Come creare il tuo assistente IA (casi d'uso e strumenti)

Gli assistenti IA sono diventati parte integrante della nostra routine quotidiana, dall'utilizzo degli assistenti domestici per le ricette alla ricerca dei ristoranti più vicini sui nostri smartphone.

Si prevede infatti che entro la fine del 2024 saranno in uso oltre 8,4 miliardi di assistenti IA, più della popolazione mondiale!

Oggi questi assistenti fanno molto di più che rispondere alle domande. Aiutano nella creazione di contenuti, nell'automazione del flusso di lavoro e molto altro ancora. Ma c'è un inconveniente: gli assistenti di chat disponibili pubblicamente non sono adatti alle tue esigenze specifiche.

Ecco perché è più importante che mai sapere come creare il proprio assistente IA. E noi siamo qui per guidarti!

Alla fine di questo blog, non solo saprai come costruire il tuo assistente di chat per le tue esigenze specifiche, ma ti forniremo anche un'alternativa più intelligente e semplice che elimina tutte le congetture!

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Un assistente IA è un'applicazione IA basata sulla chat progettata per svolgere attività lavorative e personali Utilizza l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere le query in linguaggio semplice e può essere sfruttato per svolgere funzioni specifiche Puoi creare il tuo assistente IA con un'attenta pianificazione e un addestramento del modello Come app completa per il lavoro, ClickUp offre un assistente IA integrato direttamente nella tua area di lavoro Puoi utilizzare le funzionalità di ClickUp Brain per eseguire facilmente azioni specifiche del progetto, come la creazione di documenti, il controllo dello stato di avanzamento, ecc.

Cos'è un assistente IA?

Un assistente IA è un programma per computer progettato per eseguire automaticamente azioni che altrimenti richiederebbero il lavoro e l'intelligenza di una persona. Utilizzando l'IA per automatizzare le attività, potrai dedicare il tuo tempo a progetti più complessi.

Questi assistenti digitali comprendono le query in linguaggio umano grazie alla potenza dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e dell'apprendimento automatico (ML). Questo li aiuta a eseguire azioni specifiche richieste dall'utente.

Sebbene le capacità di un assistente IA dipendano da ciò per cui è stato programmato, ecco alcuni esempi di attività che può svolgere:

Rispondere alle tue domande sulla base delle loro conoscenze o delle informazioni reperite su Internet

Impostazione ed esecuzione di promemoria all'ora desiderata

Scrivere email o messaggi di testo

Controllare i dispositivi intelligenti nelle nostre case

Generazione di immagini e grafica

Riepilogare/riassumere una pagina web (o qualsiasi altra informazione)

Esempi di alcuni assistenti virtuali IA popolari includono Google Assistant, Siri, Alexa e ChatGPT.

Vantaggi della creazione di un assistente IA personalizzato

Sebbene sia possibile utilizzare assistenti IA personali per un gran numero di cose e integrarli utilizzando API, la creazione di un assistente IA offre quattro vantaggi unici.

Personalizzazione: Quando crei il tuo assistente IA, puoi personalizzare la sua interfaccia utente o qualsiasi altra funzionalità/funzione a tuo piacimento, cosa impossibile con gli assistenti IA di terze parti Efficienza: Un assistente di terze parti spesso elabora le query di un milione di utenti in un dato momento. Il tuo assistente IA elaborerebbe solo le query tue e della tua organizzazione, garantendo l'efficienza Privacy: Il tuo assistente IA personale ti garantisce una maggiore privacy e sicurezza dei dati rispetto a un assistente di terze parti. I dati rimangono privati all'interno della tua organizzazione e sei tu a decidere come vengono utilizzati Scalabilità: Un assistente IA personalizzato per la tua organizzazione è incredibilmente scalabile e flessibile. Puoi integrarlo con qualsiasi applicazione personalizzata e aggiungere nuove funzionalità/funzioni con facilità

Come creare il tuo assistente IA: una guida passo passo

Passaggio 1: definisci il caso d'uso e le funzionalità

La prima cosa da fare è definire il caso d'uso del tuo assistente IA, ovvero le sue capacità e i suoi limiti.

