i 11 migliori sistemi software per la pianificazione sanitaria nel 2025

Hai mai provato a fissare un appuntamento per un paziente e hai finito per metterlo in attesa per minuti, solo per scoprire che il prossimo slot disponibile è tra tre settimane?

Questo perché la maggior parte dei sistemi di pianificazione è ancora ferma al passato. Una nuova ondata di software per la pianificazione sanitaria sta rivoluzionando il settore, rendendo più facile per i team riempire i calendari in modo efficiente e mantenere i pazienti soddisfatti.

Abbiamo esaminato le piattaforme leader in questo settore. Ecco i 11 migliori sistemi di pianificazione sanitaria da conoscere quest'anno e ciò che li contraddistingue.

Cosa cercare in un sistema software per la pianificazione sanitaria?

Per ridurre le assenze, ottimizzare le risorse e garantire la soddisfazione dei pazienti, ecco le funzionalità/funzioni da privilegiare nella tua piattaforma di pianificazione 👇

Funzionalità/funzioni di pianificazione intelligente : cerca la corrispondenza logica degli appuntamenti, l'automazione delle liste d'attesa e l'ottimizzazione delle fasce orarie per ridurre le assenze e le cancellazioni dell'ultimo minuto

Facilità d'uso : scegli un software di pianificazione con un'interfaccia intuitiva che riduce al minimo i clic, supporta le modifiche al calendario tramite drag-and-drop e funziona su desktop e dispositivi mobili

Autoprogrammazione dei pazienti : offri strumenti self-service che consentono ai pazienti di programmare gli appuntamenti tramite il tuo sito web o portale, con regole integrate per l'idoneità, il tipo di provider e la preparazione alla visita

Scalabilità ed efficienza : scegli un sistema software di pianificazione sanitaria in grado di crescere con la tua attività, supportando più reparti, provider e posizioni senza attriti

Integrazione con software di monitoraggio dei dipendenti : sincronizzazione con software di monitoraggio dei dipendenti che tiene traccia del carico di lavoro, della disponibilità e dell'efficienza dei provider per evitare overbooking e burnout

Integrazioni con sistemi EHR e di fatturazione: connettiti con il tuo stack tecnologico esistente, in particolare con le cartelle cliniche elettroniche (EHR), gli strumenti di verifica dell'idoneità assicurativa e le piattaforme di fatturazione, per ridurre il lavoro duplicato

I migliori sistemi software per la pianificazione sanitaria

Ora che sai cosa cercare, esploriamo i migliori sistemi software per la pianificazione sanitaria che stanno avendo un impatto reale:

Ecco una rapida panoramica dei 11 migliori sistemi software per la pianificazione sanitaria:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi * ClickUp Calendario basato su IA con pianificazione automatica, gestione delle attività tracciabili e promemoria, automazioni per flussi di lavoro di routine Pianificazione sanitaria e gestione delle attività, basate sull'IA Piano Free Forever, personalizzazioni disponibili per le aziende Acuity Scheduling Calendario basato su IA con pianificazione automatica, gestione delle attività tracciabile e promemoria, automazioni per flussi di lavoro di routine Pagamenti sicuri e appuntamenti automatizzati I piani a pagamento partono da 16 $ al mese Nursegrid Pianificazione personalizzabile per i client, elaborazione integrata dei pagamenti, disponibilità in tempo reale e promemoria automatici Scambi di turni infermieristici e gestione degli orari mobile-first Prezzi personalizzati QGenda Pianificazione delle turni infermieristiche e scambi di turni con priorità ai dispositivi mobili, messaggistica in-app per il coordinamento Automazione della pianificazione dei provider e analisi della forza lavoro Prezzi personalizzati Simple Practice Pianificazione dei provider basata su regole, monitoraggio automatico del tempo e calcolo delle retribuzioni Sessioni di telemedicina e self-service per i client I piani a pagamento partono da 49 $ al mese NextGen Healthcare Integrazione di cartelle cliniche elettroniche, pianificazione e fatturazione, documentazione e comunicazione mobile Strumenti EHR e per la salute della popolazione Prezzi personalizzati CareCloud Strumenti di gestione del ciclo dei ricavi, documentazione clinica basata sull'IA Note cliniche e gestione del ciclo dei ricavi Prezzi personalizzati Weave Invio e ricezione di SMS, pagamento tramite SMS, trascrizione dei messaggi vocali e analisi delle chiamate, instradamento delle chiamate con elenco degli appuntamenti Messaggistica automatizzata e pagamento tramite SMS da un unico sistema Prezzi personalizzati OnShift Avvisi in tempo reale sui turni e invio di SMS, accesso alla retribuzione guadagnata tramite OnShift Wallet Pianificazione del personale nell'assistenza agli anziani e post-acuta Prezzi personalizzati PracticeSuite Automazione degli appuntamenti e della fatturazione basata su RPA, fatturazione UB-04 per cure ospedaliere, tariffe personalizzate Fatturazione dei pazienti ricoverati e ciclo dei ricavi basato su RPA Prezzi personalizzati CrelioHealth Operazioni di laboratorio e pianificazione in tempo reale, strumenti per la gestione dell'inventario e il coinvolgimento dei pazienti Laboratori diagnostici che gestiscono la pianificazione e la reportistica dei pazienti I piani a pagamento partono da 550 $ al mese, con un costo iniziale una tantum di 5.000 $

