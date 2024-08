i 10 migliori strumenti di pianificazione dei media nel 2024 (recensioni e prezzi)

Che si tratti di un'agenzia, di un team di marketing, di un titolare di un media o di un editore, è necessario fare delle buone scelte sui piani media. Altrimenti, rischiate di puntare al pubblico sbagliato e di spendere troppo. 💸

Invece di gestire la follia manualmente, prendete il media strumento di piano da fare il lavoro pesante. Con il software giusto, potete automatizzare l'acquisto dei media, monitorare gli aggiustamenti in tempo reale e ottenere informazioni dettagliate sulle preferenze del vostro pubblico di riferimento.

Niente male, vero? 🤩

Preparatevi ad abbandonare i fogli di calcolo Excel e unitevi a noi per scoprire le funzionalità/funzione indispensabili per i media software per il piano dei media .

Condivideremo anche le nostre 10 piattaforme di gestione dei media preferite per aiutarvi a terminare il lavoro in modo più veloce e intelligente.

Cosa si deve cercare in uno Strumento di pianificazione dei media ?

Gli strumenti di pianificazione dei media fanno molto di più che gestire le campagne media. Trasformano l'intero processo di pianificazione, rendendo tutto più efficiente, accurato e facile da usare. Tuttavia, non tutti gli strumenti per i media sono degni di nota. 🧂

Vi consigliamo di cercare strumenti di marketing digitale dotati di funzionalità/funzione preziose quali:

Gestione completa dei media : Questo aspetto non è negoziabile. Cercate uno strumento che gestisca un intervallo di canali mediatici, tra cui TV e stampa, nonché media digitali e piattaforme di social media

I dati vecchi di un giorno non sono utilizzabili nel mondo dei moderni media a pagamento. Gli strumenti di pianificazione dei media digitali devono fornire metriche in tempo reale per il monitoraggio del tempo delle prestazioni delle campagne, in modo da poter prendere decisioni rapide e basate sui dati Automazioni e flusso di lavoro ottimizzazione : Il piano media ha molte parti in movimento. Perché non automatizzare alcuni degli aspetti più ripetitivi del lavoro? Cercate strumenti che automatizzino l'acquisto di media, le richieste di proposte (RFP) e la reportistica

Il piano media ha molte parti in movimento. Perché non automatizzare alcuni degli aspetti più ripetitivi del lavoro? Cercate strumenti che automatizzino l'acquisto di media, le richieste di proposte (RFP) e la reportistica **Gestione del pubblico: i migliori software di piano media sono dotati di funzionalità/funzione per l'identificazione e la segmentazione del pubblico di traguardo. Cercate strumenti che offrano analisi demografiche, dati comportamentali e approfondimenti psicografici per costruire una strategia mediatica personalizzata

**Interfaccia facile per l'utente: quanto più facile è l'uso del software di pianificazione media, tanto più veloce sarà l'utilizzo del softwarerisparmiare tempo e denaro. Cercate soluzioni flessibili basate su cloud che consentano ai membri del team di collaborare e accedere ai dati da qualsiasi luogo

Integrazioni utili: Le integrazioni devono semplificare il processo di pianificazione. Cercate un piano di pianificazione dei media che si integri con la vostra piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM),strumenti di project managemente con le app di terze parti più diffuse, come Slack

Le integrazioni devono semplificare il processo di pianificazione. Cercate un piano di pianificazione dei media che si integri con la vostra piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM),strumenti di project managemente con le app di terze parti più diffuse, come Slack Strumenti di ottimizzazione: L'esecuzione delle campagne è una cosa, ma cosa succede se si vuole rielaborare una campagna esistente? Gli strumenti essenziali per il piano media sono dotati di funzionalità avanzate di ottimizzazione per l'acquisto programmatico, l'allocazione della spesa, il traguardo del pubblico e altro ancora

I 10 migliori strumenti di pianificazione media da utilizzare nel 2024

Stanchi di gestire le campagne manualmente? Il giusto strumento di pianificazione media mette le vostre campagne in modalità Easy Mode. Con interfacce semplificate basate su cloud, metriche complete e ottimizzazione dei processi, questi 10 strumenti di pianificazione dei media digitali vi faranno tagliare il traguardo. 🏁

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Non per vantarsi, ma i team di marketing amano ClickUp . La nostra piattaforma all-in-one supporta i processi di marketing end-to-end, dall'ideazione all'esecuzione fino all'ottimizzazione.

