IaaS vs. PaaS vs. SaaS: Quale modello di servizio cloud è più adatto a voi?

La scelta di un modello di servizio cloud (IaaS vs. PaaS vs. SaaS) non è solo una decisione informatica, ma anche aziendale.

La scelta del giusto modello di servizi cloud può avere un impatto sull'efficienza aziendale. Sia che si tratti di gestire l'infrastruttura (IaaS), sia che si cerchi una piattaforma per creare applicazioni (PaaS), sia che si abbia semplicemente bisogno di una soluzione software off-the-shelf (SaaS), ogni modello serve a scopi diversi.

In questo blog esploreremo IaaS vs. PaaS vs. SaaS per aiutarvi a capire meglio quale sia il modello più adatto alla vostra strategia aziendale. 🔍

**Che cosa sono i modelli di servizio cloud?

Prima di approfondire il tema IaaS vs PaaS vs SaaS, analizziamo cosa comportano i modelli di servizio cloud. Il cloud computing consente alle aziende di accedere a risorse e servizi tramite Internet invece di affidarsi a server locali. Ogni modello offre diversi livelli di controllo, flessibilità e gestione.

**Che cos'è lo IaaS?

L'infrastruttura come servizio (IaaS) è un modello di cloud computing che fornisce risorse informatiche virtualizzate online. È simile al noleggio di hardware senza la necessità di manutenzione fisica.

Un provider di servizi cloud possiede e gestisce tutta l'infrastruttura IT, compresi server, spazio di archiviazione, rete e altre risorse.

Invece di acquistare e mantenere l'hardware fisico, le aziende possono affidarsi allo IaaS per ottenere flessibilità e scalabilità. Il provider fornisce queste risorse attraverso macchine virtuali (VM).

Inoltre, si paga solo per le risorse consumate, invece di pagare per una configurazione fissa indipendentemente dall'uso, rendendo l'IaaS un'opzione conveniente.

Alcuni dei principali provider di servizi cloud IaaS sono Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), IBM, DigitalOcean, Oracle Cloud Platform e Vultr.

Vediamo alcune funzionalità/funzione di IaaS. 👇

Scala dinamica

Lo IaaS consente di scalare le risorse in modo istintivo per soddisfare le richieste in continua evoluzione. Avete bisogno di più potenza di calcolo nel cloud? Basta modificarla, senza lunghi tempi di attesa o acquisti di hardware.

💡 Esempio: Un'azienda di vendita al dettaglio aumenta la capacità dei server durante i picchi di shopping, come il Black Friday. Una volta terminata la stagione, riduce la capacità per risparmiare risorse.

Resource pooling

L'IaaS utilizza la tecnologia di virtualizzazione per fornire un livello di astrazione tra l'hardware fisico e l'utente. Consente a più utenti di condividere le risorse del computer, come la rete e lo spazio di archiviazione. In questo modo si massimizza l'utilizzo delle risorse e si riducono i costi operativi.

💡 Esempio: Amazon Web Services utilizza l'architettura multi-tenant per mettere in comune risorse come lo spazio di archiviazione e la rete. Ciò consente ai clienti di condividere lo stesso hardware fisico.

Alta disponibilità e automazione

Un provider di servizi cloud IaaS ospita più data center in posizioni diverse, garantendo un'elevata disponibilità e un disaster recovery.

Inoltre, automatizza le attività amministrative. I provider gestiscono attività come lo scaling, il provisioning e la gestione dell'infrastruttura, riducendo il carico di lavoro operativo del team.

💡 Esempio: Google Cloud Platform (GCP) gestisce più data center in posizioni geografiche diverse. Questo garantisce un'elevata disponibilità ed evita l'interruzione del servizio. Inoltre, GCP automatizza attività come il provisioning e lo scaling attraverso strumenti come Google Kubernetes Engine.

Accessibilità e riduzione delle spese generali

Gli utenti possono accedere alle risorse IaaS attraverso interfacce grafiche (GUI) e interfacce di programmazione delle applicazioni (API), rendendole flessibili e facili da usare.

L'esternalizzazione della gestione dell'infrastruttura a un provider IaaS riduce i costi generali e consente un'innovazione più rapida. Potete rilassarvi e concentrarvi sulle vostre funzioni aziendali principali invece di maintainer un'infrastruttura IT.

