Come condurre un audit UX per migliorare l'esperienza utente?

Troppi utenti abbandonano il tuo sito o la tua app?
La maggior parte delle persone non si scontra più con layout confusi o pagine lente: semplicemente se ne va. Questo rende i test di usabilità non solo un "nice-to-have", ma una strategia di sopravvivenza.
Un audit dell'esperienza utente (UX) è come una radiografia del tuo prodotto digitale, che rivela esattamente dove gli utenti incontrano difficoltà. Analizzando ogni punto di contatto, puoi risolvere i problemi prima che ti costino conversioni.
Grazie a un registro di audit UX, potrai monitorare queste informazioni chiave, documentare le correzioni e concentrarti sul miglioramento di ciò che conta davvero.
Quindi, come si esegue un audit UX che vada oltre il semplice spuntare caselle e che effettivamente migliori l'esperienza utente? Scopriamolo!
Che cos'è un audit dell'esperienza utente?
Un audit UX esamina il modo in cui le persone reali interagiscono con il tuo sito web, la tua app o il tuo prodotto digitale. Questa valutazione sistematica esamina tutto, dall'interfaccia utente di base alla corrispondenza tra il processo di progettazione e le esigenze dei clienti
Gli utenti di oggi hanno aspettative altissime. Abbandonano rapidamente interfacce poco intuitive o flussi di lavoro confusi, perché sanno che esistono alternative migliori, più veloci e più fluide.
Ma la tua UX può davvero essere il vantaggio competitivo che ti rende insostituibile in un mare di prodotti simili.
Un audit UX aiuta le aziende e i team a usufruire di questo vantaggio:
- Individuazione tempestiva dei problemi: risolvi i problemi di usabilità prima che si trasformino in costose riprogettazioni o incubi per l'assistenza
- Scegli in modo più intelligente: Basa la tua strategia UX su dati concreti anziché su supposizioni relative alle esigenze degli utenti
- Distinguersi dalla concorrenza: crea esperienze che fidelizzano gli utenti mentre gli altri lottano con l'usabilità di base
- Risparmio: riduci i costi elevati delle riparazioni e delle richieste di assistenza risolvendo i problemi alla radice
- Creare fiducia: Dimostra ai clienti che dai valore al loro tempo e alle loro esigenze con un'esperienza utente raffinata
👀 Lo sapevi? I tassi di conversione da visita a lead possono essere superiori del 400% sui siti con un'esperienza utente superiore.
Come condurre un audit UX: passaggio dopo passaggio
Sei pronto per eseguire un audit UX approfondito? Ecco una guida chiara del processo, suddivisa in passaggi pratici.
1. Definisci obiettivi e ambito chiari per l'audit
Inizia individuando con precisione ciò che desideri ottenere attraverso l'audit UX. Forse stai riscontrando tassi di rimbalzo elevati su pagine chiave e desideri ridurli. Oppure il tuo team del supporto clienti continua a ricevere le stesse lamentele relative all'usabilità e desideri risolverle definitivamente.
I tuoi obiettivi potrebbero includere:
- Scopri perché gli utenti abbandonano il checkout
- Comprendere i punti critici della navigazione
- Identificare le barriere all'accessibilità
- Misurare il grado di conformità del tuo sito alle euristiche di usabilità tramite strumenti di progettazione UX
🎯 Scrivi obiettivi specifici e misurabili. Ad esempio: "Ridurre l'abbandono del carrello del 25% nel prossimo trimestre. "
🧠 Curiosità: l'euristica dell'usabilità è un insieme di principi generali o best practice utilizzati per valutare l'usabilità di un'interfaccia utente. Funge da linea guida per aiutare a identificare i problemi di usabilità più comuni durante il processo di progettazione e valutazione.
Il set più conosciuto è quello delle 10 regole euristiche di Jakob Nielsen, che includono:
2. Raccogli i dati analitici esistenti
Estraete i dati dai sondaggi sul feedback dei prodotti e dagli strumenti di mappatura termica per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto.
