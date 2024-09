Come costruire ruoli e responsabilità del team Agile

Vi siete mai sentiti come se steste costantemente cercando di stare al passo con le richieste dei progetti? Se è così, non siete soli.

Le organizzazioni utilizzano sempre più spesso Metodologie di project management agile la definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità del team è fondamentale per l'esito positivo dei framework Agile, in particolare Scrum.

L'esito positivo del framework Scrum è dovuto ai suoi tre pilastri fondamentali - trasparenza, ispezione e adattamento - e al modo in cui influenzano direttamente i ruoli e le responsabilità del team Agile.

La comprensione di questi ruoli Agile e delle loro interdipendenze aiuta a costruire un team Agile ad alte prestazioni Team Agile ad alte prestazioni .

In questo articolo approfondiremo ogni ruolo, esploreremo le best practice per definire le responsabilità chiave e forniremo strategie attuabili per garantire la collaborazione e la responsabilità all'interno dei team Agile.

Comprendere i ruoli Agile

Prima di discutere le specificità di Scrum project management per prima cosa, cerchiamo di capire in cosa consiste Scrum.

Scrum è un popolare framework Agile utilizzato nello sviluppo software e nel project management. Si enfatizza lo sviluppo iterativo, il lavoro di squadra e il miglioramento continuo e si basa su ruoli, eventi, artefatti e regole che guidano il processo di sviluppo.

Per far sì che questo approccio lavori in modo efficace, è cruciale comprendere i ruoli in Agile Scrum . Questi ruoli sono essenziali per garantire che il processo iterativo si svolga senza intoppi e che tutti i membri del team conoscano le proprie responsabilità.

Il ciclo di vita dello sviluppo software agile (SDLC) è stato creato con un obiettivo specifico: fornire rapidamente software attraverso un processo incrementale e iterativo. Questo approccio consiste nell'adattare e migliorare la qualità del software in base al feedback degli utenti. I dipartimenti IT e i team di software spesso abbracciano questo obiettivo, ma il framework non è sempre pienamente implementato.

A volte, anche quando le organizzazioni provano l'Agile, ricadono nelle pratiche tradizionali a cascata. Questo può accadere se i ruoli e le responsabilità Agile non sono distribuiti correttamente.

I tre ruoli in Agile Scrum

In Agile Scrum, ci sono tre ruoli: il titolare del prodotto, lo Scrum Master e i membri del team di sviluppo.

Sebbene questi ruoli possano sembrare semplici, capire Da fare con i titoli di lavoro esistenti può essere complicato. Molti team si chiedono se devono cambiare i loro titoli quando utilizzano Scrum. La risposta rapida? Non necessariamente.

Scrum favorisce principi come l'empirismo, l'auto-organizzazione e il miglioramento continuo Ruoli di Scrum definiscono le responsabilità e gli account principali per aiutare i team a svolgere il proprio lavoro in modo efficace. Questa configurazione lascia ai team la libertà di gestirsi da soli e di continuare a evolversi.

Ad esempio, se il vostro team sta sviluppando un'applicazione assicurativa basata sul web, avrete bisogno di esperti in tecnologia, sistemi back-end e settore aziendale.

Tuttavia, le esigenze del team saranno diverse se state lavorando al prossimo gioco di Donkey Kong. Avrete bisogno di un designer grafico, di un ingegnere del suono e di uno sviluppatore grafico per affrontare le esigenze uniche del progetto.

Anche la complessità del problema può influenzare la struttura del team . Come dice il proverbio, "non sai quello che non sai finché non sai che non lo sai" I team potrebbero non avere tutte le competenze o non comprendere immediatamente la quantità di lavoro necessaria. Hanno bisogno della flessibilità necessaria per adattarsi man mano che imparano a conoscere meglio il progetto.

Per aiutare a gestire questo panorama in continua evoluzione e spesso fastidioso, Scrum offre un quadro semplice con questi tre ruoli chiave:

1. Il master Scrum: Tiene tutto insieme

Immaginate un ruolo che fa funzionare tutto senza intoppi, assicurando che gli ingranaggi del team siano ben oliati. Questo è ciò che fa il scrum master da fare.

In altri contesti Agile, è noto anche come team leader. Il loro compito principale è assicurarsi che tutti seguano i principi del manifesto Agile.

