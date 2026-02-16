10 modelli gratuiti per il monitoraggio delle sessioni terapeutiche con i clienti

La maggior parte dei terapeuti dedica più tempo del previsto alla documentazione delle sessioni.

Nuance Communications ha scoperto che i medici dedicano in media circa 13,5 ore alla settimana alla creazione di documentazione.

Questo accade quando il tuo sistema di monitoraggio ti ostacola invece di aiutarti. Ma non deve essere sempre così.

Un modello di tracker per le sessioni di terapia dei clienti ti offre una struttura predefinita per registrare i dettagli delle sessioni, monitorare lo stato dei progressi e gestire i follow-up. Con questi modelli, non dovrai reinventare il tuo flusso di lavoro ogni volta. Inoltre, potrai utilizzarli indipendentemente dal fatto che tu sia un professionista che lavora in proprio o faccia parte di uno studio associato.

Che cos'è un modello di tracciamento delle sessioni terapeutiche dei clienti?

Un modello di tracker per le sessioni terapeutiche con i clienti è un documento strutturato o uno strumento digitale che aiuta i terapeuti a registrare le date delle sessioni, le preoccupazioni dei clienti, gli interventi utilizzati e le osservazioni sullo stato delle sessioni.

Garantisce che ogni dettaglio importante venga registrato in modo coerente, sessione dopo sessione. Con la maggior parte di questi modelli, sono disponibili campi per la registrazione

Informazioni sui clienti

Data e ora della sessione

Problemi presentati

Interventi applicati

Risposta del client e

Qualsiasi compito a casa o programmazione di follow-up

Questi modelli sono utilizzati da terapisti, consulenti, assistenti sociali e psicologi abilitati per mantenere una documentazione chiara e organizzata.

🤝 Promemoria: un semplice registro delle sessioni potrebbe limitarsi a tracciare date e note di base, ma un tracker completo ti aiuta a monitorare i progressi verso gli obiettivi del trattamento e a misurare i risultati dei clienti nel tempo. Puoi anche scegliere tra formati di documentazione specifici, come SOAP (Soggettivo, Oggettivo, Valutazione, Piano), DAP (Dati, Valutazione, Piano) o BIRP (Comportamento, Intervento, Risposta, Piano), rendendoli adattabili alle esigenze della tua pratica.

I migliori modelli di tracker per le sessioni di terapia dei clienti in sintesi

Cosa cercare in un modello di tracker per le sessioni di terapia con i clienti

Scegliere il modello sbagliato può creare più lavoro, anziché ridurlo. Pertanto, è importante cercare uno strumento che si adatti al tuo flusso di lavoro clinico esistente, invece di costringerti ad adottarne uno nuovo. Prima di impegnarti, assicurati che il modello soddisfi questi criteri fondamentali.

In questa rassegna abbiamo raccolto i modelli perfetti che rispondono a queste esigenze in modi diversi.

10 modelli gratuiti per il monitoraggio delle sessioni terapeutiche con i clienti

Vi mostriamo alcuni modelli progettati per aiutare i terapeuti a organizzare la documentazione delle sessioni, effettuare il monitoraggio dei progressi dei clienti e ridurre le attività amministrative. I primi sette modelli sono stati creati in ClickUp. Si tratta del primo spazio di lavoro AI convergente al mondo in cui è possibile acquisire note, gestire i follow-up e conservare le informazioni sui clienti in un unico posto. I restanti modelli sono opzioni esterne che potete esplorare in base alle vostre esigenze professionali.

1. Modello di gestione dei pazienti di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Patient Management per effettuare il monitoraggio dello stato dei trattamenti dei pazienti, dei farmaci, dei terapisti assegnati, delle assicurazioni e altro ancora.

Gestire un carico di lavoro completo ti sembra come destreggiarti tra troppe cose contemporaneamente? Con le informazioni sui clienti sparse tra calendari, app per prendere appunti e file separati, finisci per perdere tempo a cercare le informazioni.

