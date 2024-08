10 migliori alternative di Claude AI per la scrittura AI nel 2024

Utilizzate ampiamente l'intelligenza artificiale per i vostri progetti di scrittura? È probabile che abbiate sentito parlare di Claude AI come di una assistente alla scrittura e chatbot AI!

Facile da usare e con un'interfaccia altamente conversazionale, Claude AI è un modello linguistico AI avanzato che vi aiuta in tutte le vostre esigenze di scrittura, che si tratti di articoli di blog educativi, documenti accademici, riassunti di documenti, piani e contratti, o anche di codice per il vostro sito web.

Sebbene Claude AI sia popolare tra i professionisti, è ancora lontano dall'essere perfetto per quanto riguarda la base di conoscenza, il ragionamento e la logica, la comprensione del linguaggio naturale, le capacità di comprensione e gli strumenti di sicurezza.

Ci sono molti strumenti sul mercato con potenti modelli di codifica e di linguaggio e software di scrittura di articoli AI per alleggerire il vostro carico di lavoro. Per questo motivo, vi abbiamo proposto un elenco di 10 alternative a Claude. Esplorate, confrontate e scegliete quella più adatta a voi.

Cosa cercare nelle alternative a Claude AI?

Qualsiasi strumento di scrittura AI o chatbot AI che utilizzate dovrebbe essere più di un semplice assistente che vi aiuta a completare i compiti.

Dovrebbe fornire una guida e un valido supporto per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali e organizzativi in modo più rapido ed efficiente.

Ecco le caratteristiche principali da ricercare prima di scegliere le alternative Claude:

Scegliere uno strumento di scrittura dotato di intelligenza artificiale con un'interfaccia utente fluida e uno stile di input-output colloquiale

Una vasta libreria di informazioni approfondite e regolarmente aggiornate su un'ampia gamma di argomenti contribuirà ad aggiungere sostanza e valore alla vostra scrittura

L'accuratezza delle informazioni e la riduzione al minimo degli errori grammaticali sono elementi imprescindibili per tutte le alternative Claude

I tempi di risposta rapidi senza compromettere la qualità dei contenuti aumenteranno la vostra produttività

La flessibilità nel gestire diversi formati di input e stili di scrittura è un must

Assicuratevi di poter personalizzare le risposte in termini di stile, tono e linguaggio in base alle vostre esigenze

È essenziale contestualizzare le risposte in modo che siano coerenti e pertinenti al documento o alla conversazione più ampia

Le funzionalità multilingue assicurano la possibilità di produrre contenuti per soddisfare una serie di utenti diversi e di usufruire di una traduzione linguistica più rapida

Le funzionalità di guida con suggerimenti per migliorare i contenuti, la struttura e lo stile di scrittura miglioreranno la qualità dei vostri risultati

Tutte queste qualità sono auspicabili nelle alternative Claude, che potrebbero aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze di creazione di contenuti.

Le 10 migliori alternative di Claude AI da usare nel 2024

Vediamo ora alcune delle migliori alternative a Claude.

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp AI Writing Assistant per migliorare la vostra scrittura

ClickUp è un progetto e gestione delle attività piattaforma che offre ClickUp AI un assistente di scrittura AI progettato per migliorare la produttività. Oltre a numerosi strumenti e funzioni che aiutano a gestire i progetti e a collaborare con il team, ClickUp offre anche molti modelli per organizzare il lavoro e ottenere di più, più velocemente.

L'assistente di scrittura AI di ClickUp può aiutarvi a creare tutti i tipi di documenti, blog, casi di studio e materiale di marketing ben formattati, per eliminare le attività banali e ripetitive e accelerare gli incarichi creativi.

Creare, modificare e fare brainstorming con ClickUp AI

Utilizzatelo con Documenti ClickUp per soddisfare tutte le vostre esigenze di contenuto. Riassume i contenuti dei documenti e genera anche attività basate sul contesto dei documenti.

