Come raccogliere efficacemente il feedback dei clienti?

La maggior parte dei team di marketing, prodotto o assistenza clienti non soffre di una mancanza di feedback dei clienti, anzi, ne è sommersa. Il feedback si nasconde nelle chat di assistenza, è sparso in thread di email e sepolto in fogli di calcolo. Oppure è isolato in strumenti che i team di prodotto, assistenza e marketing raramente sincronizzano.

Naturalmente, quando i feedback provengono da 10 fonti diverse, è quasi impossibile individuare le tendenze, stabilire le priorità o intervenire tempestivamente.

Ed ecco il punto: il 77% dei consumatori ha un'opinione più favorevole dei marchi che cercano attivamente e applicano il feedback dei clienti. Quindi la domanda non è se dovresti raccogliere feedback, ma come farlo in modo efficace.

Per farlo, hai bisogno di qualcosa di più di un semplice modulo che raccolga gli input da ogni canale, li tagghi per categoria, li colleghi alla tua roadmap di prodotto e mantenga il tuo team aggiornato. Questo articolo tratta proprio questo: come costruire un processo di feedback centralizzato, tracciabile e utilizzabile utilizzando strumenti come ClickUp, in modo che nulla di prezioso vada perso.

Perché il feedback dei clienti è importante

La maggior parte dei team considera il feedback dei clienti un "di più", quando in realtà è la base per creare prodotti ed esperienze che risuonano. Ti aiuta a:

Scopri i punti deboli nella gestione della comunicazione con i clienti che potresti non vedere internamente

Convalida le idee di prodotto prima di investire tempo e risorse

Assegna priorità ai miglioramenti in base alle esigenze reali degli utenti

Conquista la fiducia dei clienti dimostrando loro che la loro opinione è importante per il cambiamento

E non si tratta solo del prodotto. Il feedback può aiutarti a perfezionare i tuoi messaggi, migliorare il supporto clienti e persino dare forma alla cultura della tua azienda. Quando i clienti vedono che il loro contributo porta ad azioni concrete, si crea un circolo virtuoso di coinvolgimento, fedeltà e sostegno.

👀 Lo sapevi? Solo 1 cliente insoddisfatto su 26 presenta effettivamente un reclamo. Gli altri? Semplicemente se ne vanno. Quindi, se non ricevi reclami, non significa che tutti siano soddisfatti, ma solo che forse non stai ascoltando abbastanza attentamente.

⭐️ Modello in primo piano Cerchi un dashboard per sondaggi sui clienti pronto all'uso? Prova il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp. Visualizza il feedback dei clienti in base a più parametri e utilizza ClickUp AI per ricavare informazioni e modelli intelligenti da ciò che apprendi. Ottieni il modello gratis Monitora il sentiment e identifica le tendenze senza sforzo utilizzando il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Metodi per raccogliere il feedback dei clienti

Non esiste un approccio unico per raccogliere le opinioni dei clienti. Tuttavia, la strategia più efficace per ottenere feedback e commenti dai clienti combina diversi metodi per raggiungere i clienti dove si trovano, ovvero sul tuo sito web, nella finestra In arrivo o nei messaggi diretti di Instagram.

Analizziamo alcuni dei modi più efficaci per raccogliere feedback richiesti.

1. Sondaggi e moduli

I sondaggi e i moduli sono perfetti per raccogliere input coerenti su larga scala. Ma per ottenere risposte di alta qualità, è necessario progettarli con attenzione.

Ecco cosa tenere a mente quando si formulano le domande di un sondaggio: Definisci un obiettivo chiaro: non chiedere tutto in una volta

Combina domande quantitative e qualitative con scale di valutazione e domande aperte

Mantieni le domande del sondaggio post-riunione brevi e mirate. Rispetta il tempo dei tuoi utenti

Usa un linguaggio neutro per evitare risposte fuorvianti

Prova il tuo sondaggio internamente prima di inviarlo

Le domande che poni determinano la fase iniziale, ma è lo strumento che utilizzi a dare forma a ciò che accade dopo. Uno strumento solido ti aiuta a dare un senso al feedback, a capire cosa è più importante e a mantenere tutti sulla strada giusta.

