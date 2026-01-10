Le 10 migliori alternative a FlowSavvy per una pianificazione più intelligente nel 2025

FlowSavvy rende la pianificazione automatica personale un gioco da ragazzi. Le attività si inseriscono magicamente al posto giusto, il tempo dedicato alla concentrazione sembra protetto e, per un po', il tuo Calendario finalmente ha senso.

Ma spesso non è sufficiente quando le giornate includono progetti complessi, collaborazione di team o scadenze dinamiche. Sovrapposizioni, conflitti nascosti e frequenti cambi di contesto possono ridurre rapidamente la produttività.

Affidarsi esclusivamente alla piattaforma inizia a sembrare un limite ed è allora che inizia la ricerca di qualcosa di più intelligente.

In questo post del blog esploreremo le 10 migliori alternative a FlowSavvy che vanno oltre la semplice pianificazione automatica. Cominciamo! 📅

Le migliori alternative a Flowsavvy in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a Flowsavvy presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Produttività, pianificazione, esecuzione delle attività e flussi di lavoro dei progetti all-in-one per piccoli team e grandi aziende. Area di lavoro unificata che collega ClickUp Calendar con più visualizzazioni, ClickUp Brain per la definizione delle priorità e i riepiloghi contestualizzati, Automazioni per flussi di lavoro personalizzati e AI Agents. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Reclaim. IA Pianificazione automatica basata sull'IA di attività, abitudini e blocchi di concentrazione per i knowledge worker e gli appassionati di produttività. Blocco del tempo basato sull'IA, posizionamento intelligente delle riunioni, strumenti di gestione del tempo, riprogrammazione consapevole dei conflitti, protezione delle abitudini e delle pause. Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Motion Priorità automatica, riprogrammazione e ottimizzazione integrata del Calendario per team e singoli individui. Generazione di pianificazioni basata sull'IA, riprogrammazione in tempo reale, motore di prioritizzazione delle attività I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente. Sunsama Pianificazione giornaliera strutturata, time-blocking consapevole e integrazione delle attività tra calendari diversi per i professionisti. Dashboard giornaliero per il piano con Calendario/attività unite, time-boxing con drag-and-drop, rituali mattutini e di fine giornata. Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Akiflow Acquisizione centralizzata delle attività, pianificazione in linguaggio naturale e coordinamento multi-app per chi gestisce input provenienti da diversi strumenti di produttività. Finestra In arrivo universale per attività provenienti da oltre 3000 integrazioni, assistente personale IA (Aki) per la creazione di attività in linguaggio naturale, pianificazione intelligente. Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 9,5 $ al mese per utente (fatturazione annuale). Notion Area di lavoro flessibile che combina database, note, calendari e flussi di lavoro personalizzati per studenti, autori e knowledge worker. Notion Agent e funzionalità IA, database personalizzabili, visualizzazioni Calendario e Sequenza, note delle riunioni IA. Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Fantastical Calendario avanzato, creazione di eventi e sincronizzazione tra calendari per utenti Apple e Windows. Inserimento in linguaggio naturale, viste multiple dettagliate (giorno/settimana/mese/anno), collegamenti di pianificazione, widget avanzati. Gratis; piani a pagamento a partire da 6,99 $ al mese per utente. Todoist Gestione di elenchi di attività da fare, attività ricorrenti e gestione delle priorità per individui e team che desiderano un monitoraggio organizzato delle attività. Progetti/sezioni/etichette, date ricorrenti e promemoria, collaborazione con assegnatari/commenti, filtri e sincronizzazione della visualizzazione del Calendario. Gratuito; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente (fatturazione annuale) TickTick Gestione delle attività e delle abitudini con Pomodoro, visualizzazioni del Calendario e promemoria per gli appassionati di produttività personale. Elenchi di attività con promemoria, timer Pomodoro, tracker delle abitudini, matrice di Eisenhower, collaborazione. Gratis; piani a pagamento a partire da 35,99 $ all'anno per utente. Google Calendar Pianificazione semplice degli eventi, integrazione con Gmail e visualizzazione chiara del tempo per individui e team professionali. Creazione di eventi con promemoria, eventi ricorrenti, suggerimenti intelligenti e obiettivi per rimanere concentrati. Free

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Flowsavvy?

Molti utenti raggiungono i limiti di Flowsavvy quando il loro lavoro coinvolge progetti, priorità mutevoli o strumenti multipli. Quando valuti le alternative, cerca funzionalità/funzioni su misura per colmare queste lacune e supportare insieme la pianificazione e l'esecuzione. 👀

Struttura completa di attività e progetti: supporta progetti, attività secondarie, dipendenze, stati personalizzati (come Backlog, in corso o Bloccato) e supporta progetti, attività secondarie, dipendenze, stati personalizzati (come Backlog, in corso o Bloccato) e modelli di tabelle orarie

Collaborazione integrata: consente agli assegnatari dei compiti di accedere alla visibilità condivisa e consente agli assegnatari dei compiti di accedere alla visibilità condivisa e alla comunicazione all'interno del team , invece di limitarsi alla semplice pianificazione del Calendario.

Controllo flessibile della pianificazione: consente di regolare manualmente i blocchi di tempo, le durate e le priorità invece di affidarsi esclusivamente a pianificazioni generate automaticamente.

Visualizzazioni multiple del lavoro: offre visualizzazioni sotto forma di elenco, calendario, Sequenza o vista Bacheca per pianificare, monitorare e rivedere il lavoro.

Pianificazione assistita dall'IA: aiuta a riepilogare il lavoro, suggerire le priorità e adattare le pianificazioni quando le attività cambiano.

Automazione per la manutenzione: aggiorna automaticamente attività, stati o pianificazioni al variare del lavoro, riducendo i costi di riprogrammazione manuale.

