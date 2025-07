le 15 migliori alternative a Buffer per la gestione dei social media nel 2025

Gestire i social media non è facile: tra aggiornamenti costanti, crescenti richieste di coinvolgimento e monitoraggio delle prestazioni, c'è molto da fare. Ecco perché il giusto strumento di gestione dei social media può fare la differenza.

Buffer è uno di questi strumenti di pianificazione dei social media, popolare per la sua capacità di aiutare i team dei social media a pianificare i post, gestire un calendario dei contenuti e mantenere organizzato il coinvolgimento di base. Ma con l'aumentare della complessità delle strategie social, le analisi di base e l'automazione limitata di Buffer iniziano a mostrare i loro limiti, soprattutto nei piani di livello inferiore.

Il vantaggio? Molte alternative a Buffer offrono funzionalità/funzioni più ricche, flussi di lavoro più intelligenti e un valore migliore.

In questa guida esploreremo le 15 migliori alternative a Buffer e vedremo come semplificare il flusso di lavoro sui social media con ClickUp. Iniziamo! 🚀

5 limiti di Buffer che influenzano i processi di gestione dei social media

📌 Prima di esplorare le alternative a Buffer, diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui Buffer spesso non è all'altezza dei team in crescita e delle strategie complesse:

Nessun supporto per il profilo aziendale di Google: A differenza di alcune piattaforme di gestione dei social media, Buffer non supporta il profilo aziendale di Google, rendendo più difficile il marketing delle aziende locali

Analisi e reportistica di base: Sebbene Buffer offra analisi dei social media, non dispone di analisi approfondite per il monitoraggio delle prestazioni dei social media, l'analisi della concorrenza e il coinvolgimento sui social media

Nessuno strumento nativo per l'ascolto dei social media: L'ascolto dei social media è essenziale per il monitoraggio delle menzioni del marchio, delle tendenze e del coinvolgimento. Buffer non dispone di funzionalità/funzioni di monitoraggio dei social media per approfondimenti più dettagliati

La collaborazione in team è limitata: Gestisci più account social media con un team? I piani di livello inferiore di Buffer limitano i membri del team, rendendo più difficile la collaborazione per i team di marketing e le agenzie

Funzionalità di automazione e IA limitate: Altri Altri strumenti di gestione dei social media offrono funzionalità avanzate come la curation dei contenuti basata sull'IA e la pianificazione dei contenuti visivi: Buffer non è all'altezza in termini di automazione

📮 Approfondimento ClickUp: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Alternative a Buffer in breve

Prima di entrare nei dettagli, ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Buffer:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp – Creazione di contenuti basata sull'IA – Gestione delle attività – Pianificazione e analisi – Collaborazione e integrazione Teams che necessitano di una piattaforma completa per la gestione dei social media, la creazione di contenuti e la pianificazione Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Hootsuite – Pianificazione multipiattaforma – Analisi e reportistica – Monitoraggio dei social media – Collaborazione in team Teams che gestiscono più account social e analizzano le prestazioni dei social media Professionale: a partire da 149 $/mese per utente Sprout Social – Pianificazione e pubblicazione – Analisi avanzate – Ascolto social – Finestra In arrivo unificata per la gestione dei messaggi Aziende che necessitano di una gestione completa dei social media e di analisi avanzate Standard: a partire da 199 $/mese per utente SocialPilot – Pianificazione economica – Analisi delle prestazioni dei post – Curation dei contenuti e collaborazione in team Piccole imprese e liberi professionisti che gestiscono post e contenuti sui social media Essentials: a partire da 30 $ al mese per utente Agorapulse – Finestra In arrivo unificata per il coinvolgimento – Moderazione automatizzata – Ascolto dei social media – Reportistica dettagliata Teams incentrati sul coinvolgimento, le interazioni e l'automazione dei social media Free Forever; Standard: a partire da 79 $/mese per utente CoSchedule – Calendario editoriale – Funzionalità ReQueue per riciclare i post – Integrazione con WordPress e HubSpot Aziende incentrate sui contenuti che necessitano di strumenti di pianificazione e content marketing Free Forever; Calendario social: a partire da 19 $ al mese per utente SocialBee – Pianificazione dei contenuti basata sull'IA – Categorizzazione dei contenuti – Analisi delle prestazioni Aziende che necessitano di assistenza IA per la pianificazione dei contenuti e il mantenimento di una presenza diversificata sui social media Bootstrap: a partire da 29 $ al mese per utente Più tardi – Pianificazione dei contenuti visivi – Pianificazione per Instagram, Pinterest e Facebook – Calendario drag-and-drop Team che si concentrano su piattaforme visive come Instagram e Pinterest Free Forever; Starter: a partire da 25 $ al mese per utente Zoho Social – Monitoraggio in tempo reale – Analisi avanzate – Pianificazione su più piattaforme – Monitoraggio delle prestazioni Aziende basate sui dati che desiderano monitorare e tracciare le prestazioni dei social media Free Forever; Standard: a partire da 15 $ al mese per utente Sendible – Gestione multi-account – Analisi e reportistica – Sistema di gestione dei client Agenzie e liberi professionisti che gestiscono più profili client e account social media Autore: a partire da 29 $ al mese per utente Metricool – Analisi delle prestazioni – Integrazione con Google Analytics – Pianificazione dei post sui social media Social media manager e marketer focalizzati sull'analisi e il monitoraggio delle prestazioni dei post Free Forever; Starter: a partire da 22 $ al mese per utente Loomly – Calendario dei contenuti – Suggerimenti per l'ottimizzazione dei post – Integrazione con Canva e Unsplash Team con molti contenuti che necessitano di uno strumento intuitivo per la creazione e la pianificazione dei contenuti Base: a partire da 42 $ al mese per un massimo di 2 utenti HubSpot – Pianificazione dei social media – Integrazione CRM – Strumenti di ascolto social – Analisi del coinvolgimento Aziende che utilizzano HubSpot per il marketing integrato e la gestione delle relazioni con i clienti Free Forever; Marketing Hub Starter: a partire da 20 $ al mese per postazione Planable – Collaborazione in team – Flussi di lavoro per l'approvazione dei contenuti – Calendario dei contenuti – Gestione visiva dei post Team che necessitano di collaborazione per la creazione e l'approvazione dei contenuti prima della pubblicazione Gratis per sempre; Basic: a partire da 39 $ al mese per utente Tailwind – Caricamento di immagini in blocco – Suggerimenti di hashtag – Analisi delle prestazioni – Pianificazione per Instagram e Pinterest Blogger, influencer e aziende focalizzate sui contenuti visivi per Instagram e Pinterest Gratis per sempre; Pro: a partire da 24,99 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Ecco i 15 migliori strumenti per aiutarti a semplificare la gestione dei social media, aumentare il coinvolgimento e migliorare le tue prestazioni complessive:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione all-in-one dei social media e il project management)

