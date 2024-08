Documentazione agile: Cos'è e come implementarla nei vostri progetti

Un tempo i processi di sviluppo e documentazione del software erano rigidi e poco flessibili.

Poi è arrivato il Manifesto Agile -ha ridotto al minimo la documentazione iniziale dei requisiti e ha enfatizzato la collaborazione diretta tra le parti interessate. 🤝

Tuttavia, molti sviluppatori di software e project manager hanno ancora bisogno di aiuto per implementare le pratiche raccomandate da questo nuovo approccio, affrontando le sfide legate al piano, all'aggiornamento e alla gestione dei documenti tecnici.

Questo articolo esplorerà come i team possono implementare processi scalabili e sostenibili per la documentazione e lo sviluppo agili Vi presenteremo anche un potente strumento che vi guiderà in ogni passaggio!

Cos'è la documentazione agile?

La documentazione agile è un metodo per la creazione e la gestione di progetti e documenti documentazione del software seguendo i principi dello sviluppo agile. Si tratta di creare documenti tecnici concisi e facilmente comprensibili, abbandonando i tradizionali formattare lunghi e opprimenti. 🗒️

La documentazione agile implica il rispetto di quattro principi primari, che danno priorità alla scelta:

Individui e interazioni sopra processi e strumenti

sopra processi e strumenti Software funzionante sopra la documentazione completa

sopra la documentazione completa Collaborazione con il cliente rispetto alla negoziazione del contratto

rispetto alla negoziazione del contratto Rispondere al cambiamento _sopra il seguire un piano

Ecco a cosa si riferisce ciascun principio e come metterlo in pratica:

Individui e interazioni rispetto a processi e strumenti

Invece di adottare un approccio rigido e sequenziale alla creazione di documenti, il metodo agile promuove interazioni regolari tra le persone coinvolte nei progetti.

Tutti gli stakeholder, compresi i titolari del progetto, i manager, i membri del team di sviluppo e i redattori della documentazione, si confrontano regolarmente con le parti interessate cerimonie e riunioni di sprint periodiche per decidere quali processi del progetto o parti del software devono essere affrontati in un particolare sprint.

La comunicazione regolare permette al team di decidere e documentare l'ambito di ogni progetto

Software di lavoro su una documentazione completa

Il Manifesto Agile incoraggia a consegnare piccole parti di software funzionante in iterazioni più brevi, invece di porzioni più grandi che richiedono una documentazione completa. La segmentazione delle attività dà ai clienti un senso di continuo stato e tranquillità.

Collaborazione con il cliente rispetto alla negoziazione del contratto

Invece di negoziare con i clienti un contratto per le specifiche dei requisiti software (SRS), il metodo agile prevede la creazione di canali di collaborazione diretta per consentire alle parti interessate di comunicare in modo proattivo qualsiasi modifica dei requisiti. Questo approccio agile garantisce che il prodotto sviluppato soddisfi le aspettative del cliente.

Rispondere ai cambiamenti piuttosto che seguire un piano

L'ultimo principio riguarda la flessibilità nel rispondere ai cambiamenti, invece di seguire piani di sviluppo software rigidi che non possono essere adattati rapidamente. Questo principio richiede una maggiore flessibilità nel piano del software funzione, che a sua volta porta alla flessibilità dei requisiti di documentazione tecnica.

Invece di creare documenti lunghi ed estesi che descrivono in dettaglio ogni processo e passaggio dello sviluppo agile del software, concentratevi sui requisiti principali, tralasciando i metodi esatti per lasciare spazio a qualsiasi cambiamento necessario.

Importanza della documentazione nello sviluppo agile del software

Il Manifesto Agile non pone troppa enfasi sulla documentazione dettagliata. Al contrario, afferma che l'unica misura dello stato di avanzamento del progetto è il software in corso (WIP) e che il metodo più efficace per trasmettere le informazioni è la conversazione. 🗣️

Seguendo questa filosofia, i titolari del progetto trasmettono i loro requisiti direttamente agli sviluppatori, che poi cercano di implementarli in iterazioni più piccole.

