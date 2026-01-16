I migliori modelli Bubble.io per lo sviluppo di app senza codice

Non è necessario avere competenze tecniche per creare un'ottima app.

Ma hai bisogno di un punto di partenza intelligente.

Per la maggior parte degli imprenditori e dei costruttori no-code, le idee non sono il problema. Lo è l'esecuzione. Partire da un progetto Bubble vuoto ti rallenta. E cercare di decidere cosa costruire per primo, che si tratti di autenticazione, flussi di lavoro, ruoli utente o dashboard, spesso crea attriti inutili.

Ecco perché i modelli sono importanti. Il modello giusto per lo sviluppo di app senza codice Bubble ti offre una base funzionante con le funzionalità principali dell'app fin dal primo giorno, così puoi concentrarti sulla personalizzazione invece che sulla configurazione.

Questa guida condivide modelli Bubble.io gratis che puoi iniziare a utilizzare da oggi, oltre a modelli ClickUp per pianificare la tua creazione, effettuare il monitoraggio del lavoro e distribuire più rapidamente.

Troviamo un modello che ti aiuti a lanciare la tua app senza codice con sicurezza.

Panoramica dei modelli gratis di Bubble.io

Cosa rende un modello Bubble.io un buon modello per lo sviluppo di app senza codice?

Quando si crea un'app senza codice, la velocità e la chiarezza sono fondamentali. Un buon modello Bubble.io riduce i tempi di configurazione e fornisce un percorso chiaro dall'idea al lancio.

Ecco cosa cercare quando scegli un modello Bubble.io per la tua app senza codice. 👇

Struttura chiara dell'app fin dal primo giorno: scegli un modello con pagine dai nomi logici, tipi di dati sensati e flussi di lavoro prevedibili.

Progettati per casi d'uso reali: dai la priorità ai modelli progettati per l'onboarding degli utenti, i pagamenti, i dashboard o i pannelli per gli amministratori.

Facile da personalizzare senza compromettere il funzionamento: scegli un modello che ti consenta di rinominare i campi, modificare i flussi di lavoro e aggiungere funzionalità/funzioni senza compromettere la struttura di base.

Flussi di lavoro chiari e leggibili: scegli modelli con flussi di lavoro facili da seguire e da controllare.

Progettato per adattarsi alla crescita della tua app: cerca dati strutturati e logiche riutilizzabili in modo da poter evolvere la tua app nel tempo.

Design reattivo per impostazione predefinita: scegli modelli che funzionano bene su schermi di diverse dimensioni (desktop, tablet e dispositivi mobili).

Documentazione utile o guida in-app: scegli modelli che forniscono note utili o procedure dettagliate perché ti fanno risparmiare molte ore durante lo sviluppo, soprattutto se sei nuovo sulla piattaforma Bubble.

Modelli gratuiti di Bubble.io per lo sviluppo di app senza codice

Ecco alcuni dei modelli più popolari del marketplace Bubble che ti consentiranno di avviare una versione base della tua app senza inutili complicazioni.

1. Modello di pagina di destinazione Bubble Startup

Il modello Bubble Startup Landing Page è una pagina già pronta, creata per aiutarti a convalidare e pre-lanciare un'idea di app. Guida i visitatori attraverso la storia della tua app con un flusso logico e fluido, iniziando con immagini accattivanti dell'app, passando poi alle spiegazioni delle funzionalità/funzioni e terminando con sezioni che ne aumentano la credibilità, come screenshot, team e prezzi.

Grazie a chiari inviti all'azione e anteprime visive, puoi raccogliere le prime registrazioni e effettuare la condivisione del tuo concetto con utenti o investitori prima di investire tempo e denaro nello sviluppo completo.

Perché ti piacerà questo modello:

Mostra lo slancio utilizzando una sezione numeri flessibile per evidenziare le registrazioni alla lista d'attesa o gli utenti beta.

Prova i prezzi sperimentando con piani, intervalli o offerte "in arrivo" senza impegnarti troppo presto.

Riutilizza il framework su più concetti di app, che si tratti di app social, SaaS, marketplace o di utilità.

✅ Ideale per: fondatori, sviluppatori no-code e team in fase iniziale che desiderano presentare un'idea di app prima di realizzare l'intero prodotto.

👀 Lo sapevi? Per il 49% degli acquirenti, è la demo live del prodotto a convincerli, più di qualsiasi versione di prova, recensione o pagina di marketing.

💡 Suggerimento professionale: l'IA non è più un'opzione facoltativa nello sviluppo di software e app senza codice. È già parte integrante del lavoro quotidiano. Secondo il rapporto DORA di Google Cloud: Oltre il 75% dei professionisti utilizza l'IA ogni giorno per attività quali scrivere codice, spiegare la logica o riepilogare/riassumere il lavoro.