Trasforma le risposte in risultati con i moduli ClickUp

Con i moduli ClickUp, puoi creare moduli personalizzabili per la raccolta dei dati. Ogni invio di modulo può generare automaticamente un'attività con dettagli personalizzati, come assegnatari, data di scadenza, livello di priorità e allegati, e collegare il feedback direttamente alla roadmap del tuo prodotto.

Inoltre, grazie alla collaborazione in tempo reale, ai commenti, ai modelli di moduli di feedback e all'automazione, il tuo team può discutere le informazioni, assegnare i passaggi successivi e monitorare lo stato senza mai uscire dalla piattaforma.

💡 Suggerimento: utilizza le automazioni di ClickUp per classificare istantaneamente le risposte ai moduli in base all'argomento e assegnarle al membro del team giusto per un follow-up più rapido.

2. Interviste ai clienti e focus group

Se i sondaggi ti forniscono modelli, le interviste ti forniscono storie quando conduci ricerche sugli utenti. Ti aiutano a scoprire motivazioni, ostacoli e il linguaggio degli utenti che non sempre emergono in un modulo.

Ecco come rendere più efficaci le interviste: Stabilisci un obiettivo chiaro: cosa speri di imparare?

Crea una guida alla discussione, ma mantieni un tono colloquiale

Poni domande aperte e dai seguito con "perché?"

Chiedi ai tuoi clienti di lasciare una testimonianza e registrala (previa autorizzazione) per concentrarti sull'ascolto piuttosto che sulla presa di appunti

💜 Raccogliere informazioni approfondite

Una volta ottenuto il materiale grezzo, ecco come estrarre le informazioni utili:

Identifica temi ricorrenti e segnali emotivi ✅

Estraete citazioni dirette per arricchire i profili degli utenti o supportare le decisioni relative alle funzionalità/funzioni ✅

Utilizza il software di fidelizzazione dei clienti per acquisire note e taggare le informazioni per categoria o team ✅

3. Ascolto dei social media e recensioni

I tuoi clienti stanno già parlando, devi solo ascoltarli. I social media e le piattaforme di recensioni sono una miniera d'oro per ottenere feedback reali, non filtrati e spontanei dai clienti, che spesso mettono in luce i problemi prima che arrivino nella finestra In arrivo

Per monitorare efficacemente questo feedback e massimizzare la fidelizzazione dei clienti, prendi in considerazione quanto segue:

Utilizza strumenti come Hootsuite, Brand24 o Sprout Social per monitorare le menzioni del marchio

Impostazione di avvisi per piattaforme di recensioni come G2, Trustpilot o Capterra

Creazione di un elenco ClickUp per registrare temi comuni e assegnarli ai team pertinenti

💜 Rispondere alle preoccupazioni dei clienti

E quando è il momento di rispondere, ecco cosa conta:

Riconosci pubblicamente i feedback per dimostrare trasparenza

Trasferisci i problemi dettagliati su canali privati per risolverli

Utilizza i modelli di recensioni dei clienti per creare attività di follow-up collegate al post originale, in modo che il tuo team rimanga responsabile

💡 Suggerimento: configura i dashboard ClickUp per visualizzare i problemi di tendenza dalle recensioni e dalle menzioni sui social media. Ecco come il tuo team può agire rapidamente senza perdere tempo in congetture.

Il tuo sito web è il luogo in cui i clienti prendono decisioni e dove spesso si bloccano. Strumenti come moduli sul sito, pop-up e chat live aiutano a raccogliere feedback mentre l'esperienza è ancora fresca.

Per ottenere il massimo da questi strumenti, prova quanto segue: Utilizza pop-up temporizzati o triggerati dal comportamento (ad esempio, all'uscita o dopo lo scorrimento del 75%)

Poni domande brevi e pertinenti come "Hai trovato quello che cercavi?"

Incorpora moduli con logica condizionale nelle pagine chiave per raccogliere risposte strutturate e inoltrarle immediatamente al tuo team

💜 Interazione con i clienti in tempo reale

La chat live ti offre ancora più contesto in tempo reale: ecco come sfruttarla al meglio:

Utilizza gli strumenti di chat e i modelli di questionario per offrire assistenza proattiva

Tagga le domande o i problemi più comuni durante le sessioni di chat

Trasforma le chat in attività di ClickUp con tag pertinenti in modo che nulla vada perso

Insieme, questi strumenti ti aiutano a catturare il feedback immediato e offrono al tuo team un filo diretto con le esigenze immediate del tuo pubblico.