Ma la realtà non è così semplice. Sono emerse nuove pratiche che rendono la documentazione una parte essenziale di un progetto strategia operativa efficace anche se in modo leggermente diverso. Ecco perché è importante:

Garantire la conformità alle normative: molti paesi richiedono ai provider di fornire la documentazione per gli utenti finali del software. La documentazione agile assicura che ogni passaggio del processo di sviluppo del software sia annotato man mano che il team lavora per arrivare in cima

molti paesi richiedono ai provider di fornire la documentazione per gli utenti finali del software. La documentazione agile assicura che ogni passaggio del processo di sviluppo del software sia annotato man mano che il team lavora per arrivare in cima Promuovere la collaborazione: La comunicazione regolare tra sviluppatori e titolari del progetto favorisce un ambiente di cooperazione, assicurando che nessun membro del team operi in modo isolato

La comunicazione regolare tra sviluppatori e titolari del progetto favorisce un ambiente di cooperazione, assicurando che nessun membro del team operi in modo isolato Creare nuove prospettive: La documentazione delle funzionalità/funzione durante il processo di sviluppo del software può portare alla scoperta di approcci interessanti alla risoluzione dei problemi, in quanto offre a persone con background diversi una migliore prospettiva delle potenziali soluzioni

La documentazione delle funzionalità/funzione durante il processo di sviluppo del software può portare alla scoperta di approcci interessanti alla risoluzione dei problemi, in quanto offre a persone con background diversi una migliore prospettiva delle potenziali soluzioni **Anche una documentazione agile minimalista può aiutare a mettere in atto un piano strutturato per lo sviluppo di funzionalità/funzione durante l'iterazione del software

Standardizzazione dei processi : La documentazione agile può anche aiutare le aziende a scoprire il processo di sviluppo più efficace che porta i progetti al traguardo in modo tempestivo ⌚

Elementi essenziali da includere nella documentazione agile

Pur essendo concisa e ordinata, la documentazione agile deve soddisfare specifici requisiti di qualità per fornire il massimo valore. Gli elementi che ogni documentazione agile deve contenere per raggiungere i suoi oggetti sono cinque e sono i seguenti:

Proprietà del documento: Una breve descrizione che introduce il contenuto dei documenti, nonché gli elementi essenziali del progetto, come la fase, gli obiettivi di rilascio e gli stakeholder Ambito dello sprint: Una rappresentazione dello sprint coperto dalla documentazione, così come la descrizione generale delle parti della funzione del software e degli obiettivi previsti per lo sprint Casi d'uso: Descrizioni dell'utente di traguardo e di come potrebbe interagire con il prodotto o il software sviluppato. La creazione di casi d'uso aiuta a stabilire i requisiti principali senza entrare troppo nel dettaglio Condizioni di conformità: Qualsiasi condizione di conformità normativa che il software deve soddisfare. La documentazione delle condizioni richieste garantisce l'integrità dell'azienda e che tutti i membri del team siano ben informati Guide per gli utenti finali: Una guida o un manuale di formazione per gli utenti finali che spieghi alcune funzioni del software

Tenendo conto di tutto questo, esaminiamo i passaggi da seguire per rendere la documentazione agile un processo facile e snello, come è stato concepito! 🎯

Come Da fare la documentazione agile?

Una documentazione agile agevole e positiva richiede un sistema che permetta ai gestori del team di partecipare a tutte le riunioni di sprint e agli standup giornalieri tra i titolari del progetto e il team di sviluppo. Tuttavia, l'interazione non deve limitarsi alle riunioni e il team deve essere in grado di connettersi in qualsiasi momento.

Un ottimo modo per farlo è affidarsi a piattaforme di gestione e produttività che facciano il lavoro pesante. ClickUp è una piattaforma ideale per queste attività. È possibile utilizzare l'opzione ClickUp Agile Project Management Suite per gestire roadmap di prodotto, backlog e sprint. Durante l'intero processo, utilizzate la vista Chat per comunicare con il vostro team all'interno di una conversazione condivisa, alla quale potete accedere o abbandonare quando volete.

Ora che conosciamo le basi, esaminiamo ogni passaggio del processo di documentazione! 📃

Passaggio 1: pianificare la documentazione

Tutto ciò che vale inizia con un piano, e scrivere la documentazione non è diverso. Il piano dello sprint la cerimonia segna l'inizio del processo. Coinvolge sviluppatori di software, manager e titolari del progetto che si siedono per decidere l'iterazione del software che entrerà nella pipeline di sviluppo in un determinato sprint.

