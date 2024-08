Come scrivere note sul sapone (con esempi)

Da fare: i professionisti della sanità vedono 20-30 pazienti in media ogni giorno?

Questo numero è destinato ad aumentare con l'espansione del mercato globale delle consultazioni online, che vale 9,46 miliardi di dollari. Per gestire efficacemente un elevato volume di informazioni sui pazienti e fornire diagnosi e piani di trattamento accurati, le strategie di annotazione efficienti stanno diventando un must piuttosto che un bene da avere.

Ed è qui che la metodologia SOAP fa la differenza.

Sebbene sia una metodologia largamente riconosciuta come approccio alla presa di note per gli operatori sanitari, le note SOAP richiedono una comprensione completa per garantire un'assistenza sanitaria adeguata. Questa guida vi mostrerà come scrivere le note SOAP. Dai concetti di base, all'applicazione, fino al superamento delle sfide, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla metodologia SOAP.

Che cos'è una nota SOAP?

Una nota SOAP è una cartella clinica orientata ai problemi che gli operatori sanitari utilizzano per documentare gli appuntamenti dei pazienti e le sessioni cliniche. Tra i vari metodi di annotazione, come ad esempio la La presa di nota di Cornell , metodo di contorno, e approccio di mappatura, SOAP è più adatto per le consultazioni mediche.

**SOAP è l'acronimo di quattro titoli: L'approccio parte da ciò che il paziente sta vivendo e termina con un piano d'azione informato per garantire un'assistenza della massima qualità.

Basi della scrittura delle note SOAP

**Panoramica del processo SOAP

**Soggettivo: Il disturbo principale del paziente, come si è sviluppato e tutta l'anamnesi pertinente, come le cartelle cliniche, i farmaci in corso, lo stato d'animo, ecc.

**Obiettivo: Dati vitali, esami diagnostici, risultati di laboratorio, ecc.

valutazione: Diagnosi e risultati documentati **Pianificazione: Passaggi successivi, come prescrizioni, esami di follow-up, consulenze o rinvii, ecc.

Dopo una breve panoramica sull'approccio, ecco una suddivisione del formato della nota SOAP con esempi che aiutano a comprenderne lo scopo:

S: Soggettivo

Questo titolo della nota SOAP riporta le visualizzazioni o i sentimenti personali del paziente.

Lo scopo fondamentale del titolo "Soggettivo" è quello di comprendere i problemi, i sintomi e il loro sviluppo descritti dal paziente. I professionisti del settore medico spesso inseriscono qui le citazioni dirette del paziente.

Questi sono i tre aspetti chiave da documentare:

Parte I: Sintomi principali

È il problema principale del paziente e costituisce l'argomento principale della nota. Può trattarsi di un sintomo, di una condizione o della diagnosi di un precedente cliente che spiega il motivo per cui si è rivolto a voi.

Ricordate che il paziente può avere più di un disturbo principale.

Parte II: Sviluppo della malattia attuale

Qui si deve registrare come si è sviluppata la situazione e cosa l'ha influenzata. Per mantenere la pertinenza e la note organizzate ecco cosa dovrebbero registrare sia i medici che i terapeuti:

Esordio: Da quando è iniziato il disturbo principale?

Da quando è iniziato il disturbo principale? Posizione: Dove si trova il dolore o il problema?

Dove si trova il dolore o il problema? Durata: Da quanto tempo il paziente soffre di questo problema?

Da quanto tempo il paziente soffre di questo problema? Caratterizzazione: Da dove il paziente descrive il problema?

Da dove il paziente descrive il problema? Fattori attenuanti e aggravanti: Cosa fa migliorare e peggiorare la condizione?

Cosa fa migliorare e peggiorare la condizione? Radiazione: Se si tratta di dolore, si sposta o rimane in una posizione?

Se si tratta di dolore, si sposta o rimane in una posizione? Fattore temporale: Il problema peggiora (o migliora) in un particolare momento della giornata?

Il problema peggiora (o migliora) in un particolare momento della giornata? Severità: Su una scala da 1 a 10, dove 1 è il minimo e 10 il massimo, come valuta il paziente il disturbo principale?

