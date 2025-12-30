Il marketing non è più solo una serie di numeri su un dashboard. È fiducia.

In un sondaggio, il 13% degli acquirenti di servizi ha dichiarato che abbandonerebbe un acquisto se non ci fossero contenuti generati dagli utenti. Recensioni, foto e contenuti reali degli utenti fungono da prova sociale in modi che la pubblicità tradizionale non può eguagliare.

Questo articolo spiega come i growth manager possono scalare i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community con intenzionalità.

Imparerai anche dove inserire i contenuti generati dagli utenti (UGC) nella tua strategia di marketing, come attivare i membri della community e come misurarne l'impatto.

Che cosa sono la crescita guidata dalla community e gli UGC?

Duolingo stimola la crescita unendo i social media virali con una community che agisce come co-creatrice. Scalando l'intrattenimento su TikTok insieme a una vasta base di utenti, ha raggiunto 46,6 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 10 milioni di abbonati a pagamento.

Questo esito positivo dimostra come la combinazione di divertimento, fandom e feedback crei una crescita sostenibile che supera quella della pubblicità tradizionale.

Come ci riescono?

Trame virali riutilizzabili : utilizzando "gag ricorrenti" (come la cotta di Duo per Dua Lipa), il team può adattarsi rapidamente alle tendenze attuali senza partire da zero.

Creazione guidata dalla community : attraverso il programma Incubator, Duolingo ha consentito a volontari bilingui di creare e scalare i contenuti dei propri corsi.

Cicli offline → online: prima del 2020, il team organizzava circa 600 eventi a settimana in 113 paesi, incontri che hanno dato vita all'insegnamento tra pari.

Questo concetto è alla base del modo in cui i growth manager possono scalare i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community.

🧐 UGC vs. crescita guidata dalla community

I contenuti generati dagli utenti, o UGC, sono tutti i contenuti pubblici creati da persone esterne alla tua azienda. Includono recensioni, foto, video, post con istruzioni, modelli e storie di successo.

Un buon UGC di solito mostra del lavoro richiesto, vive sulle piattaforme dei social media o sul tuo sito e non è prodotto come parte del lavoro di qualcuno all'interno del tuo marchio.

Nel frattempo, la crescita guidata dalla community è una strategia di commercializzazione in cui i membri della community contribuiscono all'acquisizione, all'attivazione e alla fidelizzazione attraverso programmi continui. Pensa ad AMA, meetup, circoli di autori, orari di ufficio e post degli ambasciatori.

Ma ecco dove differiscono: gli UGC sono i contenuti. I contenuti generati dalla community sono il sistema che li mantiene attivi.

Gli UGC ti offrono contenuti autentici e prove sociali. I programmi della community ti forniscono prompt, guardrail, moderazione e diritti, così puoi pubblicare su più canali senza esaurire il team o sforare i budget destinati ai contenuti.

Ad esempio, la Figma Community è una piattaforma UGC integrata: i designer pubblicano file/plugin; altri li duplicano e li adattano. È strutturata per essere scalabile (pubblicazione, duplicazione, statistiche), quindi i contenuti creati dagli utenti si diffondono attraverso il prodotto e sui social media con un intervento minimo da parte del team centrale.

Perché è importante scalare i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community

Scalare i contenuti generati dagli utenti e quelli guidati dalla community non è un gioco di vanità.

Se sei un growth manager che lavora seriamente per scalare i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community, i risultati si tradurranno in social proof, costi di acquisizione inferiori e miglioramenti più rapidi dei prodotti.

Diamo un'occhiata a come marchi come Nike, Airbnb, Dove e Figma utilizzano i contenuti generati dagli utenti e i programmi della community!

1. Crea fiducia e autenticità su larga scala

La pubblicità tradizionale è raffinata, ma non sempre credibile. Gli UGC funzionano perché sono prove sociali fornite da persone reali, in contesti reali. Influenzano la percezione del marchio più rapidamente rispetto ai canali di marketing tradizionali.

Una ricerca condotta da Bazaarvoice ha rilevato che gli acquirenti sulle pagine dei prodotti si fidano in modo schiacciante degli UGC più che dei contenuti dei marchi.

Per i marchi di e-commerce, in particolare, gli UGC vicini al momento dell'acquisto (foto dei prodotti, video di recensioni e domande e risposte) possono ridurre l'ansia degli acquirenti e migliorare la soddisfazione dei clienti.

In parole povere, i contenuti generati dagli utenti migliorano le conversioni, ed è proprio così che i growth manager possono scalare i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community senza gonfiare i budget di produzione.

2. Riduce la dipendenza dall'acquisizione a pagamento

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi.

L'UGC prende spunto da una pagina di questo playbook.

