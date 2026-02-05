Come ClickUp utilizza le sprint board per lo sviluppo agile dei prodotti

Zeb Evans, CEO e fondatore di ClickUp, ha dichiarato in un'intervista.

ClickUp è nato come strumento interno per risolvere la frammentazione della produttività del team, che utilizzava 15 strumenti diversi. Successivamente abbiamo deciso di dedicarci al risparmio di tempo a livello globale.

ClickUp è nato come strumento interno per risolvere la frammentazione della produttività del team, che utilizzava 15 strumenti diversi. Successivamente abbiamo deciso di dedicarci al risparmio di tempo a livello globale.

Quello che per noi era iniziato come un semplice flusso di lavoro interno si è trasformato in un'immagine che alimenta il modo in cui costruiamo ClickUp ogni singolo giorno.

Ogni settimana, i team di prodotto, progettazione e ingegneria lavorano su un'unica fonte di verità. Questa bacheca condivisa è il luogo in cui tutto è visibile: lo stato, gli ostacoli e ciò che stiamo realizzando.

Queste schede vengono poi inserite direttamente nelle nostre dashboard, in modo che dati quali la velocità e la disponibilità al rilascio vengano visualizzati senza bisogno di ulteriori ricerche!

L'utilizzo del nostro sistema ci ha insegnato molto su come funzionano i team e i processi Agile.

Quindi voglio mostrarvi cosa abbiamo imparato.

Di seguito, condivido come ClickUp utilizza le bacheche sprint per lo sviluppo agile dei prodotti.

Cosa sono le bacheche sprint in ClickUp?

Una sprint board è una rappresentazione visiva del lavoro sprint, organizzata in fasi come Da fare, In corso, Revisione e Terminato. In ClickUp, la maggior parte dei team crea sprint board utilizzando la Vista Bacheca , quindi aggiunge impostazioni sprint come date, punti, spillover e reportistica.

Per gestire in modo efficace gli sprint in ClickUp, puoi rappresentare visivamente attività, attività secondarie, stime del lavoro richiesto e altri dettagli correlati nella vista Bacheca in stile Kanban.

Visualizza e gestisci le attività sprint, le attività secondarie e le stime di lavoro richiesto con la vista Bacheca di ClickUp.

Consente di visualizzare, organizzare e gestire tutte le attività all'interno di uno sprint integrando le impostazioni chiave dello sprint, tra cui durata, date di inizio e fine, punti o durate stimate, spillover e reportistica.

⚡ Archivio modelli: se creare la tua bacheca di sprint o il tuo backlog ti sembra ogni volta come reinventare la ruota, dai un'occhiata al nostro elenco curato di modelli di struttura di suddivisione del lavoro.

Panoramica delle funzionalità della sprint board

Una rapida panoramica delle funzionalità della sprint board di ClickUp:

Funzionalità Funzionalità Visualizzazione unificata delle attività sprint Visualizza tutte le attività e le attività secondarie dello sprint in un unico posto. Gestisci tutto da un'unica Bacheca e tieni sotto controllo lo stato dei progressi. Stima del lavoro richiesto e monitoraggio dello stato Tieni traccia del lavoro utilizzando punti o durate stimate di ClickUp . Tutto rimane sincronizzato con la durata dello sprint, le date di inizio e fine e qualsiasi attività che si protrae nello sprint successivo. Integrazione della reportistica nel dashboard Crea dashboard personalizzate con schede di reportistica sprint come Velocity, Burnup e Burndown per vedere lo stato del tuo team e individuare i colli di bottiglia. Nuove schede sprint Le ultime schede Velocity, Burnup e Burndown sono più veloci, più accurate e supportano durate personalizzate degli sprint. Le schede legacy non funzionano bene con le durate personalizzate, quindi vale la pena effettuare l'aggiornamento per ottenere una migliore reportistica Agile. Analisi drill-down Clicca sulle tue schede per ottenere informazioni dettagliate. Scopri quali attività, assegnatari e modifiche hanno contribuito ai risultati del tuo team. Origini dati e filtri flessibili Personalizza ciò che vedi scegliendo quali sprint, elenchi o campi personalizzati includere. Puoi anche decidere se mostrare le attività secondarie, il lavoro archiviato o le attività in più elenchi.

🤯 Lo sapevate? L'intelligenza artificiale di ClickUp, ClickUp Brain, ha registrato una crescita notevole, passando da circa 665.000 a oltre 2 milioni di aree di lavoro in un anno. Si tratta di più del triplo del numero di team che ora utilizzano l'intelligenza artificiale per pianificare, scrivere e lavorare in modo più intelligente ogni giorno.