Parte III: registrazione dell'anamnesi

Ecco cosa deve essere incluso:

Medico Storia: Registrare le condizioni mediche attuali o passate

Registrare le condizioni mediche attuali o passate **Raccolta dell'anamnesi familiare pertinente in base alla natura della condizione

Chirurgico: Documenta i dettagli degli interventi chirurgici recenti

Documenta i dettagli degli interventi chirurgici recenti Sociale: Aggiungere informazioni pertinenti sull'ambiente, le abitudini alimentari, le attività fisiche e lo stato d'animo

Aggiungere informazioni pertinenti sull'ambiente, le abitudini alimentari, le attività fisiche e lo stato d'animo **Assicurarsi di notare i farmaci in corso, il dosaggio e le allergie

Ognuna di queste sezioni spesso aiuta a scoprire sintomi non menzionati dal paziente, come perdita di peso, dolori addominali, fluttuazioni emotive o problemi muscolari.

Ecco tre esempi di disturbi principali:

Medico: Il paziente lamenta un forte mal di testa e nausea

Il paziente lamenta un forte mal di testa e nausea **Terapia: il paziente riferisce di sentirsi ansioso e sopraffatto da un imminente colloquio di lavoro

Generale: Il paziente dichiara di avere difficoltà a dormire

A questo punto, è necessario registrare l'anamnesi e l'evoluzione del disturbo principale.

O: Oggetto

Si tratta di raccogliere dati misurabili dal paziente attraverso strumenti, reportistica ed esami.

Ecco i moduli chiave dei dati oggettivi:

Per i medici

Segni vitali: Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura e saturazione di ossigeno

Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura e saturazione di ossigeno Risultati degli esami fisici: Aspetto, atteggiamento e risultati degli esami fisici, come tenerezza, sensibilità e principali aree di dolore

Aspetto, atteggiamento e risultati degli esami fisici, come tenerezza, sensibilità e principali aree di dolore Esami di laboratorio: Reportistica degli esami del sangue, delle analisi delle urine e altri risultati di laboratorio rilevanti

Reportistica degli esami del sangue, delle analisi delle urine e altri risultati di laboratorio rilevanti Risultati delle immagini: Radiografie, TAC, risonanza magnetica ed ecografia

Radiografie, TAC, risonanza magnetica ed ecografia Altri dati diagnostici: Elettrocardiogrammi (ECG), test di funzione polmonare e valutazioni psicologiche

Elettrocardiogrammi (ECG), test di funzione polmonare e valutazioni psicologiche Revisione delle cartelle cliniche precedenti: Riconoscere e trasferire le cartelle cliniche e le raccomandazioni condivise dai medici precedenti

Per i terapisti

Aspetto e comportamento: Contatto visivo, linguaggio del corpo e presentazione generale

Contatto visivo, linguaggio del corpo e presentazione generale Schema vocale: Eventuali esitazioni, linguaggio rapido o tono vocale insolito

Eventuali esitazioni, linguaggio rapido o tono vocale insolito Processi di pensiero: Capacità di rimanere in tema, organizzare i pensieri e risolvere i problemi

Capacità di rimanere in tema, organizzare i pensieri e risolvere i problemi **Stato d'animo e affetti: lo stato emotivo del paziente e il modo in cui lo esprime

Comportamento: qualsiasi comportamento insolito o significativo durante la sessione

qualsiasi comportamento insolito o significativo durante la sessione Risultati dell'esame dello stato mentale: Test e sondaggi riguardanti l'orientamento, la memoria, l'attenzione e altre funzioni cognitive

L'obiettivo principale del titolo dell'oggetto è quello di registrare segni ed elementi di fatto che aiutino a correlare i disturbi e i sintomi del paziente.

Ecco un esempio rilevante per i medici:

Segni vitali: Pressione arteriosa 120/80 mmHg, FC 80 bpm, RR 18 respiri/min, temperatura 98,6°F, O2 Sat 98% con aria ambiente

Pressione arteriosa 120/80 mmHg, FC 80 bpm, RR 18 respiri/min, temperatura 98,6°F, O2 Sat 98% con aria ambiente Esame fisico: Allarme e orientamento x3, nessuna sofferenza acuta, suoni cardiaci regolari, polmoni liberi all'auscultazione, addome morbido e non tenero, nessun edema alle estremità

