Costruire una struttura di team agile ottimizzata

Chiedete a qualsiasi team di sviluppo software come gestisce più progetti consegnabili e i processi di sviluppo, e la loro risposta indicherà le metodologie di sviluppo Agile.

La metodologia Agile, o framework di gestione dei progetti Agile, segue un approccio iterativo al project management. I progetti vengono suddivisi in fasi più piccole e ogni fase viene completata attraverso il miglioramento e la collaborazione continui e varie fasi di pianificazione, esecuzione e valutazione.

Secondo Radix agile è una delle metodologie di project management più utilizzate al mondo e circa il 61% delle aziende utilizza Agile per lo sviluppo del software.

Ma cos'è un team Agile e come si può adottare questo approccio per il project management e il processo di sviluppo del software?

Questa guida vi dirà tutto quello che c'è da sapere. Iniziamo!

**Che cos'è un team agile?

agile" è ormai sinonimo di velocità, flessibilità e centralità del cliente.

I team agili non riguardano solo i processi e gli sprint, ma anche individui dotati di poteri che condividono una visione comune e prosperano nell'apprendimento e nell'adattamento continui. Quindi, il Team agile comprende un gruppo di persone con competenze diverse (e multiple) che lavorano insieme in una successione di fasi per completare un progetto.

Le strutture dei team agili sono spesso di piccole dimensioni, quindi ogni membro del team viene accuratamente selezionato per soddisfare uno o più obiettivi aziendali. Questo significa anche che ogni membro del team ha competenze multiple e deve lavorare in modo collaborativo per completare le fasi con esito positivo.

Queste sono le caratteristiche principali della struttura del team Agile:

**Ogni membro della struttura del team Agile deve contribuire a più di una disciplina Interfunzionale: Sebbene ogni membro del team sia esperto in un dominio, possiede anche competenze supplementari che aggiungono valore alla struttura complessiva del team Collaborativo: Poiché i team Agile lavorano insieme per raggiungere un unico obiettivo, devono collaborare, comunicare, condividere idee, formarsi a vicenda, offrire assistenza e lavorare bene con altri team e membri Non gerarchico: Per facilitare la collaborazione, i team Agile sono non gerarchici. La struttura del team Agile è piatta e la responsabilità e l'account sono condivisi equamente

Strutture di team tradizionali e Agili

Ora che abbiamo compreso la struttura di un team agile, cerchiamo di capire la differenza fondamentale tra i team agili e quelli tradizionali.

Teams tradizionali

I team tradizionali seguono spesso la metodologia waterfall, che utilizza una sequenza lineare. Qui i manager pianificano e creano una strategia di avanzamento e il team esegue il piano. Il dinamiche del team sono definite in base alle responsabilità, agli obiettivi e alle competenze specifiche dei membri del team.

Pertanto, i team tradizionali spesso:

Seguono la metodologia tradizionale del project management e hanno una gerarchia definita. Ci sono dipendenti, team leader, manager, dirigenti di livello C e così via

I Teams sono definiti dai manager e assegnati ai team, che vengono delegati ai membri tramite i team leader. Il ruolo e le attività quotidiane di ognuno sono definiti

Il modello tradizionale lascia poco spazio alla condivisione di competenze ecollaborazione interfunzionale poiché ogni membro del team viene assunto in base a competenze specifiche e gli vengono assegnate le attività di conseguenza

Il modello tradizionale lavora per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di gerarchia e di un project management lineare per raggiungere i risultati. È adatto anche ai progetti che in genere non si discostano molto dai piani o a quelli che richiedono una rigida Sequenza per essere completati

Teams agili

La metodologia Agile, invece, prevede il completamento di un progetto in fasi iterative. Poiché ogni fase richiede persone con un ampio intervallo di competenze, la struttura del team differisce dal tradizionale approccio a cascata.

clickUp Gantt Chart View per un Product Team, che fornisce una vista realistica delle attività e dei deliverable per la gestione agile del team_

Un team Agile è un gruppo di persone multi-specializzate in grado di portare a termine ogni fase del progetto da sole.