📚 Per saperne di più: Come definire i ruoli e le responsabilità di un team Agile

Flussi di lavoro e colonne personalizzabili per team Agile

Una cosa che amiamo dello sviluppo in ClickUp è sapere che ogni team Agile (compreso il nostro!) ha le sue peculiarità, i suoi rituali e le sue regole su "come facciamo le cose".

Questo è il motivo per cui esiste ClickUp for Agile Teams.

Avvia il tuo processo Agile più rapidamente con ClickUp e ottieni flussi di lavoro predefiniti che si adattano agli approcci Scrum, Kanban o ibridi.

All'interno di questa configurazione, abbiamo accesso immediato alle due visualizzazioni in cui i team Agile vivono praticamente:

ClickUp vista Tabella per la chiarezza in stile foglio di calcolo di cui abbiamo bisogno quando ordiniamo le attività sprint, le stime, i titolari e le dipendenze.

Vista Bacheca ClickUp per un flusso pulito di trascinamento della selezione in cui possiamo spostare il lavoro da Da fare a In corso a Terminato senza interrompere il nostro ritmo.

All'interno dell'area di lavoro, puoi rinominare le colonne, riorganizzare le fasi, aggiungere passaggi come Revisione o Controllo qualità, oppure mantenerla estremamente semplice.

Integrazione con attività, backlog e obiettivi

Le bacheche di sprint in ClickUp diventano più potenti quando le colleghi al resto della tua area di lavoro.

Le attività di ClickUp aiutano a suddividere il lavoro di alto livello in attività secondarie, nidificando i livelli quando il lavoro richiesto coinvolge più componenti e mantenendo un contesto approfondito.

Suddividi il lavoro complesso in attività secondarie strutturate con le attività di ClickUp.

Da lì, ClickUp ti consente di mappare il tuo sprint su un elenco di backlog specifico. Questo funge da fonte unica per il lavoro imminente.

La cosa ancora più interessante è che ogni elemento del backlog include un'opzione per aggiungerlo direttamente allo sprint attivo. Se il tuo team sta pianificando diverse storie contemporaneamente, puoi raggruppare quelle selezioni e inserirle con un solo movimento.

Mappa gli elementi del backlog agli sprint attivi e gestisci il lavoro imminente senza intoppi con le attività di ClickUp.

Tutto questo si ricollega ai tuoi obiettivi più ampi in ClickUp. Puoi collegare le attività sprint agli obiettivi che supportano, monitorare i progressi man mano che il lavoro avanza e vedere come ogni sprint contribuisce al quadro generale.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp AI ti aiuta a gestire le attività. Ecco come: Riassumi l'attività: Chiedi all'IA di delineare l'attività che si svolge nella descrizione e nei commenti di questa attività.

Fai domande sull'attività: l'IA ti suggerirà diverse domande sull'attività a cui può rispondere.

Aggiornamento sullo stato di avanzamento: chiedi all'IA di aggiornarti sull'attività relativa a questo compito.

Individua le attività bloccate: l'IA identifica tutte le attività in una posizione che non hanno avuto aggiornamenti o discussioni per un determinato periodo di tempo. Crea attività secondarie generate da ClickUp AI semplicemente inserendo il nome di un'attività.

⚡ Archivio modelli: modelli Agile gratis per la pianificazione dei progetti in Excel e ClickUp

Le bacheche di sprint prendono vita quando le conversazioni che le plasmano avvengono nello stesso luogo.

Entra: Chat ClickUp

I tuoi team interfunzionali possono discutere le priorità, perfezionare le idee o effettuare la condivisione di decisioni rapide molto prima che qualsiasi cosa venga trascinata su una bacheca.

Collabora in tempo reale sulle priorità e sulle decisioni relative agli sprint con ClickUp Chat.

I SyncUp di ClickUp Chat portano tutto questo a un livello superiore. Durante la pianificazione dello sprint, qualcuno può avviare un SyncUp direttamente all'interno del canale e condividere il proprio schermo per esaminare gli elementi del backlog o lo sprint corrente.

Esegui la pianificazione degli sprint e le revisioni del backlog in tempo reale direttamente nei canali con ClickUp Chat SyncUps.

Per idee più grandi o modifiche a metà sprint, ClickUp Lavagne online è il luogo ideale per discuterne con il tuo team.

