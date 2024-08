10 modelli gratuiti di pianificazione dei media per i team sociali

La scelta di un modello di pianificazione dei media adatto può cambiare le carte in tavola per i responsabili del marketing, gli inserzionisti e i titolari di piccole aziende. Questo semplice strumento può far risparmiare enormi quantità di tempo prezioso, consentendovi di concentrarvi su altri aspetti significativi della vostra azienda, come la ricerca dei clienti e la creazione di idee più coinvolgenti per attirare il vostro pubblico.

In questo post, condivideremo 10 strumenti gratuiti per la condivisione di modelli di piano per i social media ognuno dei quali può aiutarvi a risolvere un problema diverso. Condividiamo anche i componenti chiave da ricercare in un modello di pianificazione dei media.

Non dovrete più cercare su Google "modello gratuito per i media a pagamento"!

Cosa sono i modelli di piano media?

I modelli di pianificazione sono strumenti di pianificazione dei media o framework che forniscono un format strutturato per organizzare e strategizzare le campagne pubblicitarie su vari canali di marketing.

Questi modelli in genere delineano aree vitali quali:

Canali mediatici

Oggetti di marketing

Target di riferimento o buyer personas

Messaggi

Assegnazione del budget

Indicatori chiave di prestazione (KPI)

Programma di pubblicazione

Possono anche delineare metriche come il ROI previsto sui media a pagamento, i tassi di conversione e il traffico del sito web.

Oltre a garantire un'esecuzione fluida e misurabile del processo di pianificazione dei media, questi modelli aiutano le aziende a fare brainstorming e ad apportare modifiche alla loro strategia pubblicitaria basate sui dati.

Ad esempio, un inserzionista ha in programma una campagna pubblicitaria su LinkedIn.

Per prima cosa utilizza un modello di pianificazione media per organizzarsi. Durante questa fase di pianificazione, potrebbe scoprire i punti deboli o le lacune della sua strategia, come ad esempio rendersi conto di non avere il budget necessario per eseguire efficacemente la campagna su tutte le piattaforme proposte. Questo può aiutare a reindirizzare i lavori richiesti per il content marketing su una piattaforma più conveniente come Instagram o Facebook.

In altre parole, i modelli di piano media aiutano a impostare sistemi affidabili e a massimizzare le possibilità di esito positivo di ogni campagna media.

Cosa rende un buon modello di piano media?

Gli elementi chiave dei modelli presenti nei migliori strumenti di piano media includono:

Obiettivi e finalità cancellate : I buoni modelli offrono una sezione per la "descrizione" o gli "obiettivi" per garantire che i vostri oggetti siano a posto e i risultati desiderati

: I buoni modelli offrono una sezione per la "descrizione" o gli "obiettivi" per garantire che i vostri oggetti siano a posto e i risultati desiderati Segmentazione del pubblico : Le campagne mediatiche ad alto ROI mirano a un gruppo specifico di potenziali clienti. Un buon modello di piano media dovrebbe avere una sezione dedicata alle informazioni demografiche, ai dettagli psicografici e ai tratti comportamentali del vostro target e dei vostri clienti

: Le campagne mediatiche ad alto ROI mirano a un gruppo specifico di potenziali clienti. Un buon modello di piano media dovrebbe avere una sezione dedicata alle informazioni demografiche, ai dettagli psicografici e ai tratti comportamentali del vostro target e dei vostri clienti Sequenza : Il modello di piano media deve consentire di impostare la durata delle attività coinvolte, comprese le date di inizio e fine

: Il modello di piano media deve consentire di impostare la durata delle attività coinvolte, comprese le date di inizio e fine Contenuto e messaggi : La carne di qualsiasi campagna mediatica risiede nel suo contenuto. Scegliete un modello di piano media con sezioni di pianificazione dei contenuti per aggiungere tutti i contenuti relativi alla campagna sulle piattaforme dei social media

: La carne di qualsiasi campagna mediatica risiede nel suo contenuto. Scegliete un modello di piano media con sezioni di pianificazione dei contenuti per aggiungere tutti i contenuti relativi alla campagna sulle piattaforme dei social media Ruoli: Il modello di piano media dovrebbe avere anche uno spazio designato per gli assegnatari, in modo che i manager sappiano chi contattare in caso di problemi come i ritardi

Inoltre, i modelli di piano media gratis, come quelli dei migliori siti web, sono molto validi software per il calendario di marketing -Mantenere un registro delle attività, che inizia a documentarle non appena viene creata un'attività. Quando qualcuno modifica l'attività, lascia un commento, reagisce o si impegna in qualsiasi altro modo, tutto viene documentato. Questo aiuta a tracciare la sequenza degli eventi, se necessario.