Cosa cercare:
- Pagine più e meno visitate
- Percorsi comuni degli utenti
- Pagine di uscita
- Tempo trascorso nelle diverse sezioni
- Modelli di utilizzo dei dispositivi
Tieni facilmente traccia di tutti questi elementi in movimento in un unico posto utilizzando ClickUp per i team di progettazione.
I moduli ClickUp e ClickUp Brain possono lavorare insieme per aiutarti a raccogliere, analizzare e agire sui dati relativi all'interazione degli utenti provenienti da sondaggi di feedback e strumenti di analisi del comportamento come le mappe di calore. Ecco come:
📝 Moduli ClickUp: acquisisci feedback contestualizzati
Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback sui prodotti direttamente dagli utenti o dagli stakeholder interni in modo strutturato e tracciabile.
- Scegli tra diversi tipi di domande e risposte, dalle scale di valutazione e domande a scelta multipla ai campi di testo lunghi. Chiedi facilmente informazioni su problemi specifici relativi all'esperienza utente, ad esempio "Quale sezione ti è sembrata confusa?" (elenco a discesa con selezione multipla) o "Cosa ti aspettavi di trovare in questa pagina?" (campo di testo libero).
- Inoltra automaticamente le risposte a specifiche attività o cartelle di ClickUp in base all'input dell'utente (ad esempio, bug dell'interfaccia utente, richieste di funzionalità/funzioni)
- Risposte tag per pagina, dispositivo o tipo di utente per analizzare i modelli nel tempo
📌 Ad esempio: puoi incorporare un modulo nel tuo prodotto o inviarlo via email dopo la sessione per acquisire feedback in tempo reale su sezioni specifiche di una pagina.
👉🏼 Guarda questa edizione di ClickUpdates per sfruttare al meglio i moduli ClickUp:
🧠 ClickUp Brain: estrai informazioni approfondite all'istante
ClickUp Brain funge da assistente IA per analizzare le tendenze, riepilogare/riassumere i feedback e far emergere approfondimenti utilizzabili da input sia qualitativi che quantitativi.
- Ponete domande come: "Quali sono le lamentele più comuni degli utenti riguardo alla pagina di checkout?" "Riepilogate/riassumete il feedback degli utenti mobili sulla pagina di uscita"
- "Quali sono le lamentele più comuni degli utenti riguardo alla pagina di checkout?"
- "Riepilogare/riassumere il feedback sulla pagina di uscita degli utenti mobili"
- Genera istantaneamente riepiloghi/riassunti basati sulle risposte ai moduli o sui dati della mappa di calore incollati
- Utilizza la gestione delle conoscenze AI di ClickUp per collegare e far emergere informazioni correlate da attività, commenti e feedback in tutta l'area di lavoro
- "Quali sono le lamentele più comuni degli utenti riguardo alla pagina di checkout?"
