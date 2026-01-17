Le 9 migliori alternative a Stansa IA per i team nel [anno]

Stansa IA è una piattaforma di generazione di contenuti basata sull'IA nota per le sue interazioni flessibili e senza restrizioni, ideali per la scrittura creativa.

Tuttavia, quando si lavora in team, l'utilizzo di uno strumento di IA autonomo crea un divario frustrante tra la generazione di contenuti e il completamento del lavoro.

Questa disconnessione, nota come " contesto dispersivo " (quando i team perdono tempo passando da un'app all'altra e cercando informazioni sparse su più piattaforme), ti costringe a copiare, incollare e riformattare costantemente i risultati dell'intelligenza artificiale nel tuo sistema di project management.

Con le aziende che ora gestiscono in media 275 applicazioni SaaS separate, questa frammentazione è diventata una sfida critica per la produttività.

Questa guida presenta 10 alternative a Stansa AI che risolvono diversi problemi. Alcune si concentrano sulla scrittura di narrativa con meno restrizioni sui contenuti. Altre, come ClickUp, offrono un'IA che affianca le tue attività e la comunicazione del tuo team.

Cominciamo.

9 alternativa a Stansa IA in sintesi

Perché cercare alternative a Stansa IA?

Teams spesso cercano alternative a Stansa IA per alcuni motivi chiave:

Necessità di funzionalità di collaborazione in team: Stansa IA funziona come strumento individuale, privo dei robusti Stansa IA funziona come strumento individuale, privo dei robusti flussi di lavoro connessi necessari per i progetti di team

Preoccupazioni relative alla governance dei contenuti : le organizzazioni spesso richiedono un maggiore controllo sui le organizzazioni spesso richiedono un maggiore controllo sui risultati dell'IA per mantenere la voce e l'accuratezza del marchio.

Lacune nell'integrazione del flusso di lavoro: gli strumenti di IA autonomi creano attriti perché i contenuti non confluiscono automaticamente nei tuoi sistemi di lavoro. Molti team hanno bisogno di un'IA che si colleghi direttamente ai loro gli strumenti di IA autonomi creano attriti perché i contenuti non confluiscono automaticamente nei tuoi sistemi di lavoro. Molti team hanno bisogno di un'IA che si colleghi direttamente ai loro piani di progetto e alla documentazione ufficiale per garantire la coerenza.

L'alternativa giusta per te dipende dai tuoi obiettivi. Che tu abbia bisogno di maggiore libertà creativa, di generare contenuti professionali o di uno strumento di IA completamente integrato nella tua piattaforma di gestione del lavoro, c'è un'opzione che fa al caso tuo.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni.

Le migliori alternative a Stansa IA da utilizzare

1. ClickUp (ideale per i team che necessitano di una creazione di contenuti basata sull'IA integrata con la gestione del lavoro)

L'utilizzo di uno strumento di scrittura IA autonomo per i progetti di gruppo spesso porta a frustrazione. Si generano ottimi contenuti in un'unica app, ma poi è necessario copiarli manualmente nei propri documenti, creare attività per il proprio team e spiegare nuovamente il contesto in una chat separata.

Converged AI Workspace di ClickUp, una piattaforma unica in cui progetti, documenti e conversazioni convivono con l'intelligenza artificiale integrata come livello di intelligenza, aiuta i team a evitare il continuo passaggio da un'app all'altra mantenendo tutto in un unico posto.

Stansa IA eccelle nella generazione di contenuti non filtrati e ad alto volume. ClickUp, invece, è progettato per i team di contenuti professionali che hanno bisogno che la loro IA comprenda i loro dati aziendali specifici, collabori in tempo reale e sposti automaticamente i pezzi attraverso una pipeline di produzione.

Ecco come le funzionalità principali di ClickUp si distinguono in questo contesto:

Creatività sensibile al contesto con ClickUp Brain

Fai brainstorming di idee, crea contenuti e perfeziona le bozze con ClickUp Brain.

Mentre Stansa IA genera testi basati su dati di addestramento generici, ClickUp Brain genera testi basati sui tuoi dati. Si tratta di una rete neurale per la tua area di lavoro che collega le tue attività, i tuoi documenti e le persone.

Invece di destreggiarti tra più strumenti, puoi generare contenuti direttamente dove già si trovano i tuoi progetti, i tuoi documenti e le comunicazioni del tuo team. Conosce le scadenze dei tuoi progetti, i documenti precedenti del tuo marchio e chi è responsabile di cosa.

Brain elimina il "copia-incolla" perché l'IA ha già accesso alla tua base di conoscenze interna.

