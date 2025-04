i 12 migliori generatori di immagini IA nel 2025

La generazione di immagini IA sta trasformando il modo in cui creiamo immagini, in particolare per materiali di marketing, design e intrattenimento.

Questi strumenti rendono facile per chiunque, sia professionista che hobbista, trasformare rapidamente idee frammentarie in immagini di alta qualità.

Vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale per creare post sui social media, immagini per campagne pubblicitarie, progetti di prodotti in 3D o illustrazioni per libri? Ti basta un prompt dettagliato o semplicemente un'immagine di riferimento per ottenere un risultato eccellente.

In questo post del blog condividerò i 12 migliori generatori di immagini IA per creare immagini visivamente sbalorditive.

Cosa cercare nei generatori di immagini IA?

Il fattore più importante da considerare nella scelta di un generatore di immagini IA è la fedeltà del prompt all'immagine, o allineamento del prompt. Questo si riferisce alla precisione con cui lo strumento IA interpreta il testo e lo traduce nell'output visivo desiderato.

Valuta quindi diversi strumenti per vedere quale è in grado di gestire descrizioni complesse e creare le migliori immagini generate dall'IA.

Oltre all'allineamento dei prompt, è necessario considerare diversi altri fattori cruciali nella selezione dello strumento giusto per generare immagini IA.

Tra questi figurano: 🖼️ Alta risoluzione delle immagini: Assicurati che i generatori IA creino immagini chiare e di alta qualità che puoi facilmente stampare o ridimensionare

🎨 Stili artistici diversi: Scegli strumenti in grado di progettare una varietà di immagini, come disegni astratti, immagini realistiche o artistiche, illustrazioni, storyboard e fumetti

✏️ Facile personalizzazione e branding: Lo strumento dovrebbe consentire di modificare le immagini generate dall'IA e aggiungere loghi, filigrane o altri elementi di branding.

🧠 Perfezionamento del prompt: Cerca generatori di immagini IA che supportano un facile perfezionamento del prompt o l'allegato di immagini di riferimento per ottenere le migliori immagini

🛠️ Funzionalità/funzioni di progettazione avanzate: Il miglior generatore di immagini IA dovrebbe anche offrire funzionalità di progettazione aggiuntive come la progettazione 3D, la creazione di più varianti della stessa immagine e l'applicazione dello stile di un'immagine a un'altra

💰 Costo e accessibilità: Lo strumento dovrebbe offrire versioni gratuite o di prova in modo che gli utenti possano testarlo prima di sottoscrivere un abbonamento a pagamento

I 12 migliori generatori di immagini IA

Dopo approfonditi test e ricerche, il team di ClickUp e io abbiamo trovato i migliori generatori di immagini IA per il 2025. Questi strumenti sono come avere un artista personale a portata di mano.

Che tu sia un professionista o un principiante, ti consentono di creare immagini fantastiche in modo facile, veloce e divertente!

Genera immagini con ClickUp Converti il testo in attività direttamente dalle lavagne online con ClickUp Brain

ClickUp Whiteboards crea immagini IA utilizzando ClickUp Brain, il potente assistente IA. Ho appena aggiunto un prompt dettagliato e la mia immagine era pronta in pochi secondi. Questo aiuta a visualizzare meglio le idee e a realizzarle più velocemente.

Prova ClickUp Brain Visualizza le idee dei tuoi progetti nelle lavagne online di ClickUp utilizzando ClickUp Brain

Con le lavagne online, puoi collaborare con altre persone in tempo reale, assegnare attività per una migliore responsabilità, aggiungere note adesive e allegare file e documenti.

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Migliora immediatamente la tua scrittura con prompt basati sull'IA per contenuti chiari e professionali

Crea automaticamente riepiloghi/riassunti e elementi di azione per rimanere organizzato e concentrato

Traduci testi e controlla facilmente grammatica, ortografia e punteggiatura

Collabora in tempo reale o in modo asincrono utilizzando lavagne online digitali

Semplifica il tuo processo con flussi di lavoro e modelli personalizzabili

Limiti di ClickUp

La generazione di immagini IA su lavagne online non è ancora disponibile su dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

2. Adobe Firefly (ideale per creare immagini fotorealistiche)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly è uno strumento di IA generativa all'interno di Adobe Creative Cloud, che include app come Photoshop e Illustrator. È in grado di convertire prompt di testo in immagini in vari stili, tra cui astratto, ritratto e paesaggio.