Allarme e orientamento x3, nessuna sofferenza acuta, suoni cardiaci regolari, polmoni liberi all'auscultazione, addome morbido e non tenero, nessun edema alle estremità Risultati di laboratorio: WBC 8.000/mm³, Hb 12 g/dL, Hct 36%, Plt 200.000/mm³

WBC 8.000/mm³, Hb 12 g/dL, Hct 36%, Plt 200.000/mm³ Immagini: Radiografia del torace non significativa

Ecco un esempio per i terapeuti:

Aspetto del client: Vestito in modo formale, buon contatto visivo, sembrava ansioso

Vestito in modo formale, buon contatto visivo, sembrava ansioso Parlato: Cancellato, coerente, leggermente sotto pressione

Cancellato, coerente, leggermente sotto pressione Stato d'animo e affetti: Ha riferito di sentirsi depresso e irritabile

Ha riferito di sentirsi depresso e irritabile **Comportamento: irrequieto, si agita con le mani

Stato mentale: Orientato verso la persona, il luogo e il tempo

Sebbene i risultati degli oggetti siano numerosi, è necessario concentrare le note sul disturbo principale per evitare un sovraccarico di informazioni.

A: Valutazione

Il terzo elemento è la produttività di entrambe le sezioni, soggettiva e oggettiva. I medici devono registrare una valutazione dello stato del paziente. Essa comporta i tre passaggi seguenti:

Correlazione tra note soggettive e oggettive Esaminare le possibili interazioni tra i problemi in caso di reclami multipli Notare i cambiamenti di stato dei problemi nel tempo

Per registrare la valutazione, questa è la struttura ideale:

Diagnosi: Elenco di tutte le possibili diagnosi in ordine di probabilità

Elenco di tutte le possibili diagnosi in ordine di probabilità Riepilogo/riassunto dei risultati: Il processo di pensiero alla base di ogni diagnosi, che porta a un piano d'azione giustificato

Ecco un esempio per i medici:

Diagnosi differenziale: Bronchite acuta, polmonite, esacerbazione dell'asma

Bronchite acuta, polmonite, esacerbazione dell'asma Riepilogo/riassunto dei risultati: Il paziente si presenta con una storia di tosse, febbre e affaticamento. L'esame fisico rivela ronchi nelle basi polmonari bilaterali

Ecco un esempio per i terapeuti:

Diagnosi differenziale: Disturbo depressivo maggiore, disturbo dell'adattamento con umore depresso, disturbo d'ansia generalizzato

Disturbo depressivo maggiore, disturbo dell'adattamento con umore depresso, disturbo d'ansia generalizzato Riepilogo/riassunto dei risultati: Il client presenta sintomi di umore depresso, anedonia, difficoltà di concentrazione e insonnia. Non c'è un'anamnesi significativa di ansia o attacchi di panico

P: Piano

La sezione finale della nota SOAP riguarda il piano di cura. Sarebbe meglio specificare la necessità di ulteriori test o di un consulto con altri medici.

Ecco gli elementi chiave del piano nella nota SOAP:

Test necessari: Il nome del test, le condizioni e i passaggi successivi in base ai risultati del test

Il nome del test, le condizioni e i passaggi successivi in base ai risultati del test Terapia o farmaci: eventuali prescrizioni

eventuali prescrizioni Riferimenti o consulti specialistici: Un riferimento, nel caso in cui il campo di applicazione rientri in un'altra specializzazione

Un riferimento, nel caso in cui il campo di applicazione rientri in un'altra specializzazione Consulenza: Suggerimenti per il paziente su come prendersi cura della propria salute

Un esempio per i medici che diagnosticano la polmonite:

Esami necessari: Radiografia del torace per confermare la polmonite, coltura dell'espettorato per identificare la causa, emocromo completo (CBC) per valutare la gravità dell'infezione

Radiografia del torace per confermare la polmonite, coltura dell'espettorato per identificare la causa, emocromo completo (CBC) per valutare la gravità dell'infezione Terapia o farmaci necessari: Amoxicillina 500 mg TID per cinque giorni, molti liquidi e riposo

Amoxicillina 500 mg TID per cinque giorni, molti liquidi e riposo **Se i sintomi peggiorano o non c'è miglioramento dopo tre giorni, considerare l'invio in pneumologia