Mentre Buffer si concentra solo sulla pianificazione e sul coinvolgimento dei social media, ClickUp è l'app completa per il lavoro in cui tutta la tua strategia sui social media, dalla pianificazione e creazione dei contenuti alla supervisione della pianificazione e all'analisi delle prestazioni, vive insieme agli altri tuoi progetti di marketing. È l'ideale per i team che necessitano di un hub centralizzato per gestire l'intero flusso di lavoro dei social media, non solo la pubblicazione.

Che tu stia pianificando campagne, creando contenuti o monitorando il coinvolgimento su più piattaforme, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Aggiungi un ulteriore livello di efficienza con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistenza IA della piattaforma, ti aiuta nella creazione di contenuti, con suggerimenti immediati per didascalie, hashtag e post sui social media orientati al coinvolgimento.

Genera didascalie per Instagram, hashtag e idee per post futuri utilizzando ClickUp Brain

Hai difficoltà a trovare una didascalia per Instagram o un'idea per la tua prossima campagna Facebook? ClickUp Brain può generare suggerimenti basati sui dati utilizzando le tendenze di coinvolgimento passate, così non dovrai più indovinare cosa funziona.

I social media manager possono anche automatizzare le risposte, riepilogare/riassumere i punti chiave dell'analisi della concorrenza e perfezionare i contenuti in base alle informazioni sulle prestazioni, il tutto in tempo reale.

Come utente di ClickUp Brain, puoi scegliere il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) più adatto alla voce del tuo marchio, sia che tu voglia qualcosa di audace e spiritoso o professionale e conciso. Questa flessibilità ti consente di personalizzare la generazione dei contenuti in base a ciascuna piattaforma e segmento di pubblico.

Inoltre, con gli agenti IA di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi e delegare le attività di routine ad agenti intelligenti che lavorano a fianco del tuo team. Gli agenti possono gestire tutto, dalla pianificazione dei post e il monitoraggio del coinvolgimento alla generazione di report e alla presentazione di informazioni utili, liberandoti per concentrarti sulla strategia e sulla creatività.

Pianifica in modo più intelligente con il Calendario ClickUp

Semplifica la pianificazione con il Calendario ClickUp

Il Calendario di ClickUp aiuta i team dei social media a trasformare idee di contenuti sparse in un programma chiaro e attuabile. Con un semplice drag-and-drop, puoi mappare istantaneamente le campagne, visualizzare i post imminenti, assegnare i titolari dei contenuti e regolare le sequenze.

Puoi creare flussi di lavoro riutilizzabili per diverse piattaforme, aggiungere campi personalizzati per hashtag, risorse immagine o segmenti di pubblico e organizzare ogni attività, dal brainstorming alla revisione finale, in un unico posto. Che tu stia gestendo una campagna multicanale o pianificando un mese di contenuti, la vista Calendario mantiene tutto allineato.

ClickUp ti consente anche di passare da una vista all'altra (Calendario, Elenco o Bacheca) a seconda di come il tuo team preferisce pianificare. E con la collaborazione in tempo reale, la revisione dei contenuti e le attività collegate, tutto integrato, non perderai mai di vista cosa sta succedendo e quando.

Se stai gestendo il quando e il come dei contenuti, non solo la pubblicazione, il Calendario di ClickUp ti offre la visibilità e il controllo che Buffer non può darti.

Inoltre, se desideri la sincronizzazione con Google Calendar, ClickUp la rende perfetta, mantenendo sincronizzate le tue attività di marketing e sotto controllo il tuo programma. Non perderai mai nulla, che si tratti di un aggiornamento su LinkedIn, un annuncio su X o un Reel su Instagram.

Semplifica la cura, la strategia e la gestione dei contenuti con i documenti ClickUp

ClickUp Docs è la tua area di lavoro centrale per il brainstorming, la bozza e l'organizzazione dei contenuti dei social media. Puoi modificare documenti in tempo reale, lasciare feedback e persino trasformare il testo in attività concrete, senza cambiare strumento.

Collabora con i team per ottenere feedback in tempo reale o modificare insieme i documenti con ClickUp Docs

Ti aiutano a mappare le strategie dei contenuti, archiviare le linee guida del marchio e collaborare sui brief di marketing.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

Porta la gestione dei social media a un livello superiore con lo strumento di marketing ClickUp

Con le soluzioni di marketing di ClickUp, puoi fare brainstorming, pianificare ed eseguire i programmi di marketing del tuo team (campagne multicanale, eventi globali o qualsiasi altra cosa) il tutto all'interno di un'unica potente piattaforma di produttività.

Inoltre, ClickUp Dashboards fornisce un'istantanea delle metriche delle prestazioni e ClickUp Automazioni elimina le attività ripetitive.

Crea una panoramica delle tue attività di marketing con la dashboard Campagne di marketing di ClickUp

In questo modo, ti aiuta a:

Semplifica la pianificazione e l'esecuzione delle campagne con flussi di lavoro automatizzati

Monitora le prestazioni dei social media in tempo reale con dashboard personalizzabili

Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come la pianificazione e la reportistica

Collabora senza interruzioni con il tuo team utilizzando aree di lavoro e attività condivise

Modello per social media ClickUp

Ottieni un modello gratuito Semplifica la pianificazione dei tuoi contenuti utilizzando il modello per social media di ClickUp

Il modello per social media di ClickUp ti aiuta a pianificare, programmare e monitorare i tuoi contenuti su più piattaforme. Grazie a un'area di lavoro centralizzata, i team possono collaborare senza intoppi, semplificare le approvazioni e garantire la coerenza del marchio in ogni post.