Creazione collaborativa di contenuti con ClickUp Docs

Crea documenti privi di errori in modo collaborativo in ClickUp Docs

Stansa AI è in gran parte un'esperienza solitaria: tu dai i comandi, lei scrive. ClickUp Docs trasforma la creazione di contenuti in un lavoro di squadra. Sostituisce la necessità di strumenti separati come Documenti Google.

Puoi semplificare il processo di creazione dei contenuti redigendo una bozza in un documento di ClickUp, utilizzando ClickUp Brain per ampliarla e quindi creando attività di ClickUp per la modifica e la revisione, il tutto senza uscire dalla piattaforma.

I membri del team possono aggiungere contesto, lasciare commenti in tempo reale o @menzionarsi a vicenda per concordare le modifiche. Grazie alla ricca formattazione e alle autorizzazioni variabili, Docs diventa il tuo spazio collaborativo sicuro per tutti i tipi di progetti di contenuto.

Trasforma qualsiasi evidenziazione in un documento in un compito tracciabile. Se un editor lascia un commento dicendo "correggi questa introduzione", quel commento può essere assegnato come attività formale con una data di scadenza, assicurando che nulla venga tralasciato: un livello di responsabilità che Stansa IA non offre.

Mantieni attivi i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

ClickUp Automations gestisce il "lavoro intenso" del processo editoriale. I team possono rimanere allineati durante tutta la creazione dei contenuti utilizzando ClickUp Automations per creare flussi di lavoro automatizzati per notificare le parti interessate e far passare i contenuti attraverso le fasi di approvazione.

Ad esempio, puoi impostare dei trigger in modo che quando uno scrittore finisce una bozza in ClickUp Docs, lo stato cambi automaticamente in "Pronto per la revisione" e l'editor venga avvisato tramite Slack o email.

Puoi anche utilizzare automazioni basate sull'IA. Ad esempio, quando un'attività passa allo stato "Terminata", ClickUp Brain può generare automaticamente un riepilogo del lavoro completato e pubblicarlo come commento per le parti interessate, tenendo tutti aggiornati senza che tu debba scrivere una sola parola.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Scrittura collaborativa: crea contenuti in tempo reale insieme al tuo team, convertendo i feedback direttamente in attività tracciabili per garantire che ogni modifica venga effettivamente completata.

Prompt basati su persona: genera output specializzati utilizzando framework IA predefiniti su misura per ruoli come specialisti SEO, editori o product manager.

Campi dinamici basati sull'IA: estrai informazioni, traduci testi o riepiloga/riassumi automaticamente le descrizioni delle attività all'interno del tuo calendario dei contenuti per visualizzare i dati di alto livello a colpo d'occhio.

Ricerca aziendale universale: individua qualsiasi file o conversazione su ClickUp, Google Drive, Slack e altro ancora da un'unica barra di ricerca, eliminando il tempo sprecato a cercare su più piattaforme.

Automazione basata sull'intelligenza artificiale: avvia attività ripetitive come aggiornamenti di stato, generazione di riepiloghi e notifiche al team in base a regole personalizzate per mantenere attiva la tua pipeline di contenuti senza input manuali.

Wiki verificati: centralizza le linee guida del tuo marchio e le procedure operative standard in una centralizza le linee guida del tuo marchio e le procedure operative standard in una knowledge base sicura che segnala i contenuti obsoleti, in modo che il tuo team utilizzi sempre le informazioni più accurate.

Pro e contro di ClickUp

Riduci la dispersione del contesto mantenendo contenuti, progetti e comunicazioni in un unico posto con l'area di lavoro Converged AI di ClickUp. Il numero elevato di funzionalità/funzioni può richiedere tempo per essere esplorato completamente. L'IA è sensibile al contesto, consentendo la generazione di contenuti più pertinenti e utili. L'esperienza dell'app mobile presenta alcune differenze rispetto alla versione desktop. I contenuti sono perfettamente collegati alle attività, ottimizzando l'intero flusso di lavoro dall'inizio alla fine. I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento durante l'impostazione della struttura iniziale della propria area di lavoro.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 nota:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è il modo in cui riunisce tutto in un unico posto: attività, scadenze, commenti, documenti e responsabilità sono tutti interconnessi. Questo riduce inutili scambi di comunicazioni e rende il lavoro molto più trasparente. La flessibilità nella personalizzazione dei flussi di lavoro, degli stati e delle visualizzazioni consente ai diversi team di lavorare in modi che si adattano perfettamente ai loro processi, mantenendo al contempo visibilità e controllo. ClickUp ha notevolmente migliorato il coordinamento, i follow-up e l'esecuzione complessiva delle attività quotidiane.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è il modo in cui riunisce tutto in un unico posto: attività, scadenze, commenti, documenti e responsabilità sono tutti interconnessi. Questo riduce inutili scambi di comunicazioni e rende il lavoro molto più trasparente. La flessibilità nella personalizzazione dei flussi di lavoro, degli stati e delle visualizzazioni consente ai diversi team di lavorare in modi che si adattano perfettamente ai loro processi, mantenendo al contempo visibilità e controllo. ClickUp ha notevolmente migliorato il coordinamento, i follow-up e l'esecuzione complessiva delle attività quotidiane.