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione sanitaria e la gestione delle attività)

Tra le mutevoli esigenze dei pazienti e un elenco sempre più lungo di cose da fare, la maggior parte degli strumenti di pianificazione non è progettata per gestire la complessità di un ambiente sanitario frenetico.

È qui che ClickUp si distingue. Conosciuta come "l'app per tutto il lavoro", ClickUp combina gestione delle attività, collaborazione, automazione e pianificazione in un'unica piattaforma flessibile (tutta basata sull'IA) su cui i provider sanitari possono fare affidamento.

Calendario ClickUp

E uno dei suoi maggiori punti di forza? Il Calendario ClickUp.

Il nuovissimo Calendario ClickUp combina una pianificazione dinamica con funzionalità/funzioni basate sull'IA che si adattano al flusso di lavoro del tuo team.

Pensa a una pianificazione automatica che assegna la priorità alle attività più critiche e blocca i momenti di concentrazione, per poi riorganizzare automaticamente tutto quando la giornata inevitabilmente cambia.

Ottieni una pianificazione dinamica con il Calendario ClickUp basato sull'IA che si adatta ai flussi di lavoro mutevoli dei team

Puoi attivare/disattivare le viste giornaliera, settimanale e mensile, confrontare gli orari dei membri del team in tempo reale e impostare orari di lavoro o posizioni personalizzati per un miglior coordinamento.

E grazie alla sincronizzazione con Google e Outlook, non dovrai più preoccuparti di aggiornamenti duplicati o riunioni perse.

Attività di ClickUp

Il vero cambiamento inizia con le attività di ClickUp.

Suddividi i flussi di lavoro dei pazienti in attività tracciabili con le attività di ClickUp

Utilizzalo per suddividere ogni visita del paziente o flusso di lavoro interno in elementi chiari e tracciabili, assegnarli ai membri del team appropriati, aggiungere date di scadenza, impostare priorità e persino allegare file pertinenti o note sui pazienti. A seconda di come lavora il tuo team, le attività vengono inserite in elenchi, bacheche o sequenze organizzati.

Cosa lo rende ancora migliore? Le attività vengono visualizzate direttamente nel tuo Calendario. Ciò significa che puoi vedere tutto nel contesto e pianificare la tua giornata di conseguenza.

Promemoria ClickUp

Una volta definite le attività, puoi impostare promemoria con ClickUp Reminders.

Imposta promemoria rapidi e flessibili per follow-up, controlli di laboratorio e conferme dei pazienti con ClickUp Reminders

Imposta rapidamente avvisi per tutto ciò che non richiede un'attività completa, come il follow-up di un paziente dopo una chiamata, il controllo dei risultati di laboratorio o la conferma di un appuntamento. Questi promemoria possono essere assegnati ad altri, includere file o note e avvisarti in un momento specifico o poco prima che qualcosa sia in scadenza.