Abbozza un flusso veloce, mappa le dipendenze o perfeziona una storia come gruppo. Quando qualcosa è pronto per diventare lavoro, si trasforma in un'attività direttamente dalla Bacheca (che facilità!).

Fai brainstorming, mappa le dipendenze e trasforma le idee in attività all'istante con le lavagne online di ClickUp.

Vantaggi dell'utilizzo delle bacheche sprint per lo sviluppo agile

Approfondiamo i vantaggi dell'utilizzo delle sprint board per il project management agile dei progetti 👇

✅ Miglioramento della pianificazione e della definizione delle priorità degli sprint

Quando pianifichiamo uno sprint su una bacheca, i nostri team di sviluppo software ottengono una vista dettagliata di ciò che sta accadendo. Possiamo vedere le attività grandi, piccole e assolutamente imprescindibili per lo sprint in corso.

Visualizzare il lavoro sotto forma di schede aiuta a classificare le priorità e individuare i casi in cui il team di sviluppo è sovraccarico di lavoro. Quando definiamo lo sprint, sappiamo esattamente a cosa stiamo dicendo sì e cosa stiamo rimandando a più tardi.

✅ Maggiore visibilità e responsabilità del team

Ci piace il fatto che basta dare un'occhiata alla scheda per sapere chi sta facendo cosa e come sta andando lo sprint. Ogni scheda ha un titolare e uno stato, quindi non ci sono momenti in cui ci si chiede "Pensavo che te ne occupassi tu".

Durante gli StandUp, ci limitiamo a percorrere la bacheca da sinistra a destra e a discutere dei progressi. Le persone assumono naturalmente la titolarità del proprio lavoro perché è sotto gli occhi di tutti. Questo mantiene i nostri team Agile allineati (senza dare l'impressione di un monitoraggio troppo rigido).

📮 Approfondimento ClickUp: Quasi un terzo dei lavoratori (29%) mette in pausa le proprie attività in attesa di decisioni, rimanendo in uno stato di incertezza, senza sapere quando o come procedere. Un limbo di produttività in cui nessuno vorrebbe trovarsi. 💤 Con le schede AI di ClickUp, ogni attività include un riepilogo chiaro e contestualizzato delle decisioni. Visualizza immediatamente cosa sta bloccando i progressi, chi è coinvolto e i passaggi successivi, così anche se non sei il decisore, non rimarrai mai all'oscuro.

✅ Identificazione più rapida di ostacoli e colli di bottiglia

Le bacheche rendono immediatamente evidenti a tutto il team i lavori in fase di stallo. Quando le schede smettono di muoversi o si accumulano nella stessa colonna, sappiamo che c'è un collo di bottiglia: revisioni, controllo qualità, requisiti o qualsiasi altra cosa.

Possiamo passare direttamente a quelle schede, leggere i commenti e sbloccare le cose non appena iniziano a diventare una minaccia. È qui che le sprint board danno il meglio di sé per i team di sviluppo software Agile che lavorano su progetti Agile complessi.

✅ Consegna semplificata e migliore prevedibilità degli sprint

Con una sprint board ben gestita, la consegna non sembra mai una corsa frenetica alla fine di ogni settimana. Possiamo vedere il flusso di lavoro scorrere in modo costante sulla bacheca, il che ci aiuta a smussare i picchi e a evitare accumuli dell'ultimo minuto.

E poiché ogni attività è sottoposta a monitoraggio, iniziamo a notare dei modelli reali nel modo in cui il team lavora (quanto riusciamo a portare a termine di solito, quanto tempo ci vuole e dove tendiamo a rallentare).

🚀 Vantaggio di ClickUp: Dato che stiamo già parlando di rendere gli sprint più fluidi... ci affidiamo anche a uno dei nostri superpoteri preferiti di ClickUp per mantenere tutto in movimento senza dover sorvegliare la bacheca. Utilizziamo i Super Agenti di ClickUp perché ci evitano la spirale del "qualcuno l'ha fatto?". Ecco come ci aiutano ogni giorno: Quando un'attività passa allo stato "In corso", un agente tagga immediatamente il nostro collega del team QA e inserisce un promemoria amichevole nel thread.

Alla fine della settimana, un altro agente redige un riassunto chiaro di ciò che abbiamo completato e di ciò che richiede attenzione in seguito (un piccolo project manager al nostro servizio). Per le nuove funzionalità, inseriamo le nostre note in ClickUp Docs e un agente genera automaticamente delle attività secondarie basate sui titoli (è magico, fidati!).

