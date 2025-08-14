I 11 migliori strumenti software per la gestione dei contenuti nel 2026

Le aziende hanno bisogno di contenuti di qualità. Ma creare una strategia di contenuti vincente richiede molto più che pubblicare contenuti. Hai bisogno di un sistema flessibile che ti aiuti anche a renderti responsabile.

È proprio questo che offre un calendario dei contenuti.

Con il giusto strumento per la gestione del calendario dei contenuti, pianificare il mese o il trimestre successivo diventa facile. Un software affidabile per la gestione del calendario dei contenuti ti aiuta a rimanere agile, fornendo contenuti coinvolgenti e rispondendo rapidamente alle tendenze.

In questo articolo esploreremo i migliori software per la gestione dei calendari di contenuto disponibili e ti aiuteremo a scegliere quello più adatto al tuo flusso di lavoro.

I 11 migliori software per la gestione dei contenuti in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Pianificazione visiva ed esecuzione di campagne di contenuti per team di qualsiasi dimensione Visualizzazione del calendario con funzione drag-and-drop, pianificazione basata sull'IA, assistente ai contenuti basato sull'IA, automazione del flusso di lavoro Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Pubblicazione sui social, campagne e gestione dei contenuti per team di medie e grandi dimensioni Calendario unificato, automazione ReQueue, Assistente social IA, Assistente marketing IA, casella di posta social Gratis; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Revisioni e approvazioni dei contenuti rapide e collaborative per team di grandi dimensioni e agenzie Anteprime in tempo reale, approvazioni in più passaggi, cronologia delle versioni, commenti Gratuito; i piani a pagamento partono da 39 $ al mese per area di lavoro G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Semplificare la pubblicazione multicanale per i piccoli team Riutilizzo dei post con l'IA, pianificazione multipiattaforma, bacheche dei contenuti, finestra In arrivo dedicata al coinvolgimento, estensione per browser Free; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Gestione dei contenuti multicanale su larga scala per agenzie di medie e grandi dimensioni Calendario unificato, pubblicazione su blog e social, ricerca di contenuti, assistenza IA, analisi dei dati, ruoli personalizzati Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Collaborazione strutturata e flussi di lavoro di approvazione per team di grandi dimensioni Accesso basato sui ruoli, anteprime dei contenuti, fasi di approvazione, idee e modelli per i post, analisi Piano Free disponibile; Prezzi personalizzati G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Grandi agenzie che gestiscono più marchi e approvazioni dei clienti Aree di lavoro specifiche per il marchio, dashboard white label, assistente IA, pianificazione in blocco, strumenti di monitoraggio Non è disponibile alcun piano Free; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Pubblicazione multicanale unificata e collaborazione per i team dell'azienda Pianificazione multipiattaforma, SEO + IA, flussi di lavoro di team, audit dei contenuti Gratis; i piani a pagamento partono da 59 $ al mese per utente G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Allineare le operazioni relative ai contenuti al percorso del cliente per le grandi aziende Mappatura del percorso, generatore di flussi di lavoro, galleria di risorse, dashboard delle prestazioni Prezzi personalizzati G2: 4,0/5 Fogli Google Calendari dei contenuti flessibili ed economici per liberi professionisti e piccoli team Collaborazione in tempo reale, formattazione personalizzata, supporto per i modelli, componenti aggiuntivi per la Sequenza Free G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Pianificazione visiva e gestione delle attività relative ai contenuti per piccoli team o liberi professionisti Bacheca Kanban, Power-Up Calendario, automazione Butler, assistenza IA, collaborazione su lista di controllo Gratis; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Come scegliere il software giusto per il calendario dei contenuti?

Il software giusto per la gestione del calendario dei contenuti funge da Centro di comando per la pianificazione dei contenuti, la collaborazione in team e i flussi di lavoro di pubblicazione, consentendoti di pubblicare post direttamente su più piattaforme social.

Ecco cosa cercare in un software ideale per la gestione del calendario dei contenuti:

Una vista calendario visiva con pianificazione drag-and-drop per mappare e riprogrammare i post sui social media a colpo d'occhio

Uno spazio integrato per creare post, visualizzarne l'anteprima e archiviare le risorse creative in una libreria di contenuti centralizzata

Funzionalità/funzioni di collaborazione in team come approvazioni, assegnazione di attività e commenti per garantire che tutti siano allineati

Integrazioni con strumenti di calendario per i social media che ti consentono di programmare i post e pubblicare contenuti su tutti i tuoi account

Reportistica e analisi per il monitoraggio delle prestazioni e l'adeguamento della tua strategia sui social media grazie a approfondimenti basati sui dati

Assistenza IA integrata, per aiutarti a trovare idee per i contenuti e a generare rapidamente testi e immagini per i canali social

👀 Curiosità: lo sbarco sulla Luna della NASA è stato un vero e proprio capolavoro di calendario dei contenuti. Nei mesi precedenti l'Apollo 11, la NASA ha collaborato con emittenti televisive e giornalisti alla realizzazione di una serie di articoli educativi e contenuti dietro le quinte pubblicati al momento giusto.