💡 Esempio: IBM Cloud dispone di un'interfaccia grafica con robuste API per gestire le risorse cloud. Allo stesso modo, Oracle Cloud riduce le spese di capitale delle aziende per il mantenimento dell'hardware fisico, permettendo all'azienda di concentrarsi sull'innovazione e sulle attività aziendali principali.

🧠 Da fare? Lo IaaS è composto da più di un quarto del mercato del cloud computing nel 2023. Inoltre, si prevede che i ricavi del cloud pubblico IaaS cresceranno da circa 115 miliardi di dollari nel 2022 a oltre 180 miliardi di dollari entro il 2024. Tuttavia, si prevede che la quota di mercato dello IaaS diminuisca con la crescita del PaaS.

Nel frattempo, il SaaS rimane il segmento più grande del mercato dei servizi cloud, con oltre 247 miliardi di dollari di fatturato annuo, e si prevede che rimarrà in testa.

**Che cos'è il PaaS?

**La piattaforma come servizio (PaaS) è un modello di cloud computing che fornisce una piattaforma per sviluppare, distribuire, gestire ed eseguire applicazioni

Gli sviluppatori possono accedere all'ambiente PaaS, compresi infrastruttura, software e hardware, tramite una connessione internet sicura.

Questo servizio permette alle aziende di evitare il fastidio e le spese per l'acquisto e il costante aggiornamento di hardware, software, sistemi operativi e strumenti di sviluppo. Al contrario, è possibile accedere alle risorse necessarie su base pay-as-you-go.

Alcuni noti provider PaaS sono Google App Engine, OpenShift, Salesforce Lightning, Heroku e Engine Yard.

Ecco un elenco delle funzionalità dei PaaS. 👇

Infrastruttura gestita

Un provider di servizi cloud PaaS gestisce l'hardware e il software sottostanti per la vostra azienda. In questo modo si scarica la gestione dell'infrastruttura, risparmiando tempo e risorse e aumentando le prestazioni delle applicazioni.

💡 Esempio: Google App Engine gestisce i server e la scalabilità in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi solo sulla distribuzione delle applicazioni.

Hosting scalabile

Le piattaforme PaaS si adattano alle variazioni di traffico. Se la domanda aumenta, la piattaforma scala. Se la domanda cala, la piattaforma si riduce, rendendola più efficiente dal punto di vista operativo e finanziario.

💡 Esempio: Se la vostra applicazione registra un improvviso picco di traffico, la vostra piattaforma PaaS aggiungerà automaticamente altre risorse. Allo stesso modo, se si verifica un calo di traffico, la piattaforma PaaS si ridimensiona per risparmiare denaro.

Sicurezza integrata

Le soluzioni PaaS dispongono di funzionalità/funzione di sicurezza integrate, come firewall, rilevatori di intrusioni e crittografia dei dati. Queste protezioni assicurano che le applicazioni siano al sicuro dalle minacce e migliorano le prestazioni dell'applicazione.

💡 Esempio: AWS Elastic Beanstalk migliora la sicurezza con funzionalità/funzione quali firewall per la gestione del traffico di rete e profili di istanza IAM per controllare l'accesso ai servizi. Supporta anche la crittografia dei dati per garantire una solida protezione delle applicazioni.

Strumenti di sviluppo

Le piattaforme PaaS offrono strumenti per ogni fase del ciclo di vita delle applicazioni, dalla progettazione alla distribuzione. Ciò include il monitoraggio dei problemi, la versione del codice e l'integrazione continua/consegna continua (CI/CD).

💡 Esempio: Red Hat OpenShift supporta diversi linguaggi di programmazione e framework, facilitando la progettazione e la distribuzione delle applicazioni.

**Che cos'è il SaaS?

Il software come servizio (SaaS) è un modello di distribuzione del software basato sul cloud che consente agli utenti di accedere alle applicazioni tramite Internet anziché acquistarle.# **Che cos'è il SaaS?

Tutto viene eseguito sul cloud, quindi non c'è bisogno di una complessa gestione del software e dell'hardware, eliminando la necessità di installazione o manutenzione. Gli utenti possono accedere a queste applicazioni tramite un browser web, il che lo rende conveniente per le aziende di qualsiasi dimensione.

