Metodi di ricerca sugli utenti per migliorare l'esperienza utente

Hai mai messo anima e corpo nella progettazione di un prodotto, solo per scoprire che non piace agli utenti? Se sì, allora forse la ricerca sull'esperienza utente (UX) era l'ingrediente mancante o un ripensamento.

I metodi di ricerca UX prevedono lo studio sistematico del pubblico di destinazione attraverso una serie di approcci. L'obiettivo è comprendere cosa pensano, provano e fanno quando interagiscono con un prodotto o un servizio. Queste conoscenze aiutano a progettare soluzioni non solo utilizzabili, ma anche piacevoli e in grado di soddisfare le aspettative degli utenti.

Qualsiasi strategia UX è incompleta senza un'adeguata ricerca sui comportamenti degli utenti. La ricerca sull'esperienza utente non è facoltativa: è fondamentale sapere se il vostro prodotto supererà la prova del mondo reale al di fuori dell'ambiente controllato in cui è stato creato e testato.

In questo articolo approfondiremo i diversi metodi di ricerca UX utilizzati dai team di prodotto e di progettazione. Impareremo anche come raccogliere dati dagli utenti e come sfruttare le informazioni qualitative nel processo di progettazione del prodotto per migliorare la soddisfazione degli utenti.

Perché la ricerca UX è importante?

I prodotti di successo si basano su intuizioni orientate al valore. Investendo tempo e risorse per comprendere il comportamento degli utenti attraverso la ricerca UX, è possibile creare un processo di progettazione UX approfondito che aiuta a:

Ridurre i cambiamenti o le rielaborazioni dell'ultimo minuto nella progettazione e nello sviluppo complessivi

Realizza prodotti che risolvono i problemi reali degli utenti e risuonano con il tuo pubblico di riferimento

Progettare prodotti facili da usare, che portano a una base di utenti più soddisfatta e fedele

Promuovi la crescita aziendale, poiché utenti soddisfatti e fedeli continueranno a tornare da te e contribuiranno a migliorare il fatturato complessivo

La ricerca UX è la pietra angolare dello sviluppo di un prodotto di successo. Incorporando i giusti metodi di ricerca UX durante tutto il processo di progettazione, è possibile creare prodotti che gli utenti ameranno.

La ricerca UX è diversa dal tradizionale project management e dalla ricerca Agile. Ecco perché:

Funzionalità/funzione Ricerca UX Ricerca tradizionale sul project management Ricerca agile Focus Comportamento e bisogni degli utenti Ambito del progetto, sequenza e budget Feedback degli utenti sul design in evoluzione Tecniche Test di usabilità, interviste, sondaggi Interviste agli stakeholder, analisi della concorrenza, ricerche di mercato Interviste agli utenti, test A/B, test dei prototipi e feedback

Tipi di ricerca UX

La ricerca UX aiuta a capire come gli utenti interagiscono con il tuo prodotto e cosa si aspettano da esso. La ricerca aiuta inoltre a scoprire le motivazioni, i comportamenti e i punti deboli degli utenti. Ma quale metodo utilizzare? I metodi di ricerca UX rientrano generalmente in queste categorie:

Qualitativo vs quantitativo

Quasi tutti i metodi di ricerca rientrano in queste due grandi categorie: metodi di ricerca qualitativi e quantitativi.

La ricerca quantitativa si concentra su informazioni misurabili, inclusi dati numerici o altre informazioni preziose che possono essere misurate e confrontate. Consente di identificare tendenze, modelli e altre informazioni dai dati. Utilizza approcci come la raccolta di feedback sui prodotti, i test A/B o i test di usabilità per raccogliere informazioni.

La ricerca qualitativa, invece, si concentra sull'analisi soggettiva del comportamento e del feedback degli utenti. Esplora gli atteggiamenti, le motivazioni e i pensieri degli utenti attraverso tecniche come le interviste agli utenti. Questo può giocare un ruolo chiave nel processo di progettazione, aiutando a creare modelli di wireframe che aiutano i team di sviluppo e persino il client a immaginare l'obiettivo finale del processo di sviluppo.

Atteggiamento vs comportamento

La ricerca attitudinale, un aspetto cruciale della ricerca e della progettazione dell'esperienza utente, approfondisce il "perché" delle decisioni e dei comportamenti degli utenti. Attinge alle opinioni, ai sentimenti e alle percezioni degli utenti su un prodotto, fornendo preziose informazioni su come gli utenti pensano quando utilizzano un prodotto. Questo approccio soggettivo prevede sondaggi, interviste agli utenti e altre forme di generazione di feedback da parte degli utenti. Il risultato aiuta le organizzazioni a comprendere il comportamento degli utenti e a migliorare i propri prodotti.

