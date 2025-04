Guida definitiva allo sviluppo agile del prodotto (2025)

volete saperne di più sullo sviluppo agile del prodotto?

Sia che stiate costruendo software o producendo prodotti hardware, il processo Agile vi aiuta a rendere il ciclo di sviluppo più breve e produttivo.

Se volete imparare le basi dell'approccio Agile, siete nel posto giusto.

In questo articolo scoprirete cos'è la metodologia Agile, come funziona, i suoi vantaggi e il miglior strumento di project management Agile per voi.

Iniziamo!

Che cos'è Agile?

La metodologia Agile è un insieme di pratiche che aiuta i team a ridurre la durata del ciclo di sviluppo e a realizzare prodotti incentrati sull'utente.

da cosa lo fa?

Una Team agile lavora in sprint brevi di 2-4 settimane per costruire una versione funzionante del prodotto.

Alla fine di ogni sprint, presentano questa versione ai principali stakeholder. Sulla base del feedback di ogni stakeholder, si passa allo sprint successivo.

Questo processo si ripete finché il prodotto finale non soddisfa le aspettative di tutti.

perché?

Gli sprint brevi aiutano a ridurre il tempo totale di produttività.

E le frequenti revisioni con gli stakeholder vi aiutano a rimanere in contatto con le esigenze dei clienti.

il risultato?

Un prodotto migliore sviluppato in meno tempo!

Questa è, ovviamente, una molto diverso stile di sviluppo da uno stile di project management tradizionale come la metodologia Waterfall.

In che modo il framework Agile è diverso dalla metodologia Waterfall?

Un progetto Agile contiene multipli sprints o cicli di sviluppo, mentre la metodologia

Metodologia Waterfall

prevede un singolo ciclo di produttività che può durare mesi o addirittura anni.

Inoltre, l'approccio Agile verifica continuamente la produttività durante tutto il ciclo di sviluppo. I team Waterfall eseguono test sui prodotti solo dopo che sono stati completamente sviluppati.

Ciò significa che il cliente può esaminare il prodotto solo al termine del ciclo di produttività. In Agile, invece, si coinvolgono attivamente i clienti durante tutto il ciclo di sviluppo processo di sviluppo del prodotto aiutandovi a costruire prodotti di qualità superiore.

Chi può utilizzare la metodologia Agile?

Sebbene il framework Agile sia stato sviluppato per progetti di sviluppo software, ciò non significa che la metodologia non possa essere utilizzata per lo sviluppo di hardware o per altri settori.

Infatti, è possibile adottare la metodologia di sviluppo Agile per tutti i tipi di settori, come la finanza, il marketing e persino l'edilizia.

Su cosa si basa Agile?

Il Manifesto Agile è un breve documento che riepiloga i principi della metodologia. Espone una serie di principi e di regole 4 valori e 12 principi per tutti i team di sviluppo Agile.

Sebbene non si tratti di regole rigide da seguire, i valori e i principi influenzano ogni processo di sviluppo Agile Sviluppo agile del software .

Insieme, i principi e i valori Agile sviluppano nei membri del team una mentalità Agile, orientata alla massima collaborazione e innovazione.

I 4 valori Agile sono:

Individui e interazioni rispetto a processi e strumenti

rispetto a processi e strumenti Software di lavoro rispetto alla documentazione completa

rispetto alla documentazione completa La collaborazione con il cliente rispetto alla negoziazione del contratto

rispetto alla negoziazione del contratto Affrontare il cambiamento piuttosto che seguire un piano

I 12 principi Agile possono essere suddivisi in 4 gruppi:

1. I principi del project management agile sulla soddisfazione del cliente

Dare priorità alla riunione delle esigenze del cliente per consegnare un software di alta qualità e lavoro entro la scadenza

Accogliere i cambiamenti dell'ultimo minuto nei requisiti

Continuare a consegnare ogni due settimane o mesi per ottenere un feedback continuo dai clienti e adattare il prodotto di conseguenza

2. Principi di project management agile sulla qualità

Per giudicare l'esito positivo del prodotto, concentrarsi sul grado di soddisfazione dei clienti

Mantenere un ritmo di sviluppo costante per seguire il processo di sviluppo guidato dai test

Prestare costante attenzione all'eccellenza tecnica e a un buon design, in quanto ciò migliora la qualità del prodotto l'agilità del team ### 3. Principi di project management agile sulla collaborazione Gli stakeholder del progetto {\an8}Non perdere tempo?

