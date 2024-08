Metodi comuni di presa di note per diversi casi d'uso (con esempi e modelli)

State cercando di ricordare tutto quello che hanno detto i vostri compagni di squadra in quella sessione di brainstorming?

È facile perdere di vista i dettagli essenziali tra presentazioni, riunioni e quell'elenco infinito di cose da fare.

Prendere appunti è un ottimo modo per superare il sovraccarico di informazioni. Vi aiuta a catturare e organizzare le vostre idee, i dettagli importanti e gli appunti in un modo che vi sembra sensato.

In questo post del blog, esplorerete i metodi efficaci di strategie di presa di nota scoprire come scegliere quella perfetta per le proprie esigenze e mettere le mani su alcuni modelli per migliorare la presa di note.

Iniziamo. ✍️

**Che cos'è un metodo per prendere le note?

Un metodo per prendere appunti aiuta a cogliere e registrare i punti chiave, le idee e i dettagli di una lezione, di una riunione o anche dei propri pensieri. In questo modo si evita di perdere qualcosa di importante e si può facilmente comprendere e utilizzare le note in seguito.

Per esempio, in una riunione, se avete l'attività di annotare il verbale, sapere come prendere le note in modo efficace vi aiuta a catturare tutti i punti cruciali per dargli un senso in seguito e condividerli con il vostro team.

Come scegliere il metodo di annotazione migliore per le vostre esigenze

Esistono diversi tipi di metodi per prendere appunti in situazioni diverse. Il migliore dipende dal vostro stile di apprendimento, dalle informazioni che state raccogliendo e dal motivo per cui le state registrando.

Ecco cosa dovete tenere a mente quando scegliete un metodo per prendere appunti:

1. Il vostro stile di apprendimento

Il vostro stile di apprendimento può avere un impatto significativo sul modo in cui prendete le note. Se siete persone che imparano meglio attraverso immagini e diagrammi, metodi come le mappe mentali potrebbero fare al caso vostro.

D'altra parte, se siete più portati a pensare in modo lineare e vi piace che le cose siano ordinate e organizzate, la tradizionale schematizzazione o gli elenchi puntati potrebbero essere più adatti a voi.

2. Il tipo di informazioni con cui avete a che fare

Quando si annotano le note durante una riunione standup, è probabile che ci si concentri su aggiornamenti rapidi ed elementi d'azione.

Al contrario, il brainstorming per una nuova campagna di marketing comporta la raccolta di molte idee creative. In questo caso, si cerca di catturare un ampio intervallo di pensieri senza preoccuparsi troppo della struttura.

3. Il vostro scopo

Lo scopo delle note forma il metodo da utilizzare.

Se state prendendo le note per tenere traccia degli elementi di azione di una riunione, vi concentrerete sul monitoraggio di attività, scadenze e responsabilità. A questo scopo funzionano bene gli elenchi puntati o il formato di un elenco di cose da fare, che facilita il riferimento alle cose da fare.

Se invece le note sono destinate a riflessioni personali, si potrebbe utilizzare uno stile più narrativo o libero. In questo caso si potrebbe scrivere pensieri, sentimenti e osservazioni in modo simile a un diario, consentendo di esplorare le idee senza preoccuparsi della struttura o di attività specifiche.

Tipi di metodi per prendere appunti

Ora che sapete perché la scelta del metodo giusto è importante, vediamo alcuni metodi popolari ed efficaci per prendere appunti. 👇

Metodo 1: il metodo dello schema

Il metodo dello schema è una classica struttura gerarchica, come un albero genealogico per le idee.

I punti principali si trovano in cima, mentre i dettagli di supporto ramo dopo ramo, mostrando la loro connessione. È perfetto per organizzare lezioni o presentazioni con strutture chiare.

💡Esempio: Supponiamo che stiate prendendo nota del viaggio di un visitatore organico attraverso il vostro sito web:

Viaggio del visitatore organico Pagina di atterraggio Panoramica delle funzionalità/funzione Pulsanti di chiamata all'azione Pagina della produttività Descrizione della produttività Recensioni personalizzate Modulo di contatto Campi obbligatori Pagina di ringraziamento



Come nel "Viaggio del visitatore organico", ogni punto principale rappresenta un passaggio cruciale.

Sotto ogni passaggio, come "Landing Page" o "Product Page", ci sono dei sottopunti che descrivono elementi specifici.

In questo modo, quando si ottimizza il sito web, è possibile vedere chiaramente il percorso del visitatore e apportare miglioramenti dove necessario, come ad esempio migliorare le funzionalità/funzione della pagina di destinazione o migliorare le descrizioni dei prodotti.

Metodo 2: Il metodo della mappa mentale

Il metodo delle mappe mentali è il migliore per gli studenti visivi. Questo metodo per prendere appunti è molto stimolante dal punto di vista visivo.