I 11 migliori software per la gestione dei calendari di contenuto per i team di marketing

È ora di dire addio ai fogli di calcolo. Gestire il tuo calendario dei contenuti social diventerà molto più semplice con questi strumenti:

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale del prodotto, compresa l'interfaccia utente. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione visiva e l'esecuzione di campagne di contenuti)

Pianifica, modifica e organizza visivamente l'intera pipeline dei tuoi contenuti con la semplicità del drag-and-drop grazie alla vista Calendario di ClickUp

Con il coinvolgimento di scrittori, designer, piattaforme e Sequenze, la complessità delle pipeline di contenuti diventa opprimente. Se hai troppe cose da gestire, rischi di non rispettare le scadenze, pubblicare contenuti di bassa qualità o perdere la fiducia dei clienti.

ClickUp affronta questa sfida con due strumenti chiave pensati per i team che si occupano di contenuti: ClickUp Calendar e la vista Calendario di ClickUp.

Pianifica e gestisci in modo efficiente i programmi dei contenuti

ClickUp Calendar è un assistente di pianificazione basato sull'IA che ti aiuta a riservare automaticamente del tempo per concentrarti, riprogrammare le attività e rimanere in linea con i tuoi obiettivi quotidiani.

Visualizza il tuo programma completo con il Calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp, dove attività, progetti e appuntamenti si riuniscono in un unico spazio integrato

Si integra con Google Calendar, Outlook e il tuo elenco delle attività per suggerirti i momenti migliori per lavorare alle campagne, creare contenuti o partecipare alle riunioni.

D'altra parte, la Visualizzazione Calendario offre ai team di contenuti e social media un'interfaccia visiva drag-and-drop per mappare le attività per giorno, settimana o mese. Puoi riprogrammare le campagne sui social media con un clic, monitorare i titolari delle attività e individuare le sovrapposizioni di lavoro in pochi secondi.

Se utilizzi ClickUp per più clienti, è probabile che tu debba gestire più di un calendario. Ecco una guida su come gestirli tutti in modo efficiente su ClickUp Calendars:

Quando le scadenze di Instagram Reels e dei post del blog si sovrappongono, i team di marketing che utilizzano ClickUp possono facilmente modificare le priorità direttamente nel calendario interattivo.

ClickUp supporta anche flussi di lavoro personalizzati che ti consentono di creare una chiara pipeline di contenuti: dalla bozza alla revisione fino alla pubblicazione.

Ecco cosa ha detto Derek Clements, responsabile marketing di BankGloucester, riguardo a ClickUp.

Utilizzo principalmente le funzionalità di base di ClickUp, come spazi/cartelle/elenchi e la vista Calendario, poiché sono le più versatili. Tuttavia, se hai bisogno di un formato o di una visualizzazione specifica, ClickUp offre tantissime funzionalità più avanzate come il monitoraggio del tempo, l'automazione delle attività, i dashboard e altro ancora.

Utilizzo principalmente le funzionalità di base di ClickUp, come spazi/cartelle/elenchi e la vista Calendario, poiché sono le più versatili. Tuttavia, se hai bisogno di un formato o di una visualizzazione specifica, ClickUp offre tantissime funzionalità più avanzate come il monitoraggio del tempo, l'automazione delle attività, i dashboard e altro ancora.

Ottieni di più, più velocemente, con l'IA e i modelli

Sei sommerso dalle attività? Puoi utilizzare i modelli di calendario per i social media e effettuare l'automazione delle attività ricorrenti per liberare tempo. Inoltre, AI Writer for Work di ClickUp può aiutarti a generare idee per le campagne e a creare testi, didascalie e brief per i social media direttamente all'interno delle attività.

ClickUp Brain suggerisce inoltre aggiornamenti delle attività basati sui verbali delle riunioni, genera automaticamente modelli per i tipi di contenuti ricorrenti e risponde alle domande relative al tuo calendario o alle risorse della campagna.

Ad esempio, puoi chiedere: “Quali post sono ancora in attesa di approvazione?” e ottenere una risposta in tempo reale.

Ottieni riepiloghi istantanei, genera idee per i contenuti e ottieni approfondimenti sulle attività utilizzando l'IA addestrata sull'area di lavoro di ClickUp con ClickUp Brain

Vuoi automatizzare ancora di più le tue attività? Gli agenti AI di ClickUp agiscono per tuo conto per mantenere attivo il tuo calendario dei contenuti senza alcun lavoro richiesto.

Dalla generazione di immagini per i post all'aggiornamento dello stato delle attività e alla condivisione dei riepiloghi sui progressi in tempo reale, questi strumenti riducono il lavoro di routine, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla creazione dei contenuti

Per semplificare ulteriormente le cose, ClickUp offre un modello di calendario dei contenuti pronto all'uso, creato appositamente per i team di marketing e social. A differenza di un semplice foglio di calcolo, questo modello combina un calendario interattivo, flussi di lavoro personalizzabili e monitoraggio delle attività.