**Questo comporta la gestione del backlog e la pianificazione del lavoro, assicurandosi che sia suddiviso in modo efficace per consentire ai membri del team di scrum di ottenere i migliori risultati. In una giornata tipica, uno scrum master è un servant leader che guida supportando gli altri.

Lo Scrum master aiuta il team di sviluppo a concentrarsi sui risultati e a lavorare per ottenere un "incremento terminato" Inoltre, assiste nella gestione di eventuali ostacoli che potrebbero rallentare il team.

Ma il ruolo dello Scrum master non finisce qui. Il suo ruolo è anche al servizio dell'organizzazione, contribuendo a costruire una cultura che supporti Scrum. Assicurarsi che tutti comprendano Scrum e il suo lavoro aiuta a creare un ambiente in cui la Team Scrum può avere successo.

Il titolo esatto di questo ruolo può variare a seconda della pratica Agile, ma le responsabilità principali rimangono coerenti tra i diversi framework Agile.

2. Il titolare del prodotto: impostazione di una direzione chiara

Il titolare del prodotto svolge un ruolo cruciale nei progetti Agile, facendo da ponte tra le parti interessate, i clienti e il team. È principalmente responsabile di cogliere le esigenze delle parti interessate e dei clienti e di comunicarle chiaramente al team. In questo modo si assicura che il progetto soddisfi tali esigenze per tutto il suo ciclo di vita.

Il titolare del prodotto si riunisce spesso con gli stakeholder, i team aziendali e i membri del team per mantenere le cose in ordine. Questi check-in regolari aiutano a garantire che il progetto stia procedendo correttamente. Inoltre, grazie alla loro profonda comprensione dei requisiti del client, forniscono assistenza e supporto quando necessario.

3. Il team di sviluppo: Ridefinire il concetto di "sviluppatore

Il team di sviluppo ha diversi ruoli, a seconda del progetto e dell'azienda. In Agile, soprattutto nello sviluppo IT e software, si trovano in genere ruoli come:

Sviluppatore : Queste persone scrivono il codice e costruiscono il prodotto, trasformando le idee in realtà

: Queste persone scrivono il codice e costruiscono il prodotto, trasformando le idee in realtà Progettista : Si occupa di creare l'esperienza dell'utente e di decidere gli aspetti visivi del prodotto

: Si occupa di creare l'esperienza dell'utente e di decidere gli aspetti visivi del prodotto Tester: Il loro lavoro consiste nel cercare bug e problemi simulando diversi scenari. Sviluppatori e tester lavorano a stretto contatto per garantire un prodotto fluido e privo di bug

I membri del team possono spaziare da generalisti che indossano molti cappelli a specialisti che si concentrano su aree specifiche Lavorano a stretto contatto con il team lead di Scrum per raggiungere gli obiettivi impostati dal titolare del prodotto e mirano a soddisfare le aspettative degli stakeholder.

Il ruolo del coach Agile e degli stakeholder

Ora, dietro a ogni trasformazione Agile di esito positivo c'è un esperto Coach Agile , preparato a guidare e supportare i team nella transizione verso un modo più dinamico di gestire il proprio lavoro. La responsabilità principale dell'Agile coach è quella di introdurre i principi e le pratiche Agile ai team che si stanno allontanando dai metodi tradizionali verso un approccio Agile più flessibile e adattivo.

Poi ci sono gli stakeholder, che svolgono un ruolo cruciale nel dare forma alla direzione del prodotto, anche se non sono coinvolti nella gestione quotidiana del project management Agile.

Gli stakeholder sono individui o gruppi che investono nel risultato del progetto, come ad esempio client, investitori, membri del consiglio di amministrazione e altri soggetti che hanno un impatto sul progetto o che hanno il potere di influenzarlo.

Le loro esigenze e aspettative contribuiscono a definire gli obiettivi e le strategie del progetto. Anche se di solito non si impegnano nelle attività quotidiane, di solito comunicano i loro requisiti e feedback attraverso il titolare del prodotto.

Altri ruoli del team Agile

Oltre ai ruoli principali, altre figure chiave fanno una grande differenza. Vediamo come questi ruoli si inseriscono nell'ambiente Agile.

1. Integratori

Gli integratori sono figure chiave in progetti di grandi dimensioni con più team o sezioni. La loro responsabilità principale è quella di garantire che le varie parti del progetto lavorino insieme senza soluzione di continuità

Questo ruolo diventa cruciale quando si ha a che fare con sistemi complessi o quando diversi team devono collaborare a un singolo progetto. Gli integratori assicurano che tutti i componenti si adattino a formare un insieme coeso e funzionale.

