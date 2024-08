Agile Coaching: importanza, sfide e buone pratiche

Avete mai sentito il detto "Agile è una mentalità"?

Per i professionisti seri, l'agilità è una filosofia e un modo di fare le cose piuttosto che un processo prescrittivo. Si dice che non bisogna "fare" ma "essere" agili.

Questo può significare cose diverse a seconda della maturità del team. Di conseguenza, i team interpretano l'agilità nei modi che funzionano meglio per loro e continuano a migliorare da lì.

Tuttavia, è necessaria una pratica coerente affinché l'intero team la adotti in modo simile. È necessario avere una guida e dei guardrail. Un coach agile aiuta proprio in questo.

Che cos'è il coaching agile?

Il coaching agile è il processo che aiuta i team ad adottare il metodo di lavoro agile. Comprende la guida di organizzazioni, team e individui nell'adozione e nella pratica dei principi agili.

Sebbene sia tipicamente utilizzato dai team di sviluppo software, qualsiasi organizzazione, dal marketing alla produzione, all'edilizia, ecc. può utilizzare le tecniche agili. Un coach agile permette di farlo:

Formando i team e conducendo workshop sulle pratiche agili

Facendo da mentore e guidando il team nel corso del progetto

Migliorando i processi, la collaborazione e il miglioramento continuo

Eliminando gli ostacoli sulla strada per la realizzazione del valore per il cliente

Consentire l'allineamento tra business e ingegneria

Scalare le pratiche agili in tutta l'organizzazione

Sostenere una cultura agile a lungo termine

Uno scrum master svolge attività di coaching agile per individui e team. La designazione di "agile coach" è riservata a un professionista esperto che lavora con più team e con la leadership organizzativa per scalare i programmi agili. Nel complesso, entrambi svolgono ruoli in qualche modo simili.

Elementi di coaching agile

Il coaching agile combina requisiti di business, fornitura di tecnologia e scienza comportamentale per migliorare i risultati dei progetti. Ciò comporta una serie di elementi contrastanti. Ecco cosa comporta.

1. Comprendere gli obiettivi di Agile

Prima di entrare nel merito del come dell'agile, è necessario sapere il perché. Gli obiettivi agili più comuni sono:

Adattabilità ai requisiti in evoluzione

Consegna frequente di software funzionante

Collaborazione tra business e ingegneria

Sviluppo sostenibile

Eccellenza tecnica e buon design

Soddisfazione del cliente

Miglioramento continuo

Un agile coach aiuta i team a comprendere gli obiettivi di trasformazione agile e lavorare per raggiungerli.

Ad esempio, per l'obiettivo del miglioramento continuo, il coach agile facilita le revisioni e le retrospettive in modo tempestivo. Aiuterà il team a raccogliere feedback e a ottimizzare le prestazioni nei prossimi sprint.

2. Valutare le prestazioni attuali

Quando un team adotta l'agilità, è essenziale conoscere il suo punto di partenza. Un coach agile aiuterà il team a valutare le prestazioni attuali attraverso metriche qualitative e quantitative, come la produttività, l'efficienza, la frequenza di distribuzione e l'esperienza degli sviluppatori.

In questa fase, il coach agile osserverà anche la mentalità e le convinzioni dei membri del team per valutare la preparazione.

3. Identificazione delle aree problematiche

Attraverso le conversazioni con i team e un'attenta osservazione, i coach agili annotano le aree problematiche.

Le aree problematiche tipiche delle fasi iniziali dell'adozione dell'agilità tendono a essere la riluttanza a cambiare i requisiti o la difficoltà a suddividere le caratteristiche in compiti che possono essere completati in una settimana. Nelle fasi successive, potrebbero sorgere problemi nella conduzione di retrospettive trasparenti o nella distribuzione abbastanza frequente.

Il coach aiuterà i team agili a identificare queste sfide al loro interno e li guiderà a superarle in modo efficace.