- "Riepilogare/riassumere il feedback sulla pagina di uscita degli utenti mobili"
Ecco come questo si collega alla tua strategia di audit UX:
|Obiettivo
|Azione
|Risultato
|Utilizza i dati relativi alle pagine di uscita e al comportamento
|Tagga le risposte al sondaggio tramite URL/ID pagina utilizzando i moduli ClickUp
|Evidenzia i flussi interrotti o i punti di uscita costosi
|Comprendere i percorsi degli utenti (ad es. mappe di calore)
|Chiedi agli utenti di descrivere il loro percorso e i punti critici nei moduli
|Lascia che ClickUp Brain estragga modelli e percorsi di navigazione comuni
|Individua le sezioni sottoutilizzate
|Raccogli valutazioni auto-dichiarate sul tempo trascorso e sulla rilevanza
|Utilizza l'IA per individuare le aree che gli utenti evitano o fraintendono
|Modelli di utilizzo dei dispositivi
|Includi il tipo di dispositivo nei moduli, segmenta il feedback per dispositivo mobile/desktop
|Individua i problemi UX legati a piattaforme specifiche
|Assegna sistematicamente priorità alle correzioni
|Dai priorità ai feedback in base al potenziale impatto
|Concentra lo sviluppo sulle aree con il ROI più elevato, chiudi il cerchio con gli utenti
Utilizzando ClickUp per il tuo audit UX, potrai beneficiare dei seguenti vantaggi:
- Informazioni centralizzate: organizza tutti i materiali dell'audit UX, inclusi i dati analitici e il feedback degli utenti, in un'unica posizione accessibile per ottenere informazioni in modo efficiente
- Lavagne collaborative: utilizza le lavagne online di ClickUp per mappare i flussi degli utenti e i percorsi, promuovendo la collaborazione tra i team e una comprensione condivisa delle esperienze degli utenti
- Dashboard personalizzabili: crea dashboard ClickUp che visualizzano le metriche UX chiave, aiutando i team a monitorare lo stato di avanzamento e a prendere decisioni basate sui dati
- Comunicazione in tempo reale: Migliora la collaborazione del team grazie alle funzionalità integrate di chat e commenti di ClickUp, che facilitano la discussione immediata e il feedback sui problemi relativi all'esperienza utente
- Integrazione con strumenti di progettazione: collega ClickUp con software di wireframing e progettazione come Figma e InVision per semplificare l'implementazione dei miglioramenti UX
💡 Suggerimento per gli esperti: gli strumenti per il monitoraggio dei clic e la registrazione delle sessioni possono integrare i dati di Google Analytics con informazioni qualitative sul comportamento degli utenti.
3. Esamina i canali di feedback degli utenti
Un audit UX di esito positivo non consiste solo nella raccolta di dati e nell'implementazione di analisi, ma anche nell'ascolto degli utenti reali. I canali di feedback esistenti sono miniere d'oro per scoprire i punti deboli dell'UX e migliorare i flussi degli utenti. Ecco dove cercare:
- Ticket di assistenza clienti: per cosa gli utenti chiedono ripetutamente aiuto?
- Recensioni sull'app store: ci sono lamentele relative alla navigazione, a bug o a un design confuso?
- Commenti sui social media: gli utenti non si trattengono online: scopri cosa li frustra o li rende felici
- Risposte al sondaggio: il feedback diretto può evidenziare le lacune in termini di usabilità
- Interviste agli utenti: testimonianze dirette rivelano difficoltà che potresti non notare nelle analisi
- Trascrizioni delle chat live: individua i problemi ricorrenti in tempo reale
Abbinando questo feedback qualitativo a una valutazione euristica, in cui si valuta il prodotto rispetto ai principi di usabilità, è possibile individuare con precisione cosa funziona e cosa no.
🤝 Caso di studio: come ClickUp ha utilizzato Canny per dare priorità e implementare il feedback degli utenti
Quando abbiamo deciso di migliorare ClickUp, non ci siamo basati solo su ipotesi interne o dashboard analitiche, ma ci siamo rivolti direttamente ai nostri utenti.
Nel 2017, il team ha integrato Canny, uno strumento di gestione del feedback degli utenti, nella piattaforma ClickUp per centralizzare i suggerimenti provenienti dalle chat Intercom, dalle email di assistenza e dagli invii in-app. Questa mossa ha offerto agli utenti un modo visibile per condividere idee, votare le funzionalità e sentirsi ascoltati.
💫 Nel primo anno, oltre 3.500 utenti hanno fornito più di 30.000 feedback.
Ma non ci siamo limitati a raccogliere suggerimenti. Abbiamo agito sulla base di essi. Il team di prodotto ha utilizzato questi dati per dare priorità allo sviluppo di funzionalità/funzioni e ai miglioramenti del design in base alle esigenze reali degli utenti. Ha anche contattato i singoli utenti per ottenere maggiori informazioni o per informarli che le loro richieste erano state implementate.