Inoltre, un aumento del 25% nell'uso dell'IA porta a un miglioramento del 7,5% nella qualità della documentazione. Lo stesso aumento migliora anche la qualità del codice del 3,4% e la velocità di revisione del codice del 3,1%. Per i costruttori no-code, il vantaggio più grande è utilizzare l'IA per pianificare chiaramente prima di costruire. L'utilizzo di strumenti di IA come ClickUp Brain ti aiuta a pianificare e accelerare il lavoro di sviluppo delle tue app. Funziona come un assistente IA consapevole del lavoro che comprende le tue attività, i tuoi documenti e il contesto del progetto. Puoi utilizzarlo per: Genera la logica del flusso di lavoro

Scrivi frammenti di codice API o JavaScript

Crea diagrammi Mermaid per i flussi delle app e

Esegui anche il debug della logica quando le cose non funzionano come previsto. Ad esempio, utilizza questo prompt: "Genera un flusso utente per questa funzionalità/funzione (registrazione utente con verifica e-mail) e fornisci un diagramma Mermaid che posso utilizzare per la documentazione. "

2. Modello Bubble Social Media simile a Instagram

Se desideri creare una piattaforma di condivisione di foto e video simile a Instagram, il modello Bubble Social Media Like Instagram è un'ottima opzione. Include account utente, profili, post e un feed funzionante organizzato in modo simile a Instagram.

Il modello collega già post, utenti e interazioni attraverso il database di Bubble, quindi azioni come mettere "mi piace", commentare, taggare e seguire funzionano immediatamente. Inoltre, ogni post è collegato al suo autore, quindi il coinvolgimento viene aggiornato in tempo reale e le pagine del profilo mostrano automaticamente i contenuti e l'attività dell'utente.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza un percorso utente completamente integrato che copre la navigazione dei feed, il coinvolgimento, i profili e la creazione di contenuti.

Gestisci le relazioni dinamiche con gli utenti grazie alle funzioni integrate di follow, unfollow e logica di connessione reciproca.

Pubblica storie basate sul tempo che consentono agli utenti di effettuare la condivisione di aggiornamenti rapidi e temporanei oltre ai normali post.

✅ Ideale per: fondatori, startup e autori di contenuti social che desiderano lanciare un MVP social o un'app in stile Instagram.

3. Modello Bubble per la gestione degli eventi

Il modello Bubble Event Management Marketplace è un kit di avvio completo senza codice per creare una piattaforma di eventi in stile Eventbrite su Bubble. Consente agli organizzatori di creare e promuovere eventi, mentre i visitatori possono facilmente sfogliare gli elenchi, comprendere i dettagli degli eventi a colpo d'occhio e salvarli nel proprio Calendario. Il layout è intuitivo, rendendo la ricerca degli eventi semplicissima anche per gli utenti alle prime armi.

Il modello include anche l'acquisto di biglietti integrato con Stripe e PayPal, consentendo agli utenti di passare agevolmente dalla navigazione al checkout e aiutandoti a generare entrate fin dal primo giorno.

Perché ti piacerà questo modello:

Filtra gli eventi per categoria e posizione in modo che i visitatori possano trovare rapidamente ciò che li interessa senza dover scorrere all'infinito.

Consenti agli utenti di aggiungere eventi ai calendari con un solo clic, aiutandoli a ricordare i piani e ad arrivare puntuali.

Lancia rapidamente un MVP funzionante per testare idee locali o di nicchia, inizia in piccolo con pochi eventi e scala una volta che vedi che sta funzionando.

✅ Ideale per: Autori e comunità di eventi che desiderano lanciare rapidamente un marketplace di eventi di nicchia o locali.

📊 Statistica: il 65% dei partecipanti agli eventi afferma che un'app mobile dedicata all'evento può determinare il successo o il fallimento della loro esperienza complessiva. Ciò dimostra quanto sia fondamentale l'esperienza utente dell'app dell'evento per la soddisfazione dei clienti.

4. Modello Bubble Responsive Webapp (Flexbox)

Il modello Bubble Responsive Webapp (Flexbox) è un moderno framework UI per dashboard SaaS realizzato utilizzando il nuovo motore responsive Flexbox di Bubble. Noterai un aspetto pulito, una spaziatura morbida e un layout simile a quello di strumenti come dashboard di analisi, pannelli di amministrazione o software aziendali interni.

Questo modello è inoltre basato su una struttura in stile Single Page App (SPA). In un'app a pagina singola, l'utente non passa continuamente da una pagina all'altra. Al contrario, l'app risulta più fluida perché la struttura principale rimane la stessa e cambia solo il contenuto.

Perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia le metriche chiave utilizzando componenti di schede già pronti per utenti, entrate, registrazioni o altri KPI importanti.

Visualizza le tendenze utilizzando due componenti grafici che hanno già spazio e layout pianificati per i dati reali.

Mostra i prodotti migliori con una sezione "prodotti migliori" che può essere riutilizzata per utenti, servizi, categorie o classifiche di rendimento.

✅ Ideale per: Fondatori e team SaaS che desiderano creare rapidamente un'interfaccia utente dashboard dall'aspetto professionale in Bubble.