Iniziate con un argomento centrale al centro della pagina, poi ramiate con linee a raggiera per le idee connesse e i sottoargomenti.

Questo metodo per prendere appunti consente di aggiungere immagini, colori e simboli per rendere la mappatura mentale accattivante. È eccellente per le situazioni in cui è necessario vedere come le diverse idee si connettono.

💡Esempio: Vediamo l'esempio di mappatura mentale per pianificare il rebrand di un sito web:

Questa mappa mentale inizia con l'argomento centrale, "Rebrand del sito web: Nuovo copy & design"

Da lì si ramifica in tre aree principali: identità del marchio", "Strategia di copywriting" e "Target" Questi rami principali sono suddivisi in sotto-rami, per consentire un piano e un'organizzazione dettagliati.

Per istanza, sotto la voce "Identità del marchio", abbiamo "Voce del marchio", con i punti secondari "Casual e amichevole" e "Professionale e degno di fiducia" Allo stesso modo, "Copywriting Strategy" ha dei rami secondari per le diverse sezioni del sito web, come "Homepage" e "Chi siamo", ognuna con idee di contenuto specifiche.

Mappando visivamente queste idee interconnesse, è possibile vedere come i diversi aspetti del rebrand si relazionano tra loro. È un ottimo modo per organizzare i pensieri, fare brainstorming di nuove idee e garantire che tutti gli elementi del rebrand del sito web siano coesi e ben pianificati.

Metodo 3: il metodo del grafico

Se amate l'organizzazione e i confronti, il metodo di annotazione dei grafici è quello che fa per voi. Si presenta come una tabella formatasi con colonne per le diverse categorie e righe per le informazioni.

Il metodo del grafico è perfetto per le situazioni in cui è necessario confrontare le informazioni, ad esempio per analizzare i punti di forza e di debolezza di diverse campagne di marketing.

💡Esempio: Ad esempio, si confrontano le campagne di marketing per una revisione trimestrale.

Create una tabella con i canali di marketing (social media, email) come colonne e le tattiche (annunci su Facebook, newsletter) come righe. Compilate la tabella con i costi, la portata e i contatti per ciascuna tattica.

Ecco la tabella per il confronto delle campagne di marketing con il metodo del grafico:

canali di marketing Social Media Email Canali di marketing Canali di marketing Social Media Email Tattiche Facebook Ads Newsletter Costi 500 dollari 300 dollari Raggiungere 10.000 5.000 Leads 200 150

Questa visualizzazione affiancata consente di confrontare i canali e di ottimizzare la campagna per ottenere il maggior numero di contatti al costo più basso.

Vi aiuta a confrontare le opzioni e i punti correlati, a organizzare i dati e a individuare gli schemi.

Metodo 4: Il metodo Cornell

Il metodo Cornell per prendere appunti è un formato popolare e strutturato che suddivide le note. È perfetto per le situazioni in cui è necessario impegnarsi e comprendere il materiale critico.

Promuove il richiamo attivo della memoria - termine elegante per indicare il recupero delle informazioni dalla memoria - che è molto più efficace della semplice rilettura passiva delle note.

Inizia dividendo la pagina in tre sezioni:

**In questa colonna si raccolgono le idee principali, i fatti e i punti chiave di una riunione o di un'altra istanza. Utilizzate punti elenco e frasi brevi per mantenere la concisione

Colonna degli spunti: Dopo aver rivisto le note, annotate parole chiave, domande o spunti che vi aiuteranno a ricordare le informazioni in seguito

Dopo aver rivisto le note, annotate parole chiave, domande o spunti che vi aiuteranno a ricordare le informazioni in seguito Riepilogo/riassunto: Il riepilogo/riassunto vi permette di consolidare la vostra comprensione e di cogliere rapidamente il risultato complessivo

💡Esempio:

Presa di note Cue Riepilogo/riassunto Si è discusso della Sequenza e delle tappe fondamentali del progetto Scadenze delle attività cardine Impostazione delle tappe: 5 maggio per il prototipo, 1 giugno per il lancio della campagna Attività cardine 1: Completamento del prototipo del sito web entro il 5 maggio Ripartizione del budget Budget: 30.000 dollari rimanenti Attività cardine 2: Lancio della campagna di marketing entro il 1 giugno Responsabilità del team Ruoli chiari: Sarah (Design), Mark (Sviluppo), Alex (Marketing) Aggiornamenti sul budget Budget attuale: 50.000 dollari Spese sostenute finora: $20,000 Assegnazione del team Progettazione: Sarah Sviluppo: Mark Marketing: Alex

Metodo 5: Il metodo della frase

Il metodo di annotazione a frasi è diretto e conciso. Consiste nel catturare ogni punto o dettaglio in frasi senza usare punti elenco, abbreviazioni o simboli.