Automazioni ClickUp

Per flussi di lavoro più strutturati, ClickUp Automazioni ti consente di impostare trigger che gestiscono il lavoro ripetitivo.

Automatizza i flussi di lavoro di routine come i follow-up degli appuntamenti e gli aggiornamenti delle attività con le automazioni di ClickUp

Ad esempio, è possibile configurarlo per ricevere una notifica quando si avvicina un appuntamento, pianificare un blocco di tempo per il follow-up o aggiornare automaticamente lo stato di un'attività al termine di un appuntamento.

Modello di pianificazione dei turni dei dipendenti ClickUp

Sei pronto a partire? Usa il modello di pianificazione del personale ClickUp . Il suo layout visivo e intuitivo ti aiuta a pianificare, assegnare e monitorare i carichi di lavoro del team in un unico posto. È completamente personalizzabile, quindi puoi configurarlo nel modo più adatto al tuo lavoro.

Ottieni un modello gratuito Pianifica e gestisci visivamente i carichi di lavoro del team con il modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp

È possibile raggruppare le attività in base ai ruoli, impostare stati personalizzati come "In corso" o "Bloccato" e assegnare il lavoro in base alla disponibilità.

Inoltre, offre diverse viste, come Programma settimanale, Bacheca degli stati e Capacità dei dipendenti, che consentono di passare dalla pianificazione dettagliata alla gestione delle attività quotidiane senza perdere la chiarezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci i documenti sanitari in modo sicuro: utilizza utilizza ClickUp Docs per archiviare le cartelle cliniche dei pazienti, i piani di trattamento e i protocolli interni. I documenti possono essere collegati alle attività, assegnati al personale e configurati per la conformità HIPAA

Automatizza i follow-up e il coordinamento del personale: utilizza utilizza le automazioni di ClickUp per inviare promemoria, aggiornare lo stato delle attività o creare azioni di follow-up dopo gli appuntamenti, aiutando il tuo team a rimanere in carreggiata senza input manuali

Integrazione con gli strumenti sanitari esistenti: utilizza utilizza le integrazioni ClickUp per connettere i tuoi sistemi EHR/EMR, Google Calendar, Outlook e altro ancora per sincronizzare i dati e ridurre il passaggio da un'app all'altra durante le operazioni quotidiane

Limiti di ClickUp

Il numero elevato di funzionalità/funzioni di ClickUp può essere difficile da gestire per un nuovo utente

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Credo che la comunicazione tra i membri del team sia migliorata nei nostri progetti più grandi. La possibilità di conversare direttamente su un'attività o un'attività secondaria specifica ha migliorato la qualità e ridotto la confusione. L'integrazione con molti altri strumenti e sistemi ci offre la possibilità di automatizzare la creazione delle attività o di informare altri sistemi quando qualcosa cambia.

2. Acuity Scheduling (Ideale per pagamenti sicuri e appuntamenti automatizzati)

tramite Acuity Scheduling

Acuity Scheduling è uno strumento di auto-programmazione per i client che consente ai pazienti di prenotare appuntamenti online, visualizzare la disponibilità in tempo reale e ricevere conferme e promemoria automatici.

Le impostazioni di disponibilità di Acuity ti offrono un controllo maggiore sulle tue ore di lavoro. Le opzioni includono l'impostazione della disponibilità settimanale per la gestione del tempo, le sostituzioni per giorni specifici e persino fasce orarie uniche per diversi tipi di appuntamenti.

Si tratta di una soluzione software di pianificazione leggera ma efficace, che funziona bene per gli studi che necessitano di un software di pianificazione medica flessibile e orientato al paziente.

Funzionalità/funzioni principali di Acuity Scheduling

Personalizza l'interfaccia di pianificazione rivolta ai client per allinearla al tuo marchio

Connettiti con vari processori di pagamento per accettare pagamenti al momento della prenotazione

Raccogli informazioni importanti sui client prima dell'appuntamento con moduli di registrazione personalizzabili

Limiti di Acuity Scheduling

Gli utenti segnalano che l'esportazione di più di pochi appuntamenti causa il crash del sito, rendendo quasi impossibile il recupero dei dati.