👀 Lo sapevi? Un'azienda media utilizza oggi circa 101 diverse applicazioni software contemporaneamente. In termini pratici, ciò dimostra che la maggior parte delle organizzazioni non si affida più solo a pochi strumenti, ma utilizza diverse app per CRM, marketing, finanza, risorse umane, supporto, analisi e collaborazione interna. A causa della proliferazione degli strumenti: Teams finiscono per passare da una dashboard all'altra ogni giorno

La distribuzione dei dati avviene tra i vari strumenti

La gestione degli accessi, della sicurezza e dei costi diventa più difficile

5. Bubble Tasky – Modello per la gestione del project management

Bubble Tasky - Modello di project management è un'app di project management e di attività senza codice basata su Bubble. Ti offre un sistema completamente funzionante in cui gli utenti possono creare progetti, aggiungere attività all'interno dei progetti, assegnare il lavoro ai membri del team, monitorare lo stato dei progetti da una dashboard e collaborare utilizzando i commenti.

Puoi impostare scadenze chiare come "Invia la proposta entro venerdì" o "Revisione del cliente martedì", che aiutano i team a capire cosa è urgente e a pianificare meglio il loro carico di lavoro. Inoltre, le attività possono essere contrassegnate come completate una volta terminate e riaperte se sono necessarie modifiche, rendendo il flusso di lavoro realistico e flessibile.

Perché ti piacerà questo modello:

Dai la priorità ai progetti importanti con i voti positivi e ordinali per decidere su cosa lavorare per primo.

Organizza le aree di lavoro in espansione utilizzando i filtri integrati e la funzione di ricerca per trovare i progetti più rapidamente.

Monitora utenti, progetti e attività con una visibilità da amministratore per una migliore supervisione.

✅ Ideale per: team di progetto o agenzie alla ricerca di un'app di project management per organizzare il lavoro e effettuare il monitoraggio dei progressi

📊 Statistica: secondo un sondaggio globale condotto dal Project Management Institute (PMI), le organizzazioni hanno riferito che circa l'8% dei loro progetti è fallito negli ultimi 12 mesi. Il PMI definisce il fallimento di un progetto come un progetto che non ha raggiunto gli obiettivi o non ha fornito il valore atteso. Ciò evidenzia che strumenti e pratiche migliori possono ridurre il fallimento. Le app per la gestione dei progetti e delle attività aiutano in questo senso: Rendere visibili obiettivi, priorità e stato

Allineare le attività ai risultati aziendali

migliorare il coordinamento tra i team

individuare i rischi in anticipo anziché in ritardo

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti per la gestione dei prodotti

Limiti dell'utilizzo di Bubble per lo sviluppo di app senza codice

Bubble offre potenti funzionalità per il lancio di app web e mobili senza codice, in particolare per gli MVP. Tuttavia, i feedback degli utenti sulle piattaforme di recensione e nella community di Bubble evidenziano alcuni limiti che diventano più evidenti man mano che le app superano la fase iniziale, come ad esempio:

Curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti no-code più semplici, soprattutto quando i flussi di lavoro e la logica del database diventano complessi.

I prezzi possono sembrare imprevedibili man mano che le app crescono, con funzionalità/funzioni da usufruire a pagamento e aumenti dei costi basati sul carico di lavoro.

Man mano che il numero di utenti, il volume dei dati e la complessità del flusso di lavoro aumentano, potrebbero verificarsi problemi di prestazioni e velocità.

Le funzionalità di collaborazione possono risultare limitanti per i team di sviluppo più grandi o più tecnici.

📚 Per saperne di più: Oltre a Bubble, puoi anche esplorare questa collezione completa di strumenti di IA no-code per creare flussi di lavoro più intelligenti ed evitare le limitazioni della piattaforma.

Alternativa ai modelli Bubble: ClickUp per la pianificazione e la distribuzione

Quando crei un'app senza codice, lo sviluppo è solo una parte del percorso. Devi comunque avere le idee chiare su cosa creare, come si connettono le funzionalità/funzioni, chi sta lavorando a cosa e quanto sei vicino al lancio. È qui che molti progetti senza codice di Bubble.io rallentano perché la pianificazione e l'esecuzione iniziano a sembrare disorganizzate.

Ecco perché molti sviluppatori Bubble e creatori no-code abbinano i loro strumenti di creazione di app a ClickUp. Sebbene ClickUp non sia un creatore di app no-code, svolge un ruolo fondamentale nello stesso flusso di lavoro. Ti aiuta a progettare la logica della tua app, gestire le funzionalità/funzioni, effettuare il monitoraggio dei progressi e passare dall'idea al lancio con molta più struttura e visibilità.

Collabora con il tuo team e gestisci le sequenze e i carichi di lavoro utilizzando ClickUp.

📝 Nota: se desideri una guida più approfondita, leggi questa guida su come utilizzare ClickUp per lo sviluppo di software che spiega in dettaglio l'intera configurazione.

