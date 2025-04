I 10 migliori generatori di testo casuale per il 2025

Hai mai fissato un modello di design vuoto chiedendoti come renderlo realistico? Il testo segnaposto è utile in questi casi, sia che tu sia un web designer che mostra layout o uno sviluppatore che testa flussi di contenuti. Ma ammettiamolo: il "Lorem Ipsum" sta diventando obsoleto. Mentre gli strumenti di creazione di contenuti undefined trasformano il settore, dobbiamo guardare oltre il tradizionale testo segnaposto. Ecco perché abbiamo curato questo nuovo elenco di generatori di testo casuali per rendere il processo di progettazione e generazione di contenuti più facile e divertente. ## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Dai un'occhiata a questi 10 generatori di testo casuali: * *RANDOM.ORG (Il migliore per la generazione di parole veramente casuali) *Lipsumator (Il migliore per un modo semplice di generare testo segnaposto) *Random.Onl (Il migliore per formattare il testo in modo specifico) *Get Random Tools (Il migliore per diverse esigenze di generazione di testo) ChatGPT eccelle nella creazione di testo segnaposto specifico per il design che mantiene la rilevanza semantica. I progettisti apprezzano in particolare la sua capacità di generare testo che corrisponde al contesto di diversi elementi dell'interfaccia utente come menu di navigazione, modelli di siti web e descrizioni dei prodotti. Questo rende i prototipi più significativi durante le presentazioni ai clienti e i test degli utenti. #### ChatGPT migliori funzionalità/funzioni Generare contenuti testuali in toni e stili diversi in base a [ ChatGPT Plus: 20 $/mese *Pro: 200 $/mese *Team: 30 $/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di ChatGPT *G2: 4,7/5 (oltre 650 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)]( https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts//PromptdiscritturaIA/%href/*Crearecontenutidilunghezzaspecificapersoddisfareirequisitidiprogettazione*Produrretestoinpiùlingueperprogettiinternazionali####LimitidiChatGPT*Ilrisultatogeneratopuòtalvoltaessereincoerenterispettoairequisitidell'utente*Illivellogratishadeilimitidiutilizzo####PrezzidiChatGPT***Gratis )

4. Gemini (il migliore per la generazione di testo multimodale) via undefined

Gemini di Google combina la generazione di testo con la comprensione del contesto visivo, rendendolo utile nella creazione di testo segnaposto che si allinea agli elementi di design. La sua capacità di elaborare input multimodali può aiutare a generare contenuti segnaposto contestualmente appropriati. La stretta integrazione di Gemini può semplificare i flussi di lavoro per i progettisti che già utilizzano Google Workspace (Documenti, Presentazioni, ecc.). #### Gemini migliori funzionalità/funzioni * Tradurre e generare testo in modo trasparente in più lingue

Produrre testo con una comprensione sfumata della semantica e del contesto Fornire una formattazione coerente tra i contenuti correlati #### Limitazioni di Gemini La versione gratis ha dei limiti di utilizzo Le risposte possono essere spesso concise #### Prezzi di Gemini Gratis Gemini Business: 24 dollari/utente al mese *Gemini Enterprise: 36 dollari/utente al mese

IA Riunioni e Messaggi: $12/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di Gemini *G2: 4.4/5 (150+ recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti #### Cosa dicono gli utenti reali di Gemini?

Nel complesso, questo rende la scrittura dei documenti molto più semplice, mi offre migliori opzioni tra cui scegliere rispetto a quelle originariamente scritte ed è lì per me se mai mi trovo in difficoltà con qualcosa. undefined 👀 Da fare? Nel dicembre 2019, la BBC ha utilizzato un testo generato al computer /%href/ https://thereader.mitpress.mit.edu/the-living-history-and-surprising-diversity-of-computer-generated-text/ per fornire una copertura dettagliata delle elezioni, producendo circa 650 articoli in inglese e 40 in gallese. ### 5. Lorem Ipsum (migliore per il testo segnaposto classico) via Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Questo generatore è specializzato nella creazione di testo segnaposto con parametri personalizzabili. Dummy Text Generator consente ai progettisti di generare testo che corrisponde alle caratteristiche visive di diverse lingue pur rimanendo privo di significato, aiutando a concentrarsi sugli elementi di design. #### Dummy Text Generator migliori funzionalità/funzioni Selezionare tra più stili di testo fittizio oltre al testo fittizio tradizionale Personalizzare la lunghezza dei paragrafi e delle frasi Generare testo in vari formati (TXT, HTML, Word) Scegliere tra diversi stili e modelli di testo

Limitazioni di Dummy Text Generator Opzioni di personalizzazione limitate nella versione gratuita #### Prezzi di Dummy Text Generator Gratis per l'uso online #### Valutazioni e recensioni di Dummy Text Generator *G2: Nessuna valutazione disponibile *Capterra: Nessuna valutazione disponibile ### 7. RANDOM.ORG (Il migliore per la generazione di parole veramente casuali) via undefined

RANDOM.ORG è particolarmente utile per testare casi limite nello sviluppo di interfacce utente. Gli utenti possono creare file contenenti fino a 20 milioni di valori casuali attraverso il suo servizio di generazione di file, il che lo rende particolarmente utile per esigenze su larga scala come codici promozionali, dati di test o applicazioni scientifiche. #### Le migliori funzionalità/funzioni di RANDOM.ORG Garantire la vera casualità nei testi generati utilizzando fonti di rumore atmosferico Esportare file in più formati, inclusi testo normale, CSV ed Excel