Un piano Agile efficiente si concentra principalmente su queste 4 aree:

A. Dichiarazione della visione del prodotto

Si tratta di una semplice descrizione di una riga di ciò che il prodotto è destinato a raggiungere.

Una volta iniziato il progetto, ogni azione intrapresa deve essere ricondotta alla visione del prodotto visione .

Dovrebbe essere sufficientemente specifica da rafforzare il vostro intento, ma abbastanza ampia da accogliere varie possibilità durante la produttività.

Esempio: Dare alle persone la possibilità di scegliere tra le migliori pizze al prezzo più basso.

B. Roadmap della produttività La roadmap del prodotto evidenzia tutte le funzionalità/funzione chiave che rendono un prodotto funzionale.

Potete anche aggiungere un elenco di funzionalità/funzione USP (unique selling proposition) che differenziano il vostro prodotto dagli standard di mercato.

Esempio: Una funzionalità/funzione che consente agli utenti di confrontare i prezzi e i tempi di consegna delle pizze tra vari ristoranti._

E soprattutto, trattandosi di una 'roadmap', stabilisce un calendario di produzione approssimativo per il team.

C. Backlog del prodotto

A il backlog del prodotto contiene tutti gli elementi della roadmap Agile. Tuttavia, non è un semplice elenco di cose da fare.

È sviluppato e gestito dal titolare del prodotto, che aggiunge priorità e stime a ogni funzionalità/funzione in esso contenuta.

Inoltre, gli elementi del backlog di prodotto vengono assegnati al team di sviluppo in base alla loro priorità.

Tuttavia, il backlog di prodotto non è congelato nel tempo.

Ogni volta che il titolare del prodotto acquisisce nuove conoscenze sul comportamento dei clienti, anche il backlog può cambiare per adattarsi alle loro esigenze.

D. Piano di rilascio

Una volta pianificato il backlog, è possibile impostare un piano di rilascio piano di rilascio per diverse impostazioni di funzionalità/funzione che saranno sviluppate durante i vari sprint. Il risultato di ogni sprint è noto come "incremento".

Esempio:

Sprint 1: Creazione inserimento dell'utente caratteristiche

Stampa 2: Sviluppare funzioni di confronto della pizza_

Bonus: Scopri di più modelli di gestione del prodotto qui_ .

Fase #2: Sprint

Se la fase di piano è come scrivere la sceneggiatura di un film, gli sprint sono quando si gira il film!

Tutte le attività di produttività avvengono in sprint della durata di 2-4 settimane.

È anche la fase in cui avvengono test, revisioni e modifiche.

Gli sprint sono quindi la fase più lunga, quella che richiede più risorse e la parte più produttiva del processo di sviluppo del prodotto Agile.

Ecco come un ciclo di sprint del processo Agile Processo di gestione agile del prodotto viene condotto:

A. Pianificazione degli sprint

Il piano di rilascio restringe il programma più ampio per ogni sprint.

Ma è solo nella sessione di piano dello sprint che il team decida come raggiungerlo.

Ad esempio, il backlog del prodotto menziona che il processo di onboarding è una priorità e deve essere completato nel primo sprint.

Nella prima riunione di piano dello sprint, il team deciderà quali attività e sottoattività secondarie sono necessarie. Questo elenco viene chiamato "Elenco backlog dello sprint .

Le attività menzionate nello sprint backlog vengono quindi assegnate ai membri del team, con obiettivi e scadenze specifiche.