Scarica il modello gratis Pianifica post sui social media, blog e campagne in un unico posto utilizzando il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Questo modello è ideale per i team che vogliono rispettare le scadenze, mantenere un programma di pubblicazione coerente e garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi relativi ai contenuti durante tutto l'anno.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza i post sui social media in modo visivo con la vista del Calendario drag-and-drop

Pianifica automaticamente attività, riunioni e momenti di concentrazione utilizzando ClickUp Calendario

Crea e automatizza flussi di lavoro strutturati per la produzione di contenuti utilizzando le attività ricorrenti e le automazioni di ClickUp

Accelera la creazione di contenuti, genera idee e ottieni approfondimenti sui contenuti utilizzando ClickUp Brain

Collega ClickUp a strumenti come Google Drive, YouTube e altri per una gestione dei contenuti senza intoppi

Controlla chi può visualizzare o effettuare la modifica del tuo calendario dei contenuti per una collaborazione sicura dal punto di vista della sicurezza

Monitora lo stato di avanzamento dei contenuti e il carico di lavoro del team con i dashboard e la reportistica visiva di ClickUp

Limiti di ClickUp

Può sembrare complesso per i piccoli team che necessitano solo di una pianificazione di base

Curva di apprendimento per l'impostazione di flussi di lavoro avanzati e automazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione su G2 ha osservato:

I nuovi aggiornamenti del calendario e dei diagrammi di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto la funzione di blocco del tempo basata sull'intelligenza artificiale; i diagrammi di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante.

I nuovi aggiornamenti del calendario e dei diagrammi di Gantt rendono la pianificazione meno complessa. L'aggiornamento di marzo 2025 ha unito attività, documenti, chat e riunioni in un'unica vista del calendario e ha aggiunto la funzione di blocco del tempo basata sull'IA; i diagrammi di Gantt si caricano notevolmente più velocemente e mantengono il livello di zoom costante.

2. CoSchedule (Ideale per gestire la pubblicazione sui social, le campagne e i contenuti in un unico calendario)

via CoSchedule

Spesso è proprio la coerenza il punto debole delle strategie social, poiché i team non dispongono di un sistema per organizzare e replicare ciò che funziona.

Strumenti come CoSchedule risolvono questo dilemma offrendoti un calendario unificato progettato per garantire un esito positivo costante. Questo calendario per contenuti e social ti permette di gestire post, blog, promozioni via email ed eventi in un unico posto.

Lo strumento offre supporto nativo per i flussi di lavoro di marketing con funzionalità integrate di pubblicazione sui social, integrazione con WordPress e analisi delle prestazioni delle campagne, appositamente progettate per i team che gestiscono grandi quantità di contenuti.

Grazie a funzionalità/funzioni come la pianificazione drag-and-drop, l'automazione ReQueue, i modelli per i social media e gli strumenti di IA integrati, potrai assicurarti che i tuoi contenuti migliori non vadano mai sprecati.

Le migliori funzionalità di CoSchedule

Pianifica e pubblica su più piattaforme con un calendario social unificato

Riutilizza i contenuti più performanti grazie alle automazioni di ReQueue

Crea istantaneamente post pronti per la pubblicazione sulle piattaforme con l' IA Social Assistant e oltre 1.600 modelli di prompt

Crea schemi per il blog, immagini e idee per il contenuto delle campagne con l'IA Marketing Assistant

Monitora e gestisci l'engagement sui social in un unico posto con Social Inbox

Usa la pianificazione drag-and-drop per gestire i contenuti del blog, delle email e dei social in un'unica vista del Calendario

Limiti di CoSchedule

Le funzionalità avanzate per le campagne sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Opzioni di personalizzazione del marchio limitate, a meno che non si utilizzi la versione Agency o Marketing Suite

Potrebbe non essere l'ideale per i team che non pubblicano diversi tipi di contenuti

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratis

Social Calendar : 29 $ al mese per utente

Calendario dell'agenzia : 69 $ al mese per utente

Calendario dei contenuti : Prezzi personalizzati

Marketing Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2 : 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di CoSchedule

Questa recensione di Capterra ha evidenziato:

Un unico posto per oltre 20 account social e 6 blog. Il tempo necessario per pubblicare e programmare i post si è ridotto drasticamente e la reportistica analitica è fantastica!

Un unico posto per oltre 20 account social e 6 blog. Il tempo necessario per pubblicare e programmare i post si è ridotto drasticamente e la reportistica analitica è fantastica!

📖 Leggi anche: Le migliori piattaforme di collaborazione per i contenuti

3. Planable (Ideale per revisioni e approvazioni rapide e collaborative dei contenuti)

via Planable

Per molti team, il principale motivo di ritardo nella gestione dei contenuti social è rappresentato dalle approvazioni. Attendere feedback, sollecitare i clienti per ottenere l'approvazione o districarsi tra commenti poco chiari può mandare all'aria anche il calendario social più ben pianificato.