4. Affrontare i problemi con una mentalità agile

Una volta identificate le aree problematiche, è il momento di agire. Un coach agile aiuterà i team ad abbracciare una cultura agile con i cambiamenti che essa comporta in termini di mentalità, pratiche e strumenti. Questo potrebbe includere:

Rituali agili come riunioni stand-up e retrospettive

Orientamento alla collaborazione piuttosto che alla competizione

Processo decisionale autonomo e team che si autogestiscono

Strumenti comesoftware Kanban gratuito o le schede Scrum

Tuttavia, è fondamentale notare che la trasformazione agile non riguarda solo i team di sviluppo. L'adozione di successo dell'agilità richiede un strategia di leadership . Un agile coach collabora anche con la leadership aziendale per allineare tutti sui valori agili e realizzare un cambiamento positivo.

5. Facilitare la collaborazione e la comunicazione del team

Un coach agile elimina le lacune di comunicazione. I team sono in grado di tenere informati tutti gli stakeholder, di praticare trasparenza e chiarezza nella comunicazione e di anticipare le sfide nell'esecuzione del progetto.

vista ClickUp Chat per la collaborazione in tempo reale

6. Gestire i conflitti

Dove c'è un cambiamento, c'è un conflitto. Inizialmente, un agile coach svolge un ruolo cruciale nella risoluzione di questi conflitti. A lungo termine, aiuta i team a costruire la capacità di risolvere i conflitti da soli.

Sebbene questi siano gli elementi principali del coaching agile, non è tutto. I coach agili contribuiscono in modo significativo a tutte le fasi dello sviluppo del software. Vediamo come si presenta.

Fasi del coaching agile

Quando un team di sviluppo software o un'organizzazione abbraccia l'agilità, si impegna a trasformare quasi ogni aspetto dei suoi sistemi attuali. Rimarrete stupiti da quanto questo possa essere pervasivo.

Ecco uno spaccato dei contributi di un coach agile al processo di sviluppo del software.

Pianificazione

La pianificazione agile è fondamentalmente diversa da quella dello sviluppo software tradizionale. Comporta la suddivisione di un software complesso in piccole unità indipendenti, che possono essere sviluppate e distribuite in intervalli di tempo, in genere di due settimane.

Il primo compito di un coach agile è quello di aiutare i team ad adottare questo approccio:

Suddividere le caratteristiche del prodotto in storie e compiti dell'utente

Creando un backlog sano e allineato al business

Dare priorità alle voci del backlog in base al loro valore di business

Stabilendo standard e criteri di accettazione per i risultati

Costruire

Durante lo sviluppo del software, i team spesso ricadono nelle loro vecchie abitudini. Un coach agile tiene d'occhio questi casi e guida il team con delicatezza:

Assicurandosi che tutti partecipino a ogni riunione

Sfruttando strumenti agili come il Scheda Scrum o Kanban per la gestione del progetto

Facilitare gli stand-up giornalieri per aiutare il team a sincronizzare il proprio lavoro e ad affrontare rapidamente i blocchi

Consentire ai membri del team di approcciare lo sviluppo con una mentalità di business

bacheca Kanban di ClickUp per la gestione delle attività e delle capacità in un colpo d'occhio_

Test

Uno degli obiettivi principali dello sviluppo agile del software è l'eccellenza tecnica. Il testing gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo. I coach agili si concentrano sulla qualità del software aiutando i team:

Definire chiaramente i criteri di accettazione

Adottare le pratiche di sviluppo guidato dai test (TDD) per migliorare l'efficienza e la qualità

Implementare pipeline di integrazione e distribuzione continua

Automatizzare il processo di test per ottenere un feedback più rapido e identificare più velocemente i problemi

Miglioramento continuo

Cos'è l'agilità senza il miglioramento continuo? I coach agili creano sistemi per i team di ingegneri per:

Riflettere sui propri processi e risultati

Scambiarsi feedback aperti e onesti

Condurre retrospettive per celebrare ciò che è andato bene e per pianificare la correzione di ciò che non è andato bene

Ottimizzare le metriche di performance e migliorare i risultati

Coinvolgere esperti esterni per un apprendimento continuo

Come vedete, il ruolo di un coach agile è quello di spingere delicatamente i team a fare tutte le cose che hanno fatto per anni in un modo fondamentalmente diverso. Se questo vi sembra un sacco di lavoro, avete ragione.