Come i team di ClickUp utilizzano efficacemente le sprint board

Ora vediamo più da vicino come utilizziamo effettivamente le sprint board in ClickUp:

Passaggio 1: configura la tua sprint board

Prima di poter iniziare al monitoraggio dei grafici burndown o discutere della velocità nei retros, abbiamo bisogno di una base solida per i nostri sprint. Per prima cosa, ecco come attivare gli "Sprints" su ClickUp (se non li vedi già):

Apri le nostre Impostazioni dell'area di lavoro

Vai all'App Center

Vai all'App Center

Trova e attiva Sprints ClickApp

Vai a Tutte le ClickApp

Scegli gli Spazi in cui desideriamo che gli sprint siano attivi

Abilita gli sprint negli spazi ClickUp

Nella barra laterale o all'interno di uno spazio, clicca sul pulsante "+".

Clicca sul pulsante "+"

Seleziona Cartella Sprint per creare una nuova cartella.

Seleziona la cartella Sprint

Ora disponiamo di una cartella Sprint che riconosce ogni elenco al suo interno come uno sprint, con date, reportistica e impostazioni specifiche Agile pronte all'uso.

Crea una nuova cartella Sprint

🚀 Vantaggio di ClickUp: uno dei migliori aumenti di produttività che ci siamo concessi è stato quello di lasciare che ClickUp Automations si occupasse di tutto il lavoro ripetitivo legato allo sprint. Automatizza le attività amministrative ripetitive degli sprint e mantieni i flussi di lavoro senza intoppi con ClickUp Automazioni. Grazie a questi interruttori di automazione, possiamo: Contrassegna automaticamente uno sprint come terminato nel momento in cui raggiunge la data di fine (addio, sprint dimenticati)

Crea immediatamente il prossimo sprint , così il nostro team avrà sempre pronto il ciclo successivo.

Sposta le attività incomplete nel tuo elenco di backlog

📚 Per saperne di più: Documentazione Agile: best practice per team Agile

Passaggio 2: popola gli sprint con attività prioritarie

Ora che la nostra sprint board è configurata, dobbiamo decidere cosa inserire effettivamente in uno sprint. Da qui, iniziamo a sistemare il nostro backlog al di fuori dello sprint:

Utilizza un elenco Backlog per conservare tutte le idee, i bug e il lavoro imminente.

Aggiungi attività al tuo elenco Backlog

Aggiungi dettagli come descrizioni, criteri di accettazione e link collegati.

Applica Priorità, Punti storia e Tipo (funzionalità/funzione, bug, attività).

Applica i campi personalizzati di ClickUp

Quindi inseriamo il lavoro migliore nello sprint. Un modo semplice per pensarci:

Inizia con gli elementi con la massima priorità che sono chiaramente definiti.

Esamina la capacità del nostro team utilizzando la durata stimata di ClickUp o la velocità passata, in modo da non sovraccaricare lo sprint.

Sposta o assegna tali attività all'attuale Elenco sprint in modo che vengano visualizzate sulla nostra bacheca sprint.

🚀 Vantaggio di ClickUp: crea campi IA per le tue epopee. Ti consigliamo i seguenti campi: Campo IA Descrizione Riassunto Riassumi l'epica Aggiornamenti sullo stato Ricevi aggiornamenti sullo stato dell'epica Elementi da intraprendere Identifica il lavoro da fare per l'epic Dimensione della maglietta Identifica il lavoro richiesto per l'epica Categorizza Lascia che ClickUp AI classifichi le tue epopee o crea il tuo prompt personalizzato per farlo.

Guarda questo video per ottenere il massimo dai campi IA:

🔊 Ascolta il parere di un utente ClickUp, che è un ingegnere informatico:

La mia esperienza con ClickUp è stata molto positiva. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, rendendo facile l'adozione da parte del nostro team senza una curva di apprendimento ripida. Una delle funzionalità che più ci ha colpito è stata la facilità di creazione e gestione degli sprint. La flessibilità di personalizzare le bacheche sprint, assegnare attività e monitorare i progressi in tempo reale ha migliorato notevolmente l'efficienza del nostro flusso di lavoro. ClickUp ha anche fornito un'esperienza utente senza soluzione di continuità con la sua interfaccia pulita, la navigazione rapida e le integrazioni robuste. Che si tratti di stabilire le priorità, monitorare le tempistiche o collaborare tra i team, tutto sembra semplificato e ben strutturato. Nel complesso, ClickUp ha semplificato il modo in cui pianifichiamo, eseguiamo e revisioniamo i nostri progetti, rendendolo uno strumento eccellente per la gestione agile degli sprint nella nostra azienda.