💡 Suggerimento per esperti: collega le trascrizioni delle chat alle attività di ClickUp pertinenti in modo che i team di prodotto e di supporto abbiano sempre il contesto del cliente. Mantieni tutto centralizzato, dai feedback negativi ai dettagli dei clienti fedeli.

Utilizzo di ClickUp per la gestione del feedback dei clienti

La gestione del feedback dei clienti non deve necessariamente essere dispersa in fogli di calcolo, email e note casuali. ClickUp riunisce il processo di feedback dei clienti in un unico posto, così il tuo team può acquisire, organizzare e agire sul feedback senza caos.

Centralizzazione dei feedback nei documenti ClickUp

Documenta le informazioni sui clienti utilizzando ClickUp Docs per organizzare i feedback e mantenere il team allineato

Inizia creando un hub centralizzato delle conoscenze utilizzando ClickUp Docs. Che si tratti di un elenco di suggerimenti dei clienti, problemi relativi ai prodotti in corso o feedback provenienti da diversi canali, puoi documentare tutto in un unico spazio condiviso.

Grazie alla collaborazione in tempo reale, ai commenti interni e alla cronologia delle versioni, tutto il tuo team rimane allineato. I documenti possono anche essere collegati direttamente alle attività, in modo che il feedback si trasformi rapidamente in azioni concrete.

Ad esempio, il team di supporto o di prodotto può mantenere un documento di registro dei feedback dei clienti, contrassegnato per funzionalità/funzione o area di prodotto, in modo da non perdere nessun KPI relativo all'esperienza dei clienti.

🧠 Curiosità: i marchi che eccellono nella customer experience (CX) generano un fatturato 5,7 volte superiore rispetto a quelli che restano indietro. A quanto pare, avere clienti soddisfatti paga davvero!

Automazione del monitoraggio dei sondaggi con i moduli ClickUp

Raccogli e automatizza i feedback con i moduli ClickUp: trasforma ogni risposta in un'attività utilizzabile

I moduli ClickUp semplificano la raccolta di feedback strutturati direttamente dai tuoi clienti, senza bisogno di strumenti aggiuntivi o integrazioni con software di automazione dei moduli.

Ogni risposta al modulo diventa un'attività nell'area di lavoro, quindi è immediatamente utilizzabile. Che si tratti di raccogliere feedback dopo un'interazione con l'assistenza o di raccogliere informazioni durante la fase beta di un prodotto, avrai un registro chiaro e tracciabile di ciò che dicono i clienti.

Ecco cosa dice Catalina C., un utente ClickUp, in una recensione su G2:

Come team che lavora da remoto, è molto importante disporre di un'app che consenta di generare input per le attività, come attività di supporto, raccolta di feedback e attività di sviluppo e flusso dei prodotti. Con ClickUp, abbiamo centralizzato lo stack di attività che dobbiamo tenere d'occhio per il nostro flusso di lavoro.

Come team che lavora da remoto, è molto importante avere un'app che consenta di generare input per le attività, come attività di supporto, raccolta di feedback e attività di sviluppo e flusso dei prodotti. Con ClickUp, abbiamo centralizzato tutte le attività che dobbiamo tenere d'occhio per il nostro flusso di lavoro.

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora il sentiment e identifica le tendenze senza sforzo utilizzando il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Hai bisogno di una scorciatoia per iniziare? Il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp è una scelta affidabile. È progettato per aiutarti a misurare il sentiment dei clienti, monitorare le tendenze nel tempo e ottenere informazioni chiave, senza dover creare nulla da zero.

Ecco cosa include il modello:

Domande predefinite per i moduli come "Quanto sei soddisfatto della tua esperienza?", "Cosa potremmo migliorare?" e "Ci consiglieresti ad un amico?"

Domande basate su valutazioni per quantificare facilmente i punteggi di soddisfazione (ideali per generare metriche CSAT o NPS)

Campi a risposta aperta per feedback qualitativi e suggerimenti dei clienti

Tag automatici e creazione di attività in modo che ogni risposta venga immediatamente ordinata e indirizzata all'elenco, al team o al progetto corretto

Puoi personalizzare completamente il modello: modifica il marchio, modifica le domande del sondaggio sul servizio clienti o aggiungi campi a elenco a discesa per raccogliere dettagli come la versione del prodotto, il rappresentante dell'assistenza o il metodo di contatto.