💡Suggerimento: in ClickUp puoi creare Super Agent praticamente per qualsiasi attività.

Ulteriori informazioni su Super Agents qui:

2. DreamGen (Ideale per scrittori che desiderano generare narrativa creativa senza restrizioni)

tramite DreamGen

Molti strumenti di scrittura basati sull'IA hanno filtri di contenuto rigorosi che possono soffocare la creatività, soprattutto per gli scrittori di narrativa che desiderano esplorare caratteri complessi o trame non convenzionali.

DreamGen è una piattaforma progettata per scrittori di narrativa creativa che necessitano di maggiore flessibilità. Si concentra sulla generazione di storie senza le rigide restrizioni di contenuto presenti in altre piattaforme, consentendo di esplorare un intervallo più ampio di temi e scenari.

Con DreamGen puoi creare caratteri personalizzati, costruire scenari narrativi dettagliati e generare contenuti narrativi con un'interferenza minima da parte della moderazione dei contenuti. Questo ti aiuta a mantenere una voce e un thread narrativo coerenti, fondamentali per i progetti di narrativa più lunghi.

Le migliori funzionalità di DreamGen

Generazione di storie senza censure: esplora narrazioni non convenzionali senza i filtri di contenuto che interrompono il flusso creativo negli strumenti di IA tradizionali.

Personalizzazione dei caratteri e memoria: crea profili dettagliati dei caratteri che l'IA memorizza, garantendo la coerenza della tua storia senza dover reinserire continuamente i prompt.

Molteplici opzioni di modelli di IA: accedi a diversi modelli di IA ottimizzati per vari stili di scrittura, che ti offrono la flessibilità di scegliere quello più adatto al tuo progetto.

Pro e contro di DreamGen

Offre libertà creativa agli scrittori di narrativa per esplorare diverse trame Integrazione limitata con strumenti esterni di scrittura o project management Un forte carattere aiuta a mantenere la coerenza narrativa nelle storie lunghe. Incentrato sulla narrativa, è meno adatto ai contenuti professionali o di marketing. L'accesso ai contenuti creati dalla community è fonte di ispirazione per nuovi progetti. Ottimizzare i prompt per ottenere i migliori risultati richiede un certo apprendimento.

Prezzi di DreamGen

Free

Starter: 7,83 $ al mese per utente

Avanzato: 19,35 $ al mese per utente

Pro: 48,30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di DreamGen

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di DreamGen?

Ecco cosa ha condiviso un utente di Reddit durante la condivisione:

Mi piace molto l'idea di poter creare più caratteri per una stessa storia. È un'idea originale e questo sito ha un grande potenziale! Ho creato il mio bot (privato), che ha 16 caratteri, tutti con descrizioni molto dettagliate. Funzionava bene fino a metà della creazione, ma ora che sono terminato presenta dei problemi.

Mi piace molto l'idea di poter creare più caratteri per una stessa storia. È un'idea originale e questo sito ha un grande potenziale! Ho creato il mio bot (privato), che ha 16 caratteri, tutti con descrizioni molto dettagliate. Funzionava bene mentre lo stavo creando, ma ora che ho terminato presenta dei problemi.

Hai bisogno di aiuto per creare uno script? Questo video ti spiega come utilizzare l'IA per ottenere i migliori risultati!

3. NovelAI (Ideale per scrittori di narrativa che desiderano una narrazione IA personalizzabile con generazione di immagini)

tramite NovelAI

Gli strumenti generici di IA spesso producono testi prevedibili e poco originali, che non sembrano adatti alla narrativa. Gli scrittori hanno bisogno di un'IA che comprenda le convenzioni letterarie e sia in grado di adattarsi a generi e stili specifici.

NovelAI è una piattaforma creata appositamente per gli scrittori. I suoi modelli sono addestrati sulla letteratura, il che consente loro di comprendere meglio la struttura narrativa e lo stile prosaico, rendendo il risultato finale più letterario.