Planable risolve questo problema offrendo uno spazio collaborativo in tempo reale dove puoi creare, revisionare e approvare i post sui social media proprio come appariranno sulla piattaforma finale.

Progettato per i social media manager e le agenzie, Planable offre una visualizzazione affiancata per la pianificazione del feed e del Calendario, anteprime dei contenuti che rispecchiano i post reali e flussi di approvazione semplici.

Inoltre, puoi taggare i colleghi, lasciare commenti direttamente sui contenuti e utilizzare la cronologia delle versioni per effettuare il monitoraggio delle modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planable

Visualizza in anteprima i contenuti esattamente come appariranno sulle piattaforme social

Genera didascalie, testi e hashtag con l'aiuto dell'IA

Imposta flussi di lavoro di approvazione in più passaggi per clienti o manager

Collabora in tempo reale utilizzando commenti, tag e cronologia delle versioni

Pianifica i contenuti nella vista feed o nella vista Calendario per una migliore programmazione

Utilizza link condivisibili per ottenere feedback da soggetti esterni senza complicazioni di accesso

Crea e condividi report per aggiornare i clienti sulle loro statistiche

Limiti di Planable

Le funzionalità di analisi devono essere acquistate separatamente come componente aggiuntivo

Integrazioni limitate rispetto ai principali strumenti di gestione dei social media

I costi possono aumentare rapidamente per i team più grandi che necessitano di un accesso completo all'area di lavoro

Prezzi di Planable

Free

Basic : 39 $ al mese per area di lavoro

Pro : 59 $ al mese per area di lavoro

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Planable

G2 : 4,6/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 310 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Planable

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Apprezzo la facilità di collaborazione, l'approvazione da parte dei clienti, l'app, la possibilità di tenere i commenti organizzati sotto ogni post e molto altro ancora!

Apprezzo la facilità di collaborazione, l'approvazione da parte dei clienti, l'app, la possibilità di tenere i commenti organizzati sotto ogni post e molto altro ancora!

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di strategia dei contenuti per il marketing

4. Buffer (Ideale per semplificare la pubblicazione multicanale per piccoli team e autori indipendenti)

tramite Buffer

Hai appena finito di effettuare una modifica su un Reel, scrivere una didascalia, aggiungere hashtag e pubblicarlo su Instagram. Ora devi riformattare lo stesso contenuto per TikTok, adattare il tono per LinkedIn e metterlo in coda per X.

Questo gioco di destrezza è all'ordine del giorno per gli autori indipendenti e i piccoli team, ed è estenuante.

Buffer è progettato per alleggerire questo carico di lavoro. Ti offre un unico posto dove scrivere, programmare e personalizzare i contenuti per oltre 10 piattaforme, così non dovrai mai ricominciare da zero.

L'assistente AI dello strumento ti aiuta a riutilizzare i tuoi contenuti all'istante, mentre la nuova visualizzazione del calendario offre una visibilità completa sulla tua settimana o sul tuo mese. Inoltre, grazie alla sua estensione per browser, puoi aggiungere contenuti al tuo calendario da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Crea una volta sola e personalizza i contenuti per ogni piattaforma utilizzando il riutilizzo dei post basato sull'IA

Pianifica e programma i post con una chiara visualizzazione del Calendario o della coda su oltre 10 piattaforme

Organizza le idee per i contenuti in bacheche visive e riutilizzale in qualsiasi momento

Interagisci con i tuoi follower su Instagram e Facebook da un'unica finestra In arrivo

Analizza i contenuti più performanti, gli orari migliori per la pubblicazione e i dati demografici del pubblico

Limiti di Buffer

Funzionalità avanzate come l'analisi dei dati e la finestra In arrivo dedicata al coinvolgimento sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento

Mancano strumenti avanzati per la gestione dei progetti sui social media o per la collaborazione interna

Post Composer è meno potente rispetto ad alcune alternative a Buffer incentrate sul design

Prezzi di Buffer

Free

Essentials : 6 $ al mese per utente

Team: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2 : 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Buffer

Questa recensione di Capterra è stata condivisa:

La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social, tra cui Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

La piattaforma offre un modo semplice ed efficiente per programmare e pubblicare contenuti su vari canali social, tra cui Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

💡 Consiglio dell'esperto: vuoi distinguerti in un mare di professionisti? La guida "Come costruire il tuo marchio personale su LinkedIn " ti spiega come creare un profilo che non passi inosservato.

5. ContentStudio (Ideale per la gestione di contenuti multicanale su larga scala)

via ContentStudio

Se il tuo team si occupa sia dei contenuti del blog che dei post sui social, è probabile che tu stia duplicando il lavoro richiesto. Ciò significa redigere didascalie separatamente, passare da uno strumento di pianificazione all'altro e rincorrere le approvazioni attraverso le catene di email.

