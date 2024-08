10 Migliori strumenti software per l'Inbound Marketing nel 2024

Negli ultimi anni si è assistito a un grande cambiamento nel marketing digitale. Nuove tendenze, come ad esempio la gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) hanno il potenziale per rivedere gran parte del processo di marketing.

Ma in fondo, la strategia di marketing consiste ancora nel concentrarsi sulle basi. Si tratta di trovare la giusta filosofia di fondo per guidare i lavori richiesti. Per molte aziende, questa filosofia è l'inbound marketing.

Dall'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca all'email marketing e al social media marketing, è possibile raggiungere e convincere un numero maggiore di potenziali clienti rispetto alle tradizionali strategie di outbound marketing.

Con gli strumenti giusti per l'inbound marketing, si imposta la propria strategia di marketing per un esito positivo a lungo termine.

Gli strumenti giusti possono automatizzare il processo, trasformare le analisi in informazioni utili e aiutarvi a ottenere un maggior numero di contatti e di vendite dalla vostra strategia di inbound marketing.

**Che cos'è l'Inbound Marketing?

L'inbound marketing è una filosofia di marketing che cerca di attirare potenziali clienti creando contenuti di valore che vogliono leggere e consumare.

Qualsiasi strategia inbound è una strategia omnichannel. Richiede di riunire tutti i lavori richiesti dal marketing, concentrandosi su alcuni componenti fondamentali:

Marketing dei contenuti, con una strategia SEO completa e un'estesa ricerca di parole chiave per attirare traffico organico sul vostro sito

Gestione dei social media per coinvolgere il vostro pubblico di traguardo e aumentare il coinvolgimento nel tempo

Creazione di contenuti che generano lead e che utilizzano sistemi di gestione dei contenuti e contenuti di alta qualità per guidare nuovi lead e attirare clienti

Automazioni di marketing in grado di automatizzare qualsiasi cosa, come i post sui social media e le campagne di drip nell'email marketing

A causa di queste complessità, ogni strategia di inbound marketing deve includere un'analisi completa dei dati e delle informazioni processo di piano di marketing . Ma con il giusto processo, i lavori richiesti dall'inbound marketing possono avere un esito estremamente positivo.

L'inbound marketing consente di allineare i messaggi al percorso del cliente. La creazione di contenuti utili crea relazioni con i clienti, anziché limitarsi a riempire l'imbuto commerciale. E quando si raggiungono i clienti giusti nel proprio traguardo, i benefici per la pipeline commerciale sono immensi.

Inbound vs. outbound marketing

L'inbound marketing si differenzia dall'outbound marketing per un semplice aspetto: Il primo attira i visitatori interessati del sito web e i potenziali clienti, mentre il secondo invia messaggi commerciali.

L'outbound marketing spera di ottenere risultati rapidi e, è vero, può farlo in tempi relativamente brevi.

Ma grazie alla sua attenzione per i contenuti e la gestione dei lead, l'inbound marketing attira i clienti con una fiducia immediata e la volontà di creare relazioni a lungo termine.

Pensate all'inbound marketing come a un sistema basato su magneti. La vostra strategia di contenuti genera traffico di ricerca e attività sui social media, che spingono i potenziali clienti a verificare ciò di cui tutti parlano.

Questo è il motivo per cui le agenzie di marketing hanno iniziato a gravitare verso questa opzione. È anche il motivo principale per cui l'elenco dei migliori software di inbound marketing si sovrappone in modo significativo a quello dei software di inbound marketing software per agenzie di marketing .

10 Migliori strumenti di Inbound Marketing 2024

Naturalmente, le strategie di inbound marketing efficaci necessitano dei giusti strumenti di marketing. E dato che questo argomento è così completo, è probabile che vogliate implementare più di uno strumento per elevare il vostro campagne di marketing .

Ad esempio, la gestione dei social media richiede approcci e strumenti diversi rispetto alla gestione delle pagine di destinazione. Gli strumenti SEO sono un altro mezzo per creare una strategia di contenuto efficace.

Ecco perché questo elenco delle migliori piattaforme di inbound marketing ha un intervallo così ampio in termini di funzionalità/funzione, consentendovi di costruire una suite di opzioni a cui attingere per ottimizzare la vostra strategia di inbound marketing.

1.

ClickUp

Ottimizzate il vostro approccio all'inbound marketing con la piattaforma e i modelli personalizzabili di ClickUp

L'hub per la gestione del lavoro vince per la sua versatilità. ClickUp per i team di marketing è particolarmente importante per le campagne di inbound marketing, grazie a strumenti quali visualizzazioni del calendario, schede Kanban, lavagne bianche e collaborazione in tempo reale opportunità.