In breve, il processo di pianificazione dello sprint traccia un percorso per lo sprint.

Il team non deve fare altro che lavorarci sopra.

B. Standup quotidiano Valori agili insistono sulle interazioni faccia a faccia per un migliore coordinamento.

Soprattutto quando il lavoro è in pieno svolgimento durante gli Sprints.

Lo StandUp quotidiano è un modo per migliorare la comunicazione.

In questo caso, il team di sviluppo si riunisce per 15 minuti ogni mattina per discutere del giorno precedente, del piano per il giorno successivo e di qualsiasi potenziale ostacolo.

Queste riunioni giornaliere sono abbastanza brevi da evitare discussioni estenuanti ma abbastanza lunghe da condividere i punti salienti della giornata.

E proprio come una buona pizza, una fetta di questa può saziare!

C. Revisione Sprint Dopo settimane di lavoro a ritmo serrato per completare il backlog dello sprint, il team consegna un incremento. Il team presenta questo software funzionante ai principali stakeholder durante la riunione di revisione dello sprint.

Questa è l'occasione per il team di valutare il feedback degli utenti e identificare le modifiche da apportare.

In questa fase, il prodotto è come una base di pizza con salsa e condimenti.

se gli ingredienti sono giusti, un po' di calore (o di feedback) non farà altro che rendere il prodotto migliore!

D. Retrospettiva dello sprint Un team Agile si concentra sul miglioramento a ogni sprint.

Ecco perché dopo la revisione, prima di prendere il titolo dello sprint successivo, si fermano per condurre una retrospettiva.

Questa riunione è una revisione interna di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha funzionato nello sprint precedente.

Il team utilizza queste informazioni per migliorarsi nello sprint successivo.

E con ogni versione del software di lavoro, si avvicina al prodotto finale.

I 3 vantaggi chiave dello sviluppo agile del prodotto

Avete capito quanto il metodo Agile sia diverso dalle pratiche di produttività tradizionali.

ma perché dovreste usarlo?

Ecco i 3 vantaggi chiave del metodo Agile:

1. Comunicazione più rapida e stakeholder più informati

La scarsa comunicazione è una delle ragioni principali del fallimento di un progetto.

Ma il processo Agile lo previene mettendo la comunicazione al centro del progetto.

I membri del team interagiscono tra loro ogni giorno negli standUp quotidiani

Il titolare del prodotto, in qualità di rappresentante del cliente, fa parte di ogni processo

Le revisioni dopo ogni sprint incoraggiano la partecipazione diretta degli stakeholder al processo di produttività

Per tutta la durata del progetto, i team dipendono dall'interazione faccia a faccia rispetto a qualsiasi altro tipo di interazione.

È davvero il modo più veloce per Da fare!

2. Sviluppa un ambiente innovativo

potete aspettarvi che i membri del team siano innovativi se gli chiedete anche di redigere documenti noiosi e di fare rapporto a una dozzina di persone?

Gli autori di Agile hanno riconosciuto come troppi processi scoraggino l'innovazione .

Ed è per questo che i principi di Agile sono cancellati su ciò che i priorità del team dovrebbero essere.

Un team Agile si concentra sulla consegna di software funzionante in più iterazioni.

Mentre i metodi tradizionali si concentrano sul raggiungimento della perfezione in una sola volta, Agile enfatizza un metodo di prova e miglioramento. Ecco perché il Ambiente Agile è una fonte di energia per il pensiero progettuale e la creatività.

3. Cicli di produttività più rapidi

Ecco la storia dell'orrore per uno sviluppatore:

Lavorare su un prodotto per mesi per poi rendersi conto che non soddisfa affatto le aspettative dei clienti!

Sì, è una storia da incubo.

Vi farà tornare all'età della pietra del vostro progetto!

Fortunatamente, in un progetto Agile, è possibile mantenere un ritmo costante di produttività e revisioni.