I membri del team responsabili della documentazione del progetto dovrebbero partecipare alle cerimonie di pianificazione dello sprint per rimanere aggiornati sulle funzionalità/funzione sviluppate e sui loro requisiti di base

Una volta inseriti, è possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per fissare dei traguardi chiari e stimare le sequenze temporali per il completamento. Qui è possibile classificare diverse funzionalità/funzioni del software o requisiti del progetto utilizzando le cartelle e controllando lo stato di avanzamento in percentuale. 📈

Dopo aver messo gli occhi su un traguardo, è possibile usare ClickUp Sprints per allineare ogni segmento da documentare in base agli sprint programmati per l'intera settimana o mese. È sufficiente creare l'attività e contrassegnarla come _Da fare, per avere una panoramica chiara dei processi pianificati.

Per mantenere sincronizzato il lavoro di tutto il team, utilizzate una delle tante integrazioni di ClickUp, come:

GitHub

Gitlab

Bitbucket

Qualsiasi attività non completata verrà automaticamente spostata allo sprint successivo, consentendo di monitorare i ritardi nello sviluppo del software e di pianificare di conseguenza la scrittura della documentazione continua. ✍️

Piano di sprint per la documentazione e lo sviluppo in ClickUp

Per una panoramica più ampia del progetto, è possibile sfruttare alcuni dei seguenti elementi Le 15 visualizzazioni di ClickUp . Per istanza:

Vista Elenco -Fornisce un quadro chiaro di tutte le attività in sospeso. È possibile ordinare l'elenco in base alla data di scadenza per dare priorità al carico di lavoro o filtrarlo in base ai progetti per classificare facilmente tutte le attività

Vista Bacheca -Permette di vedere quali parti del prodotto sono in sviluppo, quali sono in fase di revisione e quali sono in fase di pianificazione. Si può quindi decidere facilmente quali funzionalità/funzione del software o quali iterazioni devono essere documentate per prime 🕵️

Vista Gantt -Con questa vista è possibile visualizzare le dipendenze del carico di lavoro. La si può usare per tenere sotto controllo chi sta lavorando su quale parte del software, in modo da poter risolvere rapidamente eventuali incertezze. Dovete anche controllare regolarmente quali lavori dipendono dall'invio della documentazione

Utilizzate le oltre 15 viste di ClickUp per organizzare e pianificare il carico di lavoro con Tabelle, Elenchi, Gantt, Bacheca e molte altre visualizzazioni

Passaggio 2: Costruire i backlog di sprint

Lo sprint backlog è un documento che cattura tutte le funzionalità, i miglioramenti, le correzioni di bug e altri elementi di lavoro che il team di sviluppo software deve affrontare nello sprint successivo. Un aspetto essenziale di costruire i backlog di sprint è documentare tutto in modo chiaro e conciso, permettendo al documento di evolversi insieme al prodotto e ai suoi requisiti. 🌱

Documentando prontamente tutte le attività essenziali, si garantisce:

Prioritizzazione: Aiuta il team a stabilire le priorità di ciò che deve essere lavorato successivamente in base al valore che offre al prodotto e al cliente

Aiuta il team a stabilire le priorità di ciò che deve essere lavorato successivamente in base al valore che offre al prodotto e al cliente Trasparenza: Fornisce trasparenza su ciò a cui il team sta lavorando e su ciò che deve ancora essere fatto

Fornisce trasparenza su ciò a cui il team sta lavorando e su ciò che deve ancora essere fatto Pianificazione: Aiuta a pianificare gli sprint fornendo un pool di elementi di lavoro da cui il team può selezionare le attività su cui lavorare durante lo sprint successivo

Da fare, si può usare l'attività di ClickUp Sprints: si va al proprio sprint e si ordinano le attività per data di scadenza e stato dell'attività. Sarete in grado di vedere tutti gli elementi del vostro backlog in una volta sola e di decidere rapidamente quali hanno bisogno della vostra attenzione in base alla priorità. Man mano che lavorate e completate le attività in sospeso, potete spuntarle dall'elenco.

Gli elenchi di sprint in ClickUp per la gestione delle attività e del backlog

Se gli elenchi Sprint non sono il metodo preferito per la gestione degli arretrati, utilizzare alcuni dei seguenti strumenti modelli agili :

Questi modelli consentono di registrare l'impatto di un elemento in ritardo, il lavoro richiesto per completarlo, lo stato attuale, il riepilogo del processo e molto altro.