Tra gli esempi più comuni di SaaS vi sono gli strumenti di email, project management e gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Alcune applicazioni SaaS popolari sono ClickUp, l'area di lavoro di Google, Zoom e Salesforce.

Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzioni distinte del SaaS. 👇

Multi-tenancy

I servizi SaaS utilizzano un'architettura multi-tenancy. Un'istanza del software serve più tenant (utenti), ma i loro dati rimangono isolati in sicurezza.

💡 Esempio: Salesforce CRM serve più clienti su un'unica piattaforma, mantenendo i loro dati separati.

💡 Esempio: L'iscrizione a un nuovo account Dropbox prevede automaticamente lo spazio di archiviazione dei dati e l'accesso all'account.

Personalizzazione

Molti servizi di cloud computing offrono opzioni di personalizzazione estese, che consentono agli utenti di adattare la soluzione SaaS alle proprie esigenze. Gli utenti possono personalizzare interfacce, dashboard e flussi di lavoro, assicurandosi che la piattaforma si allinei perfettamente ai loro processi e obiettivi.

💡 Esempio: È possibile personalizzare l'area di lavoro di ClickUp in base alle proprie esigenze, cambiando i temi colore, mettendo in white label e impostando le autorizzazioni per i membri del team.

💡Pro Tip: Incoraggiate l'intero team a contribuire alla definizione degli obiettivi. Questo contributo collettivo può creare un senso di titolarità e di commit, assicurando che tutti lavorino per gli stessi oggetti e supportando così la creazione di un'area di lavoro Allineamento del team SaaS .

Facile da usare e da accedere

Le app SaaS sono basate sul cloud, quindi è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo con un browser. Non è necessaria un'installazione locale. È sufficiente accedere e iniziare a lavorare.

Inoltre, non dovete preoccuparvi di chiamare l'IT per le installazioni o gli aggiornamenti. Il provider si occupa di tutto.

💡Esempio: È possibile accedere a servizi di applicazioni cloud come Zoom da qualsiasi luogo e partecipare o ospitare riunioni su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

Confronto tra IaaS, PaaS e SaaS

La scelta tra IaaS, PaaS e SaaS dipende dalla quantità di controllo e flessibilità di cui avete bisogno.

volete gestire l'intera infrastruttura, concentrarvi sulla creazione di applicazioni o semplicemente utilizzare software già pronto?

Confrontiamo questi modelli per trovare quello giusto per le vostre esigenze.

Basis IaaS PaaS SaaS SaaS Per chi è? Architetti di rete Sviluppatori di software Utenti finali Controllo Maggiore controllo sull'infrastruttura, comprese le macchine virtuali, lo spazio di archiviazione e la rete. Gli utenti sono responsabili della gestione del sistema operativo e delle applicazioni Controllo limitato sull'infrastruttura sottostante. Si concentra sullo sviluppo delle applicazioni Minimo controllo. Gli utenti interagiscono con l'applicazione software senza controllare l'infrastruttura sottostante Scalabilità Scalabile, ma gli utenti sono responsabili della gestione e della scalabilità Facilmente scalabile Scalabile; i provider si occupano della scalabilità dell'infrastruttura e delle applicazioni Manutenzione Gli utenti sono responsabili I provider si occupano della manutenzione I provider si occupano della manutenzione Modello di costo Pay-as-you-go Pay-as-you-go Modello di sottoscrizione, spesso mensile o annuale Casi di utilizzo Hosting di applicazioni personalizzate, hosting di siti web, ambienti di test e sviluppo Sviluppo di applicazioni web e mobili, gestione di database Servizi email, CRM e strumenti di project management Flessibilità Maggiore flessibilità nella scelta e nella configurazione dei componenti dell'infrastruttura Flessibilità limitata in termini di scelte dell'infrastruttura Flessibilità minima. Gli utenti non hanno alcun controllo sull'infrastruttura