La ricerca comportamentale, invece, riguarda il modo in cui gli utenti interagiscono con un prodotto o un servizio. Questo tipo di ricerca spesso prevede metodi di osservazione come test su prototipi, monitoraggio dei clic, mappe di calore, tracciamento oculare e altre tecniche di ricerca sugli utenti per acquisire dati comportamentali.

Comprendere i diversi metodi di ricerca UX

Ora che abbiamo esplorato le due categorie principali della ricerca UX, sarete probabilmente curiosi di conoscere i metodi specifici che compongono il vostro quadro di ricerca UX. Ecco una versione semplificata di ciascun metodo di ricerca UX e dei suoi obiettivi, e di come possono fornire informazioni sul comportamento e sulle preferenze degli utenti:

Interviste agli utenti

Questo metodo di ricerca sugli utenti è uno dei modi più promettenti per ottenere input e feedback dagli utenti. Attraverso domande aperte e ascolto attivo, le interviste agli utenti aiutano i ricercatori a raccogliere dati qualitativi sulle motivazioni sottostanti, i processi di pensiero e le frustrazioni che potrebbero non essere immediatamente evidenti con altri metodi.

Quando utilizzarla:

Raccogliere le opinioni degli utenti nelle prime fasi del processo di progettazione per definire i concetti iniziali e le funzionalità

Esplorare in dettaglio esperienze specifiche degli utenti per comprendere i loro punti deboli e identificare le aree di miglioramento

Scoprire le motivazioni e i processi mentali degli utenti dietro le loro azioni e i loro comportamenti

Convalidare le ipotesi di progettazione e testare i prototipi con gli utenti target

Test A/B

Un altro metodo per ottenere il feedback degli utenti è il test A/B. Questo metodo di ricerca UX confronta due versioni di un design, un testo o altri elementi (ad esempio, la posizione dei pulsanti, il layout) con differenze minime per vedere quale funziona meglio con gli utenti.

Quando utilizzarla:

Per testare modifiche incrementali al design o aggiornamenti a un'interfaccia esistente

Ottimizzare le funzionalità/funzioni esistenti per capire quanto l'utente si trova a proprio agio con l'aggiornamento

Sondaggi

Simili alle interviste agli utenti, i sondaggi consentono di ottenere informazioni approfondite dall'utente. Tuttavia, invece di parlare in dettaglio con utenti specifici, i sondaggi si concentrano sulla raccolta di dati da un gruppo più ampio, utilizzando domande tipiche (a scelta multipla, scala Likert, domande aperte) progettate per raccogliere opinioni, preferenze e comportamenti degli utenti relativi a un argomento o a un prodotto specifico.

Quando utilizzarla:

Raccogliere feedback degli utenti su funzionalità/funzioni o concetti esistenti

Misurare il sentiment degli utenti nei confronti di un prodotto o servizio

Comprendere le preferenze e le opinioni degli utenti su larga scala

Creazione di profili utente

La creazione di user persona comporta lo sviluppo di personaggi fittizi che rappresentano i segmenti di utenti target. Queste persona si basano sui dati della ricerca sugli utenti (interviste, sondaggi, osservazioni) e incarnano le caratteristiche, i comportamenti, le esigenze e gli obiettivi degli utenti ideali.

Quando utilizzarla:

Durante la prototipazione o la concettualizzazione del design di un prodotto, per garantire che il design e la navigazione siano in sintonia con le esigenze dell'utente

Ordinamento delle schede

Il card sorting è un metodo di ricerca incentrato sull'utente che consiste nel chiedere ai partecipanti di organizzare le informazioni in gruppi che hanno senso per loro. Questo processo aiuta i ricercatori a capire come gli utenti percepiscono e classificano le informazioni, rivelando potenziali problemi di usabilità nell'architettura delle informazioni, nei sistemi di etichettatura o nella navigazione del sito web.