Cosa c'è di più? In mezzo a tutta questa confusione, i dettagli importanti potrebbero sfuggire. Questo modello completo per la gestione dei pazienti di ClickUp™ risolve il problema creando un hub centralizzato per tutte le informazioni sui pazienti, gli appuntamenti e la cronologia delle sessioni in un unico spazio di lavoro.

È l'ideale per i terapeuti che hanno bisogno di accedere rapidamente all'intero percorso di un client senza dover passare da uno strumento all'altro.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Genera bozze di riepilogo delle sessioni dalle tue note o ottieni suggerimenti automatici per le azioni di follow-up con ClickUp Brain , il tuo assistente IA sensibile al contesto.

2. Modello di elenco pazienti di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Il modello di elenco pazienti ClickUp ti fa risparmiare tempo organizzando le cartelle cliniche dei pazienti in un unico posto.

Non riesci a scegliere tra un semplice foglio di calcolo e un sistema completo di gestione dei clienti?

La scelta può essere estremamente frustrante, soprattutto per chi esercita la professione in proprio. Un semplice foglio di calcolo può sembrare troppo macchinoso e disorganico, mentre un sistema complesso può risultare eccessivo, con funzionalità/funzioni che potresti non utilizzare mai. Il modello Elenco pazienti di ClickUp™ offre una valida via di mezzo.

Utilizzalo per creare un elenco clienti semplice e organizzato con i dettagli essenziali disponibili a colpo d'occhio. È un punto di partenza perfetto che può crescere insieme alla tua attività. Puoi aggiungere un monitoraggio più dettagliato in un secondo momento senza dover ricostruire il tuo sistema da zero.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza le opzioni di filtro rapido per ordinare l'elenco dei clienti in base allo stato, ad esempio attivo, in attesa o dimesso, in modo da poterti concentrare su chi necessita di attenzione.

Tieni traccia del tipo di sessione per ogni cliente, che si tratti di terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo, con i campi personalizzati di ClickUp.

Crea promemoria quando un client non viene visitato entro un determinato periodo di tempo ed elimina i controlli manuali del Calendario con ClickUp Automazioni.

3. Modello di relazione sul caso di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Registra i dettagli del caso, la cronologia e il riepilogo/riassunto in un formato strutturato e coerente con il modello di rapporto sul caso ClickUp.

La compilazione di relazioni cliniche per medici curanti, scuole o enti legali comporta spesso un processo tedioso di copia e incollaggio da note sparpagliate. Questo lavoro manuale non solo richiede molto tempo, ma è anche soggetto a errori, con il rischio di ottenere una documentazione incompleta o imprecisa. Questo modello di relazione clinica di ClickUp™ semplifica l'intero processo integrando note e relazioni in un unico sistema coerente.

È progettato per i medici che hanno bisogno di produrre documentazione strutturata e professionale per soggetti esterni.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Scrivi rapporti narrativi dettagliati direttamente nel tuo spazio di lavoro e mantienili collegati alla cronologia delle sessioni del client con ClickUp Docs.

Crea sezioni separate per la valutazione iniziale, le note sui progressi sessione per sessione e il riepilogo dei risultati finali organizzando i tuoi rapporti con Pagine nidificate .

Ottieni feedback da un supervisore o consulta direttamente un collega sul documento con le funzionalità di collaborazione come i thread di commenti e le @menzioni .

Redigi un riassunto iniziale del caso estraendo i dettagli chiave dalle note terapeutiche precedenti in un rapporto coerente con ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight: in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

4. Modello Client Success di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni fase del processo di guarigione dei tuoi clienti con il modello ClickUp Client Success.

Quando ci si concentra sulle note delle singole sessioni, può essere difficile avere una visione d'insieme dei progressi compiuti dal cliente nel tempo. Ciò rende difficile individuare modelli a lungo termine, adeguare efficacemente i piani di trattamento o dimostrare i progressi terapeutici al cliente. Questo modello orientato agli obiettivi di ClickUp™ sposta l'attenzione dalle singole sessioni all'intero percorso terapeutico.