I dati di Emplifi rivelano che gli UGC generano un engagement quasi quattro volte superiore rispetto agli annunci standard di Instagram. Ciò consente ai growth manager di raggiungere i KPI in modo più efficiente, spostando il budget dall'acquisto di "impressioni" alla creazione di "influenza".

📌 Esempio: i concorsi di GoPro come Line of the Winter raccolgono clip dal campo attraverso hashtag e premi brandizzati, che mantengono i loro canali social pieni di contenuti autentici creati dai clienti.

3. Promuove la difesa del marchio e l'amplificazione organica

Nike mostra come trasformare i clienti abituali in ambasciatori del marchio. La loro strategia social invita i fan a pubblicare momenti di allenamento e taggare le linee di prodotti. Quindi, il marchio seleziona le voci migliori per mettere in evidenza sia il marchio che i membri della community.

💯 Il risultato è un flusso costante di contenuti autentici, più efficaci della pubblicità tradizionale.

Un esempio dal settore alimentare e delle bevande è il programma Rewards di Starbucks, che favorisce comportamenti ripetuti e una base di membri fedeli che parlano, pubblicano post e tornano.

Nell'anno fiscale 2024, Starbucks ha registrato 33,8 milioni di membri attivi da 90 giorni negli Stati Uniti. Questa base amplifica in modo organico il lancio di prodotti e i menu stagionali attraverso i post e le storie sui social media.

Si tratta di una crescita della community che va oltre ciò che i pagamenti da soli possono offrire.

4. Crea cicli di feedback continui per il miglioramento del prodotto

I contenuti generati dalla community sono un canale di ricerca in tempo reale per i prodotti e l'esperienza utente. Microsoft ha formalizzato questo approccio con il suo portale pubblico Feedback, dove gli utenti inviano suggerimenti e votano le idee relative ai prodotti, per poi effettuare il monitoraggio delle risposte dei team.

Puoi prendere in prestito questa struttura per le tue piattaforme UGC per far emergere metriche rilevanti come il volume di invio, il tempo di risposta e le modifiche inviate.

Figma è un altro classico esempio di integrazione degli UGC in un prodotto.

Il suo riassunto "You shaped it" mostra come le funzionalità rilasciate siano state guidate dal feedback dei designer, dai file della community e dalle discussioni in corso. Incoraggia la partecipazione e mostra alla community che i suoi contributi sono importanti.

Sfide nel potenziamento dei contenuti generati dagli utenti e della community

Un marketer su Reddit ha affermato che la sua più grande difficoltà è "scalare fino a 50 UGC attivi contemporaneamente", perché ogni nicchia si comporta in modo diverso e il ROAS è difficile da determinare con precisione anche con i link di monitoraggio.

Un altro ha spiegato come gli UGC funzionino solo quando gli autori sono davvero in sintonia con il pubblico e che la coerenza tra le nicchie è ciò che richiede davvero tempo.

Questo vale per la maggior parte dei team di marketing.

🚩 Esaminiamo gli ostacoli specifici che i growth manager devono affrontare quando scalano i contenuti generati dagli utenti (UGC) e quelli guidati dalla community:

Misurazione e velocità: Attribuire il ROI su piattaforme isolate è difficile perché le metriche "last-click" ignorano quanto gli UGC contribuiscano alla vendita finale. Inoltre, il continuo scambio necessario per "sintonizzarsi" sul tono di un autore rallenta lo slancio della campagna.

Gestione legale e dei diritti: i contenuti "pubblici" non sono "gratis utilizzabili". I marchi corrono rischi significativi in materia di copyright e privacy se riutilizzano recensioni o video degli utenti senza un esplicito consenso legale e termini di utilizzo chiari.

Mantenere le community in buona salute : con la crescita delle community, aumenta il carico di lavoro di moderazione. Senza una gestione attiva e linee guida chiare, i comportamenti tossici possono distruggere la fiducia nel marchio più rapidamente di quanto un team possa reagire ai cambiamenti delle politiche della piattaforma.

Bilanciare l'autenticità con gli standard del marchio : gli algoritmi premiano i contenuti "approssimativi", ma gli stakeholder spesso spingono per avere risorse "rifinite". L'ostacolo più grande è convincere la leadership a dare priorità al reale piuttosto che al perfetto , pur mantenendo la sicurezza e i valori del marchio.

Approvvigionamento e logistica: trovare gli autori di nicchia giusti è più importante del numero di follower, ma i "messaggi diretti a freddo" manuali sono inefficienti. I team hanno bisogno di sistemi automatizzati per brief, caricamenti e approvazioni per mantenere un flusso costante di contenuti.

Come i growth manager possono scalare le campagne UGC e guidate dalla community

Unilever ha spostato il 50% del suo budget mediatico verso programmi social e di influencer per perseguire la "desiderabilità su larga scala". Questo è un chiaro segnale che i contenuti della community e degli autori sono ora al centro della crescita.