Posso fornire un riferimento per lo stile dell'immagine e applicherà effetti di testo e texture unici a qualsiasi immagine, con un semplice prompt di testo. La sua funzionalità Generative Fill mi aiuta a rimuovere o aggiungere oggetti a un'immagine esistente, con il risultato di un'immagine fotorealistica. Firefly consente anche di salvare i progetti IA come modelli modificabili, consentendo una gestione dei progetti di design senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Firefly

Ottieni immagini artistiche di alta qualità generate dall'IA con una risoluzione fino a 2K con crediti aggiuntivi

Genera disegni vettoriali (composti da forme geometriche) con diverse varianti di colore

Ridimensiona le immagini e riempi in modo naturale lo spazio extra con la funzionalità Generative Extend

Crea video con prompt di testo (attualmente in modalità beta)

Limiti di Adobe Firefly

La qualità può diminuire con più versioni di prova e le immagini possono talvolta apparire distorte o incoerenti

Prezzi di Adobe Firefly

Free

4,99 $ al mese per 100 crediti

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Firefly?

La mia funzionalità preferita è la possibilità di caricare immagini di riferimento per creare effetti o elementi per una composizione composita e creare così opere d'arte nuove e originali! L'integrazione della piattaforma nel mio flusso di lavoro è semplicissima.

3. DALL-E 3 (ideale per creare immagini con testo)

DALL-E 3 è un generatore di immagini da testo di OpenAI. È integrato in ChatGPT e funziona efficacemente per gli utenti che hanno familiarità con ChatGPT. Mi piace come aggiunge texture vivaci, illuminazione e dettagli intricati per creare immagini più raffinate e nitide.

Una delle migliori funzionalità/funzioni di DALL-E 3 è quella di generare testo accurato e leggibile all'interno delle immagini. Puoi anche utilizzarlo per modificare parti di un'immagine esistente. Aiuta a perfezionare, sostituire o aggiungere elementi a una scena mantenendo la coerenza con il design originale. Tuttavia, con il piano Free di ChatGPT puoi creare solo due immagini al giorno.

Le 3 migliori funzionalità/funzioni di DALL-E

Crea poster, banner, meme o altri progetti che richiedono testo

Specifica stili artistici che vanno dal fotorealismo all'impressionismo, ai cartoni animati o all'estetica futuristica

Progetta immagini con scene altamente complesse, personaggi multipli, sfondi dettagliati e relazioni intricate

Limiti di DALL-E 3

Genera un'immagine alla volta con proporzioni limitate e dettagli umani imperfetti

Prezzi di DALL-E 3

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

Valutazioni e recensioni di DALL-E 3

Recensioni insufficienti

✨ Curiosità: il nome Dall-E è una combinazione di Salvador Dalí, famoso artista spagnolo, e WALL-E, il famoso robot della Pixar. Rappresenta la fusione tra creatività e tecnologia.

4. Canva (ideale per visualizzare prodotti o schizzi)

via Canva

Il generatore di immagini IA online di Canva è uno strumento intuitivo per visualizzare i tuoi schizzi e le tue idee di prodotto. Basta aggiungere il testo e scegliere uno stile come Acquerello, Filmico, Neon, Matita colorata o Retrowave e Canva creerà un'immagine per te.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è quella che suggerisce combinazioni di font e palette di colori basate sull'IA, suggerite automaticamente in base al tema del tuo design, rendendo il processo creativo più fluido.

Quello che mi piace di più di Canva è che integra diversi generatori di arte IA all'interno dell'app. Per migliorare la tua creatività, esplora Magic Media di Canva, Dream Lab di Leonardo.AI, Dall-E di OpenAI o Imagen di Google Cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Genera modelli completamente personalizzati in base ai tuoi prompt con Magic Design

Crea immagini da descrizioni testuali selezionando stili artistici con lo strumento IA Testo in immagine

Genera rapidamente contenuti brevi generati dall'IA come titoli e didascalie per immagini con Magic Write

Metti a punto facilmente le immagini generate con IA utilizzando icone e illustrazioni per perfezionare il tuo design all'interno della piattaforma

