Come redigere un rapporto sui test di usabilità

Una cattiva UX non solo infastidisce gli utenti, ma ti costa anche denaro. Registrazioni perse. Flussi di lavoro interrotti. Clienti confusi che non tornano più. Ma la maggior parte dei team non ha bisogno di più feedback. Ha bisogno di maggiore chiarezza su cosa non funziona, perché e come risolverlo, subito.

Questo è esattamente ciò che offre un rapporto sui test di usabilità.

Infatti, lo studio di Forrester del 2025 mostra che i team che utilizzano piattaforme di test di usabilità ottengono un ROI del 415% in soli tre anni. Perché? Perché smettono di tirare a indovinare e iniziano a costruire in modo più intelligente.

Con la giusta configurazione, il tuo rapporto sull'usabilità non si limita a documentare i problemi. Guida le decisioni. Si collega alla tua roadmap di prodotto. E all'interno di ClickUp, diventa parte dello stesso flusso di lavoro che il tuo team già utilizza per distribuire le funzionalità/funzioni più rapidamente.

Che cos'è un rapporto sui test di usabilità?

Un rapporto sui test di usabilità trasforma il feedback grezzo degli utenti in una roadmap per migliorare l'esperienza utente del tuo prodotto. Distilla ore di osservazione in risultati cristallini e azioni da intraprendere, in modo che il tuo team sappia cosa non funziona, perché è importante e come risolverlo.

Questo rapporto è essenziale per chiunque sia coinvolto nella realizzazione del prodotto, dai team UX e dai product manager agli sviluppatori e agli stakeholder.

Infatti, il 71% delle grandi aziende ora indica i test di usabilità come uno dei propri metodi di ricerca principali. Invece di costringerli a guardare ore di registrazioni delle sessioni, il rapporto fornisce loro le informazioni chiave necessarie per affrontare i problemi di usabilità e risolvere i punti critici per gli utenti.

Trasforma una ricerca di 10 minuti per trovare un pulsante in una scoperta chiara:

"Gli utenti non sono riusciti a completare l'attività perché la call to action principale non aveva una buona visibilità sull'interfaccia utente."

👀 Lo sapevate? Il Baymard Institute ha scoperto che il 69,82% dei carrelli online viene abbandonato, spesso a causa di problemi di usabilità piuttosto che di prezzo.

Cosa includere in un rapporto sui test di usabilità

Un ottimo esempio di rapporto sui test di usabilità ha una struttura chiara e coerente. Ogni sezione è progettata per rispondere a domande specifiche per i diversi membri del team. I dirigenti potrebbero aver bisogno solo di un riepilogo/riassunto di alto livello, mentre i progettisti vorranno approfondire i risultati e i consigli specifici.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le visualizzazioni personalizzate di ClickUp, come la vista Bacheca, Elenco o Calendario, per organizzare e visualizzare i tuoi risultati. Ad esempio, la vista Bacheca ti consente di trascinare e rilasciare i problemi di usabilità in base alla gravità, mentre la vista Calendario ti aiuta a pianificare i follow-up e le date di implementazione.

Esaminiamo insieme i componenti principali che puoi aggiungere: 📚

Riepilogo esecutivo

Il riassunto esecutivo è una panoramica di una pagina dell'intero studio. È pensato per gli stakeholder e i decisori impegnati che hanno bisogno di comprendere rapidamente i risultati più importanti. Questa sezione dovrebbe essere scritta per ultima, dopo aver completato tutte le analisi.

Il tuo riepilogo/riassunto dovrebbe coprire in modo conciso:

Risultati chiave: i tre-cinque problemi di usabilità più critici che hai individuato.

Valutazione complessiva: un verdetto rapido e chiaro sull'esperienza utente del prodotto, ad esempio "Gli utenti possono completare le attività principali, ma hanno difficoltà con le funzionalità avanzate".

Raccomandazioni principali: le azioni con la maggiore priorità che il tuo team dovrebbe intraprendere per migliorare il prodotto.

Obiettivi e finalità

Questa sezione pone la fase iniziale spiegando lo scopo per cui è stato progettato il test di usabilità. È importante distinguere tra obiettivi e finalità.