Molti team risentono del peso della proliferazione del lavoro, dove attività, approvazioni e risorse sono sparse in troppi luoghi e il contesto va perso. Aggiungete a ciò la proliferazione dell'IA, con strumenti scollegati che non conoscono il vostro lavoro, e le campagne semplici diventano lente e costose. ClickUp risolve questo problema essendo uno spazio di lavoro IA convergente che funziona end-to-end per il vostro team.

Vediamo come i growth manager possono scalare le campagne UGC e guidate dalla community utilizzando semplici prompt e un leggero stack ClickUp!

1) Standardizza i prompt in modo che l'invio dei contenuti risulti facile (e in linea con il marchio)

Inizia con un pacchetto di prompt settimanali a cui i membri della tua community possono reagire in pochi minuti. Mantienilo specifico per il tuo pubblico di destinazione e le piattaforme su cui pubblichi. Pensa a un hook per TikTok, un angolo carosello per LinkedIn, una breve bozza di tutorial, uno script prima e dopo.

Qui puoi utilizzare ClickUp Docs per conservare il pacchetto di prompt, i valori del marchio e le cose da fare/da non fare in un unico posto, in modo da non dover riscrivere le linee guida per ogni campagna.

Collabora sui documenti con il tuo team e prendi note con ClickUp Docs

Quando ricevi feedback dall'ufficio legale, dal reparto prodotti o dai social, gestiscilo nel contesto con menzioni e commenti. In questo modo, il "perché" rimane allegato al brief finale.

Cerchi un modo semplice per gestire i contenuti della tua community? Il modello di gestione della community di ClickUp è stato creato per la realtà quotidiana della creazione di community. Pianifica gli argomenti dei contenuti, resta reattivo nei confronti dei membri della community e effettua il monitoraggio di ciò che funziona nei tuoi canali di marketing.

Ottieni un modello gratis Trasforma il lavoro frammentario della community in un sistema chiaro e tracciabile con il modello di gestione della community di ClickUp.

Puoi utilizzarlo per pianificare temi, organizzare attività per categoria e mantenere visibili i flussi di approvazione per tutto, dai post sui social media agli eventi virtuali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle attività della community con stati personalizzati come Approvato, Bloccato e Richiede approvazione.

Pianifica gli argomenti dei contenuti della community e le routine di coinvolgimento in un unico flusso di lavoro condiviso.

Sequenza a Passa dalla visualizzazione quella Gantt per gestire le tempistiche degli eventi e le iniziative in corso.

Raggruppati per categoria in modo che le priorità non vengano sepolte. Organizza il lavoro utilizzando la visualizzazionein modo che le priorità non vengano sepolte.

Utilizza la guida introduttiva per visualizzare e coinvolgere i membri del team e mantenere la coerenza del processo.

2) Crea una pipeline di invio e diritti di cui ti puoi fidare

Il lavoro richiesto da UGC fallisce quando i "contenuti pubblici" vengono trattati come "gratis da riutilizzare". Crea un sistema di acquisizione leggero che catturi:

Chi lo ha creato (storie degli utenti, nome utente dell'autore, clienti esistenti vs. nuovi)

Dove si trova (piattaforme di social media, fonte di traffico del sito web, post della community)

Come puoi utilizzarlo (solo organico vs. a pagamento, finestra di utilizzo, regioni)

Prova di autorizzazione (ID di consenso, link di rilascio, screenshot del messaggio)

Una volta effettuata l’impostazione della struttura, i dashboard di ClickUp possono monitorare i colli di bottiglia operativi. Tieni traccia di ciò che ti rallenta: tempo dedicato alla revisione, rapporto tra diritti di pubblicazione e risorse in attesa di modifiche.

Crea dashboard personalizzate per il monitoraggio delle tue metriche e dei tuoi obiettivi con ClickUp Dashboards

Puoi anche utilizzare le schede IA per i tuoi dashboard, per aggiornamenti e riepiloghi più rapidi durante la reportistica settimanale per gli stakeholder.

3) Trasforma i programmi della community in "rituali di contenuto"

La crescita della community diventa prevedibile quando si eseguono azioni ripetibili secondo un programma:

AMA mensile o orario di ricevimento (coinvolgimento della community + feedback sul prodotto)

Sfida "Mostra il tuo flusso di lavoro" (contenuti creati + prova sociale)

Settimana dei tutorial (crea tutorial che riducano l'attrito per i potenziali clienti)

Eventi virtuali con post di riepilogo (approfondimenti preziosi + amplificazione)

💡 Suggerimento professionale: il modello di piano a 30-60-90 giorni di ClickUp trasforma le informazioni della dashboard in azioni concrete per il trimestre successivo. Dedica i primi 30 giorni alla pulizia e ai risultati immediati, i successivi 30 ai processi ripetibili e gli ultimi 30 alla scalabilità e alla delega. Sii pratico: definisci i titolari, stabilisci due o tre traguardi misurabili e rivedi il piano settimanalmente.