Dall'ideazione dei contenuti al monitoraggio delle prestazioni, questo modello semplifica la gestione dei social media con stati personalizzati, flussi di lavoro automatizzati e visualizzazioni organizzate.

Funzionalità/funzioni chiave:

Tieni traccia dello stato dei post con stati personalizzati come "In attesa di approvazione" e "In corso"

Utilizza il modulo di suggerimento dei contenuti per ricevere input dal team sulle idee di contenuto

Monitora like, condivisioni e follower tramite le dashboard di ClickUp

Ideale per: Social media manager, team di marketing e autori di contenuti per semplificare la pianificazione, l'approvazione e l'analisi dei contenuti in un unico spazio collaborativo.

💡 Suggerimento bonus: vuoi che i tuoi post sui social media siano coerenti e coinvolgenti? Utilizza questo modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp per pianificare, programmare e monitorare i contenuti senza sforzo! 🚀

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Pianifica i post, imposta le scadenze e visualizza le campagne utilizzando il Calendario ClickUp

Brainstorming, perfezionamento e ottimizzazione dei contenuti dei social media con ClickUp Brain

Mappa le strategie dei social media e le idee di collaborazione con le lavagne online di ClickUp

Crea bozze, modifica e organizza post sui social media, didascalie e documenti strategici con ClickUp Docs

Discuti idee sui contenuti, approva i post e ottieni feedback immediati dal tuo team utilizzando la chat di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità avanzate disponibili nella versione desktop

Non include funzionalità integrate per la pubblicazione di contenuti

Può risultare opprimente per i nuovi utenti a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e dei flussi di lavoro personalizzabili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

Personalmente, mi piace molto la vista Bacheca di ClickUp e la sua "Modalità Me", che mi aiuta a rimanere sempre aggiornato su tutte le mie attività. Posso anche personalizzare facilmente le colonne per visualizzare solo quelle che desidero, cosa che apprezzo molto. Apprezzo anche la sua funzionalità di automazione (ClickUpBot). Ad esempio, se dimentico alcune attività di uno sprint precedente, le aggiunge automaticamente al mio sprint attuale. Aiuta anche ad automatizzare gli aggiornamenti dello stato delle attività. Inoltre, ClickUp fornisce un'assistenza eccellente. Un paio di giorni fa, mi sono bloccato su alcuni problemi, ma sono riuscito a trovare facilmente delle soluzioni attraverso il suo forum.

Personalmente, mi piace molto la vista Bacheca di ClickUp e la sua "Modalità Me", che mi aiuta a rimanere sempre aggiornato su tutte le mie attività. Posso anche personalizzare facilmente le colonne per visualizzare solo quelle che desidero, cosa che apprezzo molto. Apprezzo anche la sua funzionalità di automazione (ClickUpBot). Ad esempio, se dimentico alcune attività di uno sprint precedente, le aggiunge automaticamente al mio sprint attuale. Aiuta anche ad automatizzare gli aggiornamenti dello stato delle attività. Inoltre, ClickUp fornisce un'assistenza eccellente. Un paio di giorni fa mi sono bloccato su alcuni problemi, ma sono riuscito a trovare facilmente delle soluzioni attraverso il suo forum.

2. Hootsuite (il migliore per pianificare i post su più canali social)

via Hootsuite

Concorrente di lunga data di Buffer, Hootsuite ti consente di programmare in anticipo i post sulle principali piattaforme social come Facebook, Instagram, LinkedIn e X (precedentemente Twitter). Ad esempio, puoi programmare la pubblicazione dei post durante i periodi di picco di engagement, aumentando la visibilità.

Inoltre, offre analisi dei social media per monitorare le prestazioni, aiutandoti a perfezionare la tua strategia sui social media. Ciò ti consente di monitorare il coinvolgimento e la portata, rendendo più facile prendere decisioni basate sui dati che potenziano le campagne future e le prestazioni complessive.

Migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Monitora i canali social media per menzioni del marchio e parole chiave

Analizza le prestazioni dei social media con analisi complete

Collabora con i membri del team utilizzando strumenti integrati

Limiti di Hootsuite

Mancanza di funzionalità IA e ottimizzazione dei contenuti specifici per piattaforma

Funzionalità/funzioni: interfaccia goffa e obsoleta, difficile da navigare

Prezzi di Hootsuite

Professional: 149 $/mese per utente

Team: 399 $/mese per un massimo di 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,2/5 (oltre 5100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3700 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

Quello che mi piace di più di Hootsuite è come semplifica i complessi flussi di lavoro dei social media in un unico spazio intuitivo. Apprezzo particolarmente la reportistica white label: ciò che prima mi richiedeva ore ora richiede pochi secondi e i grafici sono curati e pronti per i client. La combinazione con Canva e Feedly mi permette di rimanere concentrato e organizzato e di gestire il design e la curatela dei contenuti dalla stessa dashboard.

Ciò che amo di più di Hootsuite è il modo in cui semplifica i complessi flussi di lavoro dei social media in un unico spazio intuitivo. Apprezzo particolarmente la reportistica white label: ciò che prima mi richiedeva ore ora richiede pochi secondi e i grafici sono curati e pronti per i client. La combinazione con Canva e Feedly mi permette di rimanere concentrato e organizzato e di gestire il design e la curatela dei contenuti dalla stessa dashboard.

➡️ Per saperne di più: I principali KPI di content marketing da monitorare

3. Sprout Social (il migliore per una gestione completa dei social media)

via Sprout Social

Se stai cercando una piattaforma di livello aziendale che offra funzionalità di pianificazione, analisi e coinvolgimento in un'unica piattaforma, prova Sprout Social. Consente alle aziende di pubblicare e pianificare post su più social network. Inoltre, monitora le prestazioni con analisi approfondite e coinvolge il pubblico utilizzando una finestra In arrivo unificata.

Inoltre, Sprout Social offre strumenti di ascolto e coinvolgimento social basati sull'IA per aiutare i brand a monitorare le tendenze e il sentiment dei clienti.