Esploriamo i modelli di sviluppo software ClickUp che rappresentano valide alternative ai modelli Bubble per la pianificazione e l'esecuzione dello sviluppo no-code:

1. Modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Ottieni un modello gratis Mantieni ogni attività cardine e risultato del prodotto in linea con il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti ti aiuta a passare senza confusione dall'idea allo sviluppo di un prodotto. Con questo modello, puoi pianificare ogni fase del processo di sviluppo del prodotto in una sequenza logica e effettuare il monitoraggio dei progressi nelle diverse fasi.

Le funzionalità del modello aggiungono anche un contesto pratico al tuo piano, consentendoti di valutare la complessità di un'attività, lo sforzo richiesto e l'impatto sul prodotto complessivo. Ciò rende la definizione delle priorità più realistica e aiuta i team a concentrarsi sul lavoro che conta davvero, invece di trattare ogni attività allo stesso modo.

Perché ti piacerà questo modello:

Assegna la titolarità mappando ogni attività a un team specifico, come Prodotto, Ingegneria, Commerciale, Legale, Controllo qualità o Operazioni.

Pianifica le tempistiche e le dipendenze utilizzando la vista Gantt di ClickUp , in cui le attività sono distribuite su diverse date e collegate tra loro.

Calcola automaticamente la durata delle attività utilizzando le date di inizio e di scadenza e mantieni i programmi accurati anche quando le tempistiche cambiano.

✅ Ideale per: product manager, fondatori di startup e team interfunzionali che desiderano pianificare e lanciare nuovi prodotti senza perdere il controllo sulle tempistiche o sulle dipendenze.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in stato di sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e riprenditi la tua produttività. 💫 Risultati reali: i team possono recuperare più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

2. Modello di sviluppo software ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza la tua roadmap software a colpo d'occhio organizzando iniziative, squadre e stato di rilascio con il modello di sviluppo software ClickUp.

Se hai bisogno di un sistema che offra il supporto completo per l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, dalla pianificazione della roadmap e l'esecuzione dei Sprints al monitoraggio dei bug, al controllo qualità e al monitoraggio post-rilascio, il modello di sviluppo software ClickUp è quello che fa per te.

La dashboard panoramica principale evidenzia le attività bloccate, il lavoro in ritardo e i bug ad alta priorità, in modo che i team possano risolvere i problemi in anticipo invece di individuarli durante le riunioni quotidiane.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitora il carico di lavoro del team e lo stato di avanzamento delle consegne per individuare tempestivamente eventuali sovraccarichi ed evitare il burnout.

Tieni traccia della velocità di consegna con informazioni dettagliate sulla durata ciclo per capire dove il lavoro rallenta e migliorare la velocità con cui le attività vengono portate a termine dall'inizio alla fine.

Standardizza la segnalazione dei bug con un modulo integrato che acquisisce descrizioni chiare, link, screenshot e dettagli del segnalante per una valutazione più rapida.

Separa i problemi di produzione urgenti in un flusso di assistenza tecnica dedicato, mantenendoli in connessione con la roadmap principale del prodotto.

✅ Ideale per: team di sviluppo software e product manager che desiderano un unico sistema per pianificare roadmap, eseguire sprint, monitorare bug, gestire il controllo qualità e distribuire release.

Ecco cosa dice un utente reale sull'utilizzo di ClickUp per lo sviluppo di software:

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, trasformando i flussi di lavoro obsoleti sia nel monitoraggio dei bug che nello sviluppo di nuovi prodotti. Grazie alla possibilità di creare stati strutturati che riflettono accuratamente lo stato delle attività, abbiamo eliminato la confusione e migliorato la visibilità su tutti i progetti. Il nostro sistema di monitoraggio dei bug, che un tempo era ospitato su Redmine, sembrava scollegato e non aveva visibilità. Dopo aver creato il nostro nuovo sistema in ClickUp, abbiamo avuto un lancio senza intoppi e continuiamo ad avere un ottimo flusso di lavoro dalla selezione alla risoluzione, assicurandoci che nulla venga trascurato. Abbiamo facilmente implementato automazioni per risparmiare al nostro team il lavoro manuale che richiedeva molto tempo, il che ha davvero salvato anche noi.

📚 Per saperne di più: per una visione più ampia che va oltre i modelli, dai un'occhiata alla nostra analisi approfondita degli strumenti di sviluppo software utilizzati dai moderni team di prodotto.

3. Modello di piano di sviluppo dell'app ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza il processo di sviluppo dell'app attraverso la ricerca, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e il collaudo utilizzando il modello di piano di sviluppo dell'app ClickUp.

Il modello ClickUp App Development Plan ti fornisce un elenco completo di tutte le attività necessarie per creare un'app, come definire gli obiettivi dell'app, effettuare ricerche sulla concorrenza, creare wireframe, eseguire test di controllo qualità e così via. Puoi anche modificare rapidamente le attività, le descrizioni, assegnare i titolari, modificare le priorità, aggiornare le date e monitorare i progressi.