Sebbene sia stato originariamente creato per i CRM, puoi facilmente adattarlo all'avanzamento delle sessioni modificando gli stati personalizzati predefiniti a tuo piacimento.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Monitora i progressi verso obiettivi terapeutici specifici, come "ridurre i sintomi dell'ansia" o "sviluppare strategie di coping", utilizzando ClickUp attività cardine.

Verifica lo stato dei clienti verso i loro obiettivi con gli indicatori di avanzamento che si aggiornano di sessione in sessione.

Includi misurazioni dei risultati, come valutazioni auto-riportate dai clienti o punteggi di valutazione standardizzati, con i campi personalizzati di ClickUp.

Crea automaticamente tabelle e grafici per visualizzare l'andamento dello stato dei clienti senza dover creare manualmente report utilizzando i dashboard di ClickUp.

🎥 Bonus: per vedere come creare un dashboard personalizzato per i clienti che visualizza i dati terapeutici e effettua il monitoraggio delle metriche chiave dell'intera attività, guarda (e adatta) questo tutorial passo dopo passo.

5. Modello per la gestione dei clienti legali di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Centralizza le informazioni relative ai clienti e ai casi legali e comunicale in modo efficiente con il modello ClickUp Legal Client Management Template.

Il modello di gestione dei clienti legali di ClickUp™ è una manna dal cielo per i casi che comportano un pesante onere di conformità e documentazione. Sì, stiamo parlando di casi forensi, clienti assegnati dal tribunale e così via.

È lo strumento di cui hai bisogno nel tuo arsenale quando una singola scadenza non rispettata o un'interazione mal documentata possono avere gravi conseguenze legali e professionali. Puoi fidarti di esso per fornire la meticolosa registrazione necessaria per queste situazioni ad alto rischio.

Sebbene sia stato creato per i professionisti del settore legale, la sua struttura è perfettamente adatta ai terapeuti che necessitano di una documentazione dettagliata e difendibile.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Registra ogni interazione con il client con registri delle attività dettagliati che includono timestamp automatici per scopi di conformità e controllo.

Conserva i moduli di consenso, le ordinanze del tribunale e tutta la corrispondenza correlata allegati direttamente alla cartella del client.

Tieni traccia delle scadenze importanti relative alla conformità, come le date delle udienze o l'invio delle relazioni, con la gestione integrata delle attività in ClickUp

Concedi un accesso controllato e di sola visualizzazione a record specifici quando avvocati, supervisori o altre parti hanno bisogno di visibilità con autorizzazioni personalizzabili in ClickUp.

6. Modello di piano di auto-cura di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Motiva i clienti a investire nella loro salute mentale fornendo loro una tabella di marcia per dare priorità alla cura di sé utilizzando il modello di piano di cura di sé di ClickUp.

Ecco uno scenario che quasi tutti i terapeuti conoscono fin troppo bene: assegni dei compiti da svolgere tra una sessione e l'altra (scrivere un diario, fare esercizi di grounding, effettuare il monitoraggio dell'umore o svolgere attività di esposizione) in modo che i clienti possano fare progressi al di fuori della sala di terapia. Ma alla sessione successiva, il lavoro è incompleto o completamente dimenticato.

Il risultato? Continui a dedicare tempo prezioso alla sessione a spiegare nuovamente le attività invece di svilupparle. Questo modello di piano di auto-cura di ClickUp™ risolve il problema offrendo a te e ai tuoi clienti uno spazio digitale condiviso per il lavoro tra una sessione e l'altra.

Ti aiuta a estendere il processo terapeutico alla vita quotidiana dei tuoi clienti, mantenendoli coinvolti e responsabili.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Consenti ai clienti di visualizzare o effettuare modifiche ai propri stati (se appropriato per la tua attività) tramite la condivisione del piano con loro.