Se questa pianificazione non viene eseguita con attenzione, ti ritroverai con una struttura che non è in grado di svolgere le attività previste nel modo desiderato. Ecco gli aspetti che devi definire chiaramente e annotare riguardo al tuo assistente IA prima di iniziare a lavorarci:

Tipo di assistente

Stai creando un assistente IA personale? O un assistente da utilizzare per casi specifici come il supporto clienti o le operazioni aziendali? Mentre un assistente personale IA generico dispone di molteplici funzionalità che gli consentono di eseguire diversi tipi di azioni, gli assistenti specifici per determinati casi richiedono una formazione speciale.

Utenti target e loro competenze

Chi sono gli utenti a cui è destinato il tuo assistente IA e quali sono le loro competenze? Comprendi quanto sono familiari con le app IA, che tipo di linguaggio usano per definire un problema e come preferiscono utilizzare un assistente virtuale (ad esempio, inviando comandi o utilizzando la voce come app o sul web).

Problemi da risolvere

Considera le capacità dell'assistente IA e ciò che desideri che risolva. Ad esempio, un assistente per la produttività deve essere in grado di gestire almeno il tuo calendario, la tua email e la tua lista delle cose da fare. Oppure potresti volere che riepiloghi/riassuma le tue riunioni e scriva email per te.

Limiti

Gli sviluppatori spesso impongono alcune limitazioni all'assistente IA per garantire che non porti a risultati sfavorevoli. Quindi, definisci questi limiti con largo anticipo. Ad esempio, per quanto tempo deve conservare i dati dell'utente? Quali tipi di azioni non deve eseguire? Definisci e documenta queste e qualsiasi altra limitazione che desideri imporre al tuo assistente.

💡Suggerimento: mentre imposti i limiti, crea un elenco "Da fare / Da non fare". Ad esempio: ✅ Da fare: rispondere alle domande frequenti dei clienti, fornire informazioni sul monitoraggio degli ordini ❌ Da non fare: elaborare pagamenti, archiviare dati sensibili degli utenti

Passaggio 2: Identifica lo stack tecnologico

Una volta documentate le capacità e i limiti del tuo assistente IA, puoi pensare allo stack tecnologico giusto per realizzarlo. Questo include tutte le librerie e i framework che utilizzerai per accelerare lo sviluppo del tuo assistente e altre infrastrutture, come ad esempio:

Il linguaggio di programmazione che utilizzerai (ad esempio Python, Java, C++, ecc.)

Installatori di pacchetti per il linguaggio che intendi utilizzare (ad esempio, un gestore di pacchetti Python per Python)

Ambiente di hosting (ad es. self-hosting, cloud hosting, ecc.)

Libreria o framework NLP (ad es. NLTK, spaCy, Gensim, ecc.)

Librerie e framework ML (SciPy, TensorFlow, NumPy, ecc.)

Librerie di riconoscimento vocale (se desideri che il tuo assistente abbia funzionalità vocali)

💡Suggerimento: scegli uno stack tecnologico basato sulla scalabilità e sulla facilità di integrazione. ✅ Evita l'overengineering nelle fasi iniziali

Passaggio 3: trova i dati di addestramento

Ora devi trovare i dati per addestrare il tuo assistente IA personale. Puoi reperire questi dati da molte fonti, come siti di dati di terze parti, origini dati generate dagli utenti e registri delle attività della tua organizzazione o dati dei clienti.

Per quanto riguarda i tipi di dati, avrai bisogno di tre tipi di dati di addestramento per il tuo assistente IA:

Dati linguistici umani per l'addestramento NLP

Dati vocali per la formazione relativa al parlato (se desideri integrare funzionalità/funzioni relative al parlato)

Dati specifici per addestrare l'assistente sulle attività che dovrà svolgere

💡Suggerimento: indipendentemente dal set di dati scelto, assicurati che sia sufficientemente ampio per addestrare un modello di IA. Un buon punto di partenza è la regola del 10x , che suggerisce di avere un set di dati almeno 10 volte più grande del numero di parametri del tuo modello.