2. Collaudatori e revisori indipendenti

I tester e i revisori indipendenti sono spesso opzionali, ma diventano essenziali per i progetti complessi. Hanno uno scopo simile a quello degli editor nelle pubblicazioni: revisionano il lavoro per cogliere eventuali errori che potrebbero essere sfuggiti.

I tester indipendenti esaminano il prodotto da una prospettiva esterna, assicurando che ogni problema venga identificato e risolto prima che il progetto venga consegnato al client. Il loro coinvolgimento aiuta a mantenere gli standard di garanzia della qualità e impedisce che gli errori arrivino al cliente.

Quando sono coinvolti sia gli integratori che i tester indipendenti, di solito collaborano strettamente. Questo lavoro di squadra assicura che l'integrazione delle varie parti sia testata a fondo e che ogni potenziale problema sia affrontato prima della consegna finale.

3. Esperti tecnici e di settore

Gli esperti tecnici e di dominio sono spesso coinvolti ad hoc per affrontare sfide specifiche. Forniscono consulenze esperte sulle decisioni tecniche, assicurando che il progetto sia tecnicamente valido e conforme agli standard del settore.

Gli esperti tecnici gestiscono gli aspetti tecnici dettagliati del progetto e spesso hanno l'ultima parola su eventuali disaccordi tecnologici all'interno del team. La loro esperienza garantisce che la soluzione sia solida e in linea con i requisiti tecnici del progetto e del team di revisione.

Ruoli per progetti Agile più grandi

Quando i progetti Scrum si ampliano, la complessità e la portata aumentano, rendendo spesso necessari altri ruoli oltre ai tradizionali titolare del prodotto, Scrum Master e team di sviluppo.

Ecco alcuni fattori chiave che spesso determinano la necessità di ruoli più specializzati:

Complessità del progetto: Progetti con dipendenze intricate, team multipli o domini complessi possono richiedere competenze o conoscenze tecniche specifiche. Questi progetti possono beneficiare di ruoli specializzati come architetti o esperti di dominio

Progetti con dipendenze intricate, team multipli o domini complessi possono richiedere competenze o conoscenze tecniche specifiche. Questi progetti possono beneficiare di ruoli specializzati come architetti o esperti di dominio **Dimensione del team: i team più grandi possono beneficiare di ruoli come team lead o technical lead per coordinare e guidare il lavoro

Conformità alle normative: I settori con normative rigorose possono avere bisogno di responsabili della conformità o di esperti in materia per garantire l'aderenza agli standard

I settori con normative rigorose possono avere bisogno di responsabili della conformità o di esperti in materia per garantire l'aderenza agli standard **Distribuzione geografica: i team distribuiti in diverse posizioni possono richiedere ruoli come coordinatori di team remoti o collegamenti culturali

Il modo più semplice per gestire i vari ruoli e responsabilità in un team Agile è quello di utilizzare una matrice.

Ecco una suddivisione per aiutarvi a visualizzare chi fa cosa:

Ruolo del team Agile Responsabilità Titolare del prodotto Supervisiona la roadmap del prodotto e imposta le priorità per il backlog Sviluppatore Implementa le attività prioritarie dal titolare del prodotto durante ogni sprint Scrum master Cancella gli ostacoli che impediscono lo stato del team; assiste e supporta il team durante la gestione dei cambiamenti di scopo Stakeholder Condivide le esigenze e i feedback dei clienti con il titolare del prodotto durante tutto il progetto Tester Lavora con il titolare del prodotto per stabilire i criteri di accettazione e identificare i problemi prima che il prodotto raggiunga il client Architetto Assicura che l'architettura del prodotto sia in linea con i requisiti e il design concordati Esperto tecnico e di dominio Fornisce consulenza specialistica sulle decisioni tecniche e specifiche del dominio nell'ambito del progetto

Costruire e gestire un team Agile di successo

Ecco alcuni passaggi chiave per aiutarvi a costruire un team Agile efficace:

Favorire una comunicazione trasparente e la trasparenza del team

La transizione a un ambiente di lavoro Agile non è un'impresa da poco. Comporta la revisione dei flussi di lavoro esistenti, la riorganizzazione del personale e il cambiamento della cultura aziendale.