Suddividi le routine di cura personale in piccoli elementi attuabili che i clienti possono spuntare ogni giorno con le liste di controllo di ClickUp.

i promemoria di ClickUp. Aiuta i clienti a mettere in pratica con costanza nuove strategie di coping e a sviluppare abitudini sane con le attività ricorrenti

I clienti possono accedere e aggiornare il loro piano da qualsiasi luogo utilizzando l'app mobile ClickUp, che consente di rimanere facilmente in linea con gli obiettivi prefissati per il monitoraggio.

👀 Lo sapevate? Il benessere del terapeuta influisce sui risultati dei clienti: in uno studio di coorte del 2024, i pazienti trattati da terapeuti affetti da burnout erano meno propensi a mostrare un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico rispetto a quelli i cui terapeuti non erano affetti da burnout. Assicurati di prenderti cura anche delle tue esigenze, mentre offri supporto ai tuoi clienti!

7. Modello di registro manageriale di ClickUp™

Ottieni il modello gratis Tieni un registro accurato del lavoro e dei risultati dei terapeuti che supervisioni con il modello di registro manageriale di ClickUp.

Questo è destinato ai supervisori clinici o ai responsabili dello studio che supervisionano più terapisti.

Con le informazioni sulla supervisione sparse in diverse email, fogli di calcolo e conversazioni, la visibilità viene compromessa. È difficile confrontare i casi, è facile perdere le note di supervisione e diventa facile dimenticare date importanti, come il rinnovo delle licenze.

Questo modello di registro manageriale di ClickUp™ centralizza tutte le tue attività di supervisione e controllo amministrativo in un unico sistema organizzato. Puoi effettuare il monitoraggio dei casi trattati dai terapeuti, registrare le sessioni di supervisione, documentare i feedback e gli elementi da intraprendere e monitorare le attività cardine della conformità in un unico posto. Non dovrai più cercare gli aggiornamenti o mettere insieme i contesti da più strumenti.

In poche parole, ti aiuta a mantenere la qualità dell'assistenza e la conformità senza microgestire il tuo team.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Documenta le discussioni e gli elementi da intraprendere creando voci di registro per ogni sessione di supervisione che hai con i singoli medici.

Non perdere mai i requisiti per l'abilitazione, i crediti formativi o le scadenze per il rinnovo delle credenziali per tutto il tuo team.

Ottieni una chiara panoramica della distribuzione dei casi per garantire un lavoro equilibrato in tutto lo studio.

Visualizza le metriche relative all'intero studio, come il numero totale di clienti attivi, la media di sessioni settimanali o i nuovi clienti, con i dashboard di ClickUp.

8. Modello di programma delle sessioni terapeutiche di Template.net

Questo modello di Programma delle sedute terapeutiche è uno strumento semplice ma potente per organizzare i tuoi appuntamenti e strutturare la tua settimana con chiarezza. Riporta il giorno della settimana, le fasce orarie, i nomi dei clienti, il tipo di terapia e gli obiettivi della sessione, così potrai pianificare le sessioni con intenzionalità invece di affannarti a ricordare i dettagli.

🌟 Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza il tuo carico di lavoro ed evita sovrapposizioni.

Lascia spazio alle pause e al tempo di preparazione tra un client e l'altro.

Adattalo facilmente al tuo flusso di lavoro, sia che tu svolga terapia individuale, lavoro di gruppo o formati misti.

Riduci lo stress legato alla logistica quotidiana e libera più risorse da dedicare all'attività clinica.

9. Modello di nota SOAP stampabile per sessioni terapeutiche di Goodocs

tramite Goodocs

Molti medici sono addestrati all'uso del formato di documentazione SOAP e preferiscono il modello di nota SOAP di TheGoodocs per le sessioni terapeutiche, poiché è stato creato appositamente per questo formato. Un modello di nota SOAP organizza le informazioni sui pazienti in quattro sezioni distinte:

Soggettivo: ciò che il client riferisce riguardo ai propri sentimenti, sintomi ed esperienze.

Obiettivo: le osservazioni oggettive del terapeuta, come l'affettività, l'aspetto o il comportamento del client.

Valutazione: l'interpretazione clinica da parte del terapeuta delle informazioni soggettive e oggettive.