ContentStudio risolve questo problema centralizzando la creazione, la curatela e la pubblicazione dei contenuti in un unico posto, sia che tu stia pianificando una campagna email e una serie di post sul blog, sia che tu stia riutilizzando i Reels per creare post su LinkedIn

Grazie alla possibilità di archiviare, organizzare e effettuare la condivisione di tutte le tue risorse multimediali in un unico posto e a semplici flussi di lavoro di approvazione che ti consentono di ottenere rapidamente feedback e approvazioni, questo strumento riduce notevolmente il tempo e il lavoro richiesto per la gestione quotidiana dei social media.

Se sei a corto di ispirazione, l'Assistente IA può generare rapidamente testi, immagini e didascalie per i tuoi post.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentStudio

Crea calendari dei contenuti multipiattaforma con la pianificazione drag-and-drop

Automatizza la creazione e la pubblicazione dei contenuti sui social media e sui blog da un'unica dashboard

Scopri i contenuti di tendenza utilizzando la ricerca per parole chiave e i feed RSS

Crea report personalizzati e pronti per il cliente con analisi del coinvolgimento in modalità White label

Configura ruoli personalizzati, flussi di lavoro di approvazione e commenti interni per la collaborazione in team

Limiti di ContentStudio

Curva di apprendimento per l'automazione avanzata e la configurazione multimarca

La pubblicazione di post sul blog richiede la configurazione di un CMS e potrebbe non offrire supporto per tutte le piattaforme

I prezzi aumentano notevolmente man mano che si aggiungono utenti e aree di lavoro

Prezzi di ContentStudio

Standard : 29 $ al mese per utente

Avanzato : 69 $ al mese per utente

Agency Unlimited: 139 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ContentStudio

G2 : 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 670 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ContentStudio

Questa recensione su G2 ha osservato:

Sono particolarmente colpito dalla possibilità di pianificare accuratamente i post, analizzare le prestazioni dei contenuti e automatizzare attività che prima richiedevano tantissimo tempo.

Sono particolarmente colpito dalla possibilità di pianificare accuratamente i post, analizzare le prestazioni dei contenuti e automatizzare attività che prima richiedevano tantissimo tempo.

📮 ClickUp Insight: Il 18% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA si occupi delle attività di routine e del lavoro amministrativo. Da fare, un'IA deve essere in grado di comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha risolto uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove attività e riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro ripetitivo!

6. Loomly (Ideale per la collaborazione strutturata in team e i flussi di lavoro di approvazione)

via Loomly

Il tuo team ha appena completato una bozza per una nuova campagna, che il tuo responsabile deve approvare entro venerdì.

Il passaggio successivo comporta una raffica di messaggi su Slack, thread di email e aggiornamenti persi.

Loomly offre un modo più semplice per portare i contenuti dall'idea all'approvazione. Invece di rincorrere i feedback, ogni membro del team assume un ruolo definito, come collaboratore, revisore o approvatore, con passaggi automatizzati da seguire. In questo modo, i post vengono approvati in tempo, con meno sorprese e senza corse dell'ultimo minuto.

La piattaforma semplifica anche l'attività quotidiana di trovare nuove idee per i post grazie ai suoi suggerimenti di post e hashtag. Puoi creare, importare e modificare immagini adatte a ogni social network e persino creare modelli di post per i tipi di post ricorrenti.

Le migliori funzionalità di Loomly

Assegna ruoli come collaboratore, revisore o approvatore per chiarire chi fa cosa

Visualizza in anteprima i post in mockup specifici per piattaforma prima della pubblicazione

Tieni traccia dello stato con le fasi di approvazione, i commenti e i registri delle attività

Ottieni idee automatiche per i post basate sulle tendenze e sugli account social collegati

Monitora le prestazioni grazie alle analisi integrate per ogni piattaforma

Limiti di Loomly

Nessuno strumento di IA per i social media

I team creativi potrebbero trovare il flusso di lavoro troppo rigido

Integrazioni limitate al di fuori delle piattaforme principali

Prezzi di Loom

Free

Beyond : Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loomly

G2 : 4,6/5 (oltre 1.780 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Loomly

Questa recensione di G2 ha rilevato:

È davvero semplice da usare e ha una vista del Calendario che mi permette di vedere tutti i miei post programmati per la settimana. È super affidabile e mi invia dei promemoria se mi sono dimenticato di trasformare un post da bozza a programmato.

È davvero semplice da usare e ha una vista Calendario che mi permette di vedere tutti i miei post programmati per la settimana. È super affidabile e mi invia dei promemoria se mi sono dimenticato di trasformare un post da bozza a programmato.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Loomly per una gestione più intelligente dei social media

👀 Curiosità: Negli anni '30, i radiodrammi venivano creati appositamente per intrattenere le casalinghe, con programmi sponsorizzati e persino prodotti da marchi di detersivi come Procter & Gamble. Questi programmi seguivano calendari di programmazione settimanali, rendendoli una delle prime forme di contenuti di marca serializzati.