Ecco perché ne vale la pena.

Benefici del coaching agile

Il compito di un coach è quello di aiutare i team di ingegneri a lavorare in modo agile. Tuttavia, non può permettersi di muoversi troppo velocemente e di interrompere le dinamiche esistenti. Quindi, deve osservare, spronare e guidare lentamente i team nella giusta direzione, convincendoli dei suoi vantaggi.

Migliore comprensione delle pratiche agili da parte dei team

L'agilità non è un processo prescrittivo ma un cambiamento di mentalità, quindi è facile fraintendere. Un agile coach aiuta a chiarire cosa significa agile per il team, il suo contesto e le sue esigenze.

Per esempio, se un team ha gestito le riunioni in modo tradizionale, potrebbe avere difficoltà a stabilire un time-boxing per gli stand-up di 15 minuti. Se un team ha sempre costruito a partire da una "descrizione della funzionalità", potrebbe avere difficoltà con le "storie dell'utente" Un agile coach disambigua questi aspetti.

Ridurre il rischio di ritardi e fallimenti del progetto

I valori agili enfatizzano il feedback. Incoraggiano i team agili a costruire in piccoli incrementi, a mostrare regolarmente dimostrazioni e a condurre revisioni. Aiutano i team a identificare tempestivamente i problemi e i rischi per ridurli o per reimpostare le aspettative con il cliente.

Internamente, aiutano anche a stabilire check-in regolari per garantire che il team sia in regola. Portano con sé strumenti come i grafici di burnup e burndown per valutare i progressi.

Miglioramento della produttività e delle prestazioni

Il coaching agile aiuta i team a snellire i processi e a eliminare le inefficienze. Un coach agile aiuta i team:

Suddividere il lavoro in sprint gestibili, in modo da potersi concentrare sulle attività ad alto valore aggiunto

Ridurre il tempo speso in riunioni/attività amministrative non necessarie

Concentrarsi sugli obiettivi del progetto e sulle esigenze aziendali

Pianificare e gestire il lavoro in modo sostenibile per evitare il burnout e mantenere alte le prestazioni

Migliore processo decisionale

Un coach agile porta chiarezza al processo di pensiero del team. Aiuta a creare un ambiente sicuro per la sperimentazione e l'apprendimento dai fallimenti. In questo modo, dà potere ai team agili e decentralizza il processo decisionale.

Miglioramento della comunicazione del team

I coach agili facilitano la comunicazione. Utilizzano framework, modelli e strumenti agili per migliorare la collaborazione del team. Consentono ai membri del team di sollevare dubbi o allarmarsi se vedono qualcosa che non va. Incoraggiano i project manager a parlare apertamente con i clienti, creando fiducia.

Per quanto i benefici siano incommensurabili, un buon coaching agile comporta una serie di sfide. Ma non c'è da preoccuparsi! Si può essere un buon coach agile con gli strumenti e i processi giusti.

Sfide dei coach agili e come superarle

Il coaching agile affronta le sfide su tre dimensioni: Tecnologica, legata ai processi e comportamentale. Inoltre, ha un impatto a livello organizzativo, di team e individuale.

Le sfide che ne derivano possono essere complesse. E soprattutto, la mancanza degli strumenti giusti può complicare le cose.

Affrontare queste sfide richiede uno strumento di gestione dei progetti robusto e agile come ClickUp e un'armatura di interventi. Esaminiamo ciascuno di essi.

Sfida 1: Resistenza al cambiamento

A nessuno piace cambiare, soprattutto se si pensa che i sistemi attuali funzionino abbastanza bene. La prima sfida che i coach agili devono affrontare è la resistenza al cambiamento. Questa resistenza può manifestarsi come scetticismo, tentativi a metà o vera e propria opposizione.

In qualità di coach agile, è possibile superarle

Rendere agili i cambiamenti: Applicare la mentalità agile alla gestione del cambiamento. Introducete i cambiamenti in modo incrementale, raccogliete i feedback e andate avanti insieme.

Dimostrare i risultati: Sebbene sia essenziale spiegare e formare il team sui vantaggi dell'agilità, è più convincente dimostrare l'efficacia. Utilizzate casi di studio ed esempi per illustrare il cambiamento.