Puoi creare moduli personalizzati basati sui tuoi autori o generi preferiti e persino generare immagini che ti aiutino a visualizzare i tuoi caratteri e le tue scene.

NovelAI pone inoltre l'accento sulla privacy degli utenti, garantendo che le tue storie rimangano private e non vengano utilizzate per la formazione.

Le migliori funzionalità di NovelAI

Modelli di IA addestrati sulla letteratura: l'IA viene addestrata sulla narrativa, il risultato è una prosa che comprende il ritmo narrativo e le convenzioni del dialogo.

Moduli IA personalizzati: regola lo stile di scrittura dell'IA in base ad autori o generi specifici, per avere un maggiore controllo sul risultato finale.

Generazione di immagini integrata: visualizza i tuoi caratteri e le tue scene con il visualizza i tuoi caratteri e le tue scene con il generatore di immagini integrato, che ti aiuta a sviluppare la tua visione creativa.

Pro e contro di NovelAI

Produce prosa di qualità letteraria che risulta più naturale rispetto all'IA generica. Per accedere alle funzionalità e ai modelli avanzati è necessaria una sottoscrizione. Le tue storie rimangono private e non vengono utilizzate per l'addestramento dei modelli. La qualità della generazione delle immagini può variare Le opzioni di personalizzazione avanzate ti consentono di modellare i risultati dell'IA in base alle tue esigenze. Non progettato per contenuti professionali o di marketing

Prezzi di NovelAI

Free

Tablet: 10 $ al mese per utente

Scroll: 15 $ al mese per utente

Opus: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di NovelAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Non disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di NovelAI ?

Una recensione su G2 fa una menzione:

Utilizzo principalmente NovelAI per la scrittura creativa. Mi piace la sua flessibilità e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di scrittura. Mi aiuta quando sono in blocco e non so come continuare una storia. La sua flessibilità mi permette di modificare il tono o lo stile senza ricominciare da capo, il che mi fa risparmiare molto tempo. Apprezzo il modo in cui mantiene coerenti il contesto e i caratteri, anche quando cambio stile. Questo rende la sperimentazione molto più facile e meno frustrante. È davvero utile quando si lavora su storie più lunghe e si vuole mantenere la coerenza.

Utilizzo principalmente NovelAI per la scrittura creativa. Mi piace la sua flessibilità e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di scrittura. Mi aiuta quando sono in blocco e non so come continuare una storia. La sua flessibilità mi permette di modificare il tono o lo stile senza ricominciare da capo, il che mi fa risparmiare molto tempo. Apprezzo il modo in cui mantiene coerenti il contesto e i caratteri, anche quando cambio stile. Questo rende la sperimentazione molto più facile e meno frustrante. È davvero utile quando si lavora su storie più lunghe e si vuole mantenere la coerenza.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT è l'assistente AI perfetto per gli scrittori. Elimina il "toggle tax" (il tempo perso passando da un'app all'altra), centralizza la ricerca e la scrittura e automatizza i passaggi ripetitivi. Ciò consente a scrittori e ricercatori di concentrarsi su attività di alto valore, come l'ideazione, l'analisi e la creatività, mentre l'AI si occupa del lavoro pesante di stesura, riepilogamento/riassunto e organizzazione. Cerca e rieliepiloga istantaneamente le ricerche nell'area di lavoro, nei documenti e nelle app collegate per raccogliere riferimenti e approfondimenti senza cambiare strumento.

Dettate idee o prompt utilizzando Talk to Text e lasciate che BrainGPT generi diverse varianti di testo, schemi o spunti creativi per qualsiasi formato di scrittura.

Modifica, correggi e ottimizza le bozze per renderle più chiare, adeguare il tono e ottimizzarle per i motori di ricerca grazie ai suggerimenti basati sull'IA.

Genera immagini e risorse visive a partire da prompt e mantienile collegate alle tue attività di scrittura per una creazione di contenuto senza soluzione di continuità.

Automatizza i flussi di lavoro di scrittura ripetitivi, assegna attività e gestisci le revisioni, il tutto all'interno di un'area di lavoro unificata.

Memorizza e riutilizza i modelli di prompt e consulta rapidamente le linee guida interne per garantire coerenza e accuratezza nei tuoi testi.

4. IA Dungeon (ideale per la narrazione interattiva e le esperienze narrative simili a giochi)

tramite IA Dungeon

Gli strumenti di scrittura IA tradizionali generano testi statici, ma cosa succede se desideri una storia che risponda alle tue scelte? Per gli autori che desiderano un'esperienza dinamica, simile a un gioco, un semplice generatore di testo non è sufficiente.