Scarica questo modello Crea e gestisci con facilità il tuo processo di ordinamento delle schede utilizzando il modello ClickUp Card Sorting

Se desideri iniziare a utilizzare il card sorting per condurre test di usabilità, ti consigliamo di utilizzare il modello ClickUp Card Sorting. È facilmente personalizzabile e include una struttura di base che ti aiuterà a:

Imposta e conduci sessioni di card sorting

Catturate le risposte e le opinioni degli utenti in categorie significative

Analizza i risultati per apportare aggiornamenti basati sui dati al tuo prodotto

Quando utilizzarla:

Strutturare la navigazione del sito web o l'architettura delle informazioni

Sviluppo di sistemi di etichettatura per menu, categorie o altri elementi di design

Valutare l'efficacia dei progetti esistenti o della navigazione del prodotto

Test di concetto

Il test del concetto consiste nel presentare agli utenti i concetti di progettazione in fase iniziale (ad esempio, schizzi, wireframe, prototipi) per raccogliere feedback e identificare eventuali problemi di usabilità prima di investire risorse significative nello sviluppo.

Obiettivo: Convalidare i concetti di progettazione nelle prime fasi del processo di sviluppo. Raccogliendo il feedback degli utenti sulle idee iniziali, i ricercatori possono identificare potenziali problemi in anticipo e iterare la progettazione per creare una soluzione incentrata sull'utente.

Quando utilizzarla:

Valutare le idee di progettazione iniziali prima di investire risorse nello sviluppo

Identificare i principali problemi di usabilità di un concetto di design

Valutare l'interesse degli utenti per una soluzione proposta

Ottenere un feedback tempestivo per iterare i concetti di progettazione

Ricerca etnografica (sul campo)

La ricerca etnografica consiste nell'osservare gli utenti nel loro ambiente naturale per comprendere meglio le loro esigenze, i loro comportamenti e le loro sfide nel contesto della loro vita quotidiana. Questo metodo di ricerca consente una comprensione più olistica del comportamento degli utenti, poiché questi ultimi svolgono le attività e agiscono in modo naturale senza essere osservati.

Obiettivo: Acquisire una comprensione più approfondita delle ragioni alla base del comportamento degli utenti. Osservando gli utenti nel loro contesto naturale, i ricercatori possono scoprire esigenze nascoste, sfide e opportunità di progettazione che potrebbero non essere evidenti attraverso altri metodi qualitativi o quantitativi.

Quando utilizzarla:

Comprendere il comportamento degli utenti in contesti reali

Durante la prototipazione o i test di usabilità per scoprire esigenze e sfide nascoste che gli utenti potrebbero non essere in grado di articolare

Studi di diario

Gli studi di diario prevedono che gli utenti documentino le loro esperienze con un prodotto o un servizio per un periodo di tempo (in genere giorni o settimane). I partecipanti registrano i loro pensieri, sentimenti e azioni relative al prodotto in un diario, insieme a screenshot, foto o video, se applicabile.

Obiettivo: Acquisire informazioni dettagliate sul comportamento e sugli atteggiamenti degli utenti nel tempo in un contesto naturale. Questo metodo consente ai ricercatori di catturare le esperienze degli utenti in tempo reale e comprendere come gli utenti interagiscono con un prodotto per un periodo prolungato.

Quando utilizzarla:

Comprendere il comportamento e l'atteggiamento degli utenti nel tempo, ad esempio la percezione prima di un aggiornamento rispetto a quella dopo un aggiornamento del prodotto

Ottenere informazioni dettagliate sulle risposte emotive degli utenti a un prodotto

Durante i test continui, alcuni problemi di usabilità potrebbero non essere evidenti in una singola sessione di test. In questo caso, l'utente non si limita a utilizzare il prodotto, ma svolge anche attivamente delle attività e assume il ruolo di tester, contribuendo alla ricerca comportamentale e attitudinale

Test di usabilità

I test di usabilità prevedono l'osservazione degli utenti che interagiscono con un prodotto o un prototipo per identificare i problemi di usabilità, valutare l'esperienza complessiva dell'utente e individuare le aree di miglioramento. I ricercatori conducono tipicamente i test di usabilità in un ambiente controllato, chiedendo agli utenti di completare attività specifiche mentre osservano il loro comportamento, raccogliendo il loro feedback e identificando eventuali difficoltà incontrate.

Scarica questo modello Trasforma tutti i dati della tua ricerca UX in informazioni utili utilizzando il modello di test di usabilità ClickUp

Se desideri raccogliere il feedback degli utenti e le loro azioni specifiche in una documentazione ben pianificata, ti consigliamo di dare un'occhiata al modello di test di usabilità ClickUp. Il modello include tutti i processi essenziali per lo sviluppo e la progettazione di prodotti, aiutandoti a catturare tutti i dettagli, dal modo in cui gli utenti interagiscono con il tuo prodotto, sito web o app ai loro problemi chiave e feedback.