Passaggio 4: pulizia e preparazione dei dati di addestramento

Una volta ottenuti i dati, è il momento di pulirli, etichettarli e prepararli per l'addestramento del modello dell'assistente. Questo è un passaggio fondamentale perché definirà il modo in cui il modello interpreterà i tuoi dati, quindi non affrettarti. Ecco come eseguire ciascuno di essi:

Pulizia: in questo processo, rimuovi tutti gli errori e le anomalie dai tuoi dati, come righe vuote, valori anomali, valori duplicati, ecc. Questo viene fatto per garantire che i dati su cui si addestrerà il tuo modello siano accurati e privi di qualsiasi tipo di errore

Etichettatura: Si tratta del processo di taggare, categorizzare ed etichettare correttamente i dati nel tuo set di dati per garantire che il modello sia in grado di interpretarli correttamente durante l'addestramento. Le relazioni che il tuo modello stabilirà tra i diversi punti dati dipendono da questo processo

💡Suggerimento: una volta puliti ed etichettati i dati, dividili in due set, uno per l'addestramento e uno per il test. Conserva il 70% del set di dati per l'addestramento e il 30% per il test.

Passaggio 5: addestra il tuo assistente

I tuoi dati sono pronti e la tua infrastruttura tecnologica è pronta. È ora di iniziare ad addestrare il tuo assistente IA. Installa e avvia gli strumenti necessari nel tuo ambiente di hosting e alimentali con il tuo set di dati di addestramento. Modifica i parametri di addestramento come la velocità di addestramento e la dimensione dei batch, quindi avvia il processo di addestramento.

I passaggi esatti per questo processo variano a seconda delle librerie NLP e ML che scegli, quindi fai riferimento ai manuali del tuo stack tecnologico. Per ridurre gli errori, monitora continuamente il processo di formazione.

💡Suggerimento: Se la velocità di addestramento è lenta, regola i parametri relativi alla velocità di apprendimento e alle dimensioni del batch, quindi riavvia il processo. In caso di errori, consulta i suggerimenti per la risoluzione dei problemi delle tue librerie.

Passaggio 6: prova l'assistente

Una volta addestrato il tuo assistente IA, provalo sul set di dati di test. Verifica l'accuratezza delle sue prestazioni. In questa fase potresti incontrare due tipi di problemi:

Overfitting: Si verifica quando il modello di addestramento memorizza i dati di addestramento invece di generalizzarli. Di conseguenza, funziona in modo accurato quando viene testato con il set di dati di addestramento, ma in modo scadente quando viene testato con nuovi dati. Le tecniche che è possibile seguire per risolvere questo problema includono la regolarizzazione, l'ensembling, ecc.

Underfitting: Si verifica quando il modello non crea relazioni tra i parametri di input e output dell'utente, finendo per non funzionare né sui set di dati di addestramento né su quelli di test. In genere, è possibile risolvere questo problema estendendo il tempo di addestramento o utilizzando un set di dati più ampio/complesso. Se non funziona, è possibile provare tecniche avanzate come il feature engineering o passare a un'architettura di modello più complessa

Riqualifica il tuo modello di assistente IA con le soluzioni fornite sopra per perfezionarne le funzionalità. Una volta che inizia a generare risultati accurati con il set di dati di prova, passa al passaggio successivo.

💡Suggerimento: Crea scenari che spingono al limite le capacità del tuo assistente, inclusi input lunghi/brevi, input in lingue diverse, input con caratteri speciali o formattazione insolita e richieste incomplete o ambigue.

Passaggio 7: Progetta l'interfaccia utente (UI)

Quando il tuo assistente IA inizia a lavorare come previsto, puoi concentrarti sulla sua interfaccia utente. In definitiva, la personalità di un assistente di chat è pari alla sua esperienza utente (UX): nessuno vuole usarne uno che sembra instabile. Quindi, devi progettare un'interfaccia utente intuitiva. Se non ne hai mai progettata una tu stesso, assumi un designer UX per questo lavoro!

Una volta progettata l'interfaccia utente, combinala con l'Assistente e distribuiscila nel tuo ambiente di hosting per eseguire i test finali e il debug.

💡Suggerimento: aggiungi funzionalità/funzioni UI intelligenti, come i suggerimenti automatici e le risposte rapide, per velocizzare le interazioni con previsioni intelligenti.