La mia esperienza con ClickUp è stata molto positiva. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, il che ha permesso al nostro team di adottarla facilmente senza una curva di apprendimento ripida. Una delle funzionalità che più ci ha colpito è stata la facilità con cui è possibile creare e gestire gli sprint. La flessibilità di personalizzare le bacheche sprint, assegnare attività e monitorare i progressi in tempo reale ha migliorato notevolmente l'efficienza del nostro flusso di lavoro. ClickUp ha anche fornito un'esperienza utente senza soluzione di continuità con la sua interfaccia pulita, la navigazione rapida e le integrazioni robuste. Che si tratti di stabilire le priorità, monitorare le tempistiche o collaborare tra i team, tutto sembra semplificato e ben strutturato. Nel complesso, ClickUp ha semplificato il modo in cui pianifichiamo, eseguiamo e rivediamo i nostri progetti, rendendolo uno strumento eccellente per la gestione agile degli sprint nella nostra azienda.

Fase 3: monitorare lo stato di avanzamento dello sprint in tempo reale

Una volta avviato lo sprint, il nostro compito consiste fondamentalmente nel seguire il lavoro nel miglior modo possibile. Vogliamo vedere cosa sta procedendo, cosa è bloccato e se siamo ancora in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Sulla sprint board, manteniamo il nostro attuale elenco di sprint nella vista Bacheca e osserviamo il flusso delle attività da Da fare a Terminato. Durante gli StandUp, camminiamo letteralmente insieme lungo la board, discutiamo di ciò che è stato spostato e segnaliamo tutto ciò che rimane troppo a lungo in In corso o In revisione.

Monitora lo stato di avanzamento dello sprint e individua i colli di bottiglia in tempo reale gestendo le attività nella vista Bacheca di ClickUp.

Quindi allarghiamo la visuale con le schede della dashboard sprint, che ci offrono una visione più ampia dietro la bacheca.

Le schede sprint si trovano sulle dashboard di ClickUp e prelevano i dati direttamente dalla nostra cartella Sprint, in modo da poter effettuare la reportistica e visualizzare con precisione lo stato di avanzamento dello sprint.

In poche parole, ecco ciò di cui il mio team non può fare a meno 👇

Sprint Burndown per vedere quanto lavoro richiesto resta da dedicare e se stiamo procedendo a un ritmo sostenuto o se ci stiamo allontanando dalla linea ideale.

Monitora il lavoro richiesto rimanente e confronta lo stato dei progressi rispetto al ritmo ideale con il grafico ClickUp Sprint Burndown.

Sprint Burnup per rendere impossibile nascondere per rendere impossibile nascondere lo scope creep , poiché confronta il lavoro totale con quello completato man mano che lo sprint procede.

Tieni traccia del lavoro totale rispetto a quello completato per rivelare i cambiamenti di portata con il grafico ClickUp Sprint Burnup.

Tieni traccia del lavoro totale rispetto a quello completato per rivelare i cambiamenti di portata con ClickUp Sprint Burnup

Sprint Velocity per esaminare più sprint e comprendere il nostro ritmo effettivo prima di pianificare il piano per il successivo.

Analizza le prestazioni del team su più cicli per pianificare con precisione grazie al grafico Sprint Velocity di ClickUp.

Sprint Task Report quando vogliamo una visione completa dello sprint, che mostri ciò che ci siamo impegnati a fare, ciò che è stato aggiunto o rimosso e ciò che non è stato completato.

Esamina gli impegni, le modifiche all'ambito e il lavoro non completato con il rapporto sulle attività sprint di ClickUp.

Utilizziamo i dashboard per misurare le metriche Agile.

Il dashboard ClickUp può essere creato sia per gli stakeholder interni che esterni. Può essere personalizzato a livello di team e per una vista dettagliata.

Crea dashboard personalizzate per i team Agile

Con le schede IA, chiunque può ottenere un rapido riepilogo/riassunto degli elementi chiave da intraprendere.

Ottieni un riepilogo/riassunto dei risultati chiave, dei rischi, delle attività terminate e altro ancora con le schede IA.