Con ClickUp non è più necessario passare dalla soluzione di project management al CRM e ai documenti Google: tutto è davvero in un unico posto. Inoltre, se non abbiamo esattamente quello che state cercando, le nostre integrazioni aggiungono ancora più funzioni al vostro account. 🛠️

ClickUp visualizza l'intera pipeline dei media in Calendario, Elenco, Bacheca e altre 10 viste. La piattaforma dispone di database senza codice e di Bacheche di progetti drag-and-drop per tutto ciò che riguarda gli annunci a pagamento, le PR e i social media.

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per creare dashboard personalizzabili al 100% in modo da vedere solo le metriche che contano di più. 📈 Per il piano media create i piani delle vostre campagne e i contenuti all'interno di ClickUp. Costruite solidi casi di studio, email, blog e testi pubblicitari alla velocità della luce e in tempo reale con i documenti ClickUp . È anche possibile utilizzare ClickUp AI per scrivere, modificare e ottimizzare questa copia per il vostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif Strumenti di IA di ClickUp per i team di marketing Scrivere un esempio di studio di caso /$$$img/

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Non è necessario creare documenti, reportistica o dashboard da soli. I modelli di ClickUp sono una risorsa di risparmio di tempo integrata nel piano per una pianificazione dei media migliore e più rapida.

Copiate il Modello di gestione dei contenuti di ClickUp per pianificare campagne su più canali, tra cui il sito web, i blog, i social media e le email.

Suggerimento: Scopri questa utile panoramica di ciò che il modello include e di come personalizzarlo.

ClickUp dispone di decine di modelli per il piano media online e offline, tra cui il modello Modello di elenco dei media di ClickUp che consente di registrare tutti i materiali e i piani di marketing in un unico posto. È inoltre possibile estrarre il Modello di piano di marketing di ClickUp per avere tutte le carte in regola e non perdere mai più la scadenza di una campagna. 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp si integra con decine di strumenti popolari come HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl e molti altri

Visualizza le metriche di performance delle campagne in una dashboard personalizzabile

Utilizzate i modelli di ClickUp per costruire piani media strutturati in pochi minuti

Avete bisogno di aiuto per la scrittura? ClickUp AI è uno degli strumenti più efficaci per la scritturamigliori strumenti di IA per la scrittura per dare una mano

Gestire tutte le attività e i progetti nelle oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su account a pagamento, ma è disponibile anche una versione di prova gratuita

ClickUp è totalmente personalizzabile, ma può essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con tutto ciò che la piattaforma ha da offrire

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. MediaPlanHQ

via MediaPlanHQ MediaPlanHQ è uno strumento per la pianificazione dei media che conserva tutti i dati relativi al piano piani di marketing in un unico luogo. La piattaforma mostra sempre i report e i piani più aggiornati, quindi non dovrete mai preoccuparvi di visualizzare i report sbagliati. 👀

MediaPlanHQ migliori funzionalità/funzione

Invio rapido di brief strutturati ai team creativi

Monitorare la spesa pubblicitaria, i requisiti dei materiali e le fatture

Lavorare con i fornitori? Bypassate l'affollamento delle finestre In arrivo e inviate le richieste attraverso MediaPlanHQ

Collaborare sucalendari dei contenuti di marketing e creativi con le chiavi di volta in volta interessate

MediaPlanHQ limitazioni

L'interfaccia utente di MediaPlanHQ può risultare eccessiva

La piattaforma non dispone di molte recensioni

MediaPlanHQ prezzo

$$$a al mese per utente, con un minimo di tre utenti

MediaPlanHQ valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. BriefBid

via BriefBid Siete alla ricerca di un piano media a prezzi accessibili? BriefBid è un altro tipo di soluzione, gratis per agenzie e marchi. Lo svantaggio è che i partner a pagamento di BriefBid probabilmente vi contatteranno per promuovere i loro servizi. Ma se vi va bene, questo è un solido strumento di pianificazione media per le agenzie e i marchi marchi con poche risorse .