Una volta aggiunte le attività, puoi gestirle visivamente utilizzando la Vista Bacheca, dove le attività passano agevolmente da Da fare a Completato. Puoi anche pianificare le tempistiche delle attività in modo realistico con una Vista Gantt del programma di progetto, che mostra le dipendenze e il flusso complessivo del progetto.

Perché ti piacerà questo modello:

Consenti la collaborazione in tempo reale tramite la condivisione di un link al modulo delle attività, in modo che sviluppatori, designer, tester e team di prodotto possano inviare le rispettive attività.

Visualizza il lavoro in modo più intelligente combinando lo stato delle attività con le fasi specifiche del progetto per vedere se le attività sono in fase di ricerca, pianificazione, progettazione, sviluppo, test o implementazione.

Tieni traccia dei progressi automaticamente utilizzando il campo % Terminato, che ti offre una panoramica dello stato di avanzamento delle tue attività.

✅ Ideale per: Product manager e team di sviluppo che desiderano creare e lanciare progetti di app di successo senza perdere la visibilità su attività e responsabilità.

📚 Per saperne di più: per capire cosa offre il supporto per la creazione di app end-to-end, esplora la nostra panoramica dei moderni strumenti di sviluppo di app e dove ciascuno di essi si inserisce.

4. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Esamina le iniziative trimestrali relative ai prodotti e le priorità con il modello di roadmap dei prodotti ClickUp.

La parte più difficile di una roadmap di prodotto è gestire le priorità in evoluzione senza perdere l'allineamento.

Il modello di roadmap di prodotto ClickUp ti aiuta a stabilire le priorità di lavoro in modo logico utilizzando le visualizzazioni personalizzate.

La Visualizzazione della roadmap trimestrale è ideale per la pianificazione a medio termine con funzionalità pianificate, attività cardine e iniziative raggruppati per trimestre. Roadmap per iniziative è una vista Bacheca in cui le attività del progetto sono rappresentate da schede che possono essere spostate tra le fasi di avanzamento con una semplice funzione di trascinamento.

La vista Backlog principale del prodotto include una vista Elenco delle idee di prodotto e delle priorità e una matrice Impatto-Sforzo per evitare il caos nel backlog e rendere visibili i compromessi.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura le idee sui prodotti attraverso un modulo di richiesta che trasforma automaticamente i feedback in attività concrete.

Assegna le priorità al lavoro utilizzando un sistema di punteggio basato su formule e strumenti visivi come la matrice impatto-sforzo per rendere le decisioni trasparenti e ripetibili.

Automatizza il flusso dal backlog all'esecuzione utilizzando le automazioni intelligenti di ClickUp che garantiscono la sincronizzazione di tutto senza alcun lavoro richiesto.

✅ Ideale per: Product manager e team interfunzionali che desiderano dare priorità alle idee di prodotto e effettuare la condivisione di una roadmap con gli stakeholder.

💡 Suggerimento professionale: con le lavagne online ClickUp, i team possono esplorare visivamente la visione del prodotto e mappare le priorità prima che qualsiasi cosa venga definita. Ciò è particolarmente utile quando si esaminano o si creano esempi di roadmap di prodotto per confrontare diversi approcci e decidere quale si adatta meglio al tuo prodotto. Rendi più chiara la tua strategia di prodotto e dai forma alla tua visione in modo collaborativo con le lavagne online ClickUp.

5. Modello di pianificazione dello sviluppo ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica le tempistiche di sviluppo e la durata delle attività nelle diverse fasi del prodotto utilizzando il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp.

Il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp ti aiuta a gestire lo sviluppo del prodotto rispondendo in ogni momento a tre domande fondamentali: Su cosa si sta lavorando, a quale fase appartiene e quanto tempo ci vorrà per completarlo.

Puoi suddividere l'intero percorso di sviluppo in piccole attività come la definizione dei requisiti, la progettazione delle funzionalità/funzioni, la creazione delle funzionalità/funzioni, il collaudo o la preparazione al lancio, tutti raggruppati in modo ordinato per fasi, in modo da sapere sempre a che punto è il prodotto e cosa succederà dopo.

Inoltre, man mano che il lavoro procede, il modello rimane flessibile. Puoi aggiungere note essenziali, caricare file di riferimento, aggiornare le Sequenze e spostare le attività tra le varie fasi. In questo modo è facile effettuare il monitoraggio dello stato del lavoro e individuare eventuali colli di bottiglia. Se le attività iniziano ad accumularsi in una fase o non si registrano progressi, te ne accorgerai immediatamente e potrai risolvere il problema prima che si trasformi in un ritardo.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi note chiare nel campo "Osservazioni" per spiegare decisioni importanti o motivi per cui un'attività è in ritardo.

Confronta le sequenze pianificate con il lavoro richiesto utilizzando i campi della durata stimata e effettiva per vedere quanto è accurata la tua pianificazione.

