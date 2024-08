Sebbene TikTok sia un'ottima piattaforma per mostrare i prodotti, condividere contenuti dietro le quinte e partecipare alle tendenze, ha bisogno di lavori strategici per aumentare la consapevolezza del marchio ed espandere la vostra portata.

Solo negli Stati Uniti, quasi 54% della sua popolazione digitale si impegna con TikTok, che vanta circa 122 milioni di utenti.

La maggior parte degli autori e dei social media manager si scontra con metriche incomplete, aggiornamenti ritardati e una visualizzazione nebbiosa dei dati demografici del proprio pubblico. Da fare, quindi, per mettere a punto la propria strategia di contenuto utilizzando analisi dettagliate del pubblico?

In questo blog verranno illustrati i 10 migliori strumenti di analisi di TikTok per migliorare la vostra strategia su TikTok. Scoprite le informazioni sui vostri follower, ampliate il vostro pubblico e create campagne d'impatto per far crescere la vostra azienda.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di analisi di TikTok?

Ecco cosa cercare negli strumenti di analisi di TikTok per aiutarvi a capire il vostro pubblico, individuare le tendenze e rendere forte il vostro gioco su TikTok:

Verifica delle prestazioni: Cercate strumenti di analisi che rivelino le visualizzazioni, i like e le condivisioni dei vostri video per misurare l'esito positivo dei vostri contenuti

Cercate strumenti di analisi che rivelino le visualizzazioni, i like e le condivisioni dei vostri video per misurare l'esito positivo dei vostri contenuti **Assicuratevi che gli strumenti di analisi scelti forniscano informazioni sul comportamento degli spettatori. Metriche come il tempo di visione e i livelli di interazione offrono una comprensione più profonda del modo in cui gli spettatori si impegnano con i vostri contenuti

Utilizzo efficace degli hashtag: Scegliete strumenti che analizzino le prestazioni degli hashtag, aiutandovi a identificare quelli che migliorano la vostra visibilità

Scegliete strumenti che analizzino le prestazioni degli hashtag, aiutandovi a identificare quelli che migliorano la vostra visibilità Analisi delle tendenze: Scegliete strumenti che vi tengano aggiornati sulle tendenze di TikTok. Individuano le tendenze più popolari, facilmente scopribili dal vostro pubblico, assicurando che i vostri contenuti rimangano rilevanti

Scegliete strumenti che vi tengano aggiornati sulle tendenze di TikTok. Individuano le tendenze più popolari, facilmente scopribili dal vostro pubblico, assicurando che i vostri contenuti rimangano rilevanti Analisi dei concorrenti: L'analisi delle prestazioni dei concorrenti su TikTok offre preziose informazioni sulle loro strategie di contenuto, aiutandovi a identificare tattiche e campagne di esito positivo per migliorare i vostri contenuti

I 10 migliori strumenti di analisi di TikTok da utilizzare nel 2024

1. Analisi

via Analisa

Analisa è uno strumento di analisi dei social media che utilizza l'IA per analizzare profili e hashtag su TikTok e Instagram. Aiuta a trovare il miglior programma di pubblicazione, i contenuti dei post, le strategie dei concorrenti, i dati demografici del pubblico, le campagne degli influencer, i contenuti generati dagli utenti e le tendenze geografiche.

È possibile ottenere informazioni sull'attività sociale e sulle prestazioni dei propri profili o di quelli dei concorrenti e degli hashtag attraverso le funzionalità/funzione di analisi dei profili e dei concorrenti.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Analisa

Demografia e autenticazione: Individuate il vostro traguardo grazie a fattori demografici, assicurandovi al contempo che la qualità e l'autenticazione dei vostri profili siano di qualitàdel vostro contenuto rimangano coerenti

Individuate il vostro traguardo grazie a fattori demografici, assicurandovi al contempo che la qualità e l'autenticazione dei vostri profili siano di qualitàdel vostro contenuto rimangano coerenti Analisi dell'IA: Utilizza l'IA per analizzare i profili e gli hashtag di TikTok e vedere cosa funziona con il tuo pubblico