Gli obiettivi sono risultati generali: ad esempio, un obiettivo potrebbe essere "Comprendere come i nuovi utenti navigano nel flusso di onboarding".

Gli obiettivi sono traguardi specifici e misurabili: un obiettivo per tale scopo potrebbe essere "l'80% dei nuovi utenti riuscirà a creare il proprio primo progetto entro tre minuti con esito positivo".

Indica chiaramente le domande di ricerca a cui volevi rispondere, i criteri di successo utilizzati per misurare le prestazioni e l'ambito del test, ovvero cosa è stato incluso e cosa è stato intenzionalmente tralasciato.

🧠 Curiosità: alcune ricerche dimostrano che le persone si formano una prima impressione di un sito web in 50 millisecondi, letteralmente meno del tempo necessario per battere le palpebre. Ecco perché un rapporto sull'usabilità è importante: ti mostra istantaneamente cosa pensano gli utenti, prima che abbandonino il sito in silenzio.

Metodologia

Qui descriverai in dettaglio come hai condotto il test. Questa sezione contribuisce a creare fiducia e credibilità, dimostrando che il tuo processo di ricerca è stato accurato. Fornisce al tuo team il contesto necessario per comprendere e valutare i tuoi risultati.

Assicurati di descrivere quanto segue:

Tipo di test: moderato o non moderato? A distanza o di persona? Secondo lo studio "2025 State of UX" di Userlytics, moderato o non moderato? A distanza o di persona? Secondo lo studio "2025 State of UX" di Userlytics, il 41% delle organizzazioni ora conduce frequentemente test utente a distanza. Ogni metodo ha i suoi punti di forza e spiegare la tua scelta aggiunge contesto.

Compiti assegnati: elenca gli scenari specifici che hai chiesto ai partecipanti di completare. Una buona attività è realistica e non induce l'utente alla risposta.

Strumenti utilizzati: effettua una menzione del software che hai utilizzato per la prototipazione, la registrazione delle sessioni e i sondaggi.

Struttura della sessione: spiega il formato di ogni sessione, compresa la durata e le modalità di conduzione.

Profili dei partecipanti

Descrivi le persone che hanno partecipato al tuo test e perché le hai scelte. Questo aiuterà il tuo team a comprendere in che modo i risultati si riferiscono al tuo pubblico di destinazione. Ad esempio, il feedback degli utenti esperti sarà molto diverso da quello degli utenti alle prime armi.

Concentrati su modelli e caratteristiche rilevanti senza rivelare alcuna informazione di identificazione personale.

Dati demografici: includi dettagli rilevanti per il tuo prodotto, come il ruolo del partecipante, il settore o il livello di competenza tecnologica.

Criteri di reclutamento: spiega come hai effettuato la selezione dei partecipanti per assicurarti che corrispondessero spiega come hai effettuato la selezione dei partecipanti per assicurarti che corrispondessero ai tuoi profili utente target.

Dimensione del campione: indica il numero di persone con cui hai effettuato il test e spiega brevemente perché tale numero era adeguato ai tuoi obiettivi di ricerca.

Risultati e conclusioni dei test

Questa è la parte centrale del tuo rapporto. Qui guiderai il lettore attraverso ciò che hai osservato durante le sessioni di test. La chiave è presentare i tuoi risultati in modo strutturato e facile da comprendere.

Per ogni risultato, includi:

Analisi dettagliata delle singole attività: descrivi in dettaglio cosa è successo mentre gli utenti provavano ciascuno scenario.

Comportamenti osservati: annotate eventuali schemi ricorrenti nel modo in cui gli utenti hanno navigato nell'interfaccia utente o nei punti in cui hanno esitato.

Citazioni degli utenti: utilizza citazioni dirette dei partecipanti per dare vita alla loro esperienza e aggiungere un contesto significativo.

Prove visive: aggiungi screenshot, immagini o brevi video clip per evidenziare specifici punti critici.