👀 Lo sapevate? Quando YouTube è stato lanciato nel 2005, era originariamente un sito di incontri video chiamato "Tune In, Hook Up". Nessuno caricava video di incontri... ma tutti caricavano clip casuali. Quel cambiamento accidentale ha cambiato Internet!

Passaggio 4: Condurre revisioni e retrospettive degli sprint

Quando arriviamo alla fine di uno sprint, abbiamo due diverse conversazioni da condurre:

Una revisione dello sprint su ciò che abbiamo realizzato

Una retrospettiva su come abbiamo lavorato e su come vogliamo migliorare la prossima volta.

E ci assicuriamo di trattarli come momenti separati, anche se si verificano uno dopo l'altro.

Nella revisione dello sprint, di solito:

Filtra il nostro elenco Sprint o la nostra bacheca per gli elementi terminati e scopri cosa abbiamo effettivamente realizzato.

Invita gli stakeholder a reagire, porre domande e fornire feedback direttamente nei commenti alle attività.

Usa i commenti alle attività di ClickUp per @menzionare, porre domande e ottenere feedback.

Aggiorna il backlog in base a quanto appreso, in modo che il prossimo sprint inizi da una roadmap di progetto migliorata dal punto di vista della POV.

È alla fine di uno sprint che avviene tutto l'apprendimento, ma è molto facile che tale apprendimento svanisca in appunti casuali e thread di chat. Il modello di retrospettiva di ClickUp aiuta il nostro team a eseguire retrospettive coerenti e strutturate ogni volta!

Ottieni un modello gratis Esegui revisioni sprint coerenti e strutturate e acquisisci conoscenze con il modello Retrospettive di ClickUp.

In questo modello:

Conserva ogni retrospettiva in un unico documento, con una scheda per ogni sessione, in modo da poter scorrere gli sprint passati e vedere come si è evoluto il nostro team.

Crea un riepilogo/riassunto chiaro, indicando cosa ha funzionato bene, cosa non ha funzionato e i prossimi passi concreti da compiere.

Usa le menzioni e i commenti assegnati per coinvolgere le persone giuste, trasformare i follow-up in attività e assicurarti che i miglioramenti vengano implementati nel prossimo sprint.

Se ti sei mai sentito confuso riguardo agli story point, questo video è la scorciatoia perfetta. Mostra (passo dopo passo) come confrontare le attività, scegliere una linea di base, utilizzare la scala di Fibonacci e fare stime come team senza pensarci troppo. Vedrai esempi reali, sprint board reali e i momenti esatti in cui i team di solito si bloccano. Guardalo una volta e la tua prossima sessione di pianificazione dello sprint ti sembrerà dieci volte più facile.

Passaggio 5: Adeguare gli sprint futuri sulla base delle analisi

Il rapporto sulle attività dello sprint è il momento in cui ci fermiamo un attimo e ci guardiamo allo specchio. Mette a confronto il nostro impegno iniziale con ciò che è realmente accaduto e effettua il monitoraggio di ogni cambiamento di portata lungo il percorso, in modo da poter vedere l'intera storia dello sprint.

Il report mostra cinque riquadri chiave, ognuno dei quali racconta una parte diversa della storia:

Rapporto sulle attività sprint Descrizione Impegnato Il lavoro richiesto quando abbiamo confermato lo sprint. Questa è la nostra promessa originale in termini di punti o tempo, prima che qualcosa cambiasse. Aggiunto Lavoro extra o lavoro richiesto che si è presentato dopo la conferma. È qui che lo scope creep a metà sprint si manifesta in modo chiaro e evidente. Rimosso Lavoro che abbiamo eliminato o ridotto dopo la conferma. Questo evidenzia dove abbiamo silenziosamente ridotto lo sprint per far fronte alla realtà. completato Tutto il lavoro che abbiamo effettivamente completato prima di contrassegnare lo sprint come terminato. Questo è il nostro vero lavoro terminato, non solo quello che speravamo di fare. Rimanenti Attività ancora aperte al termine dello sprint. Si tratta di elementi che probabilmente passeranno allo sprint successivo o che devono essere ripensati.

Poiché ogni riquadro è cliccabile, possiamo approfondire le attività esatte dietro quei numeri e vedere quali titolari, tipi di lavoro o epiche stanno guidando i modelli.

Da lì, modifichiamo il nostro prossimo sprint:

Se Committed è sempre molto più grande di Completed, riduciamo il nostro carico iniziale o suddividiamo gli elementi più grandi in attività più piccole.