10 Modelli di piano media da usare nel 2024

Scopriamo alcuni dei migliori modelli di piano media per semplificare il processo di pianificazione dei social media e aiutarvi a ottenere il massimo dalle vostre strategie e campagne pubblicitarie.

1. Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Scarica questo modello

Quasi il 76% delle aziende locali dà la priorità ai contenuti dei social media rispetto a tutti gli altri tipi di media. ClickUp dispone di pratici modelli di piano per i social media per quasi tutte le nicchie e i tipi di campagna e per i diversi canali di marketing.

Il Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp è stato progettato per i social media manager, i media planner e i titolari di piccole aziende per gestire in modo efficace la loro presenza sui social media. La parte migliore è che potete usare Documenti di ClickUp per aggiungere ulteriori dettagli critici come obiettivi, target di mercato, tipi di post, risultati desiderati e risultati, per evitare a tutti di fare avanti e indietro tra più documenti.

Ha due componenti chiave:

Guida introduttiva

Quando si apre questo modello gratis, si trova una "Guida introduttiva" nella sezione della descrizione. La guida spiega le sezioni chiave del modello e come utilizzarlo in modo efficace.

Dopo averla letta, è possibile cancellare la sezione e impostare linee guida personalizzate per le diverse piattaforme mediatiche.

Ad esempio, si può utilizzare questa sezione per spiegare al team il proprio traguardo, condividere ricerche di mercato, documentare il coinvolgimento dei clienti, elencare le attività complessive obiettivi di marketing menzione dei vari canali nel vostro media mix e collegate i post più performanti sui social media come riferimento. Potete anche collegare i contenuti di marketing al calendario editoriale. Questa sezione può essere utilizzata per comunicare il codice di condotta ai collaboratori.

Campi personalizzati

Questo modello dispone di cinque campi personalizzati chiave per monitorare i mesi, le piattaforme dei social media, lo stato dei contenuti, il copywriter e il designer/editor del piano dei contenuti.

È possibile modificare sia il lato destro che il lato sinistro della tabella. Aggiungete i tag di vostra scelta e rimuovete quelli irrilevanti. Tuttavia, i campi predefiniti sono adatti per iniziare il lavoro sui contenuti per i social media di quasi tutte le piattaforme.

La scheda separata Attività secondarie consente ai social media manager di organizzare ulteriormente le cose. Essa elenca tutte le attività create per il team. È possibile creare un titolo e una descrizione per ogni attività e impostare campi personalizzati.

2. Modello di elenco dei media ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di elenco dei media di ClickUp è il più completo di questo elenco. È dotato di quattro sezioni principali, che sono:

Elenco dei media

Descrizione (la guida introduttiva)

Bacheca dei media

Processo multimediale

È possibile visualizzare ulteriormente l'elenco nella vista "lavagna" e utilizzare rapidamente i filtri per trovare le idee.

Questo modello organizza tutte le strategie mediatiche, le ricerche relative alle buyer persona, le idee per il piano dei contenuti e le risorse in un unico luogo.

Nella prima divisione di questo modello - l'elenco dei media - sono elencati undici elementi. Questi sono:

Banche di idee Diari di riunione Playbook e liste di controllo Strumenti e risorse Messaggi e contenuti Foto e poster Ricerca Metriche e KPI Video Concorrenti Corsi e formazione

È possibile aggiungere un'attività secondaria a ciascuna di esse, monitorare il loro stato, assegnarle a un membro del team, allegare documenti, creare modelli, aggiungere tag e persino condividere l'accesso.