🦄 Il risultato? Iterazioni più veloci, definizione delle priorità più intelligente e utenti più fedeli che possono vedere come le loro opinioni contribuiscono direttamente a dare forma al prodotto.
Come ha affermato un membro del team, l'utilizzo di Canny e il feedback degli utenti "hanno eliminato completamente la necessità di testare gli utenti", poiché questi ultimi sono stati efficacemente coinvolti nel processo di progettazione sin dall'inizio.
4. Esegui una valutazione euristica
L'usabilità riguarda l'impostazione di una tenda, l'accensione di una stufa per riscaldare una casa, il tentativo di capire un modulo fiscale o la guida di un'auto a noleggio sconosciuta. L'usabilità ha un impatto su tutti, ogni giorno. Attraversa culture, età, sesso e classe economica.
L'usabilità riguarda l'impostazione di una tenda, l'accensione di una stufa per riscaldare una casa, il tentativo di capire un modulo fiscale o la guida di un'auto a noleggio sconosciuta. L'usabilità ha un impatto su tutti, ogni giorno. Attraversa culture, età, sesso e classe economica.
Un audit UX approfondito comporta anche la valutazione del project management del design del prodotto rispetto a principi di usabilità consolidati. Questo aiuta a scoprire problemi di usabilità che interferiscono con il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma.
Le aree chiave per una revisione dell'esperienza utente includono:
- Navigazione e architettura delle informazioni: è intuitiva o gli utenti hanno difficoltà a trovare ciò di cui hanno bisogno?
- Chiarezza e leggibilità dei contenuti: gli utenti riescono a comprendere rapidamente le informazioni o sono confuse?
- Gerarchia visiva: Verificare rispetto ai KPI dell'esperienza utente se gli elementi chiave sono facili da individuare o se si perdono nella confusione
- Prevenzione e recupero degli errori: verifica se il tuo sistema guida gli utenti lontano dagli errori e li aiuta a correggerli
- Feedback di sistema: verifica che le conferme, gli avvisi e i messaggi siano chiari e tempestivi
🧠 Curiosità: gli utenti si formano un'opinione sul design in 50 millisecondi! È tutto ciò che serve per giudicare l'appeal visivo del tuo sito.
5. Esegui test di usabilità
Osservare gli utenti reali in azione è uno dei modi più efficaci per condurre un audit UX.
Osservando gli utenti mentre completano attività essenziali e pensano ad alta voce, otterrai preziose informazioni sulla ricerca UX relative al comportamento degli utenti e ai punti di attrito.
C'è una grande differenza tra realizzare un prodotto semplice e rendere semplice un prodotto.
C'è una grande differenza tra realizzare un prodotto semplice e rendere semplice un prodotto.
I test di usabilità rivelano:
- Dove gli utenti si bloccano: ci sono passaggi confusi nel flusso?
- Attività che richiedono troppo tempo: quali azioni risultano frustranti perché troppo lente?
- Funzionalità/funzioni che confondono le persone: gli utenti fraintendono il significato di determinati pulsanti o funzioni?
- Differenze tra comportamento previsto e comportamento effettivo: il sistema si comporta come gli utenti si aspettano?
📖 Leggi anche: Il miglior software per l'analisi dei sondaggi
6. Documenta e assegna priorità ai risultati
Un audit dell'esperienza utente di esito positivo richiede una documentazione chiara di tutti i problemi di usabilità individuati.
Organizza i risultati in un report di audit UX basato su:
- Chi è interessato: I principianti hanno più difficoltà rispetto agli utenti esperti?
- Valutazione della gravità: Critica (blocco del completamento dell'attività), Grave (causa frustrazione), Minore (leggero inconveniente)
- Soluzioni potenziali: Suggerisci miglioramenti basati su dati quantitativi e interviste agli utenti
🧠 Curiosità: il primo audit UX in assoluto potrebbe essere stato condotto dai... uomini delle caverne! Circa 170.000 anni fa, i primi esseri umani ottimizzarono il layout delle loro caverne in base al comportamento degli utenti, posizionando i focolari al centro per riscaldarsi, le zone notte negli angoli più tranquilli e gli strumenti a portata di mano.
