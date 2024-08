Come usare il metodo Cornell per prendere le note (con modelli!)

Nella foga di una sessione di brainstorming, di una riunione intensa o di una lezione dal ritmo incalzante, leggere, afferrare e trattenere i dettagli essenziali può sembrare come cercare di prendere il fumo.

A strategia di presa di note che aiuta la comprensione e la memorizzazione potrebbe essere la vostra salvezza. Un metodo di questo tipo è il Cornell Note-Taking System, un sistema stagionato che promette di migliorare la chiarezza, la riflessione e l'organizzazione. Sviluppato negli anni '50 dal professore di educazione Walter Pauk della Cornell University, questo metodo per prendere appunti divide le note in punti chiave, elaborazioni e riepiloghi/riassunti.

Questo articolo si concentrerà e vi guiderà attraverso il suo approccio distinto prima di esplorare come adattarlo utilizzando modelli preimpostati e strumenti digitali.

Che cos'è il metodo Cornell per prendere le note?

Il Metodo Cornell per prendere appunti è un approccio efficiente e sistematico per catturare, organizzare e riepilogare con parole proprie i dettagli essenziali di riunioni o altre sessioni informative.

Originariamente sviluppato per gli studenti universitari, questo metodo può essere esteso a qualsiasi caso di utilizzo personale o professionale in cui sia necessario annotare e ricordare le informazioni chiave.

Questa tecnica di annotazione è semplice ed efficace. **Consiste nel dividere il materiale o le note in tre sezioni: una sezione principale per annotare idee e osservazioni, una colonna a sinistra per gli spunti o i punti di particolare interesse e una sezione inferiore per riepilogare/riassumere le informazioni chiave

Questa struttura offre diversi vantaggi:

Riepilogare/riassumere : Aiuta a distillare le informazioni essenziali in punti chiave e riepiloghi/riassunti, rendendo le note facili da rivedere

: Aiuta a distillare le informazioni essenziali in punti chiave e riepiloghi/riassunti, rendendo le note facili da rivedere Elementi di azione : È possibile identificare facilmente le attività chiave o gli elementi d'azione, migliorando la responsabilità

: È possibile identificare facilmente le attività chiave o gli elementi d'azione, migliorando la responsabilità Organizzazione logica: Separando visivamente le informazioni in sezioni distinte, è possibile accedere rapidamente ai dati rilevanti

Sia che partecipiate a sessioni di brainstorming, a workshop o semplicemente a lezioni, il Cornell System ha dimostrato la sua validità per decenni. Da fare per iniziare?

Come prendere le note con il metodo Cornell

Aumenta la comprensione e conserva meglio le informazioni usando il metodo Cornell per prendere le note. Ecco una guida che spiega, passaggio dopo passaggio, come utilizzare questo metodo per ottenere una produttività ottimale:

1. Dividere il quaderno

Dividete il vostro quaderno cartaceo o digitale in tre sezioni. Avrete due colonne chiamate "Colonna note" e "Colonna spunti", rispettivamente a destra e a sinistra. La sezione inferiore sarà una riga.

2. Assegnare le informazioni a ciascuna sezione

Nella colonna di destra, la "colonna delle note", si annotano le idee principali, i punti importanti o le domande sollevate durante le riunioni o le sessioni di brainstorming.

Per esempio, durante una riunione per la pianificazione di una campagna di marketing, si potrebbero annotare in questa sezione le attività cardine o le potenziali sfide.

La colonna di sinistra, chiamata "colonna degli spunti", contiene parole chiave o domande che fungono da prompt per rivedere le note in un secondo momento.

Nell'esempio della campagna di marketing, gli spunti potrebbero includere domande come "Quali sono i nostri target demografici?" o parole chiave come "Strategia per i social media"

Infine, utilizzate la sezione inferiore per riepilogare/riassumere in modo succinto ogni pagina di note. Questo spazio è perfetto per catturare il nocciolo delle note, come un riepilogo generale dei concetti chiave del piano di marketing.

3. Comprendete come questo layout promuova la comprensione

Questa divisione sistematica vi aiuta a prendere attivamente contatto con le note durante la revisione. La "colonna degli spunti" attiva il richiamo dei dettagli notati nella sezione più grande, rafforzando la conservazione della memoria.

La sezione di riepilogo/riassunto in basso rafforza le idee principali e crea un facile punto di riferimento quando si rivedono le note. Inoltre, facilita il processo di condivisione dei concetti importanti di questi riepiloghi/riassunti con i membri del team che non hanno partecipato alla riunione ma che necessitano di una panoramica.

Se usato con competenza, il sistema Cornell Notes aiuta a organizzare chiaramente i punti chiave di una discussione, a ricordare efficacemente i dettagli e a condividere facilmente le informazioni.

Abbiamo alcuni modelli che possono rendere più agevole il passaggio al Cornell Notes-Taking System.

Modelli del metodo Cornell per prendere appunti

I modelli possono cambiare le carte in tavola quando si tratta di prendere appunti.

Accelerano il processo, permettono di formattare in modo coerente e rendono le note più facili da rivedere in seguito. Inoltre, riducono il carico cognitivo dell'organizzazione delle informazioni, liberando energie mentali per la comprensione.

ClickUp offre modelli personalizzabili che imitano la struttura delle Cornell Notes, in modo da poter prendere appunti rapidamente senza dover creare ogni volta un layout da zero.

ClickUp offre due modelli completi di note Cornell che applicano i principi del Metodo Cornell in formato digitale. Questi modelli pronti all'uso sono ricchi di funzionalità/funzione che aumentano la produttività e aiutano a gestire le attività.

1. Modello di note Cornell di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Cornell-Notes-Template.png Prendete le note secondo il metodo Cornell utilizzando il modello ClickUp Cornell Notes https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78632 Scarica questo modello /%cta/

Il primo modello, Il modello delle note Cornell di ClickUp è stato progettato per aiutarvi ad annotare idee, aggiungere spunti e riepilogare i punti cruciali.

Si allinea alla struttura tradizionale delle Cornell Notes: un'ampia sezione per prendere appunti sulla destra, una colonna più piccola di spunti sulla sinistra per scrivere domande e una sezione di riepilogo/riassunto in fondo. In ClickUp, si può fare questo con questa tabella di base o prendere note sulle attività e incorporare l'elenco delle attività.

Ecco come utilizzare efficacemente questo modello:

Cogliere le idee principali : Annotare i punti importanti in tempo reale durante la riunione o la sessione di studio

: Annotare i punti importanti in tempo reale durante la riunione o la sessione di studio Elenco degli spunti : Aggiungete domande o parole chiave nella colonna "spunti", che faranno scattare il richiamo di concetti complessi

: Aggiungete domande o parole chiave nella colonna "spunti", che faranno scattare il richiamo di concetti complessi Riepilogare/riassumere: Scrivere un riepilogo delle note dopo la sessione per consolidare la comprensione

2. Modello di nota ClickUp Cornell

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-378.png Prendete note, collegatele ai compiti e controllate lo stato di avanzamento delle attività con il modello ClickUp Cornell Note https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056968 Scaricate questo modello /$$$cta/

Il secondo modello, Modello di nota Cornell di ClickUp integra la semplice presa di note con funzioni di gestione delle attività.

Utilizzate la visualizzazione Bacheca di ClickUp per creare una rappresentazione visiva del modello Cornell Note. Dividete la Bacheca in quattro sezioni: spunti, note, riepilogo/riassunto e revisione. Ora è possibile prendere facilmente le note e classificare le informazioni nelle sezioni giuste durante le lezioni e/o le riunioni.

Una volta prese le note, riepilogate i punti principali nella sezione riepilogo/riassunto. Per rinfrescare la memoria, creare spunti come parole o frasi chiave.

È anche possibile creare attività per monitorare le note. Ad esempio, si possono impostare promemoria con Automazioni di ClickUp oppure utilizzare attività ricorrenti per assicurarsi di rivedere regolarmente le note prese.

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare questo modello in modo efficiente:

Utilizzare campi personalizzati : Aggiungete diverse categorie per gestire le vostre note

: Aggiungete diverse categorie per gestire le vostre note Collaborare : Condividere le note con i colleghi per svilupparle insieme

: Condividere le note con i colleghi per svilupparle insieme Controlla lo stato di avanzamento: Utilizzate le funzionalità di project management integrate nel modello per monitorare il completamento delle attività

Entrambi i modelli sono personalizzabili, in modo da poterli adattare alle vostre esigenze specifiche. Sono inoltre dotati di strumenti di collaborazione che consentono modifiche e commenti in tempo reale, perfetti per le sessioni di team in cui più persone prendono note contemporaneamente.

Che siate studenti che cercano di catturare lezioni complesse o project manager che si destreggiano tra più riunioni, i modelli di Cornell Notes di ClickUp possono aiutarvi a strutturare le vostre idee e responsabilità, promuovendo chiarezza ed efficienza nel vostro lavoro.

Strumenti del metodo Cornell per prendere le note

Scoprire gli strumenti pratici adatti al Metodo Cornell per prendere appunti può aiutare molto la vostra routine di studio. Esploriamo alcuni app per prendere appunti su ClickUp che possono ottimizzare la vostra esperienza.

1. Documenti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-379-1400x935.png Documenti ClickUp /$$$img/

Ottenere uno spazio per implementare in modo efficace il sistema Cornell Note-Taking utilizzando ClickUp Docs ClickUp Documenti è un paradiso di videoscrittura che offre un'area di lavoro personalizzabile per prendere appunti. Formate il vostro documento secondo il layout Cornell, con sezioni dedicate a Spunti (parole chiave/domande), Note (contenuto della lezione), Riassunto (punti principali) e Ripasso (attività ricorrenti), oppure utilizzate uno dei modelli preesistenti. ClickUp consente di aggiungere campi personalizzati (ad esempio, argomento, data, ecc.) per una migliore organizzazione.

Con la modifica collaborativa, più utenti possono accedere e modificare lo stesso documento ClickUp contemporaneamente. Questo lo rende ideale per prendere note collettive durante riunioni e sessioni di brainstorming. Le modifiche vengono visualizzate mentre gli altri digitano, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

È possibile creare attività direttamente dalle note all'interno di Teams e assegnarle ai membri giusti del team.

Utilizzate la funzionalità/funzione di commento per lasciare osservazioni e istruzioni quando assegnate compiti o chiedete chiarimenti in base alle vostre note.

2. ClickUp Blocco note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Notepad-gif.gif ClickUp Blocco note /$$$img/

Prendete appunti e monitorate le attività in base alle vostre note utilizzando la funzionalità/funzione di ClickUp Notepad

Il ClickUp Blocco Note è un compagno intuitivo per prendere note rapide e organizzate durante le riunioni o le lezioni.

La sua interfaccia utente consente di:

Annotare rapidamente i punti importanti senza dover navigare tra opzioni complicate

Convertire le idee in attività realizzabili direttamente dalle note

Assegnare qualsiasi parte della nota come attività a se stessi o a un compagno di squadra e seguirne lo stato, il tutto senza lasciare gli appunti

Trasferire facilmente le note dal blocco note a un documento ClickUp dedicato per un'organizzazione più strutturata in un secondo momento

3. ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-380-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain per recuperare informazioni, creare e modificare le note ClickUp Brain è un altro strumento notevole che integra il Cornell Note-Taking System offrendo funzionalità avanzate come AI Writer for Work, AI Knowledge Manager e AI Project Manager.

È possibile utilizzare AI Writer for Work per leggere le note per verificare l'accuratezza ortografica e grammaticale e migliorare la voce e il tono. Chiedete all'IA di approfondire i punti chiave e genererà per voi una spiegazione contestuale dettagliata.

Da fare per condensare i punti chiave? Può anche analizzare le vostre note e generare un riepilogo/riassunto, facendovi risparmiare tempo prezioso. Inoltre, vi aiuta ad aggiungere tabelle alle vostre note per renderle facilmente scrollabili.

L'AI Knowledge Manager fornisce risposte istantanee basate sul contesto all'interno di ClickUp.

Per esempio, se durante una riunione si sta facendo un brainstorming di idee e si ha bisogno di informazioni su progetti o attività passate, l'AI Knowledge Manager può recuperare queste informazioni all'istante, riducendo il tempo incollato alle ricerche manuali.

L'AI Project Manager automatizza gli aggiornamenti dei progetti e le attività, fornendo aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei progetti. In sostanza, ClickUp Brain migliora la produttività offrendo un'assistenza basata sull'IA per la presa di note e la gestione delle attività.

Combinando il layout strutturato di ClickUp Docs con funzionalità/funzione di modifica collaborativa, la flessibilità di ClickUp Notepad e la potenza di ClickUp Brain, è possibile creare un sistema completo di Cornell Note-Taking che favorisce il lavoro di squadra, aumenta l'apprendimento e migliora la conservazione delle informazioni.

Miglioramento dell'esperienza di Cornell Note-Taking con strumenti aggiuntivi

Abbiamo altri strumenti di produttività che possono ottimizzare la vostra esperienza di presa di note. ClickUp è una piattaforma di produttività completa. Non si limita a pochi modelli e strumenti per prendere appunti, ma ha la capacità di sostituire tutte le altre app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-381.png ClickUp Mappe mentali /$$$img/

Collega le idee tra loro per migliorare la conservazione della memoria con le mappe mentali di ClickUp

Per gli studenti visivi, le ClickUp Mappe mentali è una funzionalità/funzione di grande aiuto per la memoria. Consente di organizzare i pensieri e gli spunti in un formato altamente visivo e interconnesso

Utilizzatela per connettere le idee, identificare relazioni e schemi e strutturare le vostre note in modo più efficiente. Per esempio, si può collegare un'idea centrale a vari punti secondari o connettere due idee apparentemente disparate che condividono un tema comune.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-382.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

Disegnate diagrammi e aggiungete note adesive alla vostra routine di presa di appunti con le lavagne online ClickUp

Un altro strumento di questo tipo è Le lavagne online di ClickUp che offre un'area di lavoro digitale per il brainstorming e la collaborazione in tempo reale.

La colonna di sinistra delle Note Cornell, dove vengono notati gli spunti o i punti di particolare interesse, può essere migliorata utilizzando note adesive digitali o diagrammi a mano libera sulle lavagne online. Queste note possono essere codificate per colore e suddivise in categorie in base alle diverse fasi del progetto, rendendo più facile l'identificazione e il monitoraggio delle informazioni.

Immaginate di disegnare la Sequenza di un progetto o il flusso di un processo accanto alle vostre note: tutto ciò che riguarda l'attività o il progetto diventa visibile in un unico posto.

Se siete alla ricerca di soluzioni più avanzate e volete ottenere il massimo valore dalle vostre note in stile Cornell, potete scegliere tra varie soluzioni Strumenti di IA per le note delle riunioni possono anche aiutare a prendere note e riepiloghi/riassunti efficienti per le riunioni.

Questi strumenti possono trascrivere le conversazioni, estrarre i punti chiave e persino generare elementi d'azione: un modo eccellente per migliorare l'efficienza e la produttività delle riunioni.

È inoltre possibile utilizzare app per diari digitali per cristallizzare la "sezione di riepilogo" in Cornell Notes. Queste app aiutano a consolidare le chiavi di lettura, rendendo più facile riflettere e recuperare le informazioni importanti in seguito.

Pro tip: Per un'esperienza perfetta sui vostri dispositivi preferiti, esplorate le app /href/https://clickup.com/it/blog/104988/app-per-prendere-note-per-android/note-taking per Android/%href/ o /href/https://clickup.com/it/blog/112469/app-per-prendere-appunti-per-mac/note-taking per Mac/%href/. |

L'uso di strumenti di produttività come ClickUp in combinazione con il Cornell Notes System può rendere il processo di annotazione più efficace e organizzato.

Ricordate che la chiave è la personalizzazione: scegliete ciò che funziona meglio per voi e adattate gli strumenti al vostro flusso di lavoro.

Implementare il metodo Cornell Notes per un project management efficace

Il metodo Cornell per prendere appunti può essere una potente strategia di project management. Con la sua struttura a doppia colonna e la sezione di riepilogo/riassunto, questo approccio aiuta a catturare dettagli, azioni e intuizioni vitali dalle riunioni o dalle sessioni di brainstorming.

Ad esempio, questo metodo può aiutarvi ad annotare efficacemente le attività, a identificare le dipendenze e a stabilire la Sequenza durante una riunione di avvio del progetto. La colonna di sinistra delle note evidenzia gli spunti essenziali o gli elementi d'azione urgenti che richiedono un'attenzione immediata. La sezione inferiore funge da riepilogo dei punti chiave discussi e delle decisioni prese durante la riunione.

L'applicazione del Metodo Cornell nel project management aiuta a fare chiarezza e a promuovere la riflessione, migliorando la capacità di gestire con successo i progetti.

Un aspetto essenziale per l'esito positivo dell'implementazione è una piattaforma efficiente che supporti questo metodo. Per fortuna, software gratuito per il project management come ClickUp è disponibile per aiutare.

Il mio lavoro con le note con ClickUp

I metodi tradizionali per prendere appunti possono spesso lasciare un'accozzaglia di informazioni. Il Metodo Cornell per la presa di note offre un approccio strutturato per catturare efficacemente le chiavi di lettura, ma replicarlo con carta e penna può essere limitante.

Incorporare piattaforme come ClickUp nel vostro flusso di lavoro vi aiuta a raccogliere i benefici di questo metodo in modo più efficiente. Utilizzando ClickUp Docs, ClickUp Brain e ClickUp Note, è possibile creare note Cornell organizzate, interattive e facilmente accessibili.

Per iniziare a prendere appunti in modo efficace, provate la versione personalizzabile di ClickUp modelli di presa di nota personalizzabili . Essi forniscono un quadro facile per iniziare a utilizzare questo metodo immediatamente all'interno di una piattaforma intuitiva.

La padronanza di qualsiasi nuovo sistema richiede pratica e pazienza, quindi non esitate a sperimentare questi strumenti. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!