Passaggio 8: Esegui i test finali e il debug

È il momento di eseguire i test finali sull'assistente IA che hai creato. Assicurati che l'esperienza utente, il modello IA dell'assistente e tutti gli altri elementi funzionino come previsto. Invia i prompt per eseguire le attività desiderate e verifica l'accuratezza dei risultati. Inoltre, prova le funzionalità basate sul parlato.

Da fare: invita alcuni utenti appartenenti alla base di utenti target dell'assistente a provarlo. Osserva come formulano le query e come l'assistente risponde loro. Se qualcosa non funziona come previsto, esegui il debug e risolvi il problema.

💡Suggerimento: invita alcuni utenti della base di utenti target dell'assistente a provarlo. Osserva come formulano le loro query e come l'assistente risponde loro. Se qualcosa non funziona come previsto, esegui il debug e risolvi il problema.

Passaggio 9: Avvio e monitoraggio

Infine, potrai renderlo accessibile agli utenti target all'interno o all'esterno della tua organizzazione. Monitora le sue prestazioni nel mondo reale e analizza il feedback degli utenti. Sulla base del feedback, miglioralo secondo necessità.

💡Suggerimento: Aiuta il tuo assistente IA a migliorare continuamente fornendogli nuovi dati. Aggiungi interazioni reali per migliorare la precisione e regola i modelli linguistici per comprendere meglio le intenzioni degli utenti.

Non vuoi partire da zero? Prendi spunto dai migliori! Un approccio molto diffuso consiste nell'utilizzare i potenti modelli linguistici di OpenAI. Puoi accedere a questi modelli in due modi: direttamente tramite la loro API (che richiede una chiave API) o, più comodamente, utilizzando la loro libreria Python, che rende le cose molto più semplici. Un consiglio fondamentale per qualsiasi assistente IA è gestire la cronologia delle conversazioni. È come dare al tuo assistente una buona memoria! Dovrai archiviare le interazioni passate, sia nel tuo codice per chattare rapidamente, in un file per conversazioni più complesse o in un database per progetti complessi. Quando chiedi qualcosa alla tua IA, includi la cronologia pertinente nel tuo "prompt" in modo che comprenda il contesto. Se utilizzi OpenAI, la loro libreria Python è la tua migliore alleata, poiché gestisce tutti i dettagli tecnici della comunicazione con i loro server.

Le sfide della creazione di un assistente IA personalizzato

Nonostante tutte le librerie, i framework e l'assistenza della community disponibili, creare il tuo assistente personale IA non è facile. Dovrai affrontare diverse sfide, tra cui:

Complessità tecnica: Il processo di creazione di un assistente IA è complesso. Qui lo abbiamo presentato in forma semplificata, ma in realtà è tecnicamente difficile (soprattutto se non sei uno sviluppatore o un ingegnere di software)

Costo: Il costo di creazione, manutenzione e miglioramento continuo di un assistente IA personalizzato è piuttosto elevato. Il design dell'interfaccia utente, il costo del server e i costi di sviluppo possono facilmente raggiungere migliaia di dollari se si desidera ottenere il massimo dal proprio assistente IA

Problemi di privacy: Sebbene un assistente IA personalizzato possa offrirti un maggiore controllo sulla privacy dei tuoi dati, tale controllo comporta anche una maggiore responsabilità. Quando tutti i dati degli utenti risiedono sul tuo server, la responsabilità di garantirne la sicurezza è tua. In caso di violazione dei dati, la responsabilità ricade su di te e sulla tua organizzazione

Perché ClickUp Brain è un'alternativa più intelligente al tuo assistente IA personale

Se vuoi evitare le sfide legate alla creazione di un assistente IA personalizzato, ma desideri comunque utilizzarne uno per la tua organizzazione, esiste già una soluzione semplice e senza complicazioni!

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, include il proprio assistente IA, ClickUp Brain, che i team possono utilizzare in una vasta gamma di casi d'uso.

Grazie alla sua profonda integrazione con le funzionalità di project management di ClickUp, ClickUp Brain ti aiuta a trovare informazioni, creare contenuti ed eseguire altre azioni specifiche del progetto con un semplice prompt di testo.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come può aiutarti a ottenere di più sul posto di lavoro.

Cos'è ClickUp Brain?