Elimina la necessità di destreggiarti tra diversi strumenti video e dai vita alle tue scoperte catturando le prove con ClickUp Clips. Registra lo schermo e l'audio durante una sessione e la registrazione verrà automaticamente salvata nel tuo Hub clips. Da lì, potrai organizzare, cercare e condividere i clip direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, conservando tutte le prove in un unico posto.

Raccomandazioni e elementi da intraprendere

È qui che traduci i tuoi risultati in passaggi concreti e attuabili per il team di prodotto. Ogni raccomandazione dovrebbe essere un suggerimento chiaro e specifico per il miglioramento, direttamente collegato a un risultato specifico. Raccomandazioni vaghe come "migliorare l'esperienza dell'utente" non sono utili.

Un buon consiglio è:

Priorità: classifica i tuoi consigli in base al loro potenziale impatto e al lavoro richiesto per implementarli.

Assegnato: suggerisci quale team o persona dovrebbe occuparsi di ciascun elemento.

Tempistiche: fornisci una sequenza suggerita, ad esempio "prossimo sprint" o "terzo trimestre", per creare un senso di urgenza.

Evita che informazioni preziose vadano perse in un contesto frammentato, in cui i team perdono ore a cercare informazioni su app e piattaforme scollegate tra loro, trasformando ogni raccomandazione in un'attività tracciabile con le attività di ClickUp. Un'attività è un elemento individuale e attuabile che può essere assegnato a un membro del team, a cui può essere assegnata una data di scadenza e che può essere monitorato attraverso il flusso di lavoro. In questo modo la tua ricerca è collegata direttamente alla roadmap del prodotto e garantisce che la tua ricerca porti a un cambiamento reale.

Come analizzare i risultati dei test di usabilità

Il punto di fallimento più comune in qualsiasi progetto di ricerca non è il test, ma il passaggio di consegne. Hai scoperto problemi reali, raccolto i dati e scritto un rapporto convincente... ma se queste informazioni non si traducono in azioni concrete, non cambierà nulla.

È qui che ClickUp chiude il cerchio.

Dai risultati grezzi alle attività completamente tracciabili, lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp offre al tuo team un sistema per collegare le informazioni sugli utenti ai miglioramenti del prodotto, senza dispersione di contesto, strumenti scollegati o feedback dimenticati.

Ecco come trasformare il tuo rapporto sull'usabilità da insight a esecuzione:

Scrivi in modo chiaro e concreto i passaggi successivi da compiere.

I tuoi consigli dovrebbero essere specifici, assegnabili e con scadenze precise. Sostituisci frasi vaghe come "ottimizzare l'onboarding" con azioni mirate che raggiungono un traguardo:

"Sposta la call-to-action nella parte superiore della schermata di onboarding."

"Sposta la call-to-action nella parte superiore della schermata di onboarding."

Quindi, utilizza ClickUp Docs per archiviare il tuo rapporto completo. Puoi collegare attività, incorporare videoclip e persino @menzionare i membri del team direttamente all'interno del Documento, in modo che le persone giuste possano vedere rapidamente le informazioni giuste.

Converti istantaneamente le informazioni evidenziate nel tuo documento ClickUp in attività tracciabili con titolari e date di scadenza.

💡 Suggerimento professionale: evidenzia una sezione nel tuo documento e convertila istantaneamente in un'attività. Ora hai un'azione da intraprendere con un titolare, una data di scadenza e un contesto collegato, senza bisogno di copiare e incollare o inviare email di follow-up.

💡 Suggerimento professionale: evidenzia una sezione nel tuo documento e convertila istantaneamente in un'attività. Ora hai un'azione da intraprendere con un titolare, una data di scadenza e un contesto collegato, senza bisogno di copiare e incollare o inviare email di follow-up.

Organizza i problemi di usabilità per categoria

Non presentare i tuoi risultati come un lungo elenco disorganico di problemi, ma raggruppa le questioni correlate in categorie per aiutare il tuo team a vedere il quadro generale. Quando noti che diversi utenti hanno difficoltà a trovare diversi elementi, ciò indica un problema di navigazione sistemico, non solo alcuni punti critici isolati.