Un team Agile è spesso di piccole dimensioni (5-10 membri) e comprende membri che insieme hanno tutte le competenze necessarie per completare il progetto

I team Agile sono altamente collaborativi. Poiché ogni fase attraversa tutte le fasi di sviluppo in un breve lasso di tempo, è necessario che ci sia una comunicazione adeguata e che il progetto venga portato a termine in modo autonomocollaborazione del team* La struttura di un team Agile comprende persone con molteplici funzioni che possono lavorare in un ambiente interfunzionale. Ne risulta che i membri insegnano e imparano gli uni dagli altri. Ciò significa anche che le attività non sono assegnate in modo rigido e che i membri esperti del team Agile possono scegliere i compiti in base alle loro esigenzerequisiti del progetto e alle competenze

Infine, i team Agile non sono gerarchici. La struttura di un team è piatta e ogni membro è ugualmente responsabile e account della velocità di consegna del progetto agile

Questo apparente contrasto evidenzia la netta differenza di filosofia e approccio. Mentre le strutture tradizionali privilegiano la prevedibilità e il controllo, Agile punta sulla flessibilità e sull'adattamento.

Abbracciando i principi fondamentali della funzionalità trasversale, analisi dei processi con l'autonomia e lo sviluppo iterativo, i team Agile usufruiscono di un nuovo livello di reattività, adattabilità e centralità del cliente.

Tipi di strutture di team agili

Sebbene la struttura di un team agile non abbia ruoli fissi, alcuni requisiti sono comuni alla maggior parte dei progetti. Pertanto, un tipico team agile sarà composto dai seguenti elementi:

Generalista

Il team agile generalista è quello in cui ogni membro possiede un ampio intervallo di competenze in cui è bravo, ma generalmente non è esperto in nessuna di esse. Poiché ogni membro del team è multi-competente (e le competenze si sovrappongono), può raggiungere gli obiettivi attraverso la collaborazione e il lavoro di squadra. Due membri che conoscono lo sviluppo front-end possono lavorare insieme e colmare le eventuali lacune di conoscenza di ciascuno.

Questa struttura funziona bene per i team più piccoli e potrebbe non essere adatta per ruoli (o attività) critici che richiedono esperti.

Specialista

Uno specialista è un esperto in una particolare nicchia. Il team Agile di specialisti è composto da un gruppo di specialisti. Ogni specialista ha una competenza di base ed è responsabile della propria area. In questo approccio, ruoli e responsabilità vengono spesso definiti automaticamente in base alla specializzazione di ciascun membro.

Questa metodologia è l'opposto della struttura generalista e viene utilizzata quando i progetti (o le attività) sono mission-critical.

Ibrido

Come si può intuire, il team Agile ibrido è un mix eterogeneo di generalisti e specialisti. In questo modello, gli specialisti si occupano di attività complesse nell'ambito della fase in cui sono esperti, mentre i generalisti colmano le lacune e tengono unito il team.

I team Agile sono spesso ibridi. I generalisti all'interno del team permettono di essere flessibili e adattabili (cosa che contraddistingue la metodologia Agile), mentre gli specialisti garantiscono risultati di qualità.

Parallelo

Nei primi tre modelli, la struttura del team e le consegne rimangono più o meno le stesse a ogni iterazione.

Nella struttura parallela, i team cambiano attività a ogni iterazione. Un team che ha lavorato sui sistemi back-end in un'iterazione potrebbe lavorare sullo sviluppo front-end in quella successiva.

In questo modo, le diverse iterazioni si svolgono parallelamente, consentendo ai membri di contribuire ad altre aree del progetto. I membri possono aggiornarsi durante il processo e portare nuove prospettive in ogni area dell'iterazione.

Sub team

Sebbene in Agile non esistano gerarchie, potreste vedere una struttura che ne ricorda da vicino una, chiamata struttura di sub-team.

In questo approccio, il team Agile può essere parte di un team più grande o di più team Agile che lavorano insieme. Ogni team Agile è responsabile di una particolare parte dell'iterazione, ma la fase viene completata solo quando tutti i team hanno successo.

Spesso si formano dei sotto-teams quando le fasi sono troppo grandi per essere gestite da un'unica struttura di team Agile.

Ruoli e responsabilità chiave in un team Agile

Sebbene il team Agile non sia gerarchico, il framework Agile richiede una struttura organizzativa.

Di seguito sono riportati la struttura e i ruoli del team Agile riconosciuti nel manifesto Agile:

Proprietario del prodotto

Il titolare del prodotto è responsabile della comprensione delle esigenze degli stakeholder e dei client, della loro comunicazione al team e della loro riunione durante il ciclo di vita del progetto Agile.

creazione di stati personalizzati in ClickUp per definire gli obiettivi e le consegne del progetto

Per raggiungere questo obiettivo, il titolare del prodotto si riunisce regolarmente con gli stakeholder e il team per assicurarsi che il progetto sia sulla strada giusta. Inoltre, offre una guida quando è necessario, in quanto comprende al meglio le esigenze del client.