🔍 Lo sapevi? Il campo della scienza delle interruzioni ha avuto inizio quando i ricercatori hanno scoperto che il passaggio da un'attività all'altra, come passare da un'attività del Calendario a una riunione, comporta costi mentali misurabili.

Le migliori alternative a Flowsavvy

Cerchi un modo più flessibile per pianificare la tua giornata e gestire il lavoro reale?

Ecco le migliori alternative a FlowSavvy che vanno oltre la pianificazione automatica con una gestione delle attività più intelligente, una pianificazione dinamica e calendari basati sull'IA. 🎯

1. ClickUp (ideale per produttività all-in-one, pianificazione, esecuzione delle attività e flussi di lavoro dei progetti)

Usa le attività di ClickUp per registrare il lavoro, completo di date di scadenza, assegnatari, stati e altri dettagli chiave

Man mano che il lavoro si espande oltre le attività personali verso progetti, follow-up e priorità mutevoli, la pianificazione spesso porta a un proliferare di strumenti.

ClickUp fa un passo avanti unificando pianificazione, gestione delle attività, visualizzazione dei progetti, automazione e IA. In questo modo il tuo calendario si evolve insieme al tuo lavoro, invece di diventare un piano statico separato. Essendo il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, riunisce pianificazione, project management ed esecuzione in un unico ambiente di connessione.

Suddividi il lavoro complesso

Tutto in questo software di pianificazione delle attività inizia con le attività di ClickUp. A differenza dei semplici elenchi di cose da fare, le attività di ClickUp sono progettate per la pianificazione nella vita reale, dove le priorità cambiano e il lavoro si estende su più giorni.

Ecco come possono aiutarti:

Modella flussi di lavoro reali: sposta il lavoro attraverso fasi come Backlog , Pianificato , In corso , In attesa e Terminato con sposta il lavoro attraverso fasi comecon gli stati personalizzati di ClickUp , in modo che le attività riflettano il flusso di lavoro.

Aggiungi contesto: cattura priorità, lavoro richiesto, durata stimata, livello di energia o categoria utilizzando cattura priorità, lavoro richiesto, durata stimata, livello di energia o categoria utilizzando i campi personalizzati ClickUp su ogni attività.

Automatizza il lavoro di routine: imposta imposta le attività ricorrenti di ClickUp in modo che si ripetano in base al tempo (giornalmente, settimanalmente, mensilmente) o in base a un evento, ad esempio quando cambia uno stato.

Piano oltre le attività da svolgere in un solo giorno: suddividi i lavori più grandi in attività secondarie, assegna le dipendenze e distribuisci il lavoro richiesto su più giorni.

Abbinalo all'AI Notetaker di ClickUp e avrai improvvisamente a disposizione una combinazione potentissima!

Visualizza il lavoro pianificato

Una volta che il tuo lavoro è chiaramente definito in ClickUp Tasks, ClickUp Calendario diventa il livello in cui il lavoro incontra il tempo. Inserisce attività, date di scadenza e priorità direttamente nella tua pianificazione.

A differenza degli strumenti che si limitano a inserire automaticamente le attività intorno alle riunioni, ClickUp ti consente di controllare come le attività vengono visualizzate sul tuo Calendario.

Ad esempio, puoi trascinare la tua attività di revisione del progetto in un blocco di 2 ore al mattino, visualizzarla insieme alle chiamate dei clienti e alle scadenze della reportistica e spostarla facilmente al pomeriggio se una riunione si protrae oltre il previsto. Passa alla visualizzazione settimanale o mensile per individuare potenziali colli di bottiglia, bilanciare le priorità e assicurarti che nulla sfugga tra ClickUp e i tuoi calendari Google o Outlook sincronizzati.

Integra le funzionalità dell'IA

ClickUp Brain, il tuo assistente basato sull'intelligenza artificiale, è integrato direttamente nella tua area di lavoro contestuale. Tiene conto delle priorità, delle scadenze, delle dipendenze e persino dei tuoi modelli di lavoro personali per rendere la tua pianificazione più intelligente e realistica.

Chiedi a ClickUp Brain suggerimenti sulle scadenze in base al tuo carico di lavoro attuale, alle priorità e alla pianificazione esistente

Ad esempio, apri ClickUp il lunedì mattina dopo una settimana intensa. Invece di scorrere decine di attività, elementi scaduti e blocchi di calendario, chiedi a ClickUp Brain: "Su cosa dovrei concentrarmi oggi?"

Evidenzia tre elementi di grande impatto, spiega perché sono importanti oggi e segnala un'attività che sta slittando perché non è ancora stata effettuata una revisione di dipendenza.

Notate che un progetto sembra più impegnativo del previsto, quindi lo aprite e chiedete: Riassumi questo progetto e dimmi cosa sta bloccando i progressi.

In pochi secondi, Brain genera un breve riassunto in stile esecutivo, estrae il contesto dai commenti alle attività e dai documenti e evidenzia che due follow-up sono in ritardo. Converti uno di essi in un'attività di ClickUp ad alta priorità e chiedi allo strumento di IA di riprogrammare il resto della settimana per fare spazio.

📌 Esempi di prompt: Riprogramma le mie attività in ritardo per il resto della settimana per bilanciare il mio carico di lavoro.

Crea un'attività per dare seguito alla proposta del cliente giovedì prossimo e contrassegnala come alta priorità.

Suggerisci miglioramenti alla mia attuale pianificazione settimanale per evitare il sovraccarico di lavoro.

Automatizza le attività ripetitive

Una volta organizzate le attività e ottimizzata la pianificazione con ClickUp Brain, ClickUp Automations si occuperà delle operazioni più dispendiose in termini di tempo, consentendoti di concentrarti su ciò che conta davvero.