Le categorie comuni per i problemi di usabilità includono:

Navigazione e architettura delle informazioni: gli utenti non riuscivano a trovare ciò che cercavano o si sentivano persi.

Comprensione e chiarezza: etichette, icone o istruzioni erano confuse o fuorvianti.

Interazione e flusso di lavoro: pulsanti, moduli o processi in più fasi non hanno funzionato come previsto.

Design visivo e layout: la gerarchia visiva, la spaziatura o lo stile hanno causato confusione.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per contrassegnare ogni risultato in base alla gravità, al tipo di utente, al tipo di problema o alla funzionalità interessata.

Puoi anche utilizzare una casella di controllo per contrassegnare gli elementi da rivedere. Con un massimo di 500 opzioni per gli elenchi a discesa, puoi creare un sistema dettagliato che ti offre una vista dettagliata dei tuoi risultati.

💡 Suggerimento professionale: presta sempre attenzione alle "soluzioni alternative". Nel momento in cui un utente inventa un percorso che non hai mai progettato, il tuo prodotto sta accumulando un debito UX.

Assegna priorità ai problemi in base alla gravità

Non tutti i problemi di usabilità sono uguali. Alcuni sono ostacoli critici che impediscono agli utenti di completare un'attività, mentre altri sono fastidi minori. Assegnare una priorità ai problemi in base alla loro gravità aiuta il tuo team a concentrarsi prima sulla risoluzione dei problemi più rilevanti.

Ecco un semplice schema che puoi utilizzare per effettuare la valutazione della gravità di ciascun problema:

Livello di gravità Descrizione Sequenza delle azioni Critico Impedisce completamente il completamento dell'attività; non esistono soluzioni alternative. Risolvi immediatamente Principale Causa notevole frustrazione o difficoltà, ma è possibile trovare una soluzione alternativa. Affrontare nel prossimo sprint Minore Un problema evidente che non impedisce il completamento dell'attività Aggiungi al backlog del prodotto Cosmetici Un problema estetico minore o una preferenza dell'utente Correzione facoltativa

Rendi i progressi visibili a tutti e mantieni il tuo team allineato sulle priorità. Utilizza le priorità delle attività di ClickUp (Urgente, Alta, Normale, Bassa) e gli stati personalizzati (Da revisionare, In corso, Pronto per lo sviluppo, ecc.) per allineare i team su ciò che è urgente e ciò che può aspettare.

Con ClickUp Automations, i problemi critici di usabilità non sfuggono mai. Le attività possono essere assegnate automaticamente o gli stati aggiornati nel momento in cui viene segnalato un problema, senza necessità di follow-up manuale. Inoltre, collegando le attività e le funzionalità/funzioni relative al prodotto tramite ClickUp Relazioni e Dipendenze, il tuo team sa sempre cosa deve essere risolto prima di procedere con altri miglioramenti.

Con ClickUp Automations, i problemi critici di usabilità non sfuggono mai. Le attività possono essere assegnate automaticamente o gli stati aggiornati nel momento in cui viene segnalato un problema, senza necessità di follow-up manuale. Inoltre, collegando le attività e le funzionalità relative al prodotto tramite ClickUp Relazioni e Dipendenze, il tuo team sa sempre cosa deve essere risolto prima di procedere con altri miglioramenti.

📮 ClickUp Insight: Pensi che la tua lista delle attività da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su risultati facili piuttosto che su attività di alto valore senza un'efficace prioritizzazione. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale e i flag di priorità personalizzati di ClickUp, saprai sempre cosa affrontare per primo.

Confronta dati qualitativi e quantitativi

Per comprendere appieno l'esperienza dell'utente, è necessario esaminare sia i dati qualitativi che quelli quantitativi. Insieme, questi dati consentono di ottenere un quadro completo della situazione.

I dati quantitativi riguardano i numeri: ti dicono cosa è successo. Alcuni esempi sono i tassi di completamento delle attività, i tassi di errore e il tempo impiegato per svolgere un'attività.

I dati qualitativi riguardano le osservazioni: ti dicono perché qualcosa è successo. Alcuni esempi sono le citazioni degli utenti, i modelli comportamentali e i feedback espressi ad alta voce.