Modello di Backlog del progetto ClickUp con informazioni dettagliate sulle attività in ritardo

Passaggio 3: aggiornare regolarmente la documentazione

I progetti agili sono dinamici e iterativi, quindi documentare ogni parte del processo nel suo stato è la chiave per avere informazioni aggiornate. 🗝️

I requisiti del cliente possono cambiare durante la fase di sviluppo del software e la documentazione deve riflettere tali cambiamenti. Aggiornamenti regolari garantiscono anche un lancio più rapido di ogni funzionalità/funzione, in quanto evitano inutili ritardi.

Con Documenti ClickUp è possibile gestire gli aggiornamenti in un batter d'occhio, modificando i documenti in tempo reale insieme ai colleghi o utilizzando la modalità Focus per concentrarsi sulla stesura dell'aggiornamento corrente senza distrazioni.

Non c'è bisogno di fare nulla da zero. Scegliete tra Dalla libreria di ClickUp con oltre 1.000 modelli per redigere tutti i documenti senza fatica e risparmiare tempo prezioso.

Archivia la documentazione del progetto e del flusso di lavoro in un unico documento ClickUp

È possibile iniziare con il modello Modello di documentazione del progetto ClickUp -Utilizzate i campi dedicati per annotare tutte le specifiche e altre informazioni rilevanti come i membri del progetto, il loro posto nel team o l'ambito della documentazione.

Una volta annotate tutte le nuove informazioni, è possibile taggare i membri del team interessati tramite commenti o @ notifiche, che riceveranno una notifica.

Collaborazione e modifica in ClickUp Docs con più utenti

Per rendere il processo ancora più semplice, utilizzare ClickUp AI per suggerimenti su come documentare i requisiti di un'iterazione del software. Da fare è solo fornire alcune informazioni di base sulla funzione o sulle modifiche apportate, senza doversi sforzare di scrivere da soli intere sezioni di gergo tecnico.

Una volta messo nero su bianco il funzionamento di una particolare funzionalità/funzione, è possibile generare rapidamente gli elementi essenziali del documento, come ad esempio:

Schemi

Tabelle di contenuto

Pagine web

È possibile farlo inviando un prompt a ClickUp AI, che farà tutto il lavoro pesante per voi. 🏋️

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

Passaggio 4: condivisione degli aggiornamenti con le parti interessate

La condivisione del lavoro richiesto con gli stakeholder garantisce la trasparenza e dà il tempo di apportare tempestivamente eventuali modifiche. Il titolare del progetto e gli investitori vogliono essere informati sulle risorse impiegate e sulle prestazioni del team La documentazione agile può fornire loro un quadro chiaro senza seppellirli in cumuli di carta. 🖼️

È possibile automatizzare questi processi creando dashboard personalizzati per le operazioni aiutando gli stakeholder a visualizzare tutte le attività concluse e quelle in sospeso. Il ClickUp Dashboard si basano su schede che possono essere adattate a qualsiasi progetto o processo. Ad esempio, è possibile utilizzare:

Carte personalizzate -Visualizzare le attività attraverso grafici a barre o a torta e conoscere il tempo impiegato da ciascuna attività grazie alla funzionalità di monitoraggio del tempo

-Visualizzare le attività attraverso grafici a barre o a torta e conoscere il tempo impiegato da ciascuna attività grazie alla funzionalità di monitoraggio del tempo Sprints : suddividete le attività in colori in base al loro stato attuale e identificate i colli di bottiglia durante il lavoro in corso (WIP)

: suddividete le attività in colori in base al loro stato attuale e identificate i colli di bottiglia durante il lavoro in corso (WIP) Assegnatari -Evidenziate le responsabilità di ogni membro del team e mantenete la trasparenza avendo una panoramica chiara delle attività su cui stanno lavorando

-Evidenziate le responsabilità di ogni membro del team e mantenete la trasparenza avendo una panoramica chiara delle attività su cui stanno lavorando Priorità-Outline tutti i processi classificando le attività in base al loro livello di priorità, taggandole come Urgenti, Alte, Normali, Basse o Non prioritarie

Una volta che siete soddisfatti del vostro documento, create un collegato interno accessibile solo agli utenti dell'organizzazione. Potete tranquillamente condividerlo con i vostri colleghi e ottenere il loro contributo, se necessario! 🔒

Le opzioni di condivisione private e pubbliche di ClickUp Docs consentono di scambiare documenti in sicurezza

Leggi il bonus: Puoi creare un database Fogli Google in cui aggiornare tutti i collegamenti alla documentazione accessibili al pubblico non appena vengono finalizzati. Create storie dell'utente e guide alla documentazione e condividetele con i vostri clienti, oppure analizzate le funzionalità e le proprietà più recenti.

