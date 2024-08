10 modelli di assistenza clienti per organizzare le operazioni di supporto

In un mercato competitivo, la qualità del servizio clienti è spesso il fattore di differenziazione tra i marchi. Non si tratta solo di risolvere domande o dubbi; il modo in cui si comunica imposta la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

La standardizzazione delle modalità di interazione con i clienti aiuta i team del servizio clienti a offrire un'esperienza coerente. I modelli per il servizio clienti sono preziosi per i team che gestiscono la comunicazione con i clienti su scala.

Questi modelli di email per il servizio clienti sono essenziali per affrontare e prevedere le esigenze dei clienti insieme a strumenti di supporto clienti .

Progettati per coprire molte interazioni con i clienti, dai saluti amichevoli ai reclami formali, questi modelli consentono al vostro team per l'esito positivo di mantenere un tocco personale.

Sono particolarmente utili per fornire una risposta strutturata che rifletta empatia e comprensione, sia che si tratti di clienti arrabbiati sia che si tratti di fidelizzarli.

Questa guida esplora dieci modelli indispensabili per il servizio clienti, creati per i team che cercano efficienza e flessibilità. Ogni modello è una tabella di marcia verso un servizio clienti eccellente, in cui ogni cliente si sente ascoltato e valorizzato.

Che cosa sono i modelli per il servizio clienti?

I modelli per il servizio clienti sono formati precostituiti che servono ai team del servizio clienti per interagire con i clienti in modo efficiente.

Questi modelli coprono l'intero spettro di cliente o client interazioni. Incorporarle nel vostro Software CRM può migliorare ulteriormente l'efficacia di questi impegni, colmando il divario tra le aziende e i loro clienti.

La vostra azienda può gestire in modo professionale ogni reclamo o interazione con i clienti, grazie a modelli di risposta personalizzati per i vari scenari.

Inoltre, questi modelli di email per il servizio clienti offrono flessibilità, sia che si tratti di rispondere alle richieste di supporto clienti, sia che si tratti di trasformare un cliente frustrato in uno felice.

Il vantaggio dei modelli di email per il servizio clienti è la coerenza del messaggio in tutte le comunicazioni. Questa uniformità crea relazioni solide con i clienti e aumenta il coinvolgimento.

Inoltre, questi modelli consentono tempi di risposta più rapidi, permettendo ai team del servizio clienti di dedicare meno tempo alla creazione di risposte individuali e più tempo alla risoluzione delle domande o dei dubbi dei clienti.

Questo approccio non solo riduce la probabilità di errori, ma garantisce anche una qualità costante del servizio. Consente ai marchi di entrare in empatia con i clienti e di affrontare ogni interazione con comprensione.

Cosa rende un buon modello di servizio clienti?

Un modello di email per il servizio clienti è adattabile, in modo che i team possano inviare risposte personalizzate ma strutturate a tutti i tipi di email.

Un buon modello di email per il servizio clienti dovrebbe avere le seguenti caratteristiche chiave:

Design adattabile : Modelli personalizzabili possono aiutare il team del supporto clienti a creare comunicazioni più personalizzate e pertinenti invece di risposte generiche. In questo modo ogni cliente si sente valorizzato e ascoltato

: Modelli personalizzabili possono aiutare il team del supporto clienti a creare comunicazioni più personalizzate e pertinenti invece di risposte generiche. In questo modo ogni cliente si sente valorizzato e ascoltato Guida completa : Permette una comunicazione efficacegestione della comunicazione con i clienti includendo passaggi per la risoluzione dei problemi, informazioni di contatto e azioni di follower. Questo è essenziale per rispondere efficacemente alle query dei clienti e migliorare l'efficienza degli agenti del servizio clienti

: Permette una comunicazione efficacegestione della comunicazione con i clienti includendo passaggi per la risoluzione dei problemi, informazioni di contatto e azioni di follower. Questo è essenziale per rispondere efficacemente alle query dei clienti e migliorare l'efficienza degli agenti del servizio clienti Tono coinvolgente e personalizzato : Aiuta il team a scrivere email di assistenza clienti con messaggi appropriati e un tono di voce equilibrato, con il giusto mix di cordialità e informazione. Il tono giusto nella comunicazione con i clienti è un aspetto critico di un ottimo servizio clienti

: Aiuta il team a scrivere email di assistenza clienti con messaggi appropriati e un tono di voce equilibrato, con il giusto mix di cordialità e informazione. Il tono giusto nella comunicazione con i clienti è un aspetto critico di un ottimo servizio clienti Politica e considerazione : Affronta ogni problema dei clienti in modo educato e rispettoso, dimostrando il commitment del vostro marchio verso l'empatia e un servizio clienti senza pari

: Affronta ogni problema dei clienti in modo educato e rispettoso, dimostrando il commitment del vostro marchio verso l'empatia e un servizio clienti senza pari Integrazione tra i sistemi: Il modello di servizio clienti preferito deve essere in grado di essere inserito in altri sistemi, come il vostroStrumento CRM, la piattaforma ERP, il software di gestione dei ticket, la chat e così via

L'aggiunta di questi elementi ai modelli di servizio clienti facilita la comunicazione e migliora la qualità del servizio clienti. Ciò contribuisce a costruire relazioni solide con i clienti che durano a lungo.