Confronto tra IaaS, PaaS e SaaS

Controllo e flessibilità

IaaS, PaaS e SaaS offrono diversi livelli di controllo sull'infrastruttura, sulle app e sui dati:

il IaaS vi offre il massimo controllo. Potete gestire le macchine virtuali, la rete e lo spazio di archiviazione in base alle vostre esigenze. Mentre il provider del cloud gestisce l'infrastruttura fisica, l'utente è responsabile della sicurezza delle applicazioni e dei dati

vi offre il massimo controllo. Potete gestire le macchine virtuali, la rete e lo spazio di archiviazione in base alle vostre esigenze. Mentre il provider del cloud gestisce l'infrastruttura fisica, l'utente è responsabile della sicurezza delle applicazioni e dei dati il PaaS offre un controllo moderato. È più gestito rispetto a IaaS, e vi permette di avere voce in capitolo nella creazione e nella distribuzione delle vostre applicazioni. È possibile sviluppare, testare e distribuire le app senza doversi preoccupare dell'hardware o del software dietro le quinte

offre un controllo moderato. È più gestito rispetto a IaaS, e vi permette di avere voce in capitolo nella creazione e nella distribuzione delle vostre applicazioni. È possibile sviluppare, testare e distribuire le app senza doversi preoccupare dell'hardware o del software dietro le quinte il SaaS non dà all'utente alcun controllo: l'utente si limita a utilizzare il software attraverso il browser o le API e il provider si occupa di tutto, dagli aggiornamenti di sicurezza alla manutenzione

**Molte aziende scelgono modelli cloud ibridi che combinano soluzioni IaaS, PaaS e SaaS per ottimizzare le loro operazioni. Circa il 73% delle aziende ha messo in atto una strategia di cloud ibrido.

Sviluppo e distribuzione

Questi modelli si differenziano anche per il lavoro richiesto per lo sviluppo e la distribuzione.

L'IaaS offre flessibilità. Potete scegliere qualsiasi stack di sviluppo, ma siete responsabili della gestione dell'infrastruttura (server, spazio di archiviazione e rete)

offre flessibilità. Potete scegliere qualsiasi stack di sviluppo, ma siete responsabili della gestione dell'infrastruttura (server, spazio di archiviazione e rete) PaaS semplifica la distribuzione con ambienti preconfigurati, eliminando il fastidio della configurazione dell'infrastruttura. Vi garantisce di non dovervi preoccupare affatto dello sviluppo. Basta aprire un browser e l'impostazione è completata

Gestione e manutenzione

IaaS, PaaS e SaaS hanno responsabilità diverse per la gestione dell'infrastruttura di backend.

L'IaaS richiede la gestione di molte cose, dal sistema operativo al middleware, dalle app ai dati e all'infrastruttura stessa

richiede la gestione di molte cose, dal sistema operativo al middleware, dalle app ai dati e all'infrastruttura stessa PaaS richiede una gestione minima. Il provider gestisce la piattaforma, il middleware e l'infrastruttura, lasciandovi concentrare sullo sviluppo e sulla gestione delle vostre app

richiede una gestione minima. Il provider gestisce la piattaforma, il middleware e l'infrastruttura, lasciandovi concentrare sullo sviluppo e sulla gestione delle vostre app SaaS non richiede gestione. Il provider gestisce gli aggiornamenti, le patch di sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura

Come scegliere il modello giusto

La scelta del giusto modello di cloud computing, sia esso IaaS, PaaS o SaaS, inizia con la comprensione delle esigenze specifiche della vostra organizzazione.

Ogni fattore gioca un ruolo importante nella scelta del modello adatto, dalla definizione dei requisiti alla valutazione dei casi d'uso, dei costi e delle competenze tecniche.

Vediamo come si articola il tutto. 💁

1. Identificare i requisiti

Il primo passaggio nella scelta tra SaaS vs. PaaS vs. IaaS è la chiara definizione dei requisiti.

Ponetevi alcune domande importanti:

Da cosa dipende il controllo sull'infrastruttura e sullo stack software?

Quanto sono importanti la scalabilità e la flessibilità per le nostre attività aziendali?

Qual è la nostra priorità quando si tratta di ottimizzare i costi?

Da fare un attento monitoraggio dell'utilizzo delle risorse?

Da fare per soddisfare requisiti specifici di conformità o sicurezza?

Rispondere a queste domande vi aiuterà a restringere il modello di servizio cloud più adatto.

2. Considerare i casi d'uso

Una volta identificati i requisiti, valutate come ogni modello di cloud si allinea ai vostri casi d'uso specifici.