Consulenza: Educare il paziente sull'importanza degli antibiotici, sui segni di miglioramento e su quando rivolgersi al pronto soccorso

Un esempio per i terapeuti:

Esame necessario: Non sono necessari ulteriori esami

Non sono necessari ulteriori esami Terapia o farmaci necessari: 6 settimane di terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per la depressione. Discutere i potenziali benefici e gli effetti collaterali dei farmaci antidepressivi

6 settimane di terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per la depressione. Discutere i potenziali benefici e gli effetti collaterali dei farmaci antidepressivi Consultazione di specialisti: Al momento nessuna

Al momento nessuna Consulenza: Educare il paziente sulla depressione, sui sintomi e sulle opzioni di trattamento

Sebbene la sezione relativa al piano sia l'obiettivo finale di ogni nota, essa aiuta anche i futuri medici a comprendere l'approccio terapeutico.

Applicazioni specifiche delle note SOAP

Tenendo a mente i quattro titoli, ecco tre applicazioni specifiche delle note SOAP:

Note SOAP per i disturbi mentali

L'applicazione delle note SOAP per documentare le condizioni di salute mentale di un paziente dà struttura a un campo molto soggettivo.

Ecco come focalizzare efficacemente le note SOAP sui disturbi mentali:

i dati soggettivi registrano sintomi come l'umore, l'ansia o i pensieri suicidi

registrano sintomi come l'umore, l'ansia o i pensieri suicidi i risultati oggettivi possono riguardare il comportamento, il modo di parlare o l'aspetto

possono riguardare il comportamento, il modo di parlare o l'aspetto la valutazione si concentra sulla diagnosi del disturbo

si concentra sulla diagnosi del disturbo Piano copre la cura attraverso la terapia, i farmaci e il follower

Note SOAP per la terapia fisica

La terapia fisica è più diretta e quantificata con le note SOAP. I medici le usano anche come note di stato.

Ecco la panoramica di quali note comporta la terapia fisica:

i dati soggettivi includono i livelli di dolore e i limiti di funzione

includono i livelli di dolore e i limiti di funzione i risultati oggettivi comprendono scansioni e misurazioni come l'intervallo di movimento e la forza

comprendono scansioni e misurazioni come l'intervallo di movimento e la forza la valutazione determina l'efficacia del trattamento e imposta gli obiettivi

determina l'efficacia del trattamento e imposta gli obiettivi **Il piano si concentra su esercizi, finestre modali ed educazione del paziente

Note SOAP per la gestione dell'abbandono emotivo

Le note SOAP aiutano ad affrontare e documentare sistematicamente l'assistenza sanitaria in scenari come l'abbandono emotivo, che richiedono un trattamento a lungo termine.

Ecco come adattare le note quando si affrontano problemi di abbandono:

i dati soggettivi registrano i sentimenti di perdita, tradimento e solitudine

registrano i sentimenti di perdita, tradimento e solitudine i dati oggettivi possono osservare e quantificare i livelli di ritiro o di rabbia

possono osservare e quantificare i livelli di ritiro o di rabbia la valutazione identificherà la gravità dell'impatto emotivo, i potenziali meccanismi di coping e la priorità di sviluppare un piano d'azione

identificherà la gravità dell'impatto emotivo, i potenziali meccanismi di coping e la priorità di sviluppare un piano d'azione **Il piano si concentra sulla terapia e sugli esercizi per costruire la fiducia, sviluppare strategie di coping sane ed esplorare relazioni sane

Requisiti di documentazione per la videotelevisione

Ecco cinque motivi per cui la documentazione attraverso le note SOAP è fondamentale:

Assicura la conformità legale ed etica

Semplifica il rimborso per le richieste assicurative

Costruisce dettagliate registrazioni che facilitano le interazioni con i pazienti per riferimenti futuri

che facilitano le interazioni con i pazienti per riferimenti futuri Serve come prova in caso di controversie legali o di richieste di risarcimento per negligenza

in caso di controversie legali o di richieste di risarcimento per negligenza Facilita migliori diagnosi e piani di trattamento

Tenendo conto di ciò, è bene che le note SOAP riportino questi dettagli critici, soprattutto in caso di consultazioni online:

Identificazione del paziente: Verifica dell'identità del paziente con metodi sicuri