La collaborazione con i clienti vi fornirà il feedback degli utenti durante le fasi di produttività e di test.

Inoltre, poiché la durata degli sprint è limitata a 2-4 settimane, c'è una barriera naturale a qualsiasi ritardo nel processo di sviluppo del prodotto.

Se volete saperne di più sui vantaggi dello sviluppo software Agile, il nostro team ha raccolto le seguenti informazioni altri 6 motivi in questo post .

Tutto ciò vi consentirà di essere sulla corsia preferenziale per lo sviluppo di un prodotto pronto per il mercato.

**Ma tutti questi vantaggi non rendono più facile la costruzione di un prodotto

Ci sono ancora molti problemi da risolvere, come ad esempio:

come si può fare in modo che il team comunichi senza sforzo tra di loro e con gli stakeholder?

Da fare per tenere sotto controllo l'agilità del team?

Come si può monitorare il ritmo vertiginoso e le centinaia di attività di sprint?

Decine di domande. Un'unica soluzione.

Avete bisogno di un potente strumento di project management.

E non uno strumento qualsiasi; avete bisogno del migliore sul mercato, ClickUp.

Il miglior strumento di project management agile del 2022: ClickUp

Con un'ampia gamma di funzionalità/funzioni per lo sviluppo di prodotti Agile e la collaborazione, ClickUp ha tutto per supportare qualsiasi team Agile (interno e remoto )!

Ecco come alcune funzionalità/funzione di ClickUp supportano l'opzione Processo di sviluppo agile del prodotto :

A. Gestire gli sprints con Elenchi degli sprint e

Punti dello sprint Gli Sprints sono le fasi più lunghe del processo di sviluppo Agile, ognuna delle quali è un campo minato di attività a ritmo serrato.

Naturalmente, non ci si può permettere di perdere nemmeno un'informazione.

ma come si possono gestire gli sprint senza una documentazione estesa?

Basta usare la funzionalità di ClickUp Elenchi di sprint.

Si tratta di semplici liste di controllo che dividono ogni sprint in piccole attività. Potete spuntare le attività dall'elenco man mano che procedete con la roadmap del prodotto.

È possibile creare una lista di controllo per tutti i progetti Agile, le attività, le attività secondarie e persino le storie degli utenti. Aggiungete i punti Scrum a un elenco per capire quanto tempo impiegherete per completare gli elementi del backlog.

Ma non è tutto.

non si può gestire uno sprint senza un po' di

punti di sprint

{\an8}Allacciati ad esso, giusto?

Per monitorare la capacità del carico di lavoro, ClickUp consente di aggiungere punti dello sprint per una gestione efficiente delle risorse. Questo è particolarmente utile quando si utilizza la funzione Sequenza per organizzare il proprio programma.

come?

Poiché è possibile aggiungere facilmente punti dello sprint alle attività, è possibile determinare meglio la capacità di ciascuno per una migliore allocazione del lavoro.

Come se non bastasse, ClickUp consente di scegliere il proprio sistema di punti. Che preferiate la sequenza di Fibonacci (1,2,3,5,8), il sistema di numerazione lineare (1,2,4,8) o qualsiasi altra cosa, ClickUp è in grado di gestirla!

B. Ottenere una panoramica completa dei progetti su Dashboard Se il vostro team Agile

lavora da remoto o nello stesso ufficio, hanno bisogno di rimanere al passo con i loro progetti.

La funzionalità ClickUp Dashboard passa a soddisfare questa esigenza.

Fornisce rapidi riepiloghi/riassunti visivi dell'intero progetto per garantire che le cose si svolgano senza intoppi.

Inoltre, è possibile personalizzare la propria dashboard con sprints widget come ad esempio:

Grafici di burndown : la quantità di lavoro rimanente in un progetto

Grafici di burnup : la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di velocità : tasso di completamento delle attività

Grafici del flusso cumulativo : stato delle attività nel tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image16-1.png grafico di flusso cumulativo /$$$img/

ClickUp incoraggia una comunicazione rapida e pulita tra i team con la sua Sezione Commenti.