4) Utilizza gli esperimenti per scalare ciò che funziona, non ciò che fa più rumore

Quando pubblichi sui canali social, anche una "buona idea" può fallire se l'hook, il formato o la CTA non sono adatti a quella piattaforma.

In questo passaggio, puoi affidarti al modello di lavagna online ClickUp Growth Experiments per aiutarti a condurre gli esperimenti. Ti aiuta a visualizzare la tua pipeline e a semplificare la collaborazione quando sono coinvolti più stakeholder.

Ottieni un modello gratis Trasforma il "dovremmo provarlo" in un piano sperimentale chiaro con il modello di lavagna online Growth Experiments di ClickUp.

È inoltre progettato per fornire supporto all'intero flusso: brainstorming su una lavagna online, definizione delle priorità, assegnazione dei titolari e monitoraggio dello stato durante l'implementazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa le ipotesi, l'impatto previsto e i passaggi successivi su un'unica lavagna online che il tuo team può modificare insieme.

Tieni traccia degli esperimenti con semplici stati come "Aperto" e "Completato" in modo che nulla si blocchi durante il test.

Classifica gli esperimenti con i campi personalizzati in modo che la reportistica rimanga coerente anche con l'aumentare del volume.

Utilizza la vista Bacheca Growth Experiments per dare priorità ai test e assegnare i titolari.

Mantieni il tuo team allineato con la guida introduttiva, in modo che la configurazione degli esperimenti non vari da persona a persona.

5) Riutilizza una risorsa forte in più canali senza perdere il contesto

Se desideri aumentare la produzione di contenuti generati dagli utenti senza aumentare i costi di produzione, hai bisogno di un flusso di lavoro "una storia, molti formati" (brevi video, caroselli, snippet di email, blocchi di prova della landing page).

💡 Suggerimento professionale: utilizza il modello di piano dei contenuti di ClickUp per mappare ogni risorsa approvata alle sue versioni riproposte e alle date di pubblicazione. Invece di effettuare il monitoraggio dei contenuti in documenti e calendari scollegati, ottieni un modello di elenco che mantiene ogni contenuto collegato ai titolari e all'approvazione.

6) Mantieni visibile il ciclo di feedback (in modo che i membri contribuiscano nuovamente)

La tua fiorente community contribuisce maggiormente quando vede i risultati. Cattura i temi ricorrenti dalle discussioni della community e indirizzali al prodotto o alla CX, quindi pubblica ciò che è cambiato.

Invece di leggere manualmente ogni thread, puoi utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere cosa è cambiato in uno spazio, un elenco o un progetto, quindi convertire il risultato in passaggi successivi (attività relative al contenuto o azioni di moderazione).

Ottieni riepiloghi dettagliati di tutti gli aggiornamenti della tua area di lavoro con ClickUp Brain

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Agents per ridurre i tempi di revisione e moderazione. Questi agenti IA possono essere eseguiti all'interno di spazi, elenchi o canali di chat ClickUp specifici e agire quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Per gli UGC, ciò può significare taggare un invio, verificare se un campo di consenso è stato compilato, inoltrare il contenuto a un revisore o creare attività dalle note di riunione.

Misurare l'impatto degli UGC e della community

Se vuoi davvero scalare i contenuti generati dagli utenti e dalla community, inizia collegando i contenuti generati dagli utenti a indicatori chiave di prestazione chiari invece che a conteggi vanitosi.

Il rapporto 2025 Digital Media Trends di Deloitte afferma che il 56% della Generazione Z e il 43% dei millennial ritengono i contenuti dei social media più rilevanti rispetto alla TV. Circa la metà sente una connessione personale più forte con gli autori di contenuti rispetto ai personaggi televisivi.

I membri della tua community e gli autori sono la cultura.

😉 Ecco quindi un framework leggero per la reportistica:

Raccogli: centralizza i contenuti creati dagli utenti con tag chiari per canale, campagna, formato, prodotto e mercato.

Attributo: confronta le prestazioni degli UGC rispetto a quelle dei non-UGC sulla base di metriche rilevanti.

Evidenzia la prova sociale: posiziona gli UGC più performanti vicino alle call to action e ai passaggi di checkout.

Chiudi il cerchio: inserisci temi ricorrenti nel prodotto e nella CX, quindi annuncia le correzioni apportate ai membri della community.

Ripeti mensilmente: misura i salvataggi e le condivisioni, aggiorna gli hashtag del marchio ed elimina ciò che non genera conversioni.