Crea flussi di lavoro personalizzati in ClickUp Automazioni per gestire automaticamente le attività ripetitive esattamente come desideri

Ecco cosa puoi fare con ClickUp Automations:

Automatizza gli aggiornamenti dello stato delle attività: sposta le attività tra "Da fare", "In corso" e "Completate" in base a trigger quali date di scadenza, commenti o assegnazioni di attività.

Invia notifiche e promemoria: avvisa automaticamente i membri del team, i collaboratori o te stesso quando le scadenze si avvicinano o le attività cambiano.

Assegnazione delle attività lungo il percorso: assegna automaticamente le attività a persone o team specifici quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Integrazione di app esterne: collega ClickUp con l'email, Slack o altri strumenti popolari per triggerare automaticamente flussi di lavoro esterni.

Crea flussi di lavoro di automazione complessi

I Super Agent di ClickUp portano la tua pianificazione e automazione a un livello superiore, agendo come assistenti intelligenti che gestiscono il lavoro, forniscono approfondimenti e automatizzano le attività ripetitive per conto tuo.

Progetta agenti ClickUp AI personalizzati per eseguire automazioni personalizzate senza scrivere una sola riga di codice

Monitora continuamente la tua area di lavoro per suggerire aggiornamenti, riprogrammare attività ed evidenziare scadenze importanti prima ancora che tu lo richieda. Puoi eseguire automaticamente flussi di lavoro complessi, come la creazione di nuove attività basate su input email, la stesura di piani per progetti o la generazione di report dalla tua area di lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Segnalate, revisionate e bloccate le ore di lavoro: inviate il tempo ricavato direttamente dalle attività con Timesheets Hub , bloccate le ore definitive per la conformità e monitorate le informazioni in tempo reale. inviate il tempo ricavato direttamente dalle attività con ClickUp Timesheets , approvate o richiedete modifiche nel, bloccate le ore definitive per la conformità e monitorate le informazioni in tempo reale.

Tieni traccia del tempo ovunque ti trovi: avvia e interrompi i timer su desktop, dispositivi mobili o browser con avvia e interrompi i timer su desktop, dispositivi mobili o browser con ClickUp Monitoraggio del tempo per progetti , aggiungi tempo in modo retroattivo con note ed etichette, contrassegna le voci come "fatturabili" per fatturare un client e accumula il tempo tra attività e attività secondarie.

Visualizza il lavoro da ogni angolazione: passa da Elenco, Calendario, Sequenza, Kanban o layout personalizzati utilizzando passa da Elenco, Calendario, Sequenza, Kanban o layout personalizzati utilizzando ClickUp Views per pianificare gli orari , confrontare le priorità e adattare la visualizzazione del lavoro.

Unifica il tuo flusso di lavoro tra i vari strumenti: effettua la sincronizzazione di Google o Outlook Calendar, collega app di monitoraggio del tempo come Toggl o Harvest e trasferisci il lavoro da strumenti esterni in un unico spazio di lavoro con effettua la sincronizzazione di Google o Outlook Calendar, collega app di monitoraggio del tempo come Toggl o Harvest e trasferisci il lavoro da strumenti esterni in un unico spazio di lavoro con ClickUp Integrations

Limitazioni di ClickUp

Con tante funzionalità e opzioni di personalizzazione, potrebbe volerci un po' di tempo per trovare la configurazione più adatta al tuo flusso di lavoro.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Questa recensione dice davvero tutto:

Sto aggiornando la mia recensione perché ClickUp continua a stupirmi, soprattutto con la sua recente revisione completa, ClickUp 4. 0. La mia parte preferita, il semplice ma potente comando slash (/) nelle caselle di descrizione e commento, è ancora migliore e ora funge da punto di accesso per funzionalità avanzate come ClickUp AI (/ai) e la barra di comando AI globale. Ciò rende la formattazione rapida (come la numerazione che utilizzo per gli allegati) e le azioni complesse altrettanto facili da implementare sia per i progetti di lavoro che per quelli personali. Sebbene il piano Free Forever sia generoso con un numero illimitato di membri, le limitazioni sono diventate più evidenti. Apprezzo comunque la possibilità di creare più aree di lavoro (ognuna con 5 spazi gratuiti) per segmentare i miei progetti di grandi dimensioni. Tuttavia, l'introduzione di limiti su funzionalità chiave come Automazioni, campi personalizzati e il rigido limite di archiviazione di 100 MB mi costringe a prestare maggiore attenzione a come utilizzo la piattaforma prima di prendere in considerazione un upgrade.

Sto aggiornando la mia recensione perché ClickUp continua a stupirmi, soprattutto con la sua recente revisione completa, ClickUp 4. 0. La mia parte preferita, il semplice ma potente comando slash (/) nelle caselle di descrizione e commento, è ancora migliore e ora funge da punto di accesso per funzionalità avanzate come ClickUp AI (/ai) e la barra di comando IA globale. Ciò rende la formattazione rapida (come la numerazione che utilizzo per gli allegati) e le azioni complesse altrettanto facili da implementare sia per i progetti di lavoro che per quelli personali.

Sebbene il piano Free Forever sia generoso con un numero illimitato di membri, le limitazioni sono diventate più evidenti. Apprezzo comunque la possibilità di creare più aree di lavoro (ognuna con 5 spazi gratuiti) per segmentare i miei progetti di grandi dimensioni. Tuttavia, l'introduzione di limiti su funzionalità chiave come le automazioni, i campi personalizzati e il rigoroso limite di archiviazione di 100 MB mi costringe a prestare maggiore attenzione a come utilizzo la piattaforma prima di prendere in considerazione un upgrade.