Imposta le dipendenze delle attività per garantire che il lavoro venga svolto nell'ordine corretto e che i team non inizino le attività prima che i prerequisiti siano stati completati.

✅ Ideale per: Product manager, fondatori e team di sviluppo che desiderano una visione chiara e dettagliata del ciclo di vita dello sviluppo.

📊 Statistica: il percorso medio di sviluppo di un prodotto dura circa 22 mesi, ovvero quasi 2 anni dall'idea al lancio. Ecco perché è importante disporre dei processi, dei modelli, degli strumenti e dei punti di controllo giusti. Aiutano i team a rimanere allineati dalla fase iniziale di scoperta alla consegna.

🎥 Ecco una guida rapida su come strutturare il tuo lavoro e i tuoi progressi durante l'intero percorso del prodotto.

6. Modello di pianificazione agile dello sprint ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci le attività sprint in varie fasi con il modello di pianificazione sprint agile di ClickUp.

Il modello ClickUp Agile Sprint Planning aiuta i team a pianificare gli sprint con maggiore sicurezza, trasformando gli elementi del backlog in attività ben valutate con titolari chiari. Poiché tutte le attività, i bug, le user story, i miglioramenti e le funzionalità sono ordinati in base alla priorità, il tuo team rimane sempre concentrato sul lavoro che offre il massimo valore durante lo sprint.

La parte migliore di questo modello è il modo in cui collega le attività quotidiane dello sprint agli obiettivi di prodotto più grandi. Le attività sono raggruppate in epopee come Aggiornamenti UI/UX, Gestione file o Autenticazione. Tiene anche traccia del divario tra lo sforzo pianificato e quello effettivo utilizzando la formula (Ore stimate meno Ore tracciate), in modo da poter regolare rapidamente l'ambito ed evitare sorprese dell'ultimo minuto.

Perché ti piacerà questo modello:

Chiarisci ogni elemento del backlog con tipo, epic, stime e titolarità, in modo che nulla entri nello sprint incompleto.

Tieni traccia dei progressi in modo chiaro utilizzando le fasi dello stato di sviluppo come Da fare → Implementazione → Revisione → Distribuzione

Bilancia la capacità dello sprint con la vista Carico di lavoro di ClickUp , in modo da evitare il sovraccarico prima dell'inizio dello sprint.

✅ Ideale per: team di prodotto e di ingegneria agili che desiderano pianificare sprint realistici ed evitare impegni eccessivi.

⚡ Archivio modelli: se desideri maggiore flessibilità nella pianificazione e nell'esecuzione degli sprint, i modelli di pianificazione degli sprint di ClickUp ti offrono configurazioni integrate per diversi stili Agile ed esigenze del team. Dal perfezionamento del backlog e dalla pianificazione della capacità all'esecuzione degli sprint e alle retrospettive, questi modelli aiutano i team a rimanere realistici e a mantenere prevedibili le consegne.

7. Modello di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora più progetti in un'unica vista portfolio utilizzando il modello di project management ClickUp.

Nella project management, i team spesso devono affrontare problemi di scope creep e sovraccarico invisibile. Il modello di project management ClickUp funziona come un sistema completo di esecuzione dei progetti.

Tutto il lavoro relativo al tuo progetto è organizzato in cartelle ordinate in base alle fasi del progetto, come pianificazione, scoperta, progettazione, sviluppo, test e consegna. Ogni attività rappresenta un risultato, una correzione, un miglioramento o un'attività correlata a un'attività cardine con titolari, priorità, date di scadenza e contesto chiari.

Ciò che distingue davvero questo modello da una semplice lista di controllo per il progetto è l'uso dei campi personalizzati di ClickUp. Questi fungono da etichette aggiuntive e input di monitoraggio, rendendo ogni attività più significativa.

Ad esempio, puoi aggiungere un campo "priorità" per mostrare cosa deve essere fatto per primo, un campo "lavoro richiesto" per mostrare quanto è impegnativo il compito o un campo "reparto" per mostrare quale team è responsabile del lavoro. Il modello supporta anche una collaborazione più forte incoraggiando la documentazione e il contesto all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza le tempistiche e le dipendenze utilizzando le viste Gantt, Sequenza Calendario per identificare tempestivamente i rischi e pianificare in modo realistico.

Monitora accuratamente il lavoro richiesto con durate stimate e monitoraggio del tempo per migliorare le previsioni ed evitare sforamenti di budget o scadenze.

Automatizza i follow-up di routine con le automazioni per ridurre i promemoria manuali e garantire il corretto svolgimento del lavoro.

✅ Ideale per: Project manager e team interfunzionali che necessitano di un sistema all-in-one per pianificare i progetti e mantenere tutti allineati senza costanti follow-up.