In un sondaggio ClickUp condotto su 1.000 lavoratori, circa il 45% dei team aveva già abbandonato gli strumenti di IA adottati nell'ultimo anno, sottolineando come il sovraccarico di strumenti eroda la fiducia e i risultati.

Non è necessario uno stack gonfiato per scalare i contenuti generati dagli utenti e la crescita della community. I cinque strumenti giusti coprono l'ascolto e la scoperta, i diritti e la syndication, le operazioni degli autori e il livello "work IA" che mantiene il contesto in un unico posto.

1. ClickUp

Utilizza l'area di lavoro connessa di ClickUp insieme alle sue funzionalità/funzioni basate sull'IA per svolgere il tuo lavoro con facilità

La tua strategia UGC inizia a crollare sotto il peso dei volumi: invii provenienti da più piattaforme di social media, approvazioni che si perdono nei thread di chat e metriche chiave sparse su troppe schede. L'area di lavoro unificata di ClickUp risolve questa sfida.

Con ClickUp, invece di trattare i contenuti generati dagli utenti come "prove sociali casuali", puoi gestirli come un flusso di lavoro ripetibile. Ogni risorsa ha un titolare, uno stato e una traccia chiara che rimanda alla tua strategia di marketing.

Inoltre, ClickUp Brain può aiutarti a riepilogare lunghe discussioni della community, estrarre elementi da intraprendere dagli aggiornamenti e redigere contenuti per i post sui social media.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Acquisizione strutturata: acquisisci automaticamente gli invii degli autori insieme alle autorizzazioni e ai diritti legali necessari utilizzando acquisisci automaticamente gli invii degli autori insieme alle autorizzazioni e ai diritti legali necessari utilizzando i moduli ClickUp.

Passaggi automatizzati: configura configura le automazioni di ClickUp per triggerare i passaggi successivi (ad esempio, sposta gli elementi in avanti quando campi come "diritti concessi" sono confermati).

Reportistica personalizzata : monitora i KPI settimanali e fornisci un accesso basato sui ruoli agli stakeholder utilizzando i dashboard di ClickUp. : monitora i KPI settimanali e fornisci un accesso basato sui ruoli agli stakeholder utilizzando i dashboard di ClickUp.

Monitoraggio dei KPI: utilizza utilizza i campi personalizzati con l'IA di ClickUp per mantenere gli obiettivi e le metriche di rendimento visibili direttamente accanto alle attività della campagna.

Efficienza operativa: riduci il lavoro superfluo nei flussi di lavoro delle operazioni relative ai contenuti con Super Agents. riduci il lavoro superfluo nei flussi di lavoro delle operazioni relative ai contenuti con Talk to Text

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per una configurazione ottimale se si desiderano pipeline pulite su più canali e team (alcuni recensori segnalano una curva di apprendimento).

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un recensore ha scritto:

Adoro il fatto che tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rimanere organizzati e in carreggiata sia in un unico posto. Non è più necessario passare da Google Drive, email, WhatsApp, una "lista di cose da fare" e una serie di altre fastidiose app che non funzionano correttamente insieme: letteralmente tutto può avvenire in questo unico spazio.

💡 Suggerimento professionale: crea una routine operativa UGC assistita dall'IA con ClickUp BrainGPT. Effettua ricerche nell'intera area di lavoro di ClickUp e accedi a tutti i tuoi file con ClickUp BrainGPT Quando gestisci UGC su larga scala, la velocità è importante, ma la coerenza lo è ancora di più. ClickUp BrainGPT può aiutarti a catturare le idee più rapidamente e trasformare i contributi della community in brief ripetibili. Cattura istantaneamente gli hook UGC e le note degli autori con Talk to Text : usa Talk to Text di ClickUp BrainGPT per dettare un hook, un cta o un brief ovunque ti trovi. Aggiungi nomi di prodotti, hashtag di marchi e termini di campagne al tuo dizionario BrainGPT in modo che i tuoi brief rimangano coerenti. usa Talk to Text di ClickUp BrainGPT per dettare un hook, un cta o un brief ovunque ti trovi. Aggiungi nomi di prodotti, hashtag di marchi e termini di campagne al tuo dizionario BrainGPT in modo che i tuoi brief rimangano coerenti.

Poni domande che mettano in luce gli schemi ricorrenti, non solo "cosa è successo": usa il modello Brain in BrainGPT quando desideri risposte basate sul tuo lavoro, poiché è in grado di effettuare ricerche su ClickUp, sulle tue app collegate e sul web. Esempi di prompt che puoi utilizzare: "Quali angolazioni UGC hanno ottenuto il maggior numero di salvataggi e condivisioni questo mese?" "Mostrami le storie degli utenti più importanti che abbiamo riutilizzato su più canali e quali hanno ottenuto i migliori risultati" "Quali sono le obiezioni più comuni nelle discussioni della community in questo trimestre?"