Funzionalità/funzioni migliori di Sprout Social

Traccia le menzioni del marchio e le tendenze del settore con funzionalità/funzioni di ascolto social basate sull'IA

Gestisci i messaggi su tutte le piattaforme con una finestra In arrivo unificata

Prendi decisioni basate sui dati con analisi e reportistica avanzate

Limiti di Sprout Social

Il prezzo è più alto rispetto ad altre piattaforme di gestione dei social media

Le funzionalità/funzioni di automazione per l'ottimizzazione dei post sono limitate

Prezzi di Sprout Social

Standard: 199 $/mese per utente

Professional: 299 $/mese per utente

Avanzato: 399 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 3800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 590 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

Adoro tutto di Sprout, tanto che ho insistito molto per averlo quando ho cambiato lavoro. L'interfaccia è davvero facile da usare, è molto bella e ci permette di avere un servizio completo per la pianificazione dei post sui social. Lo uso ogni giorno, più volte al giorno.

Adoro tutto di Sprout, tanto che ho insistito molto per averlo quando ho cambiato lavoro. L'interfaccia è davvero facile da usare, è molto bella e ci permette di avere un servizio completo per la pianificazione dei post sui social. Lo uso ogni giorno, più volte al giorno.

🔎 Lo sapevi? Il primo tweet? Era un semplice "just setting up my twttr" di Jack Dorsey, cofondatore della piattaforma, nel lontano 2006. Questo messaggio senza pretese ha segnato la nascita di una piattaforma che avrebbe rivoluzionato la comunicazione e sarebbe diventata una pietra miliare del nostro mondo digitale.

4. SocialPilot (il migliore per la pianificazione dei social media a prezzi accessibili)

via SocialPilot

SocialPilot è una popolare piattaforma di gestione dei social media ideale per le piccole imprese e le agenzie che gestiscono contenuti sulle principali piattaforme social. Consente agli utenti di pianificare e pubblicare post su più social network, collaborare con i team e accedere alle analisi per monitorare le prestazioni.

SocialPilot include anche una funzionalità di curation dei contenuti, che aiuta gli utenti a scoprire gli argomenti di tendenza e a condividere contenuti pertinenti con il proprio pubblico.

Funzionalità/funzioni migliori di SocialPilot

Pianificazione in blocco per pianificare e pubblicare contenuti in anticipo

Valuta le prestazioni dei singoli post, degli hashtag e dei dati demografici del pubblico

Integra strumenti come Canva, Google Drive e Dropbox per migliorare la creazione di contenuti

Limiti di SocialPilot

Non supporta la programmazione diretta di Instagram Reels

Funzionalità/funzioni di coinvolgimento limitate possono ostacolare la crescita della rete

Prezzi di SocialPilot

Essenziali: 30 $ al mese per utente

Standard: 50 $/mese per utente

Premium: 100 $/mese per utente

Ultimate: 200 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 370 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

SocialPilot è uno strumento elegante e organizzato che rende molto facile per i social media manager creare e modificare post per più account social su tutte le principali piattaforme. Non ho avuto quasi nessun problema lavorando con SocialPilot, il che mi semplifica la vita! In caso di problemi, il supporto clienti è spesso molto veloce nel rispondere! Uso SocialPilot ogni giorno per lavoro, quindi apprezzo molto poter accedere a uno strumento così facile e pulito!

SocialPilot è uno strumento elegante e organizzato che rende molto facile per i social media manager creare e modificare post per più account social su tutte le principali piattaforme. Non ho avuto quasi nessun problema lavorando con SocialPilot, il che mi semplifica la vita! In caso di problemi, il supporto clienti è spesso molto veloce nel rispondere! Uso SocialPilot ogni giorno per lavoro, quindi apprezzo molto poter accedere a uno strumento così facile e pulito!

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratuiti per social media per post, campagne e contenuti

5. Agorapulse (ideale per il coinvolgimento sui social media e la gestione della finestra In arrivo)

via Agorapulse

Agorapulse si concentra sulle conversazioni e sul coinvolgimento sui social media, offrendo una finestra In arrivo unificata per gestire commenti, messaggi e menzioni del marchio su tutte le piattaforme. Include anche strumenti di pubblicazione, ascolto social e reportistica approfondita per migliorare la strategia sui social media.

Inoltre, Agorapulse offre una moderazione automatizzata della finestra In arrivo per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente grandi volumi di interazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agorapulse

Gestisci le interazioni sui social media con la funzionalità/funzione finestra In arrivo unificata

Traccia menzioni e tendenze con le funzionalità/funzioni di ascolto dei social media

Semplifica il coinvolgimento su larga scala con strumenti di moderazione automatizzati

Limiti di Agorapulse

Non supporta la pubblicazione di storie Instagram o post con più foto

Le analisi non hanno la profondità e la granularità necessarie per ottenere informazioni utili

Prezzi di Agorapulse

Gratis per sempre

Standard: 99 $ al mese per utente

Professional: 149 $/mese per utente

Avanzato: 199 $/mese/per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4,5/5 (oltre 940 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Secondo una recensione di un utente Capterra:

Mi piace la facilità con cui posso programmare i nostri post sui social media, tuttavia penso che Agora debba migliorare il proprio sistema di IA. Mancano funzionalità/funzioni che sono già disponibili in altri strumenti per social media.

Mi piace la facilità con cui posso programmare i nostri post sui social media, tuttavia penso che Agora debba migliorare il proprio sistema di IA. Mancano funzionalità/funzioni che sono già disponibili con altri strumenti per i social media.

💡 Suggerimento per i professionisti: Vuoi creare una strategia di contenuti vincente? Scopri come creare una roadmap di content marketing con esempi e passaggi per pianificare e rimanere in carreggiata: 📋 Crea un piano di marketing dei contenuti su misura per i tuoi obiettivi, che si tratti di brand awareness, quota di mercato o fidelizzazione dei clienti

⏳ Approfondisci le informazioni sul pubblico, la percezione del marchio e l'analisi della concorrenza per mettere a punto la tua strategia

🎯 Stabilisci obiettivi realistici e misurabili e suddividili in attività con priorità chiare

📊 Organizza tutto in un programma strutturato, quindi rivedi e perfeziona regolarmente la tua tabella di marcia

6. CoSchedule (ideale per il marketing dei contenuti e la gestione del calendario editoriale)

via CoSchedule

CoSchedule è uno strumento di IA per social media incentrato sul content marketing che aiuta i team a pianificare, creare e programmare post insieme a contenuti di blog e campagne di marketing.