La profondità e i dettagli di ogni sezione vi aiuteranno a creare una directory multimediale completa per la vostra azienda. Potrete usarla per analizzare, pianificare e mettere in moto grandi idee in modo strategico.

3. Modello di kit multimediale ClickUp

Scarica questo modello

Un media o press kit è un pacchetto promozionale di informazioni da utilizzare per fornire dettagli essenziali sulla vostra azienda, sui vostri prodotti/servizi o eventi ai membri dei media.

Lo scopo principale di questo media kit è quello di facilitare a giornalisti, blogger o altri professionisti dei media l'accesso rapido alle informazioni rilevanti necessarie per creare storie, articoli o comunicati stampa sulla vostra azienda.

Considerando questo, Modello di kit multimediale di ClickUp non è un modello di pianificazione. Vi aiuta invece a stabilire un elenco efficace di media per le PR e a semplificare il vostro lavoro complessivo processo di piano di marketing Quando il vostro media kit è prontamente disponibile per i giornalisti, accelera la creazione di storie e funzionalità che mettono in risalto la vostra azienda, aiutandovi a ottenere contenuti a basso costo per il passaparola sui social media e facilitando le collaborazioni. Il kit contiene le seguenti sezioni chiave:

Chi sono

Risultati/metriche chiave

La vostra immagine o il logo del vostro marchio

Informazioni di contatto

Tabella dei servizi e delle valutazioni

Se dovete creare più elenchi di media, potete duplicare questo modello gratuito di piano media, rinominare la seconda versione e modificarne i dettagli.

4. Modello di post per i media sociali ClickUp

Scaricate questo modello Modello di post sui social media di ClickUp consente di redigere post sui social media per diverse piattaforme e di monitorarli separatamente. È inoltre possibile valutare i post, registrarne le prestazioni una volta pubblicati e intraprendere azioni basate sui dati in base a tali prestazioni.

Questo modello di piano per i media ottimizza la strategia di pianificazione dei media, garantendo post tempestivi e coerenza. I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono:

Creare post più velocemente, poiché tutte le informazioni necessarie sono centralizzate

Garantire la coerenza visiva dei post per una visibilità unificata del marchio

Organizzare tutti i contenuti in un unico posto, in modo da non perdere nulla

Se create contenuti per più client, questo modello facilita la creazione di lavori convincenti e di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

5. Modello di strategia per i media sociali di ClickUp

Scarica questo modello

Una buona strategia per i social media è una tabella di marcia dettagliata dei passaggi da compiere per raggiungere i vostri obiettivi sui social media. Tuttavia, solo alcuni hanno il tempo di creare una strategia da zero e di lavorarci su fino alla perfezione.

È qui che il Modello di strategia per i social media di ClickUp viene fornito in.

Utilizzate questo modello gratuito per pianificare tutti i passaggi necessari per far crescere la vostra presenza sui social media con gli annunci a pagamento. Dall'identificazione del pubblico di riferimento alla scrittura di testi ad alta conversione, questo modello di strategia di piano per i media digitali vi dice Da fare e come farlo.

Potete usarlo per creare attività e taggare i membri del team necessari (graphic designer, content writer ed editor) all'interno dell'attività, in modo che il vostro team di social media non perda tempo a monitorare del tempo le email per tenere traccia dei ruoli e delle responsabilità di ognuno.

È anche possibile modificare lo stato di un'attività, aggiungere campi personalizzati e aprire il modello in diverse visualizzazioni. Si tratta di un'ottima opzione per coloro che attualmente dipendono da Fogli Google per la stesura delle strategie di marketing: offre tutti i vantaggi e gli strumenti per organizzare strategie complesse.

6. Modello avanzato per i social media ClickUp

Scarica questo modello

Supponiamo che siate uno stratega dei social media in un'azienda di servizi con offerte multiple. Gestite diverse pagine sui social media e diversi canali per i prodotti, e ogni prodotto ha una posizione unica.