AI Dungeon è un pioniere nella narrazione interattiva basata sull'IA. Crea narrazioni dinamiche che rispondono ai tuoi input, funzionando più come un gioco di avventura testuale che come un assistente di scrittura.

Puoi iniziare con scenari predefiniti o creare i tuoi mondi personalizzati. L'IA si adatta alle tue azioni in tempo reale. Offre anche funzionalità multiplayer, rendendolo uno strumento eccellente per la narrazione collaborativa o i gruppi di giochi da tavolo.

Le migliori funzionalità di AI Dungeon

Formato narrativo interattivo: la storia si adatta alle tue scelte, creando una narrazione ramificata che risulta dinamica e coinvolgente.

Creazione di mondi personalizzati: crea mondi e caratteri dettagliati che fungeranno da base per le tue storie interattive.

Narrazione multiplayer: invita altri utenti a partecipare alla tua storia e a contribuire alla narrazione, rendendolo uno strumento divertente per la creatività collaborativa.

Pro e contro di IA Dungeon

Il formato interattivo unico rende la narrazione più personale e coinvolgente. Meno adatto alla produzione di contenuti raffinati e pubblicabili Una solida community e una ricca libreria di contenuti forniscono ispirazione infinita per nuove storie. Le politiche di moderazione dei contenuti si sono evolute, il che potrebbe influire su alcuni casi d'uso. Il formato simile a un gioco è un punto di accesso accessibile per i nuovi utenti della narrazione basata sull'IA. La qualità dei risultati può variare a seconda della complessità dello scenario.

Prezzi di IA Dungeon

Free

Champion: 14,99 $ al mese per utente

Legenda: 29,99 $ al mese per utente

Mythic: 49,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di AI Dungeon

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

Scopri come utilizzare gli agenti IA per la creazione di contenuti 👇

5. Sudowrite (ideale per autori di narrativa professionisti che necessitano di assistenza nella scrittura strutturata)

tramite Sudowrite

Gli scrittori di narrativa professionisti hanno bisogno di qualcosa di più della semplice generazione di testo grezzo. Hanno bisogno di strumenti che comprendano la struttura della storia e possano aiutare con sfide di scrittura specifiche, come creare descrizioni vivide o perfezionare i dialoghi.

Sudowrite è progettato per scrittori di narrativa professionisti e offre funzionalità specializzate che vanno oltre la semplice generazione di contenuti basata sull'IA. Funge da partner di scrittura, aiutandoti a sviluppare idee, ampliare e perfezionare il tuo lavoro.

Con strumenti come "Describe" per i dettagli sensoriali e "Story Engine" per lo sviluppo di trame di lunghezza pari a un romanzo, Sudowrite ti aiuta a mantenere lo slancio nei progetti di lunga durata. Molti autori professionisti lo utilizzano perché si adatta a un flusso di lavoro di scrittura serio.

Le migliori funzionalità di Sudowrite

Descrivi la funzionalità per la scrittura sensoriale: Genera descrizioni visive, sonore, olfattive e tattili per arricchire le tue scene e renderle più coinvolgenti.

Story Engine per lo sviluppo di romanzi: un sistema strutturato che ti guida attraverso lo sviluppo della trama e l'evoluzione dei caratteri, rendendo più facile affrontare la narrativa di lunga durata.

Strumenti di riscrittura ed espansione: perfeziona la tua prosa riscrivendo i passaggi in stili diversi, espandendo le descrizioni brevi o snellendo le sezioni prolisse.

Pro e contro di Sudowrite

Ogni funzione/funzione è progettata specificamente per le sfide della scrittura di narrativa. Dedicato esclusivamente alla narrativa, quindi non adatto ad altri tipi di contenuti. The Story Engine fornisce supporto per progetti di lunga durata, non solo per contenuti brevi. Richiede tempo per imparare gli strumenti specifici e il flusso di lavoro per ottenere il massimo valore Ha riscosso successo tra gli autori pubblicati, a dimostrazione della sua qualità professionale. Il modello di sottoscrizione può rappresentare un investimento significativo per gli scrittori amatoriali.

Prezzi di Sudowrite

Free

Hobby: 19 $ al mese per utente

Professionale: 29 $ al mese per utente

Max: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sudowrite ?

Una recensione su G2 condivide:

Fornisce una varietà di strumenti per aiutare a scrivere e riscrivere parti di una storia. L'inclusione di una bibbia della storia è davvero utile, poiché evita la necessità di utilizzare più strumenti. L'IA funziona sia nel manoscritto che nella bibbia della storia, consentendo di sviluppare rapidamente tutti gli aspetti della storia.