Passaggio 5: Riflettere su ciò che ha funzionato e su ciò che vi ha fatto perdere tempo

Continuando a scrivere e fornire documentazione per i progetti, capirete meglio quali processi richiedono troppo tempo e come aggiornarli. Da fare vi aiuterà a ottimizzare i processi e migliorare le metodologie di project management **Sforzatevi di valutare:

Se la strutturazione dell'argomento favorisce la semplicità e la precisione

Se il vostroflusso di lavoro per la gestione della documentazione garantisce un'organizzazione impeccabile

Quali parti della documentazione richiedono più tempo, energia e attenzione?

Se si evita una documentazione troppo dettagliata e dispendiosa in termini di tempo, non si lascia spazio a scuse quando si tratta di una cattiva organizzazione dei dati. Tutti i membri del team e gli stakeholder devono essere in grado di trovare le informazioni necessarie.

Fortunatamente, con ClickUp è possibile semplificare questo processo Ricerca universale funzione permette di sfogliare migliaia di documenti, attività, chat o dashboard in pochi secondi. È possibile cercare parole chiave o anche le date degli ultimi aggiornamenti o revisioni.

La cosa più importante è assicurarsi che la documentazione non richieda molte energie e tempo. Stabilite quali sono le attività ricorrenti e sfruttate le risorse di cui disponete Automazioni di ClickUp per accelerare i processi. È possibile impostare trigger personalizzati o precostituiti per automatizzare le azioni e lasciare che lo strumento lavori la sua magia. Ad esempio, quando la priorità dell'attività passa da Normale a Bassa, ClickUp può archiviarla e applicare uno dei modelli per fornire una panoramica ben strutturata dell'attività.

Sfruttare le Automazioni ClickUp per risparmiare tempo sulle attività ricorrenti

Best practice per la documentazione agile

Anche se apparentemente semplice, navigare nella documentazione agile può sembrare di trovare la strada attraverso un labirinto oscuro di processi, iterazioni veloci e requisiti in continua evoluzione. Ma non deve essere così cupo: potete adottare alcune regole e lasciarvi guidare lungo il percorso. 🔦

Ecco alcune pratiche semplici ma efficaci per documentare i progetti agili:

Focalizzarsi sul software funzionante: Agile dà la priorità alla consegna di software funzionante ai clienti. La documentazione deve supportare questo obiettivo fornendo indicazioni e contesto senza diventare un collo di bottiglia per lo sviluppo Creare una documentazione dinamica: La documentazione deve evolvere insieme al prodotto e al progetto. Invece di creare documenti statici ed estesi in anticipo, maintainer una documentazione dinamica che si adatti ai cambiamenti e rifletta lo stato attuale del prodotto Adottare l'approccio just-in-time: Creare la documentazione solo quando è necessaria e con un livello di dettaglio sufficiente. Questo approccio evita l'eccesso di documentazione e garantisce che rimanga pertinente e utilizzabile Impiegare l'approccio collaborativo: Incoraggiare la collaborazione tra i membri del team e gli stakeholder durante la creazione e la revisione della documentazione. In questo modo si garantisce che la documentazione rifletta i loro valori e incorpori prospettive diverse Implementare la tecnica visiva: Utilizzare rappresentazioni visive come diagrammi, diagrammi di flusso e wireframe per presentare efficacemente concetti e relazioni complesse. La documentazione visiva fornisce una base per una migliore comprensione e un più facile processo decisionale

Costruire processi di documentazione agile efficaci e supportare i progetti con ClickUp

La documentazione agile consente ai team agili di comunicare efficacemente, di adattarsi rapidamente e di ottenere risultati eccezionali. Con le giuste strategie, è possibile gestire lo sviluppo del software senza perdere la concentrazione su ciò che conta.

Fortunatamente, non dovete iniziare il vostro viaggio da soli La suite per il project management di ClickUp fornisce tutto ciò che serve per mettere a punto i processi di documentazione e scalarli senza comprometterne l'efficacia o l'efficienza. Iscrivetevi a ClickUp gratis ed eccellere in tutti i progetti con una documentazione concisa e ben studiata.