Obiettivo: Identificare e risolvere i problemi di usabilità prima che un prodotto venga lanciato al pubblico. Osservando come gli utenti interagiscono con il prodotto, i ricercatori possono identificare le aree di confusione, frustrazione o inefficienza e iterare il design per creare un'esperienza più user-friendly.

Quando utilizzarla:

Identificare i problemi di usabilità di un prodotto o prototipo

Valutare l'esperienza complessiva dell'utente

Raccogliere feedback degli utenti su specifiche funzionalità/funzioni di progettazione

Iterare il design per migliorare l'usabilità

Monitoraggio dei clic/Monitoraggio del mouse

Il monitoraggio dei clic o il monitoraggio del mouse è una tecnica di analisi web che registra i clic degli utenti su un sito web o un'app. Il software acquisisce dati su dove gli utenti cliccano, con quale frequenza cliccano su elementi specifici e in quale ordine.

Questi dati possono essere visualizzati in mappe di calore o report sui clickstream per fornire informazioni dettagliate sui modelli di comportamento degli utenti, identificare le aree di contenuto più popolari e scoprire potenziali problemi di usabilità.

Quando utilizzarla:

Comprendere i modelli di comportamento degli utenti all'interno di un prodotto digitale

Identificare le aree di contenuto più popolari e i percorsi degli utenti

Individuare potenziali problemi di usabilità sulla base dei modelli di clic degli utenti

Test A/B di diverse varianti di design per vedere quale riceve più clic

Focus group

Un focus group è una discussione moderata con un piccolo gruppo di utenti (in genere 5-8) per generare una serie di prospettive su un prodotto, un servizio, una particolare funzionalità o un concetto di design. Un facilitatore guida la discussione, ponendo domande aperte per stimolare la conversazione, generare idee e raccogliere feedback degli utenti su vari aspetti del prodotto.

Quando utilizzarla:

Generare idee iniziali e stimolare il pensiero creativo

Esplorare gli atteggiamenti degli utenti e le reazioni iniziali a un prodotto o a un concetto

Identificare potenziali problemi di usabilità prima di investire in ricerche su larga scala

Raccogliere feedback degli utenti su diverse varianti di design

Benchmarking

Il benchmarking consiste nel confrontare le metriche delle prestazioni del vostro prodotto (ad esempio, i tassi di conversione e i tempi di completamento delle attività) con gli standard del settore o con i prodotti della concorrenza. Questo metodo vi aiuta a identificare le aree di miglioramento e a rimanere competitivi sul mercato.

Obiettivo: Ottenere dati statistici per identificare le aree in cui il vostro prodotto eccelle o è carente rispetto alla concorrenza o agli standard del settore. Comprendendo i punti di forza e di debolezza relativi al vostro prodotto, potrete dare priorità al lavoro richiesto per migliorarlo e prendere decisioni basate sui dati.

Quando utilizzarla:

Post-produzione o rilascio per comprendere le prestazioni delle metriche chiave in base agli standard del settore

Selezionare il metodo di ricerca UX giusto

Con così tanti metodi di ricerca UX disponibili, sorge spontanea la domanda: come scegliere il metodo giusto per il proprio progetto? Alcuni dei fattori che possono essere presi in considerazione nella scelta di un metodo di ricerca UX includono:

Obiettivi del progetto: Cosa speri di ottenere con la tua ricerca? Vuoi identificare problemi di usabilità, comprendere le esigenze degli utenti o valutare l'interesse degli utenti per una nuova funzionalità? Allineare il metodo di ricerca agli obiettivi garantisce la raccolta dei dati più rilevanti

Domande di ricerca: definite chiaramente le domande a cui volete rispondere. Questo vi guiderà nella selezione di un metodo che fornisca i dati necessari per rispondere a tali domande

Budget e sequenza: i diversi metodi di ricerca variano in termini di costi e impegno in termini di tempo. Considerate i limiti delle vostre risorse e scegliete un metodo che si adatti ai vincoli del vostro progetto

Disponibilità degli utenti: reclutare i partecipanti giusti può influire sulla sequenza della ricerca. Pensate al numero di utenti che dovete raggiungere e alla fattibilità di reclutarli per il metodo scelto (ad esempio, interviste di persona o sondaggi online)

Contesto dell'utente: Comprendere il contesto in cui gli utenti interagiscono con il vostro prodotto è fondamentale. Alcuni metodi, come la ricerca etnografica, eccellono nel catturare il comportamento degli utenti nel loro ambiente naturale, mentre altri, come i test di usabilità, possono richiedere un'impostazione più controllata

Tuttavia, è importante notare che non esiste un unico metodo di ricerca UX "migliore".