Documentare tutti questi dettagli su un foglio di calcolo non farà altro che generare ulteriore confusione, soprattutto quando più interlocutori utilizzano lo stesso foglio. Utilizzate invece Modello avanzato di ClickUp per i social media per l'ideazione, la creazione e la documentazione della vostra strategia sui social media e dei post sui canali. Memorizzate tutti i collegamenti ai post, la grafica, le bozze e le idee in un unico posto per facilitare la consultazione e la collaborazione del vostro team!

Create attività per ogni membro del team e aggiungete una Sequenza per evitare ritardi e confusione, organizzate le attività in categorie per tenere traccia dello stato e impostate notifiche per rimanere aggiornati sui risultati.

7. Modello di Calendario dei contenuti di ClickUp

Scarica questo modello

A contenuto Calendario aiuta a organizzare, pianificare e monitorare i contenuti del prossimo mese o anno.

Il ClickUp Comodello di calendario dei contenuti da fare proprio questo. Permette di aggiungere attività per date specifiche (programmare i post) e di assegnarle ai collaboratori. È anche possibile menzionare il livello di priorità e la data di scadenza per garantire che la creazione dei contenuti sia sempre puntuale.

Il modello consente di tenere traccia delle attività in quattro visualizzazioni: calendario, elenco, sequenza e flusso di lavoro. Potete scegliere la visualizzazione in base alle vostre preferenze e a quelle dei collaboratori.

Come altri modelli gratuiti qui elencati, questo modello consente di aggiungere campi personalizzati (come quello per i post degli ospiti) e di controllare la panoramica del calendario.

Questo è particolarmente utile quando il calendario ha troppe attività di contenuto e si vuole controllare lo stato generale senza entrare nei dettagli.

8. Modello di scalatura della produzione di contenuti ClickUp

Scarica questo modello

La scalabilità dei contenuti è essenziale per il piano media, in quanto aumenta il traffico organico, i contatti e la visibilità.

Quando il vostro team produce contenuti su scala, avete bisogno di visibilità sul calendario editoriale, sulle fasi di produzione, sul backlog e sul database dei post del blog. Modello di scalabilità della produzione di contenuti di ClickUp permette di gestire tutti questi aspetti e lo stesso flusso di lavoro può essere replicato su altri canali, come le piattaforme dei social media.

Questo modello gratuito per i media è uno dei preferiti dal nostro team interno di contenuti perché aiuta voi e il vostro team a costruire un processo scalabile.

Ecco come fare:

Accedere ai brief del blog, ai commenti e agli URL in tempo reale da un'unica visualizzazione. Usufruire di un backlog precostituito progettato per garantire velocità e comodità ottimali

Organizzate il database del vostro blog in base aStato dell'attività di ClickUp per filtrare e raggruppare i post. Questa funzionalità/funzione facilita la definizione delle priorità, il monitoraggio, il filtraggio e la navigazione del database durante il processo di creazione dei contenuti. Inoltre, funge da hub centralizzato per tutti i contenuti in corso di pubblicazione

AggiungereCampi personalizzati in ClickUp al vostro modello, tra cui il tipo di contenuto, la fonte dello scrittore, il brief del blog, l'URL live e la data di pubblicazione

Assegnazione di attività ai membri del team

Scegliete tra treViste Tabella in ClickUp-Questo mese, Il mese scorso e Il mese prossimo

Redigere commenti e recensioni e formattare il contenuto nel CMS

Rivedere, pubblicare e contrassegnare come terminato per aderire a un programma di pubblicazione coerente

9. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Scarica questo modello

Un piano dei contenuti delinea la creazione e la distribuzione dei contenuti per raggiungere obiettivi di marketing, come la crescita sui social media o l'aumento delle entrate mensili.

Qualunque sia l'obiettivo, il piano dei contenuti assicura che i contenuti vadano nella giusta direzione e che la Modello di piano dei contenuti ClickUp è il punto di partenza perfetto.

È semplice, facile da usare e completamente personalizzabile. Il modello contiene tre componenti:

Piano dei contenuti

È il riepilogo/riassunto delle attività relative ai contenuti. Di fronte a ogni attività elencata, troverete campi che mostrano dettagli come il livello di priorità, lo stato, lo scopo, il tipo di contenuto, il pilastro del contenuto, lo scrittore, le parole chiave e altro ancora.