Offre un calendario editoriale, l'automazione del flusso di lavoro e integrazioni con WordPress e strumenti di marketing. La funzionalità ReQueue di CoSchedule automatizza la pianificazione dei social media riciclando i post più performanti.

Migliori funzionalità/funzioni di CoSchedule

Pianifica i contenuti e programmalo con il calendario editoriale

Ricicla i contenuti più performanti utilizzando le automazioni di ReQueue

Integrazione perfetta con WordPress, HubSpot e altri strumenti di marketing

Limiti di CoSchedule

Focalizzati principalmente sul content marketing piuttosto che sull'engagement sui social media

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo con piani a pagamento di livello superiore

Prezzi CoSchedule

Gratis per sempre

Calendario social: 19 $ al mese per utente

Agency Calendar: 49 $ al mese per utente

Calendario dei contenuti: Prezzi personalizzati

Marketing Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

CoSchedule Marketing Suite mi colpisce per il suo arsenale completo di strumenti di marketing, che lavorano in armonia per semplificare la pianificazione delle campagne, automatizzare i flussi di lavoro, favorire la collaborazione e massimizzare l'efficacia del marketing, aumentando in ultima analisi l'efficienza e ottenendo risultati eccezionali.

CoSchedule Marketing Suite mi colpisce per il suo arsenale completo di strumenti di marketing, che lavorano in modo armonioso per semplificare la pianificazione delle campagne, automatizzare i flussi di lavoro, favorire la collaborazione e massimizzare l'efficacia del marketing, aumentando in ultima analisi l'efficienza e ottenendo risultati eccezionali.

💡 Bonus: Cerchi il modo migliore per semplificare le tue campagne di marketing? Dall'automazione all'analisi, questi migliori strumenti software per la gestione delle campagne ti aiuteranno a ottimizzare i flussi di lavoro, monitorare le prestazioni e stimolare il coinvolgimento senza sforzo.

7. SocialBee (Il migliore per la gestione dei social media basata sull'IA)

via SocialBee

SocialBee è uno strumento di pianificazione dei social media basato sull'IA che semplifica la creazione di contenuti, la categorizzazione dei post e il coinvolgimento su più piattaforme di social media. La sua funzionalità di categorizzazione dei contenuti ti consente di mantenere un mix equilibrato di post, garantendo una presenza diversificata e coinvolgente sui social media.

Con questo strumento, puoi creare categorie per promozioni, post di blog e contenuti generati dagli utenti e programmarli di conseguenza per mantenere il tuo pubblico coinvolto.

Funzionalità/funzioni migliori di SocialBee

Automatizza la pianificazione dei contenuti per mantenere una routine di pubblicazione coerente

Categorizza i contenuti per un feed social equilibrato e diversificato

Analizza le prestazioni con strumenti avanzati di analisi e reportistica

Limiti di SocialBee

la versione di prova gratuita di 14 giorni potrebbe essere troppo breve per esplorare tutte le funzionalità/funzioni

Gli utenti hanno segnalato occasionali problemi di pubblicazione e ritardi

Prezzi di SocialBee

Standard Bootstrap : 29 $/mese per utente Accelerate: 49 $/mese per utente Pro: 99 $/mese per utente

Bootstrap : 29 $ al mese per utente

Accelerate: 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $ al mese per utente

Agenzia Pro50 (Piccola): 179 $/mese per utente Pro100 (Media): 329 $/mese per utente Pro150 (Grande) : 449 $/mese per utente

Pro50 (Small): 179 $/mese per utente

Pro100 (Medium): 329 $/mese per utente

Pro150 (Large): 449 $/mese per utente

Bootstrap : 29 $ al mese per utente

Accelerate: 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $ al mese per utente

Pro50 (Small): 179 $/mese per utente

Pro100 (Medium): 329 $/mese per utente

Pro150 (Large): 449 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2: 4,8/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Ecco cosa dice un utente G2 su questo strumento:

Mi piace la possibilità di pubblicare su più piattaforme da un unico posto. Il dashboard ti avviserà se è necessario apportare modifiche per rispettare le regole di determinati canali.

Mi piace la possibilità di pubblicare su più piattaforme da un unico posto. Il dashboard ti avviserà se è necessario apportare modifiche per rispettare le regole di determinati canali.

8. Later (ideale per la pianificazione dei contenuti visivi)

via Later

Later è una delle migliori alternative a Buffer ed è rinomata per le sue capacità di pianificazione dei contenuti visivi, che la rendono ideale per piattaforme come Instagram. Con il suo calendario dei contenuti drag-and-drop, puoi facilmente programmare i post sui social media mappando visivamente i tuoi contenuti.

Inoltre, Later offre una libreria multimediale dove puoi archiviare e organizzare foto e video, semplificando il processo di creazione dei contenuti.

🔎 Lo sapevi? La primissima piattaforma di social media si chiamava SixDegrees ed è stata lanciata nel lontano 1997! 😲 Permetteva agli utenti di connettersi con amici e familiari online. Era come una versione super precoce dei social media che conosciamo e amiamo oggi! 🌐

Funzionalità/funzioni migliori aggiunte in seguito

Accedi a funzionalità/funzioni di gestione dei social media come il drag-and-drop per pianificare visivamente il tuo feed

Pianifica i post su piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest

Analizza le prestazioni dei post per ottimizzare i contenuti futuri

Limitazioni successive

Offre funzionalità limitate per le piattaforme social oltre a Instagram

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come il social listening e la reportistica approfondita

Prezzi successivi

Singoli utenti e piccoli team Starter: 25 $/mese Growth: 45 $/mese Advanced: 80 $/mese

Starter: 25 $ al mese

Crescita: 45 $/mese

Avanzato: 80 $ al mese

Agenzie e aziende Agenzia: 200 $/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Agenzia: 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Starter: 25 $ al mese

Crescita: 45 $/mese

Avanzato: 80 $/mese

Agenzia: 200 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni successive

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

È facile da usare e mi aiuta a programmare facilmente i contenuti dei social media. L'implementazione è stata semplice e il supporto clienti mi aiuta sempre quando ho domande.