Gli utenti notano che le prenotazioni con lo stesso nome uniscono i record dei client, creando confusione e rischi per la privacy

Prezzi di Acuity Scheduling

In fase di lancio: 16 $ al mese

In crescita: 27 $ al mese

Powerhouse: 49 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

🔎 Lo sapevate? Si prevede che l'IA generativa nel settore sanitario crescerà da 2,7 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 20 miliardi di dollari entro il 2034; alcune stime fissano questo numero al 40% in più!

3. Nursegrid (ideale per il cambio dei turni infermieristici e la gestione degli orari in mobilità)

tramite Nursegrid

Nursegrid è un'app appositamente progettata per infermieri e personale clinico. Consente alle persone di gestire le ferie e i turni, visualizzare gli orari dei colleghi e gestire i cambiamenti dell'ultimo minuto direttamente dai propri dispositivi mobili. Con pochi tocchi, gli infermieri possono contrassegnare gli straordinari, registrare i giorni di malattia e persino monitorare le sessioni di formazione e le riunioni in un unico posto.

A differenza di altri software di gestione dei turni, NurseGrid supporta esigenze specifiche del settore sanitario, come l'identificazione dei turni degli infermieri responsabili o dei tutor, la segnalazione della disponibilità e la sincronizzazione con i calendari personali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nursegrid

Scambia i turni con colleghi specifici o rendi visibili le richieste di scambio all'intero team

Invia messaggi in-app ai colleghi per dare seguito alle richieste di turni

Aggiungi e classifica i turni con icone visive per turni diurni, pomeridiani e notturni

Limiti di Nursegrid

Gli utenti affermano che la rimozione dell'app Manager rende meno comode le modifiche alla pianificazione fuori orario

Altri segnalano che l'app può essere instabile sui dispositivi iPhone e Android meno recenti

Prezzi di Nursegrid

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nursegrid

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nursegrid?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che possiamo avere i nostri programmi a portata di mano. Possiamo aggiungere/modificare, scambiare e scegliere turni extra, tutto dall'app. Possiamo anche parlare con altri colleghi!

4. QGenda (Ideale per l'automazione della pianificazione dei provider e l'analisi della forza lavoro)

tramite QGenda

Fondata nel 2006, QGenda è una piattaforma di pianificazione e gestione delle operazioni creata per ambienti clinici complessi. Aiuta le organizzazioni sanitarie a semplificare i programmi dei provider, gestire i turni di reperibilità e monitorare il tempo e le presenze.

Grazie all'accesso mobile e al calcolo integrato dei pagamenti, QGenda riduce notevolmente il carico amministrativo. La sua analisi integrata della forza lavoro offre inoltre visibilità sulle carenze di personale e sull'utilizzo delle risorse, aiutando i team a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di QGenda

Crea e gestisci programmi ottimizzati per i team di assistenza in tutti i reparti, ruoli e posizioni utilizzando l'automazione basata su regole

Semplifica il monitoraggio del tempo e automatizza i complessi calcoli retributivi sia per i provider che per il personale infermieristico

Ottimizza le prestazioni della forza lavoro con analisi in tempo reale e approfondimenti storici sul personale

Limiti di QGenda

Alcuni utenti segnalano ritardi dovuti alla necessità di intervento del supporto clienti per aggiungere nuovi profili utente

Gli utenti ritengono che la funzionalità/funzione di scambio turni sia meno intuitiva rispetto alle versioni precedenti della piattaforma

Prezzi di QGenda

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QGenda

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. SimplePractice (ideale per sessioni di telemedicina e self-service dei client)

tramite SimplePractice

SimplePractice è progettato per i professionisti sanitari che necessitano di funzionalità di pianificazione, note, fatturazione, telemedicina e comunicazione con i client.

I client possono prenotare i propri appuntamenti, compilare moduli di registrazione e pagare tramite un portale sicuro. Da parte tua, puoi ospitare sessioni di telemedicina, gestire appuntamenti di gruppo e persino inviare prescrizioni elettronicamente.

È progettato per terapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e psichiatri.