È possibile modificare ciascuno di questi campi e aggiungerne altri, se lo si desidera.

Bacheca delle approvazioni

La Bacheca di approvazione classifica i contenuti in base al loro stato: Non iniziato, In attesa, In corso, Da rivedere, Da aggiornare, Approvato o Vuoto. È anche possibile aggiungere stati personalizzati.

In questo modo è possibile avere un quadro generale di come stanno andando le cose e di quali attività necessitano di attenzione.

Calendario dei contenuti

I dettagli del piano dei contenuti vengono visualizzati in questo Calendario. Questo fornisce una panoramica della produttività dei contenuti e consente di regolare le scadenze trascinando le attività in diversi Box.

In sintesi, questo modello è stato progettato per aiutare a formare obiettivi strategici, monitorare i progressi, allineare i lavori richiesti dai membri del team, monitorare lo stato e apportare modifiche al piano, se necessario.

10. Modello di marketing dei contenuti ClickUp

Scaricate questo modello

No software di piano marketing è completato senza modelli estesi per il marketing dei contenuti. Il Modello di marketing dei contenuti di ClickUp è un modello avanzato, pronto all'uso, con sei componenti principali che semplificano la vita di chi si occupa di marketing dei contenuti. Questi includono:

Elenco dei contenuti

Questo è un elenco delle attività sui contenuti incluse nel piano di marketing. Ogni attività è raggruppata per mese di pubblicazione, in modo da facilitare il monitoraggio dei contenuti pubblicati in tempo o bloccati.

Stato della Bacheca

La Bacheca riepiloga lo stato di ciascun contenuto. È possibile esaminarlo per rimanere aggiornati sullo stato del piano di marketing. È anche possibile fare clic su ogni attività per visualizzare i dettagli del contenuto.

Bacheca della pipeline

L'unica differenza tra una Pipeline e una Bacheca è che la prima mostra se l'attività è in fase di creatività, produzione, approvazione o live, per avere un'idea della velocità di avanzamento.

Sequenza dei contenuti

La Sequenza dei contenuti mostra quando un'attività specifica è stata iniziata e quando si prevede che finirà. L'utente o altri collaboratori autorevoli assegnano queste date.

Qui non si trovano altri dettagli relativi all'attività. Tuttavia, il codice colore aiuta a identificare il gruppo e la fase. È inoltre possibile modificare facilmente le date in questa sezione.

Sequenza del Dipartimento

Questa Sequenza è specifica per un reparto. Ad esempio, se avete creato due dipartimenti (produzione video e contenuti del blog), la Sequenza del dipartimento mostrerà le date di inizio e fine di questi dipartimenti.

Se si desidera rivedere il piano di marketing o prendere altre decisioni importanti in base a questi reparti, la Sequenza può aiutare.

Questo calendario di marketing consente di visualizzare quando ogni contenuto verrà pubblicato. È possibile utilizzare questi dati per individuare le attività in ritardo, incomplete o non programmate. Questo aiuta a mantenere l'intero piano in linea con i tempi.

Con così tanti modelli, il vostro team social non avrà problemi a creare piani e calendari dei contenuti mirati e a metterli in pratica.

$$$a Avviare il processo di pianificazione dei media con modelli utili

I migliori team di marketing conoscono l'importanza di un processo di pianificazione dei media efficace per gestione della campagna e operazioni creative coerenti: i modelli di piano media di ClickUp vi aiutano a ottenere tutto questo per essere più efficaci.

Utilizzate la piattaforma ClickUp per pianificare, acquisire, gestire e rendicontare il lavoro da qualsiasi luogo, per aiutare il vostro team a ottenere di più. Fate report sulle metriche chiave, ottenete visibilità sul processo di pianificazione ed esecuzione dei media e utilizzate flussi di lavoro automatizzati per tenere informato il vostro team.

Non ci sono limiti a quanto si può realizzare rapidamente quando i team hanno chiarezza e visibilità sul lavoro da fare. Iscriviti a ClickUp oggi stesso gratis.