Ad esempio, i dati quantitativi potrebbero mostrare che il 70% degli utenti ha abbandonato il processo di checkout. I dati qualitativi ricavati dal feedback degli utenti, come le citazioni dirette, rivelerebbero che ciò è avvenuto perché "non sono riusciti a trovare dove inserire il codice per lo sconto".

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare al meglio questi risultati:

Quali sono i problemi aperti, in fase di progettazione o pronti per essere rilasciati?

Quanti consigli sono stati inseriti nello sprint?

Cosa è ancora bloccato nel limbo del backlog?

Visualizza lo stato delle tue attività e dei tuoi risultati con i dashboard di ClickUp.

Non dovrai più chiederti se la ricerca sta portando a un cambiamento.

Curiosità: secondo la legge di Jakob, gli utenti si aspettano che la tua interfaccia funzioni come tutte le altre che hanno utilizzato. Rompi questo modello mentale e la confusione aumenterà immediatamente.

Usa l'IA per trasformare le informazioni in azioni (più rapidamente)

Hai già fatto la parte più difficile: condurre le sessioni, raccogliere feedback, individuare gli schemi ricorrenti. Ora è il momento di trasformare quei dati grezzi in qualcosa di utile.

Lascia che ClickUp Brain se ne occupi.

Il tuo assistente di ricerca IA integrato può aiutarti a:

Riassumi gli appunti della sessione in risultati chiari e strutturati.

Bozza di relazioni iniziali per ogni insight chiave o problema di usabilità

Suggerisci attività di follow-up basate sui punti critici comuni degli utenti.

Traduci il feedback qualitativo in raccomandazioni concrete che il tuo team può effettivamente mettere in pratica.

Visualizza immediatamente lo stato delle attività chiave, le priorità e i passaggi successivi per le attività del tuo team con ClickUp Brain.

Basta @menzionare ClickUp Brain nei tuoi documenti ClickUp o nelle tue attività di ClickUp, dirgli cosa ti serve e guardarlo trasformare osservazioni disordinate in risultati raffinati, più velocemente di quanto tu possa dire "esporta questo in una presentazione".

Niente più ritardi tra analisi ed esecuzione. Niente più decisioni perse tra documenti, email o thread di chat.

Con ClickUp Brain, le tue intuizioni sull'usabilità passeranno da "Interessante..." a "Risolviamo il problema" in pochi minuti.

Modello di rapporto sui test di usabilità

L'uso di un modello è uno dei modi migliori per standardizzare il processo di reportistica. Un buon modello garantisce la coerenza tra tutti i test di usabilità, rendendo più facile per gli stakeholder trovare rapidamente le informazioni. Sapranno esattamente dove cercare il riepilogo/riassunto, i risultati e i consigli ogni volta.

Il modello di rapporto sui test di usabilità di ClickUp è essenziale per garantire che i tuoi risultati siano chiari, attuabili e coerenti in tutti i tuoi progetti. Utilizzando un modello standardizzato, rendi più facile per le parti interessate individuare rapidamente le informazioni chiave, come riepiloghi/riassunti, risultati e raccomandazioni, ogni volta che esaminano un rapporto.

Scarica questo modello Un modello di rapporto sui test di usabilità ti aiuta a standardizzare il processo di reportistica.

Scarica questo modello Un modello di rapporto sui test di usabilità ti aiuta a standardizzare il processo di reportistica.

Funzionalità principali:

Sezioni predefinite per tutti i componenti principali (obiettivi, metodologia, risultati, raccomandazioni, ecc.)

Linee guida chiare per la formattazione nella presentazione dei risultati e delle informazioni

Campi personalizzabili per adattare il modello a diversi prodotti o tipi di test.

Layout intuitivo che consente di risparmiare tempo e ridurre il lavoro ripetitivo.

Progettato per migliorare la chiarezza e la coerenza per tutte le parti interessate.