Funzionalità/funzioni principali di SimplePractice

Semplifica il processo assicurativo creando, inviando e monitorando le richieste di rimborso

Strumenti di assistenza basati su misurazioni per visualizzare immediatamente le valutazioni dei client e segnalare le risposte ad alto rischio

Offri ai tuoi client sessioni di telemedicina sicure e conformi alla normativa HIPAA con sessioni di chat video

Limiti di SimplePractice

Gli utenti dicono che deselezionare i documenti da inviare richiede troppo tempo senza un'opzione di deselezione in blocco

Alcuni ritengono che la creazione di documenti personalizzati sia limitata, soprattutto per quanto riguarda l'aggiunta di campi per la firma

Prezzi di SimplePractice

Starter: 49 $ al mese

Essenziale: 79 $ al mese

In più: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SimplePractice

G2: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplePractice?

Una recensione su G2 dice:

La formattazione disponibile per note come "Wiley" rende la creazione di piani di trattamento un'esperienza molto più semplice rispetto al passato. Mi piace il layout di Simple Practice, è molto facile da navigare. I clienti possono contattarti tramite messaggistica e tu puoi condurre sessioni di telemedicina virtuali approvate dall'HIPPA.

tramite NextGen Healthcare

NextGen Healthcare è un sistema completo di gestione delle cartelle cliniche elettroniche e dei pazienti per studi medici con un elevato volume di pazienti. Riunisce in un'unica piattaforma la pianificazione, la creazione di grafici, la fatturazione e il coordinamento delle cure.

Medici e personale possono gestire i rinvii, le ricette mediche e i flussi di lavoro specifici delle diverse specialità da qualsiasi luogo, compresi i dispositivi mobili. I pazienti possono anche prenotare appuntamenti, inviare messaggi e completare sondaggi attraverso un portale online sicuro.

La piattaforma include anche utili strumenti di IA per l'assistenza sanitaria che supportano un processo decisionale più intelligente e migliorano il monitoraggio della salute della popolazione da parte degli studi medici.

Funzionalità/funzioni principali di NextGen Healthcare

Gestisci i dati demografici dei pazienti, la loro anamnesi, i risultati degli esami e i farmaci

Utilizza soluzioni EHR mobili per documentare gli incontri con i pazienti, gestire le attività e comunicare

Utilizza l'analisi della salute della popolazione per monitorare i fattori di rischio, coordinare l'assistenza e migliorare i risultati dei pazienti

Limiti di NextGen Healthcare

Alcuni sostengono che problemi tecnici come errori di memoria e problemi di fax interrompono il flusso di lavoro

Altri segnalano frustrazione per il numero di clic necessari per completare azioni semplici come la gestione dei farmaci

Prezzi NextGen Healthcare

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: uno studio pubblicato su Annals of Oncology ha dimostrato che un modello di IA ha raggiunto un tasso di rilevamento del 95%, superando 58 esperti di pelle che avevano un'accuratezza dell'87%. Sebbene la tecnologia non possa sostituire i dermatologi, questo progresso potrebbe portare a diagnosi più precoci e affidabili in futuro!

7. CareCloud (ideale per le note cliniche e le soluzioni di gestione del ciclo dei ricavi)

tramite CareCloud

Fondata nel 1999, CareCloud è cresciuta fino a diventare una piattaforma che supporta gli studi medici con software e servizi.

Oltre agli strumenti EHR e di fatturazione, CareCloud aiuta gli studi medici a gestire le carenze di personale, i programmi di assistenza cronica e a semplificare le operazioni di front office attraverso servizi di assistenza. Supporta anche le esigenze di acquisto di gruppo, rendendolo un'opzione flessibile per gli studi medici che desiderano consolidare i fornitori.

Funzionalità/funzioni principali di CareCloud

Ottimizza gli incassi con strumenti intelligenti di gestione del ciclo dei ricavi integrati nella piattaforma

Automatizza la documentazione clinica con CirrusAI Notes, che utilizza l'IA generativa per acquisire le conversazioni tra pazienti e provider

Mantieni i dati dei provider puliti e completi grazie agli strumenti integrati per la verifica delle credenziali dei medici

Limiti di CareCloud

Gli utenti affermano che l'interfaccia EMR di Charts 2. 0 può essere difficile da navigare durante i flussi di lavoro clinici

Alcuni sostengono che il processo di registrazione dei pagamenti di gruppo comporti errori che richiedono correzioni manuali

Prezzi CareCloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CareCloud

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 3,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CareCloud?