"Quali angolazioni UGC hanno ottenuto il maggior numero di salvataggi e condivisioni questo mese?"

"Mostrami le storie degli utenti più popolari che abbiamo riutilizzato su più canali e quelle che hanno ottenuto i migliori risultati".

"Quali sono le obiezioni più comuni nelle discussioni della community in questo trimestre?" "Quali angolazioni UGC hanno ottenuto il maggior numero di salvataggi e condivisioni questo mese?"

"Mostrami le storie degli utenti più popolari che abbiamo riutilizzato su più canali e quelle che hanno ottenuto i migliori risultati".

"Quali sono le obiezioni più comuni nelle discussioni della community in questo trimestre?" Trova risorse passate senza dover cercare tra le cartelle: usa usa la ricerca aziendale di ClickUp BrainGPT per recuperare brief più vecchi o contenuti passati creati su un argomento, in modo da poter riutilizzare formati collaudati invece di partire da zero. Scegli il modello giusto per il lavoro: mantieni Brain selezionato quando hai bisogno di risposte consapevoli dell’area di lavoro, quindi passa a ChatGPT, Claude o Gemini quando desideri riscritture veloci o toni alternativi (questi modelli non avranno accesso alle conoscenze dell’area di lavoro).

2. Sprout Social

tramite Sprout Social

Sprout Social ti aiuta a capire cosa piace al tuo pubblico e a individuare nuove tendenze. Inoltre, mantiene organizzati i tuoi calendari dei contenuti su tutti i tuoi account social media.

Sebbene Sprout gestisca la pubblicazione e la reportistica, di solito funziona insieme a un sistema separato che gestisce il tuo lavoro creativo (come la stesura di brief e l'ottenimento dei diritti legali).

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Gestisci il tuo calendario di pubblicazione su tutti i social media e ottieni l'approvazione del team in un unico posto.

Utilizza strumenti di ascolto per capire cosa pensano le persone del tuo marchio e misurare il loro coinvolgimento.

Visualizza tutti i tuoi dati insieme per vedere quali canali social stanno ottenendo i migliori risultati.

Limiti di Sprout Social

I prezzi basati sul numero di postazioni possono aumentare rapidamente per i team che necessitano di molti collaboratori.

L'ascolto avanzato e la profondità della reportistica possono richiedere tempo per la configurazione.

Prezzi di Sprout Social

Standard: 199 $ al mese per postazione

Professionale: 299 $ al mese per postazione

Avanzato: 399 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 5.750 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Sprout Social

Un recensore ha scritto:

Sprout Social è stato uno strumento prezioso per semplificare la gestione dei social media. Adoro avere tutte le piattaforme in connessione in un unico posto, rendendo la pianificazione e la pubblicazione molto più semplici.

3. Emplifi

tramite Emplifi

Emplifi è l'ideale per i team che necessitano di dati social approfonditi e di un monitoraggio chiaro delle prestazioni su tutte le piattaforme social. Aiuta i team di grandi dimensioni a monitorare le prestazioni dei propri post e a confrontarle con quelle di altre aziende.

Per i growth manager, Emplifi aiuta a misurare e migliorare i contenuti generati dagli utenti (UGC). Mostra quali post fungono da migliore "prova sociale" e aiutano a trasformare i follower in clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Emplifi

Riporta le metriche di coinvolgimento e i contenuti creati su tutti i canali

Scopri quali foto e video realizzati dai fan generano il maggior volume di vendite commerciali.

Standardizza la reportistica tra regioni e teams per una misurazione coerente

Limiti di Emplifi

I prezzi sono generalmente basati su preventivi, il che rende più difficile la definizione del budget nella fase iniziale.

Prezzi Emplifi

Social Marketing Essential: 1.249 $ al mese

Social Marketing Avanzato: 2.499 $ al mese

Piani Social Care: Prezzi personalizzati

Piani di social commerce: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Emplifi

G2: 4,4/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Emplifi

Un recensore ha scritto:

Mi piace il fatto che sia possibile raccogliere tutti i social media e i contenuti in un unico posto e pubblicarli direttamente su tutti o su uno solo dei social media, oltre a poter controllare tutte le statistiche da un unico posto.

4. Bazaarvoice

tramite Bazaarvoice

Bazaarvoice è ampiamente utilizzato dai marchi di e-commerce per raccogliere e distribuire contenuti degli utenti come valutazioni, recensioni e invii visivi. È particolarmente utile quando si desidera posizionare più UGC vicino ai punti di conversione, dove la prova sociale può influenzare le decisioni di acquisto.