IaaS è ideale per le organizzazioni che hanno bisogno del massimo controllo sulla propria infrastruttura e della flessibilità di scalare.

Ecco alcune situazioni in cui lo IaaS è utile:

Soluzioni di disaster recovery o di backup

Test e sviluppo di programmi

Hosting di siti web complessi

Calcolo ad alte prestazioni

Analisi di grandi dati

Il PaaS, invece, è perfetto per lo sviluppo e la distribuzione agile. È particolarmente utile per i team di grandi dimensioni, soprattutto quelli con lavoratori remoti. Gli sviluppatori possono concentrarsi sulla creazione e sulla distribuzione delle applicazioni senza preoccuparsi della gestione dell'infrastruttura cloud.

Ecco alcuni casi di utilizzo del PaaS:

Analitica e business intelligence

Internet degli oggetti (IoT)

Gestione del budget

Accesso alle piattaforme di gestione dei processi aziendali (BRM)

Mantenimento dei database

Infine, il SaaS è l'opzione ideale per gli utenti finali che cercano una soluzione semplice e pronta all'uso, accessibile tramite un browser. È ideale anche per le aziende in cui l'infrastruttura IT non è fondamentale per le attività principali.

Vediamo dove è possibile utilizzare SaaS:

Comunicazione aziendale

Gestione delle relazioni con il cliente

Commercio elettronico

Media

FinTech

3. Considerazioni sui costi

I costi richiesti diminuiscono con lo stato di IaaS, PaaS e SaaS.

L'IaaS di solito ha il prezzo più alto perché offre il massimo controllo e flessibilità. Ciò detto, può essere conveniente per le organizzazioni con carichi di lavoro fluttuanti o con un'infrastruttura on-premise esistente.

Inoltre, PaaS potrebbe avere costi iniziali più elevati a causa della necessità di riarchitettare le soluzioni e formare gli sviluppatori. Tuttavia, spesso risulta più economico nel tempo, in quanto riduce al minimo le esigenze di gestione dell'infrastruttura.

il sistema SaaS si distingue generalmente come l'opzione più economica, con un modello di prezzi in sottoscrizione. Elimina i costi iniziali associati all'hardware, al software e al personale IT, rendendola una scelta interessante per le organizzazioni che desiderano ottimizzare le spese.

4. Competenza tecnica

L'ultimo passaggio consiste nel valutare se il team dispone di competenze tecniche sufficienti per il modello scelto.

Chiedetevi: qual è l'attuale competenza tecnica del nostro team e qual è la complessità che siamo in grado di gestire?

L'IaaS richiede il massimo livello di competenza tecnica, poiché l'organizzazione gestisce l'infrastruttura sottostante. È l'ideale per le aziende che dispongono di personale IT qualificato in grado di gestire queste complessità.

D'altro canto, PaaS riduce l'onere tecnico. Anche se è necessario un certo know-how tecnico, è significativamente inferiore a quello richiesto da IaaS.

il SaaS richiede la minore competenza tecnica di tutti i modelli. Gli utenti possono accedere al software tramite browser web o API, il che lo rende una scelta facile per chi desidera una soluzione senza problemi.

🎯 Pro Tip: Concentratevi su KPI SaaS come i tempi di implementazione, il tasso di adozione da parte degli utenti e il ritorno sugli investimenti (ROI) per valutare l'efficacia dello strumento nel migliorare la produttività e nel soddisfare le vostre esigenze.

ClickUp: Uno strumento SaaS completo

Tra i servizi basati sul cloud che abbiamo esplorato, il SaaS si distingue come l'opzione più conveniente per molti. Richiede competenze tecniche minime ed è conveniente dal punto di vista economico, il che lo rende interessante.

Ma capire che il SaaS è la strada da percorrere è solo l'inizio: bisogna ancora scegliere lo strumento giusto per le esigenze specifiche della propria organizzazione.

Non c'è bisogno di passare ore e ore a setacciare la i migliori strumenti SaaS elenchi (è possibile, ovviamente). Abbiamo semplificato la scelta per voi.

Riunione ClickUp . 🤩

Il Soluzione ClickUp per il Project Management è una piattaforma SaaS versatile che centralizza le attività e favorisce la collaborazione del team. Grazie a una suite completa di funzioni, soddisfa senza problemi le diverse esigenze aziendali.