Fornisce una varietà di strumenti per aiutare a scrivere e riscrivere parti di una storia. L'inclusione di una bibbia della storia è davvero utile, poiché evita la necessità di utilizzare più strumenti. L'IA funziona sia nel manoscritto che nella bibbia della storia, consentendo di sviluppare rapidamente tutti gli aspetti della storia.

6. Claude (Ideale per i team che necessitano di un'IA conversazionale con risposte sfumate e ponderate)

tramite Claude

Molti strumenti di IA producono risposte che sembrano robotiche e non colgono le sfumature. Quando si affrontano argomenti complessi, è necessaria un'IA in grado di fornire risposte ponderate e meditate invece di testi generici e stereotipati.

Claude, un assistente IA di Anthropic, è noto per le sue capacità di conversazione di alta qualità. Le sue risposte sono spesso più ponderate, rendendolo una scelta eccellente per contenuti che richiedono sottigliezza o ragionamenti complessi.

Uno dei principali punti di forza di Claude è la sua ampia finestra contestuale, che gli consente di elaborare documenti lunghi per la riattivazione/riepilogazione o l'analisi. È possibile caricare un PDF e chiedere a Claude di fornire approfondimenti, il che consente un enorme risparmio di tempo per i flussi di lavoro che richiedono molte ricerche.

Le migliori funzionalità di Claude

Finestra di contesto estesa: elabora e consulta documenti lunghi, rendendola ideale per riepilogare relazioni o analizzare ricerche.

Risposte di conversazione ricche di sfumature: Claude gestisce argomenti complessi con maggiore sottigliezza rispetto a molti concorrenti, producendo contenuti che sembrano più ponderati.

Funzionalità di analisi dei documenti: carica direttamente i file affinché Claude li analizzi, li riepiloghi/riassuma o li utilizzi come materiale di riferimento per la creazione di contenuti.

Pro e contro di Claude

Produce risultati ponderati e ricchi di sfumature che sembrano meno meccanici. Potrebbe essere più cauto nel trattare determinati argomenti o richieste Le potenti funzionalità di elaborazione dei documenti sono ideali per attività che richiedono un intenso lavoro di ricerca. Il piano gratis presenta limiti d'uso che potrebbero non supportare flussi di lavoro intensi. Le interazioni risultano più naturali e di conversazione Nessuna integrazione nativa con le piattaforme di project management

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Un utente di Capterra effettua la condivisione:

Ciò che mi colpisce di più dell'utilizzo di Claude è il suo approccio di conversazione. Piuttosto che avere la sensazione di queryare semplicemente un database, le interazioni sembrano collaborative. Claude pone domande chiarificatrici quando le mie richieste sono ambigue, il che mi ha spesso aiutato a perfezionare il mio pensiero su ciò di cui ho effettivamente bisogno. Questo scambio si è rivelato prezioso non solo per ottenere risultati migliori, ma anche per sviluppare idee più chiare fin dall'inizio.

Ciò che mi colpisce di più dell'utilizzo di Claude è il suo approccio di conversazione. Piuttosto che avere la sensazione di queryare semplicemente un database, le interazioni sembrano collaborative. Claude pone domande chiarificatrici quando le mie richieste sono ambigue, il che spesso mi ha aiutato a perfezionare il mio pensiero su ciò di cui ho effettivamente bisogno. Questo scambio si è rivelato prezioso non solo per ottenere risultati migliori, ma anche per sviluppare idee più chiare fin dall'inizio.

7. DeepFiction IA (ideale per la generazione rapida di storie con modelli specifici per genere)

tramite DeepFiction IA

A volte non è necessario uno strumento di scrittura complesso con una curva di apprendimento ripida. Vuoi solo generare rapidamente una storia per divertirti o per stimolare la creatività, senza dover dedicare troppo tempo alla configurazione.

DeepFiction AI è un punto di accesso accessibile per la generazione di storie tramite IA. Offre modelli specifici per genere che consentono di creare storie rapidamente senza bisogno di diventare esperti di prompt engineering.

Puoi scegliere tra categorie come romanticismo, fantasy o mistero e l'IA genererà contenuti in linea con le convenzioni di quei generi. È uno strumento semplice incentrato sull'accessibilità e sul valore dell'intrattenimento.

Le migliori funzionalità di DeepFiction IA

Modelli specifici per genere: seleziona un genere e ottieni contenuti generati dall'IA che seguono le convenzioni di quello stile, semplificando la creazione di storie.

Generazione rapida di storie: l'interfaccia semplice privilegia la velocità, consentendoti di creare storie con una configurazione minima.