7. Sendible (Ideale per la gestione di più marchi e delle approvazioni dei clienti)

via Sendible

Le approvazioni dei clienti sono uno dei principali fattori di rallentamento nei flussi di lavoro delle agenzie. I brand impiegano in media 10 giorni per approvare un singolo contenuto, tempo che potrebbe essere impiegato in modo più proficuo per creare, programmare o ottimizzare le campagne.

Sendible supera questo ostacolo grazie a aree di lavoro specifiche per ogni marchio, flussi di lavoro di approvazione integrati e dashboard white label che rendono la revisione dei contenuti più veloce e professionale.

Che tu stia lavorando con un solo client o con 30, Sendible ti aiuta a consegnare i contenuti in tempo senza continui scambi di e-mail.

La piattaforma semplifica inoltre la pianificazione e la programmazione dei post grazie all'importazione in blocco, a una libreria di contenuti integrata e persino alla programmazione ricorrente dei contenuti evergreen. Con IA Assist, puoi ridurre anche il tempo necessario per scrivere e ottimizzare le didascalie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sendible

Gestisci i marchi di più clienti in aree di lavoro dedicate e personalizzabili

Accelera la creazione dei post con IA Assist e la libreria di contenuti integrata

Offri ai clienti dashboard personalizzati con opzioni white label

Utilizza le code intelligenti e la pianificazione in blocco per gestire la pubblicazione di grandi volumi di contenuti

Collabora attraverso flussi di lavoro di approvazione, note interne e assegnazione di attività

Monitora le menzioni del marchio e le parole chiave sui social e sul web con strumenti di ascolto integrati

Limiti di Sendible

Nessun piano Free, solo versione di prova

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto agli strumenti più recenti

Le app mobili sono meno affidabili per la pianificazione o la collaborazione

Funzionalità limitate assistite dall'IA per la creazione di contenuti

Prezzi di Sendible

Autore : 29 $ al mese per utente

Traction : 89 $ al mese per utente

Prezzo : 199 $ al mese per utente

Avanzato : 299 $ al mese per utente

Enterprise: 750 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2 : 4,5/5 (oltre 880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Sendible

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Non sono un esperto di post sui social media, ma Sendible rende l'intero processo facile e senza stress: posso pubblicare su più piattaforme con facilità e vedere in modo molto semplice cosa deve essere pubblicato e cosa è già stato inviato.

Non sono un esperto di post sui social media, ma Sendible rende l'intero processo facile e gratis: posso pubblicare su più piattaforme con facilità e vedere in modo molto semplice cosa deve essere pubblicato e cosa è già stato inviato.

📖 Leggi anche: Strumenti di IA per la generazione di didascalie per i social media e i contenuti video

8. StoryChief (Ideale per la pubblicazione multicanale unificata e la collaborazione sui contenuti)

via StoryChief

La maggior parte dei team di content creation spreca ore passando da uno strumento esterno all'altro. StoryChief elimina questa difficoltà centralizzando l'intera gestione dei contenuti attraverso un calendario intuitivo.

Invece di passare continuamente dai Documenti Google agli accessi al CMS e alle infinite approvazioni via email, il tuo team potrà collaborare alla creazione e alla pubblicazione da un unico posto, grazie alla pianificazione multicanale integrata.

Con l'ottimizzazione SEO integrata, l'assistenza IA per la stesura e l'assegnazione di tag ai post e le integrazioni con CRM e strumenti come OneDrive, StoryChief semplifica notevolmente la vita dei moderni social media marketer.

Le migliori funzionalità/funzioni di StoryChief

Centralizza l'intero calendario dei contenuti tra blog, social media, newsletter e altro ancora

Pubblica automaticamente su oltre 1000 canali, inclusi CMS, social media e Google My Business

Collabora con team interni ed esterni utilizzando flussi di lavoro di approvazione e brief

Ottimizza i contenuti prima della pubblicazione grazie alla guida SEO integrata e agli strumenti di IA

Monitora le prestazioni su tutte le piattaforme con analisi unificate e audit dei contenuti

Limiti di StoryChief

La configurazione iniziale e l'onboarding potrebbero sembrare complessi per i team più piccoli

I piani social media più economici hanno funzionalità limitate

I flussi di lavoro personalizzati e i modelli di scrittura dei contenuti hanno un limite di flessibilità per casi d'uso di nicchia

I prezzi elevati potrebbero non essere adatti ai professionisti del marketing che lavorano in proprio o alle startup con risorse limitate

Prezzi di StoryChief

Free

Piccole imprese : 59 $ al mese per utente

Agenzia : Prezzi personalizzati

Aziende : prezzi personalizzati

AI Content Agent è disponibile come componente aggiuntivo al prezzo di 60 $ al mese

Valutazioni e recensioni di StoryChief

G2 : 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di StoryChief

Questa recensione di Capterra afferma:

La natura visiva dello strumento ha permesso al client di "vedere" ciò che stiamo cercando di ottenere con un contenuto scritto. Ci ha anche aiutato a pensare ai nostri contenuti in modo olistico, non solo pubblicando un articolo, ma anche pianificando la distribuzione.