Offre anche il supporto per la syndication tra ecosistemi di vendita al dettaglio e partner. Ciò è particolarmente utile se la tua strategia di e-commerce si basa su più canali oltre al tuo sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bazaarvoice

Raccogli e mostra valutazioni e recensioni che supportano le decisioni di acquisto.

Distribuisci gli UGC alle reti di rivenditori e partner per espandere la portata oltre i canali di proprietà.

Trova gli autori e gestisci le collaborazioni con la soluzione Creator Marketing.

Limiti di Bazaarvoice

I prezzi sono tipicamente orientati alle grandi aziende, il che può risultare oneroso per i team più piccoli.

Prezzi Bazaarvoice

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bazaarvoice

G2: 4,2/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Bazaarvoice

Un recensore ha scritto:

Mi piace il fatto che sia possibile raccogliere tutti i social media e i contenuti in un unico posto e pubblicarli direttamente su tutti o su uno solo dei social media, oltre a poter controllare tutte le statistiche da un unico posto.

Esempi reali di crescita guidata dalla community

È possibile individuare una crescita guidata dalla community ovunque i fan collaborino alla creazione del prodotto, del contenuto o del playbook. Ecco cinque esempi recenti che mostrano come si presenta in pratica una "community fiorente".

✅ LEGO Ideas I fan suggeriscono nuovi set LEGO e votano i loro preferiti. I vincitori vengono effettivamente trasformati in prodotti reali. Nel settembre 2025, un numero record di 146 progetti è passato alla fase di revisione finale. Ciò dimostra che sempre più persone creano e condividono idee.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora utilizza la propria community per crescere. I membri condividono recensioni e storie che fungono da "prova sociale", spingendo gli altri ad acquistare. Questa community aiuta gli acquirenti a trovare i prodotti online e poi ad acquistarli nei negozi. Questo approccio basato sui fan è l'arma segreta di Sephora per stare al passo con gli altri marchi.

✅ RedditReddit ospita oltre 100.000 community attive in cui le persone condividono idee e UGC in tempo reale. Nel 2024, il sito contava circa 73 milioni di utenti giornalieri. Oggi, quel numero è cresciuto fino a superare i 100 milioni, dimostrando quanto possano essere potenti le discussioni guidate dalla community.

✅ DiscordDiscord utilizza chat vocali e testuali in tempo reale per mantenere viva la comunicazione tra fan e autori ogni giorno. Conta circa 259 milioni di utenti mensili. Queste persone si uniscono a server gestiti dai loro autori o marchi preferiti per collaborare e interagire in tempo reale.

✅ GitHubGitHub mostra come le community possono creare prodotti insieme. La piattaforma open source conta oltre 100 milioni di account di sviluppatori. I membri della community hanno creato centinaia di milioni di progetti. Ogni nuovo contributo migliora gli strumenti e le librerie per tutti gli altri, creando un enorme effetto rete.

Per i growth manager, il risultato è un contenuto generato dagli utenti in forma di codice, che definisce pubblicamente la roadmap del prodotto.

Insidie da evitare quando si scalano i contenuti generati dagli utenti e dalla community

La crescita degli UGC può subire un rapido rallentamento se aspetti fondamentali come il consenso, la divulgazione e la moderazione sono poco rigorosi. Consideralo come un lavoro sul prodotto: prima metti in atto le misure di sicurezza, poi scala.

Ottieni prima l'autorizzazione: riutilizza i contenuti (immagini, nomi o voci) solo se ne possiedi i diritti scritti. Tieni un registro chiaro di quando e dove sei autorizzato a utilizzarli.

Sii onesto riguardo agli annunci: se paghi per una sponsorizzazione, dichiaralo nel video o nell'audio. Non nascondere l'informativa in una didascalia lunga; deve essere facile da vedere per tutti.

Niente recensioni false: non comprare o vendere mai feedback falsi. non comprare o vendere mai feedback falsi. Le regole della FTC prevedono multe salate se un brand usa "prove sociali" false per ingannare i clienti.

Copri le tue scommesse: gli algoritmi dei social media cambiano rapidamente. Distribuisci i tuoi contenuti su diverse piattaforme in modo che un singolo aggiornamento non comprometta la tua portata.

Pianifica la moderazione: stabilisci fin dall'inizio regole chiare per la community. Utilizza la reportistica e prepara un piano per gestire rapidamente i problemi prima che danneggino la fiducia nel tuo marchio.

Il futuro della crescita guidata dalla community

Tre grandi correnti stanno dando forma a ciò che verrà dopo.

In primo luogo, il commercio si sta spostando sempre più verso i social. Il GMV di TikTok Shop negli Stati Uniti è cresciuto fino a raggiungere circa 1,1 miliardi nel luglio 2025 e gli analisti prevedono un'ulteriore accelerazione.