Utilizza l'IA per analizzare i profili e gli hashtag di TikTok e vedere cosa funziona con il tuo pubblico Reportistica della campagna: Valuta l'esito positivo della tua campagna attraverso i dati sui livelli di coinvolgimento, la portata, le impressioni e i tassi di clic

limiti di #### Analisa

La generazione della reportistica richiede un certo tempo

Non ci sono abbastanza integrazioni con altri software come Zapier

Prezzi di Analisa

Basic: Gratis

Gratis Premium: $59,35 al mese (fatturati annualmente)

$59,35 al mese (fatturati annualmente) Plus : $109,55 al mese (fatturati annualmente)

: $109,55 al mese (fatturati annualmente) Pro: $199,35 al mese (fatturati annualmente)

Analisa valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

2. Campione sociale

via Social Champ

Social Champ è uno dei migliori strumenti gratuiti di analisi di TikTok. Si tratta di uno strumento di analisi digitale all-in-one che semplifica la gestione e l'analisi delle piattaforme di social media.

Social Champ offre funzionalità di posting quotidiano, test A/B e ottimizzazione per migliorare la vostra presenza su TikTok e altre piattaforme di social media.

È possibile analizzare le prestazioni dei post senza sforzo e generare report PDF con funzionalità/funzione e grafici. Confrontate le vostre prestazioni settimanali/mensili e pianificate di conseguenza la vostra strategia di marketing su TikTok.

Funzionalità/funzione migliori di Social Champ

**Raggruppa i client in aree di lavoro, passa da una all'altra senza sforzo e usa i filtri per navigare rapidamente tra i post con il calendario intuitivo di Social Champ. Semplifica la pianificazione consentendo di visualizzare, modificare e riprogrammare facilmente i post di TikTok

Finestra In Arrivo: Risponde istantaneamente a commenti, annunci, recensioni e messaggi su tutti i vostri account TikTok per una comunicazione senza interruzioni. Salvate le risposte automatiche per rispondere ai client

Limiti di Social Champ

Gli utenti potrebbero non ricevere notifiche quando uno dei loro account viene disconnesso, risultando in post programmati non riusciti

Sequenze di pubblicazione inaffidabili per l'app mobile, con problemi quali la perdita di post o la pubblicazione di contenuti errati

Prezzi di Social Champ

Versione Free : Disponibile (3 account sociali)

: Disponibile (3 account sociali) Champion: $26 al mese (12 account sociali)

$26 al mese (12 account sociali) Business: $89 al mese (40 account sociali)

$89 al mese (40 account sociali) Agenzia: Prezzo personalizzato (100+ account sociali)

Social Champ valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

3. Marchio24

via Brand24

Brand24 è uno strumento di analisi di TikTok progettato per monitorare le menzioni online del vostro marchio, dei vostri prodotti o delle vostre parole chiave su varie piattaforme di social media, blog, forum e altre fonti online.

È possibile ottenere informazioni approfondite sul marchio utilizzando il grafico del volume delle discussioni. Tracciate le fluttuazioni del numero di menzioni per le vostre parole chiave, la portata sui social media e la portata non sociale. Grazie a questi dati, potete affrontare i problemi prima che si aggravino e migliorare le vostre campagne sui social media.

Le migliori funzionalità di Brand24

**Elenco delle menzioni del marchio sulle piattaforme dei social media e sugli account TikTok. Il centro di analisi, costruito per un'analisi approfondita dei social media, consente di conoscere il punteggio dell'influencer, il sentiment, i like, le condivisioni e altre metriche associate per ogni menzione

Analisi del sentiment: Questa funzionalità/funzione classifica le menzioni della parola chiave monitorata come positive (verdi), negative (rosse) o neutre in un colpo d'occhio