Che si tratti di scrittura, ricerca, marketing o sviluppo di prodotti, ClickUp AI risponde a varie richieste per diversi argomenti. Agisce come un copy editor personale, producendo contenuti adatti al vostro ruolo e al vostro caso d'uso.

Il software di copywriting AI vanta tempi rapidi e produce contenuti di alta qualità con informazioni aggiornate.

Generare idee e collaborare con il proprio team utilizzando ClickUp Docs

Inoltre, con l'aiuto di Documenti di ClickUp è possibile condividere e archiviare tutto il proprio lavoro e seguire l'avanzamento di progetti e incarichi individuali o collaborativi in un unico luogo.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Riassumere appunti di riunioni, conversazioni e documenti con ClickUp AI

Generazione di piani e risposte ai messaggi in pochi secondi

Creare e modificare contenuti accattivanti e concisi utilizzando documenti pre-strutturati su ClickUp Docs che aiutano a risparmiare tempo

Collaborare con il proprio team in tempo reale e aggiungere commenti con ClickUp Docs

Utilizzate oltre 100Strumenti di intelligenza artificiale creati per diversi dipartimenti

Facilitare una maggiore fluiditàcollaborazione interfunzionale tramite integrazioni con diverse applicazioni e software come Google Drive, Slack, Hubspot e Outlook, tra gli altri

Limitazioni di ClickUp

Ci vuole un po' di tempo per abituarsi alla piattaforma, che offre molte caratteristiche e funzionalità. Per superare questa difficoltà, ClickUp mette a disposizione guide, webinar, modelli e un Centro assistenza dettagliato

Non tutte le integrazioni presenti su ClickUp sono ancora perfettamente sincronizzate

Prezzi di ClickUp

**Gratuito

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro del Workspace

Valutazioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

2. Gaspare

via Gaspare Jasper è un altro popolare strumento di scrittura AI che aiuta a creare post per blog, testi per i social media, e-mail, descrizioni di prodotti, testi pubblicitari, recensioni e landing page.

È una delle alternative di Claude in grado di produrre contenuti privi di errori e SEO-friendly, per aiutarvi a superare il blocco dello scrittore e assicurarvi che i vostri pezzi piacciano agli dei dell'algoritmo e si classifichino bene.

Potete affidarvi agli ampi set di dati di Jasper per ottenere risposte prive di plagio a richieste su molti argomenti.

Jasper può contribuire a snellire il processo di creazione dei contenuti e a scalare le operazioni sui contenuti, aiutandovi a creare brief di contenuto ordinati e facili da seguire. Alcune attività, come la scrittura di annunci e la stesura di e-mail, possono essere completamente automatizzate utilizzando i modelli di Jasper.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Generare risposte concise, significative e personalizzate con uno strumento che ha un'elevata consapevolezza contestuale

Ottenere risposte precise in breve tempo grazie a funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio

Multitasking e gestione simultanea di diverse query senza compromettere la velocità o l'accuratezza delle informazioni

Pubblicare contenuti SEO-friendly ottimizzati tramite l'apprendimento automatico per le parole chiave specifiche dell'argomento e ricevere suggerimenti per le parole chiave in base alle richieste dell'utente

Limitazioni di Jasper

Conoscenza limitata di argomenti di nicchia per i quali le informazioni sono scarse

Jasper manca di personalità e di tono umano nell'output finale, che tende a essere molto generico

Prezzi di Jasper

Creator: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

3. Copia.ai

via Copia.ai Se avete bisogno di aiuto per scrivere testi creativi per le vostre campagne di marketing, annunci o altri progetti, Copy.ai è una delle migliori alternative di Claude.

Copy.ai è uno strumento di scrittura AI che serve principalmente per generare titoli di blog, e-mail, post sui social media e testi di pagine di destinazione.

Offre vari strumenti, modelli e framework di scrittura che possono aiutare a eliminare lo stress di una pagina vuota. Ha un'interfaccia semplice che può essere facilmente utilizzata da tutti gli utenti, dai professionisti ai principianti.