7. Crea un piano d'azione
Non lasciare che informazioni preziose rimangano in un documento dimenticato. Trasforma le informazioni in una strategia attuabile per migliorare la prospettiva e l'esperienza dell'utente con metodi di ricerca sugli utenti.
Un piano solido dovrebbe includere:
- Suddividi le correzioni più importanti in attività più piccole in uno strumento di gestione delle attività come ClickUp: ad esempio, se gli utenti abbandonano il processo di checkout, crea attività secondarie separate per semplificare il modulo, migliorare la reattività sui dispositivi mobili e chiarire i prezzi
- Impostazione di scadenze chiare e attività cardine degli sprint: utilizza la Sequenza o il Calendario di ClickUp per mappare ogni correzione rispetto ai cicli di rilascio, in modo che nulla rimanga in sospeso
- Assegnazione dei titolari delle attività o dei responsabili diretti (DRI): mantieni la responsabilità all'interno del team, che si tratti del progettista del prodotto, del ricercatore o dello sviluppatore frontend, e rendi visibile la titolarità con gli assegnatari e gli osservatori in ClickUp
- Definizione delle metriche di esito positivo: utilizza dati quantitativi per monitorare i miglioramenti, come la riduzione dell'abbandono dei moduli del 20% o l'aumento dell'NPS mobile del 15%, in modo che il team sappia cosa significa "migliore"
- Pianificazione di revisioni di follow-up e checkpoint per il feedback degli utenti dopo il rilascio: assicurati che le modifiche migliorino il controllo e l'esperienza degli utenti
In questo modo, i miglioramenti dell'esperienza utente saranno attuabili, verificabili e perfettamente in linea con le esigenze effettive degli utenti.
📖 Leggi anche: Una giornata nella vita di un UX Designer: responsabilità, sfide e strumenti indispensabili
Strumenti per condurre audit UX
Un audit UX approfondito ti aiuta a individuare i problemi prima che causino frustrazione agli utenti. Gli strumenti giusti rendono questo processo sistematico e basato sui dati.
Abbiamo già visto come un'app come ClickUp interviene per semplificare ogni fase del processo.
Questo perché ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Oray Ciftliklioglu, Ui + UX Designer presso Enhance Ventures, utente di ClickUp, conferma:
Come professionista, ho lavorato in team che realizzano progetti digitali per circa 20 anni. Mi sono sempre sentito a disagio con le noiose interfacce progettate da ingegneri e le esperienze utente di piattaforme come Jira e Trello che avevo utilizzato in precedenza. ClickUp ha insegnato al settore l'importanza del "fattore umano". È diventato il miglior esempio dell'utilizzo del potere costruttivo e benefico del design.
Come professionista, ho lavorato in team che realizzano progetti digitali per circa 20 anni. Mi sono sempre sentito a disagio con le noiose interfacce progettate da ingegneri e le esperienze utente di piattaforme come Jira e Trello che avevo utilizzato in precedenza. ClickUp ha insegnato al settore l'importanza del "fattore umano". È diventato il miglior esempio dell'utilizzo del potere costruttivo e benefico del design.
Scopri come ClickUp può supportare ulteriormente la tua ricerca UX insieme ad altri strumenti specializzati che forniscono informazioni complementari.