Limiti di Canva

Offre meno varianti di stile e funzionalità rispetto ad altri generatori di immagini IA

Prezzi di Canva

Free (fino a 50 immagini generate)

Pro: 15 $ al mese

Teams: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Canva

Capterra : 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

G2: 4,7/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Canva è la mia app preferita per qualsiasi tipo di progetto. L'ho usata per creare loghi, biglietti da visita, miniature per YouTube e persino per unire video. Mi piace il fatto che sia adatta a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di competenza. Non richiede particolari competenze tecniche per essere utilizzata. La sua integrazione con i diversi strumenti di IA l'ha resa ancora più interessante ed è come un negozio unico per tutto. Adoro Canva e continuerò a usarla e a consigliarla alle persone.

5. Midjourney (il migliore per creare varianti di immagini)

via Midjourney

Midjourney è un altro generatore di immagini IA molto popolare tra artisti e grafici per generare immagini fotorealistiche da prompt di testo. Funziona tramite Discord, dove è possibile regolare i prompt e ottenere diverse varianti del risultato.

La parte migliore è che posso impostare i parametri predefiniti per tutti i prompt di Midjourney per regolare le proporzioni, lo stile, la varietà delle immagini o la velocità di generazione. Sebbene MidJourney stia passando a un'interfaccia web, è ancora in versione alpha e disponibile solo per alcuni utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Scegli tra diversi modelli IA, tra cui V6 e Niji, per creare vari stili artistici

Genera immagini ad alta risoluzione con impostazioni regolabili per luminosità, contrasto e saturazione

Scarica, organizza e filtra le immagini utilizzando la scheda Archivio

Accedi ai diritti di utilizzo commerciale, alle funzionalità/funzioni di creazione privata e alle risorse della community per trovare ispirazione

Limiti di Midjourney

L'interfaccia di Discord è complicata per i principianti e i canali pubblici potrebbero compromettere la privacy

Prezzi di Midjourney

Base: 10 $ al mese

Standard: 30 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4. 4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Midjourney?

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione e visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettagli e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per la concept art, le moodboard e i progetti sperimentali. Il limite principale di Midjourney è la mancanza di integrazione con altri software di progettazione, che può rallentare i flussi di lavoro. Richiede passaggi aggiuntivi per esportare e importare immagini in strumenti come Photoshop per ulteriori modifiche, il che può interrompere il flusso creativo.

6. Ideogram (ideale per creare immagini personalizzate)

via Ideogram

Ideogram è un altro generatore di immagini IA intuitivo che crea foto di alta qualità basate sugli input dell'utente. Puoi selezionare una tavolozza di colori personalizzata per garantire che tutti i design IA siano in linea con le linee guida del tuo marchio.

Ti consentono anche di aggiungere le tue immagini per perfezionarle o come riferimento per crearne di nuove. La funzionalità/funzione Tile di Ideogram ti aiuta a creare arte digitale senza confini, garantendo che le tue immagini abbiano sfondi, motivi o texture senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ideogram

Genera immagini di alta qualità con una risoluzione nitida di 2K e opzioni di rendering veloce, tra cui le modalità turbo, standard e ad alto dettaglio

Perfeziona le tue immagini con Magic Fill ed Extend

Mantieni la privacy con la generazione di immagini riservate, anche dopo la scadenza della sottoscrizione

Crea immagini in blocco utilizzando la funzionalità/funzione pro

Limiti dell'ideogramma

La maggior parte delle funzionalità/funzioni, tra cui Tile e il caricamento delle immagini, sono disponibili nei piani a pagamento

Prezzi di Ideogram

Free

Base: 8 $ al mese

In più: 20 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ideogram

Recensioni insufficienti

✨ Curiosità: ogni giorno vengono create oltre 34 milioni di immagini IA. Questo ci dice che gli strumenti di IA svolgono ormai un ruolo cruciale nella democratizzazione della creatività, consentendo agli individui di generare immagini personalizzate di alta qualità su larga scala.

7. WOMBO Dream (Il migliore per creare immagini astratte)

via WOMBO Dream

Wombo Dream è un generatore di immagini IA comunemente utilizzato per creare oggetti, disegni astratti e NFT. Fornisce una base fondamentale per la creazione di arte generata dall'IA ed è destinato sia agli artisti che ai principianti.