I dati e la distribuzione sono in fase di rinegoziazione, poiché Reddit firma e rinnova accordi multimilionari con Google e OpenAI per i contenuti. Ciò posiziona le community come fonti di formazione e scoperta di alto livello.

Infine, i budget seguono l'efficacia. Gli investimenti nel marketing degli autori stanno sottraendo fondi al marketing tradizionale a pagamento, poiché i marchi richiedono un ROI misurabile dai canali della community.

🤔 Cosa significa questo per i growth manager

Rendi i contenuti acquistabili: utilizza brevi recensioni e Clip "how-to" che portano direttamente al checkout. Posiziona le valutazioni dei clienti proprio accanto ai pulsanti "acquista" per aiutare le persone a decidere più rapidamente.

Diventa proprietario dei tuoi dati e dei tuoi diritti: ottieni sempre un'autorizzazione chiara per utilizzare i contenuti dei clienti. Mantieni i tuoi file ben etichettati e organizzati in modo da poterli condividere facilmente con i motori di ricerca e i partner commerciali.

Punta sull'autenticità: concentrati sulle recensioni verificate e sii onesto riguardo alle partnership a pagamento. Considera la fiducia come un modo per crescere, poiché sono le storie reali a trasformare i browser in acquirenti.

Consolida lo stack: meno strumenti, maggiore integrazione. Esegui i flussi di lavoro UGC in uno spazio di lavoro convergente che collega attività, documenti e chat, in modo da eliminare il cambio di contesto.

Utilizza la community come reparto di ricerca e sviluppo: ascolta le storie dei fan per trovare idee per nuovi prodotti. Quando risolvi un problema sulla base del loro feedback, comunicaglielo. Questo rende i fan più fedeli e riduce i costi di acquisizione.

UGC al Front, ClickUp nel back office

Le storie della community e l'amore degli utenti possono portare un marchio più lontano di qualsiasi pubblicità. Il vero lavoro consiste nel costruire un sistema semplice che trasformi quei momenti in risultati costanti.

Ecco perché ClickUp è lo strumento ideale per questo lavoro. Mantiene tutto il tuo lavoro in un unico posto, così nulla va perso nelle chat o nelle cartelle. I documenti contengono le informazioni essenziali, mentre le automazioni mantengono tutto in movimento. Inoltre, le dashboard di ClickUp mostrano le azioni che hanno davvero fatto la differenza, mentre ClickUp Brain trasforma le riunioni in note e attività su cui puoi agire.

Se desideri meno schede, passaggi più rapidi e una visione chiara del ROI, registrati subito su ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Collega i contenuti generati dagli utenti agli indicatori chiave di prestazione, non solo ai like. Tieni traccia del tasso di conversione UGC rispetto a quello non UGC, delle conversioni assistite, del valore medio degli ordini, del tasso di aggiunta al carrello e del traffico sul sito web proveniente dai post sui social media. Utilizza i salvataggi e le condivisioni come primi segnali di esito positivo. Crea un unico dashboard in modo da poter confrontare facilmente diversi tipi di post e vedere cosa funziona.

Rendilo facile, specifico e gratificante. Pubblica prompt settimanali chiari, mostra storie di successo e alterna i temi. Utilizza hashtag brandizzati e un semplice modulo di invio, quindi dai credito pubblicamente ai membri della community. Riduci l'attrito sui dispositivi mobili, rispondi rapidamente per mantenere alto il coinvolgimento della community e organizza concorsi con regole trasparenti per incoraggiare la creazione di più contenuti generati dagli utenti.

Sì, se abbini l'automazione alla revisione umana. Inizia con flag di parole chiave e immagini per le violazioni delle politiche. Indirizza i casi limite ai moderatori e registra le decisioni per l'apprendimento. Utilizza i riassunti dell'IA per far emergere informazioni preziose da lunghe discussioni e thread della community. Tagga automaticamente i contenuti creati dai membri attivi, in modo che siano più facili da trovare in seguito. Il tuo obiettivo è ottenere tempi di risposta più rapidi e spazi più sicuri senza perdere le sfumature.

Dai priorità alle voci reali e alle informazioni trasparenti. Chiedi l'autorizzazione, registra i diritti ed evita modifiche pesanti che cancellano il tono dell'utente. Privilegia le storie degli utenti, i tutorial e i post prima e dopo che sembrano nativi delle piattaforme dei social media. Mantieni semplici gli incentivi, evidenzia le metriche rilevanti che contano per la community e presenta un mix di clienti esistenti e nuovi membri della community per evitare la monotonia.

Utilizza una area di lavoro convergente che riunisce prompt, approvazioni e analisi. ClickUp offre brief in documenti, instradamento con Automazioni e riepiloghi delle prestazioni in dashboard, in modo che sia il tuo marchio che i tuoi autori possano vedere la stessa fonte di verità.