Le migliori funzionalità/funzione di BriefBid

Se fornite servizi creativi, BriefBid vi mette in connessione con le RFP di agenzie e media buyer

Creazione di diagrammi di flusso personalizzati per i media

Suddivisione della reportistica per fornitore, canale e campagna

Creazione di piani media visivi con tempistiche, tattiche e metriche in un'unica visualizzazione

Limiti di BriefBid

Non ha molte recensioni

È davvero "gratis" se il prodotto è vostro?

Prezzi dell'offerta breve

Gratis

Valutazioni e recensioni di BreviBid

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionico Bionic Media Planning serve agenzie, inserzionisti e professionisti del settore commerciale. Ciò significa che questo piano è adatto a quasi tutti gli attori del processo di pianificazione dei media. È particolarmente utile se si desidera una piattaforma incentrata sul cliente strumento per la pianificazione degli account . Bionic semplifica il piano dei media e l'acquisto dei media, rendendolo adatto a diversi utenti. 🤝

Bionic migliori funzionalità/funzione

Bionic offre agli inserzionisti un dashboard trasparente per i media che mostra gli obiettivi e i KPI delle prestazioni

Centralizza il media planning, l'acquisto e il monitoraggio delle prestazioni in un unico piano

Integrazione di canali digitali, TV, radio, stampa, out-of-home e altri media

Bionic è basato su cloud, il che ne facilita l'impostazione e la gestione in mobilità

Bionic limiti

Non dispone di molte recensioni

È piuttosto costoso

Bionic prezzo

Month-to-Month: $225/mese per utente, con un minimo di tre utenti

$225/mese per utente, con un minimo di tre utenti **Contratto annuale: $195/mese per utente, con un minimo di tre utenti

Pre-pagamento annuale: $$$a mese per utente, con un minimo di tre utenti

Bionic valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (Due recensioni)

5/5 (Due recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 15 recensioni)

5. Nielsen Scarborough

via Nielsen Anche la famosa società di dati di marketing Nielsen è presente nella piano di marketing aziendale. Scarborough è la risposta alla richiesta di dati accurati sui consumatori da parte degli operatori di marketing. È un tipo diverso di strumento di pianificazione dei media che si concentra più sui profili dei consumatori, sulle preferenze di consumo e sulle tendenze dei contenuti che sull'esecuzione o sulla pianificazione di campagne vere e proprie. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Scarborough

Utilizzate i dati di Scarborough per comprendere meglio i comportamenti dei consumatori

Raccogliete i dati sulle piattaforme preferite dal vostro traguardo

Concentratevi su specifiche categorie demografiche e comunità per ottenere informazioni di nicchia

Scarborough vi aiuta a creare un traguardo di messaggistica che si fa notare

Limiti di Scarborough

Scarborough non ha molte recensioni

Si tratta più che altro di uno strumento di dati e ricerche di mercato, quindi avrete bisogno di una soluzione separata per gestire la vostra strategia di marketing

Prezzi di Scarborough

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Scarborough

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Quantcast

via Quantcast Quantcast è un altro nome noto nel mondo del piano media. È specializzato in pubblicità senza pubblicità e dati quantitativi, quindi se il vostro team è affamato di KPI di performance misurabili, questa è la piattaforma che fa per voi. 🙌