Nonostante la sua facilità d'uso, funziona meglio per chi desidera idee rapide e sperimentali piuttosto che lavori complessi o sofisticati. Mi è piaciuto creare immagini con i suoi stili unici, tra cui argilla, anime, pittura a olio e pop retrò.

Le migliori funzionalità/funzioni di WOMBO Dream

Personalizza i design con prompt e impostazioni personalizzati per una creatività senza limiti

Goditi un'esperienza veloce e intuitiva che produce risultati professionali in pochi minuti

Acquista stampe di immagini generate dall'IA e partecipa a concorsi artistici su Discord

Limiti di WOMBO Dream

Potrebbe non funzionare bene per progetti tradizionali o realistici

Prezzi da sogno di WOMBO

Piano Free

9,99 $ al mese

169,99 $ con pagamento unico

Valutazioni e recensioni di WOMBO Dream

Recensioni insufficienti

💡Suggerimento: usa il contrasto e combinazioni inaspettate nei tuoi prompt per usufruire di nuove possibilità creative. Ad esempio, invece di chiedere semplicemente una "stazione spaziale", prova qualcosa come "un castello medievale che galleggia nello spazio, con cavalieri in tute spaziali a guardia dell'ingresso" Questi prompt spingono l'IA a fondere epoche, stili o temi drasticamente diversi, con il risultato di immagini visivamente accattivanti e fantasiose.

8. DreamStudio (ideale per creare immagini di alta qualità)

via DreamStudio

DreamStudio, creato da Stability AI, è uno strumento basato sull'IA per la creazione di immagini da testo. Supporta un'ampia gamma di stili artistici, rendendolo ideale per una varietà di progetti creativi, come concept art, game design e immagini di marketing. La piattaforma include anche una funzionalità di upscaling per mantenere la qualità dell'immagine costante anche dopo più utilizzi.

L'interfaccia intuitiva di DreamStudio lo rende accessibile sia ai principianti che ai professionisti. È un modo semplice per convertire le idee in immagini di alta qualità, con la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di DreamStudio

Tieni traccia di tutti i tuoi progetti generati

Rimuovi gli elementi superflui dalle tue immagini con la funzione di ritocco

Aggiungi profondità e dimensione alle tue immagini con lo strumento Depth-to-Image

Limiti di DreamStudio

Offre opzioni limitate di personalizzazione delle immagini

Prezzi di DreamStudio

10 $ per 1000 crediti

Valutazioni e recensioni di DreamStudio

Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Molti game designer e worldbuilder utilizzano generatori di immagini IA per visualizzare mondi fantasy o fantascientifici complessi che richiederebbero settimane per essere disegnati a mano.

9. Meta IA (il migliore per generare foto stock)

via Meta IA

Utilizzando un enorme set di dati di 1,1 miliardi di foto provenienti da Facebook e Instagram, il nuovo generatore di immagini IA di Meta, basato sul modello Emu, adotta un approccio innovativo alla creazione di immagini. Rispetto ad altri strumenti come DALL-E o Midjourney, offre un'esperienza più semplice e intuitiva.

Lo strumento genera quattro opzioni di immagini da un prompt di testo che gli utenti devono semplicemente inserire. Nonostante la mancanza di funzionalità sofisticate come il controllo delle proporzioni e i prompt negativi, eccelle nella produzione di immagini veloci e di alta qualità come foto stock, immagini per blog e contenuti per i social media .

Le migliori funzionalità/funzioni di Meta IA

Genera immagini di alta qualità all'istante con demo IA dal vivo

Modifica e personalizza le foto senza sforzo utilizzando semplici comandi

Anima immagini statiche e salvale in diversi formati per un uso futuro

Limiti di Meta IA

Richiede l'accesso a Facebook o Instagram e ha opzioni di stile e modifica limitate

Prezzi Meta IA

Free

Valutazioni e recensioni Meta IA

Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Meta AI utilizza un modello IA Make-A-Scene per creare immagini. Si tratta di un concetto che combina schizzi approssimativi con l'inserimento di testo per creare immagini più dettagliate e realistiche.

10. Stable Diffusion (ideale per generare immagini in stili diversi)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion è un generatore di immagini IA open source che produce immagini di alta qualità fino a un megapixel. È disponibile su più piattaforme, come Playground AI e Google Colab, con crediti gratuiti disponibili.