È facile da usare e mi aiuta a programmare facilmente i contenuti dei social media. L'implementazione è stata facile e il supporto clienti mi aiuta sempre quando ho domande.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

9. Zoho Social (il migliore per il monitoraggio delle prestazioni sui social media)

via Zoho Social

Parte della più ampia suite Zoho, Zoho Social è una piattaforma completa per la gestione dei social media che offre monitoraggio in tempo reale, consentendoti di tracciare e interagire con il tuo pubblico in modo tempestivo. Le analisi avanzate della piattaforma forniscono approfondimenti dettagliati sulle tue prestazioni sui social media, aiutandoti a perfezionare le tue strategie di project management sui social media.

La piattaforma supporta anche la pianificazione su più piattaforme social, garantendo che i tuoi contenuti raggiungano il pubblico giusto al momento giusto.

Funzionalità/funzioni migliori di Zoho Social

Monitora le menzioni sui social media in tempo reale

Pianifica i post su più piattaforme senza alcuno sforzo

Genera report personalizzabili per monitorare le prestazioni

Limiti di Zoho Social

Limita il caricamento dei video su YouTube a una dimensione massima di 5 GB

Limita la collaborazione consentendo un solo membro del team per account

Prezzi di Zoho Social

Per le aziende Gratis per sempre Standard: 15 $/mese per utente Professional: 40 $/mese per utente Premium: 65 $/mese per un massimo di 3 membri del team

Gratis per sempre

Standard: 15 $/mese per utente

Professionale: 40 $ al mese per utente

Premium: 65 $/mese per un massimo di 3 membri del team

Per agenzie Agenzia: 320 $/mese per un massimo di 5 membri del team Agenzia Plus: 460 $/mese per un massimo di 5 membri del team

Agenzia: 320 $/mese per un massimo di 5 membri del team

Agency Plus: 460 $/mese per un massimo di 5 membri del team

Free Forever

Standard: 15 $/mese per utente

Professionale: 40 $ al mese per utente

Premium: 65 $/mese per un massimo di 3 membri del team

Agenzia: 320 $/mese per un massimo di 5 membri del team

Agency Plus: 460 $/mese per un massimo di 5 membri del team

Valutazioni e recensioni di Zoho Social

G2: 4,6/5 (oltre 2600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Ecco cosa dice un utente Capterra su questo strumento:

Mi piace come Zoho Social consente di utilizzare diversi social media in un unico posto e di programmare i miei post in base alle mie esigenze. Il report mi aiuta a vedere le prestazioni dei miei post, così posso capire dove posso migliorare.

Mi piace come Zoho Social mi permette di utilizzare diversi social media in un unico posto e di programmare i miei post in base alle mie esigenze. Il report mi aiuta a vedere le prestazioni dei miei post, così posso capire dove posso migliorare.

💡 Suggerimento: Vuoi potenziare il tuo content marketing con l'IA? Scopri come utilizzare l'IA nel content marketing e trasformare la tua strategia: ✨Genera nuove idee di contenuti analizzando gli argomenti di tendenza e le informazioni sulle parole chiave

📝 Crea schemi dettagliati per il tuo blog in pochi secondi utilizzando strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain

🎯 Riepiloga/riassumi i contenuti senza sforzo: addio gergo, benvenuta chiarezza!

📈 Ottimizza le strategie SEO con la ricerca di parole chiave basata sull'IA e l'analisi della concorrenza

💡 Scala la produzione di contenuti con l'automazione, mantenendo intatto il tocco umano

10. Sendible (ideale per gestire più client)

via Sendible

Sendible è progettato specificamente per agenzie e team che gestiscono numerosi profili di client. Il suo sistema di gestione dei client consente ai membri del team di redigere bozze di post che puoi rivedere e approvare, garantendo una qualità costante su tutti i canali social.

Sendible fornisce anche analisi dettagliate e reportistica per una gestione ottimizzata dei social media per le piccole imprese.

Migliori funzionalità/funzioni di Sendible

Gestisci più account social da un'unica dashboard

Pianifica i post su varie piattaforme per mantenere la coerenza

Monitora le menzioni del tuo brand per rimanere aggiornato sulle conversazioni

Limiti di Sendible

I costi possono essere elevati per le piccole imprese

Alcuni utenti segnalano crash durante il caricamento o la modifica di file immagine di grandi dimensioni

Prezzi Sendible

Autore: 29 $ al mese per utente

Traction: 89 $ al mese per un massimo di 4 utenti

Scala: 199 $/mese per un massimo di 7 utenti

Avanzato : 299 $/mese per un massimo di 20 utenti

Enterprise: 750 $/mese per un massimo di 80 utenti

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2: 4,5/5 (oltre 880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

È uno dei modi più convenienti per programmare i post su più piattaforme. Ha un prezzo molto più ragionevole rispetto ad alcuni concorrenti. Lo uso quotidianamente nel mio attuale posto di lavoro, perché utilizzavo Sendible anche nel mio ruolo precedente. Nel complesso, è una piattaforma affidabile ed efficiente. Anche il servizio clienti è sempre stato molto rapido nel rispondermi.

È uno dei modi più convenienti per programmare i post su più piattaforme. Ha un prezzo molto più ragionevole rispetto ad alcuni concorrenti. Lo uso quotidianamente nel mio attuale posto di lavoro, perché utilizzavo Sendible anche nel mio ruolo precedente. Nel complesso, è una piattaforma affidabile ed efficiente. Anche il servizio clienti è sempre stato molto rapido nel rispondermi.

➡️ Leggi anche: I migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie

11. Metricool (il migliore per un'analisi completa dei post)

via Metricool

Metricool si concentra sul consolidamento delle analisi dei social media provenienti da piattaforme social, siti web (tramite Google Analytics) e piattaforme pubblicitarie online (Google/Facebook Ads) in un unico dashboard per un monitoraggio olistico delle prestazioni.