10 modelli di servizio clienti da utilizzare nel 2024

Un buon servizio clienti si basa su interazioni pronte, affidabili e utili. Il modello giusto vi aiuta a garantire la riunione di queste qualità in ogni scambio con i clienti.

Di seguito sono riportati dieci modelli di risposta al servizio clienti che il vostro team può utilizzare. Ognuno di essi è progettato per semplificare la comunicazione, risolvere domande o dubbi e fidelizzare i clienti.

1. Modello di supporto clienti ClickUp

Migliorate il monitoraggio del supporto clienti con il modello ClickUp per l'assistenza clienti

Per migliorare l'esperienza del cliente, provate il modello Modello di supporto clienti di ClickUp . Che si tratti di una semplice query o di un problema complesso, questo modello vi aiuta a classificare ogni reclamo o interazione del cliente in base all'urgenza e all'argomento.

I modelli di email per il servizio clienti di ClickUp sono ricchi di funzionalità, facilmente adattabili e pronti all'uso. È disponibile una vista Modulo che potete aggiornare per acquisire le informazioni di cui il team del servizio clienti ha bisogno per fornire supporto e richieste.

Questo formato aiuta inoltre a classificare e dare priorità alle richieste dei clienti, ad assegnare i ticket ai membri del team di supporto per monitorare lo stato, a monitorare la soddisfazione dei clienti e ad apportare miglioramenti.

È possibile creare stati personalizzati (come In corso, In attesa e Non assegnato) per monitorare lo stato di ogni richiesta. È possibile gestire facilmente le attività di supporto clienti aggiungendo campi personalizzati (come numero di telefono, nome, nome della società, indirizzo email, account manager e richiesta).

Inoltre, le visualizzazioni personalizzate (ad esempio, Attività che superano la data di scadenza, Tutte le attività della settimana e Vista Elenco) consentono di aprire più viste in diverse configurazioni di ClickUp per trovare rapidamente i dati necessari.

2. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Monitorate i ticket di supporto clienti in arrivo con il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp

Tenete sotto controllo ogni richiesta dei clienti utilizzando il modello di gestione dell'assistenza clienti di ClickUp Modello di gestione del servizio clienti ClickUp .

Questo modello facilita la collaborazione con il team del supporto su ticket, problemi e soluzioni. L'organizzazione del feedback, la conduzione di follower coerenti e il monitoraggio delle valutazioni di soddisfazione sono altri tre vantaggi dell'uso di questo format.

Immaginate uno scenario in cui un cliente segnala un bug. Con questo modello, potete organizzare queste segnalazioni, assegnare email ai membri del team, impostare gli aggiornamenti di stato e seguire la richiesta di assistenza fino alla fine.

Questo processo consente al team del servizio clienti di affrontare insieme le domande o i dubbi, assicurando che i clienti si sentano informati durante tutto il processo.

Inoltre, grazie ai campi personalizzati precostituiti in questo modello, è possibile aggiungere dettagli importanti a un ticket, come il tipo di problema, lo stato di completamento, l'email di contatto del richiedente e la valutazione della soddisfazione del cliente.

Inoltre, la visualizzazione del modulo pre-costruito consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto!

3. Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp

Migliorate il monitoraggio del viaggio del cliente con la registrazione delle schermate, la modifica collaborativa, le automazioni, l'IA e altro ancora con il modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp AI

Il Modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp consente di visualizzare il percorso di un cliente con il vostro marchio. Consente di utilizzare diverse funzionalità/funzione, come il monitoraggio con la registrazione dello schermo, l'editing collaborativo, l'automazione e l'IA, per migliorare l'intero percorso gestione del ciclo di vita del cliente. In questo modello è possibile creare stati, campi e visualizzazioni personalizzati per mappare facilmente le interazioni con i clienti.

Questo modello aiuta a capire quali sono i fattori che determinano la fedeltà o l'insoddisfazione dei clienti. Ad esempio, se le analisi mostrano un alto tasso di abbandono dei clienti al gateway di pagamento, è possibile utilizzare questo modello per studiare miglioramenti, ottimizzare il processo di checkout e aumentare i tassi di conversione. È anche possibile utilizzare i dati per ideare traguardi mirati Campagne CRM .

4. Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente

Monitorate lo stato e le prestazioni dei vostri client sul modello ClickUp Client Success Template

Il Modello di esito positivo per i clienti ClickUp consente di fissare obiettivi chiari e di monitorare l'attività dei client, favorendo l'allineamento e la soddisfazione.

Sia che si tratti dell'onboarding di nuovi client o della gestione di quelli esistenti, questo modello consente al team del supporto di concentrarsi e di seguire la propria strada. Tutto questo crea una trasparenza duratura con i clienti e crea fiducia nei nuovi clienti.

Per un team di marketing, questo potrebbe anche significare definire KPI specifici per una campagna e utilizzare il modello per monitorare lo stato e adattare le strategie per raggiungere questi oggetti.

È possibile creare stati personalizzati (come Up For Renewal, Onboarding, Renewed, Nurturing e Churned) per monitorare lo stato dei client.

Grazie ai campi personalizzati, è possibile visualizzare facilmente i dati dei client.

Infine, grazie alle viste personalizzate (come Client Success Playbook, Guida introduttiva, Modulo di feedback, Rinnovo e Coinvolgimento), tutte le interazioni con i clienti sono mappate correttamente.

5. Modello di modulo per il feedback dei clienti di ClickUp

Migliorate il monitoraggio dei feedback e molto altro ancora con il modulo di feedback per i clienti di ClickUp

Il Modello di modulo di feedback per i client di ClickUp è un modo eccellente per sollecitare e organizzare il prezioso feedback dei client.

Per istanza, potete far compilare ai vostri clienti un modulo personalizzato dopo aver completato un progetto. Questo vi aiuterà a raccogliere informazioni sulle vostre prestazioni, che potrete utilizzare per perfezionare i vostri processi e migliorare il programma di fidelizzazione dei clienti.

Questo modello vi aiuta anche a progettare email e sondaggi personalizzati in base alle esigenze dei vostri clienti. Permette di raccogliere dati preziosi per le decisioni sui prodotti e di analizzare rapidamente i risultati dei sondaggi per identificare intuizioni e tendenze.

La creazione di stati personalizzati (come Completato e Da fare) consente di monitorare i feedback negativi o positivi senza difficoltà. I campi personalizzati (Provider del servizio, Data di acquisto, Livello del cliente, Valutazione complessiva e Suggerimenti di miglioramento) consentono di salvare i feedback e di visualizzare facilmente i dati dei clienti.

Inoltre, è possibile aprire sei diverse viste personalizzate (come la vista Elenco delle raccomandazioni complessive, la vista Tabella delle valutazioni del provider, la vista Bacheca dei feedback e così via) per avere tutte le informazioni correttamente organizzate e facilmente accessibili.

6. Modello ClickUp per la voce del cliente

Capire le esigenze e le preferenze dei clienti con il modello ClickUp Voice of the Customer

Sfruttate la potenza del feedback dei clienti con il modello Modello ClickUp per la voce del cliente . Questo modello aggrega e analizza i feedback ricevuti tramite le email del servizio clienti, aiutando i team del supporto a stabilire le priorità di intervento.

Se i clienti desiderano una nuova funzionalità, questo modello aiuta a documentare il feedback e a quantificare le azioni di follow-up, guidando il team di sviluppo nella definizione delle priorità della roadmap per allinearsi alle aspettative dei clienti.

Qui si possono usare stati personalizzati (come Completato e Da fare) per monitorare il feedback dei clienti. I campi personalizzati (Esigenza del cliente, Origine VoC e Soluzione) aiutano a salvare e visualizzare il feedback.

Infine, con le visualizzazioni personalizzate è possibile aprire tre diverse viste (come Elenco, Bacheca e Inizia qui), in modo che tutti i dati siano facilmente accessibili in un unico posto.

7. Modello per l'inserimento dei clienti di ClickUp

Create un'esperienza positiva per i clienti con il modello ClickUp Customer Onboarding

Il prossimo è il Modello per l'avvio del cliente di ClickUp che garantisce a tutti i profili dei nuovi clienti un'introduzione agevole ai vostri servizi o alla vostra produttività.

Questo modello fornisce ai provider una guida con passaggi graduali, rendendo il processo di onboarding più agevole.

Questo processo vi aiuta a gettare solide basi per una partnership a lungo termine con i vostri clienti paganti.

Per un'azienda SaaS, il modello potrebbe includere guide alla configurazione dell'account passo dopo passo, per garantire ai clienti un supporto completo durante il loro percorso di onboarding.

8. Modello di richiesta di assistenza ClickUp

Garantite la coerenza tra le richieste con il modello di richiesta di servizio di ClickUp

Il Modello di richiesta di assistenza ClickUp consente un monitoraggio efficiente delle richieste di assistenza.