Questo metodo è ideale per le sessioni dal vivo, in cui si registra ogni dettaglio esattamente come viene presentato.

Con il metodo delle frasi, le note seguono naturalmente l'ordine delle informazioni condivise, creando una mini-trascrizione della riunione.

È un approccio senza fronzoli, che si concentra su frasi chiare e complete per catturare l'essenza di ciò che viene discusso.

💡Esempio: Note della riunione di progetto - 20 aprile 2024

Abbiamo discusso la sequenza temporale del progetto e le attività cardine. L'attività cardine 1 è il completamento del prototipo del sito web entro il 5 maggio. L'attività cardine 2 è il lancio della campagna di marketing entro il 1° giugno.

Abbiamo esaminato gli aggiornamenti del budget. Il budget attuale è di 50.000 dollari. Le spese sostenute finora ammontano a 20.000 dollari.

Assegnazione dei ruoli del team. Sarah è responsabile del design. Mark si occupa dello sviluppo. Alex è responsabile del marketing.

Ricordate che il metodo migliore per prendere appunti vi permette di catturare, organizzare e capire le informazioni in modo efficace. Se siete utenti di Mac, utilizzate un programma di app per prendere note per semplificare l'intero processo.

Come scegliere il metodo perfetto per prendere appunti (con raccomandazioni per ogni situazione)

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a scegliere il metodo di annotazione perfetto per la vostra situazione.

Per il brainstorming : Il metodo delle mappe mentali consente alle idee di fluire liberamente e di creare connessioni tra di esse. Immaginatela come una ragnatela, con l'idea centrale che fa da ancoraggio a tutto. È lo strumento ideale per catturare la vostra creatività.

: Il metodo delle mappe mentali consente alle idee di fluire liberamente e di creare connessioni tra di esse. Immaginatela come una ragnatela, con l'idea centrale che fa da ancoraggio a tutto. È lo strumento ideale per catturare la vostra creatività. Per le riunioni : Il metodo Cornell o outline aiuta a monitorare gli elementi di azione e le decisioni critiche in modo chiaro e organizzato. Come un elenco puntato, assicura che nulla vada perso nella discussione. Se avete bisogno di una soluzione più avanzata, eccone alcuneStrumenti di IA per le note delle riunioni per aiutarvi

: Il metodo Cornell o outline aiuta a monitorare gli elementi di azione e le decisioni critiche in modo chiaro e organizzato. Come un elenco puntato, assicura che nulla vada perso nella discussione. Se avete bisogno di una soluzione più avanzata, eccone alcuneStrumenti di IA per le note delle riunioni per aiutarvi Per il diario: Il metodo di annotazione a frasi o a schemi è quello che funziona meglio per i diari. Se siete sempre in movimento e vi piace scrivere tra le vostre attività quotidiane, potete usare uno di questi metodi per annotare i vostri pensieriapp per il diario digitale *Per tutto quello che c'è in mezzo: Provate le mappe mentali o usate il metodo di annotazione delle frasi usandoClickUp Blocco note per catturare i vostri pensieri e le vostre idee fugaci. Questa funzionalità/funzione è come una nota adesiva digitale in cui annotare tutti i vostri improvvisi momenti di ispirazione

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note online gratuito di ClickUp.

Modelli di metodi di annotazione

Situazioni diverse di presa di note richiedono approcci diversi. ClickUp dispone di una libreria di modelli precostituiti e personalizzabili modelli per la presa di note, preconfezionati e personalizzabili per varie situazioni.

Trovate il modello perfetto per soddisfare le vostre esigenze e liberate spazio mentale per cose più importanti.

Modello 1: Il modello della nota Cornell

Questo sistema di annotazione campione di vendite viene aggiornato digitalmente con Il modello di nota Cornell di ClickUp . Organizzate le note, riepilogate/riassumete le chiavi e impostate le promemorie, tutto in un unico posto.

Dalle riunioni agli obiettivi di un progetto, il metodo Cornell vi copre. È una tecnica efficace per prendere le note se si preferisce la struttura.

Modello 2: Il modello per le note della riunione

Modello per le note delle riunioni di ClickUp fornisce un quadro strutturato per l'acquisizione di programmi, note e elementi d'azione.

Funziona sia per dettagliate riunioni settimanali del team che per rapidi standup giornalieri.

Modello 3: Il modello delle note di classe

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-379.png ClickUp Class Notes Template è il modello perfetto per prendere appunti e tenere organizzati in un unico posto gli appunti delle lezioni, le materie e i compiti!

https://app.clickup.com/signup?modello=t-38266262&\_gl=1\*pwdj1k\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scaricare questo modello /$$$cta/ Non c'è bisogno di destreggiarsi tra syllabi, note delle lezioni e compiti. Questo Modello di note della classe ClickUp consente di organizzare le note delle lezioni in base all'argomento, rendendo lo studio un gioco da ragazzi.