Piano: i passaggi successivi del piano di trattamento, compresi gli interventi e i compiti a casa.

Questo modello Goodocs è disponibile gratis sia in Documenti Google che in Microsoft Word e ti consente di personalizzare e stampare facilmente le note delle tue sessioni. Hai a disposizione dei segnaposto già pronti per ogni sezione, così puoi concentrarti sulla registrazione dei progressi significativi invece di dover ricreare le tue note da zero.

🎥 Bonus: Vuoi imparare a scrivere note SOAP migliori? Guarda questo breve video esplicativo per scoprire i nostri migliori consigli:

10. Modello per il monitoraggio del tempo di Vertex42

tramite Vertex42

Se fatturate a ore o avete bisogno di monitorare il tempo dedicato ad attività non fatturabili come la documentazione e la supervisione, questo modello di monitoraggio del tempo di Vertex42 può esservi d'aiuto. Utilizzatelo per registrare il tempo dedicato alle sessioni con i clienti, alle note sui casi, alle consulenze telefoniche e ad altre attività amministrative. Semplifica la fatturazione accurata dello studio privato e soddisfa i requisiti di documentazione assicurativa.

💡 Suggerimento professionale: Sebbene siano disponibili modelli autonomi per il monitoraggio del tempo sotto forma di fogli di calcolo o app dedicate, questo è un altro ambito in cui uno strumento integrato può ridurre gli attriti. Registra la durata della sessione direttamente all'interno della scheda del client senza bisogno di uno strumento separato, utilizzando il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp all'interno di ogni attività di ClickUp.

Una struttura che crea spazio per un'assistenza migliore

Il giusto tracker delle sessioni terapeutiche non si limita a semplificare la documentazione. Dà forma al modo in cui il tempo e l'attenzione vengono impiegati nella tua attività.

I modelli di tracciamento delle sessioni terapeutiche elencati in questo post del blog proteggono il tempo dedicato ai clienti. Riducono il carico cognitivo e migliorano il follow-up tra una sessione e l'altra. Il risultato è una continuità più chiara sia per i medici che per i clienti.

E come scegliere quello giusto?

Ricorda che i buoni sistemi di documentazione non sembrano un lavoro amministrativo. Passano in secondo piano e consentono alla terapia di concentrarsi su ciò che conta di più. E i migliori? Beh, consentono di raccogliere note, programmi, compiti a casa e monitoraggio dei progressi in un unico sistema di supporto. Proprio come fa ClickUp.

Provalo tu stesso. Registrati gratis su ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Un modello di appunti terapeutici (spesso chiamati appunti di psicoterapia) serve per le osservazioni e le impressioni personali di un medico: questi appunti sono tenuti separati dalla cartella clinica ufficiale e godono di speciali protezioni della privacy ai sensi dell'HIPAA. Un modello di appunti sui progressi fa parte della cartella clinica formale del cliente e documenta i dettagli del trattamento, la risposta del cliente e i piani che possono essere condivisi con gli assicuratori, i supervisori o altri medici coinvolti nella cura.

La maggior parte dei modelli digitali consente di rinominare o aggiungere campi personalizzati in base al formato preferito. È possibile creare sezioni per ogni componente (ad esempio, Soggettivo, Obiettivo, Valutazione, Piano per SOAP) e rimuovere eventuali campi non applicabili al proprio stile di documentazione.

ClickUp offre funzionalità di sicurezza di livello aziendale e può firmare accordi di partnership commerciale (BAA) per le organizzazioni che richiedono la conformità HIPAA. È necessario consultare sempre il proprio responsabile della conformità e esaminare la documentazione sulla sicurezza di ClickUp per verificare che soddisfi i requisiti specifici della propria attività.

I tracker digitali forniscono registrazioni ricercabili, backup automatici e una più facile collaborazione con i supervisori. Consentono inoltre di collegare le note delle sessioni direttamente alla pianificazione e alle attività di follow-up, riducendo la documentazione dispersiva che deriva dall'uso di fogli di carta o fogli di calcolo scollegati.