La natura visiva dello strumento ha permesso al client di "vedere" ciò che stiamo cercando di ottenere con un contenuto scritto. Ci ha anche aiutato a pensare ai nostri contenuti in modo olistico, non solo pubblicando un articolo, ma anche pianificando la distribuzione.

👀 Curiosità: Nel 1900, i fratelli Michelin pubblicarono una guida gratis per gli automobilisti che includeva mappe, consigli sugli hotel e suggerimenti sui ristoranti. La logica? Se le persone avessero guidato di più, avrebbero avuto bisogno di più pneumatici. Un vero genio del content marketing molto prima che questo concetto avesse un nome.

9. Kapost by Upland (Ideale per allineare le operazioni relative ai contenuti al percorso del cliente)

via Kapost by Upland

Solo il 13% dei responsabili marketing indica la strategia dei contenuti come la propria sfida principale, ma quel numero così basso nasconde un problema ben più grande. La vera difficoltà sta nell'esecuzione.

Kapost aiuta i professionisti del marketing B2B a unificare le operazioni relative ai contenuti tra team e piattaforme con un approccio incentrato sulla strategia. Aiuta a pianificare iniziative su più account social tramite un pianificatore di social media e mappa i contenuti alle fasi del percorso del cliente.

Puoi anche effettuare il monitoraggio dei flussi di lavoro di produzione e approvazione e misurare le prestazioni in un unico posto, assicurandoti al contempo che le linee guida del marchio vengano rispettate.

Con Kapost, puoi creare gallerie di contenuti approvati, pubblicare su più piattaforme e stabilire connessioni con strumenti come Salesforce, HubSpot e Marketo per una migliore visibilità trasversale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kapost by Upland

Mappa i contenuti direttamente alle fasi del percorso dell'acquirente, ai profili e agli obiettivi della campagna utilizzando Canvas

Centralizza tutti i contenuti in un unico repository ricercabile con controllo delle versioni e filtri

Collabora alle iniziative di marketing con il generatore di flussi di lavoro e le visualizzazioni del Calendario di Studio

Fornisci ai team commerciali risorse on-demand e specifiche per ogni persona tramite il modulo Galleria

Monitora le prestazioni dei contenuti e il ROI con dashboard di analisi a livello interdepartimentale

Limiti di Kapost by Upland

Curva di apprendimento ripida e tempi di adozione lunghi per i team interfunzionali

I prezzi elevati potrebbero non essere adatti alle startup o ai piccoli team

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta e meno intuitiva rispetto alle piattaforme più recenti

Prezzi di Kapost by Upland

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kapost by Upland

G2 : 4,0/5,0 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni verificate insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Kapost by Upland

Questa recensione su G2 ha osservato:

La facilità di impostare flussi di lavoro specifici per ogni fase della creazione dei contenuti, compresa la possibilità di assegnare senza difficoltà le persone coinvolte per la revisione. Inoltre, permette di creare un ottimo calendario editoriale.

La facilità di impostare flussi di lavoro specifici per ogni fase della creazione dei contenuti, compresa la possibilità di assegnare senza difficoltà le persone coinvolte per la revisione. Inoltre, permette di creare un ottimo calendario editoriale.

💡 Consiglio dell'esperto: vuoi rendere la tua strategia di marca a prova di futuro? Leggi Come individuare le tendenze (con esempi) per scoprire come i marchi più importanti identificano le tendenze e agiscono di conseguenza, prima di chiunque altro.

10. Fogli Google (Ideale per calendari dei contenuti flessibili ed economici)

tramite Fogli Google

La pianificazione dei contenuti non richiede sempre strumenti complessi o una curva di apprendimento ripida. Per i team che apprezzano la semplicità, la collaborazione e il controllo completo sulla formattazione, Fogli Google rimangono uno degli strumenti di calendario più sottovalutati in circolazione.

Questo strumento per la gestione dei documenti, molto diffuso, può fungere anche da software per la creazione di calendari editoriali ed è sorprendentemente potente per creare calendari editoriali che si adattano alle tue esigenze, specialmente se abbinato a visualizzazioni di Sequenza o modelli.

E se stai già effettuando il monitoraggio di attività, metriche o budget in Fogli, il tuo calendario può affiancarsi perfettamente a tutto il resto.

Le migliori funzionalità di Fogli Google

Consenti la collaborazione in tempo reale con un numero illimitato di membri del team

Assistenza per la formattazione personalizzata per calendari con codice colore e personalizzati con il marchio

Abilita componenti aggiuntivi come la visualizzazione della Sequenza per una pianificazione visiva

Integrazione con Google Calendar e Drive per una pianificazione centralizzata

Offri modelli di pianificazione multimediale scaricabili gratis per una configurazione rapida

Limiti dei Fogli Google

È necessaria la formattazione manuale per l'assegnazione di codici colore, l'aggiunta di tag e il filtraggio dei tipi di contenuto

È difficile gestire i contenuti di più marchi o regioni in un'unica vista per visualizzarli tutti

I limiti rigidi su righe/celle possono influire sui calendari editoriali molto grandi o pluriennali

Prezzi dei Fogli Google

Free

Valutazioni e recensioni di Fogli Google

G2 : 4,6/5 (oltre 43.190 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Fogli Google

Questa recensione su G2 ha osservato:

Facile da usare e permette di lavorare in tempo reale con tutti i miei dipendenti; usiamo soprattutto Fogli Google, che è proprio come Excel ma gratis.

Facile da usare e permette di lavorare in tempo reale con tutti i miei dipendenti; usiamo soprattutto Fogli Google, che è proprio come Excel ma gratis.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti dei Fogli Google

11. Trello (Ideale per la pianificazione visiva e la gestione delle attività relative ai contenuti)

via Trello

Per molti team di creazione di contenuto, è la struttura a trasformare le idee in risultati concreti. Ma non tutti i team hanno bisogno di uno strumento complesso per organizzare tale struttura.

Trello offre un approccio altamente visivo e drag-and-drop alla gestione del calendario dei contenuti utilizzando bacheche, elenchi e schede.

Puoi creare una scheda per ogni attività relativa ai contenuti, assegnare date di scadenza, etichette, assegnatari e liste di controllo, e spostarle tra fasi personalizzate come "Idee", "Bozza", "Progettazione" e "Pubblicato". Il Power-Up Calendario offre una panoramica completa di tutte le attività pianificate.

L'automazione Butler di Trello aiuta inoltre a eliminare azioni ripetitive come lo spostamento delle schede dopo le date di scadenza o l'avviso ai colleghi in caso di cambiamenti di stato. I piani di livello superiore offrono anche assistenza IA per generare e correggere testi e trovare idee per il contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Visualizza i flussi di lavoro dei contenuti utilizzando bacheche Kanban con funzione drag-and-drop

Esecuzione della sincronia delle scadenze con il Power-Up Calendario per una maggiore chiarezza nella Sequenza

Automatizza i flussi di lavoro con Butler per la gestione delle attività di routine

Collabora tramite commenti, menzioni, allegati e liste di controllo

Integrazione con Google Drive, Slack e centinaia di altri strumenti

Limiti di Trello

Manca di analisi integrate o monitoraggio delle prestazioni delle campagne

La versione gratis ha un limite per l'automazione e i Power-Up

Non ideale per flussi di lavoro complessi di approvazione del contenuto o per la pubblicazione multicanale

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Apprezzo in particolare la facilità d'uso di Trello: la sua funzione drag-and-drop è intuitiva e rende la gestione delle attività semplice e visiva.

Apprezzo in particolare la facilità d'uso di Trello: la sua funzione drag-and-drop è intuitiva e rende la gestione delle attività semplice e visiva.

📖 Leggi anche: Guida alla creazione del tuo marchio personale su LinkedIn

Ecco altri tre strumenti per la gestione dei contenuti che offrono ottime funzionalità di pianificazione, pubblicazione e collaborazione:

Notion : ti aiuta a creare calendari dei contenuti personalizzabili, a organizzare le linee guida del marchio e a collaborare in un unico spazio di lavoro

Airtable : combina la familiarità dei fogli di calcolo con la potenza dei database per i team che desiderano personalizzare ogni campo e passare dalla visualizzazione a griglia a quella a calendario e a galleria

Monday.com : Consente ai team di marketing di creare flussi di lavoro strutturati con calendari dei contenuti, fasi di approvazione, automazioni e bacheche di stato

💡 Consiglio dell'esperto: vuoi gestire più campagne per i tuoi clienti senza perdere il controllo? Prova ClickUp per la gestione delle campagne di marketing e mantieni tutto sotto controllo.

ClickUp e Clock: la tua strategia di contenuti

Nel contenuto, la costanza è più importante della brillantezza occasionale. Senza un piano chiaro, anche le tue idee più creative finiscono per svanire nel nulla.

Un software per la gestione del calendario dei contenuti non si limita a mostrarti cosa è in programma. Dà struttura al tuo processo creativo, allinea il tuo team e rende le scadenze molto meno stressanti.

Sebbene molti strumenti in questo elenco siano eccellenti per attività specifiche, come la pianificazione o le approvazioni, ClickUp riunisce tutte queste funzionalità. Ti offre un unico posto dove gestire i contenuti, collaborare con i colleghi, effettuare il monitoraggio delle scadenze e persino generare idee per i contenuti grazie all'IA.

Sei pronto a lasciarti alle spalle fogli di calcolo sparsi ovunque e corse dell'ultimo minuto? Iscriviti subito a ClickUp!