Copy.ai è noto per offrire uno strumento integrato di categorizzazione dei progetti che può aiutare a organizzare e tenere traccia dei contenuti in base ai progetti a cui si sta lavorando.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

Riducete le possibilità di frode grazie a un controllore di plagio integrato

Supporto multilingue, con più di 25 lingue in cui scrivere

Generare email accattivanti in scala con istruzioni in linguaggio naturale

Accesso a più di 90 modelli per iniziare i vostri progetti

Limitazioni di Copy.ai

Alcune funzionalità sono accessibili solo tramite un abbonamento a pagamento

La base di conoscenze limitata di Copy AI lo rende inadatto a contenuti di lunga durata

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro: $49/mese

$49/mese Team: $249/mese

$249/mese Crescita: $1.333/mese

$1.333/mese Espansione: $2.666/mese

$2.666/mese Scala: $4.000/mese

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60 recensioni)

4. Rytr

via Rettr Rytr è un software di generazione di articoli AI basato su cloud, in particolare per i proprietari di piccole imprese, i marketer e gli scrittori freelance.

Può aiutare a creare contenuti di forma lunga e breve come blog, articoli, relazioni, post sui social media, descrizioni di prodotti e descrizioni di lavori.

Rytr offre una dashboard facile da usare che aiuta a tenere traccia dell'avanzamento dei contenuti e dei progetti.

Per chi ha bisogno di aiuto per le attività di SEO, Rytr può far risparmiare tempo.

Le migliori caratteristiche di Rytr

Genera immagini AI in aggiunta ai contenuti scritti per risparmiare tempo e denaro

Riduce i contenuti duplicati con un sistema integrato diRilevatore di plagio AI integrato* Generare contenuti in soli quattro passaggi: selezionare la lingua, scegliere il tono, selezionare il caso d'uso e aggiungere input

Limitazioni di Rytr

Limiti di Rytr

I contenuti long-form sono spesso goffi e ripetitivi

Necessita di miglioramenti negli strumenti di analisi delle SERP e di ricerca delle parole chiave

Prezzi di Rytr

Gratuito Piano

Piano risparmio: $9/mese

$9/mese Piano illimitato: $29/mese

Rytr valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. ChatGPT

via OpenAI Uno dei più riconosciuti modelli linguistici avanzati di intelligenza artificiale chatGPT può essere utilizzato per creare qualsiasi tipo di documento.

Che stiate cercando di scrivere contenuti brevi o lunghi, blog o descrizioni di prodotti, e-mail o post sui social media, o semplicemente vogliate delle risposte, potete trovare tutto su ChatGPT.

È una delle alternative di Claude che gli utenti amano per la sua interfaccia semplice e altamente interattiva, in grado di produrre interazioni simili a quelle umane nel tono e nello stile che preferiscono.

È in grado di gestire più richieste contemporaneamente, aiutandovi a lavorare in multitasking mantenendo il contesto. Inoltre, offre una visione storica di tutti i prompt per aiutarvi a tenere traccia dei vostri progetti e incarichi.

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Trovare risposte e risposte su un'ampia varietà di argomenti, poiché ChatGPT è uno dei più grandi modelli di elaborazione del linguaggio naturale finora disponibili

Completare compiti e incarichi diversi, indipendentemente dal ruolo ricoperto, poiché ChatGPT è altamente adattabile

Influenzare il comportamento e l'output dello strumento tramitecreando con cura le richieste per ottenere le migliori risposte possibili

Mantenere il contesto della richiesta nel corso di conversazioni prolungate

Limitazioni di ChatGPT

Nessun accesso alle informazioni in tempo reale

Incapacità di verificare le informazioni errate

Prezzi di ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Team: $30/mese per utente

$30/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

6. Nozione AI

via Nozione AI Una potente alternativa a Claude AI, Notion AI è uno strumento di scrittura di intelligenza artificiale che integra vari strumenti di intelligenza artificiale per aiutare a migliorare la produttività e i tempi di consegna del progetto.

È possibile utilizzarlo per diverse attività di elaborazione del linguaggio naturale, tra cui prendere appunti, scrivere documenti, fare brainstorming di idee, creare piani di marketing e redigere post sui social media.

