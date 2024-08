10 migliori strumenti di marketing su TikTok per far crescere il vostro business nel 2024

Con oltre un miliardo di utenti attivi, TikTok è un canale imperdibile per gli esperti di marketing che vogliono raggiungere il proprio traguardo.

Gli operatori di marketing e gli autori di contenuti utilizzano le funzionalità di TikTok come TikTok Live, la modifica dei video e il TikTok Shop per coinvolgere i propri fan.

Le aziende di tutti i settori salgono sul carro del marketing di TikTok per farsi notare dal proprio pubblico di riferimento. Per il marketer moderno, TikTok come piattaforma di marketing è una lotta per gli occhi.

Sia che vogliate sfruttare la potenza degli annunci su TikTok o dei contenuti organici, avete bisogno dei migliori strumenti di TikTok per vedere crescere la vostra azienda e i vostri follower su questa piattaforma di social media.

Questo articolo raccoglie il nostro elenco dei 10 migliori strumenti TikTok per elevare i vostri contenuti sull'app TikTok, ottimizzare le vostre campagne e favorire la crescita aziendale.

Cosa cercare negli strumenti di marketing per TikTok?

Ecco cosa cercare in uno strumento di TikTok per il marketing.

Interfaccia facile da usare : Scegliete uno strumento di marketing TikTok con un'interfaccia intuitiva per un'esperienza senza soluzione di continuità per i nuovi marketer e per quelli esperti, consentendo al vostro team di navigare tra le funzionalità/funzione senza sforzo

: Scegliete uno strumento di marketing TikTok con un'interfaccia intuitiva per un'esperienza senza soluzione di continuità per i nuovi marketer e per quelli esperti, consentendo al vostro team di navigare tra le funzionalità/funzione senza sforzo Analisi e approfondimenti di TikTok Analisi di TikTok aiuta a decodificare il pubblico di TikTok analizzando le visualizzazioni dei video, le percentuali di coinvolgimento, il tempo medio di visione e le prestazioni dei contenuti. Cercate strumenti di analisi di TikTok che offrano una solida reportistica e dashboard analitiche per prendere decisioni basate sui dati

Analisi di TikTok aiuta a decodificare il pubblico di TikTok analizzando le visualizzazioni dei video, le percentuali di coinvolgimento, il tempo medio di visione e le prestazioni dei contenuti. Cercate strumenti di analisi di TikTok che offrano una solida reportistica e dashboard analitiche per prendere decisioni basate sui dati Capacità di creazione di contenuti : I video sono una parte essenziale della vostra campagna TikTok, quindi assicuratevi che il vostro strumento di editing video TikTok supporti una facile creazione di contenuti e abbia funzionalità/funzione di modifica per filtri ed effetti visivi per far risaltare i vostri contenuti

: I video sono una parte essenziale della vostra campagna TikTok, quindi assicuratevi che il vostro strumento di editing video TikTok supporti una facile creazione di contenuti e abbia funzionalità/funzione di modifica per filtri ed effetti visivi per far risaltare i vostri contenuti **Per raggiungere i vostri follower su TikTok al momento giusto, lo strumento di pianificazione di TikTok che avete scelto deve permettervi di programmare i post in blocco. Questo vi permetterà di pianificare e pubblicare i contenuti sul vostro account TikTok in orari ottimali per ottenere la massima portata

Ricerca e monitoraggio degli hashtag: Gli hashtag formano il nucleo di una strategia di marketing TikTok. Scegliete uno strumento che Da fare ricerche sugli hashtag per trovare i tag di tendenza e monitorare le performance storiche degli hashtag

Gli hashtag formano il nucleo di una strategia di marketing TikTok. Scegliete uno strumento che Da fare ricerche sugli hashtag per trovare i tag di tendenza e monitorare le performance storiche degli hashtag Misure di sicurezza: Scegliete uno strumento TikTok con solidi meccanismi di sicurezza e conformità alle normative sulla privacy e sulla sicurezza a livello nazionale e di settore

I 10 migliori strumenti di marketing TikTok da utilizzare nel 2024

1. Iconosquare

via Iconosquare Vi destreggiate tra diverse app per far funzionare i vostri social media? Semplificatevi la vita con un unico software di marketing e connettete tutti i vostri canali di social media in una dashboard centralizzata, compreso il vostro profilo TikTok.