Team leader o Scrum master

Il team lead (o scrum master in Scrum) è essenzialmente responsabile di tutti i membri del team e dei loro risultati. Sceglie le persone, costruisce il team, facilita la collaborazione, gestisce attività e flussi di lavoro, organizza riunioni, ecc.

Il team lead ha la responsabilità di garantire che il team lavori secondo i principi delineati nel manifesto Agile.

A seconda del tipo di pratica Agile, questo ruolo può avere nomi diversi. Le responsabilità, tuttavia, rimangono le stesse. In Team Agile Scrum ad esempio, il team leader è chiamato Scrum Master.

Membri del team

Comprende tutti i membri del team Team di sviluppo agile del prodotto . A seconda del tipo di azienda e di team, i membri possono essere sviluppatori, designer, tester, addetti al marketing, venditori, ecc. Nell'ambito dell'IT e dello sviluppo software (dove Agile è più popolare), i ruoli tipici definiti sono:

Sviluppatore : Scrive codice e costruisce il prodotto ed è responsabile dell'ingegnerizzazione del prodotto e della sua realizzazione

: Scrive codice e costruisce il prodotto ed è responsabile dell'ingegnerizzazione del prodotto e della sua realizzazione Progettista : Crea il flusso degli utenti e definisce l'estetica visiva del prodotto

: Crea il flusso degli utenti e definisce l'estetica visiva del prodotto Tester: Testa il prodotto alla ricerca di bug e altri problemi simulando scenari. Lo sviluppatore e il tester lavorano insieme per creare un prodotto privo di bug

In dipendenza della struttura definita, ogni membro del team può essere generalista, specialista o entrambi. I membri del team lavorano con il team leader per raggiungere gli obiettivi definiti dal titolare del prodotto e soddisfare le parti interessate.

Consulenti/esperti di materia

Una funzionalità/funzione chiave del framework Agile è la flessibilità e l'adattabilità. Ciò significa che il progetto può cambiare per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato e del panorama, man mano che si procede con le iterazioni.

Questi cambiamenti richiedono alcune abilità o competenze che non sono presenti nella struttura del team Agile. In questi casi, il team leader può richiedere l'assistenza di una PMI o di un consulente. Queste persone sono specializzate in una nicchia e spesso lavorano per brevi durate con un team, durante le quali offrono supporto e guida.

esempio di come i team di sviluppo possono aggiungere facilmente logiche condizionali ai moduli di ClickUp

Gestire un team agile specializzato, i team di sviluppo possono utilizzare moduli specializzati per acquisire i dettagli della richiesta e inoltrare le richieste ai team specializzati.

Stakeholder

Gli stakeholder sono le principali parti interessate di un progetto. Sono interessati dal risultato e lo influenzano. Uno stakeholder può essere un client, un investitore, un consiglio di amministrazione, ecc.

Le loro esigenze definiscono la forma del progetto e tutte le strategie successive. Gli stakeholder non sono spesso coinvolti nelle attività quotidiane e di solito comunicano attraverso il titolare del prodotto.

Costruire un'efficace struttura di team Agile

Dopo aver compreso la metodologia Agile, i suoi vantaggi e il funzionamento dei team Agile, potreste pensare di implementare voi stessi Agile. Ci sono alcuni passaggi per costruire una struttura di team Agile efficace che vorremmo condividere:

Scegliere i metodi Agile

Esistono diversi metodi Agile, come Scrum, Kanban, ecc. Scegliere uno o più di questi metodi dipende dal settore e dal tipo di lavoro. Il metodo avrà un peso notevole sulla struttura e sulle operazioni del team.

vista Bacheca Kanban che aiuta i project manager a gestire in modo efficiente gli sprints nei progetti Agile_

Definire il livello di competenza

Avete intenzione di creare un team di specialisti o un team di specialisti, o di adottare un approccio ibrido? Questa decisione influenzerà le persone assunte e la struttura del team.

Promuovere l'adattabilità

L'adattabilità è ciò che contraddistingue il framework Agile. Promuovete questo senso di adattabilità anche all'interno del team. Fin dall'inizio, ogni membro del team deve sapere che ci si aspetta da lui l'apprendimento di nuove competenze, il lavoro in ruoli diversi e così via.