Lasciate che la vostra creatività sul fronte personale e professionale fiorisca con l'aiuto di vari modelli progettati per la scuola, il lavoro e i progetti personali.

Se siete un'organizzazione che sta cercando di integrare l'intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro quotidiani, Notion AI potrebbe essere una delle migliori alternative Claude per aiutarvi a semplificare i processi e migliorare la produttività.

Le migliori caratteristiche di Notion AI

Ottenere approfondimenti e riepiloghi generati grazie alla funzione di autocompilazione che scansiona molti documenti

Accesso alla dashboard da qualsiasi luogo, poiché lo strumento è disponibile online su qualsiasi dispositivo di vostra scelta

Tradurre i documenti e accedere ai contenuti in più lingue

Migliorare i documenti semplificando, ampliando i dettagli o cambiando il tono grazie alle funzioni di miglioramento integrate nello strumento

Limitazioni di Notion AI

Ha bisogno di lavorare su contenuti di lunga durata, perché può diventare ripetitivo e manca di profondità

Debole capacità di contestualizzazione, poiché la maggior parte dei contenuti sembra frigida e priva di tono umano

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Aggiungete Notion AI a qualsiasi piano a pagamento per $8 per membro/mese, con fatturazione annuale. $10 per membro/mese per la fatturazione mensile e i piani gratuiti.

Valutazioni e recensioni di Notion AI

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. ParolaAi

via ParolaAi Quando sentite che il vostro testo, post o documento potrebbe avere bisogno di una scintilla di creatività, WordAi è lo strumento di riscrittura che potrebbe aiutarvi.

Una volta dato in pasto a questo generatore di testo AI il vostro post, WordAi riscrive l'intero post senza alterarne il significato, ma migliorandone lo stile e il tono per renderlo più adatto ai lettori.

È possibile utilizzarlo anche per riproporre contenuti esistenti per renderli più appetibili e dargli nuova vita.

Le migliori caratteristiche di WordAi

Migliora il posizionamento SEO di qualsiasi post utilizzando le parole chiave giuste

Aumenta la creatività e migliora la qualità complessiva dei contenuti grazie alla raffinatezza dell'intelligenza artificiale

Ristrutturazione delle frasi per migliorare la chiarezza

Una delle poche alternative a Claude che potete usare per far apparire il vostro pezzo originale ed evitare il rilevamento dell'IA

Limitazioni di WordAi

Incline agli errori grammaticali e alle incongruenze fattuali

Crea testo ripetitivo, ostacolando la scorrevolezza

Prezzi di WordAi

Mensile: $57/mese

$57/mese Annuale: $27/mese

$27/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Sintonia di parole

via Sintonia di parole Wordtune può essere utilizzato da scrittori, professionisti del marketing, accademici e persino studenti che desiderano migliorare la qualità della loro scrittura. Con il suo strumento Scrittura e parafrasi, può riscrivere intere frasi e paragrafi per creare contenuti più adatti ai lettori.

Se avete spesso difficoltà a trovare il tono e lo stile giusti, Wordtune può aiutarvi. Regolando il tono e lo stile dei vostri contenuti, rende la vostra scrittura più appetibile per un pubblico più vasto.

Le migliori caratteristiche di Wordtune

Riassumere documenti e persino video di YouTube per risparmiare tempo grazie allo strumento Read & Summarize

Aumento della produttività grazie ai modelli per le attività ripetitive

Creare, modificare e organizzare i documenti in modo centralizzato con l'editor di Wordtune

Utilizzabile come estensione del browser Chrome, sull'applicazione mobile iOS o come componente aggiuntivo di Edge

Limitazioni di Wordtune

Spazio limitato per le parole nell'editor, quindi i documenti di grandi dimensioni richiedono più tempo per essere riscritti o riassunti

Mancano le funzioni di personalizzazione e integrazione

Prezzi di Wordtune

**Gratuito

Plus: $24,99/mese

$24,99/mese Unlimited: $37,50/mese

$37,50/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

9. Scrittura veloce

via Scrittura veloce Speedwrite è ideale per professionisti e studenti che desiderano creare regolarmente contenuti su più argomenti. I contenuti possono assumere diverse forme, come ad esempio post per blog, articoli per i social media, saggi, ecc.