Funzionalità di continuazione della storia: estendi le storie esistenti o continua le narrazioni con l'assistenza dell'IA.

Pro e contro di DeepFiction IA

L'approccio basato su modelli lo rende accessibile agli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di IA. Meno personalizzazione rispetto alle piattaforme di scrittura di narrativa più avanzate La generazione rapida di contenuti è ottima per esercizi creativi veloci o intrattenimento. La qualità dei risultati potrebbe non essere così raffinata come quella ottenuta con strumenti più specializzati. I risultati incentrati sul genere aiutano a garantire che il contenuto sia in linea con le tue aspettative. Funzionalità limitate per progetti di narrativa professionale o di lunga durata

Prezzi di DeepFiction IA

Starter: 5 $ al mese per utente

Pro Autore: 20 $ al mese per utente

Studio: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di DeepFiction IA

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

📮ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al cambio di contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo.

8. ChatGPT (ideale per un'assistenza IA versatile e generica su tutti i tipi di contenuti)

tramite ChatGPT

Le esigenze di contenuto del tuo team sono diverse. Un giorno scrivi bozze di email, il giorno dopo crei testi di marketing e quello successivo cerchi di semplificare un argomento tecnico complesso. Utilizzare uno strumento specializzato per ogni attività è inefficiente e costoso.

ChatGPT è il coltellino svizzero degli assistenti IA, in grado di gestire un ampio intervallo di attività relative al contenuto. La sua versatilità lo rende la scelta ideale per i team che necessitano di un unico strumento per tutto, dalla scrittura creativa alle spiegazioni tecniche.

Con ChatGPT puoi redigere bozze di email, scrivere codice, raccogliere idee e semplificare argomenti complessi attraverso un'interfaccia naturale e conversazionale. Tuttavia, funziona come uno strumento autonomo, quindi dovrai comunque affrontare il problema della dispersione del contesto, che l'area di lavoro di ClickUp con IA è progettata per risolvere.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Generazione di contenuti versatile: gestisci un ampio intervallo di attività, dalla stesura di email alla scrittura creativa alla generazione di codice, tutto in un unico posto.

Plugin e GPT personalizzati: estendi le sue funzioni tramite una connessione a servizi esterni o creando GPT personalizzati su misura per le tue esigenze specifiche.

Perfezionamento delle conversazioni: ripeti i tuoi risultati attraverso una conversazione naturale, rendendo il processo di creazione più intuitivo.

Pro e contro di ChatGPT

La sua versatilità senza pari lo rende un'opzione affidabile per teams con esigenze diverse. Funziona come strumento autonomo senza integrazione nativa nelle piattaforme di lavoro. Aggiornamenti regolari e miglioramenti del modello garantiscono un continuo ampliamento delle sue capacità. I contenuti devono essere trasferiti manualmente nel luogo in cui si svolge effettivamente il tuo lavoro. Una vasta comunità di utenti fornisce risorse complete e promoti condivisi. I filtri dei contenuti possono talvolta interferire con l'uso creativo o professionale.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT ?

Una recensione su G2 condivide:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è la sua intuitività e affidabilità: comprende rapidamente il contesto e fornisce risposte chiare e ben strutturate senza bisogno di troppi scambi. Apprezzo in particolare la sua capacità di adattarsi a toni e requisiti diversi, sia che io abbia bisogno di qualcosa di professionale, creativo o conciso.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è la sua intuitività e affidabilità: comprende rapidamente il contesto e fornisce risposte chiare e ben strutturate senza bisogno di troppi scambi. Apprezzo in particolare il modo in cui si adatta a toni e requisiti diversi, sia che io abbia bisogno di qualcosa di professionale, creativo o conciso.

9. Jasper (ideale per i team di marketing che necessitano di contenuti coerenti con il marchio su larga scala)

tramite Jasper IA

I team di marketing sono costantemente sotto pressione per produrre grandi volumi di contenuti in linea con il marchio. Gli strumenti generici di IA non comprendono la voce del tuo marchio, il che significa che il tuo team spreca tempo prezioso a effettuare modifiche ai risultati per allinearli agli standard della tua azienda.

Jasper è una piattaforma di contenuti IA progettata specificamente per i team di marketing. Si concentra sulla coerenza del marchio e fornisce modelli che supportano la produzione di contenuti su larga scala.

Con la funzionalità Brand Voice di Jasper, puoi addestrare l'IA secondo le tue linee guida specifiche, assicurandoti che tutti i contenuti generati siano in linea con il tuo marchio. Offre anche strumenti di collaborazione e funzioni di gestione delle campagne, rendendolo una scelta solida per i team di marketing.