Quantcast migliori funzionalità/funzione

Provate la soluzione gratuita del marchio, Quantcast Measure, per farvi un'idea della piattaforma prima di investire in un piano a pagamento

Ara IA è un'azienda diStrumento di IA per il marketing che supporta il monitoraggio e l'ottimizzazione delle campagne in tempo reale

Preleva dati da 100 milioni di origini dati e li aumenta con i propri dati di prima parte

Creazione di rich media personalizzati, annunci TV in connessione e altro ancora

Quantcast limitazioni

Alcuni utenti affermano che la piattaforma è goffa e difficile da gestire

Altri dicono che i dati possono essere troppo generici e non utilizzabili

Quantcast prezzo

Contattare per i prezzi

Quantcast valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

7. Base

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Basis.jpg Dashboard di Basis /%img/

via Base Basis è uno strumento di pianificazione dei media che integra pubblicità programmatica, SEO, social media e dati del sito web. Non solo, la piattaforma offre anche servizi aggiuntivi per l'attivazione dei media, strategie omnichannel e consulenza. 📡

Le migliori funzionalità/funzione di Basis

Siete pronti a gestire gli annunci pubblicitari? Basis è una piattaforma demand-side (DSP) di altissima valutazione

Archiviazione di tutti i documenti e degli asset multimediali in un unico luogo

Basis Assistant genera automaticamente le note della campagna

Abbandonate i thread di email per il portale di collaborazione Basis

Limiti di Basis

Le reportistiche non sono molto personalizzabili

Alcuni clienti affermano che l'interfaccia utente è difficile da seguire

Prezzi della Basis

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Basis

G2: 4.5/5 (270+ recensioni)

4.5/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

8. Comscore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Comscore.jpg Strumenti per il piano media: Pagina di analisi di Comscore /$$$img/

via Comscore Comscore è specializzato nel piano dei media multipiattaforma, quindi è assolutamente da provare se fate pubblicità su CTV, social, mobile e ricerca. A differenza di altri software di pianificazione dei media, Comscore dispone di funzionalità/funzione aggiuntive per misurare le prestazioni dei botteghini cinematografici, l'impegno sui social media e la CTV. 📺

Le migliori funzionalità/funzione di Comscore

Valutazione facile delle prestazioni delle campagne con Comscore Campaign Ratings (CCR)

Creare annunci migliori con Comscore Ad Metrix

Gestire tutte le esperienze digitali in un'unica visualizzazione con Comscore Total Digital

Comscore identifica e segmenta i consumatori in base al comportamento, ai dati sullo stile di vita, ai dati demografici e altro ancora

Limiti di Comscore

Alcuni utenti affermano che Comscore non ha un buon valore a fronte di un costo contenuto

Altri dicono che la mole di dati è schiacciante e che sarebbe opportuno disporre di uno strumento migliore per l'analisi e l'interpretazione dei dati

Prezzi di Comscore

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni del nucleo

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

9. Simpli.fi

via SRDS Standard Rate and Data Service (SRDS) è una soluzione di media planning e buying di Adwanted Group. Da fare non solo per ottenere un numero impressionante di dati per informare la vostra strategia media, ma anche per specializzarsi in tutti i tipi di media, tra cui radio, TV via cavo, CTV, OOH e riviste.

Le migliori funzionalità/funzione di SRDS

Non siete sicuri di quali annunci scegliere? SRDS visualizza tutte le opzioni pubblicitarie fianco a fianco

Inserite i dati del vostro traguardo e SRDS vi suggerirà il miglior media mix per ottenere risultati

SRDS è specializzato nel traguardo del pubblico multiculturale e inclusivo

Se il vostroteam è a capacità limitata, affidate al team SRDS l'estrazione di dati personalizzati per le vostre campagne

Limiti di SRDS

Non dispone di molte recensioni

I dati di SRDS non sono sempre aggiornati

Prezzi SRDS

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dell'SRDS

G2: 3.2/5 (3 recensioni)

3.2/5 (3 recensioni) Capterra: N/A