Utilizzo di ClickUp per la ricerca UX e l'organizzazione dei dati
Ecco come puoi utilizzare ClickUp per raccogliere e analizzare dati qualitativi durante la ricerca UX:
🔍 1. Centralizza tutte le ricerche UX in un unico spazio ClickUp
Crea uno "Spazio Ricerca UX" dedicato in ClickUp con cartelle per ogni progetto o area di prodotto. All'interno di ogni cartella, puoi creare:
- Attività per studi individuali (ad es. test di usabilità, sondaggi, interviste)
- Documenti ClickUp per piani di ricerca, script, note e approfondimenti con contenuti multimediali avanzati e modifiche in tempo reale
- Lavagne online ClickUp per la mappatura del percorso o la creazione di diagrammi di affinità
📖 Leggi anche: Modelli di documentazione dei processi in Word e ClickUp per ottimizzare le operazioni
🗂️ 2. Organizza i dati grezzi con campi personalizzati e tag
Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per strutturare le tue attività di ricerca:
- Tipo di ricerca: sondaggio, intervista, analisi delle mappe di calore
- Tipo di utente: nuovo utente, utente abituale, utente esperto
Aggiungi stati personalizzati alle attività, come Pianificato, In corso, Analizzato, ecc., per monitorarne lo stato di avanzamento.
Puoi anche utilizzare i tag delle attività di ClickUp per contrassegnare temi come "problemi di navigazione", "punti critici sui dispositivi mobili" o "attrito durante il checkout" per raggruppare le informazioni tra i vari studi.
🎯 3. Trasforma i risultati in informazioni utili con ClickUp Brain
Abbiamo visto come ClickUp Brain può aiutare a dare un senso alle risposte sparse nei moduli. Ma non è tutto ciò che fa.
Puoi anche incollare le trascrizioni delle interviste o le note nei documenti ClickUp e quindi utilizzare ClickUp Brain per:
- Riepilogare/riassumere i temi chiave
- Estrai i punti critici più comuni
- Genera citazioni degli utenti o approfondimenti sui profili
- Redigete report dei risultati o sintesi pronte per la presentazione
💡 Suggerimento: aggiungi una scheda di riepilogo/riassunto AI alle tue dashboard ClickUp per offrire agli stakeholder una vista dettagliata dei cambiamenti nello stato di salute dell'UX nel tempo, coprendo metriche quali facilità d'uso, richieste di funzionalità/funzioni o risultati dei test.
✅ 4. Collegare le informazioni alle azioni
Converti i risultati critici in attività o suggerimenti sui prodotti:
- Usa le @menzioni nelle attività per avvisare i colleghi del team di prodotto o di progettazione interessati e persino assegnare commenti in ClickUp affinché possano risolvere il problema una volta che hanno agito in base al feedback
- Collega le informazioni dettagliate alle epiche o alle funzionalità/funzioni in fase di sviluppo utilizzando le relazioni tra attività
- Aggiungi priorità alle attività in ClickUp per facilitare la classificazione
📈 5. Monitorare i risultati e riesaminare la ricerca
Puoi configurare una dashboard ClickUp per monitorare il numero di attività di ricerca per ciclo, i punti critici più comuni degli utenti per tag e lo stato dell'implementazione delle funzionalità di ricerca.
Se desideri pianificare controlli ricorrenti o sondaggi post-rilascio per gli utenti, i promemoria o le attività ricorrenti di ClickUp possono aiutarti.
💡 Suggerimento per esperti: utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback aggiornati dopo l'implementazione delle modifiche e valuta l'impatto negli audit UX di follow-up o negli standup con le parti interessate. Incorpora i moduli nella tua app o nelle email per acquisire continuamente i feedback reali degli utenti. Inoltra automaticamente gli invii al tuo spazio Ricerca UX per la revisione.
Strumenti di ricerca UX complementari
Mentre ClickUp gestisce l'organizzazione e la collaborazione, questi strumenti specializzati aiutano a raccogliere dati specifici sul comportamento degli utenti:
Hotjar
Hotjar fornisce rappresentazioni visive delle interazioni degli utenti attraverso mappe di calore e registrazioni delle sessioni. Le mappe di calore rivelano dove gli utenti cliccano, si spostano e scorrono, evidenziando i modelli di coinvolgimento.
Le registrazioni delle sessioni consentono ai team di osservare i comportamenti di navigazione in tempo reale, scoprendo problemi di usabilità e aree di miglioramento.