Se Added continua a crescere, inaspriamo le nostre regole per il lavoro a metà sprint o riserviamo un buffer esplicito.

Se lo stesso tipo di lavoro continua a comparire in Rimanente, ripensiamo il modo in cui stimiamo o diamo priorità a quella categoria.

Esempi reali di utilizzo delle bacheche di sprint

Una volta implementato il processo, è utile vedere come funzionano le sprint board all'interno degli ambienti di prodotto Agile. Vediamo quindi alcuni esempi:

Responsabili dello sviluppo software e dei prodotti di ClickUp

I nostri ingegneri e product manager di ClickUp pianificano le epopee in ClickUp per dare priorità al lavoro, migliorare la visibilità e collaborare.

I team sono organizzati in squadre, ciascuna con una cartella dedicata. Ogni cartella di squadra contiene elenchi per elementi in arretrato, bug e Sprints.

Le epiche e le storie degli utenti sono presenti negli elenchi delle funzionalità della squadra, negli elenchi della roadmap dei prodotti e negli elenchi dei Sprint grazie alla flessibilità delle attività in più elenchi.

Team di sviluppo SaaS che gestisce il rilascio delle funzionalità

Yggdrasil Gaming è una società di sviluppo di giochi che è passata a ClickUp per gestire il proprio lavoro di ingegneria. Dopo aver trasferito lo sviluppo su ClickUp, ha ridotto i costi specifici di sviluppo di circa il 30% e aumentato la produttività del 37%.

In breve:

I loro team di ingegneri gestiscono lo sviluppo dei giochi in ClickUp, utilizzandolo come sede centrale per pianificare e effettuare il monitoraggio del lavoro sui nuovi titoli e sulle nuove funzionalità/funzioni.

Le bacheche in stile sprint consentono di passare dalla pianificazione all'implementazione fino al rilascio, mantenendo il prodotto, l'ingegneria e la leadership allineati sullo stato e sull'ambito di applicazione.

Il team di marketing gestisce sprint di campagna con scadenze e approvazioni

I team di marketing sono caotici tanto quanto quelli di ingegneria... a volte anche di più. Un utile esempio reale è quello di Santander, la cui organizzazione di marketing è passata da un piano per le campagne lungo e rigido a cicli Scrum di due settimane. Questo dà loro lo spazio per testare rapidamente le idee e prendere decisioni più intelligenti man mano che arrivano i risultati.

La loro bacheca sprint li aiuta a:

Visualizza tutte le risorse della campagna in un unico posto grazie a metodologie Agile consolidate.

Porta avanti il lavoro attraverso fasi quali bozza, progettazione, revisione e lancio.

Modifica i budget e le priorità a metà sprint in base alle prestazioni effettive.

I designer amano la struttura tanto quanto amano il caos creativo, e i team UX di Google sono un ottimo esempio di equilibrio tra le due cose. Utilizzano i Sprints di progettazione come flusso di lavoro mirato e a tempo determinato per iterare le idee relative all'interfaccia utente e all'esperienza utente il più rapidamente possibile.

Un tipico design sprint per loro si svolge in questo flusso:

Mappa il problema come team

Abbozza ed esplora diversi approcci UX

Prototipate l'idea migliore

Provalo con utenti reali

Decidi cosa portare avanti nel prodotto

Errori comuni nell'utilizzo delle sprint board

Ecco alcuni errori subdoli e poco evidenti che vediamo commettere dai team sulle bacheche sprint ⬇️

Corsie non allineate

È sorprendentemente facile che le corsie si allontanino dal modo in cui il lavoro si svolge all'interno del team. Quando la bacheca smette di corrispondere alla realtà, le persone spesso iniziano a saltare da una corsia all'altra o a ignorarle completamente.

✅ Soluzione: ricostruisci le corsie intorno ai passaggi reali del flusso di lavoro o ai titolari effettivi e rivedile ad ogni sprint.

Lavoro bloccato nascosto

Le attività bloccate amano nascondersi in luoghi che nessuno controlla, come le sottoattività o il mezzo di una colonna disordinata. Quando ciò accade, il rallentamento sembra improvviso anche se il lavoro è fermo da tempo.

✅ Soluzione: assegnare agli elementi bloccati un tag o una corsia inconfondibile e richiedere che tutto ciò che rimane in pausa per più di un'ora venga contrassegnato.

Micro-attività eccessive

Alcuni team suddividono il lavoro in parti così piccole che la bacheca inizia ad assomigliare a coriandoli. Di conseguenza, a volte diventa più difficile vedere il quadro generale che svolgere il lavoro.