📮 ClickUp Insight: il 24% degli utenti ritiene che il tempo dedicato alla concentrazione sia sopravvalutato e preferisce il multitasking, mentre il 39% afferma che la concentrazione profonda è l'unico modo per terminare un lavoro significativo. Indipendentemente dal tuo stile di lavoro, ClickUp è il Centro di comando basato sull'intelligenza artificiale che si adatta a te. Hai bisogno di svolgere più attività contemporaneamente? Puoi gestire progetti, chattare con il tuo team e persino effettuare ricerche sul web in tempo reale, il tutto senza uscire da ClickUp. 🤹🏽 Preferisci concentrarti profondamente? Funzionalità/funzioni come ClickUp Calendario ti aiutano a bloccare le distrazioni, mentre gli agenti automatizzano le attività di routine, così puoi rimanere concentrato!

2. Reclaim. ai (Ideale per attività di pianificazione automatica basate sull'IA, abitudini e blocchi di concentrazione)

Invece di chiederti di bloccare manualmente ogni attività, Reclaim. ai valuta continuamente il tuo calendario Google o Outlook e prende decisioni per tuo conto. Colloca il lavoro, le routine e le riunioni dove meglio si adattano in base all'urgenza e alla priorità.

Man mano che la tua pianificazione cambia, questa alternativa a Clockwise riorganizza gli elementi flessibili in modo che le scadenze rimangano invariate senza costringerti a controllare il Calendario tutto il giorno.

Puoi mantenere le tue routine senza modifiche manuali utilizzando Habits, basato sull'IA, che riprogramma automaticamente le attività e riduce il burnout. Evita un eccessivo cambio di contesto con Buffer Time, che aggiunge automaticamente pause e finestre di transizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim. ai

Difendi automaticamente il lavoro approfondito con Focus Time , che si adatta agli eventi con priorità più alta.

Pianificazione delle attività in modalità di sincronizzazione con strumenti come Asana e ClickUp. Trasforma le attività da svolgere in base alle priorità in blocchi di calendario per la project management in tempo reale utilizzando lain modalità di sincronizzazione con strumenti come Asana e ClickUp.

Prenota automaticamente riunioni senza conflitti più rapidamente con IA Scheduling Links che mostra la disponibilità flessibile.

Coordina in modo intelligente le riunioni ricorrenti del team con Smart Meetings, che si adatta alle ferie e alle modifiche del Calendario.

Limiti di Reclaim. ai

Personalizzazione limitata del Calendario, senza codifica a colori delle attività o combinazioni di colori flessibili, a differenza delle alternative a Reclaim.ai.

Le abitudini non funzionano come vere e proprie attività ricorrenti e richiedono passaggi aggiuntivi per essere visualizzate o contrassegnate come completate.

Prezzi di Reclaim. IA

Free

Starter: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni di Reclaim. IA

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim. IA?

Direttamente da una recensione su G2:

Apprezzo molto la funzionalità di pianificazione. Mi permette di utilizzare diversi formati di pianificazione per diversi gruppi. […] Apprezzo molto la sezione dedicata alle abitudini; mi è stata di grande aiuto. […] Ho notato che gli eventi pianificati si duplicano ovunque. Sarebbe utile avere istruzioni più chiare su come gestire la duplicazione degli eventi tra il calendario personale e quello di lavoro. Sto riscontrando molte duplicazioni quando utilizzo la vostra app e le impostazioni del mio Google Calendar. Le istruzioni scritte non sono chiare e creano molta confusione.

Apprezzo molto la funzionalità di pianificazione. Mi permette di utilizzare diversi formati di pianificazione per diversi gruppi. […] Apprezzo molto la sezione dedicata alle abitudini; mi è stata di grande aiuto. […] Ho notato che gli eventi pianificati si duplicano ovunque. Sarebbe utile avere istruzioni più chiare su come gestire la duplicazione degli eventi tra il calendario personale e quello di lavoro. Sto riscontrando molte duplicazioni quando utilizzo la vostra app e le impostazioni del mio Google Calendar. Le istruzioni scritte non sono chiare e creano molta confusione.

3. Motion (ideale per la prioritizzazione automatica, la riprogrammazione e il Calendario integrato)

tramite Motion

Motion si posiziona come un sistema di produttività in cui la pianificazione, la definizione delle priorità e l'esecuzione avvengono automaticamente. La sua IA analizza continuamente le scadenze, la durata delle attività, le dipendenze e il tempo a disposizione per creare un piano ottimizzato per la giornata, ricalcolandolo man mano che le cose cambiano.

Rispetto all'attenzione di FlowSavvy per il time-blocking adattivo, Motion fa diversi passi avanti prevedendo le date di completamento dei progetti, riassegnando il lavoro tra le persone e segnalando i sovraccarichi.

I suoi strumenti intelligenti per la gestione delle riunioni offrono collegamenti di pianificazione basati sull'IA che mostrano solo le fasce orarie che si adattano perfettamente al tuo piano ottimizzato, proteggendo al contempo il tempo dedicato alla concentrazione e aggiungendo margini di tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Assegna automaticamente le priorità al lavoro quotidiano con attività IA , che riorganizza le pianificazioni in base alle scadenze, al lavoro richiesto e alla capacità effettiva.

Porta avanti i progetti in modo automatico utilizzando AI Project Manager che risolve le dipendenze e segnala i lavori in stallo.

Mantieni le sequenze accurate in tempo reale con il diagramma di Gantt basato sull'IA che si aggiorna man mano che il lavoro procede.

Riduci i costi di coordinamento con IA Meeting Assistant, che impone limiti alle riunioni e finestre di prenotazione ottimali.

Limitazioni di movimento

Gestire le nuove funzionalità, come IA Employees, è difficile poiché non esiste una documentazione chiara.

Lo strumento può sembrare eccessivo per l'uso personale, poiché molte funzionalità/funzioni sono orientate ai team aziendali.