💡 Suggerimento professionale: il contesto può andare perso rapidamente nei progetti software perché i requisiti cambiano, emergono bug e le decisioni vengono prese a metà sprint. Con ClickUp Chat, i team di sviluppo possono mantenere le discussioni direttamente collegate alle attività, ai Sprints e alle versioni. Mantieni il lavoro e le conversazioni del tuo team di sviluppo in un unico posto con ClickUp Chat.

8. Modello di user story ClickUp

Ottieni un modello gratis Suddividi le esigenze degli utenti in attività, compiti e fasi di rilascio utilizzando il modello User Story di ClickUp.

Il modello ClickUp User Story è progettato per aiutare i team Agile a scrivere user story che siano direttamente collegate alle esigenze effettive degli utenti.

In primo luogo, ti consente di definire chi è l'utente e cosa desidera ottenere. Ad esempio, un utente potrebbe voler effettuare il monitoraggio di un ordine, prenotare un appuntamento, scaricare un rapporto o reimpostare una password senza chiamare il supporto.

Da lì, il modello mappa passo dopo passo le azioni previste dall'utente, aiutando i team a capire come la funzionalità/funzione dovrebbe essere effettivamente utilizzata nella vita reale. Ad esempio, se l'obiettivo è "monitorare il mio ordine", le attività potrebbero includere l'apertura dell'app, l'accesso agli ordini, la selezione di un ordine, la visualizzazione degli aggiornamenti sulla consegna e la ricezione delle notifiche.

Infine, con criteri di accettazione chiari, puoi definire cosa significa "Terminato", riducendo le rielaborazioni causate da aspettative poco chiare.

Perché ti piacerà questo modello:

Definisci funzionalità e risultati chiari in modo che tutti sappiano esattamente cosa deve essere realizzato e quale sarà l'esito positivo per l'utente.

Dai priorità alle storie in base all'impatto, al lavoro richiesto o all'urgenza per decidere su cosa fare subito e su cosa può aspettare.

Piano dei rilasci in fasi per distribuire il valore in anticipo, mantenendo una visibilità e un allineamento dei miglioramenti futuri.

✅ Ideale per: team di prodotto e Agile che desiderano trasformare le esigenze degli utenti in storie testabili senza rielaborazioni o modifiche dell'ambito di applicazione.

⚡ Archivio modelli: esplora i modelli di marketing di prodotto ClickUp per pianificare piani di marketing

✈️ Vantaggio di ClickUp: le idee per le user story a volte emergono durante una discussione o mentre si esaminano i feedback. A quel punto, non è necessario aspettare per metterle per iscritto. Con Talk-to-Text, puoi catturare le esigenze degli utenti nel momento stesso in cui ti vengono comunicate. Tutto ciò che dici viene immediatamente convertito in testo strutturato all'interno di ClickUp. È un modo perfetto per utilizzare l'IA per le user story dei team Agile che pensano più velocemente di quanto digitano.

📹 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sulle funzionalità di conversione da voce a testo di ClickUp.

9. Modello ClickUp per il monitoraggio di bug e problemi

Ottieni un modello gratis Mappa l'intero flusso di lavoro di segnalazione, triage e risoluzione dei bug utilizzando il modello ClickUp Bug and Issue Tracking Template.

Il modello ClickUp Bug and Issue Tracking ti offre un sistema per gestire i bug attraverso un flusso chiaro di raccolta e smistamento che aiuta i team a separare i difetti reali dai duplicati o dalle richieste di funzionalità.

Una volta confermato un bug, questo viene inserito in un elenco centrale dei difetti in cui la gravità (quanto è grave il bug) e la priorità (cosa deve essere gestito per primo) guidano decisioni più intelligenti. La titolarità rimane chiara tra i team e lo stato dei progressi è visibile dalla correzione al rilascio.

Il modello include anche uno spazio per documentare le limitazioni note e le soluzioni alternative, in modo che i team non perdano tempo a ridiscutere il comportamento previsto. I processi chiari del team delineati in ClickUp Docs mantengono tutti allineati, soprattutto man mano che il team cresce.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura i rapporti sui bug utilizzando un modulo dedicato con riepiloghi/riassunti, passaggi dettagliati, screenshot e risultati attesi.

Identifica tempestivamente i problemi duplicati e collegali ai difetti esistenti durante la selezione.

Tieni traccia di ogni difetto attraverso fasi definite, dall'assegnazione al rilascio, con visibilità completa.

✅ Ideale per: team di prodotto e QA che necessitano di un processo sistematico per la reportistica, lo smistamento, la priorità e la risoluzione dei bug.

📌 Lo sapevi? Il 50% delle organizzazioni non misura il costo dei bug che raggiungono la produzione. Solo il 30% effettua effettivamente il monitoraggio di questi costi, mentre il 20% non è nemmeno sicuro di farlo. Ciò significa che i bug vengono distribuiti, gli utenti ne risentono, ma il reale impatto sui ricavi, sul tasso di abbandono e sul tempo di progettazione rimane nascosto.