Utilizzatelo per:

Conversazioni dettagliate: relative a un'attività, a un'attività o a un incarico specifico

relative a un'attività, a un'attività o a un incarico specifico **Taggare i membri del team per avvisarli di commenti importanti

Condivisione di documenti e file: relativi al progetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Instagram\\_Post\_-\_ClickUp_Employee_Adventure\\_\_\_\_6av2vv.png sezione commenti dell'attività di ClickUp /%img/

ma siete preoccupati che il mare di commenti sulla correzione dei bug travolga il team di prodotto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image13-4.gif uomo che dice troppo /$$$img/

Non preoccupatevi, ClickUp è Commenti assegnati la funzionalità/funzione vi guarda le spalle.

Convertite qualsiasi commento in un'attività e assegnatela a voi stessi o a un altro membro del team. ClickUp informa il membro del team e mostra il commento nella sezione Home nella loro finestra In arrivo, in modo da non perderla.

Da fare una volta terminato il compito, è sufficiente risolvere il commento per indicare il completamento dell'attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image15-1.png primo piano della lista di controllo e del commento di ClickUp /$$$img/

D. Invitare le parti interessate a collaborare con Diritti di accesso personalizzati La regolare collaborazione con i clienti rende il metodo Agile unico nel suo genere.

E la funzionalità di ClickUp Diritti di accesso personalizzati la rende possibile.

Questa funzionalità consente a un product manager Agile di condividere i file, le cartelle e gli elenchi di attività del progetto con chiunque al di fuori dell'area di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/permissions-1400x1012.png condividere le impostazioni in ClickUp /$$$img/

Ma si mantiene comunque il controllo completo su ciò che ' autorizzazioni ' che è stato concesso all'interessato.

Alcuni esempi di autorizzazioni sono:

Può visualizzare : per visualizzare i dettagli del progetto, ma non interagire

: per visualizzare i dettagli del progetto, ma non interagire Può commentare : per commentare le attività e gli elenchi di attività

: per commentare le attività e gli elenchi di attività Può modificare : per modificare le attività ma non per crearle

: per modificare le attività ma non per crearle Creare e modificare : per creare le proprie attività e sottoattività secondarie

: per creare le proprie attività e sottoattività secondarie Può cancellare: per cancellare le attività che non ha creato

Ma non è tutto.

ClickUp offre un'incredibile varietà di funzionalità/funzione di project management che aiutano a Trasformazione agile , come:

Obiettivi : suddividere gli obiettivi dello sprint in Traguardi più facili da raggiungere

Priorità : tentare prima le attività più importanti

Visualizzazioni multiple : scegliere tra varie visualizzazioni del progetto come Vista Elenco , Vista Bacheca , Vista Riquadro , Visualizzazione del Calendario e Modalità Me Schede di valutazione settimanali : monitoraggio rapido degli oggetti e degli obiettivi del team di sviluppatori

Pulse : sapere quali attività sono state svolte dal vostro team di sviluppatori remoto o il team interno è più attivo in un determinato periodo

Automazioni automazioni: oltre 50 processi di progetto ripetitivi per risparmiare tempo

Grafici di Gantt : completano la panoramica della sequenza temporale del progetto con un solo colpo d'occhio

Visualizzazione della chat : accedere facilmente a tutte le conversazioni relative al progetto

Potenti app per dispositivi mobili iOS e Android : per la collaborazione sul lavoro in movimento

Conclusione

Un processo di sviluppo del prodotto agile porterà la vostra organizzazione produttività al livello successivo.

Non solo svilupperete prodotti più incentrati sull'utente, ma impiegherete anche meno tempo e risorse nel processo.

Ma per adattarsi al metodo Agile (e tenerne il passo), avrete bisogno della tecnologia giusta a supporto.