Naturalmente, ci saranno alcuni dolori di crescita lungo il percorso. Per facilitare questa transizione, è fondamentale una comunicazione chiara e trasparente da parte della leadership. Stabilire processi chiari e incoraggiare il feedback attraverso sondaggi e discussioni può aiutare tutti ad adattarsi meglio durante questo periodo di cambiamento.

Allineare i membri del team alle loro attività per ottenere un'efficienza ottimale

Affinché un team Agile funzioni in modo efficace, è necessario il giusto mix di persone e attività. Questo spesso significa rivalutare e riorganizzare gli incarichi del personale per adeguarli ai punti di forza e agli stili di lavoro dei membri del team

Prendete il tempo necessario per capire le competenze, le preferenze e le aree di crescita di ogni persona. Assicuratevi che i membri del team ricevano il supporto necessario e un feedback costruttivo, e assicuratevi che le loro capacità e i loro interessi siano riconosciuti e valorizzati.

Promuovere una cultura di apprendimento e miglioramento continuo

Ogni membro di un team Agile svolge un ruolo vitale e apporta un valore unico. Per promuovere una cultura del miglioramento continuo, è necessario un significativo cambiamento di mentalità. Incoraggiate il team a correre rischi e a imparare dai propri errori, anziché temere il fallimento.

Molte organizzazioni consolidate visualizzano il fallimento in modo negativo, ma è possibile superare questo problema creando pratiche che mettano in evidenza le opportunità di apprendimento. Usate le riunioni del team per celebrare la sperimentazione e condividere con l'intero team le preziose intuizioni.

Processo di sviluppo software agile

Il processo Agile prevede in genere i seguenti passaggi:

Piano : Il team definisce gli obiettivi, la portata e la Sequenza del progetto.

: Il team definisce gli obiettivi, la portata e la Sequenza del progetto. **Sviluppo iterativo: il progetto viene suddiviso in iterazioni più piccole, o Sprints, che durano in genere 2-4 settimane

$$$a: Una breve riunione giornaliera in cui i membri del team condividono i loro stati, discutono gli impedimenti e pianificano la giornata

Una breve riunione giornaliera in cui i membri del team condividono i loro stati, discutono gli impedimenti e pianificano la giornata Sprints review: Il team mostra il lavoro completato agli stakeholder e raccoglie i feedback

Il team mostra il lavoro completato agli stakeholder e raccoglie i feedback Retrospettiva dello sprint: Il team riflette sullo sprint passato e identifica le aree di miglioramento

Ruoli agili e strumenti di project management agile

I titolari e i leader del prodotto possono migliorare la gestione del team con i giusti strumenti di gestione del progetto Agile Strumenti agili . Uno di questi strumenti è ClickUp . Il software per il project management agile di ClickUp è stato creato per servire le aziende di vari settori, semplificando i flussi di lavoro dei team tecnici e aziendali e aumentando la produttività dell'intera organizzazione.

Semplificate l'intero ciclo di sviluppo del software con l'Agile Project Management di ClickUp

La piattaforma avanzata è incredibilmente adattabile e si inserisce perfettamente in diversi flussi di lavoro come Kanban, Scrum e Agile. I team aziendali possono adattare ClickUp alle moderne pratiche Agile, rispondendo a flussi di lavoro complessi e a esigenze uniche.

Con ClickUp per la gestione del project management del team software i membri del team Agile saranno ben equipaggiati per:

1. Visualizzare i riepiloghi di qualsiasi progetto Agile con ClickUp Dashboard Le dashboard di ClickUp offrono un modo dinamico per ottenere rapide istantanee visive di qualsiasi progetto Agile.

Personalizzate la vostra dashboard di ClickUp e monitorate gli sprint con i widget di ClickUp

Queste dashboard sono completamente personalizzabili, in modo da poter adattare i grafici alle proprie esigenze.

Ad esempio, è possibile:

UtilizzareGrafici della velocità per monitorare la velocità con cui il team completa le attività

Valutate lo stato di avanzamento del progetto usando Chattare con il burndown * Illustrare quanto lavoro è già stato completato con Grafici di burnup per avere un quadro chiaro dei risultati raggiunti

Monitorare l'evoluzione del progetto nel tempo con Grafici di flusso cumulativi che monitorano lo stato generale del progetto

2. Affrontate il vostro obiettivo di sprint con ClickUp Obiettivi

L'impostazione di un obiettivo chiaro durante il piano di sprint aiuta a mantenere alta l'attenzione. Ma Da fare per essere sicuri di avere il titolo giusto?