Si tratta di un software di marketing per aziende per eccellenza. Una volta creato un account gratuito, potrete gestire meglio le vostre attività di marketing e automatizzare quelle ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Un'estesa libreria di modelli rilevanti e personalizzabili, come ad esempiomodelli per il viaggio del clienteche trasformano le analisi avanzate in approfondimenti praticabili

Funzionalità/funzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di ClickUp che permettono una migliore gestione e monitoraggio dei lead lungo l'intero funnel

Assistente ClickUp AI che semplifica il processo di creazione di landing page, blog post e altri contenuti

Integrazioni estese che consentono a ClickUp di connettersi direttamente con altri strumenti di marketing

Limiti di ClickUp

Non è uno strumento di analisi; avrete bisogno di altri strumenti di marketing per l'analisi dei backlink, dei concorrenti e per le ricerche di mercato avanzate

Nessuna integrazione con i social media o capacità di pubblicazione diretta di post sul blog

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot è un pioniere dell'inbound marketing, e sostiene addirittura di aver inventato il termine. Non è quindi una sorpresa che sia lo strumento dedicato all'inbound marketing più completo sul mercato.

Ma questo è un po' poco. HubSpot è in realtà una combinazione di strumenti di marketing, tra cui opzioni per migliorare le operazioni del team commerciale, il CRM e le strategie di inbound marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Allineamento chiuso tra i team commerciali e di marketing, grazie a strumenti come il suoSoftware CRM* Editor drag-and-drop per landing page, email marketing e marketing dei contenuti

Strumento integrato per la ricerca di parole chiave per migliorare la visibilità online

Monitoraggio e analisi approfondita dei visitatori del sito web per migliorare il processo di marketing e commerciale

Limiti di HubSpot

I flussi di lavoro dell'automazione del marketing possono essere complessi e presentano una curva di apprendimento molto ripida

La creazione di landing page al di fuori dei suoi modelli può essere difficile e richiede un codice manuale

Nessuna analisi reale dei dati per i motori di ricerca

Prezzi di HubSpot

Strumenti gratis

Starter: A partire da $18/mese per 1.000 contatti di marketing

A partire da $18/mese per 1.000 contatti di marketing Suite StarterCRM: A partire da $20/mese per 1.000 contatti di marketing

A partire da $20/mese per 1.000 contatti di marketing Professionisti: A partire da $800/mese per 2.000 contatti di marketing

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4.4/5 (10.000+ recensioni)

4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.500+ recensioni)

3. Surfer

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/62666115cfab458794bd512f/6321a2a03b6ea41853d644be\_google\_close.png Strumenti di inbound marketing di Surfer /$$$img/

Via Surfer Tra i migliori strumenti SEO sul mercato, Surfer promette di aiutare le aziende a posizionarsi sulla prima pagina dei risultati dei motori di ricerca. Il processo principale per arrivarci è un'analisi automatizzata dei contenuti per verificarne le prestazioni rispetto alla concorrenza, insieme a un editor in tempo reale che mostra le parole chiave correlate per migliorare il contenuto mentre lo si scrive.

Le migliori funzionalità/funzione di Surfer

L'editor di contenuti di Surfer fornisce raccomandazioni su contenuti, parole chiave e titoli per valutare il testo rispetto ai concorrenti in tempo reale

Un esteso strumento di ricerca delle parole chiave aiuta a capire meglio quali tipi di argomenti e frasi possono posizionare i contenuti sui motori di ricerca

Surfer IA, uno strumento di scrittura automatizzato, vi permette di creare articoli immediati e ben posizionati

Le funzionalità di audit SEO consentono di valutare l'intero sito web in base alla sua capacità di attirare clienti

Limiti di Surfer

Gli utenti non possono modificare le parole chiave nell'editor dei contenuti dopo averli creati

Alcune analisi possono richiedere molto tempo prima di restituire risultati utilizzabili

Prezzi di Surfer

Essenziale: $69/mese

$69/mese Avanzato: $149/mese

$149/mese Max: $249/mese

$249/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei surfisti

G2: 4.8/5 (460+ recensioni)

4.8/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (370+ recensioni)

4. Buffer

Via Buffer I social media assumono un ruolo importante nell'ambito dell'automazione dell'inbound marketing e Buffer è una delle migliori opzioni in questo campo. Una volta aggiunte le piattaforme dei social media alla sua interfaccia, è possibile programmare automaticamente i post e pianificare in anticipo le campagne di inbound marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer

Gli strumenti di pubblicazione e programmazione consentono di ottimizzare i contenuti dei social media lungo tutto il percorso del cliente

Le analisi e le reportistiche sui social media mostrano il ritorno sull'investimento (ROI) dei lavori richiesti per ogni canale e omnichannel

Un assistente IA integrato aiuta a riscrivere frasi, generare idee e ottimizzare le date di pubblicazione

La gestione centralizzata dei commenti aiuta a coinvolgere il pubblico e ad attirare i personalizzati

Limiti del buffer

Alcuni intoppi segnalati con le integrazioni di Instagram che possono rendere difficile la programmazione

Relativamente costoso rispetto ad altre piattaforme di automazione del marketing per i social media

Prezzi del buffer

**Gratis

Essenziale: $6/mese per canale

$6/mese per canale Teams: $12/mese per canale

$12/mese per canale Agenzia: $120/mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni dei buffer

G2: 4,3/5 (980+ recensioni)

4,3/5 (980+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

5. Canva

Via Canva L'esito positivo dell'inbound marketing richiede risorse visive. Grafica, infografiche e video marketing sono componenti fondamentali di qualsiasi tattica di inbound marketing. È qui che entra in gioco Canva. Si tratta di un software intuitivo di design e modello che potete usare per creare risorse visive in modo rapido ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

Interfaccia intuitiva drag-and-drop che permette a chiunque di creare design efficaci

Modelli preimpostati e personalizzabili che consentono di mantenere il vostroidentità del marchio coerente tra le campagne e i canali di inbound marketing

Semplici strumenti di modifica dei video che migliorano il vostro marketing video senza richiedere competenze approfondite

Funzioni versatili che possono essere utilizzate anche come strumento distrumento per la mappatura dei processi per il viaggio del cliente

Limiti di Canva

L'editor di design è semplice, ma manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate di altri strumenti di marketing, come Adobe Creative Suite

Le risorse visive si bloccano dopo averle scaricate, rendendo impossibili modifiche future senza dover accedere nuovamente al software

Prezzi di Canva

Canva Free

Canva Pro: $14,99/mese per un utente

$14,99/mese per un utente Canva for Teams: $29,99/mese per i primi cinque utenti

$29,99/mese per i primi cinque utenti Canva Nonprofit: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

6. Google Analytics

Via Grammaticalmente L'esito positivo dell'inbound marketing si basa sulla credibilità, quindi è naturale che uno dei più importanti strumenti di inbound marketing possa aiutarvi a mantenere questa credibilità professionale, assicurando che tutto ciò che scrivete sia professionale. Grammarly aiuta a garantire che tutti i contenuti scritti, come le campagne di email marketing, la prossima pagina di destinazione o anche le singole email di presentazione nel processo commerciale, suonino al meglio.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Si integra perfettamente con MS Office, Google, i browser web e altre app per controllare automaticamente i contenuti

Fornisce suggerimenti avanzati di modifica per migliorare frasi e paragrafi grammaticalmente corretti

Offre uno strumento di IA generativa per aiutare a scrivere e riscrivere i contenuti

Assicura che tutti i contenuti siano originali grazie al controllore di plagio

Limiti di Grammarly

Alcune correzioni automatiche di nomi e altre parole uniche possono disturbare l'esperienza di scrittura

Molte funzionalità, tra cui i suggerimenti avanzati per la modifica e le integrazioni fuori dal browser, non sono disponibili nella versione per browser gratis

Prezzi di Grammarly

**Gratis

Premium: $12/mese per un utente

$12/mese per un utente Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4,7/5 (4.300+ recensioni)

4,7/5 (4.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.900+ recensioni)

8. Intercom

Via Intercom Grazie all'ascesa dell'IA nell'automazione del marketing, strumenti come Intercom stanno diventando strumenti di inbound marketing sempre più importanti. Gli utenti possono usufruire di chat dal vivo e di un chatbot abilitato dall'IA per migliorare la conversazione con i clienti attuali e potenziali.

Le migliori funzionalità/funzione di Intercom

Una finestra In arrivo condivisa permette ai team commerciali, di marketing e di assistenza clienti di rimanere sulla stessa pagina

Le opzioni di consegna multicanale sono disponibili attraverso un sito web, email e SMS

Una base di conoscenze estesa e una biblioteca di aiuto per costruire lo strumento e ottimizzarne l'uso nel tempo

Impressionante facilità d'uso, soprattutto se si considera il complesso motore IA in esecuzione in background

Limiti dell'Intercom

I blocchi degli annunci a volte segnalano lo strumento Intercom come una pubblicità, riducendo la sua efficacia

Il supporto clienti individuale può essere lento

Prezzi dell'Intercom

Standard: $74/mese

$74/mese Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni Intercom

G2: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.700 recensioni) Capterra: 4,5/5 (970+ recensioni)

9. Ciao barra

/$$$img/ https://www.hellobar.com/wp-content/uploads/2018/06/behavior-flow.png

/$$$img/

Via Ciao barra Come suggerisce il suo simpatico nome, Hello Bar è uno strumento di acquisizione di contatti che si integra direttamente con il vostro sito web. Da qui, varie opzioni di pop-up, barra e slider vi aiutano a catturare l'attenzione del vostro pubblico, a convertirlo in lead e a migliorare il vostro inbound marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Hello Bar

L'ampio intervallo di opzioni per raccogliere più contatti sul sito web lo rende uno degli strumenti di inbound marketing più versatili per la cattura di contatti

Le barre a scorrimento attirano l'attenzione del pubblico senza distrarre l'attenzione dagli altri contenuti dell'inbound marketing

Gli avvisi per gli utenti possono inviare messaggi mirati ai visitatori del sito web in momenti chiave del loro viaggio

Il targeting avanzato vi permette di indirizzare i messaggi nei punti più rilevanti

Limiti della barra di benvenuto

Può solo catturare lead, mentre alcuni dei suoi concorrenti offrono strumenti più completi di automazione del marketing e inbound marketing

Limitata funzionalità/funzione di notifica dell'ingresso di nuovi contatti nel sistema

Prezzi di Hello Bar

Inizio: Free Forever

Free Forever Crescita: $29/mese

$29/mese Premium: $49/mese

$49/mese Elite: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Hello Bar

G2: 3.5/5 (4+ recensioni)

3.5/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

10. Calendly

/$$$img/ https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/1CchLiLlIMCrQuEpzITkPgasset/4fe56c797faae267d6112e870dfb7684/Multiple\_Event\_Types\_cropped.png?w=2932&h=1910&q=85&fm=png Strumenti di inbound marketing da Calendly /$$$img/

Via Calendly Qualsiasi discussione sugli strumenti di inbound marketing non sarebbe completata senza aver preso in considerazione almeno gli strumenti di calendario di marketing . Fortunatamente, Calendly è il migliore sul mercato quando si tratta di programmare riunioni online, sia internamente che con i contatti in attesa di essere coltivati e contattati.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Integrazione nativa del calendario che evita doppie prenotazioni o sovrapposizioni e consente di contrassegnare automaticamente le riunioni sui calendari di tutte le parti in causa

Integrazione concalendari condivisi per i team di inbound marketing che non assegnano lead specifici a membri specifici del team per il follower

Libreria estesa diIntegrazioni con Calendly con altri strumenti di inbound marketing, come ad esempio $$$a

Funzionalità di automazione del marketing attraverso follower automatici e informazioni aggiuntive da inviare prima delle riunioni programmate

Limiti di Calendly

Occasionali crash che possono interrompere il processo di pianificazione da entrambe le parti

Può avere difficoltà a sincronizzare un alto volume di calendari in un'azienda che si occupa di inbound marketing

Prezzi di Calendly

Base: sempre gratis

sempre gratis Essenziale: $8/mese per utente

$8/mese per utente Professionisti: $12/mese per utente

$12/mese per utente Teams: $16/mese per utente

$16/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.800+ recensioni)

Convincere e convertire il pubblico con i migliori strumenti di inbound marketing

Le strategie di inbound marketing sono complesse, quindi non è una sorpresa sapere che non esiste un unico strumento di inbound marketing "migliore".

Al contrario, le migliori strategie utilizzano una combinazione di strumenti e trovano il modo di integrarli per ottenere prestazioni ottimali.

ClickUp ne è un esempio. Il nostro software non pretende di offrire una programmazione dei social media o un'analisi web avanzata. Ma può integrarsi con gli strumenti di inbound marketing che offrono questi servizi, creando un hub per tutto ciò che riguarda l'inbound marketing.

Quindi, cosa state aspettando? Se state cercando di potenziare i vostri lavori richiesti dall'inbound marketing, è il momento di iniziare. Create oggi stesso il vostro account ClickUp gratuito .