Da sapere: l'approccio di ricerca più efficace spesso prevede una combinazione di tecniche. Questo concetto è chiamato triangolazione, in cui vengono utilizzati tre o più metodi per indagare lo stesso problema, rafforzando la validità e l'affidabilità dei risultati.

Esistono diversi strumenti di progettazione UX che possono aiutarti a implementare più metodi di ricerca UX per le tue esigenze specifiche. Questi possono includere:

Strumenti di sondaggio che ti aiutano a creare moduli o sondaggi online per raccogliere dati quantitativi e qualitativi da un'ampia base di utenti

Strumenti di prototipazione o strumenti di wireframing che possono essere utilizzati per creare prototipi interattivi per test di usabilità e raccogliere feedback degli utenti sui concetti di design

Gli strumenti avanzati di monitoraggio dei clic e del comportamento possono aiutarti a catturare mappe di calore e generare approfondimenti sul comportamento degli utenti e sui modelli di coinvolgimento

Tuttavia, oltre a questi strumenti specializzati per la raccolta dei dati, è necessaria una piattaforma unificata in grado di archiviare, analizzare e aiutarti a sfruttare questi dati per la ricerca e l'analisi degli utenti.

Crea mappe mentali, acquisisci informazioni dalla tua ricerca UX e crea prodotti eccezionali utilizzando la soluzione di project management ClickUp Design

È qui che entra in gioco uno strumento all-in-one come ClickUp. Questa soluzione avanzata per la produttività e il project management offre funzionalità/funzioni specializzate per la progettazione e la ricerca UX.

Con la soluzione ClickUp Design Project Management, puoi collaborare, organizzare e lavorare con team creativi in tutto il tuo portfolio. Offre una solida serie di funzionalità/funzioni progettate specificamente per migliorare il processo di ricerca UX, la progettazione o il processo di riprogettazione. Con ClickUp, puoi:

feedback dai tuoi utenti attraverso sondaggi e questionari. Con Crea e raccogliattraverso sondaggi e questionari. Con la visualizzazione moduli di ClickUp , puoi creare facilmente moduli per raccogliere feedback dagli utenti, acquisire informazioni rilevanti e trasformare automaticamente le risposte in attività tracciabili, in modo che nulla venga tralasciato

piani di ricerca completi , con ogni team che documenta i risultati della propria ricerca in un unico documento. Con Collaborate, fate brainstorming e sviluppate, con ogni team che documenta i risultati della propria ricerca in un unico documento. Con ClickUp Docs, potete garantire una collaborazione in tempo reale che mantiene tutti i membri del vostro team sulla stessa pagina

visualizzare i tuoi dati in oltre 15 viste, tra cui Gantt, Tabella, Sequenza, Carico di lavoro, Elenchi, Kanban e altro ancora Analizza i tuoi risultati e i dati degli utenti in dettaglio con viste personalizzabili per studiare i risultati della tua ricerca UX nel modo più adatto alle tue esigenze. Le viste ClickUp ti aiutano ain oltre 15 viste, tra cui Gantt, Tabella, Sequenza, Carico di lavoro, Elenchi, Kanban e altro ancora

brainstorming su domande di ricerca, profili degli utenti e idee di progettazione. Questi strumenti visivi favoriscono la creatività e incoraggiano la partecipazione del team al processo di ricerca. Inoltre, con piani attuabili , aiutandoti a passare all'azione in pochi minuti Utilizza le lavagne online di ClickUp persu domande di ricerca, profili degli utenti e idee di progettazione. Questi strumenti visivi favoriscono la creatività e incoraggiano la partecipazione del team al processo di ricerca. Inoltre, con ClickUp Mindmaps , puoi convertire le tue idee e i tuoi grafici di flusso in, aiutandoti a passare all'azione in pochi minuti

assistente IA integrato che può aiutarti a generare personaggi di design, componenti, percorsi utente, brief creativi e altro ancora. Questo ti aiuta ad accelerare il processo di ricerca e ad analizzare facilmente dati preziosi Ottimizza la tua ricerca UX con la potenza di ClickUp Brain , unintegrato che può aiutarti a generare personaggi di design, componenti, percorsi utente, brief creativi e altro ancora. Questo ti aiuta ad accelerare il processo di ricerca e ad analizzare facilmente dati preziosi