È qui che Obiettivi di ClickUp entra in gioco!

Gestite i vostri obiettivi di sprint con ClickUp Obiettivi

Gli Obiettivi fungono da contenitori di alto livello che suddividono l'obiettivo dello sprint in Sprints più piccoli e perseguibili. Per raggiungere l'obiettivo dello sprint, è sufficiente completare questi Targets.

Gli Obiettivi possono essere utilizzati anche per semplificare gli sprint. Basta elencare gli elementi in arretrato e spostarli in un Obiettivo. In questo modo, gli elementi in arretrato si trasformano in Traguardi, che possono essere controllati man mano che si procede.

Siete preoccupati che i vostri commenti possano essere trascurati? Commenti assegnati da ClickUp è la funzionalità/funzione che fa al caso vostro.

Assegnate le attività ai membri del team con l'Assegnazione commenti di ClickUp

Questo strumento è perfetto per i project manager e i titolari di prodotti. Consente di trasformare i commenti in attività da svolgere e di assegnarli a qualsiasi membro del team (o anche a voi stessi).

Il membro del team assegnato riceverà una notifica immediata e l'attività apparirà nella sua barra di accesso rapido.

Una volta terminata l'attività, potrà contrassegnarla come risolta, senza bisogno di ulteriori follower!

4. Gestione di diverse fasi del progetto Agile con gli stati personalizzati di ClickUp

Ogni progetto ha fasi ed esigenze uniche, ma la maggior parte degli strumenti offre solo stati di attività predefiniti che non corrispondono.

Assegnazione di stati personalizzati per diversi progetti con ClickUp Custom Statuses

Con Stati personalizzati di ClickUp è possibile creare facilmente stati personalizzati in base alle esigenze del progetto

Ad esempio, se si lavora su un software Agile, si può aggiungere uno stato come "test del bug" per monitorare meglio lo stato.

Una rapida occhiata allo stato di un'attività vi mostrerà esattamente la sua posizione. In questo modo, tutti i soggetti coinvolti capiscono la fase attuale e lo stato generale.

5. Sfruttare i modelli di ClickUp per il project management agile

Come tutte le altre funzionalità/funzione, la Modello di gestione agile ClickUp Scrum **Permette a un team Scrum auto-organizzato di impostare Sprints, affrontare attività e automatizzare azioni ripetitive per mantenere tutto regolare.

Ecco come utilizzare questo modello:

Definire gli obiettivi: Determinare cosa si vuole ottenere con la matrice. Vi state concentrando sullo sviluppo di specifiche impostazioni di competenze o sull'individuazione di opportunità di formazione? Chiarire i vostri oggetti guiderà la creazione di una matrice efficace

Determinare cosa si vuole ottenere con la matrice. Vi state concentrando sullo sviluppo di specifiche impostazioni di competenze o sull'individuazione di opportunità di formazione? Chiarire i vostri oggetti guiderà la creazione di una matrice efficace Raccogliere informazioni Raccogliere dati sulle competenze e sulle abilità tecniche di ciascun membro del team, comprese le aree di competenza, le certificazioni e gli anni di esperienza

Raccogliere dati sulle competenze e sulle abilità tecniche di ciascun membro del team, comprese le aree di competenza, le certificazioni e gli anni di esperienza **Creare una tabella utilizzando un foglio di calcolo o un software adatto, con intestazioni per ogni abilità tecnica o area da valutare. Includere colonne per i nomi dei membri del team e altri dettagli rilevanti

Dati inseriti: Popolare la tabella con i dati raccolti, notando il livello di competenza, l'esperienza e le certificazioni di ciascun membro del team

Popolare la tabella con i dati raccolti, notando il livello di competenza, l'esperienza e le certificazioni di ciascun membro del team Aggiornare e rivedere: Aggiornare regolarmente la matrice per riflettere eventuali cambiamenti. Quando i membri del team acquisiscono nuove competenze o certificazioni, assicurarsi che queste informazioni vengano aggiunte alla matrice

E non è tutto. Avrete anche degli Elenchi predefiniti per Backlog, Sprints e Retrospettive. In più, un'utile ClickUp Documento vi guiderà nella configurazione.