Verifica dell'identità del paziente con metodi sicuri **Posizione del paziente: registrare la posizione del paziente per scopi legali e di fatturazione

**Consenso informato: documentare la comprensione del processo e il consenso al trattamento da parte del paziente

Follow-up: Documentare eventuali appuntamenti di follow-up o rinvii programmati

Documentare eventuali appuntamenti di follow-up o rinvii programmati Firma e data: Applicare una firma e una data elettronica alla nota dell'incontro di teleassistenza

Le sfide nella scrittura delle note SOAP e come superarle

La metodologia SOAP è una struttura per la redazione di note con un approccio sistematico. È molto efficace per la gestione delle informazioni sensibili, ma è difficile da padroneggiare senza un po' di accortezza.

Ecco quattro sfide che potreste incontrare con le vostre note SOAP e i consigli per migliorarne l'impatto:

1. Comprendere e affrontare il gergo

Il gergo tecnico crea una barriera alla comunicazione efficace, alla fiducia dei client, alla comprensione delle diagnosi e alla conformità ai piani di trattamento.

Ecco alcune pratiche che aiutano a prevenire le incomprensioni:

Usare un linguaggio semplice e chiaro per promuovere la fiducia attraverso una comunicazione aperta

Incoraggiare le domande e fornire informazioni ai pazienti

Quando si annotano i termini medici, far corrispondere il linguaggio alla comprensione del paziente

2. Bilanciare dettagli e chiarezza

Il bilanciamento tra note informative e chiare può essere una sfida, con un impatto sull'efficacia del trattamento e della diagnosi.

Per superare questo braccio di ferro, ecco due consigli da tenere a mente:

Concentrarsi solo sui dettagli rilevanti per aiutare a connettere efficacemente sintomi, cause e trattamento

Utilizzare modelli o linee guida standardizzate per strutturare le note in modo efficiente

3. Vincoli di tempo

Il tempo limitato per l'interazione con il paziente e la documentazione fresca spesso porta a note affrettate e incomplete. Questa sfida si ripercuote sulla qualità complessiva della comprensione e del trattamento.

Ecco le pratiche che facilitano la gestione del tempo senza ostacolare la qualità dell'assistenza sanitaria:

Semplificare il processo di presa di nota con piattaforme di project management come ClickUp

Coltivare abitudini efficienti nel prendere appunti, come concentrarsi sui punti chiave e dare priorità alle informazioni essenziali

Delegare alcune attività di documentazione al personale amministrativo prima e dopo l'inizio dell'appuntamento

4. Informazioni soggettive contro informazioni oggettive

La differenziazione accurata tra la reportistica soggettiva del paziente e i risultati oggettivi è fondamentale per lo sviluppo di note SOAP efficaci e per il piano di trattamento.

Ecco tre pratiche da incorporare durante il monitoraggio delle note per rimanere in linea e segmentare le informazioni in modo efficace:

Utilizzare titoli chiari per ogni sezione della nota SOAP

Sviluppare moduli di formazione regolari per se stessi e per il personale interessato, in modo da documentare accuratamente i dati soggettivi e oggettivi senza pregiudizi o supposizioni

Utilizzare strumenti di valutazione standardizzati per misurare in modo coerente i risultati oggettivi

Come scrivere le note SOAP

Per una nota SOAP efficace, l'adozione di un approccio a progetto garantisce un modulo di documentazione chiaro e dettagliato. Abbiamo raccolto alcuni consigli utili per la stesura di note SOAP d'impatto e alcuni strumenti che potete utilizzare a questo scopo.

1. Creare e gestire le note SOAP

Digitale app per prendere appunti offrono il vantaggio di rendere accessibili le note dei pazienti. Inoltre, riducono il rischio della conservazione fisica dei documenti e aiutano i provider a gestire meglio le cartelle cliniche. Tenendo conto di ciò, il primo passaggio per la creazione e la gestione delle note SOAP è l'adozione di uno strumento solido.

creare istantaneamente note sui pazienti, condividere piani di trattamento e creare attività dai piani di valutazione con ClickUp Docs_ ClickUp Documenti è uno strumento di documentazione della piattaforma che aiuta a registrare osservazioni e trattamenti. I banner e le funzionalità di formattazione dei font consentono di strutturare i titoli SOAP per facilitare la navigazione e la revisione. Con ClickUp Docs è inoltre possibile collegare istantaneamente attività quali esami di laboratorio, referti e prescrizioni per la preparazione da parte del personale amministrativo.