Tuttavia, rimane uno strumento di contenuto specializzato piuttosto che una piattaforma completa per la gestione del lavoro.

Le migliori funzionalità di Jasper

Formazione sulla voce del marchio: forma l'IA sulle linee guida del tuo marchio per garantire che tutti i contenuti generati siano coerenti e in linea con il marchio.

Modelli specifici per il marketing: accedi a modelli per testi pubblicitari, post sui social media e articoli di blog che codificano le best practice di marketing.

Strumenti per campagne e collaborazione: gestisci le campagne di marketing con funzionalità di collaborazione in team che supportano il tuo flusso di lavoro.

Pro e contro di Jasper

Ogni funzionalità/funzione è progettata in base alle esigenze dei team di marketing. Meno adatto ad altre funzioni aziendali o tipi di contenuti La funzionalità Brand Voice garantisce la coerenza del marchio su larga scala. Richiede un investimento iniziale di tempo per configurare la funzionalità Brand Voice. Gli strumenti di collaborazione integrati supportano i flussi di lavoro del team di marketing Gli utenti individuali potrebbero trovare che abbia più funzionalità/funzioni di quelle di cui hanno bisogno.

Prezzi di Jasper

Versione di prova gratis

Pro: 69 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper ?

Una recensione di Capterra afferma:

Puoi utilizzare Jasper per fare brainstorming, riformulare idee, organizzare pensieri e scrivere molto più velocemente rispetto a quanto faresti partendo da zero. Nel complesso, ha introdotto tangibili efficienze individuali e di team e siamo molto soddisfatti dei costanti miglioramenti apportati alla piattaforma!

Puoi utilizzare Jasper per fare brainstorming, riformulare idee, organizzare pensieri e scrivere molto più velocemente che se partissi da zero. Nel complesso, ha introdotto tangibili efficienze individuali e di team e siamo molto soddisfatti dei costanti miglioramenti apportati alla piattaforma!

Trova lo strumento di IA più adatto al flusso di lavoro del tuo team

La giusta alternativa a Stansa IA dipende da ciò che stai cercando di realizzare. Gli scrittori di narrativa creativa trarranno vantaggio da strumenti specializzati come NovelAI o Sudowrite. I team di marketing troveranno valore in piattaforme incentrate sul marchio come Jasper.

Ma la vera sfida non è solo trovare un'IA che generi buoni contenuti, bensì trovarne una che si adatti al modo in cui lavora effettivamente il tuo team. Gli strumenti di IA autonomi creano attrito, costringendoti a trasferire manualmente i contenuti tra il tuo sistema di project management, i tuoi documenti e le chat del tuo team.

La soluzione IA più efficace è quella che colma il divario tra la generazione di contenuti e la loro esecuzione. Che tu scelga uno strumento specializzato nella narrativa o una piattaforma di marketing, dai la priorità alle soluzioni che riducono gli attriti nel tuo flusso di lavoro.

Per i team che desiderano eliminare la frammentazione del contesto tra la generazione di contenuti IA e la gestione del lavoro, ClickUp offre un'intelligenza artificiale che vive dove si svolge il lavoro.

Iscriviti gratis oggi stesso.

Domande frequenti (FAQ)

Stansa AI è una piattaforma di generazione di contenuti basata sull'IA nota per le sue interazioni flessibili, principalmente per la scrittura creativa e professionale. I team spesso cercano alternative per ottenere funzionalità/funzioni come la collaborazione in team, una migliore integrazione con i sistemi di gestione del lavoro o capacità specializzate per il marketing o la narrativa.

Gli strumenti di scrittura IA non filtrati hanno meno restrizioni sui contenuti, il che consente l'esplorazione di temi non convenzionali che potrebbero essere bloccati dagli strumenti tradizionali. Piattaforme come ChatGPT danno priorità alla sicurezza e all'ampia accessibilità, il che a volte può interrompere il flusso creativo per alcuni generi di narrativa.

Per i team che hanno bisogno di collaborare sui contenuti e integrarli nei loro flussi di lavoro, ClickUp è la scelta più valida. Combina la generazione di contenuti AI con la project management e la documentazione, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro.

Sì, la maggior parte delle alternative di scrittura IA, tra cui ClickUp e Jasper, sono progettate per la creazione di contenuti commerciali e consentono di utilizzare i contenuti generati per scopi aziendali. Tuttavia, è sempre una buona idea rivedere i termini di servizio di ciascuna piattaforma per quanto riguarda la titolarità dei contenuti.