💡 Suggerimento professionale: controlla chi può visualizzare o effettuare modifiche ai tuoi rapporti sui test di usabilità in ClickUp tramite l'impostazione delle autorizzazioni a livello di documento, elenco o cartella. Puoi anche condividere link pubblici con stakeholder esterni, rendendo la collaborazione tra i team perfettamente fluida.

Best practice per la redazione di rapporti sui test di usabilità

Creare un rapporto che le persone leggano davvero e mettano in pratica è un'abilità. Non si tratta solo di documentare ciò che è accaduto, ma di comunicare i tuoi risultati in modo persuasivo e memorabile. Segui queste best practice per massimizzare l'impatto del tuo rapporto. 🙌

Parti dalle informazioni: i tuoi stakeholder sono interessati soprattutto a ciò che hai imparato, non a come lo hai imparato. Metti il riepilogo esecutivo e i risultati chiave proprio all'inizio.

Usa le immagini in modo strategico: uno screenshot ben scelto con un'annotazione o un breve video clip è spesso più efficace di un paragrafo di testo.

Scrivi per il tuo pubblico: adatta il livello di dettaglio ai diversi lettori. I dirigenti hanno bisogno di un riepilogo di alto livello, mentre i progettisti e gli ingegneri necessitano di dettagli granulari.

Sii obiettivo e costruttivo: presenta i tuoi risultati senza attribuire colpe. Concentrati sull'esperienza dell'utente con il prodotto, non sugli errori del team.

Fornisci raccomandazioni specifiche: le raccomandazioni attuabili sono fondamentali. "Aggiungi un indicatore di stato al flusso di checkout" è molto più utile di "Migliora il flusso di checkout".

Rendilo facilmente leggibile: utilizza intestazioni chiare, elenchi puntati e tabelle per suddividere il testo. Ciò consentirà ai lettori di scorrere rapidamente il documento e trovare le informazioni di cui hanno bisogno.

I principi di una documentazione chiara e incentrata sull'utente si applicano a molti tipi di comunicazione relativa ai prodotti.

Guarda questo video per scoprire come best practice simili aiutano a creare note di rilascio che stimolano il coinvolgimento degli utenti e comunicano chiaramente gli aggiornamenti del prodotto.

Accelera il processo di scrittura e migliora la qualità del tuo rapporto utilizzando ClickUp Brain. Usalo per riepilogare lunghe note di sessione o per aiutarti a redigere i risultati iniziali. Basta @menzionare Brain in un commento o in un documento e chiedergli di aiutarti a perfezionare la tua scrittura o a generare idee, riducendo il tempo tra il test e la reportistica.

Considerazioni finali: fai in modo che ogni informazione sia importante

Il test di usabilità non è solo una casella di controllo nel ciclo di sviluppo del prodotto: è la tua migliore opportunità per creare qualcosa che gli utenti ameranno davvero. Ma anche la ricerca più intelligente non serve a nulla se rimane confinata in un documento isolato che raccoglie polvere digitale.

Il vero valore sta in quello che succede dopo il test.

Quando i risultati vengono condivisi, discussi e trasformati in azioni concrete, il tuo prodotto si evolve. I problemi relativi all'esperienza utente svaniscono, la soddisfazione aumenta e il tuo team passa dalle supposizioni alla certezza.

Prendete sul serio le vostre intuizioni. Rendetele chiare. Rendetele attuabili. E, cosa più importante, assicuratevi che siano visibili.

Domande frequenti

Prima del test viene creato un piano di test utente che delinea gli obiettivi, la metodologia e i criteri di partecipazione. Dopo il test viene creato un rapporto di test di usabilità per documentare i risultati, le analisi e i consigli.

Il modo migliore è utilizzare uno spazio di lavoro centralizzato in cui tutti possano accedere al rapporto, lasciare commenti e visualizzare le attività collegate. La condivisione di un rapporto in ClickUp Docs consente di mantenere tutte le comunicazioni e le attività collegate collegate in un unico posto.

Sì, creare un modello è un ottimo modo per garantire coerenza e risparmiare tempo. Con i modelli ClickUp Docs, puoi creare una struttura di report standard una sola volta e poi duplicarla per ogni nuovo ciclo di ricerca.