Puoi programmare i post per più piattaforme social e utilizzare analisi approfondite dei social media per perfezionare la tua strategia. Questo strumento è ideale per i social media manager e i marketer che desiderano ottimizzare il lavoro richiesto dai social media.

Migliori funzionalità/funzioni di Metricool

Analizza le metriche delle prestazioni per perfezionare la tua strategia sui social media

Monitora le menzioni del marchio per rimanere informato sulle conversazioni del pubblico

Genera report personalizzabili per mostrare il lavoro richiesto dai tuoi social media

Limiti di Metricool

Mancanza di solide funzionalità di curation dei contenuti

Limita i modelli di reportistica ai piani di livello superiore

Prezzi di Metricool

Gratis per sempre

Starter : 22 $ al mese per utente

Avanzato : 54 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Metricool

G2 : 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

La funzionalità Planner semplifica la pianificazione dei post su più canali social. Le analisi forniscono informazioni fondamentali e la finestra In arrivo integrata consente di visualizzare e rispondere a ogni interazione in un unico posto. È facile configurare le connessioni a tutti i tuoi account e, una volta collegati, sono facili da gestire.

La funzionalità Planner semplifica la pianificazione dei post su più canali social. Le analisi forniscono informazioni fondamentali e la finestra In arrivo integrata consente di visualizzare e rispondere a ogni interazione in un unico posto. È facile configurare le connessioni a tutti i tuoi account e, una volta collegati, sono facili da gestire.

💡 Suggerimento bonus: sei curioso di sapere come i migliori team di marketing riescono a rimanere organizzati ed efficienti? 🤔 Scopri come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp per semplificare le campagne, impostare obiettivi SMART e monitorare lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto! Ogni iniziativa è strutturata per ottenere il massimo impatto, dall'organizzazione dei flussi di lavoro negli spazi all'acquisizione di informazioni in tempo reale con le viste ClickUp.

12. Loomly (ideale per la creazione di contenuti e la pianificazione in blocco)

via Loomly

Loomly è una piattaforma di gestione dei social media facile da usare che assiste nella creazione e nella pianificazione dei contenuti. La sua intuitiva visualizzazione del calendario consente di pianificare e organizzare i post su vari canali social, rendendola una delle migliori alternative a Buffer.

Ad esempio, puoi redigere i contenuti di una settimana, ricevere suggerimenti di ottimizzazione e programmare i post per garantire un coinvolgimento costante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Loomly

Pianifica e programma i post con un calendario dei contenuti visivo

Ricevi idee per i post e ispirazione per migliorare la tua strategia di contenuti

Integra strumenti come Canva e Unsplash per la creazione di contenuti

Limiti di Loom

L'analisi non è sufficientemente approfondita per valutare le prestazioni dei contenuti

I calendari e gli account occasionalmente si disconnettono senza avviso

Prezzi di Loomly

Base : 42 $/mese per un massimo di 2 utenti

Standard : 80 $/mese per un massimo di 6 utenti

Avanzato : 175 $/mese per un massimo di 14 utenti

Premium: 369 $/mese per un massimo di 30 utenti

Valutazioni e recensioni di Loomly

G2 : 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Ecco cosa dice un utente dello strumento:

Ho provato diverse piattaforme di pianificazione social e sono rimasto colpito da Loomly. È davvero facile da usare se cerchi qualcosa di semplice. Puoi anche modificare i contenuti multimediali all'interno della piattaforma se non sono perfetti. Se necessario, puoi anche inviarli per approvazione.

Ho provato diverse piattaforme di pianificazione social e sono rimasto impressionato da Loomly. È davvero facile da usare se cerchi qualcosa di semplice. Puoi anche modificare i contenuti multimediali all'interno della piattaforma se non sono perfetti. Se necessario, puoi anche inviarli per approvazione.

13. HubSpot (ideale per soluzioni di marketing integrate)

via HubSpot

HubSpot, parte del più ampio Marketing Hub, è un'altra alternativa a Buffer che ti consente di monitorare le interazioni, pianificare i post e analizzare le prestazioni dei social media. Ad esempio, puoi monitorare le menzioni del tuo marchio, pianificare i contenuti per i momenti di picco di coinvolgimento e valutare quali post generano più traffico.

Questo strumento di pianificazione dei social media è utile per le aziende che desiderano allineare il lavoro richiesto dai social media con strategie di marketing più ampie.

Migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Integra i dati dei social media con il CRM per ottenere informazioni più approfondite sui clienti

Collabora con i membri del team utilizzando strumenti integrati

Utilizza il social listening per rimanere aggiornato sulle menzioni del tuo brand

Limiti di HubSpot

Limita i caricamenti a 100 MB per file, con un limite massimo di 500 MB per più file

Ampio set di funzionalità con una curva di apprendimento ripida

Prezzi HubSpot

Free Forever

Marketing Hub Starter : 20 $ al mese per postazione

Piattaforma per clienti principianti : 20 $ al mese per postazione

Marketing Hub Professional: 890 $/mese per un massimo di 3 postazioni

Marketing Hub Enterprise: 3650 $/mese per un massimo di 5 postazioni

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Ecco cosa dice un utente su Hubspot:

Hubspot è molto intuitivo, soprattutto rispetto ad altri strumenti come Salesforce/Pardot. Adoro il fatto che sia uno strumento all-in-one e che i dati siano sempre a portata di mano. Rende facile la segmentazione quando si intraprendono azioni di marketing. È anche piuttosto facile da implementare e, in caso di necessità, ci sono molti modi per contattare il team di supporto clienti.

Hubspot è molto intuitivo, soprattutto rispetto ad altri strumenti come Salesforce/Pardot. Mi piace che sia uno strumento all-in-one e che i dati siano tutti a portata di mano. Facilita la segmentazione quando si intraprendono azioni di marketing. È anche piuttosto facile da implementare e, in caso di necessità, ci sono molti modi per contattare il team del supporto clienti.