Seguire le fasi dello sviluppo di un gruppo secondo Tuckman

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Tuckmans-team-development-stages.png

/$$$img/

fasi di sviluppo del gruppo di Tuckman_ via Alun Gather Good In generale, queste sono le quattro fasi che ogni membro di un team Agile attraversa:

Fare molto affidamento sul leader e sul titolare del prodotto per la guida Si sentono a proprio agio nei loro ruoli e si assumono le responsabilità a titolo personale senza bisogno di guida Il legame con gli altri membri del team si rafforza e inizia ad accettare le responsabilità del team Inizia a dare il meglio di sé e a fornire risultati ottimali

Utilizzo della tecnologia

La tecnologia può accelerare notevolmente il vostro percorso in Agile. Soluzioni software come ClickUp fornisce ai titolari dei prodotti e ai gestori del team tutti gli strumenti necessari per gestire efficacemente un team Agile.

Funzionalità come attività e sottoattività, lavagne online e grafici Gantt consentono ai team di implementare il framework Agile e ai leader di monitorare lo stato di avanzamento.

vista Gantt di ClickUp con attività e dipendenze per gestire in modo efficiente le attività in dipendenza_

Gestire team agili con ClickUp

I titolari e i gestori del team possono gestire i team in modo più efficiente con gli strumenti giusti. Software per il project management ClickUp è uno di questi strumenti.

bundle Dashboard su ClickUp con obiettivi di team per aiutare ogni reparto a capire il proprio ruolo e il lavoro richiesto in un progetto_ ClickUp Agile mette a disposizione dei project manager, Team Scrum e team di sviluppo con tutte le funzioni necessarie per impostare e gestire un team e delle fasi Agile. A partire dalle attività e dalle alla gestione dei carichi di lavoro all'analisi e alla reportistica, gestite tutto da un'unica piattaforma.

Con la Grafico organizzativo di ClickUp , è possibile lavorare in modo efficiente alla gestione del team Agile e ottenere un vantaggio. Invece di partire da zero, potete utilizzare i nostri schemi pronti per l'uso Modelli Agile pronti all'uso per gestire le singole risorse, definire le relazioni e aiutarvi ad adottare un ambiente agile per i vostri team.

Se desiderate adottare le metodologie agili per le vostre organizzazioni e consentire l'uso di Sviluppo agile dei prodotti e la collaborazione del team, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!

FAQs

**1. Da dove nasce un team Agile?

I team Agile sono composti da individui multifunzionali e autogestiti, selezionati per svolgere una particolare attività in un progetto. Questi individui sono scelti per le loro specifiche competenze aziendali e possono lavorare sulle rispettive aree aziendali per contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune.

Questo team agile specializzato collabora tra i vari reparti, consentendo l'esecuzione simultanea di più progetti interfunzionali con tempi di inattività e ritardi minimi.

**2. Quali sono i diversi ruoli in Agile?

I diversi ruoli in Agile sono gli Stakeholder, i Titolari di prodotto, i Team Lead, i Gestori del team Agile e i Membri del team.

3. Qual è la struttura ideale di un team Agile?

Il team Agile ideale dovrebbe avere una struttura piatta, il che significa che tutti i membri del team hanno pari responsabilità e libertà di lavorare in modo indipendente. La dimensione di questo team è piccola o snella, con 3-10 persone.

Questo fa sì che il team sia responsabile delle proprie attività e migliora la comunicazione interna, in modo che il team funzioni senza problemi. Inoltre, aiuta i gestori del team ad assegnare le attività in modo efficiente e a gestire questo tipo di team.

**4. Perché la struttura Agile è necessaria?

Una struttura Agile è un quadro di riferimento per la gestione di piccoli team in dipendenza delle attività del progetto, dei flussi di lavoro e dei ruoli del team. È fondamentale perché garantisce che ogni membro del team conosca i propri obiettivi e le proprie consegne, incoraggiando al contempo la comunicazione attiva e la trasparenza. Aiuta i team a fidarsi l'uno dell'altro, ad abbracciare il cambiamento e a prosperare in un ambiente dinamico.

**5. In che modo strumenti software come ClickUp possono aiutare a organizzare un team Agile?

Strumenti come ClickUp sono costruiti utilizzando framework agili, aiutando i project manager a lavorare su più progetti senza rischi. Poiché un team Agile è autogestito, il monitoraggio del lavoro quotidiano e dei traguardi può rappresentare una sfida per i team leader e i titolari dei prodotti.

L'interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità/funzione di ClickUp semplificano il flusso di lavoro, aumentano la trasparenza e mantengono tutti sulla stessa pagina. Utilizza elementi visivi per visualizzare chiaramente le attività, suddividendo le consegne e le risorse e monitorando lo stato degli arretrati dei progetti. Questo aiuta il project manager a prendere decisioni tempestive e a garantire l'esito positivo della consegna del prodotto.