Questa funzionalità/funzione classifica le menzioni della parola chiave monitorata come positive (verdi), negative (rosse) o neutre in un colpo d'occhio Avvisi intelligenti: Impostare gli avvisi per ricevere notifiche automatiche via email o in app quando viene raggiunto un trigger preimpostato

Limiti di Brand24

Non consente l'inserimento di singoli post per statistiche specifiche

Da fare a meno delle funzionalità di programmazione e pubblicazione, a differenza di altri strumenti

Prezzi di Brand24

Individuo: $79 al mese (3 parole chiave)

$79 al mese (3 parole chiave) Team: $149 al mese (7 parole chiave)

$149 al mese (7 parole chiave) Pro: $199 al mese (12 parole chiave)

$199 al mese (12 parole chiave) Azienda: $399 al mese (25 parole chiave)

Brand24 valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (250+ recensioni)

4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (150+ recensioni)

4. TikBuddy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/tikbuddy-1400x1044.png

/$$$img/

via TikBuddy

TikBuddy è uno strumento di analisi di TikTok e di gestione dei social media che consente di ottenere informazioni sulle prestazioni di TikTok.

Inoltre, offre un'estensione gratuita per il browser, perfettamente integrata in TikTok, che consente di gestire gli account senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di TikBuddy

**Scoprire le risorse musicali e video più interessanti, gestire più account TikTok e monitorare le modifiche dei dati per migliorare la qualità dei contenutistrategia di marketing. È inoltre possibile trovare autori in target e monitorare i dati relativi ai video collaborativi in tempo reale

**Generate un report completo che analizza le vostre prestazioni e ottenete strategie per migliorare le vostre prestazioni sui social media in base alle metriche chiave

Limiti di TikBuddy

Il sito web è un po' lento e potrebbe richiedere del tempo per caricare tutti i dati di TikTok

Prezzi di TikBuddy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TikBuddy

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. Melody Socials

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/melody-socials-1400x781.png

/$$$img/

via Melody Socials

Melody Socials è un'app che migliora la vostra esperienza su TikTok, fornendo funzionalità di ricerca avanzate.

Permette di cercare in modo efficiente tra più profili TikTok, automatizzando il processo e fornendo risultati 100 volte più velocemente rispetto alla ricerca manuale.

Le migliori funzionalità di Melody Socials

Analisi della posizione: Sfrutta i dati sulla posizione dei post recenti e le parole chiave nei profili per un'analisi approfondita

Sfrutta i dati sulla posizione dei post recenti e le parole chiave nei profili per un'analisi approfondita Capacità di filtraggio: Raffina le ricerche in base al numero di follower, al coinvolgimento recente e alle parole chiave presenti nella descrizione del profilo di qualsiasi account TikTok per trovare profili di traguardo all'interno della vostra nicchia

Limiti di Melody Socials

Funzionalità/funzione limitate per analizzare le prestazioni di TikTok

Il prezzo è un po' alto se si considerano le funzionalità/funzione limitate

Prezzi di Melody Socials

Brand: $199 al mese (fatturati annualmente)

$199 al mese (fatturati annualmente) Agenzia: $349 al mese (fatturati annualmente)

$349 al mese (fatturati annualmente) Piattaforma: $699 al mese (fatturati annualmente)

Melody Socials valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Esito

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/exolyt-1400x919.jpg

/$$$img/

via Exolyt

Exolyt è una piattaforma di social intelligence che aiuta a gestire i contenuti organici di TikTok. Exolyt aiuta nell'ascolto sociale, nella demografia del pubblico, nelle ultime tendenze e nel monitoraggio degli account.

Grazie alle sue intuizioni basate sull'IA, è come avere un compagno intelligente che vi aiuta a navigare nelle metriche di TikTok.

Le migliori funzionalità/funzioni di Exolyt

**Misurare l'impatto del vostro marchio su TikTok utilizzando questa funzionalità/funzione per monitorare i cambiamenti, i concorrenti e i lavori richiesti. Ottenete informazioni sui contenuti generati dagli utenti e sulle analisi degli hashtag

Tendenze dinamiche: Anticipare i cambiamenti del mercato e le influenze culturali per garantire la pertinenza e migliorare la strategia dei contenuti con approfondimenti in tempo reale. Esplorate le tendenze giornaliere specifiche del settore, le preferenze del pubblico ed esportate i report sulle tendenze per l'analisi e la condivisione

Limiti di Exolyt

Il prezzo può essere costoso per le piccole aziende

Prezzi di Exolyt

Essenziale: $272 al mese

$272 al mese Avanzato: $654 al mese

Valutazioni e recensioni di Exolyt

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

7. Popster

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/popsters-1400x806.png

/$$$img/

via Popsters

Popsters è un robusto strumento di analisi dei contenuti dei social media, progettato per consentire di analizzare, confrontare e misurare l'efficacia dei post su varie piattaforme di social media, tra cui TikTok.

Analizza qualsiasi pagina pubblica su 11 social network, anche senza accesso come amministratore, per ottenere una conoscenza approfondita delle attività sociali e delle prestazioni dei contenuti, per creare contenuti, post e informazioni coinvolgenti annunci .

Le migliori funzionalità/funzioni di Popster

Monitoraggio delle prestazioni: Monitorate le prestazioni dei vostri account sui social media esaminando i dati totali e l'efficienza media dei post. Valutate i post pubblicati in momenti diversi con vari hashtag e controllate le statistiche dell'attività delle pagine

Monitorate le prestazioni dei vostri account sui social media esaminando i dati totali e l'efficienza media dei post. Valutate i post pubblicati in momenti diversi con vari hashtag e controllate le statistiche dell'attività delle pagine Esportazione dei dati: Esportazione dei dati da Popsters in vari formati di file, tra cui XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV o PPTX, e modifica per una reportistica e un'analisi senza soluzione di continuità

Limiti di Popsters

Popsters può avere dei limiti nell'analisi integrata di TikTok

Alcune funzionalità/funzione, in particolare l'analisi di TikTok, possono richiedere estensioni aggiuntive per il browser, aggiungendo un ulteriore livello di dipendenza

Prezzi di Popsters

**Versione di prova gratuita: disponibile

Mese: $9,99

$9,99 Trimestre: $26,99

$26,99 Speciale: $49.99

$49.99 Piani aziendali: Prezzo personalizzato

Popsters valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

8. Inviabile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sendible-Analytics.png

/$$$img/

via Sendible

Sendible è una piattaforma per la gestione efficiente dei social media su larga scala. Questa soluzione all-in-one facilita la crescita del pubblico, l'attrazione dei clienti e il raggiungimento degli obiettivi dei social media.

È possibile utilizzare gli approfonditi social insight di Sendible per comprendere meglio il proprio pubblico, aumentare il coinvolgimento e creare post convincenti nei momenti migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendible

Automazioni: Semplificate la reportistica per i client inviando automaticamente le chiavi di lettura. Programmate reportistica giornaliera, settimanale o mensile per gli stakeholder e i membri del team

Semplificate la reportistica per i client inviando automaticamente le chiavi di lettura. Programmate reportistica giornaliera, settimanale o mensile per gli stakeholder e i membri del team Monitoraggio del traffico del sito web con Google Analytics: Traccia l'impatto dei contenuti dei social media sulle visite al sito web e scopri quali canali sociali generano più traffico per modificare la tua strategia

Limiti di Sendible

Modificare i post programmati può essere difficile con le app per dispositivi mobili

Anche se la pianificazione può fallire a volte, si riceve una notifica quando un post non va a buon fine

Prezzi di Sendible

Creator: $29 al mese (1 utente)

$29 al mese (1 utente) Traction: $89 al mese (4 utenti)

$89 al mese (4 utenti) White label: $180 al mese (10 utenti)

$180 al mese (10 utenti) White label+: $750 al mese (100 utenti)

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2: 4.5/5 (860+ recensioni)

4.5/5 (860+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (125+ recensioni)

9. YouScan

via YouScan

YouScan è una piattaforma avanzata di social media listening basata sull'IA che eccelle nel riconoscimento delle immagini.

Gli approfondimenti visivi di YouScan identificano con precisione loghi, oggetti, scene, attività e informazioni demografiche all'interno delle immagini. Questa analisi dettagliata delle immagini vi aiuta ad accedere a preziose informazioni sui consumatori, a misurare la visibilità del marchio e ad analizzare i concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di YouScan

**Utilizzate l'assistente all'ascolto dei social media fornito da ChatGPT per estrarre informazioni qualitative da milioni di conversazioni online. Ricevete risposte istantanee, riepilogate/riassumete lunghe conversazioni e migliorate il vostro ascolto sociale

Audience insights: Ottenete informazioni sui dati demografici e sugli interessi del vostro pubblico per creare una strategia di ascolto socialeapproccio di marketing strategico. Identificare gli influencer con cui collaborare per le campagne di influencer marketing

Limiti di YouScan

Lavorare con i collegati nei report può essere scomodo

La raccolta di dati storici con menzioni elevate richiede molto tempo

Prezzi di YouScan

Starter 3: $299 al mese (fatturati annualmente)

$299 al mese (fatturati annualmente) Piani Unlimited: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su YouScan

G2: 4.8/5 (90+ recensioni)

4.8/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (60+ recensioni)

10. TrendTok

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/trendtok.png

/$$$img/

via TrendTok

TrendTok è uno strumento gratuito di analisi di TikTok che vi aiuta a prevedere le tendenze e i suoni prima che diventino virali.

TrendTok utilizza l'IA per trovare le tendenze virali nelle vicinanze e per fornire provider personalizzati che corrispondono alle vostre preferenze. Grazie all'accesso a un'analisi dettagliata delle tendenze nuove, in crescita e in declino, è possibile incrementare la propria la crescita del vostro account creando video virali.

Le migliori funzionalità/funzioni di TrendTok

Individuazione delle tendenze su misura: Scoprire, analizzare e prevedere le tendenze e i suoni su misura per la vostra nicchia, posizione o autori preferiti

Scoprire, analizzare e prevedere le tendenze e i suoni su misura per la vostra nicchia, posizione o autori preferiti Analisi dettagliate: Ottiene informazioni complete sulle tendenze emergenti, in crescita e in calo

Limiti di TrendTok

Informazioni limitate su funzionalità/funzioni specifiche

Attualmente disponibile solo per IOS

Prezzi di TrendTok

Gratis

Piano base: $99 al mese

$99 al mese Piano Pro: $199 al mese

$199 al mese Piano Accelerato: $349 al mese

Valutazioni e recensioni su TrendTok

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

Altri strumenti di gestione dei social media

Mentre gli strumenti di analisi di TikTok analizzano le metriche e le tendenze dei social media, soluzioni per il project management come ClickUp fornisce una suite completa di funzionalità/funzione alimentate dall'IA per migliorare i vostri social media e le vostre attività project management del marketing .

Gestire le metriche dei social media con le dashboard di ClickUp

ClickUp

ClickUp è il vostro strumento di riferimento per il project management dei social media . È una piattaforma di project management all-in-one progettata per semplificarvi la vita nel mondo in continua crescita dei social media e del marketing.

Organizza, collabora e potenzia le vostre campagne senza problemi. Ma ClickUp non è solo per la gestione dei social media. Da fare molto di più con questa app versatile: dal piano della giornata al monitoraggio dello stato del vostro team, ClickUp vi ha coperto.

Vediamo alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp che vi aiutano ad aumentare la produttività e a rendere le vostre campagne sui social media un esito positivo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Marketing project management: Sfrutta le potenzialità di ClickUp Il software di project management per il marketing di ClickUp per un'area di lavoro flessibile in cui fare brainstorming, pianificare ed eseguire programmi e strategie di marketing per tutte le campagne e i programmi TikTok. Utilizzo Il modello del team di marketing di ClickUp per allineare gli obiettivi, delineare la Sequenza delle campagne, gestire le risorse e ottenere visibilità sulla vostra roadmap di marketing

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Marketing-Teams-Template.png Organizzate tutti i membri del vostro team di marketing attraverso flussi di lavoro collaborativi e condivisione di documenti https://app.clickup.com/signup?template=t-90060005895&\_gl=1\*7s60co\*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

/IAA* strumento di marketing : Accelerate le vostre campagne e la creazione di contenuti con ClickUp Brain . Genera idee, brief di contenuto, blog, didascalie ed email con un tocco di creatività e competenza. La sua interfaccia facile da usare rende il project management intuitivo e accessibile, snellisce il flusso di lavoro creativo, migliora la collaborazione e aumenta la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Social-Media-Campaign-Using-ClickUp-AI-1400x1198.png Creazione di una campagna sui social media con ClickUp AI /$$$img/

Utilizzo di ClickUp AI per generare idee di campagna tenendo conto del pubblico di riferimento e degli obiettivi della campagna stessa

Gestione dei contenuti: Semplificare il processo di creazione dei contenuti con I modelli di Calendario dei contenuti di ClickUp che facilitano il piano, la visibilità del team e la misurazione degli obiettivi. Organizzate, formattate, aggiornate e pubblicate i vostri contenuti con il supporto di stati, campi personalizzati e visualizzazioni

Utilizzate il modello di gestione dei contenuti ClickUp per visualizzare calendari personalizzati su più canali

Collaborazione con il team: Velocizzate il vostro lavoro assegnando attività ai membri del team usando Attività di ClickUp . Per ogni attività sono disponibili più assegnatari e thread di commenti, che garantiscono un completamento efficiente. Utilizzate aggiornamenti di stato personalizzabili come "Da fare", "In corso" e "Completato" per gestire il flusso di lavoro in modo efficiente

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Supervisionate le campagne e ottenete informazioni sullo stato di avanzamento di ogni attività. Monitoraggio del progetto con l'applicazione Modello di tracciatore di progetti ClickUp . Aiuta voi e il vostro team a rimanere in carreggiata e a individuare potenziali blocchi prima che diventino problematici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-268.png Le attività ricorrenti di ClickUp /$$$img/

Creare ricorrenze selezionando date su un calendario o digitando semplicemente un giorno, una data o un'ora attraverso le attività ricorrenti di ClickUp

Marketing digitale: Lanciate campagne multicanale ed eventi globali con la piattaforma di ClickUp, facile da usare e dotata di IA, uno strumento potente per marketing digitale . Strumenti come Documenti di ClickUp e Lavagne online ClickUp assicurano che ogni membro del team sia allineato dal brainstorming al lancio del prodotto. Con Click Views e ClickUp Dashboard, visualizzate lo stato del vostro team per concentrarvi sul raggiungimento degli obiettivi del vostro marchio.

Limiti di ClickUp

I principianti possono incontrare una curva di apprendimento un po' difficile da gestire

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: $5 per membro su qualsiasi piano a pagamento

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Massimizzare la potenza delle analisi con gli strumenti analitici di TikTok

Per valutare l'efficacia dei contenuti di TikTok, è necessario utilizzare gli strumenti di analisi. Questi strumenti forniscono informazioni su chi guarda i vostri video, su quanto sono coinvolti e sul rendimento dei vostri contenuti.

I 10 migliori strumenti di analisi di TikTok discussi in questo blog aprono le porte a un mondo di decisioni basate sui dati, fornendo informazioni cruciali per ottimizzare la vostra strategia di TikTok.

Tra questi, ClickUp si distingue come piattaforma completa di project management e potente strumento di gestione dei social media. La sua matrice di funzionalità, tra cui l'area di lavoro personalizzabile, la collaborazione continua e l'efficiente monitoraggio dei progetti, ne fanno uno strumento all-in-one per elevare la vostra presenza su TikTok.

Sfruttate ClickUp gratis e create un'azienda di successo su TikTok.