Una recensione di Capterra afferma:

Il programma è intuitivo, il che ci rende facile formare il nuovo personale. Il servizio clienti è eccellente.

8. Weave (ideale per la messaggistica automatizzata e il pagamento tramite SMS da un unico sistema)

tramite Weave

Fondata nel 2008, Weave è una piattaforma unificata per la comunicazione e il coinvolgimento dei pazienti che combina strumenti basati sull'IA, come la trascrizione dei messaggi vocali e le risposte automatiche alle recensioni, con elementi essenziali come la pianificazione online, i moduli digitali e gli SMS bidirezionali.

Che si tratti di migliorare l'efficienza della reception o di elevare l'esperienza dei pazienti, Weave aiuta gli studi medici a risparmiare tempo, ridurre le assenze e rafforzare le relazioni.

Combina le migliori funzionalità/funzioni

Invia messaggi di testo bidirezionali dal numero del tuo ufficio per confermare appuntamenti, dare seguito o rispondere alle domande dei pazienti

Analizza le tendenze delle chiamate, i risultati e le prestazioni del personale con l'intelligenza integrata di Weave

Inoltra le chiamate tramite Call Pop per visualizzare immediatamente le informazioni sul chiamante, la cronologia degli appuntamenti e le note prima di rispondere

Supera i limiti

Gli utenti segnalano che il sistema perde occasionalmente la connessione, interrompendo la messaggistica automatica e la comunicazione con i pazienti

Alcuni hanno detto che Weave non si integra con il loro EMR, creando lavoro manuale extra

Prezzi Weave

Prezzi personalizzati

Inserisci valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

9. OnShift (Ideale per la pianificazione e il coinvolgimento del personale nelle strutture di assistenza agli anziani e di assistenza post-acuta)

tramite OnShift

OnShift è una piattaforma di gestione della forza lavoro per operatori sanitari senior e provider di assistenza post-acuta. Aiuta le organizzazioni a gestire il personale, ridurre il turnover e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. Con strumenti per la pianificazione, il monitoraggio del tempo, i sistemi di presenza e le assunzioni, i team possono coprire i turni più rapidamente e mantenere la conformità alle normative sul lavoro.

OnShift si distingue principalmente nel settore sanitario concentrandosi sugli operatori sanitari a ore. Offre aggiornamenti in tempo reale sulla pianificazione, SMS per i turni disponibili e persino l'accesso alle retribuzioni maturate per favorire la fidelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnShift

Consenti ai dipendenti di accedere alla retribuzione maturata prima del giorno di paga con OnShift Wallet

Gestisci gli orari dei dipendenti in tutti i reparti e le posizioni con regole automatizzate per la conformità e l'equilibrio del lavoro

Riempi i turni disponibili più rapidamente grazie agli avvisi in tempo reale e alle notifiche di testo inviate direttamente ai dipendenti qualificati

Limiti di OnShift

Gli utenti sostengono che i programmi giornalieri stampati possono essere difficili da leggere quando sono incluse più unità e turni

Alcuni utenti hanno segnalato che l'inserimento dei nuovi assunti nei sistemi non è self-service e richiede l'assistenza del supporto clienti

Prezzi di OnShift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OnShift

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CareCloud?

Una recensione su G2 dice:

Onshift è facile da usare. È molto flessibile e intuitivo. Durante un'epidemia di COVID, siamo stati persino in grado di impostare un programma alternativo per soddisfare le maggiori esigenze di personale dell'unità COVID. Inoltre, Onshift ci consente di documentare facilmente le presenze. Con la funzionalità Engage, siamo in grado di premiare i nostri assistenti per la buona presenza e la puntualità nell'entrata e nell'uscita.