14. Planable (ideale per la collaborazione in team e l'approvazione dei contenuti)

via Planable

Con Planable, puoi accedere a un'area di lavoro visiva dove tu e il tuo team potete creare, rivedere e approvare i contenuti prima che vengano pubblicati. Scrivi bozze di post, raccogli feedback e finalizza i contenuti insieme.

Questo strumento di curation dei contenuti è perfetto per i team di marketing che desiderano migliorare il proprio flusso di lavoro e garantire la qualità dei contenuti su più piattaforme social.

Migliori funzionalità/funzioni di Planable

Crea e pianifica i post con un calendario dei contenuti intuitivo

Gestisci più client o brand con aree di lavoro dedicate

Integra strumenti come Canva per una creazione di contenuti senza interruzioni

Limiti di Planable

Il piano Free limita la pubblicazione sui social media a un totale di 50 post

Il caricamento dei video è limitato a una dimensione massima di 1 GB

Prezzi pianificabili

Free Forever

Base: 39 $/mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni pianificabili

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Secondo una recensione di un utente G2:

Planable è stato il più affidabile tra tutti i software di pianificazione dei social media che abbiamo testato e lo utilizziamo ormai da alcuni anni. Abbiamo sempre avuto l'impressione che alle altre piattaforme mancasse almeno una funzionalità/funzione fondamentale di cui avevamo bisogno e finalmente con Planable non abbiamo più avuto questo problema. L'assistenza è rapida e affidabile.

Planable è stato il più affidabile tra tutti i software di pianificazione dei social media che abbiamo testato e lo utilizziamo ormai da alcuni anni. Abbiamo sempre avuto l'impressione che alle altre piattaforme mancasse almeno una funzionalità/funzione fondamentale di cui avevamo bisogno e finalmente con Planable non abbiamo più avuto questo problema. L'assistenza è rapida e affidabile.

💡 Bonus: Hai difficoltà a semplificare il tuo processo sui social media? Queste best practice per creare un flusso di lavoro efficace sui social media ti aiuteranno a rimanere organizzato e ad aumentare l'efficienza!

15. Tailwind (ideale per il caricamento di immagini in blocco e suggerimenti di hashtag)

via Tailwind

Tailwind è specializzato nella pianificazione di contenuti visivi, in particolare per Pinterest e Instagram, rendendolo un'ottima scelta per gli autori che si concentrano sulle piattaforme visive. Offre funzionalità come il caricamento di immagini in blocco, il calendario drag-and-drop e suggerimenti di hashtag per una gestione efficace dei social media.

Come alternativa adeguata a Buffer, Tailwind è ideale per blogger, influencer e aziende che puntano sulle piattaforme visive per migliorare la propria presenza sui social media.

Migliori funzionalità/funzioni di Tailwind

Genera didascalie e design accattivanti, semplificando la creazione dei contenuti

Accedi ad analisi approfondite per monitorare le prestazioni

Ricevi consigli sugli hashtag pertinenti per ottenere il massimo coinvolgimento

Limiti di Tailwind

Concentrarsi su Pinterest e Instagram limita l'utilità su altre piattaforme

Il prezzo elevato lo rende meno adatto alle piccole imprese

Prezzi Tailwind

Free Forever

Pro: 24,99 $ al mese per utente

Avanzato: 49,99 $/mese per un massimo di 2 account

Max: 99,99 $/mese per un massimo di 3 account

Valutazioni e recensioni di Tailwind

G2: 4,3/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Secondo una recensione di un utente G2:

Tailwind eccelle nell'ottimizzazione della pianificazione dei contenuti su piattaforme come Pinterest e Instagram. La funzionalità SmartSchedule è particolarmente impressionante, poiché seleziona automaticamente i momenti migliori per pubblicare in base al coinvolgimento del pubblico. Apprezzo anche Tailwind Create, che semplifica il processo di generazione di post visivamente accattivanti, facendomi risparmiare tempo nelle attività di progettazione. Le Tribes di Tailwind offrono un modo unico per connettersi con utenti che la pensano allo stesso modo e ampliare la portata attraverso la condivisione di contenuti guidata dalla comunità.

Tailwind eccelle nell'ottimizzazione della pianificazione dei contenuti su piattaforme come Pinterest e Instagram. La funzionalità SmartSchedule è particolarmente impressionante, in quanto seleziona automaticamente i momenti migliori per pubblicare in base al coinvolgimento del pubblico. Apprezzo anche Tailwind Create, che semplifica il processo di generazione di post visivamente accattivanti, facendomi risparmiare tempo nelle attività di progettazione. Le Tribes di Tailwind offrono un modo unico per connettersi con utenti che la pensano allo stesso modo e ampliare la portata attraverso la condivisione di contenuti guidata dalla comunità.

✨ Menzioni speciali Oltre alle diverse alternative a Buffer menzionate sopra, eccone alcune altre degne di nota: Publer : pianifica, programma e analizza i post sui social media con la collaborazione del team eClincher : gestisci i post sui social media, monitora il coinvolgimento e automatizza la pubblicazione Postoplan : programma e automatizza i post su più piattaforme con l'assistenza dell'IA

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro sui social media e nel marketing con ClickUp!

Ottimizzare il flusso di lavoro sui social media è fondamentale per mantenere la coerenza, aumentare il coinvolgimento e ottenere risultati.

Le 15 alternative a Buffer che abbiamo presentato offrono potenti strumenti di pianificazione, collaborazione e analisi, ma la gestione dei social media non si limita alla semplice pubblicazione di contenuti.

Ciò richiede una pianificazione strategica, un lavoro di squadra senza intoppi, la creazione di contenuti, approvazioni e il monitoraggio delle prestazioni in linea con i tuoi obiettivi di marketing più ampi. È qui che ClickUp si distingue.

ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro dei social media in un'unica piattaforma: pianifica campagne in Documento, gestisci attività, fai brainstorming con l'IA e visualizza i programmi nella vista Calendario. Tutto è in un unico posto ed è collegato al lavoro richiesto dal marketing più ampio.

Sei pronto a semplificare l'intero flusso di lavoro di marketing, non solo la pianificazione?

Iscriviti a ClickUp e gestisci la tua strategia sui social media con chiarezza e controllo. 📈