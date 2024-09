Guida alla costruzione del vostro marchio personale su LinkedIn

LinkedIn è molto più di una piattaforma di social media per la ricerca di lavoro: è uno strumento potente per costruire il vostro marchio personale.

Ma con milioni di professionisti che si contendono l'attenzione, Da fare per far risaltare il proprio profilo? La risposta sta nella creazione strategica di un marchio che metta in evidenza le vostre competenze e racconti la vostra storia unica.

In questo articolo parleremo di cosa sia un marchio personale e del perché sia importante. Poi vi forniremo una guida con un passaggio per creare un marchio personale su LinkedIn. Iniziamo.

Che cos'è il Personal Branding?

Il personal branding è il processo di definizione e promozione di ciò che rappresentate come individui. Il vostro marchio personale è il risultato delle esperienze, delle competenze e dei valori che vi differenziano.

Come la vostra organizzazione ha un marchio strategia di gestione del marchio per costruire un'identità unica in un mercato affollato, il vostro marchio personale è importante per creare una solida reputazione professionale nel settore.

**Consideratelo come la vostra campagna di marketing personale, in cui condividete la vostra storia e i vostri insegnamenti

Creare un marchio personale identità del marchio di solito comporta la condivisione dei propri punti di vista e la dimostrazione della propria competenza in un particolare dominio o argomento per presentarsi come leader di pensiero.

Si condividono intuizioni ed esperienze uniche con il pubblico per creare un'impressione duratura, influenzando il pubblico e talvolta avviando discussioni su argomenti meno trattati.

Consideriamo un esempio.

Mel Robbins è un famoso oratore e coach motivazionale. Osservate attentamente il suo marchio personale su LinkedIn. A prima vista, il suo banner su LinkedIn indica che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi (Make it Happen). Questo si sposa bene con il suo profilo di coach motivazionale.

Fonte Scorrendo verso il basso, si può vedere la sezione "Informazioni", in cui parla di argomenti quali come essere più sicuri di sé e come smettere di nascondersi al lavoro.

Fonte Anche i post di Robbins su LinkedIn ruotano intorno allo stesso tema: Da fare.

Fonte Come si vede in questo esempio, questo processo di condivisione delle proprie competenze e di costruzione di una narrazione si chiama personal branding e si traduce nello stabilire una presenza online e nel creare e mantenere un'immagine unica di sé.

Perché è importante costruire un marchio personale su LinkedIn?

Ecco alcuni motivi per cui dovreste concentrarvi sulla vostra presenza su LinkedIn:

Vi dà una spinta nella vostra carriera

Il mercato del lavoro diventa sempre più difficile ogni giorno che passa. Con un numero elevato di candidati qualificati, la probabilità di attirare un reclutatore con un curriculum di scarsa qualità è minima.

Ma questo avviene a meno che non abbiate qualcosa che vi differenzi dalla pila di curriculum che si trova davanti a un HR. E questo qualcosa è il vostro marchio personale su LinkedIn.

Un profilo LinkedIn ben realizzato funge da scheda aziendale digitale, mettendo in mostra le vostre competenze, esperienze e risultati. Inoltre, quando il responsabile delle assunzioni vi vedrà pubblicare approfondimenti sul vostro settore, saprà che avete le conoscenze e le competenze necessarie per il lavoro.

Una pagina personale di LinkedIn strategia di marca vi aiuta a entrare in contatto con altri professionisti del vostro settore, tra cui leader di pensiero, colleghi e potenziali mentori. Queste connessioni possono portare a collaborazioni, partnership e persino offerte di lavoro.

La condivisione delle vostre conoscenze su LinkedIn non solo aiuta a costruire la credibilità, ma vi posiziona anche come risorsa di riferimento per gli altri per rispondere alle domande o per conoscere le novità del settore.

**Lead time, questo può portare a incarichi di conversazione, opportunità di consulenza o persino inviti a contribuire a pubblicazioni di settore

Ottenere nuovi contatti per la vostra azienda

Immaginate che i potenziali client si rivolgano a voi invece che al contrario: questo è il potere nascosto di un forte marchio personale su LinkedIn.

Quando condividete costantemente informazioni preziose e vi impegnate con la vostra rete, diventate una calamita per i contatti in entrata. Le persone iniziano a vedervi come un esperto di fiducia nel vostro campo e, invece di doverli inseguire, sono loro a venire direttamente da voi.