ClickUp Brain è la funzionalità IA integrata nella piattaforma di gestione dei progetti ClickUp. È strettamente integrata con tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp nella tua area di lavoro, inclusa la funzionalità di comunicazione interna, ClickUp Chat. Puoi trovare ulteriori informazioni su ClickUp Brain qui.

Grazie alla sua profonda integrazione nei flussi di lavoro e in tutta la documentazione disponibile nell'area di lavoro, ClickUp Brain è sempre consapevole del contesto. Che lo utilizzi per redigere un messaggio ai tuoi colleghi sui progetti o mentre cerchi un documento, trova sempre le informazioni giuste dalla tua area di lavoro di ClickUp.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp Brain

ClickUp Brain ti consente di sfruttare i punti di forza dell'IA senza dover affrontare la sfida di creare il tuo assistente. Ecco quattro dei suoi principali vantaggi:

Maggiore produttività: Consente di implementare facilmente trucchi di produttività IA che si integrano profondamente con tutti i tuoi progetti e i relativi file, attività, lavagne online, ecc. Ciò elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro per il tuo flusso di lavoro

Facilità di configurazione e utilizzo: ClickUp Brain è anche molto più facile da configurare e utilizzare rispetto a un assistente IA personalizzato. Basta registrarsi per un account ClickUp e potrai iniziare subito a utilizzare ClickUp Brain

Convenienza: ClickUp Brain costa solo 7 $ al mese, molto meno rispetto al costo di creazione e gestione di un assistente IA personalizzato. È anche molto più economico di altri assistenti IA con funzionalità simili (ad esempio ChatGPT Plus e Gemini Advanced)

Maggiore sicurezza e privacy: Infine, ClickUp Brain offre anche maggiore sicurezza e privacy per i tuoi dati, poiché è conforme agli standard di sicurezza dei dati come GDPR, HIPAA e AICPA SOC2

Come utilizzare ClickUp Brain come assistente IA

Ci sono molti modi in cui puoi utilizzare ClickUp Brain come assistente IA preferito per il tuo lavoro. Puoi chiedergli informazioni sullo stato dei progetti e delle attività e ti fornirà una risposta aggiornata.

Usa ClickUp AI per automatizzare le attività e trovare documenti specifici per i progetti

E puoi anche chiedergli di riepilogare/riassumere documenti, riunioni, thread di chat, trascrivere Clip registrati o qualsiasi altra informazione che hai trovato altrove. ClickUp Brain non tralascia alcun dettaglio importante!

Riepiloga/riassumi i tuoi thread di chat con ClickUp AI

Inoltre, è dotato di una funzionalità "catch-me-up" che consente di scaricare facilmente gli aggiornamenti relativi a periodi specifici mentre sei assente. Basta porre una domanda all'IA e ti dirà cosa è successo mentre eri assente, comprese le attività completate, quelle in ritardo, gli aggiornamenti dei membri del team, i documenti creati, ecc.

Ultimo, ma non meno importante, crea documenti, mappe mentali, email e molto altro ancora. ClickUp Brain si integra con ClickUp Docs, aggiungendo funzionalità di IA generativa alla funzione di modifica dei documenti di ClickUp.

Così, ogni volta che crei un documento, puoi sfruttarne la potenza per generare rapidamente una struttura o persino l'intero documento, a seconda delle tue esigenze.

Scrivi le tue schede di progetto con ClickUp Brain

Aumenta la tua produttività con l'assistente IA di ClickUp

L'IA non è più solo una parola alla moda: sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo e viviamo. Può creare le tue email, aiutarti nella ricerca e automatizzare le attività più banali. Quindi, se vuoi battere la concorrenza, integrare l'IA nei tuoi flussi di lavoro non è più un optional!

Come abbiamo dimostrato, creare il tuo assistente IA è complesso e costoso. Tuttavia, con ClickUp, ottieni una soluzione versatile e conveniente grazie a ClickUp Brain.

Le sue potenti funzionalità/funzioni recuperano i dettagli del progetto, riepilogano/riassumono le chat, creano mappe mentali e molto altro ancora, il tutto per soddisfare le tue esigenze di project management!

Cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp e prova tu stesso la potenza dell'IA!