È uno strumento di scrittura AI che funziona come generatore automatico di testo. Aiuta a scrivere contenuti nuovi e ad aggiornare quelli esistenti migliorandone lo stile e la grammatica. È noto per la creazione di contenuti unici, in modo che il vostro testo non sia uguale a nessun altro.

Speedwrite è anche in grado di apportare modifiche ai contenuti esistenti senza alterarne il pensiero e l'intento originale.

Le migliori caratteristiche di Speedwrite

Innesca risposte altamente intuitive in base agli input, rendendo unica ogni risposta

Ridisegna il testo e ristruttura le frasi

Inserire il materiale di ricerca per ottenere approfondimenti

Inserire informazioni su qualsiasi nuovo argomento e ottenere una copia generata con informazioni aggiornate

Correzione del testo immesso

Prezzi di Speedwrite

**Gratuito

Mensile: $7,99

$7,99 Semestrale: $39.95

$39.95 Annuale: $59,95

Speedwrite valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Recensione non disponibile

10. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è una delle tante alternative di Claude rivolte ai professionisti del marketing che desiderano ottenere kPI di marketing attraverso la scrittura delle performance.

Anyword è in grado di generare e migliorare contenuti come blog, landing page, post sui social media, web copy, annunci ed e-mail con la voce del vostro marchio. I professionisti del marketing possono usarlo per creare contenuti accattivanti che favoriscono il fatturato.

La cosa migliore è che Anyword vi aiuta anche a misurare le prestazioni dei vostri testi su diversi canali.

Inoltre, dispone di funzioni integrate di controllo grammaticale e ortografico che garantiscono contenuti di alta qualità.

Le migliori caratteristiche di Anyword

Migliora i tassi di conversione utilizzando il modello di copywriting predittivo

Esame dell'impatto delle parole chiave sulle vendite grazie al Predictive Performance Score e ai test A/B

Conoscere i punti dolenti e i dati demografici del pubblico target attraverso qualsiasi testo o URL del sito web

Sperimentare tempi rapidi di realizzazione per contenuti lunghi e brevi

Limitazioni di Anyword

La base di conoscenze limitata causa l'imprecisione delle informazioni e l'alta probabilità di errori

Alcune funzionalità, come il Predictive Performance Score, sono disponibili solo in piani specifici

Prezzi di Anyword

Starter: $49/mese

$49/mese Data-driven: $99/mese

$99/mese Business: $499/mese

$499/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1100+ recensioni)

4.8/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (380+ recensioni)

ClickUp, il vostro assistente di scrittura AI da un solo punto di vista

Gestire la creazione e la pubblicazione di contenuti può essere un gioco da ragazzi. Dall'ideazione alla scrittura, fino all'editing e all'approvazione, mantenere organizzate tutte le parti in movimento è fondamentale per produrre contenuti di alta qualità nei tempi previsti.

È qui che una piattaforma integrata per la creazione di contenuti e la gestione dei progetti come ClickUp può essere d'aiuto.

Alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per la creazione di contenuti sono:

Spazio di lavoro centralizzato per pianificare, assegnare e tenere traccia di tutte le attivitàprogetti di contenuto in un unico luogo

Collaborazione in tempo reale che consente a scrittori, redattori e revisori di lavorare insieme

Assistente AI per scrivere bozze e suggerire miglioramenti

Automazione dei flussi di lavoro per snellire i cicli di revisione e approvazione

Integrazione avanzata della libreria di prompt

Inoltre, la sua interfaccia semplice e senza problemi lo rende adatto sia ai piccoli team che alle grandi aziende.

Approfittate delle solide capacità di gestione dei progetti di ClickUp e dell'assistenza alla scrittura AI per supportare tutte le vostre esigenze di creazione di contenuti. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!