10. PracticeSuite (ideale per la fatturazione dei pazienti ricoverati e la gestione del ciclo dei ricavi basata su RPA)

tramite PracticeSuite

PracticeSuite è un software per la pianificazione del personale sanitario che combina EHR, gestione dello studio, fatturazione e strumenti per il ciclo dei ricavi in un unico sistema. È progettato per studi medici di tutte le dimensioni e offre la pianificazione degli appuntamenti, il check-in dei pazienti, l'invio delle richieste di rimborso e la registrazione dei pagamenti.

Supporta anche la telemedicina e i portali per i pazienti per migliorare l'assistenza e la comunicazione con i pazienti. Concentrandosi sulle prestazioni finanziarie, PracticeSuite include analisi dettagliate, gestione dei rifiuti e strumenti per ottimizzare gli incassi. È particolarmente adatto agli studi che desiderano un maggiore controllo sui flussi di lavoro clinici e di fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di PracticeSuite

Automatizza attività quali pianificazione, controlli assicurativi, richieste di rimborso e comunicazione con i pazienti utilizzando strumenti RPA integrati

Utilizza il software di fatturazione UB-04 su misura per ospedali, SNF, centri di riabilitazione e altre strutture di assistenza ospedaliera

Imposta tariffe personalizzate basate su Medicare per evitare fatturazioni incomplete e migliorare gli incassi

Limiti di PracticeSuite

Gli utenti affermano che l'aggiunta di dettagli specifici per la pediatria, come le informazioni sui genitori o sui tutori, non è così intuitiva come dovrebbe essere

Alcuni hanno affermato che il portale pazienti sembra limitato e non supporta l'inserimento di blocchi di informazioni più grandi

Prezzi di PracticeSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PracticeSuite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4/5 (oltre 30 recensioni)

11. CrelioHealth (Ideale per laboratori diagnostici che gestiscono la pianificazione e la reportistica dei pazienti)

tramite CrelioHealth

CrelioHealth è una piattaforma di gestione diagnostica per laboratori, centri diagnostici e studi radiologici. La piattaforma supporta tutto, dai pazienti senza appuntamento ai referral B2B, con aggiornamenti in tempo reale sulla raccolta dei campioni, l'elaborazione e la consegna dei risultati.

Include un portale pazienti personalizzato, strumenti di comunicazione automatizzati e funzionalità di reportistica intelligente che aiutano a migliorare la soddisfazione dei pazienti e la velocità operativa. Grazie alle integrazioni con analizzatori, gateway di pagamento e sistemi esterni, CrelioHealth funziona bene anche all'interno di sistemi sanitari più grandi.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrelioHealth

Semplifica la gestione dell'inventario con Crelio Inventory, il monitoraggio dei reagenti, dei materiali di consumo e gli avvisi automatici per il rifornimento

Consenti la comunicazione e il follow-up attraverso Crelio Patient Engagement con promemoria e raccolta di feedback

Supporta un ampio intervallo di tipi di laboratori, inclusi studi medici, laboratori D2C, laboratori ospedalieri e laboratori di riferimento

Limiti di CrelioHealth

Alcuni utenti hanno segnalato che la piattaforma non mantiene gli intervalli di date selezionati quando si passa da una scheda all'altra

Altri utenti hanno notato che vorrebbero più opzioni integrate senza dover inviare richieste di funzionalità/funzioni per ogni modifica

Prezzi di CrelioHealth

Starter: 550 $/mese, 5.000 $ una tantum per l'attivazione

Standard: 1.250 $/mese, 10.000 $ una tantum per l'attivazione

Avanzato: 2.500 $/mese, 10.000 $ una tantum per l'attivazione

Advanced Plus: 4.500 $ al mese, 15.000 $ una tantum per l'attivazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrelioHealth

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CrelioHealth?

Una recensione su G2 dice:

CrelioHealth LIMS dispone di tutte le funzionalità/funzioni necessarie per un laboratorio diagnostico clinico per monitorare i campioni, consentire l'accesso ai provider e generare qualità. Il team del supporto è disponibile in pochi minuti dalla richiesta di assistenza. La comunicazione è veloce ed efficace, i problemi vengono risolti immediatamente. Il software è facile da usare e implementa tutte le funzionalità/funzioni fornite e richieste. È facile da integrare con i provider e la familiarità migliora con l'uso frequente.