Imbrigliare il senso di appartenenza: Come coach, è importante essere una guida e non un manager. Coinvolgete i membri del team nel processo di cambiamento per dare loro un senso di appartenenza.

Celebrare i piccoli successi: Notate ogni miglioramento e festeggiatelo. Incoraggiate gli early adopters e fateli diventare i vostri campioni.

Se siete un nuovo coach agile, ecco alcuni suggerimenti modelli di piano di formazione per strutturare le vostre iniziative.

Sfida 2: Processi poco chiari

Quando i team abbracciano l'agilità, le strutture tradizionali dei team vengono smantellate a favore di team interfunzionali autogestiti. I ruoli e le responsabilità tradizionali vengono sostituiti dall'autonomia e dall'indipendenza, il che può creare confusione.

Per esempio, in un team che si avvicina per la prima volta all'agile, processi di pianificazione degli sprint poco chiari potrebbero portare a obiettivi poco definiti, con conseguente mancanza di concentrazione e direzione durante lo sprint. In qualità di coach agile, è necessario definire sistemi e processi chiari.

Definire chiaramente il lavoro: Utilizzare Compiti di ClickUp per definire in dettaglio le storie utente. Aggiungete descrizioni, scadenze, utenti e sottocompiti per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

compiti di ClickUp per una gestione granulare dei compiti

Documentare i flussi di lavoro: Scrivete i vostri processi e flussi di lavoro agili su Documenti ClickUp e condividerli con il team. Per sicurezza, utilizzare anche ClickUp AI per riassumere i documenti più lunghi.

Ottimizzare i processi: Rivedere e perfezionare regolarmente i processi in base al feedback e alle prestazioni del team. Creare un consenso sui nuovi processi e incoraggiare i membri del team a farsene carico. Utilizzare modelli agili per accelerare l'adozione.

Sfida 3: Strumenti di gestione del progetto inefficaci

Lo sviluppo software agile è un complesso intreccio di cose da fare. Senza lo strumento giusto, il progetto potrebbe soffrire di una cattiva gestione delle attività, di una scarsa visibilità e di una difficoltà nel definire le priorità del lavoro.

La prima cosa che i coach agili aziendali devono fare è trovare lo strumento migliore per il progetto. L'agilità di ClickUp è stato progettato appositamente per questo scopo.

Gestione completa dei progetti: ClickUp consente di gestire attività, flussi di lavoro, scadenze, conversazioni, obiettivi, ecc. È uno strumento di gestione dei progetti agili tutto in uno, diverso da qualsiasi altro.

Visibilità: Cruscotti ClickUp vi danno visibilità in tempo reale sui vostri progetti. Potete vedere i grafici di burnup e burndown, gestire i carichi di lavoro, regolare le tempistiche in base alle dipendenze e vedere tutto in un unico posto.

dashboard di ClickUp per la rendicontazione in tempo reale

Automazione: Automazioni ClickUp vi permette di ridurre il lavoro. Scegliete tra oltre 100 automazioni per snellire i flussi di lavoro, aggiornare stati/date/assegnatari, ecc.

Sfida 4: Scalare le pratiche agili

Il vostro prova di concetto ma scalare l'agilità in tutta l'organizzazione è un gioco completamente nuovo. In qualità di coach agile aziendale, il lavoro è tutto da fare.

Costruire sul vostro successo: Una volta dimostrati con successo i benefici dell'agilità in un team, usateli per convincere l'organizzazione più ampia. Utilizzate i dati e gli insegnamenti per ottimizzare i vostri sforzi di scalata.

Firmate i campioni dell'agilità: Identificate coloro che credono nell'agilità e iscriveteli come campioni. Chiedete il loro aiuto come junior coach per i loro team.

Tracciare i progressi: Utilizzate Obiettivi ClickUp per il vostro percorso agile. Visualizzate i progressi e apportate le modifiche necessarie.

obiettivi ClickUp per il tracciamento dei progressi

Sfida 5: Risultati di formazione/coaching incoerenti

Non tutti ricevono formazione/coaching allo stesso modo. Un team può avere un principiante assoluto, un appassionato di agilità e un professionista esperto, ognuno dei quali ha bisogno di diversi tipi di coaching.

