Come mantenere la documentazione (best practice e strumenti)

Creare convenzioni di denominazione basate sui casi d'uso: un formato di denominazione chiaro come SOP _[Team]_[Argomento] o Guida_[Funzionalità/Funzione]_[vNumero] garantisce che i documenti siano facili da cercare e immediatamente riconoscibili

Utilizza regole di formattazione per strutturare i contenuti: Definisci una struttura comune: intestazioni per ogni sezione, elenchi puntati per i passaggi e grassetto per le note. Questa coerenza rende più facile la lettura e l'aggiornamento

Imposta modelli riutilizzabili: per i tipi di documentazione ricorrenti come liste di controllo per l'onboarding, note di riunioni o flussi di processo, crea modelli con una struttura precompilata