essere incredibilmente utili per affinare le strategie. Questa tecnica mette a confronto due versioni di una variabile per determinare quella che ha un rendimento migliore, aiutando le aziende a prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le loro strategie.

Supponiamo di voler testare diverse strategie di fidelizzazione su due coorti diverse, come l'invio di email personalizzate a un gruppo e di notifiche in-app a un altro.

Confrontando i risultati di ciascuna strategia, è possibile determinare quale approccio è più efficace per ridurre la rinuncia.

Strumenti per l'analisi delle coorti

Per condurre efficacemente l'analisi della retention di coorte, è necessario disporre degli strumenti giusti per monitorare, visualizzare e interpretare i dati. Questi strumenti possono includere strumenti per la fidelizzazione dei clienti . Ecco alcuni tipi di strumenti da considerare:

Piattaforme di analisi dei dati per analizzare il comportamento degli utenti e identificare le tendenze all'interno delle diverse coorti

per analizzare il comportamento degli utenti e identificare le tendenze all'interno delle diverse coorti Strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per monitorare le interazioni degli utenti e segmentarli in modo efficace

per monitorare le interazioni degli utenti e segmentarli in modo efficace Strumenti di sondaggio per raccogliere feedback e informazioni da coorti specifiche e capire le loro esigenze e preferenze

per raccogliere feedback e informazioni da coorti specifiche e capire le loro esigenze e preferenze Strumenti di visualizzazione per creare grafici e diagrammi che illustrino chiaramente le prestazioni della coorte e le metriche di retention

ClickUp soddisfa tutti questi requisiti, fornendo una soluzione completa per un'analisi efficace delle coorti.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave di ClickUp che supportano i vostri lavori richiesti per l'analisi delle coorti:

Visualizzare i dati ClickUp Dashboard consentono di creare potenti rappresentazioni visive dei dati della coorte. Grazie a widget come grafici e tabelle, è possibile monitorare facilmente metriche chiave come i tassi di retention, il comportamento degli utenti o il churn.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-448.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Date priorità al vostro lavoro e migliorate le prestazioni del prodotto grazie alle dashboard ClickUp completamente personalizzabili

Mappa il viaggio del cliente Grafici Gantt di ClickUp offrono una visualizzazione della sequenza temporale per mappare i percorsi degli utenti o le interazioni con i prodotti, aiutandovi a visualizzare le tendenze e il coinvolgimento nel tempo.

Con questo strumento è possibile:

Visualizzare le fasi : Suddividere il viaggio del cliente in fasi chiare (ad esempio, consapevolezza, considerazione, acquisto, onboarding, fedeltà) e collocare queste attività cardine su una sequenza temporale

: Suddividere il viaggio del cliente in fasi chiare (ad esempio, consapevolezza, considerazione, acquisto, onboarding, fedeltà) e collocare queste attività cardine su una sequenza temporale Monitoraggio delle dipendenze : Mostrare come i diversi punti di contatto, come le campagne email, le demo dei prodotti o le interazioni con il supporto clienti, siano connessi tra loro, assicurando una progressione fluida tra le fasi

: Mostrare come i diversi punti di contatto, come le campagne email, le demo dei prodotti o le interazioni con il supporto clienti, siano connessi tra loro, assicurando una progressione fluida tra le fasi Monitorare lo stato di avanzamento : Utilizzare gli stati delle attività e gli indicatori di stato per vedere quali parti del viaggio si svolgono senza intoppi e dove potrebbero esserci dei colli di bottiglia

: Utilizzare gli stati delle attività e gli indicatori di stato per vedere quali parti del viaggio si svolgono senza intoppi e dove potrebbero esserci dei colli di bottiglia Collaborare nel contesto: Mantenere tutte le parti interessate sulla stessa pagina con commenti, allegati e aggiornamenti direttamente legati a specifiche fasi del viaggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-449.png Grafici Gantt di ClickUp: analisi di coorte /$$$img/

Rimanete organizzati e concentratevi su ciò che conta grazie alle molteplici visualizzazioni flessibili e all'ordinamento rapido dei grafici Gantt di ClickUp

Integrazione con altri strumenti di analisi dei dati

La perfetta integrazione di ClickUp con vari strumenti di analisi dei dati migliora ulteriormente l'analisi della coorte. La connessione di questi strumenti vi permette di ottenere report più dettagliati e di monitorare metriche avanzate usando Integrazioni ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-450-1400x850.png Integrazioni ClickUp: analisi della coorte /$$$img/

Collegate gratis oltre 1.000 strumenti a ClickUp con le integrazioni ClickUp

Analizzare il comportamento dei clienti ClickUp CRM ottimizza la gestione delle relazioni con i clienti, consentendo ai team di monitorare i lead, gestire le pipeline commerciali e organizzare le interazioni con i clienti in un'unica piattaforma. I dashboard personalizzati forniscono approfondimenti in tempo reale sui dati dei clienti, consentendo di prendere decisioni informate.

Inoltre, La piattaforma di servizio clienti di ClickUp facilita la comunicazione attraverso l'assegnazione di attività, commenti e notifiche per il vostro team, garantendo risposte tempestive alle richieste dei clienti. Questi strumenti lavorano insieme per aumentare la soddisfazione dei clienti e migliorare l'efficienza complessiva del team.

Potenziate la vostra strategia di riduzione del turn over!

Un segno chiave di un'azienda sana è l'aumento dei ricavi, anche senza l'acquisizione di nuovi clienti.

Secondo Jonathan Parisot cofondatore e CEO di Actiondesk, l'analisi delle coorti "può aiutare a identificare quali gruppi di clienti contribuiscono maggiormente alle entrate" consentendo un upselling personalizzato di prodotti o servizi aggiuntivi.

Inoltre, ridurre il churn può essere un viaggio entusiasmante! Quando si utilizza l'analisi della coorte, non si guardano solo i numeri, ma si capisce esattamente perché gli utenti rimangono o se ne vanno, il che può aiutare a migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Con strumenti come ClickUp, è possibile semplificare l'analisi, individuare le tendenze essenziali e raccogliere le informazioni in un unico luogo. Iniziate oggi stesso con ClickUp!