10. Modello di richiesta di funzionalità ClickUp

Ottieni un modello gratis Esamina le richieste di funzionalità/funzioni in base alla complessità e alla fonte con il modello di rischio delle richieste di funzionalità/funzioni di ClickUp.

Il modello ClickUp Feature Request Risk aiuta a raccogliere le richieste di funzionalità in un unico posto e a trasformarle in decisioni di prodotto ben ponderate. Ogni richiesta di funzionalità diventa un'attività in ClickUp e tale attività contiene tutti i dettagli essenziali di cui il tuo team ha bisogno.

Il modello dispone di un database principale in cui ogni richiesta di funzionalità viene memorizzata in un formato coerente. Anche se le richieste provengono da fonti diverse, come un'email di un cliente, un ticket di assistenza, una chiamata commerciale o un membro del team interno, tutto finisce nello stesso sistema, utilizzando gli stessi campi.

Perché ti piacerà questo modello:

Raggruppa le richieste di funzionalità/funzioni in base ai livelli di complessità (Livello 1 - Facile, Livello 2 - Moderato e Livello 3 - Difficile) per valutare chiaramente il lavoro richiesto, l'incertezza e il rischio di consegna.

Organizza le richieste in base alle funzionalità/funzioni del prodotto per identificare le tendenze della domanda, le lacune e i problemi di usabilità.

Dai priorità alle richieste di funzionalità/funzioni in modo visivo per chiarire i compromessi ed evitare false urgenze.

Standardizza l'intero flusso di lavoro con una procedura operativa standard integrata che mantiene le decisioni coerenti tra i team.

✅ Ideale per: team di prodotto e operativi che necessitano di un metodo consapevole dei rischi per valutare e approvare le richieste di funzionalità/funzioni prima di committere il tempo dei tecnici.

11. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni traccia delle varie attività di lancio del prodotto con il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp.

Il lancio di un prodotto comporta solitamente molte parti in movimento, tra cui ricerca, messaggistica, prezzi, campagne, preparazione commerciale, allineamento interno ed esecuzione nel giorno del lancio. Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp suddivide il lancio del prodotto in attività più piccole e gestibili, raggruppandole poi in diverse categorie di lancio.

Inizia convalidando la domanda attraverso l'analisi di mercato, comprendendo i concorrenti e identificando il pubblico di destinazione giusto utilizzando dati reali e approfondimenti sui clienti. Da lì, vengono finalizzati il prezzo e il posizionamento di valore, seguiti dalla definizione di come il prodotto dovrebbe essere posizionato e spiegato sul mercato.

Le attività incentrate sull'esecuzione, come i controlli di messa in funzione, gli aggiornamenti delle pagine web, i rilasci e il lancio delle campagne, sono chiaramente mappate. Dopo il lancio, il modello ti aiuta a effettuare il monitoraggio delle metriche di rendimento iniziali e a raccogliere feedback dai clienti, dai team commerciali e del supporto.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei principali punti di controllo del lancio utilizzando la Visualizzazione delle attività cardine , in modo che la leadership possa concentrarsi sui risultati, come le approvazioni e la preparazione.

Collabora direttamente all'interno delle attività aggiungendo commenti, taggando i colleghi e allegando allegati, in modo da tenere insieme tutte le discussioni relative al lancio.

Pianifica le tempistiche in modo chiaro con le viste Gantt e Sequenza per comprendere l'ordine delle attività, le dipendenze e l'intero flusso di lancio a colpo d'occhio.

✅ Ideale per: Product manager e team di lancio interfunzionali che desiderano un sistema passo dopo passo per pianificare e effettuare il monitoraggio del lancio dei prodotti.

⚡ Archivio modelli: se stai pianificando il lancio di più prodotti o desideri perfezionare il tuo processo nel tempo, l'archivio dei modelli di lancio dei prodotti di ClickUp ti offre configurazioni già pronte per diversi stili di lancio ed esigenze del team. Sono particolarmente utili quando desideri un processo di lancio ripetibile che lasci comunque spazio alla flessibilità.

Trasforma la tua app senza codice in un prodotto finito con ClickUp

I modelli Bubble semplificano lo sviluppo di app senza codice. Ti offrono una struttura già pronta e una solida base per trasformare le tue idee in prodotti funzionanti senza bisogno di conoscenze approfondite di codice. Per gli MVP e i lanci iniziali, consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Ma creare un'app è solo metà del lavoro. Hai ancora bisogno di un piano chiaro, di un monitoraggio delle funzionalità/funzioni e di un modo per rimanere organizzato man mano che le cose vanno avanti. È qui che entrano in gioco i modelli altamente personalizzabili di ClickUp. Ti aiutano a mappare la logica dell'app e a mantenere l'esecuzione in linea con i tuoi obiettivi man mano che ti avvicini al lancio.

Utilizzati insieme, Bubble e ClickUp creano un flusso di lavoro senza codice più fluido, dall'idea al lancio.

Iscriviti a ClickUp e porta avanti il tuo progetto senza codice.