Scaricare questo modello

Il Modello di roadmap del team agile di ClickUp è un potente strumento per i team Agile per comunicare in modo chiaro le strategie di prodotto agli stakeholder

Con questo modello, i team Agile possono:

Vedere la roadmap del team tracciata nel tempo per avere una panoramica strategica

del team tracciata nel tempo per avere una panoramica strategica Impostare sprint con stime del lavoro richiesto e della complessità per garantire che gli obiettivi siano realistici e raggiungibili

monitorare lo stato di avanzamento e adattare i piani in modo dinamico, in base alle intuizioni in tempo reale e all'evoluzione delle esigenze

Ecco alcuni vantaggi di questo modello:

Panoramica di alto livello: Offre un'istantanea dello stato del team in qualsiasi momento

Offre un'istantanea dello stato del team in qualsiasi momento Aderenza alla tabella di marcia: Mantiene i team in carreggiata rappresentando visivamente le attività e le scadenze

Mantiene i team in carreggiata rappresentando visivamente le attività e le scadenze Dipendenza dalle attività: Evidenzia le attività interdipendenti, consentendo un migliore piano e una migliore definizione delle priorità

Evidenzia le attività interdipendenti, consentendo un migliore piano e una migliore definizione delle priorità Miglioramento della comunicazione: Aumenta la collaborazione in quanto tutti sono informati sulla Sequenza di ogni attività

Scarica questo modello

Semplificate i vostri sprint senza sforzo con il template Modello di Sprint Planning Agile di ClickUp .

Iniziate con l'impostazione di aspettative realistiche basate sulle capacità del vostro team, quindi monitorate lo stato di avanzamento e gestite le risorse senza soluzione di continuità durante ogni sprint. Infine, confrontate le ore stimate con quelle effettive durante la Sprint Retrospective per assicurarvi di raggiungere in modo efficiente tutti gli oggetti.

Questo modello copre tutto, dalla pianificazione degli sprint e l'impostazione degli obiettivi alla gestione delle risorse e al monitoraggio degli stati.

Inoltre, è facilmente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi team o organizzazione. Iniziate a usare questo modello per aumentare l'efficienza del vostro processo Agile e prendere il controllo di ogni sprint.

Scaricate questo modello

Invece di visualizzare questi modelli come strumenti per chi è alle prime armi con Agile, considerateli una risorsa potente per far partire il progetto e massimizzare la produttività. Inoltre, possono essere una parte chiave del vostro progetto Il piano delle capacità Agile strategia!

Padroneggiare le dinamiche del team Agile con ClickUp

Per costruire un team Agile di successo, è importante definire e implementare chiaramente ruoli e responsabilità.

In definitiva, l'obiettivo è quello di creare un team che non solo raggiunga gli oggetti del progetto, ma che si adatti alle sfide e si evolva a ogni sprint. Con la struttura e gli strumenti giusti, sarete sulla buona strada per raggiungere l'eccellenza Agile e ottenere risultati eccezionali.

Con i suoi potenti strumenti e le sue funzionalità/funzioni personalizzabili, **ClickUp può aiutarvi a semplificare i vostri processi Agile, a mantenere tutti sulla stessa pagina e a portare i vostri progetti all'esito positivo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le tre cerimonie di Agile Scrum?

Le tre cerimonie di Agile Scrum sono lo Sprint Planning, il Daily Scrum (o Standup) e la Sprint Review, che aiutano a pianificare, monitorare e rivedere lo stato del team.

2. Cosa sono le posizioni Agile?

Le posizioni Agile includono tipicamente lo Scrum Master, il titolare del prodotto e i membri del team di sviluppo, ciascuno con un ruolo specifico nel contribuire all'esito positivo del progetto.

3. Quali sono le regole 3-5-3 di Scrum?

Le regole 3-5-3 di Scrum si riferiscono a tre ruoli (Scrum Master, Titolare del prodotto, Team di sviluppo), cinque eventi (Sprint, Sprint Planning, Scrum quotidiano, Sprint Review, Sprint Retrospective) e tre artefatti (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment).

4. Quali sono i tre pilastri e i cinque valori di Scrum?

I tre pilastri di Scrum sono la trasparenza, l'ispezione e l'adattamento, mentre i cinque valori sono il commit, il coraggio, la concentrazione, l'apertura e il rispetto.