Se un cliente richiede la sostituzione di un prodotto, il modello aiuta a registrare la richiesta, a monitorarne lo stato e a comunicare gli aggiornamenti al cliente, mantenendo un registro organizzato.

Ad esempio, se una richiesta di rimborso viene registrata, assegnata e risolta entro 48 ore, i vostri clienti di valore saranno impressionati dalla velocità e dalla facilità di risoluzione!

La maggior parte dei modelli di email del servizio clienti di ClickUp è dotata di funzionalità/funzione personalizzate. Gli stati personalizzati (come Bloccato, Nuova richiesta, Risolto e In fase di indagine) aiutano a monitorare le richieste di follow-up e a dare priorità alle attività.

I campi personalizzati (come Screenshot, Risoluzione fornita, Email di contatto, ecc.) vi aiutano a salvare dati cruciali sull'esperienza negativa di un cliente e a visualizzare le sue richieste in modo più efficiente.

Infine, grazie alle visualizzazioni personalizzate (come Errori risolti, Per priorità, Riepilogo/riassunto, ecc.), è possibile accedere facilmente a tutte le informazioni organizzate in un unico posto.

9. Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp

Raccogliete dati dai clienti per ricerche, sondaggi e altro ancora con il modulo di contatto per i clienti di ClickUp

Mantenete le vostre richieste di informazioni da parte dei clienti in modo personalizzato con il modulo Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp . Per le aziende che ricevono un elevato volume di richieste, questo modello assicura che ogni domanda sia categorizzata e inoltrata rapidamente al membro appropriato del team di supporto.

È particolarmente utile per i siti di e-commerce, dove le risposte tempestive alle richieste di informazioni sui prodotti possono avere un impatto significativo sulle decisioni di acquisto. Con questo modello, è possibile utilizzare stati personalizzati (Bloccato, Completato, In revisione e Nuova richiesta) per dare priorità alle richieste di follow-up di un cliente e campi personalizzati per gestirle.

Nel caso di un'azienda di vendita al dettaglio, ciò potrebbe significare avere un modulo strutturato sul sito web per le domande relative all'ordine. In questo modo, le richieste vengono automaticamente classificate e classificate in ordine di priorità per ottenere risposte rapide e personalizzate.

Grazie alle visualizzazioni personalizzate (come Guida introduttiva, Processo, Modulo di contatto con il cliente e Riepilogo/riassunto), è possibile far girare rapidamente la palla!

10. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Organizzate le informazioni condivise tra i team con il modello di escalation del servizio clienti di ClickUp

Il Modello di escalation del servizio clienti ClickUp è una tabella di marcia per la gestione di problemi complessi o sensibili dei clienti.

Per istanza, se il caso di un cliente si aggrava, il modello delinea i passaggi per garantire che il problema sia indirizzato a un manager o a uno specialista per ulteriore assistenza e che ci siano azioni coerenti di follower.

Include stati personalizzati granulari (come In corso, In attesa, In attesa del cliente, ecc.) per monitorare tutte le email del servizio clienti.

È inoltre possibile aggiungere fino a 15 campi personalizzati (come email, nome del cliente, indirizzo di consegna, ecc.) per gestire le richieste di assistenza clienti. Le visualizzazioni personalizzate (come il Modulo di assistenza clienti, l'Elenco dei biglietti, le Risposte in scatola e così via) aiutano a visualizzare le interazioni end-to-end.

L'adozione di un approccio basato sui dati assicura che la strategia del servizio clienti rimanga dinamica, reattiva e, in ultima analisi, positiva nel coltivare relazioni durature con i clienti.

Ottimizzazione del servizio con i modelli ClickUp

Questi modelli di email per il servizio clienti snelliscono i processi interni e migliorano significativamente l'interazione tra il vostro marchio e i suoi clienti.

È una buona idea incorporare un quadro analitico e reportistico nella vostra strategia di assistenza clienti per renderla più efficace.

L'integrazione di analisi con strumenti come ClickUp può consentire al team del supporto clienti di monitorare in tempo reale l'efficacia dei lavori richiesti, identificando le tendenze e prendendo decisioni informate per migliorare la qualità del servizio.

Dalla gestione di semplici richieste alla gestione di questioni più delicate, ClickUp consente al team del supporto di gestire ogni cliente con l'attenzione personalizzata che merita.

Questa combinazione può trasformare una risposta standard in un'esperienza memorabile che attira clienti fedeli e crea fiducia.

Questi modelli di email per il servizio clienti sono solo l'inizio. Grazie alla piattaforma versatile di ClickUp, potrete trovare capacità illimitate da aggiungere al vostro eccellente servizio. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e scopri come i nostri modelli possono migliorare il tuo servizio clienti, lasciando i tuoi client impressionati e desiderosi di tornare.