Esempio: un'importante marca di abbigliamento con un team di oltre 10 persone che si occupa di social media utilizza Iconosquare per gestire ogni aspetto del suo lavoro richiesto sui social media. Dalla pianificazione e programmazione dei contenuti alla gestione di più account TikTok e all'analisi degli annunci TikTok dei concorrenti, tutto avviene all'interno di Iconosquare.

Iconosquare è uno strumento TikTok all-in-one che permette di creare video, analizzare il contenuto dei post, monitorare le prestazioni e incrementare i post con opzioni di monitoraggio avanzate. L'interfaccia facile da usare è dotata di strumenti di segmentazione del pubblico di TikTok, che vi aiutano a raggiungere i vostri fan, e di strumenti di TikTok per la gestione degli annunci strumenti di influencer marketing per collaborare con i migliori influencer sull'app TikTok.

Le migliori funzionalità di Iconosquare

Puoi capire le tue prestazioni e il tuo coinvolgimento per prendere decisioni basate sui dati con gli analytics di TikTok

Analizzate la provenienza della vostra community, le lingue parlate, l'età e il sesso per ottimizzare il vostro account TikTok

Coinvolgete tutti i vostri follower e non perdete i commenti contrassegnandoli come letti o non letti

Limiti di Iconosquare

Gli utenti non ricevono notifiche quando il post programmato non va in onda a causa di un errore

Curva di apprendimento per navigare e utilizzare le funzionalità/funzione chiave

Prezzi di Iconosquare

Utente singolo: €49,00/utente/mese

€49,00/utente/mese Teams: €49,00/utente/mese

€49,00/utente/mese Prezzi personalizzati per soluzioni specifiche

Valutazioni e recensioni su Iconosquare

G2: 4.5/5 (116 recensioni)

4.5/5 (116 recensioni) Capterra: 4.4/5 (51 recensioni)

2. Campione sociale

via Campione sociale La maggior parte dei marketer di TikTok pianifica in anticipo il proprio calendario per tutte le piattaforme di social media. Che si tratti di prepararsi in anticipo per un festival o un evento sportivo importante, le idee per i post su TikTok vengono finalizzate, create e programmate in anticipo.

I marketer utilizzano Social Champ per pianificare il loro calendario sui social media, programmare più video e post su TikTok e monitorare le prestazioni delle loro campagne TikTok da un'unica dashboard.

Funzionalità/funzione migliori di Social Champ

Produttività dei contenuti in scala con la funzionalità/funzione di caricamento in blocco dei video e la programmazione di video TikTok fino a 60 secondi direttamente dal compositore di contenuti

La suite IA di Champ permette ai marketer di generare copie e immagini per i loro post TikTok

Collaborazione basata sui ruoli in TikTok Scheduler per creare flussi di lavoro di approvazione e gestire il calendario dei contenuti TikTok

Limiti di Social Champ

Funzionalità/funzioni limitate sull'app mobile

Nessuna anteprima disponibile per i post programmati

Prezzi di Social Champ

**Gratis

Champion: $26/mese (2 utenti)

$26/mese (2 utenti) Business: $89/mese (6 utenti)

$89/mese (6 utenti) Agenzia: Prezzo personalizzato

Social Champ valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (31 recensioni)

4.5/5 (31 recensioni) Capterra: 4.5/5 (59 recensioni)

3. CapCut

via CapCut Il vostro CMO vi ha inviato un video virale su TikTok di un vostro concorrente. Ora vuole che andiate in diretta su TikTok e che creiate annunci TikTok simili che piaceranno ai vostri follower. Tuttavia, non volete perdere tempo o avere il budget per una campagna completa.

Gli strumenti dell'autore di TikTok di CapCut vi permettono di Da fare rapidamente e con un budget limitato. L'editor video avanzato permette agli utenti di creare video straordinari sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di CapCut

Lo strumento di editor di video TikTok taglia i video, regola la velocità e unisce più video, una funzionalità/funzione utile quando si gestiscono più account TikTok

Stabilizzazione intelligente, rimozione dello sfondo, sintesi vocale e generazione di didascalie automatiche per utenti avanzati

Colonne sonore plug-and-play per i vostri video TikTok

Limiti di CapCut

Non supporta la modalità orizzontale sui dispositivi mobili

La rimozione dello sfondo non è sempre accurata

Prezzi di CapCut

**Gratis

CapCut Pro: $9,99/mese o $74,99/anno

Valutazioni e recensioni di CapCut

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. PicsArt

via PicsArt I modelli sono il sogno di ogni marketer di TikTok, poiché l'accesso a modelli di TikTok pronti all'uso e aggiunti di recente consente di seguire le tendenze e creare rapidamente post virali.

PicsArt è un'app all-in-one per la modifica di immagini e video con modelli premium per ogni occasione e funzionalità di IA generativa per migliorare i lavori richiesti su TikTok.

Le migliori funzionalità/funzione di PicsArt

Premio personalizzabilemodelli per i social mediaper aumentare la velocità di creazione dei contenuti

Capacità di gestione del team per invitare i membri del team alla collaborazione

Aggiunta di sottotitoli ai video per rendere i contenuti più accessibili

Limiti di PicsArt

L'app diventa poco reattiva e lenta quando si aggiungono filtri o effetti

La versione desktop non è facile da utilizzare rispetto all'app per dispositivi mobili

Prezzi di PicsArt

**Gratis

PicsArt Plus: $5/mese con fatturazione annuale

$5/mese con fatturazione annuale PicsArt Pro: $7/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di PicsArt

G2: 4.5/5 (489 recensioni)

4.5/5 (489 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Analisa.io

via Analisi Da quanto tempo non guardate i vostri dati analitici su TikTok? Da fare: conoscete il vostro tasso di coinvolgimento o dove i vostri follower guardano i vostri video? Vi siete persi l'ennesima volta l'ultima tendenza prima che diventasse troppo comune?

L'analisi delle performance di TikTok e degli hashtag di tendenza sono strategie di growth hacking essenziali. Gli strumenti di modifica di TikTok permettono di creare video e post visivamente coinvolgenti.

Analisa è una piattaforma di social analytics alimentata dall'IA che fa tutto questo. I brand marketer, le agenzie di performance e digital marketing e gli influencer di TikTok utilizzano questo strumento per ottenere un report completo in tempo reale sulla loro strategia di TikTok. Che si tratti di pubblicare contenuti organici o di utilizzare TikTok per promuovere annunci, Analisa vi aiuta con l'analisi dei concorrenti, il monitoraggio delle prestazioni storiche, la mappatura degli influencer e le dashboard di reportistica.

Le migliori funzionalità/funzione di Analisa.io

Eliminate la reportistica basata su fogli di calcolo con Analisa ed esportate report analitici visivamente accattivanti in PDF o CSV

Identificate i vostri traguardi in base a età, sesso e regione, verificando la qualità per ridurre al minimo le frodi

Trovare contenuti coinvolgenti e influencer dal mercato degli autori di TikTok con analisi in tempo reale di post, didascalie e hashtag

Estrazione dei dati storici dei post e degli approfondimenti sociali da intervalli di date personalizzati

Limiti di Analisa.io

Le funzionalità/funzione avanzate, come il benchmarking degli hashtag e l'analisi demografica, sono disponibili su piani a pagamento

Gli utenti lamentano l'imprecisione delle analisi

Prezzi di Analisa.io

Base: Gratis

Gratis Premium: $48,30/mese con fatturazione annuale

$48,30/mese con fatturazione annuale Plus: $104,30/mese con fatturazione annuale

$104,30/mese con fatturazione annuale Pro: $167,30/mese con fatturazione annuale

Analisa.io valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Brandwatch

via Brandwatch La suite completa per i social media Brandwatch permette ai marchi di utilizzare il marketing digitale e fare pubblicità su più punti di contatto con i clienti utilizzando un'unica piattaforma.

Ad esempio, un marchio di skincare lancia e gestisce la sua campagna di influencer marketing su TikTok utilizzando Brandwatch. Il team utilizza funzionalità/funzione fondamentali come il monitoraggio dei social media, l'analisi del sentiment, la gestione delle prestazioni della campagna e crea report dettagliati sulla campagna da questa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Brandwatch

Finestra In arrivo facile da usare e personalizzabile per tenere traccia dei commenti e assegnarli ai membri del team per garantire che nessun commento rimanga non letto

Ottenere report personalizzabili in tempo reale per i post e le metriche a livello di account da condividere con i diversi stakeholder

Registrazione dei dettagli di contatto degli influencer e delle informazioni di pagamento e acquisizione di ulteriori dati di prima parte con campi personalizzati

Limiti di Brandwatch

Occasionalmente, i post non vengono pubblicati come da programma

La dashboard richiede tempo per essere aggiornata

Prezzi di Brandwatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Brandwatch

7. Foro della serratura

via Buco della serratura TikTok significa essere rilevanti e rispondere alle tendenze attuali!

Stare al passo con le tendenze di TikTok e analizzare le menzioni dei marchi aiuta gli addetti al marketing a rispondere in modo proattivo al gioco sociale in continua evoluzione.

Keyhole per il monitoraggio dei social media aiuta i marchi ad analizzare ciò che gli altri utenti di TikTok dicono del marchio e il sentiment generale del marchio, a programmare i post di TikTok per più profili TikTok e a condividere con la leadership report analitici pronti per la pubblicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keyhole

Utilizzate l'Unlimited Smart Publishing di Keyhole per programmare e pubblicare i vostri post su tutte le piattaforme dei social media

Il monitoraggio e l'analisi degli hashtag migliorano la portata di TikTok

Le funzionalità di Influencer marketing misurano le collaborazioni e le prestazioni delle campagne

Limiti di Keyhole

L'ascolto sociale non è completo e deve essere migliorato

Manca di tutorial sul prodotto per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Keyhole

Individuo: $63/mese

$63/mese Team: $119/mese

$119/mese Pro : $199/mese

: $199/mese Avanzato: $359/mese

$359/mese Azienda: A partire da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Keyhole

G2: 4.3/5 (68 recensioni)

4.3/5 (68 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. SocialBee

via SocialBee Il piano dei contenuti è il primo passaggio di una campagna di marketing su TikTok o su altre piattaforme di social media. Quando scegliete tra i migliori strumenti per TikTok, scegliete quelli che rendono intuitiva la visualizzazione del vostro piano di contenuti e la messa in onda in pochi clic.

Prendete in mano il vostro calendario dei post con SocialBee. Visualizzate in anteprima i prossimi post, decidete i momenti migliori per pubblicare online e utilizzate l'IA per ottenere un piano di contenuti attuabile in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBee

Opzioni di modifica e pianificazione per tutti i tipi di post di TikTok

Integrazioni con Canva, Unsplash e GIPHY per accedere a un ampio intervallo di modelli di design

Copilot alimentato dall'IA per creare automaticamente contenuti per qualsiasi piattaforma di social media

Limiti di SocialBee

L'app per dispositivi mobili manca di alcune funzionalità/funzione avanzate disponibili sull'app desktop

Non è intuitivo modificare le date di un post TikTok già programmato

Prezzi di SocialBee

Bootstrap: $24/mese

$24/mese Accelerare: $49/mese

$49/mese Pro: $82/mese

$82/mese Agenzia Pro50: $149/mese

$149/mese Agenzia Pro100 : $274/mese

: $274/mese Agenzia Pro150: $374/mese

Valutazioni e recensioni su SocialBee

G2: 4.8/5 (334 recensioni)

4.8/5 (334 recensioni) Capterra: 4.6/5 (36 recensioni)

9. Pianificabile

via Pianificabile Utilizzate ancora fogli di calcolo per monitorare le vostre campagne TikTok? I problemi legati all'utilizzo di calendari TikTok basati su fogli di calcolo sono gli errori di incollatura, la visibilità limitata dei post e delle campagne imminenti e la creazione manuale di report.

Lo strumento di gestione dei social media di Planable porta tutti i post di TikTok dai fogli di calcolo a un'interfaccia pulita. Esportate i vostri report sulle prestazioni in pochi clic e automatizzate la creazione di report visivamente accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Planable

Gli strumenti per la creazione di contenuti aiutano a personalizzare i contenuti e offrono un'anteprima per più account di social media, inclusa la piattaforma TikTok

Funzionalità di collaborazione con accesso basato sui ruoli per consentire ai diversi membri del team di lavorare insieme a una campagna

Opzioni di pianificazione flessibili con visualizzazioni dei contenuti come Feed, Calendario e altro ancora

Limiti pianificabili

Curva di apprendimento inizialmente ripida

Le analisi di TikTok non possono essere scaricate come documento PDF

Prezzi pianificabili

**Gratis

Essenziale: $11/utente/mese

$11/utente/mese Pro: $22/utente/mese

$22/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Planable

G2: 4.6/5 (595 recensioni)

4.6/5 (595 recensioni) Capterra: 4.5/5 (305 recensioni)

10. Piano

via Piano Planly è un piano di gestione dei social media con un'interfaccia semplice per categorizzare post, media e canali sociali. Il suo strumento integrato per la programmazione automatizzata consente agli utenti di TikTok di pubblicare automaticamente post e video TikTok.

Per i digital marketer impegnati nella gestione di più client, Planly combina tutte le attività in un'unica dashboard, dalla gestione del calendario alla programmazione e all'analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planly

Modificate, tagliate e aggiungete didascalie ai vostri video su TikTok e utilizzate la visualizzazione del calendario settimanale e mensile per tenere sotto controllo i vostri prossimi post su TikTok

Monitoraggio, misurazione e analisi delle prestazioni in un'unica dashboard di analisi di TikTok

Integrate il vostro account TikTok con Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e il profilo aziendale di Google per pubblicare automaticamente i video TikTok su altre piattaforme

Limiti del piano

Alcune funzionalità/funzione essenziali sono disponibili solo con il piano a pagamento

Prezzi di Planly

Starter: $15/utente/mese

$15/utente/mese Pro : $40/utente/mese

: $40/utente/mese Guru: $80/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Planly

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Altri strumenti di marketing: ClickUp

Mentre TikTok strumenti di marketing le soluzioni come ClickUp si concentrano sull'ascolto e la modifica dei social network, mentre le soluzioni come ClickUp adottano un approccio olistico. ClickUp semplifica il flusso di lavoro e migliora il risultato complessivo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è un'applicazioneproject management dei social media consente agli utenti di account TikTok di gestire e creare progetti legati ai social media e tutte le attività all'interno di un'unica dashboard

ClickUp è uno strumento pre-costruitomodelli per i social media liberate il vostro tempo snellendo i processi dei social media

Lanciate la vostra prossima campagna sui social media con questo modello completo

UtilizzareL'IA di ClickUp AI per fare brainstorming di idee di contenuto, costruire il calendario dei contenuti e scrivere didascalie per i social media e script per i video TikTok

Siete a corto di ispirazione per il vostro prossimo post sui social media? Lasciate che ClickUp AI vi aiuti

Mentre pianificate la vostra strategia su TikTok, con molteplici idee in corso all'interno del team, sfruttate la funzionebacheca delle idee per catturare e razionalizzare le buone idee e convertirle in attività realizzabili

Organizza le tue idee in modo chiaro e inizia a conquistare il mercato con questo modello di lavagna online ClickUp Roadmap

Lavagna online di ClickUp è stata creata appositamente per i team che si occupano di social media per collaborare, aggiungere note e connettere note e flussi di lavoro esistenti

Dopo la fase di ideazione, utilizzareClickUp Documenti per realizzare le idee, incorporare le linee guida del vostro marchio e modificare in tempo reale insieme al vostro team

Costruite tutti i passaggi del flusso di lavoro della vostra campagna in questo modello di brief in ClickUp Docs

Limiti di ClickUp

La versione gratuita limita l'accesso a funzionalità avanzate come le sequenze temporali dei progetti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Iniziare a usare gli strumenti giusti di TikTok per aumentare la produttività e diventare virale

Scegliete uno strumento TikTok che vi permetta di gestire più progetti e campagne sui social media in una dashboard consolidata.

ClickUp è un'applicazione strumento di project management ha funzionalità/funzione fondamentali come modelli di calendario dei contenuti iA, funzionalità/funzione, documenti e funzionalità di collaborazione, che consentono di consolidare le idee creative di TikTok in un unico luogo.

ClickUp gestisce attività, progetti e flussi di lavoro con il minimo sforzo e vi risparmia il lavoro richiesto dall'utilizzo di più strumenti e piattaforme. Pianificate, gestite e monitorate tutte le vostre strategie TikTok con questo strumento di project management tutto in uno, con i migliori modelli personalizzabili per aumentare la vostra produttività.

Inoltre, ClickUp si integra con altri strumenti di gestione dei progetti marketing digitale e strumenti di inbound marketing per automatizzare il flusso di dati tra queste app.

Iniziate a lavorare su ClickUp gratis .