Altri vantaggi dello strumento:
- Visualizza il coinvolgimento degli utenti con mappe di calore combinate di clic, spostamenti e scorrimento
- Osserva la navigazione degli utenti in tempo reale attraverso le registrazioni delle sessioni
- Identifica i punti di attrito e ottimizza il percorso dell'utente
Workshop ottimale
Optimal Workshop è specializzata nel test dell'architettura delle informazioni attraverso il card sorting e il tree testing. Il card sorting aiuta i team a capire come gli utenti classificano le informazioni, fornendo informazioni utili per creare strutture di navigazione intuitive.
Il tree testing valuta l'efficacia delle gerarchie esistenti, garantendo agli utenti di trovare le informazioni in modo efficiente. È possibile:
- Ottieni informazioni dettagliate sulla categorizzazione degli utenti con lo smistamento delle schede
- Valuta l'efficacia della navigazione utilizzando il tree testing
- Migliora la struttura del sito in base al feedback degli utenti
📮 ClickUp Insight: Il lavoro non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi, ma troppo spesso lo è. Il nostro sondaggio sulla gestione delle conoscenze ha rilevato che i dipendenti spesso perdono tempo a cercare nei documenti interni (31%), nelle knowledge base aziendali (26%) o persino nelle note personali e negli screenshot (17%) solo per trovare ciò di cui hanno bisogno.
Con la ricerca connessa di ClickUp, ogni file, documento e conversazione è immediatamente accessibile dalla tua home page, così puoi trovare le risposte in pochi secondi, non in minuti.
💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!
Quando eseguire gli audit UX?
Audit UX regolari garantiscono un'esperienza utente positiva identificando i problemi di usabilità prima che influiscano sul coinvolgimento. Condurre audit al momento giusto aiuta i team a perfezionare i flussi degli utenti, migliorare il design e allinearsi alle decisioni aziendali.
Ecco i momenti chiave per avviare il processo di audit:
- Prima di una riprogettazione importante: Comprendi i punti critici esistenti attraverso interviste agli stakeholder e feedback degli utenti prima di apportare grandi cambiamenti
- Dopo il lancio di un prodotto: Identifica tempestivamente i problemi di usabilità analizzando il comportamento degli utenti e le richieste di assistenza
- Quando il coinvolgimento cala: se i tassi di rimbalzo aumentano o le conversioni diminuiscono, un audit UX aiuta a scoprire i punti di attrito
- Durante l'introduzione di nuove funzionalità/funzioni: Garantire un'integrazione perfetta e un'esperienza utente positiva testando le nuove aggiunte
- Durante il lavoro richiesto per il rebranding: Mantieni la coerenza e l'usabilità quando aggiorni elementi visivi, messaggi o navigazione
- Quando si espande in nuovi mercati: Adattare l'UX a un pubblico diversificato creando profili utente e studiando le preferenze locali
- Periodicamente per un miglioramento continuo: Gli audit regolari aiutano a mantenere il prodotto in linea con le aspettative degli utenti e le best practice del settore
Ottieni il massimo dal tuo audit UX con ClickUp
Eseguire un audit UX efficace richiede precisione, chiarezza e informazioni utili. ClickUp semplifica l'intero processo di audit. Combina senza sforzo dati qualitativi, analisi e feedback diretti degli utenti in un'unica visualizzazione chiara della tua esperienza utente.
Con ClickUp, trasformare le informazioni in miglioramenti concreti non è mai stato così semplice. Consenti al tuo team di identificare e risolvere regolarmente i problemi UX prima che abbiano un impatto sugli utenti. Documenta facilmente i risultati delle ricerche e genera raccomandazioni chiare e concrete per guidare la tua strategia UX.
Trasforma i tuoi audit UX in soddisfazione e coinvolgimento tangibili degli utenti. Sei pronto a semplificare il tuo processo e amplificare i risultati?