Prezzi dinamici

Pro IA: 49 $ al mese per utente (privati)

IA aziendale: 69 $/mese per utente (individui)

Pro IA: 29 $ al mese per utente (Teams)

IA aziendale: 49 $ al mese per utente (Teams)

Recensioni di Motion

G2: 4,2/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Ecco il feedback di un utente reale:

Trovo Motion piuttosto facile da configurare, poiché ho dovuto solo impostare correttamente le pianificazioni. Rende la gestione delle mie attività molto più semplice, assegnando loro una priorità in base all'ordine in cui devono essere svolte. […] Trovo difficile inserire i dati in Motion perché ci sono troppi pulsanti nell'elenco delle attività, il che rende difficile selezionare e classificare un determinato progetto. Inoltre, il software a volte può essere lento, il che rende macchinoso l'inserimento di un gran numero di attività. Un altro svantaggio è il prezzo elevato, che può essere proibitivo per studenti come me che frequentano la facoltà di medicina e hanno fondi limitati.

Trovo Motion piuttosto facile da configurare, poiché ho dovuto solo impostare correttamente le pianificazioni. Rende la gestione delle mie attività molto più semplice, assegnando loro una priorità in base all'ordine in cui devono essere svolte. […] Trovo difficile inserire i dati in Motion perché ci sono troppi pulsanti nell'elenco delle attività, il che rende difficile selezionare e classificare un determinato progetto. Inoltre, il software a volte può essere lento, il che rende macchinoso l'inserimento di un gran numero di attività. Un altro svantaggio è il prezzo elevato, che può essere proibitivo per studenti come me che frequentano la facoltà di medicina e hanno fondi limitati.

🧠 Curiosità: gli antropologi descrivono la cronemica, ovvero il modo in cui il tempo viene inteso e valutato in modo diverso nelle diverse culture, dalle rigide norme di puntualità in alcune società agli approcci più fluidi in altre. Queste percezioni influenzano il modo in cui le persone pianificano, stabiliscono le priorità e utilizzano gli strumenti di pianificazione.

4. Sunsama (ideale per un piano giornaliero strutturato e una gestione consapevole del tempo)

tramite Sunsama

Sunsama adotta un approccio deliberatamente umano alla pianificazione. Ogni mattina, esamini le attività importate da strumenti come Asana, Jira, Slack e Gmail, quindi decidi cosa è realisticamente realizzabile oggi. Le attività vengono inserite direttamente nel tuo Calendario, costringendoti a compromessi naturali e aiutandoti a evitare la trappola di assumere impegni eccessivi.

Invece di riorganizzare automaticamente la tua giornata con l'IA, Sunsama pone l'accento su un processo decisionale consapevole e sulla visibilità del lavoro richiesto. Le durate stimate, gli obiettivi giornalieri e gli indicatori del carico di lavoro ti aiutano a capire quando stai assumendo un carico eccessivo, mentre funzionalità/funzioni come i rituali di fine giornata e i riepiloghi dei progressi rafforzano i confini salutari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Guida la pianificazione intenzionale attraverso rituali di pianificazione quotidiani che mettono in evidenza le priorità prima dell'inizio del lavoro.

Mantieni la concentrazione utilizzando la modalità senza distrazioni e i controlli di silenziamento delle app.

Crea ritmi di lavoro sostenibili con il supporto del Pomodoro Timer .

Monitora il lavoro richiesto e i modelli attraverso analisi giornaliere e settimanali .

Allinea il lavoro a breve termine con obiettivi più grandi utilizzando gli Obiettivi settimanali.

Limiti di Sunsama

La configurazione delle attività può risultare macchinosa, poiché le attività secondarie devono essere aggiunte dopo aver creato l'attività principale.

Non dispone di solide funzionalità per la creazione di note a lungo termine rispetto alle app dedicate alle attività o alle note come Todoist.

Prezzi Sunsama

Versione di prova gratis di 14 giorni

Sottoscrizione annuale: 16 $ al mese (fatturato annualmente)

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese

Recensioni di Sunsama

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Ecco una recensione di Capterra per te:

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi fornisce una promemoria per fare delle pause, mi offre una visione realistica del tempo necessario per svolgere un'attività e mi fornisce un riepilogo settimanale di come impiego il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività di benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni... A volte mi dimentico di assegnare un'attività al canale giusto. Vorrei che fosse più facile/prevalente. Inoltre, è necessario inserire un'attività e poi tornare indietro per includere le attività secondarie. Mi piacerebbe che questo processo fosse più fluido.

Come imprenditore individuale, spesso è difficile gestire il numero di attività che devo svolgere in una giornata. Sunsama mi ricorda di fare delle pause, mi offre una visione realistica del tempo necessario per svolgere un'attività e mi fornisce un riepilogo settimanale di come impiego il mio tempo. Posso integrare i miei calendari personali e aziendali, le attività di benessere e il tempo dedicato alla famiglia in un unico posto. Questo mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni... A volte dimentico di assegnare un'attività al canale giusto. Vorrei che fosse più facile/prevalente. Inoltre, è necessario inserire un'attività e poi tornare indietro per includere le attività secondarie. Vorrei che questo processo fosse più fluido.

🧠 Curiosità: alcune persone sentono che il tempo vola quando sono concentrate, mentre altre lo percepiscono come lento. Questa percezione soggettiva influisce sul modo in cui distribuiamo le fasce orarie o pianifichiamo le attività. Allenarsi nella consapevolezza e nella stima del tempo migliora la precisione della pianificazione e riduce lo stress.

5. Akiflow (ideale per l'acquisizione centralizzata delle attività, la pianificazione e il coordinamento multi-app)

tramite Akiflow

Akiflow si basa sul concetto della tecnica flowtime e raccoglie attività, messaggi ed eventi da piattaforme come Slack, Gmail, Asana e Trello nel suo Centro di comando. Tutto finisce in una casella di posta universale, dove puoi decidere a cosa dedicare il tuo tempo oggi e poi inserirlo direttamente nel tuo Calendario utilizzando il time-blocking.

Ciò che distingue Akiflow come alternativa a FlowSavvy è il suo equilibrio tra controllo e automazione.

Riduce il carico cognitivo trasformando input sparsi in blocchi di tempo strutturati. Inoltre, l'assistente IA integrato, Aki, aggiunge un livello di conversazione, consentendoti di pianificare, riprogrammare o automatizzare le routine con un linguaggio naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Blocca il tempo con precisione grazie al time blocking avanzato e alle fasce orarie personalizzabili.

AI Flussi di lavoro , basato su prompt e Automatizza le azioni ricorrenti utilizzando, basato su prompt e modelli predefiniti di monitoraggio del tempo basati sull'IA.

Condividi la tua disponibilità senza sforzo tramite i link alle riunioni sincronizzati con il tuo Calendario reale.

Esamina lo stato e migliora le tue abitudini di pianificazione con Stats e rituali quotidiani.

Limiti di Akiflow

Le funzionalità di base sembrano ancora incomplete, con gli utenti che desiderano che le funzioni fondamentali, come i promemoria personalizzati, abbiano la priorità rispetto alle nuove funzionalità basate sull'IA.

Le attività non supportano scadenze specifiche, il che rappresenta una grave lacuna per una pianificazione precisa.

Prezzi di Akiflow

Prezzi personalizzati

Recensioni su Akiflow

G2: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Ecco cosa ha detto un utente:

Adoro il fatto che Akiflow si integri con il mio account ClickUp, così posso vedere chiaramente cosa è stato pianificato nel mio calendario e in più aree di lavoro, sapendo che non mi sfugge nulla. […] Quello che non mi piace è che quando spunto le cose, non c'è la possibilità di aggiungere automaticamente il tempo dedicato a quell'evento al tempo tracciato in ClickUp. Tuttavia, quando lo contrassegno come completato in Akiflow, mi porta direttamente all'attività di ClickUp. L'altra cosa che mi piacerebbe vedere è la possibilità di raggruppare facilmente le mie attività di ClickUp in base alla posizione da cui provengono in ClickUp.

Adoro il fatto che Akiflow si integri con il mio account ClickUp, così posso vedere chiaramente cosa è stato pianificato nel mio Calendario e in più aree di lavoro, sapendo che non mi sfugge nulla. […] Quello che non mi piace è che quando spunto le cose, non c'è la possibilità di aggiungere automaticamente il tempo dedicato a quell'evento al tempo tracciato in ClickUp. Tuttavia, quando lo contrassegno come completato in Akiflow, mi porta direttamente all'attività di ClickUp. L'altra cosa che mi piacerebbe vedere è la possibilità di raggruppare facilmente le mie attività di ClickUp in base alla posizione da cui provengono in ClickUp.

🔍 Lo sapevi? L'idea di dividere la giornata in blocchi prestabiliti di attività non è nuova. I primi calendari erano allineati ai cicli agricoli, essenzialmente una prima pianificazione a blocchi per il lavoro quotidiano essenziale legato alle stagioni.

6. Notion (ideale per un'area di lavoro flessibile che combina database, note e calendari)

tramite Notion

Notion non è un'app di pianificazione nel senso tradizionale del termine. Si tratta piuttosto di un software flessibile per la gestione delle conoscenze che ti consente di progettare il tuo sistema di pianificazione.

Invece di regole predefinite come FlowSavvy, ti offre elementi costitutivi utilizzando database, pagine, calendari e ora anche agenti IA. Con il lancio di Notion Calendar, attività, scadenze e riunioni possono coesistere. Funziona particolarmente bene se la tua pianificazione è legata a sistemi più grandi come pipeline di contenuti, piani di studio, lavoro con i clienti o progetti a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea sistemi di pianificazione personalizzati utilizzando database , viste e layout Calendario .

Automatizza il lavoro ripetitivo utilizzando Notion IA e Notion Agents .

Cattura, riassumi e organizza le riunioni tramite AI Meeting Notes .

Trova immediatamente le risposte nei documenti e negli strumenti con Enterprise Search .

Collega le aree di lavoro tra i team con autorizzazioni granulari e pagine condivise.

Limitazioni di Notion

Funzioni offline limitate, che rendono difficile accedere o aggiornare i contenuti senza una connessione Internet.

Le funzionalità/funzioni IA possono talvolta risultare invadenti e la piattaforma offre un controllo limitato per disabilitarle completamente.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su Notion

G2: 4,6/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Da una recensione di un utente:

La caratteristica migliore è che mi piacciono i progetti Notion perché mentre creo un progetto posso impostare lo stato del progetto, i dettagli della scadenza del progetto e se il progetto ha una priorità o meno. Poi il progetto è quanto è in sospeso in percentuale... All'inizio Notion è piuttosto complicato perché ci sono molte funzionalità/funzioni, quindi vogliamo costruirlo una alla volta. Poi Notion ha alcuni servizi a pagamento, ma secondo la mia esperienza non vale la pena pagare, la versione gratis è sufficiente.

La caratteristica migliore è che mi piacciono i progetti Notion perché mentre creo un progetto posso impostare lo stato del progetto, i dettagli della scadenza del progetto e se il progetto ha una priorità o meno. Poi il progetto è quanto è in sospeso in percentuale... All'inizio Notion è piuttosto complicato perché ci sono molte funzionalità/funzioni, quindi vogliamo costruirlo una alla volta. Poi Notion ha alcuni servizi a pagamento, ma secondo la mia esperienza non vale la pena pagare, la versione gratuita è sufficiente.

7. Fantastical (ideale per calendari avanzati, creazione di eventi e sincronizzazione tra calendari)

tramite Fantastical

Fantastical è un'app premium per calendario e attività che punta su velocità, chiarezza e design. Si integra con gli altri strumenti che già usi, come iCloud, Google o Exchange, e ti offre un modo più pulito per aggiungere e visualizzare gli eventi.

La sincronizzazione avviene su Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e persino Apple Vision Pro.

Come alternativa a FlowSavvy, Fantastical è adatto a chi desidera avere il controllo con praticità, senza automazioni di riprogrammazione. Non riorganizzerà la tua giornata al posto tuo, ma renderà la pianificazione, la condivisione della disponibilità e il coordinamento con gli altri un gioco da ragazzi. Funziona particolarmente bene per professionisti, creativi e utenti Apple.

Le migliori funzionalità di Fantastical

Condivisione della disponibilità utilizzando Openings per prenotare riunioni senza scambi di messaggi.

Proponi più orari per le riunioni con Proposals in base alla disponibilità dei partecipanti.

Passa a visualizzare la visualizzazione DayTicker per il giorno, la settimana, il mese, il trimestre e l'anno.

Allega file e foto direttamente agli eventi con allegati di sincronizzazione sul cloud.

Filtra il rumore utilizzando Calendari e Focus Filters.

Limiti di Fantastical

La versione gratuita è molto limitata e le funzionalità essenziali sono disponibili solo con un piano a pagamento.

Le funzionalità di gestione delle attività sono basilari e inferiori rispetto agli strumenti dedicati alle attività o alla produttività.

Prezzi fantastici

Free

Individuale: 6,99 $ al mese per utente

Famiglia: 10,49 $ al mese (fino a cinque utenti)

Team: 6,99 $ al mese per utente

Recensioni fantastiche

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fantastical?

Gli utenti reali condividono la loro esperienza:

Adoro poter gestire tutti i miei calendari contemporaneamente da un unico strumento. E adoro poter creare nuovi eventi e nuove attività digitando in linguaggio naturale... Per qualche motivo, il mio orologio effettua la sincronizzazione solo con gli aggiornamenti terminati sul mio telefono e non sul mio iPad, il che significa che quando contrassegno le attività come completate sul mio iPad, queste non vengono visualizzate come completate sul mio orologio finché non le contrassegno come completate anche sul mio telefono.

Adoro poter gestire tutti i miei calendari contemporaneamente da un unico strumento. E adoro poter creare nuovi eventi e nuove attività digitando in linguaggio naturale... Per qualche motivo, il mio orologio effettua la sincronizzazione solo con gli aggiornamenti terminati sul mio telefono e non sul mio iPad, il che significa che quando contrassegno le attività come completate sul mio iPad, queste non vengono visualizzate come completate sul mio orologio finché non le contrassegno come completate anche sul mio telefono.

8. Todoist (ideale per elenchi di cose da fare, attività ricorrenti e gestione delle priorità)

tramite Todoist

Todoist è un'app per la pianificazione giornaliera pulita e affidabile che privilegia la semplicità e la coerenza rispetto a una logica di pianificazione complessa. Il suo approccio incentrato sulle attività ti consente di catturare rapidamente idee, promemoria e elementi da intraprendere nel momento stesso in cui ti vengono in mente. In questo modo, puoi organizzare le attività in base a priorità, date di scadenza, etichette e progetti.

Funzionalità come attività ricorrenti, livelli di priorità e input in linguaggio naturale rendono la pianificazione veloce e senza intoppi, mentre visualizzazioni come Oggi e Prossimi forniscono una chiara panoramica di ciò che ti aspetta.

Le funzionalità di collaborazione leggera, come i progetti condivisi e i commenti, lo rendono adatto ai piccoli team senza introdurre i costi aggiuntivi di un software completo per il project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Organizza il lavoro con progetti, sezioni, etichette e sottoattività.

Dai priorità a ciò che conta utilizzando i livelli di priorità P1-P4.

Sincronizzazione perfetta tra web, desktop, dispositivi mobili, dispositivi indossabili ed estensioni del browser.

Limitazioni di Todoist

Rispetto ad altre piattaforme, manca di funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e di project management avanzato.

Le notifiche possono essere incoerenti e alcuni utenti segnalano promemoria mancanti o ritardati.

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Business: 8 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Recensioni su Todoist

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Un utente lo riassume così:

Il miglior prodotto che ho trovato in questa categoria. Offre gestione delle attività, elenco delle cose da fare e impostazione dei promemoria. La sua interfaccia utente è piuttosto interattiva e facilissima da navigare. Oltre a ciò, garantisce anche la riservatezza e la privacy dei dati. Anche il supporto clienti è rapido e piuttosto utile... Il software potrebbe essere fornito con una migliore integrazione con altri strumenti. Inoltre, il prodotto è un po' costoso. Per il resto, è un prodotto ottimo e utile.

Il miglior prodotto che ho trovato in questa categoria. Offre gestione delle attività, elenco delle cose da fare e impostazione dei promemoria. La sua interfaccia utente è piuttosto interattiva e facilissima da navigare. Oltre a questo, garantisce anche la riservatezza e la privacy dei dati. Il supporto clienti è rapido e molto utile... Il software potrebbe essere fornito con una migliore integrazione con altri strumenti. Inoltre, il prodotto è un po' costoso. Per il resto, è un prodotto ottimo e utile.

9. TickTick (ideale per la gestione delle attività e delle abitudini con Pomodoro)

tramite TickTick

TickTick è un'app versatile per la produttività che combina gestione delle attività, pianificazione del Calendario, monitoraggio delle abitudini e strumenti per la concentrazione. Questo rende più facile gestire sia le attività quotidiane che le routine a lungo termine.