La versione più recente, Stable Diffusion 3. 5, offre un fotorealismo migliorato e una maggiore precisione nel rispondere ai prompt degli utenti. Supporta anche l'inpainting (correzione o modifica di parti di un'immagine) e l'outpainting (espansione dell'immagine oltre i suoi confini originali). Sebbene sia potente, gli utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stable Diffusion

Traduci istruzioni complesse in risultati visivi precisi e personalizzati

Genera testo chiaro e leggibile all'interno delle immagini, perfetto per il branding e il marketing

Rielabora le immagini generate per una maggiore creatività

Regola impostazioni come illuminazione, emozioni e combinazione di colori per creare immagini dettagliate

Limiti di Stable Diffusion

La personalizzazione può essere complessa e richiede solide conoscenze tecniche

Prezzi di Stable Diffusion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stable Diffusion

Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Il modello Stable Diffusion Large 3. 5 ha oltre 8 miliardi di parametri che aiutano a creare immagini di alta qualità.

11. Leonardo AI (ideale per disegnare ritratti)

via Leonardo IA

Leonardo AI è uno strumento di generazione artistica che consente agli utenti di creare concept art, progetti digitali, ritratti, animazioni 3D e illustrazioni di alta qualità da testi o disegni. Aiuta gli utenti a rimanere aggiornati sulle tendenze del graphic design.

La piattaforma utilizza modelli Stable Diffusion per generare immagini, videogiochi e progetti grafici. La cosa migliore di questo strumento è che converte una semplice idea in un prompt complesso per creare immagini più accurate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leonardo AI

Offre immagini straordinarie e di alta qualità a partire da prompt dettagliati e complessi

Seleziona il numero di immagini che desideri creare da un singolo prompt

Crea disegni di personaggi generati dall'IA caricando immagini di riferimento

Limiti di Leonardo IA

Offre opzioni limitate per modificare le immagini generate dall'IA

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente non è fluida

Prezzi di Leonardo IA

Free

Apprendista: 12 $ al mese

Artisan Unlimited: 30 $ al mese

Maestro Unlimited: 60 $ al mese

Leonardo for Teams: 24 $/postazione

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

Recensioni insufficienti

12. Craiyon (ideale per creare illustrazioni semplici)

via Craiyon

Craiyon, precedentemente noto come DALL-E Mini, è un generatore di immagini IA gratuito in grado di creare foto, disegni o illustrazioni vettoriali. È possibile aggiungere un'immagine di riferimento, selezionare il formato dell'immagine e menzionare ciò che si desidera escludere dai risultati generati.

Lo strumento include una varietà di modelli, come animali, persone e sfondi, per aiutarti a iniziare. Sebbene Craiyon sia semplice da usare e gratuito, le sue immagini possono occasionalmente apparire simili e meno uniche.

Tuttavia, è un modo semplice per sperimentare i prompt artistici dell'IA senza registrarsi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craiyon

Crea fino a nove immagini di alta qualità in meno di un minuto

Scarica immagini senza filigrane

Rimuovi lo sfondo dalle immagini con il generatore di sfondi

Limiti di Craiyon

La versione gratuita offre funzionalità/funzioni limitate ed è soggetta a traffico elevato

Prezzi di Craiyon

Free

Supporter: 12 $ al mese

Professionale: 24 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craiyon

Recensioni insufficienti

Crea immagini straordinarie e visualizza i tuoi progetti con ClickUp

I generatori di immagini IA si sono evoluti da strumenti innovativi a risorse essenziali per i creativi di tutti i settori. Con strumenti come Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney e Canva, i confini tra immaginazione e realtà sono diventati sempre più sfumati.

Chiunque, indipendentemente dal livello di competenza, può creare immagini che un tempo erano limitate agli artisti professionisti. Queste piattaforme non riguardano solo l'automazione, ma anche il potenziamento della creatività umana, offrendo infinite possibilità di sperimentare e innovare.

Tuttavia, se stai cercando un autore di immagini IA per stimolare la creatività e aiutarti a visualizzare meglio il lavoro, prova ClickUp. Puoi creare immagini e scambiare idee con il tuo team in tempo reale.