La parte migliore? Non perderai mai traccia dei feedback perché ogni invio viene visualizzato nell'area di lavoro di ClickUp, dove puoi assegnarlo, assegnargli una priorità o collegarlo a iniziative più ampie.

💡Suggerimento per esperti: se non sei sicuro di cosa chiedere mentre raccogli feedback sul tuo prodotto, chiedi a ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA. Elencherà le domande da includere nel modulo in base all'obiettivo del sondaggio. Raccogli, ordina e agisci immediatamente sui feedback con ClickUp Brain

Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli informazioni mirate con il modello di modulo di feedback ClickUp, completamente personalizzabile in base alle tue esigenze

Inoltre, se hai bisogno di raccogliere feedback dei clienti per testare una funzionalità specifica o per una revisione post-evento, il Modello di modulo di feedback ClickUp ti offre una base flessibile anche per questo.

Ecco cosa fa questo modello:

Semplifica il processo di raccolta e organizzazione dei feedback dei clienti in un unico posto centralizzato

Aiuta a far emergere informazioni significative più rapidamente con visualizzazioni integrate, campi personalizzati e strumenti di analisi

Incoraggia il coinvolgimento dei clienti offrendo alle persone un modo semplice per condividere pensieri e suggerimenti

Supporta decisioni migliori sui prodotti con dati strutturati che evidenziano tendenze e aree di miglioramento

📮 ClickUp Insight: Il 46% dei knowledge worker si affida a una combinazione di chat, note, strumenti di project management e documentazione del team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate, rendendo più difficile rimanere organizzati. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto alla produttività senza sforzo.

Analisi delle tendenze con le dashboard di ClickUp

Visualizza le tendenze e i punteggi di soddisfazione in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Una volta iniziata la raccolta dei dati, utilizza le dashboard di ClickUp per dare un senso a tutto. Tieni traccia del volume delle risposte nel tempo, monitora i punteggi di soddisfazione e suddividi i feedback per prodotto, canale o regione.

Per analizzare in modo più efficace il feedback dei clienti, puoi creare widget per vedere quali problemi rimangono irrisolti o quali suggerimenti ricevono il maggior numero di voti positivi.

Questo li rende particolarmente utili per la condivisione con i team dirigenziali o di prodotto, in quanto forniscono un'istantanea visiva e in tempo reale della voce dei tuoi clienti.

Organizzazione e filtraggio dei feedback con campi personalizzati e CRM

Tagga, ordina e filtra i feedback con i campi personalizzati di ClickUp per rendere la definizione delle priorità più facile e intelligente

I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di taggare ogni feedback in base al tipo (bug, richiesta di funzionalità, elogio), all'urgenza o persino al segmento di clientela (utenti premium vs. utenti gratuiti). In questo modo è molto più facile ordinare i feedback quando pianifichi le roadmap o assegni priorità ai ticket di assistenza.

📹 Guardalo in azione:

Abbinalo alle funzionalità/funzioni CRM di ClickUp per tenere a portata di mano i dati dei clienti insieme al loro feedback. Puoi monitorare chi ha inviato cosa, quando e come questo si ricollega alla loro esperienza con il tuo team o prodotto.

Collega il feedback ai dati dei clienti utilizzando ClickUp CRM e monitora ogni interazione nel contesto

👀 Lo sapevi? Finastra ha migliorato le prestazioni aziendali con ClickUp, registrando un aumento del 30% dell'efficacia della collaborazione.

Aiutare i team del servizio clienti ad agire in base al feedback

Gestisci l'assistenza, inoltra i problemi e chiudi il ciclo, tutto da un unico posto con il servizio clienti ClickUp

ClickUp non è solo un luogo in cui raccogliere feedback, ma è progettato per aiutare i team di assistenza clienti a gestirli durante tutto il percorso del cliente.

Che tu gestisca un helpdesk, un centro di assistenza o un team di community, il servizio clienti ClickUp ti offre gli strumenti per rispondere rapidamente, inoltrare i problemi in modo efficiente e chiudere il ciclo con i clienti.