Niente più stampe perse o cartelle ingombrate, solo note organizzate. È inoltre possibile utilizzare app per prendere note per Android per prendere note mentre si è in giro.

Template 4: Il modello delle note del progetto

Il modello delle note del progetto di ClickUp consente di raccogliere tutto, dai piani iniziali alle relazioni finali, in un'unica posizione centrale.

Potete tenere sotto controllo le attività, raccogliere feedback e assicurarvi che tutti siano allineati con un modello personalizzabile che cattura ogni dettaglio.

Quando i progetti crescono e la collaborazione si fa più complicata, un software di project management gratis come ClickUp offre molte funzionalità/funzioni per il buon funzionamento del team.

Modello 5: Il modello delle note di rilascio

Modello delle note di rilascio di ClickUp aiuta a creare note chiare e concise per il team e i personalizzati. In un unico documento, tiene traccia delle nuove funzionalità/funzione, delle correzioni dei bug e degli aggiornamenti di versione.

Questo modello semplifica la condivisione degli aggiornamenti con il team, assicurando che tutti siano informati sui lanci più importanti, sulle correzioni minori e su tutto il resto.

Strumenti per ogni tipo di metodo di annotazione

Ora che avete un arsenale dei migliori metodi per prendere appunti, parliamo di app per prendere appunti e strumenti che possono aiutarvi a trovare quella giusta per il vostro caso d'uso.

Andiamo! 🧰

1. Documenti ClickUp

Utilizzare Documenti ClickUp come area di lavoro digitale per prendere appunti strutturati e creare documenti. È possibile organizzare le note utilizzando titoli, punti elenco e formattazione del testo. 📝

Cattura le note importanti, formatta e organizza i documenti con ClickUp Docs

Supponiamo di essere un autore di contenuti che pianifica una serie di video sulla vita sostenibile.

Potete creare un documento dal titolo Sustainable Living Video Series con titoli per argomenti come:

_Consigli per le pulizie ecologiche

trucchi per il riciclaggio

guida allo stile di vita a rifiuti zero

suggerimenti per ridurre l'uso della plastica

introduzione al compostaggio

ricette naturali per la cura della pelle

Sotto ogni titolo, utilizzate degli elenchi puntati per elencare i punti chiave della vostra ricerca, le citazioni degli esperti e anche i collegamenti a risorse utili.

Utilizzate ClickUp Docs per creare e organizzare i contenuti con maggiore efficienza

In questo modo, potete tenere traccia di tutti gli elementi di azione che emergono dalla vostra ricerca e garantire che la vostra serie di video sia ricca di consigli pratici per gli spettatori.

2. Blocco note di ClickUp

A volte è necessario uno spazio veloce e a flusso libero per catturare i pensieri o fare brainstorming di idee, come abbiamo detto prima. Aprite ClickUp Blocco note e annotarle rapidamente!

Cattura note, idee e promemoria veloci con ClickUp Notepad

ClickUp Notepad è un blocco note nota adesiva online ideale per i momenti in cui l'ispirazione si fa sentire.

Ma ClickUp non si limita a fornire una piattaforma per le note. Sfrutta il suo modello di IA, ClickUp Brain per portare la presa di note a un livello superiore. 📈

In che modo l'IA può aiutarvi a ottimizzare il vostro approccio all'annotazione? Ecco come.

**ClickUp Brain può stimolare la creatività suggerendo idee per far partire le sessioni di brainstorming

Creazione di elementi d'azione: ClickUp Brain vi aiuta a convertire gli elementi essenziali delle vostre note in attività di ClickUp, senza dover più cercare di ricordare cosa bisogna fare dopo

ClickUp Brain vi aiuta a convertire gli elementi essenziali delle vostre note in attività di ClickUp, senza dover più cercare di ricordare cosa bisogna fare dopo **ClickUp Brain è in grado di riepilogare/riassumere le note, consentendo di cogliere rapidamente i punti principali senza dover rileggere tutto

Massimizzare l'efficienza delle note con ClickUp

Se avete difficoltà a gestire gli appunti di lavoro, ClickUp semplifica la presa di note con strumenti potenti.

Con ClickUp Documenti è possibile creare, collaborare e organizzare le note senza problemi.

ClickUp Notepad offre un comodo spazio per annotare rapidamente idee, attività e promemoria, assicurando che nulla vada perso. ClickUp Brain rivoluziona il modo in cui si utilizzano le note.

Queste funzionalità/funzione si adattano alle vostre esigenze, dalle idee rapide nel blocco note ai verbali dettagliati delle riunioni in ClickUp Docs. Iscriviti a ClickUp gratis e prova il tuo metodo preferito per prendere appunti.