Dashboard ClickUp

Visualizzare lo stato di avanzamento del progetto in un colpo d'occhio con ClickUp Dashboards ClickUp Dashboard sono uno strumento dinamico che consente agli utenti di rappresentare visivamente il proprio lavoro, offrendo una panoramica chiara dello stato di avanzamento del progetto, della produttività del team e delle metriche chiave.

Ciascuna dashboard viene creata con schede personalizzabili, che fungono da blocchi per la presentazione di diversi tipi di dati, tra cui le valutazioni di completamento delle attività, le scadenze e le durate stimate.

Quando QubicaAMF , leader mondiale nel settore del bowling e dell'intrattenimento, aveva difficoltà a gestire i progetti con Excel e sapeva che era necessario un cambiamento. È arrivato ClickUp, che ha trasformato i loro flussi di lavoro attraverso una gestione centralizzata delle attività, una migliore collaborazione e una maggiore visibilità dei progetti.

Charles Frey, Process Manager di QubicaAMF, ha descritto il cambiamento come "che ha cambiato la vita. Venivo da un mondo in cui tutto era in Excel. Il passaggio a ClickUp ci permette di essere più intelligenti, più veloci e all'avanguardia nel nostro settore"

I risultati sono stati chiari: un risparmio di tempo del 40% nella creazione di reportistica e grafici, un aumento del 60% nel lavoro di squadra e un miglioramento dell'80% nell'organizzazione dei progetti.

Automazioni ClickUp

Automatizzare le attività ricorrenti per aumentare la velocità e l'efficienza con ClickUp Automazioni

Accelerate i vostri progetti con Automazioni di ClickUp .

Automatizza l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti di stato e le notifiche, riducendo al minimo il lavoro manuale e l'errore umano. Questo vi aiuta a concentrarvi sulle iniziative strategiche invece che sui processi ripetitivi.

ClickUp Documenti

Collaborare con il team in tempo reale alla documentazione del progetto con ClickUp Docs

Un project management efficace richiede un rapido consenso e chiarezza tra tutte le parti interessate. Le funzionalità/funzione di ClickUp, come ad esempio Documenti ClickUp consentono di utilizzare ricchi strumenti di formattazione, di assegnare commenti e attività e di modificare i documenti contemporaneamente.

Vi aiutano a delineare il business case, a definire l'ambito del progetto e a documentare i requisiti, assicurando che tutti abbiano le informazioni giuste per andare avanti.

💡Pro Tip: Provate ad impostare una base di conoscenza condivisa o un wiki con ClickUp Docs, dove tutti possono accedere a documenti e aggiornamenti importanti. Quando tutti sanno dove trovare le informazioni più aggiornate, il vostro Operazioni SaaS saranno più fluide e i clienti saranno più felici.

Integrazioni ClickUp

Scegliere una delle applicazioni preferite da integrare con ClickUp Integrazioni di ClickUp eccelle nella connessione con i sistemi esistenti, consentendo ai team di integrare i loro strumenti preferiti senza problemi.

Che si tratti di Discord e Microsoft Trams per le notifiche in tempo reale, di piattaforme di sviluppo come GitHub e Gitlab per la gestione dei repository di codice o di strumenti di marketing come HubSpot per l'automazione, ClickUp vi copre.

Inoltre, lavora bene con strumenti di monitoraggio del tempo come Everhour e Clockify e si integra con l'area di lavoro di Google, YouTube, Zoom e altro ancora.

Soddisfare le vostre esigenze SaaS con ClickUp

Trovare il giusto modello di servizio cloud (IaaS vs. PaaS vs. SaaS) può sembrare opprimente, ma valutando attentamente i requisiti, i casi d'uso, i costi e le competenze tecniche, è possibile prendere una decisione informata che sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione.

In definitiva, tutti i modelli di servizi di cloud computing hanno punti di forza unici e si adattano a scenari diversi.

Uno strumento come ClickUp può semplificare il project management, aiutandovi a rimanere organizzati ed efficienti in qualsiasi situazione. Si integra perfettamente con diverse soluzioni cloud, consentendo al team di gestire le attività, monitorare lo stato e collaborare in modo efficace. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo flusso di lavoro!