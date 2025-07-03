Come condurre un audit UX per migliorare l'esperienza utente?

Troppi utenti abbandonano il tuo sito o la tua app?

La maggior parte delle persone non si scontra più con layout confusi o pagine lente: semplicemente se ne va. Questo rende i test di usabilità non solo un "nice-to-have", ma una strategia di sopravvivenza.

Un audit dell'esperienza utente (UX) è come una radiografia del tuo prodotto digitale, che rivela esattamente dove gli utenti incontrano difficoltà. Analizzando ogni punto di contatto, puoi risolvere i problemi prima che ti costino conversioni.

Grazie a un registro di audit UX, potrai monitorare queste informazioni chiave, documentare le correzioni e concentrarti sul miglioramento di ciò che conta davvero.

Quindi, come si esegue un audit UX che vada oltre il semplice spuntare caselle e che effettivamente migliori l'esperienza utente? Scopriamolo!

Gli utenti di oggi hanno aspettative altissime. Abbandonano rapidamente interfacce poco intuitive o flussi di lavoro confusi, perché sanno che esistono alternative migliori, più veloci e più fluide.

Ma la tua UX può davvero essere il vantaggio competitivo che ti rende insostituibile in un mare di prodotti simili.

Un audit UX aiuta le aziende e i team a usufruire di questo vantaggio:

Sei pronto per eseguire un audit UX approfondito? Ecco una guida chiara del processo, suddivisa in passaggi pratici.

Inizia individuando con precisione ciò che desideri ottenere attraverso l'audit UX. Forse stai riscontrando tassi di rimbalzo elevati su pagine chiave e desideri ridurli. Oppure il tuo team del supporto clienti continua a ricevere le stesse lamentele relative all'usabilità e desideri risolverle definitivamente.

I tuoi obiettivi potrebbero includere:

🎯 Scrivi obiettivi specifici e misurabili. Ad esempio: "Ridurre l'abbandono del carrello del 25% nel prossimo trimestre. "

🧠 Curiosità: l'euristica dell'usabilità è un insieme di principi generali o best practice utilizzati per valutare l'usabilità di un'interfaccia utente. Funge da linea guida per aiutare a identificare i problemi di usabilità più comuni durante il processo di progettazione e valutazione.

Estraete i dati dai sondaggi sul feedback dei prodotti e dagli strumenti di mappatura termica per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto.

Cosa cercare:

Tieni facilmente traccia di tutti questi elementi in movimento in un unico posto utilizzando ClickUp per i team di progettazione.

I moduli ClickUp e ClickUp Brain possono lavorare insieme per aiutarti a raccogliere, analizzare e agire sui dati relativi all'interazione degli utenti provenienti da sondaggi di feedback e strumenti di analisi del comportamento come le mappe di calore. Ecco come:

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback sui prodotti direttamente dagli utenti o dagli stakeholder interni in modo strutturato e tracciabile.

Scegli tra diversi tipi di domande e risposte, dalle scale di valutazione e domande a scelta multipla ai campi di testo lunghi. Chiedi facilmente informazioni su problemi specifici relativi all'esperienza utente, ad esempio "Quale sezione ti è sembrata confusa?" (elenco a discesa con selezione multipla) o "Cosa ti aspettavi di trovare in questa pagina?" (campo di testo libero).

📌 Ad esempio: puoi incorporare un modulo nel tuo prodotto o inviarlo via email dopo la sessione per acquisire feedback in tempo reale su sezioni specifiche di una pagina.

👉🏼 Guarda questa edizione di ClickUpdates per sfruttare al meglio i moduli ClickUp:

ClickUp Brain funge da assistente IA per analizzare le tendenze, riepilogare/riassumere i feedback e far emergere approfondimenti utilizzabili da input sia qualitativi che quantitativi.

Ecco come questo si collega alla tua strategia di audit UX:

Utilizzando ClickUp per il tuo audit UX, potrai beneficiare dei seguenti vantaggi:

Un audit UX di esito positivo non consiste solo nella raccolta di dati e nell'implementazione di analisi, ma anche nell'ascolto degli utenti reali. I canali di feedback esistenti sono miniere d'oro per scoprire i punti deboli dell'UX e migliorare i flussi degli utenti. Ecco dove cercare:

Abbinando questo feedback qualitativo a una valutazione euristica, in cui si valuta il prodotto rispetto ai principi di usabilità, è possibile individuare con precisione cosa funziona e cosa no.

🤝 Caso di studio: come ClickUp ha utilizzato Canny per dare priorità e implementare il feedback degli utenti

Quando abbiamo deciso di migliorare ClickUp, non ci siamo basati solo su ipotesi interne o dashboard analitiche, ma ci siamo rivolti direttamente ai nostri utenti.

Nel 2017, il team ha integrato Canny, uno strumento di gestione del feedback degli utenti, nella piattaforma ClickUp per centralizzare i suggerimenti provenienti dalle chat Intercom, dalle email di assistenza e dagli invii in-app. Questa mossa ha offerto agli utenti un modo visibile per condividere idee, votare le funzionalità e sentirsi ascoltati.

💫 Nel primo anno, oltre 3.500 utenti hanno fornito più di 30.000 feedback.

Ma non ci siamo limitati a raccogliere suggerimenti. Abbiamo agito sulla base di essi. Il team di prodotto ha utilizzato questi dati per dare priorità allo sviluppo di funzionalità/funzioni e ai miglioramenti del design in base alle esigenze reali degli utenti. Ha anche contattato i singoli utenti per ottenere maggiori informazioni o per informarli che le loro richieste erano state implementate.

🦄 Il risultato? Iterazioni più veloci, definizione delle priorità più intelligente e utenti più fedeli che possono vedere come le loro opinioni contribuiscono direttamente a dare forma al prodotto.

Come ha affermato un membro del team, l'utilizzo di Canny e il feedback degli utenti "hanno eliminato completamente la necessità di testare gli utenti", poiché questi ultimi sono stati efficacemente coinvolti nel processo di progettazione sin dall'inizio.