annotare gli aggiornamenti dei pazienti e i piani di valutazione e riferire i risultati senza problemi con ClickUp Notepad_ ClickUp Blocco Note è uno strumento di note rapide per i vostri consulti. La sua accessibilità immediata consente di occuparsi dei pazienti che arrivano senza appuntamento o che si presentano come emergenze. Come ClickUp Docs, consente anche di convertire qualsiasi punto in un'attività collegata a un progetto.

Tutti gli strumenti di ClickUp sono dotati di monitoraggio in tempo reale, condivisione istantanea e persino stampa, in modo che più medici e tecnici di emergenza coinvolti nel caso non abbiano problemi ad accedere e aggiornare i risultati rilevanti.

2. Visualizzare le note SOAP

Molti consulti includono esami quali radiografie, risonanze magnetiche ed esami del sangue. Visualizzare tutti i risultati all'interno delle note è un vantaggio che consente di risparmiare tempo e di evidenziare eventuali sviluppi significativi.

visualizzare le note e i piani di trattamento e aggiungere reportistica con ClickUp Whiteboards Lavagne online di ClickUp è come una lavagna online virtuale in cui è possibile visualizzare note e piani di trattamento e aggiungere reportistica per migliorare la comprensione del paziente. ClickUp Whiteboards è utile anche a medici, infermieri e altri operatori sanitari per osservare l'evoluzione della salute di un paziente.

Questa visualizzazione è anche chiave per la presentazione del vostro le note della riunione durante i workshop di miglioramento e le conferenze sull'assistenza sanitaria.

3. Potenziate le vostre note SOAP con l'IA

Sebbene il tocco personale sia parte integrante delle consulenze orientate all'esperienza, l'aggiunta di un Strumenti di IA per prendere appunti alle note SOAP possono aiutare a lavorare in modo più efficiente.

ClickUp Brain diventa il vostro compagno intelligente per prendere appunti e riepilogare/riassumere ClickUp Brain è il partner IA ideale per le note SOAP. Aiuta a gestire i database per recuperare i dettagli dei pazienti in modo efficiente. ClickUp Brain semplifica anche il gergo medico in termini comprensibili per il paziente grazie al suo AI Writer for Work.

Un altro vantaggio chiave di questo strumento è che genera istantaneamente gli ultimi aggiornamenti e riepiloghi sullo stato del paziente all'interno di ClickUp Doc o del blocco note.

4. Semplificare e standardizzare con i modelli

Un modello standardizzato per le note SOAP può portare la qualità e l'efficienza del servizio sanitario a un livello superiore.

Il Modello di grafico medico ClickUp con la sua struttura predefinita, l'aggiunta di parametri vitali, anamnesi del paziente e condizioni speciali richiede solo pochi clic. Il modello consente inoltre di assegnare e delegare al proprio personale le attività all'interno del documento, nel caso in cui si desideri un referto più rapido.

Modello per la gestione dei pazienti di ClickUp è un altro framework per la gestione degli appuntamenti. Questo modello, facile da usare, si concentra sulla memorizzazione delle informazioni sui pazienti e sulla programmazione degli appuntamenti. I dettagli essenziali come nome, età, copertura assicurativa, indirizzo, farmaci e condizioni sono facili da aggiungere e monitorare.

ClickUp consente inoltre di integrare questi dati nei formati delle note, rendendo il titolo soggettivo delle note SOAP meno dispendioso in termini di tempo ed efficienza.

Elevare l'assistenza sanitaria attraverso una documentazione efficace con ClickUp

L'approccio SOAP dà struttura alla presa di nota in un settore molto dinamico e vitale. Come approccio alla documentazione, aiuta a fornire piani di trattamento migliori, assicura la conformità e serve come documentazione per riferimenti futuri.

Con una solida conoscenza delle pratiche e dei concetti chiave, è ora possibile creare note SOAP efficaci. Grazie agli strumenti di ClickUp, i vostri livelli di produttività aumenteranno sicuramente a dismisura. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .