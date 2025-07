Le migliori alternative a Loomly per una gestione più intelligente dei social media nel 2025

Loomly si è ritagliato un nome solido tra i social media marketer grazie ai suoi strumenti di pianificazione, ai calendari dei contenuti intuitivi e alle funzionalità/funzioni di collaborazione in team integrate. È elegante, ha un'interfaccia pulita e rende relativamente facile mantenere il flusso dei tuoi contenuti.

Tuttavia, non è perfetto. La funzionalità di analisi non è sempre così approfondita come vorresti. Inoltre, se hai bisogno di automazioni più avanzate, integrazioni più profonde e approfondimenti basati sull'IA, Loomly potrebbe iniziare a sembrarti un po'... basilare.

E non parliamo nemmeno di quanto velocemente i prezzi possono salire con la crescita del tuo team.

Se questa è la tua esperienza con Loomly, è ora di cercare opzioni migliori. In questo blog abbiamo elencato alcune valide alternative a Loomly che offrono funzionalità/funzioni di social media marketing impressionanti, analisi più avanzate e tutto ciò che serve nel rispetto del tuo budget.

Alternative a Loomly in breve

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Loomly in base alle funzionalità/funzioni di gestione dei social media, alla struttura e ai prezzi.

Strumenti Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni (singoli utenti, piccole imprese, aziende di medie dimensioni e grandi aziende) IA integrata per la generazione automatica di report, calendario condiviso, modelli per la pianificazione dei contenuti, strumenti di collaborazione e automazione del flusso di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente Buffer Piccole e medie imprese e autori Pubblicazione automatizzata, modelli per social media e analisi approfondite Gratis; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese Hootsuite Aziende di medie dimensioni e grandi aziende Monitoraggio delle tendenze, monitoraggio delle prestazioni e IA integrata Piani a pagamento a partire da 149 $ al mese per utente CoSchedule Piccole e medie imprese Automazione del flusso di lavoro e pianificazione basata sull'IA Gratis; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente Planable Agenzie di marketing su larga scala Generazione di contenuti IA, cronologia delle versioni e anteprima dei post Gratis; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per area di lavoro Sprout Social Aziende di medie e grandi dimensioni Analisi del sentiment, ascolto social e pianificazione dei contenuti Piani a pagamento a partire da 199 $ al mese per utente Agorapulse Aziende Reportistica sull'engagement per più canali, finestra In arrivo condivisa e strumenti di IA per i social media Gratis; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese per utente SocialPilot Startup e piccole imprese Idee di contenuti generati dall'IA, finestra In arrivo unificata e gestione degli annunci Piani a pagamento a partire da $30/mese Più tardi Aziende di medie e grandi dimensioni che gestiscono campagne di influencer marketing Monitoraggio degli influencer, suggerimenti di hashtag, Linkin. bio Piani a pagamento a partire da $25/mese Sendible Aziende e agenzie di marketing Monitoraggio UTM, analisi e suggerimenti sui contenuti Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese SocialBee Startup e autori Idee di contenuti basate sull'IA, riciclaggio dei contenuti e pianificazione dei post Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese

Perché scegliere alternative a Loomly?

Loomly è un solido punto di partenza per la pianificazione dei contenuti, la programmazione dei social media e la collaborazione, soprattutto per i team più piccoli. Tuttavia, man mano che la tua strategia sui social media si espande, potresti incontrare alcune limitazioni.

Analisi limitate : mancano analisi approfondite come la segmentazione del pubblico, le tendenze dei click-through e il monitoraggio del ROI

Automazioni di base : non supporta flussi di lavoro complessi, risposte automatiche o pianificazioni in più passaggi

Problemi relativi al prezzo : diventa rapidamente costoso senza offrire funzionalità/funzioni proporzionalmente avanzate

Strumenti di coinvolgimento mancanti : nessuna finestra In arrivo unificata o strumenti integrati per gestire risposte, commenti o messaggi diretti

Social listening limitato : offre informazioni minime e non dispone di funzionalità/funzioni di ascolto affidabili

Integrazioni limitate: non si connette facilmente con strumenti CRM di nicchia, autori di contenuti IA o software avanzati

Loomly funziona bene per la pianificazione semplice e il lavoro di squadra. Tuttavia, passare a un software di gestione delle campagne più avanzato potrebbe essere la mossa migliore. Soprattutto se miri a una portata più ampia, approfondimenti più dettagliati e flussi di lavoro più intelligenti.

🧠 Curiosità: Il famigerato pulsante "Mi piace" di Facebook stava per chiamarsi " Awesome" (Fantastico).

Le 11 migliori alternative a Loomly da utilizzare

Ora che sai che Loomly è piuttosto limitante per la gestione avanzata dei social media e del content marketing, esploriamo alcune alternative più adatte alle tue esigenze.

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione dei contenuti, i flussi di lavoro dei progetti e la collaborazione)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Va oltre la pianificazione dei contenuti per gestire tutte le attività sui social media in un unico posto. Pensa ad analisi approfondite in tempo reale, IA integrata, automazione del flusso di lavoro, modelli di scrittura di contenuti per campagne sui social media e molto altro ancora!

Per iniziare, il Calendario di ClickUp ti aiuta a programmare i post sui social media, assegnare attività di marketing e pianificare riunioni da un'unica interfaccia unificata. Si aggiorna in tempo reale, garantendo che tutto il tuo team rimanga allineato.

Puoi personalizzare la visualizzazione (giornaliera, settimanale, mensile) e collegarla a Google, Outlook o Apple Calendar per gestire tutti gli eventi in un unico posto, senza dover più destreggiarti tra più app.

Visualizza le sequenze temporali delle campagne, collabora ai piani di gestione dei social media e accedi a report dettagliati con ClickUp Marketing

Ti consente di gestire visivamente la tua pipeline di contenuti trascinando le attività dalle sezioni Backlog o Overdue alle Priorità, assicurando che i post più importanti siano sempre in primo piano. A ogni attività può essere assegnata una priorità, rendendo facile concentrarsi sulle campagne ad alto impatto.

La sezione Backlog ti aiuta a tenere traccia delle idee di contenuti non programmati, in modo da poter riempire rapidamente le lacune nel tuo calendario secondo necessità. La parte migliore? Il Calendario ClickUp è alimentato dall'IA. Può consigliarti gli orari ideali per la pubblicazione in base al tuo flusso di lavoro, aiutandoti a ottimizzare facilmente la tua strategia di contenuto.

A proposito di IA, ClickUp Brain ti aiuta a individuare le lacune nella tua strategia sui social media, a riepilogare/riassumere lo stato di avanzamento e a generare idee per contenuti, didascalie e post.

Riepiloga/riassumi lo stato di avanzamento, genera didascalie e post e crea strategie per i social media con ClickUp Brain

Il tuo team dedicato ai contenuti può creare in blocco didascalie Instagram su un tema relativo a un prodotto, adattarle a diverse piattaforme e persino redigere brief completi per le campagne e roadmap di content marketing in pochi minuti. Hai bisogno di risposte predefinite per i commenti più frequenti o di testi per gli annunci a pagamento? Brain può fare anche questo!

In breve, ClickUp per i team di marketing semplifica il brainstorming, la definizione di strategie e l'esecuzione di campagne sui social media da un unico posto. Assegna attività di progettazione al team creativo e monitora le approvazioni dei post utilizzando stati personalizzati come "Bozza", "Pronto per la revisione" e "Pianificato" e gestisci tutto, dai contenuti al feedback, in un'unica area di lavoro.

Non sai da dove iniziare con il social media marketing? I modelli di pianificazione dei social media di ClickUp sono un ottimo punto di partenza.

Ottieni un modello gratis Organizza e pianifica i contenuti con il modello avanzato per social media di ClickUp

Il modello avanzato per social media di ClickUp, ad esempio, ti consente di organizzare i post per canale, stato di pubblicazione e partnership. Pianifica i contenuti futuri, monitora le collaborazioni con i brand e fai brainstorming di nuove idee basate sulle tendenze emergenti, il tutto in un'unica bacheca personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I principianti potrebbero inizialmente trovare un po' opprimenti le funzionalità/funzioni di reportistica dei progetti, molto ampie e personalizzabili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare la creazione dei nostri contenuti social e digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina inoltre tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti di ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare attività/passaggi successivi (soddisfacendo così l'esigenza di monitoraggio e follow-up del nostro ciclo di creazione dei contenuti).

💡 Suggerimento: passa con il mouse sull'attività nel Calendario di ClickUp e clicca su Piano. I tempi disponibili verranno visualizzati nel calendario in base alla durata stimata dell'attività. Quindi, passa con il mouse sul giorno e sull'ora in cui desideri pianificare l'attività, clicca su Blocca tempo e aggiungi i dettagli per creare un evento.

2. Buffer (ideale per piccoli team e influencer che gestiscono campagne su una o due piattaforme social)

via Buffer

Sebbene Loomly sia intuitivo e abbia un'interfaccia pulita, è fortemente orientato verso flussi di lavoro strutturati e sistemi di approvazione, ideali per processi rigidi. Buffer, d'altra parte, offre un'esperienza più flessibile per singoli autori, piccole imprese e team agili.

Ha una curva di apprendimento minima, funzionalità di post-pianificazione più veloci, modelli per social media e prezzi trasparenti. Questo lo rende una piattaforma di gestione dei social media più accessibile per gli utenti che desiderano iniziare rapidamente senza dover navigare tra complessi livelli di collaborazione o impostazioni di autorizzazione.

Le funzionalità/funzioni principali di Buffer includono la pianificazione multipiattaforma, analisi complete e un assistente IA integrato per la scrittura di didascalie, tutte disponibili anche nei piani di livello inferiore. Inoltre, la funzionalità Start Page consente agli utenti di creare una pagina di destinazione personalizzabile per indirizzare il traffico dai profili social.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Scopri i momenti migliori, i formati e le frequenze per pubblicare sui vari social network

Tagga e ricicla i contenuti più performanti e salva nuove idee

Identifica quali contenuti funzionano meglio su ciascuna piattaforma e perché

Crea landing page accessibili direttamente dai profili social

Crea un hub di conoscenze con guide di stile e standard di contenuto

Automatizza la pubblicazione e rispondi ai commenti su più social network

Limiti di Buffer

Il sistema spesso rallenta durante l'elaborazione di grandi set di dati

Gestire Pinterest da Buffer è un po' complicato

Prezzi di Buffer

Free Forever

Essenziali: A partire da 6 $ al mese

Team: A partire da 12 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Buffer?

Una recensione su Capterra recita:

Adoro il fatto che sia possibile gestire 3 canali gratuitamente: è una risorsa molto conveniente per i client che desiderano una piattaforma esterna a Meta Business per la pianificazione/programmazione dei contenuti! Buffer ha limitato l'analisi personale di LinkedIn! Tuttavia, è possibile collegare un account LinkedIn personale se si gestiscono account personali.

Adoro il fatto che sia possibile gestire 3 canali gratis: è stata una risorsa molto conveniente per i client che desideravano una piattaforma diversa da Meta Business per la pianificazione/programmazione dei contenuti! Buffer ha limitato l'analisi personale di LinkedIn! Tuttavia, è possibile collegare un account LinkedIn personale se si gestiscono account personali.

3. Hootsuite (il migliore per il trendjacking su più account social media)

tramite Hootsuite

Quasi 9 clienti su 10 utilizzano i social media per rimanere aggiornati sulle tendenze e sui momenti culturali. Ecco perché i brand devono monitorare e interagire con gli argomenti emergenti per aumentare la visibilità e connettersi con il proprio pubblico.

Hootsuite combina la pianificazione dei social media con funzionalità di monitoraggio delle tendenze, qualcosa che Loomly non offre. I suoi maggiori punti di forza risiedono nella gestione dei social media a livello aziendale. Ottieni una dashboard unificata per la pianificazione, la pubblicazione, l'ascolto social e l'analisi dettagliata dei social media sulle principali piattaforme.

Hootsuite offre anche supporto per il marketing dei contenuti basato sull'IA, potenti funzionalità/funzioni di collaborazione in team e integrazioni native con strumenti come Canva, Google Drive e Adobe.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Pianifica i post su tutte le principali piattaforme social da un unico calendario facile da usare

Monitora le prestazioni con analisi approfondite che mostrano il coinvolgimento, la portata e il ROI

Genera didascalie e idee per i contenuti utilizzando OwlyWriter di Hootsuite, basato sull'IA

Monitora le tendenze e le menzioni del tuo brand in tempo reale con gli strumenti di social listening

Rispondi a messaggi e commenti da più account in un'unica finestra In arrivo

Collega strumenti come Canva, Google Drive e Dropbox per semplificare la creazione di contenuti

Collabora con i team utilizzando flussi di lavoro di approvazione, ruoli e autorizzazioni

Limiti di Hootsuite

Rispondere ai messaggi diretti e ai commenti da questa piattaforma di gestione dei social media richiede tempo

La piattaforma di analisi può sembrare troppo complessa per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Hootsuite

Standard: 149 $/utente al mese

Avanzato: 399 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,2/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (3.000 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Hootsuite?

Una recensione su G2 dice:

*Mi piace la possibilità di scrivere e modificare didascalie per più piattaforme di social media nell'interfaccia "Crea post". Mi piace anche poter pubblicare direttamente sulle piattaforme di social media della mia organizzazione da Hootsuite. Uso Hootsuite 4-5 volte a settimana, a seconda del mio programma di lavoro, quindi direi che lo uso abbastanza. È anche abbastanza facile ricollegare gli account quando vengono disconnessi (per qualsiasi motivo)

👀 Lo sapevi? Le aziende che offrono un'esperienza cliente eccezionale ottengono margini lordi superiori del 26% rispetto alla concorrenza. Quindi, utilizza i tuoi canali social per identificare e risolvere i reclami dei clienti.

4. CoSchedule (ideale per identificare le lacune nei programmi dei contenuti e richiedere i post più performanti)

via CoSchedule

Loomly gestisce bene la pianificazione e la gestione dei contenuti, ma CoSchedule fa un passo avanti con strumenti basati sull'IA che ti aiutano a individuare le lacune e ad adeguare facilmente le priorità utilizzando la riprogrammazione drag-and-drop.

Con attività riutilizzabili, modelli di calendario dei contenuti e flussi di lavoro di approvazione integrati, CoSchedule semplifica il processo e fa risparmiare tempo. Offre inoltre informazioni dettagliate sulle prestazioni di pubblicazione per vedere cosa funziona e dove migliorare.

Per i brand che desiderano rimanere organizzati e strategici e mantenere una presenza online coerente, CoSchedule offre una flessibilità migliore rispetto a Loomly.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoSchedule

Crea, organizza e monitora più messaggi sui social media individualmente o in gruppo

Automatizza i flussi di lavoro dei social media con modelli di attività riutilizzabili e processi di approvazione

Ottimizza i tempi di pubblicazione in base all'attività del pubblico e rimetti automaticamente in coda i contenuti migliori

Misura le prestazioni attraverso report integrati che offrono approfondimenti sul coinvolgimento e la portata

Collabora con i team alla gestione dei progetti sui social media assegnando attività, impostando scadenze e monitorando lo stato di avanzamento

Limiti di CoSchedule

Non è integrato con Google Business Profile

Il team del supporto clienti impiega molto tempo per risolvere i problemi

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratuito

Calendario social: 29 $ al mese per utente

Agency Calendar: 69 $ al mese per utente

Calendario dei contenuti: Prezzi personalizzati

Marketing Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di CoSchedule?

Una recensione su Capterra dice:

CoSchedule ha trasformato l'elaborazione del flusso di lavoro in una forma d'arte! In qualità di leader di un team di scrittori, non riesco a dirti quanto tempo ho risparmiato con questa applicazione. È facile da programmare, assegnare e monitorare, fino alla condivisione dei contenuti su una varietà di piattaforme di social media. Un po' costoso, ma è un assistente virtuale e questo lo rende molto più economico di un dipendente a tempo pieno!

CoSchedule ha trasformato l'elaborazione del flusso di lavoro in una forma d'arte! In qualità di leader di un team di scrittori, non riesco a dirti quanto tempo ho risparmiato con questa applicazione. È facile da programmare, assegnare e monitorare, fino alla condivisione dei contenuti su una varietà di piattaforme di social media. Un po' costoso, ma è un assistente virtuale e questo lo rende molto più economico di un dipendente a tempo pieno!

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

5. Planable (ideale per il brainstorming e la pianificazione dei contenuti dei social media)

via Planable

Circa l'84% dei marketer afferma che l'IA li aiuta a creare contenuti di alta qualità più rapidamente. Con Loomly, tuttavia, avrai bisogno di plugin esterni per integrare l'IA nella gestione dei tuoi social media.

Planable, invece, ti consente di generare didascalie, raccogliere idee e riscrivere contenuti per diversi toni o piattaforme, il tutto direttamente all'interno dei suoi flussi di lavoro.

Si distingue davvero per i suoi strumenti di collaborazione avanzati e un'interfaccia visiva e live. Supporta diversi formati di contenuti e offre un'anteprima pixel-perfect di come appariranno i post una volta pubblicati.

In breve, offre tutto ciò che offre Loomly, ma in modo più veloce, collaborativo e basato sull'IA. Queste qualità lo rendono uno dei migliori strumenti di gestione dei social media per agenzie e aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planable

Utilizza strumenti di IA per generare, riscrivere o espandere le didascalie dei post direttamente all'interno della piattaforma

Collabora in tempo reale con i membri del team tramite commenti, suggerimenti e approvazioni

Visualizza in anteprima i post esattamente come appariranno sui social media prima di pubblicarli

Organizza le risorse con la pianificazione drag-and-drop e cartelle di contenuti multilivello

Gestisci le approvazioni con flussi di lavoro personalizzati per approvazioni singole o multilivello

Tieni traccia delle modifiche utilizzando la cronologia delle versioni per visualizzare e ripristinare le modifiche precedenti

Semplifica la pubblicazione con integrazioni dirette ai canali social media come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e altri ancora

Limiti di Planable

La funzionalità di analisi e reportistica dello strumento di gestione dei social media non offre approfondimenti dettagliati

Non puoi pubblicare direttamente su Instagram Stories e Pinterest

Prezzi pianificabili

Free Forever

Base: 39 $/mese per area di lavoro

Pro: 59 $ al mese per area di lavoro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planable

G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Planable?

Un recensore di G2 dice:

Mi piace la facilità di collaborazione, l'approvazione dei client, l'app, la possibilità di organizzare i commenti sotto ogni post e molto altro ancora! Mi piace quanto sia conveniente e quanto siano chiari con le loro strutture di fatturazione. Il supporto clienti è da 10/10 ed è un'esperienza davvero piacevole.

Mi piace la facilità di collaborazione, l'approvazione dei client, l'app, la possibilità di organizzare i commenti sotto ogni post e molto altro ancora! Mi piace quanto sia conveniente e quanto siano chiari con le loro strutture di fatturazione. Il supporto clienti è da 10/10 ed è un'esperienza davvero piacevole.

📮 ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con sei persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente sei connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

6. Sprout Social (il migliore per il social listening e l'analisi del sentiment)

tramite Sprout Social

Circa il 61% delle aziende utilizza il social listening per potenziare il lavoro richiesto dai social media e l'82% lo considera essenziale per la propria strategia sui social media. Ma con Loomly non otterrai tutto questo, e chi vuole destreggiarsi con un altro strumento di monitoraggio separato?

Sprout Social è una piattaforma che offre funzionalità avanzate di ascolto social, strumenti di coinvolgimento in tempo reale e analisi. Tiene traccia delle menzioni del marchio, delle tendenze delle parole chiave e delle discussioni dei concorrenti su tutti i canali, anche quando il tuo marchio non è taggato direttamente. Con la sua finestra In arrivo intelligente, i report personalizzabili e l'analisi del sentiment basata sull'IA, il tuo team di marketing può rispondere più rapidamente alle tendenze e stare al passo con i tempi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Tieni traccia delle menzioni del marchio, delle parole chiave e delle conversazioni dei concorrenti

Accedi a tutti i messaggi, i commenti e i DM in un'unica finestra In arrivo per interagire più facilmente

Genera report approfonditi e personalizzabili per misurare le prestazioni e il ROI del lavoro richiesto dai social media

Collabora con il tuo team utilizzando flussi di lavoro di approvazione, assegnazione di attività e note interne

Pianifica e pubblica contenuti su più piattaforme con un calendario visivo dei contenuti

Monitora il sentiment in tempo reale per capire cosa pensa il tuo pubblico del tuo brand

Limiti di Sprout Social

Questo strumento di gestione dei social media è più costoso rispetto ad altre alternative a Loomly

I team di piccole dimensioni e i principianti potrebbero sentirsi sopraffatti

Prezzi di Sprout Social

Standard: 199 $ al mese per utente

Professionale: 299 $ al mese per utente

Avanzato: 399 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Influencer Marketing: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Sprout Social?

Un recensore di Capterra scrive:

Adoro la possibilità di avere un numero illimitato di account insieme ai report sulla concorrenza e all'integrazione IA. Non mi piace il costo, ma lo trovo abbastanza ragionevole per le funzionalità/funzioni offerte.

Adoro la possibilità di avere un numero illimitato di account insieme ai report sulla concorrenza e all'integrazione con l'IA. Non mi piace il costo, ma lo trovo abbastanza ragionevole per le funzionalità/funzioni offerte.

🧠 Curiosità: La foto più apprezzata su Instagram è un semplice uovo. Sì, proprio un uovo! È stata pubblicata da @world_record_egg per battere il record di like.

7. Agorapulse (il migliore per gestire l'engagement su più account social media)

via Agorapulse

A differenza di Loomly, Agorapulse è dotato di un sistema di assegnazione e etichettatura dei messaggi nella finestra In arrivo. Consente di indirizzare i messaggi in arrivo ai membri del team giusti, aggiungere etichette per contestualizzarli e monitorare ogni risposta. È più adatto ai brand che gestiscono volumi elevati di interazioni sui social e team di assistenza clienti molto impegnati.

Oltre alla gestione semplificata della finestra In arrivo, Agorapulse offre la pianificazione di contenuti in blocco, l'accodamento dei post e report dettagliati ed esportabili sul monitoraggio delle prestazioni. Include anche un'analisi della concorrenza integrata, strumenti avanzati per la collaborazione in team e un calendario dei contenuti unificato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agorapulse

Combina tutti i tuoi messaggi, commenti e menzioni dai canali social in un'unica finestra In arrivo

Pianifica i post in blocco e organizzali con etichette e code

Ottieni report chiari su engagement, crescita del pubblico e performance dei contenuti con l'analisi dei social media

Assegna facilmente attività e approvazioni relative alla gestione dei social media ai membri del team

Monitora le menzioni del tuo marchio e l'attività dei concorrenti sui social media

Utilizza strumenti di IA per i social media per generare e automatizzare i contenuti

Limiti di Agorapulse

Alcune funzionalità/funzioni necessarie, come l'integrazione con Canva, il monitoraggio degli annunci su TikTok e LinkedIn e l'analisi approfondita, sono disponibili solo nei piani a pagamento

Le funzionalità/funzioni di gestione della community possono essere talvolta difettose

Prezzi di Agorapulse

Free Forever

Standard: 99 $ al mese per utente

Professionale: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 199 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4,5/5 (oltre 950 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Agorapulse?

Una recensione su G2 dice:

Agorapulse è uno strumento incredibilmente intuitivo che semplifica la gestione dei social media. Adoro la facilità con cui posso organizzare il mio calendario dei contenuti e rimanere al passo con il mio programma di pubblicazione, il che mi fa risparmiare una notevole quantità di tempo ogni settimana. Un'altra funzionalità/funzione eccezionale è il loro eccellente team di assistenza, sempre cordiale, disponibile e veloce nel risolvere qualsiasi problema.

Agorapulse è uno strumento incredibilmente intuitivo che semplifica la gestione dei social media. Adoro la facilità con cui posso organizzare il mio calendario dei contenuti e rimanere al passo con il mio programma di pubblicazione, il che mi fa risparmiare una notevole quantità di tempo ogni settimana. Un'altra funzionalità/funzione eccezionale è il loro eccellente team di assistenza, sempre cordiale, disponibile e veloce nel risolvere qualsiasi problema.

📖 Leggi anche: KPI di content marketing da monitorare

via SocialPilot

Mentre Loomly si concentra principalmente sulla pianificazione dei post e sulla pianificazione dei contenuti, SocialPilot fa un passaggio in più. Consente agli utenti di gestire i commenti sui social media, i messaggi e persino le recensioni da piattaforme di terze parti attraverso un'unica finestra In arrivo.

Questo rende più facile per i brand rimanere reattivi, costruire fiducia e non perdere mai l'occasione di interagire con il proprio pubblico.

Oltre a ciò, questo strumento di gestione dei social media offre anche potenti funzionalità/funzioni come la pianificazione in blocco, il calendario dei contenuti, strumenti di collaborazione in team e analisi dettagliate. Supporta più canali social, aiuta a gestire gli account dei client e offre reportistica white label.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialPilot

Gestisci commenti, messaggi e recensioni da un'unica finestra In arrivo

Collabora con i membri del team utilizzando l'accesso basato sui ruoli e i flussi di lavoro di approvazione

Analizza le prestazioni con analisi approfondite e metriche di coinvolgimento

Crea e personalizza report white label per i tuoi client

Pianifica facilmente i contenuti utilizzando un calendario visivo dei contenuti

Crea idee per i contenuti con i suggerimenti integrati

Potenzia i post direttamente dalla dashboard con l'integrazione degli annunci

Limiti di SocialPilot

È necessario eseguire l'aggiornamento a un livello superiore per funzionalità/funzioni specifiche della piattaforma come il tagging e l'utilizzo dello strumento di collaborazione su Instagram

Pubblicare su X (precedentemente Twitter) non è così semplice come con altre alternative a Loomly

Prezzi di SocialPilot

SocialPilot

Essenziale: 30 $ al mese

Standard: 50 $ al mese

Premium: 100 $ al mese

Ultimate: 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2: 4,5/5 (oltre 830 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 370 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di SocialPilot?

Una recensione su Capterra recita:

Mi piace la sua dashboard, semplificata e ordinata. Consente una facile gestione, anche per i principianti. Nonostante la sua interfaccia intuitiva, SocialPilot offre molte funzionalità/funzioni. Pianificazione delle pubblicazioni, analisi delle prestazioni, collaborazione in team, gestione degli annunci, ecc. C'è tutto. [Ma] A volte si verificano alcuni problemi di caricamento delle pagine. Il prezzo è leggermente superiore rispetto ad alcuni concorrenti.

Mi piace la sua dashboard, semplificata e ordinata. Consente una facile gestione, anche per i principianti. Nonostante la sua interfaccia intuitiva, SocialPilot offre molte funzionalità/funzioni. Pianificazione delle pubblicazioni, analisi delle prestazioni, collaborazione in team, gestione degli annunci, ecc. C'è tutto. [Ma] A volte si verificano alcuni problemi di caricamento delle pagine. Il prezzo è leggermente superiore rispetto ad alcuni concorrenti.

9. Later (il migliore per la gestione degli influencer)

via Later

Quasi la metà degli acquirenti effettua acquisti mensili sulla base dei post degli influencer e l'86% lo fa almeno una volta all'anno. Se l'influencer marketing fa parte della tua strategia, Loomly potrebbe non essere all'altezza, poiché non offre strumenti dedicati per la gestione delle partnership con gli autori.

Layer, invece, consente ai social media manager di connettersi con gli autori, gestire le campagne degli influencer e monitorarne le prestazioni in un unico posto. Include uno strumento di collaborazione per marchi e autori, una libreria multimediale, suggerimenti di hashtag e analisi dettagliate per aiutarti a mettere a punto la tua strategia di gestione dei social media.

Funzionalità/funzioni migliori di Later

Pianifica le storie di Instagram e i post con più foto

Collabora con gli influencer tramite Brand Collabs Manager

Accedi ad analisi dettagliate su coinvolgimento, crescita dei follower e orari di pubblicazione

Organizza la tua libreria multimediale e ottieni suggerimenti di hashtag specifici per il tuo settore

Crea una pagina Linkin. bio acquistabile per aumentare il traffico e le vendite commerciali

Limiti successivi

Questo strumento di gestione dei social media non dispone delle funzionalità/funzioni necessarie per gestire campagne su piattaforme diverse da Instagram

È necessario acquistare un piano separato per gestire l'influencer marketing

Prezzi in un secondo momento

Starter: 25 $ al mese

Crescita: 45 $/mese

Avanzato: 80 $ al mese

Agenzia: 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Influencer marketing: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni successive

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Later?

Una recensione su G2 recita:

Adoro il modo in cui Later Influence mantiene tutto organizzato, semplificando la gestione delle collaborazioni, il monitoraggio delle scadenze e la comunicazione con i brand. L'interfaccia intuitiva semplifica l'intero processo, dalla scoperta delle opportunità all'analisi delle prestazioni delle campagne. Mi aiuta a tenere sotto controllo le mie partnership senza sentirmi sopraffatto.

Adoro il modo in cui Later Influence mantiene tutto organizzato, semplificando la gestione delle collaborazioni, il monitoraggio delle scadenze e la comunicazione con i brand. L'interfaccia intuitiva semplifica l'intero processo, dalla scoperta delle opportunità all'analisi delle prestazioni delle campagne. Mi aiuta a tenere sotto controllo le mie partnership senza sentirmi sopraffatto.

10. Sendible (il migliore per il monitoraggio UTM sui social media e la gestione dei client)

via Sendible

Sendible integra strumenti di gestione dei client che consentono alle agenzie e ai team di gestire in modo efficiente gli account di più client da un'unica dashboard. Offre inoltre report personalizzati e funzionalità di collaborazione su misura per le agenzie.

Le funzionalità/funzioni chiave includono il monitoraggio UTM integrato, che aggiunge automaticamente codici di monitoraggio per una migliore misurazione delle campagne. È inoltre disponibile una finestra In arrivo unificata per la gestione dei commenti, analisi e reportistica avanzate, ascolto social e suggerimenti sui contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sendible

Gestisci commenti, messaggi e recensioni in una finestra In arrivo unificata

Aggiungi automaticamente il monitoraggio UTM ai link per un migliore monitoraggio delle campagne

Crea report personalizzabili e brandizzati per i tuoi client o team

Collabora con i membri del team utilizzando ruoli, autorizzazioni e flussi di lavoro di approvazione

Monitora le menzioni del marchio e le parole chiave con gli strumenti di social listening

Scopri idee di contenuti con suggerimenti integrati

Limiti di Sendible

Non è il miglior strumento di gestione dei social media per gestire gli annunci a pagamento

I piani sono piuttosto costosi per le piccole imprese e gli autori

Prezzi di Sendible

Autore: 29 $ al mese

Traction: 89 $ al mese

Scala: 199 $/mese

Avanzato: 299 $/mese

Enterprise: 750 $/mese

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2: 4,5/5 (oltre 880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Sendible?

Un recensore di Capterra dice:

È facile programmare i contenuti su molte piattaforme, tra cui Instagram, Pinterest, Google My Business (sì, dovresti pubblicare anche lì!). C'è un'integrazione con Canva che rende la creazione di grafica molto più semplice ed efficiente. Inoltre, è molto facile curare nuovi contenuti e aggiungere feed RSS. Direi la loro app: sono spesso in viaggio e poter pubblicare contenuti tramite l'app sarebbe l'ideale. Non è intuitiva come la piattaforma desktop. Speriamo che ci stiano lavorando, è molto probabile.

È facile programmare i contenuti su molte piattaforme, tra cui Instagram, Pinterest, Google my Business (sì, dovresti pubblicare anche lì!). C'è un'integrazione con Canva che rende la creazione di grafica molto più semplice ed efficiente. Inoltre, è molto facile curare nuovi contenuti e aggiungere feed RSS. Direi la loro app: sono spesso in viaggio e poter pubblicare contenuti tramite l'app sarebbe l'ideale. Non è intuitiva come la piattaforma desktop. Speriamo che ci stiano lavorando, è molto probabile.

👀 Lo sapevi? I marketer che utilizzano l'IA hanno il 25% di probabilità in più di riportare esiti positivi rispetto a quelli che non lo fanno.

11. SocialBee (il migliore per la generazione di contenuti social basati sull'IA)

via SocialBee

SocialBee ti aiuta a creare contenuti in modo efficiente, analizzare i dati del pubblico e ottimizzare le strategie di pubblicazione.

SocialBee offre anche funzionalità di pianificazione semplice, categorizzazione dei contenuti e strumenti di coinvolgimento del pubblico che aiutano a mantenere una presenza social coerente. L'interfaccia intuitiva è un vantaggio che aiuta tutti a utilizzare facilmente le funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBee

Usa l'IA per generare idee di contenuti e velocizzare la creazione dei post

Pianifica i post su più piattaforme social con facilità

Organizza i contenuti in categorie per pubblicare post equilibrati e coerenti

Interagisci con il tuo pubblico attraverso la gestione dei commenti e dei messaggi

Analizza le prestazioni con report dettagliati e approfondimenti

Collabora con i membri del team utilizzando l'accesso basato sui ruoli e i flussi di lavoro

Ricicla automaticamente i contenuti evergreen per massimizzare la portata

Limiti di SocialBee

La piattaforma offre opzioni di integrazione limitate

Le analisi avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di SocialBee

Bootstrapped: 29 $ al mese

Accelerate: 49 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2: 4,8/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di SocialBee?

Una recensione su G2 recita:

SocialBee semplifica l'organizzazione dei miei contenuti grazie alle raccolte di hashtag e alla pianificazione basata su categorie, che mi aiutano ad assicurarmi che i miei post siano in linea con i miei pilastri di contenuto. Una delle funzionalità/funzioni che apprezzo di più è la possibilità di determinare automaticamente se un video YouTube deve essere un video breve o completo in base alla lunghezza e all'orientamento del video, facendomi risparmiare tempo.

SocialBee semplifica l'organizzazione dei miei contenuti grazie alle raccolte di hashtag e alla pianificazione basata su categorie, che mi aiutano ad assicurarmi che i miei post siano in linea con i miei pilastri di contenuto. Una delle funzionalità/funzioni che apprezzo è la possibilità di determinare automaticamente se un video YouTube deve essere un video breve o completo in base alla lunghezza e all'orientamento del video, facendomi risparmiare tempo.

Ottimizza il lavoro richiesto dalla gestione dei social media con ClickUp

Loomly funziona per la pianificazione di base, ma non è all'altezza quando si tratta di scalare il lavoro richiesto dal social media marketing. Per i pianificatori visivi, Planable offre una configurazione più intuitiva. Vuoi didascalie e pianificazione generate dall'IA? SocialBee e Predis. ai sono ottime scelte. Hai bisogno di flussi di lavoro a livello aziendale? CoSchedule e Sprout Social sono la soluzione giusta.

Oppure evita le congetture e scegli ClickUp, una potente alternativa a Loomly. Avrai a disposizione strumenti di collaborazione per il team, un calendario basato sull'IA, assistenti IA integrati, automazioni e dashboard personalizzabili per analisi e reportistica approfondite. I modelli gratuiti per la gestione dei social media aiutano a semplificare la gestione delle campagne.

Pronto a salire di livello? Prova ClickUp gratis e gestisci campagne sui social media che aumentano la visibilità e ti connettono al tuo pubblico.