Ecco come fare:

💜 Finestra In arrivo condivisa, collaborazione più intelligente

Gli agenti dell'assistenza possono gestire le query, taggare i feedback e coinvolgere il reparto prodotti o tecnico senza uscire da ClickUp: collega i ticket alle attività, ai documenti o ai thread per mantenere tutto connesso e ricercabile.

💜 Titolarità chiara, azioni più rapide

Trasforma il feedback in attività con assegnatari, date di scadenza e priorità. Richiesta di funzionalità? Segnalazione di bug? Assegnale immediatamente con il contesto completo.

💜 Automatizza il lavoro più impegnativo

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare le risposte ai sondaggi, aggiornare lo stato delle attività o avvisare i team in caso di feedback urgenti, in modo che il tuo team possa concentrarsi sui clienti, non sui clic.

💜 Visualizzazioni create in base ai tuoi clienti

Tieni traccia dei feedback per cliente, stato o tipo di problema con viste personalizzate come bacheche Kanban, elenchi o sequenze, tutte su misura per il tuo flusso di lavoro.

💜 Dal feedback al follow-up

Chiudi il ciclo con facilità. Traccia ogni richiesta dal report alla risoluzione, quindi dai seguito direttamente nella chat di ClickUp, trasformando il feedback in azione.

🧠 Curiosità: solo il 14% dei problemi dei clienti viene risolto completamente tramite il self-service. La maggior parte richiede ancora l'aiuto di una persona.

Trasformare il feedback in informazioni utili

Raccogliere feedback è facile. La sfida? Trasformare opinioni sparse in passaggi chiari.

Inizia classificando i feedback: raggruppa i commenti per temi come funzionalità/funzioni del prodotto, supporto clienti o esperienza utente. Questo ti aiuta a individuare modelli ricorrenti invece di perderti in opinioni isolate. Gli strumenti di feedback dei clienti come l'analisi del sentiment o i semplici sistemi di tag possono aiutarti ad accelerare questo processo 🏅 Successivamente, assegna le priorità. Non tutti i feedback meritano la stessa attenzione. Utilizza criteri quali la frequenza, l'impatto sugli obiettivi aziendali o l'allineamento con la tua roadmap per decidere su cosa vale la pena agire 🏅 Poi arriva la traduzione: convertire il feedback grezzo in attività specifiche. Note vaghe come "l'onboarding è confuso" non aiutano il tuo team. Trasformale invece in: "Creare un video tutorial per i nuovi utenti prima della configurazione dell'account. " 🏅 Infine, chiudi il cerchio. Fai sapere ai clienti che la loro voce è stata ascoltata. Questo crea fiducia e dimostra che non ti limiti ad ascoltare, ma che stai evolvendo. Le informazioni utili non vivono nei fogli di calcolo o negli strumenti di analisi dei clienti. Dovrebbero apparire in ciò che fai dopo 🏅

👀 Lo sapevi? Il 64% dei clienti preferirebbe che le aziende non utilizzassero l'IA nel servizio clienti. Preferiscono ancora le interazioni umane reali.

Ascolta, impara e migliora il feedback con ClickUp

Raccogliere il feedback dei clienti non significa semplicemente spuntare una casella, ma creare un dialogo in tempo reale con le persone che utilizzano il tuo prodotto, si affidano al tuo servizio o interagiscono con il tuo marchio.

Che si tratti di un sondaggio veloce, della trascrizione di una chat live o di una recensione nascosta in un app store, ogni feedback è un segnale. La domanda è: sei sintonizzato?

Scegli i canali giusti, poni domande migliori e, soprattutto, agisci in base a ciò che impari. Perché alla fine, le aziende che ascoltano e rispondono sono quelle che rimangono rilevanti.

È qui che entrano in gioco strumenti all-in-one come ClickUp. Con tutto ciò che serve, dai moduli personalizzati all'automazione delle attività e alle dashboard, ClickUp ti aiuta a raccogliere feedback e a fare qualcosa con essi. Niente più fogli di calcolo sparsi o suggerimenti dimenticati, solo informazioni che portano a decisioni migliori.

Inizia a trasformare il feedback in risultati concreti.