Mentre molti software di formazione oggi disponibili, potrebbero non essere altrettanto efficaci. Per garantire l'efficacia del coaching agile, considerate quanto segue.

Comprendere le competenze attuali: Modello di matrice formativa di ClickUp aiuta ad analizzare i punti di forza e di debolezza della squadra e dei singoli. Utilizzate gli insegnamenti di questa analisi per personalizzare il vostro coaching.

Creare un piano di allenamento: Utilizzare Il modello del quadro formativo di ClickUp per semplificare il processo di formazione, fissare obiettivi realistici e monitorare i progressi in tempo reale.

Progettare un buon mix di formazione: Utilizzate una combinazione di metodi di formazione, come workshop, esercitazioni pratiche e casi di studio reali, per soddisfare i diversi stili di apprendimento.

Promuovere l'apprendimento tra pari: Incoraggiate i membri più esperti del team a condividere le loro conoscenze ed esperienze con i nuovi arrivati. Inoltre, create una cultura del feedback e della condivisione delle conoscenze.

cliccate su Docs per collaborare insieme alle idee

Domande frequenti sul Coaching Agile

1. Quali sono i tre livelli di attenzione per un coach agile?

I tre livelli di attenzione per un coach agile sono il prodotto, il team e la leadership.

A livello di prodotto, i coach agili portano una cultura incentrata sul cliente e sul pensiero progettuale. Aiutano i team ad adottare una mentalità di prodotto per il software che costruiscono.

Un agile coach si concentra sugli aspetti culturali e comportamentali a livello di team. Enfatizzano la collaborazione, la trasparenza, l'apertura, il feedback, ecc.

A livello di leadership, i coach agili aiutano l'organizzazione a identificare i propri punti ciechi e a proseguire nel percorso agile.

2. Cosa fa quotidianamente un agile coach?

Fondamentalmente, un coach agile ascolta, osserva e parla con le persone tutto il giorno. Guida individui e team ad adottare l'agilità in modo efficace. Non ci sono due giorni uguali, ma alcuni dei compiti che svolge sono:

Partecipare agli standup e aiutare a eliminare i blocchi

Partecipare alle riunioni di scrum e aiutare a pianificare gli sprint

Pianificare la roadmap con il project manager e supportare il perfezionamento del backlog

Aiutare il project manager a stimare gli sforzi e a prevedere le tempistiche

Condurre sessioni di formazione e coaching di gruppo

3. Quali sono le qualifiche necessarie per essere un coach agile?

Un coach agile deve avere una solida conoscenza del metodo agile e la capacità di persuadere positivamente le persone. Questo può includere competenze in:

Pratiche agili come Scrum, Kanban, SAFe, ecc.

Gestione dei progetti, compresi compiti, tempistiche, diagrammi di Gantt, ecc.

Strumenti e report, come matrice RACI, grafici di burnup/burndown, bug, wiki, ecc.

Comunicare con un'ampia gamma di interlocutori interni ed esterni

Risolvere efficacemente i conflitti interpersonali

Per distinguervi, potete anche prendere in considerazione la possibilità di ottenere una certificazione agile, come il Certified Scrum Master o il Certified Enterprise Coach.

Allenare come un campione con ClickUp

Se l'agilità è una mentalità, non è un cambiamento immediato. L'adozione dell'agilità richiede un impegno costante per il miglioramento continuo e lo sviluppo sostenibile.

Quando le cose si fanno difficili - come spesso accade nei team di sviluppo software ad alte prestazioni - i team tendono a tornare a ciò che è familiare, facendo deragliare l'adozione dell'agilità. Ecco perché il ruolo di un coach agile è fondamentale.

I coach agili agiscono come guide, spingendo i team nella giusta direzione e riportandoli in carreggiata. Il software di gestione agile dei progetti di ClickUp è la migliore arma nell'armatura di un coach agile. Vi aiuta a impostare i sistemi e i cruscotti necessari per aiutare il team ad aiutarsi. Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso !