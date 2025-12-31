Come gestire più account social come un professionista

Controlli il telefono al mattino: tre notifiche da Instagram, un messaggio diretto da un client su LinkedIn e qualcuno che tagga il tuo marchio su X.

E i contenuti di oggi? Non sono nemmeno stati programmati.

La gestione di più account per il tuo marchio può richiedere molto tempo. La buona notizia? Non hai bisogno di un grande team o di un budget elevato per stare al passo.

In questa guida troverai un flusso di lavoro in 8 passaggi per pianificare, produrre, programmare e rivedere i contenuti su più piattaforme senza dover aprire cinque schede contemporaneamente.

Perché gestire più account sui social media è una sfida

Gestire più account significa bilanciare stili di contenuto diversi, aspettative del pubblico e linee guida delle piattaforme, spesso contemporaneamente. Cerchiamo di capire perché è difficile gestire diversi account social:

Esigenze specifiche della piattaforma: Instagram vuole Reels, X predilige i commenti a caldo e LinkedIn prospera grazie a una narrazione raffinata. Ciò significa che devi cambiare costantemente tono, formato e strategia, mantenendo però coerente la voce del tuo marchio.

Attività manuali: accedere e uscire dagli account, ricaricare lo stesso post o rispondere ai messaggi diretti su cinque schede? Ti porta via un sacco di tempo. È qui che un flusso di lavoro ripetibile e accedere e uscire dagli account, ricaricare lo stesso post o rispondere ai messaggi diretti su cinque schede? Ti porta via un sacco di tempo. È qui che un flusso di lavoro ripetibile e l'automazione per la creazione di contenuti sono utili.

Modifiche agli algoritmi e alle politiche: le piattaforme aggiornano le loro regole con precisione millimetrica. Un giorno il tuo engagement è alle stelle, quello dopo la tua portata crolla.

Necessità di una creazione di contenuti coerente: alimentare più calendari di contenuti significa essere sempre "attivi". Non puoi pubblicare la stessa cosa ovunque e il tuo pubblico si accorge quando lo fai senza impegno.

Con l'aumentare del volume degli account, aumenta anche la complessità. Coordinare risorse, approvazioni, sequenze e coinvolgimento tra le piattaforme diventa difficile senza uno strumento dedicato alla gestione dei social media e un processo di controllo regolare.

🔍 Lo sapevi? Oltre il 91% degli utenti di Instagram guarda video ogni settimana! E c'è di meglio: i video brevi, in particolare quelli di circa 26 secondi, ottengono il maggior numero di commenti. Inoltre, quasi la metà degli utenti preferisce le Storie di Instagram rispetto ad altri tipi di contenuti.

Come gestire più account sui social media: 8 consigli collaudati

Gestire più account social diventa più facile quando lo fai come un flusso di lavoro, non come una corsa quotidiana. I suggerimenti qui sotto ti aiutano a impostare una strategia, mappare i contenuti in un unico calendario, velocizzare le approvazioni, automatizzare i passaggi di consegne e misurare cosa funziona, così puoi farlo di più.

ClickUp offre ai team social un hub centrale per pianificare, redigere bozze, collaborare e monitorare le prestazioni, oltre all'IA per accelerare i contenuti e le decisioni. Abbinalo al software di project management per il marketing di ClickUp e potrai mantenere campagne, commenti, file e attività collegati senza dover passare da cinque schede.

Vediamo insieme alcuni consigli.

1. Inizia con una strategia

Prima di scrivere una didascalia o assegnare un designer, inizia con chiarezza. Definisci i tuoi obiettivi per ciascuna piattaforma, delinea il tuo target, il tipo di contenuto adatto a ciascun pubblico e come misurerai l’esito positivo.

Instagram può concentrarsi sulla consapevolezza del marchio, mentre LinkedIn genera contatti o partnership. Ogni piattaforma ha il proprio ruolo e ogni ruolo richiede un proprio piano.

ClickUp Docs aiuta i team a organizzare questo piano in un unico posto. Lo spazio di gestione dei documenti è integrato nei flussi di lavoro delle attività di ClickUp.

Crea riferimenti per la strategia sui social media utilizzando ClickUp Documenti per ogni client o campagna

Inizia creando un documento per ogni cliente o marchio che gestisci. Utilizza una sezione per analizzare il tono di voce e lo stile, un'altra per mappare gli obiettivi della piattaforma e una terza per definire i tipi di post, come Reels, caroselli o casi di studio.

Ad esempio, se gestisci tre clienti su cinque piattaforme, utilizza documenti separati per acquisire i dettagli della strategia di content marketing per ciascun marchio, quindi collegali alle campagne attive in modo che i membri del team possano consultarli prima di creare contenuti.

🧠 Curiosità: Meta (Facebook) è stato il primo social network a raggiungere un miliardo di account, ma non si è fermato qui. Oggi conta oltre 3 miliardi di utenti attivi al mese, rendendolo con una popolazione più elevata di qualsiasi altro singolo Paese al mondo!

2. Crea un calendario dei contenuti unificato

Una volta definita la strategia, trasformala in un calendario. Ogni canale social ha un ritmo diverso. Hai bisogno di un modo per visualizzare le campagne di tutti i clienti e canali senza dover attivare/disattivare uno strumento all'altro.

ClickUp Calendario ti salva la giornata. La sua pianificazione automatica delle attività ti aiuta a stabilire le priorità della tua giornata senza dover microgestire la tua Sequenza.

Utilizza il Calendario di ClickUp per pianificare in modo intelligente le tue sequenze e rimanere in linea con i tuoi obiettivi

Supponiamo che tu sia un social media manager freelance che gestisce tre marchi: il software per il calendario dei contenuti può inserire il piano dei contenuti per il lancio del prodotto del marchio A al mattino e programmare il coinvolgimento della community per il marchio B nel pomeriggio. Ti fornisce anche un promemoria per la chiamata di revisione della campagna del marchio C.

Puoi anche invitare collaboratori, assegnare attività a autori di contenuti o designer e tenere traccia di ciò che è in corso o che verrà pubblicato quella settimana. Per le chiamate di pianificazione ricorrenti, ClickUp AI Notetaker può registrare decisioni e azioni da intraprendere, assicurando che gli aggiornamenti non vadano persi dopo la riunione.

Non vuoi partire da zero? Utilizza i modelli di calendario dei social media di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Pianifica i contenuti multipiattaforma utilizzando il modello di calendario dei contenuti di ClickUp.

Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp ti offre una vista calendario in cui ogni post è visualizzato come un'attività. Utilizzalo per organizzare i contenuti su Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok in un unico spazio di lavoro condiviso. Filtra per marchio, assegna scadenze e modifica le date secondo necessità. Il modello di calendario dei contenuti ti consente di modificare istantaneamente le tempistiche o i proprietari dei contenuti grazie alla sua interfaccia drag-and-drop.

Ottieni un modello gratis Tieni traccia delle variazioni specifiche della piattaforma utilizzando il modello di piano dei contenuti social di ClickUp.

Per le campagne che abbracciano più formati, il modello di piano dei contenuti social di ClickUp offre un maggiore controllo. Organizza i post per piattaforma, formato o obiettivo della campagna, con un monitoraggio continuo delle didascalie, delle immagini e degli hashtag senza perdere il contesto.

Puoi anche taggare gli autori, allegare brief e gestire lo stato dal bozzetto alla versione finale all'interno del modello dei social media.

⭐ Recensione dei clienti di ClickUp:

Utilizzo ClickUp per la gestione dei progetti e delle attività, nonché per l'organizzazione del flusso di lavoro, il che mi aiuta a effettuare il monitoraggio delle attività e a gestire meglio il tempo. Adoro la funzionalità che consente di creare bacheche per visualizzare il flusso delle attività di un progetto. Si tratta di una funzionalità estremamente preziosa, poiché utilizzo queste bacheche per impostare i programmi mensili dei social media, il che mi aiuta a visualizzare i contenuti in modo efficace. Inoltre, l'usabilità complessiva di ClickUp è esattamente ciò che desideravamo in un software di project management, poiché ha sostituito un'app sviluppata internamente che presentava molte lacune. La configurazione iniziale è stata molto semplice, il che è stato un grande vantaggio. Inoltre, la perfetta integrazione con strumenti come Google Drive e Outlook rende ClickUp ancora più efficiente per il mio flusso di lavoro. Nel complesso, ClickUp offre una soluzione intuitiva e completa che soddisfa perfettamente le nostre esigenze di project management.

Utilizzo ClickUp per la gestione dei progetti e delle attività, nonché per l'organizzazione del flusso di lavoro, il che mi aiuta a tenere traccia delle attività e a gestire meglio il tempo. Adoro la funzionalità che consente di creare bacheche per visualizzare il flusso delle attività di un progetto. Si tratta di una funzionalità estremamente preziosa, poiché utilizzo queste bacheche per impostare i programmi mensili dei social media, il che mi aiuta a visualizzare i contenuti in modo efficace.

Inoltre, l'usabilità complessiva di ClickUp è esattamente ciò che desideravamo in un software di project management, poiché ha sostituito un'app sviluppata internamente che presentava molte lacune. La configurazione iniziale è stata molto semplice, il che è stato un grande vantaggio. Inoltre, la perfetta integrazione con strumenti come Google Drive e Outlook rende ClickUp ancora più efficiente per il mio flusso di lavoro. Nel complesso, ClickUp offre una soluzione intuitiva e completa che soddisfa perfettamente le nostre esigenze di project management.

Considera ClickUp come il sistema di registrazione (pianificazione + approvazioni) e il tuo scheduler come il motore di pubblicazione.

Considera ClickUp come il sistema di registrazione (piano + approvazioni) e il tuo scheduler come il motore di pubblicazione.

Una volta mappato il tuo calendario, non aspettare di cliccare manualmente su "Pubblica" su ogni piattaforma. Utilizza strumenti come Buffer, Hootsuite o Later. Questi strumenti di project management sui social media ti consentono di pianificare i contenuti, pubblicarli automaticamente su più piattaforme e persino visualizzare in anteprima l'aspetto dei post, il che è ottimo per mantenere coerente l'estetica della tua griglia o il tono del tuo marchio.

Puoi integrare queste piattaforme nella tua area di lavoro con l'integrazione Zapier di ClickUp. Ciò significa che puoi creare un'attività in ClickUp, allegare la bozza del tuo post e collegarla a una fascia oraria programmata nel tuo strumento di pianificazione.

Il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp è un modo efficace per gestire tutto questo, aiutandoti a raggiungere un nuovo pubblico e a promuovere il tuo marchio, dando a ogni post l'attenzione che merita.

Ottieni un modello gratis Struttura i flussi di lavoro di pre-programmazione utilizzando il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp.

Ogni post è un'attività che procede attraverso fasi chiare, tra cui Brief pronto, In fase di progettazione, In attesa di approvazione e Pronto per la programmazione, consentendoti di anticipare i tempi per un coinvolgimento costante. Ti aiuta a standardizzare i passaggi di consegne e a effettuare il monitoraggio delle note/link sulle prestazioni per ogni post, in modo da facilitare l'ottimizzazione in un secondo momento.

4. Crea e riutilizza i contenuti in blocco

Scrivere un post alla volta non è scalabile. Il batching ti aiuta a rimanere concentrato, soprattutto quando gestisci volumi elevati. Risparmi ore di lavoro quando raggruppi attività come la stesura di didascalie, la ricerca di immagini e la modifica di video in blocchi.

ClickUp Docs supporta il lavoro in batch consentendoti di redigere bozze di idee di lunga durata e di inserire parti più piccole direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Raggruppa i contenuti delle campagne da un'unica fonte utilizzando ClickUp Docs e le attività collegate

Ad esempio, crea un documento per delineare una nuova campagna, quindi suddividilo in una didascalia Instagram, un post LinkedIn e una sceneggiatura per un reel. Mantieni tutte le versioni collegate a un'unica fonte, in modo che le modifiche o gli aggiornamenti possano essere eseguiti in modo semplice e automatico. Questo approccio funziona particolarmente bene quando si gestiscono serie ricorrenti, come consigli settimanali o approfondimenti sui clienti.

ClickUp Brain velocizza questo processo.

Adatta e formatta i contenuti più rapidamente utilizzando ClickUp Brain

Questo assistente IA integrato ti aiuta a riformulare, riepilogare/riassumere o adattare immediatamente il tono dei tuoi contenuti alla voce del marchio. Se hai redatto un nuovo post per il blog o una sceneggiatura per un video, usa ClickUp Brain per accorciarlo in una didascalia o riformattarlo per una piattaforma diversa, il tutto all'interno della tua attività.

Se gestisci tre clienti con temi sovrapposti, localizza il linguaggio o rielabora un concetto di campagna in più toni di marca senza partire da zero.

🧠 Curiosità: mentre gli Stati Uniti dominano il numero di piattaforme social globali, la Cina è al secondo posto con WeChat, QQ e Douyin (che probabilmente conosci come TikTok). Sì, TikTok è solo la versione internazionale di Douyin!

Suggerimento sul flusso di lavoro: la maggior parte delle persone pensa che ricorderà un buon gancio quando lo troverà più tardi nel corso della giornata. Non sarà così. ClickUp BrainGPT risolve questo problema con la funzionalità Talk to Text, che consente di redigere bozze di varianti, hashtag o idee di contenuto nel momento stesso in cui vengono in mente. ClickUp BrainGPT Trasforma il parlato in testo Rileva automaticamente il tono e la struttura, così puoi catturare i pensieri disordinati senza interrompere ciò che stai facendo. Per gli autori che si destreggiano tra diversi marchi, è il modo più semplice per evitare che le idee sfuggano e trasformare le note vocali in testi pronti per la modifica.

5. Collabora con il tuo team

La gestione di più account spesso coinvolge più persone, tra cui scrittori, designer, brand manager e talvolta anche i clienti. Senza un sistema condiviso, i feedback si perdono nelle email, i ruoli diventano confusi e le scadenze non vengono rispettate.

Le attività di ClickUp assicurano che tutti conoscano il proprio ruolo in ogni fase con più assegnatari, date di scadenza personalizzate e liste di controllo per i passaggi secondari all'interno di una singola scheda.

Tuttavia, per aggiungere responsabilità, puoi utilizzare i commenti assegnati di ClickUp.

Assegna ruoli chiari utilizzando i commenti assegnati di ClickUp per evitare colli di bottiglia durante la produzione

Ti consente di centralizzare i feedback direttamente all'interno delle tue attività e dei tuoi documenti. Tagga i membri del team, richiedi aggiornamenti e risolvi le discussioni una volta terminato. Tutti possono vedere l'intera cronologia nel contesto.

Ad esempio, se il brand manager desidera modificare il CTA in un post carosello, può lasciare un commento direttamente all'interno dell'attività in cui si trova la bozza della didascalia. Lo scrittore vede il problema, apporta la modifica e lo contrassegna come risolto.

Traccia con precisione le fasi dei contenuti utilizzando gli stati delle attività personalizzati di ClickUp per i flussi di lavoro social

Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp aiutano i team a monitorare i contenuti in ogni fase della produzione. Invece dei generici "Da fare" o "Terminato", crea stati che riflettono il tuo flusso di lavoro editoriale, come Bozza in corso, In revisione, Approvato e Pianificato.

📖 Leggi anche: Strumenti di IA per la generazione di didascalie per social media e contenuti video

6. Automatizza le attività ripetitive

Le attività amministrative ripetitive rallentano il lavoro dei team che si occupano dei contenuti. Se dedichi tempo a contrassegnare stati, assegnare passaggi di consegne o copiare brief, potresti invece impiegare quel tempo per la strategia dei contenuti o il coinvolgimento della community.

Le automazioni di ClickUp sono molto utili in questo caso.

Pianifica i post e riduci il lavoro richiesto con ClickUp Automazioni

Puoi impostare regole semplici come: "Se un post viene approvato, tagga lo scheduler, contrassegnalo come 'Pronto' e avvisa il team tramite chat". Il gioco è terminato. Puoi anche taggare automaticamente campagne o tipi di contenuti per mantenere le analisi pulite e coerenti. Questo aiuta agenzie, liberi professionisti e piccoli team a lavorare più velocemente senza dover microgestire ogni passaggio.

Grazie alle automazioni, puoi programmare post e attività ricorrenti come sessioni di trendspotting del settore, trigger di passaggi di consegne specifici per piattaforma e ricevere notifiche quando i contenuti approvati vengono pubblicati automaticamente.

🔍 Lo sapevi? Il modello di contenuto GaryVee è una delle strategie di social media marketing più efficaci. Si inizia creando un unico grande contenuto pilastro, che viene poi suddiviso in micro-contenuti di dimensioni ridotte per la condivisione su diverse piattaforme.

💫 Aggiornamento del flusso di lavoro I Super Agent danno respiro ai social manager quando tutto accade contemporaneamente. Possono monitorare il tuo flusso di lavoro e intervenire quando è necessario: sollecitare un revisore che non ha ancora approvato la bozza, raccogliere le risorse mancanti prima della programmazione o verificare che le didascalie siano conformi alle linee guida della piattaforma. Accelera i flussi di lavoro con Super Agents in ClickUp Preparano persino riepiloghi settimanali di ciò che è stato spedito, ciò che è slittato e ciò che richiede attenzione, senza che tu debba scavare tra cinque strumenti. Quando gestisci più account, questi silenziosi aiutanti dietro le quinte mantengono la macchina in funzione, così puoi concentrarti sulle decisioni creative che fanno effettivamente avanzare una campagna.

7. Monitorare le analisi

Una volta che i contenuti sono online, la tua attenzione si sposta sulle prestazioni. Visualizzazioni, clic, commenti e condivisioni raccontano solo una parte della storia. Devi anche effettuare il monitoraggio delle prestazioni delle campagne sulle diverse piattaforme, l'andamento degli obiettivi nel tempo e ciò che vale la pena ripetere utilizzando strumenti di analisi per Instagram, Meta, X e altre piattaforme.

Vuoi riunire tutti questi dati? Crea dashboard ClickUp personalizzate.

Crea dashboard ClickUp personalizzate per monitorare il coinvolgimento del pubblico di destinazione

Queste dashboard ti aiutano a effettuare il monitoraggio delle tendenze delle prestazioni insieme alle metriche di produzione, come ciò che è stato spedito, ciò che è bloccato in fase di approvazione e ciò che necessita di un aggiornamento. Puoi anche allegare esportazioni o report settimanali per conservare i risultati e le decisioni in un unico posto. Utilizza le schede per visualizzare dati quali le tendenze di coinvolgimento, i KPI delle campagne e il carico di lavoro del team.

Ad esempio, se gestisci cinque marchi, imposta una dashboard che raccolga le prestazioni settimanali di ciascun marchio. Utilizza grafici a linee per la crescita dei follower, grafici a barre per il coinvolgimento per piattaforma e tassi di completamento delle attività per gli obiettivi interni relativi ai contenuti. E se utilizzi strumenti di ascolto dei social media? Inserisci tali informazioni per guidare la tua prossima mossa.

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività commerciali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i clienti, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società collegate.

ClickUp è stata una soluzione all-in-one, fedele al suo obiettivo, che ci ha permesso di gestire praticamente ogni aspetto delle nostre attività commerciali. Ciò include aspetti quali progetti di web design, ottimizzazione dei motori di ricerca per i clienti, gestione dei social media e gestione aziendale per altre due società collegate.

8. Rivedi e modifica regolarmente

Le strategie di contenuto hanno bisogno di spazio per evolversi. Gli algoritmi delle piattaforme cambiano, il comportamento del pubblico muta e gli obiettivi delle campagne si spostano. Esaminare regolarmente le metriche dei social media, come il social listening e le prestazioni, ti aiuta a perfezionare ciò che funziona ed eliminare ciò che non funziona.

Crea un documento ClickUp da utilizzare come modello per la pianificazione dei media. Delinea le domande chiave come: Cosa ha funzionato bene? Cosa non ha funzionato? Cosa testeremo il mese prossimo? Tagga il tuo team, allega screenshot e aggiungi approfondimenti specifici sulla piattaforma direttamente al documento, in modo che tutto rimanga in un unico posto.

🔍 Lo sapevi? I video su X (precedentemente Twitter) possono aumentare fino a 10 volte il coinvolgimento dei tuoi tweet! E se il tuo video mostra interazioni umane positive, i tassi di risposta possono aumentare del 40%.

Quando gli account si moltiplicano, ClickUp semplifica

Quando gli account si moltiplicano, l'obiettivo rimane lo stesso: una strategia, un Calendario, un flusso di approvazione e un unico luogo in cui effettuare il monitoraggio di ciò che è stato pubblicato e ciò che ha funzionato.

ClickUp mantiene questi elementi collegati tra loro, così potrai dedicare meno tempo al coordinamento e più tempo alla creazione. Pianifica i contenuti nella vista Calendario o Elenco, assegna titolari chiari, semplifica le revisioni con Documenti e Commenti assegnati e automatizza i passaggi di consegne in modo che i post passino dalla bozza alla pianificazione senza richiedere un intervento manuale.

Sei pronto a rendere la gestione di più account di nuovo semplice? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso. ✅

Domande frequenti

Dipende dalla frequenza di pubblicazione + complessità dell'approvazione. – Da solo + nessuna approvazione: 3-6 account sono realistici se si raggruppano i contenuti settimanalmente– Approvazioni dei clienti + piattaforme multiple: 1-3 marchi sono più realistici– Con modelli + automazione + raggruppamento: puoi scalare, ma solo se il flusso di lavoro è coerente. Un buon punto di riferimento: se la tua giornata è dedicata a "dove sono le risorse / chi ha approvato / cosa viene pubblicato oggi?", hai raggiunto la tua capacità massima, non perché hai bisogno di più lavoro richiesto, ma perché hai bisogno di un sistema più rigoroso.

Punta sulla costanza piuttosto che sull'intensità. Inizia con una cadenza che puoi mantenere per 6-8 settimane, poi aumentala. – Instagram: post costanti sul feed + Reels quando riesci a mantenerli– LinkedIn: post costanti che corrispondono al tuo ciclo commerciale e all'attenzione del pubblico– X: una frequenza più alta funziona, ma solo se non ne compromette la qualità– TikTok: la coerenza è fondamentale, raggruppare i post aiuta moltoSe sei molto impegnato, pubblica meno post, ma migliori, e riutilizza i pilastri (un tema → più output).

Non parola per parola. Il tuo pubblico si aspetta che la piattaforma "sembri nativa". Utilizza questo approccio: – Mantieni la stessa idea – Cambia il formato + gancio – Modifica il CTA – Adatta il tono alla piattaforma Esempio: – LinkedIn = storia + conclusione – X = opinione + battuta finale – Instagram = prima l'immagine + didascalia breve Stesso messaggio, confezione diversa.