Le attività possono essere acquisite rapidamente utilizzando l'input in linguaggio naturale o la voce, e poi organizzate con priorità, tag, elenchi e date di scadenza per mantenere tutto attuabile.

La piattaforma combina le attività con la consapevolezza del tempo. Puoi visualizzare il tuo lavoro in diverse viste del calendario, Sequenze o layout in stile programma. I promemoria intelligenti e ricorrenti assicurano che le attività importanti non vengano trascurate, anche quando gli orari cambiano. I timer Pomodoro integrati, le statistiche di concentrazione e il monitoraggio delle abitudini incoraggiano il lavoro approfondito e la costanza.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Passa dalla vista Elenco a quella Kanban, Sequenza e matrice di Eisenhower.

Crea routine utilizzando il tracker delle abitudini con statistiche dettagliate.

Non perdere mai più un'attività grazie a promemoria costanti, ricorrenti, basati sulla posizione e via email.

Personalizza la tua configurazione con oltre 40 temi e sincronizzazione multipiattaforma.

Limitazioni di TickTick

La migrazione da altri task manager può essere complessa e spesso richiede la ricreazione manuale di elenchi e attività nidificate.

Mancano analisi avanzate e approfondimenti sulla produttività per i team che necessitano di reportistica dettagliata sulle prestazioni.

Prezzi di TickTick

Free

Premium: 35,99 $/anno per utente

Recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Un utente lo spiega così:

Include funzionalità intuitive che ci supportano nei casi di test. Ad esempio, la funzione delle attività secondarie è particolarmente utile per suddividere casi complessi in passaggi più piccoli e gestibili, che rendono più facile il monitoraggio e l'esecuzione efficiente. Possiamo anche effettuare il monitoraggio dei documenti pertinenti e delle prove dei risultati dei test allegando file e link di prenotazione a ciascuna attività... È un'ottima applicazione per la gestione delle attività quotidiane, ma uno svantaggio è che non dispone di sofisticate funzionalità di analisi dei dati per fornire informazioni approfondite sulla produttività del team.

Include funzionalità intuitive che ci forniscono supporto nei casi di test. Ad esempio, la funzione delle attività secondarie è particolarmente utile per suddividere casi complessi in passaggi più piccoli e gestibili, che rendono più facile il monitoraggio e l'esecuzione efficiente. Possiamo anche effettuare il monitoraggio dei documenti pertinenti e delle prove dei risultati dei test allegando file e link di prenotazione a ciascuna attività... È un'ottima applicazione per la gestione delle attività quotidiane, ma uno svantaggio è che non dispone di sofisticate funzionalità di analisi dei dati per fornire informazioni approfondite sulla produttività del team.

🧠 Curiosità: gli antropologi distinguono le culture monocroniche (che pianificano e segmentano il tempo in modo rigido) da quelle policroniche (che vedono il tempo come più fluido e relazionale).

10. Google Calendar (ideale per la pianificazione semplice di eventi e l'integrazione con Gmail)

tramite Google Calendar

Google Calendar è un software di gestione delle riunioni essenziale, progettato per aiutarti a gestire il tempo senza pensarci troppo. Ti consente di creare eventi, impostare promemoria, invitare persone, aggiungere posizioni e gestire riunioni ricorrenti, con sincronizzazione istantanea tra web e dispositivi mobili.

Grazie alla profonda integrazione con Gmail e Google Workspace, eventi come voli, riunioni e prenotazioni possono apparire automaticamente, riducendo l'inserimento manuale e i dettagli mancanti.

È particolarmente utile per le persone e i team che già utilizzano Google Workspace e desiderano uno strumento affidabile per l'ottimizzazione del calendario che si integri perfettamente con l'email, le riunioni e la disponibilità condivisa.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Organizza le tue abitudini personali utilizzando Obiettivi che si adattano al tuo Calendario.

Proteggi il tuo lavoro intenso con Focus Time , che rifiuta automaticamente le riunioni in conflitto.

Partecipa alle riunioni video con un solo clic grazie all'integrazione di Google Meet.

Usa Gemini per visualizzare, creare e gestire gli eventi di Google Calendar direttamente tramite Gmail e l'app Gemini utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Limitazioni di Google Calendar

La configurazione dei promemoria può essere incoerente, con notifiche che a volte non vengono triggerate come previsto.

Gestire più account Google può essere complicato e difficile da organizzare.

Prezzi di Google Calendar

Free

Prezzi personalizzati

Recensioni di Google Calendar

G2: 4,6/5 (oltre 47.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Calendar?

Ecco alcuni commenti degli utenti:

È facile e gratis da usare e si integra con tantissime altre app e piattaforme, rendendo più semplice pianificare e ricordarsi di fissare gli appuntamenti. Non ho mai avuto problemi di crash o malfunzionamenti, anche quando il mio sistema ha dovuto essere aggiornato: è davvero affidabile!…Google Calendar è ottimo per la semplice pianificazione quotidiana, ma manca di qualsiasi componente che lo renda una vera app di project management. Inoltre, se il tuo account viene hackerato, perdi tutta la tua pianificazione.

È facile e gratuito da usare e si integra con tantissime altre app e piattaforme, rendendo più semplice pianificare e ricordarsi di fissare gli appuntamenti. Non ho mai avuto problemi di crash o malfunzionamenti, anche quando il mio sistema ha dovuto essere aggiornato: è davvero affidabile!…Google Calendar è ottimo per la semplice pianificazione quotidiana, ma manca di qualsiasi componente che lo renda una vera app di project management. Inoltre, se il tuo account viene hackerato, perdi tutta la tua pianificazione.