✅ Soluzione: imposta una dimensione minima ragionevole per le attività e raggruppa gli elementi ultra-piccoli in blocchi che rappresentano il valore reale per l'utente.

Colmare le lacune nella titolarità

A volte le schede rimangono nelle colonne attive senza un titolare chiaro, in attesa silenziosa che qualcuno le prenda magicamente. Il più delle volte, tutti danno per scontato che qualcun altro se ne stia occupando.

✅ Correzione: richiedere un titolare designato prima che una scheda passi allo stato attivo e aggiornare apertamente la titolarità quando cambia.

Spedisci più velocemente, riduci lo stress e crea prodotti migliori con le bacheche sprint di ClickUp.

Quando gestiamo i nostri progetti di sviluppo software all'interno di ClickUp, tutto va al posto giusto. La nostra bacheca Agile scrum diventa l'unico luogo in cui le idee si trasformano in attività, le attività si trasformano in progressi e i progressi si trasformano in funzionalità distribuite. E la parte migliore non è nemmeno questa. È che non perdiamo tempo a indovinare dove sono le cose o chi sta facendo cosa.

Le bacheche di sprint ci offrono un quadro chiaro e dinamico della gestione delle attività, consentendoci di spostare il lavoro tra le diverse fasi, sbloccare rapidamente i colleghi e rimanere concentrati su ciò che crea valore. Abbinandole alle automazioni, ai documenti, ai dashboard e all'IA di ClickUp, i nostri processi di sviluppo software risultano improvvisamente molto più snelli.

Pianifichiamo in modo più intelligente, esaminiamo più rapidamente e distribuiamo con maggiore sicurezza. Iscriviti a ClickUp e scopri fino a dove può arrivare il tuo team quando i flussi degli sprint finalmente funzionano.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per la pianificazione degli sprint per team Agile

Domande frequenti

La vista Bacheca in ClickUp ti aiuta a organizzare attività, storie degli utenti e priorità per un ciclo sprint dedicato. Simile a una tradizionale bacheca scrum fisica, mostra il lavoro in fasi (come Da fare, In corso e Terminato), ma con potenti funzionalità di automazione, filtraggio e reporting ideali per la gestione di progetti Agile. Aiuta i membri del team a visualizzare il carico di lavoro, rimanere allineati e collaborare in tempo reale.

Le sprint boards aiutano i team a rimanere in linea con i principi Agile, offrendo a tutti una visione condivisa del lavoro. Le attività sono organizzate in modo chiaro, il che aiuta i membri del team a concentrarsi sugli elementi più importanti durante la pianificazione dello sprint. Con un flusso di lavoro visivo, diventa molto più facile monitorare i progressi, gestire l'ambito e mantenere prevedibili le consegne. Questo stretto ciclo di feedback è ciò che fornisce il supporto per decisioni migliori e uno sviluppo più fluido del prodotto.

Sì, le sprint board si collegano direttamente al tuo backlog e a tutte le attività correlate. Puoi inserire gli elementi perfezionati in uno sprint, raggrupparli in base allo stato o all'assegnatario e mantenere tutto in sincronia tramite i tuoi strumenti di project management. Questa connessione aiuta lo scrum master e il team a mantenere un backlog pulito, garantendo al contempo che ogni attività abbia un percorso chiaro verso uno sprint imminente.

ClickUp offre diversi modi per monitorare i progressi in tempo reale. Puoi utilizzare la vista Bacheca per osservare lo spostamento delle attività tra le varie fasi, la vista Tabella per dettagli più approfonditi sulle attività e le dashboard per le metriche, come i punti completati, il carico di lavoro e lo sprint burndown. Queste viste aiutano i membri del team e lo scrum master a rimanere allineati sui progressi, gli ostacoli e il ritmo generale di consegna. La cosa ancora migliore è che porta la collaborazione del team a un livello superiore!

Una solida revisione dello sprint mette in evidenza il lavoro completato, raccoglie feedback e crea una connessione tra i risultati e la visione del prodotto. Successivamente, una retrospettiva aiuta il team a riflettere sull'andamento dello sprint. Esaminiamo cosa ha funzionato bene, cosa ci ha rallentato e cosa vogliamo migliorare. Trasformare queste intuizioni in attività concrete mantiene vivo il miglioramento continuo, che è una parte importante delle pratiche Agile e del lavoro di squadra collaborativo.