Scarica questo modello Pianifica la tua ricerca UX e acquisisci tutti i dati utili in pochi minuti utilizzando il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Oltre a queste funzionalità, puoi anche utilizzare i modelli pronti all'uso e completamente personalizzabili di ClickUp per iniziare la tua ricerca UX in pochi secondi. Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp fornisce una struttura chiara per definire gli obiettivi e i dettagli della tua ricerca sugli utenti. Ciò consente a tutte le parti interessate di allinearsi sulle aspettative e aiuta i tuoi team UX a comunicare, pianificare ed eseguire la ricerca UX in modo efficiente.

Scarica questo modello Acquisite i dati provenienti da diverse metodologie di ricerca UX in un'unica piattaforma utilizzando il modello ClickUp User Studies

Per raccogliere informazioni specifiche, puoi utilizzare il modello ClickUp User Studies. Fornisce un modo strutturato per raccogliere informazioni, feedback e raccomandazioni degli utenti, trasformando queste risposte in attività concrete per la pianificazione dell'usabilità. Il modello include:

Stati personalizzati per contrassegnare le attività come Chiuse, In analisi, Raccomandazione, Nuova voce e Scartata

Campi personalizzati con attributi quali Origine, Stato di convalida, Aspetto software, Azione, Email utente e altro ancora

Visualizzazioni personalizzate per aiutarti a visualizzare i tuoi dati in diverse viste, come il Modulo di ricerca utente, Azioni necessarie, Approfondimenti, Guida introduttiva e Processo di ricerca

Funzionalità/funzioni che ti aiutano a gestire tutte le tue attività e a migliorare il monitoraggio degli studi sugli utenti, con monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora

Tendenze attuali e direzione futura nella ricerca UX

I metodi di ricerca UX che abbiamo esplorato oggi esistono già da tempo. Tuttavia, con l'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie, nuove ricerche e tendenze forniscono costantemente informazioni più approfondite sugli utenti, contribuendo a creare esperienze utente più personalizzate ed efficaci. Alcune di queste tendenze che possono dare forma al futuro della ricerca UX includono:

Soluzioni di test per utenti mobili o remoti che consentono ai ricercatori di raccogliere feedback dagli utenti da un intervallo più ampio di partecipanti senza limiti geografici. Questa tendenza è destinata a continuare con i progressi negli strumenti e nelle metodologie di test remoti

La manutenzione di repository centralizzati per la condivisione dei dati della ricerca UX sta guadagnando terreno. Ciò consente ai ricercatori di accedere ai dati esistenti, evitare la duplicazione del lavoro richiesto e identificare le tendenze degli utenti in diversi prodotti e settori

L'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella ricerca UX, che consente ai ricercatori di automatizzare attività come l'analisi dei dati e l'identificazione delle tendenze degli utenti in grandi set di dati. Ciò consente ai ricercatori di concentrarsi su attività di livello superiore come la strategia di progettazione e l'empatia con l'utente, mentre l'IA aiuta ad analizzare i modelli e a rilevare anomalie nei dati

Il futuro della ricerca UX sta diventando sempre più accessibile, con strumenti e metodologie di ricerca sugli utenti sempre più facili da usare anche per chi non è un ricercatore. Ciò consente ai team di prodotto e alle parti interessate di partecipare attivamente al processo di ricerca e di prendere decisioni basate sui dati.

Entra in contatto con i tuoi utenti a un livello più profondo con la ricerca UX

Ricordate, la ricerca UX è un investimento; è il primo passaggio verso l'esito positivo del vostro prodotto. Dando priorità alla progettazione incentrata sull'utente, creerete prodotti realmente incentrati sull'utente che non solo sono funzionali, ma anche piacevoli, utili e appaganti per i vostri utenti. Alla fine, ciò si traduce in una maggiore adozione da parte degli utenti, fedeltà al marchio e, in ultima analisi, crescita aziendale.

Con gli strumenti di project management per UX e design come ClickUp, puoi completare la tua ricerca UX ancora più velocemente. Grazie ai modelli UX pronti all'uso e alle funzionalità di usabilità, puoi semplificare non solo la ricerca, ma anche l'esperienza utente end-to-end.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per mettere in pratica i metodi di ricerca sull'esperienza utente che hai scelto nel modo più efficiente possibile.