Ma non finisce qui. Da fare, quando prendete l'iniziativa di fare outreach, il vostro marchio personale consolidato vi dà un vantaggio significativo. **Non siete solo un'altra voce nella loro finestra In arrivo; siete qualcuno che già riconoscono e di cui si fidano

Questo rende i vostri lavori richiesti molto più efficaci, perché le persone sono più aperte a impegnarsi con qualcuno che ha una competenza comprovata.

$$$a vi rende una figura conosciuta nel vostro settore

Diventare una figura nota nel vostro settore è uno dei risultati più potenti della costruzione di un marchio personale su LinkedIn.

Quando parlate della vostra area di competenza, create immediatamente un'associazione nella mente del lettore. Diventate la persona di riferimento nella vostra rete per le intuizioni e le conoscenze nel vostro campo.

Ad esempio, Ben Meer parla della costruzione di sistemi che favoriscono la crescita nella vostra vita. Ora è conosciuto come "l'uomo dei sistemi" Solo parlando di sistemi, ha creato una comunità di oltre 2 milioni di persone con interessi simili.

Fonte Le persone si ricordano di voi per il valore che apportate e il vostro nome diventa sinonimo dell'argomento che trattate. Questo forte argomento apre le porte a opportunità di collaborazione.

Che si tratti di partnership, incarichi di relatore o joint venture, gli altri operatori del settore vogliono lavorare con qualcuno che sia riconosciuto e rispettato.

Promemoria: È importante costruire un marchio autentico e di nicchia. Copiare semplicemente qualcuno che ammirate non sarà fedele alla vostra storia, e il vostro pubblico può riconoscerlo. Più siete onesti e orientati al valore, più è facile per voi apparire su LinkedIn.

Passaggi per costruire il vostro marchio personale

Ecco i passaggi da seguire per costruire il vostro marchio personale su LinkedIn:

Passaggio #1: Impostazione del profilo

Il primo passaggio consiste nel creare il vostro profilo su LinkedIn.

Le due cose più importanti sono l'immagine del profilo e un titolo chiaro . Questi due elementi sono quelli che ogni visitatore del vostro profilo guarderà per primi.

Fonte Se il vostro profilo LinkedIn non ha un'immagine e il titolo non dice molto su chi siete e cosa fate, state perdendo l'opportunità di stabilire una connessione significativa. Senza un'immagine del profilo, il vostro profilo LinkedIn non aggiunge quasi alcun valore agli altri utenti di LinkedIn, che potrebbero essere scettici nel connettersi o interagire con voi.

Quindi, assicuratevi di creare un profilo adeguato con un'immagine professionale e un titolo.

Quando aggiungete l'immagine del profilo, tenete a mente i seguenti aspetti:

Scegliete un'immagine chiara e di alta qualità in cui il vostro volto sia visibile e ben illuminato

Vestitevi in modo professionale, in modo da riflettere il vostro settore

Usate uno sfondo semplice che non distragga dal vostro viso

Sorridere o avere un'espressione amichevole per apparire avvicinabili e sicuri di sé

Creare un URL personalizzato su LinkedIn

Fonte Allo stesso modo, assicuratevi che la vostra headline sia dettagliata. Deve contenere abbastanza informazioni da indurre qualcuno a scorrere verso il basso.

Il profilo dello psicologo Adam Grant è un ottimo esempio di come impostare il proprio profilo LinkedIn.

Fonte Ecco perché il suo profilo si distingue:

L'immagine del profilo rispetta tutti i punti che abbiamo menzionato sopra

L'headline è nitida ma contiene informazioni convincenti

Oltre all'immagine del profilo e all'headline, c'è un altro elemento importante per l'impostazione del profilo: l'intestazione, l'immagine che si trova dietro l'immagine del profilo

Notate che il profilo di Grant contiene una solida intestazione che promuove i suoi libri. Se siete titolari di un'azienda, potete inserire un'intestazione che promuova la vostra attività

D'altra parte, se lavorate per un'azienda, la vostra intestazione può promuovere la vostra azienda.

Proprio come fa Katie Berg:

Fonte Potete rendere la vostra intestazione di LinkedIn divertente, eccentrica e di colore. Potrebbe essere tutto tranne che uno spazio vuoto. Assicuratevi che i colori siano per lo più neutri o sincronizzati con il tema colore del vostro profilo.

**Per saperne di più Strumenti di IA per la generazione di didascalie sui social media

Passaggio #2: capire il proprio marchio

Il vostro marchio sarà ciò di cui volete parlare su LinkedIn. **Ad esempio, Ben Meers parla di sistemi, mentre Mel Robbins parla di fiducia e crescita personale

Quindi, fate un passaggio e pensate a ciò che vi rende unici. Quali sono i vostri punti di forza fondamentali? L'identificazione di questi punti di forza vi aiuterà a definire ciò che vi distingue dagli altri nel vostro campo.

Considerate poi le vostre passioni. Quali argomenti o attività vi stimolano? Ad esempio, se siete appassionati di sostenibilità, questo potrebbe diventare un tema chiave per il vostro marchio.

Un altro approccio che potete adottare è quello di parlare del vostro campo di lavoro. Ad esempio, uno scrittore potrebbe parlare di argomenti come consigli su come scrivere meglio, condividere le proprie difficoltà con la scrittura o fornire risorse per migliorare la scrittura.

Se siete uno sviluppatore, potreste iniziare a condividere con la vostra rete LinkedIn consigli o suggerimenti sulla programmazione. Da fare, gradualmente diventerete la persona nota per la condivisione di trucchi unici per sviluppatori.

Modello di ClickUp Branding

Per iniziare il vostro percorso di personal branding, potete utilizzare il template Modello di branding di ClickUp . Vi aiuta a costruire un'identità personale professionale e affidabile su LinkedIn.

Con questo modello è possibile:

Definire lo stile del vostro marchio personale e gli elementi visivi

Mantenere la coerenza del marchio su più canali

Creare una libreria di risorse di marca

**Per saperne di più Trucchi per la crescita su TikTok per rendere il vostro marchio virale

Passaggio #3: Ottimizzazione del profilo LinkedIn

LinkedIn ha oltre 1 miliardo di membri . Quindi, creare un profilo e lasciarlo perdere non è sufficiente. È necessario ottimizzare regolarmente il profilo. Questo può consistere nell'aggiornamento delle competenze apprese di recente e dei risultati ottenuti di recente, che aiutano a migliorare la visibilità nei risultati di ricerca. LinkedIn mette a disposizione numerose sezioni da fare in tal senso.

Ecco le sezioni che dovreste aggiornare sul vostro profilo LinkedIn:

Chi siamo: Fornite un rapido riepilogo/riassunto professionale, che includa la vostra proposta di valore unica e i risultati ottenuti

Fornite un rapido riepilogo/riassunto professionale, che includa la vostra proposta di valore unica e i risultati ottenuti Esperienza e competenze: Evidenziate i vostri ruoli passati e attuali e le vostre competenze

Evidenziate i vostri ruoli passati e attuali e le vostre competenze Istruzione e certificazioni: Aggiungete i vostri titoli di studio, il nome dell'istituto di istruzione e le certificazioni di settore

Aggiungete i vostri titoli di studio, il nome dell'istituto di istruzione e le certificazioni di settore Raccomandazioni: Chiedete ai vostri mentori, client o colleghi di darvi delle raccomandazioni su LinkedIn

Chiedete ai vostri mentori, client o colleghi di darvi delle raccomandazioni su LinkedIn Altri risultati: Includete eventuali premi, riconoscimenti o onorificenze professionali che avete ricevuto

Per ciascuna di queste sezioni è necessario aggiungere informazioni pertinenti. È utile che ogni informazione metta in evidenza i vostri punti di forza e le vostre competenze e costruisca una narrazione coerente. Questo migliora l'aspetto generale e la credibilità del profilo.

Suggerimento: È possibile anche ChatGPT prompt per LinkedIn per ottimizzare il profilo LinkedIn.

Usare saggiamente la sezione About

La sezione About di LinkedIn è il vostro spazio per distinguervi.

Con 2600 caratteri, potete mettere in evidenza ciò che fate, come lo fate, perché è importante e come potete aiutare gli altri. Iniziate con un'apertura forte, che attiri l'attenzione e che rifletta la vostra passione o un risultato chiave.

Concentratevi sull'impatto che avete avuto piuttosto che limitarvi a elencare le attività. Per esempio, potete dire: "Dirigo un team di vendita ad alte prestazioni che supera costantemente i traguardi grazie a strategie innovative", invece di "Gestisco un team commerciale"

Parlate direttamente al vostro traguardo: sia che stiate cercando nuove opportunità sia che stiate offrendo servizi come imprenditori, chiarite perché qualcuno dovrebbe mettersi in contatto con voi o prendervi in considerazione per un'opportunità.

Nota: Potete anche far risaltare la vostra sezione About Me aggiungendo un creativo elevator pitch , utilizzando istanze della vostra infanzia che mostrino le qualità a cui tenete di più oggi. Ricordate che è importante avere un aggancio che invogli il pubblico a saperne di più su di voi.

Passaggio #4: Creare contenuti autorevoli di alta qualità

Creare contenuti autorevoli e di alta qualità è essenziale per costruire il vostro marchio personale su LinkedIn.

Con il tempo, questo lavoro richiesto si intensifica ed è così che si costruisce il vostro marchio, presentandovi regolarmente con informazioni preziose che vi rendono leader nel vostro campo.

Pubblicare contenuti di alta qualità non è negoziabile. Se cercate di risparmiare con post mediocri, farete fatica ad avere un impatto. Il vostro pubblico è alla ricerca di contenuti di valore che informino, ispirino o risolvano un problema, quindi è fondamentale fare il lavoro richiesto per creare post che abbiano una reale risonanza.

Ecco come Lara Costa, consulente di personal branding su LinkedIn, consiglia di creare post coinvolgenti su LinkedIn:

Fonte È possibile utilizzare Documenti ClickUp per la creazione di contenuti per LinkedIn.

ClickUp Docs aiuta a organizzare le idee, a redigere i post e a collaborare con altri per perfezionare i contenuti prima di pubblicarli. È un ottimo modo per creare contenuti d'impatto.

Modello ClickUp per i social media

Inoltre, è possibile semplificare il processo di creazione dei contenuti con il programma Modello per i social media di ClickUp . Questo modello vi aiuta a pianificare e programmare i post rendendo più facile la coerenza con i contenuti di alta qualità.

Con questo modello è possibile:

Organizzare le idee e i piani sui contenuti

Creare un piano unificato per tutti i vostri canali sociali

Garantire una messaggistica coesa su tutte le vostre piattaforme sociali per costruire una personalità unica

Si può iniziare aggiungendo tutte le idee per i post nella sezione Da fare. Man mano che le attività sono state portate avanti, si può continuare a spostarle lungo il tabellone. Per ogni Da fare, è possibile assegnare date, tempi stimati, tag, priorità e persino monitorare il tempo.

💡 Bonus: Creare post su LinkedIn coinvolgenti e di impatto con Generatore di post su LinkedIn di ClickUp

Passaggio #5: Coinvolgere la propria rete di contatti

Impegnarsi con la propria rete professionale su LinkedIn è importante quanto creare contenuti pertinenti.

Non basta postare e poi sparire: bisogna partecipare attivamente alle conversazioni, commentare i post degli altri e rispondere ai commenti sui propri contenuti.

In questi piccoli modi, gestione del marchio aiuta a costruire relazioni, dimostra che siete avvicinabili e vi mantiene al centro dell'attenzione nel vostro settore.

Impegnandovi regolarmente, guadagnerete anche visibilità, poiché l'algoritmo di LinkedIn favorisce i profili attivi e interattivi. Più vi impegnate, più la vostra rete crescerà e più opportunità vi si presenteranno.

Inoltre, potete anche iscrivervi a gruppi LinkedIn pertinenti per far parte di una comunità di persone che si occupano di link.

Passaggio #6: Mantenere la coerenza

La coerenza è la chiave per costruire un forte marchio personale su LinkedIn. Pubblicare contenuti di alta qualità una volta ogni tanto non avrà lo stesso impatto di una presenza regolare. Quando si è costanti - che si tratti di pubblicare settimanalmente, di impegnarsi quotidianamente o di un mix di entrambi - si costruisce uno slancio.

**Il vostro pubblico inizia ad anticipare i vostri contenuti e, nel tempo, la vostra presenza costante contribuisce a consolidare la vostra reputazione di fonte affidabile di informazioni e approfondimenti

La coerenza segnala inoltre a potenziali datori di lavoro, client e collaboratori che siete impegnati e affidabili, qualità molto apprezzate in qualsiasi impostazione professionale.

**Per saperne di più I migliori strumenti di marketing su TikTok per far crescere la vostra azienda

Crea il tuo marchio personale con ClickUp

Nel vostro percorso di personal branding su LinkedIn o su altre piattaforme di social media, è fondamentale essere organizzati, coerenti e strategici, ed è qui che entra in gioco ClickUp.

Grazie alle sue solide funzionalità/funzione, ClickUp vi aiuta a semplificare ogni aspetto della creazione del vostro marchio personale, dalla creazione di contenuti alla gestione delle attività.

Che si tratti di redigere i post in ClickUp Docs, di pianificare il calendario dei contenuti o di monitorare le attività di coinvolgimento, ClickUp fornisce gli strumenti necessari per essere sempre al top.

Usando ClickUp, potete assicurarvi che ogni contenuto creato e ogni interazione sia intenzionale e in linea con gli obiettivi del vostro marchio. Non aspettate oltre per costruire il vostro marchio. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per iniziare.