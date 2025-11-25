I migliori modelli monday.com per pianificare e organizzare il lavoro

Le aziende di tutto il mondo sono alla ricerca di modi per ottenere più terminato senza sprecare energie.

Un recente studio di PwC ha rilevato che i settori che utilizzano l'IA sono quasi cinque volte più produttivi di quelli che non l'hanno ancora adottata. Ciò serve da promemoria significativo che le persone non desiderano più ricominciare da capo.

È naturale voler risparmiare tempo e rendere ogni lavoro richiesto un po' più proficuo.

Ecco perché i modelli di organizzazione e pianificazione sono importanti. Offrono un punto di partenza semplice, evitando alle persone ore di configurazione superflua sul lavoro.

In questo articolo esploreremo i migliori modelli monday.com che possono aiutare te e il tuo team a trovare quella stessa sensazione di chiarezza.

Panoramica dei modelli per il piano e l'organizzazione

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di pianificazione di monday.com e ClickUp:

Cosa sono i modelli di monday.com?

I modelli di Monday.com sono strutture predefinite e personalizzabili che aiutano i team a impostare progetti, campagne o processi senza dover ricreare ogni volta gli elementi di base.

Ogni modello è dotato di bacheche già pronte, colonne predefinite e visualizzazioni integrate, che ti offrono una struttura chiara per gestire attività, scadenze e responsabilità in un unico posto. Ad esempio, immagina di stare pianificando il lancio di un prodotto. Invece di creare un piano di progetto da zero, puoi scegliere un "Modello di lancio del prodotto".

Include già linee temporali, titolari delle attività, colonne di budget e tracker di stato. Tutto quello che devi fare è adattare i dettagli ai tuoi obiettivi e il modello diventerà immediatamente il hub centrale del tuo progetto.

Ecco cosa offrono:

Fornisci un punto di partenza già pronto per diversi tipi di progetti.

Consenti ai team di personalizzare colonne, gruppi e flussi di lavoro in base alle loro esigenze specifiche.

Includi strumenti visivi come diagrammi Gantt, bacheche Kanban e visualizzazioni di Sequenza per maggiore chiarezza.

Offri supporto alla collaborazione conservando attività, aggiornamenti e file in un unico spazio di condivisione.

Cosa rende un modello monday.com efficace?

In una discussione su Reddit, un utente ha spiegato:

Ho l'ADHD e ho bisogno di promemoria per fare cose semplici come bere acqua, quindi avere un elenco di cose da fare sia personali che lavorative che non mi ricordano... mi lascia con l'elenco digitale e poi uno scritto a mano con tutte le cose che ho dimenticato di fare.

Questo evidenzia un problema comune: i modelli che si limitano a raccogliere informazioni senza fornire una guida effettiva. Un buon modello monday.com risolve questa lacuna. ✨

Non si tratta solo di archiviare le attività, ma anche di aiutarti a ricordarle, stabilirne la priorità e agire di conseguenza. I migliori modelli creano una struttura, lasciandoti comunque la libertà di adattarli al tuo modo di lavorare.

Ecco cosa cercare in un buon modello di monday. com:

✅ Includi colonne di stato chiare, date di scadenza e sequenze.

✅ Offri visualizzare flessibili come Kanban, Gantt o una timeline per esigenze diverse.

✅ Consenti la collaborazione con note, file e menzioni direttamente sulle attività

✅ Utilizza le automazioni per inviare promemoria, notifiche e ridurre i follow-up manuali.

✅ Connetti ad altri strumenti in modo che tutto il lavoro rimanga in un unico posto

I 15 migliori modelli di Monday.com

Ecco 15 modelli Monday che ti consentono di risparmiare tempo e dare ai tuoi progetti un avvio più solido.

1. Modello per la progettazione delle attività settimanali di monday.com

Ricordi in Il diavolo veste Prada quando Andy era sommersa da attività dell'ultimo minuto? Aveva designer che chiedevano modifiche, Miranda che le sottoponeva nuove richieste e pile di file che non riusciva a tenere in ordine.

Il modello Design Weekly Activities di monday.com fa il passaggio per mettere ordine nel caos, in modo che tutti sappiano su cosa stanno lavorando per la settimana successiva.

Puoi controllare i carichi di lavoro per mantenere il giusto equilibrio ed evitare che le persone si esauriscano. I file sono archiviati all'interno della bacheca, quindi nessuno perde tempo a cercare tra email o cartelle. Con visualizzazioni come i diagrammi Gantt e le panoramiche sullo stato di avanzamento, puoi vedere le scadenze e gli aggiornamenti a colpo d'occhio.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci le attività settimanali e assegna i titolari in modo che le responsabilità siano sempre chiare.

Monitora la capacità del team e riassegna il lavoro per bilanciare i carichi di lavoro.

Archivia e accedi ai file di progettazione in un unico spazio centralizzato.

✨ Ideale per: team di progettazione che devono gestire attività creative settimanali e mantenere chiara la titolarità.

2. Modello di calendario di lavoro di monday.com

Ricordi quando a scuola ti dimenticavi della scadenza di un progetto fino alla sera prima? Quel panico è la stessa sensazione che provano i team quando perdono di vista le date di scadenza.

Il modello di calendario di lavoro di monday.com aiuta a porre fine al caos inserendo tutte le scadenze in uno spazio condiviso, in modo che nulla ti cogli di sorpresa. Offre ai team una chiara visione calendariale di cosa deve essere fatto e quando, con la possibilità di assegnare attività e impostare scadenze. Puoi vedere i carichi di lavoro a livello globale, rendendo più facile spostare le responsabilità prima che qualcuno si senta sopraffatto. Inoltre, l'integrazione con Google Calendar garantisce che, sia che controlliate il telefono, il laptop o la bacheca stessa, sappiate sempre cosa vi aspetta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica le attività per settimana o per mese con una visualizzazione calendario condivisa per visualizzare.

Assegna date di scadenza e responsabilità in modo che tutti sappiano quali sono le priorità.

Integrazione con Google Calendar per la sincronizzazione automatica delle scadenze

✨ Ideale per: team che desiderano visualizzare un calendario condiviso per tenere sotto controllo programmi e scadenze.

3. Modello di onboarding dei clienti personalizzato di monday.com

Il modello di onboarding dei client di monday.com guida i client in ogni passaggio dell'onboarding, dalla chiamata iniziale alla formazione finale, in un unico flusso strutturato. Questo modello aiuta i team a tenere traccia del tempo impiegato, a monitorare lo stato e a mantenere la sincronizzazione tra il personale commerciale e quello di assistenza.

Tutti i soggetti coinvolti possono vedere a che punto è un client, quali sono i prossimi passi e chi è responsabile della loro realizzazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gestisci l'intero percorso di onboarding, dalla riunione iniziale all'implementazione e alla formazione.

Monitora lo stato e il tempo investito per garantire la responsabilità dei progetti.

Allinea i team commerciali e quelli a contatto con i client con un'unica piattaforma di condivisione.

Offri ai client un'esperienza di onboarding coerente e professionale.

✨ Ideale per: team commerciale e CRM che necessitano di un processo di onboarding strutturato per i nuovi client.

4. Modello di supporto alle vendite di monday.com

Le trattative possono subire rallentamenti quando i rappresentanti si affannano a cercare l'ultimo caso di studio o, peggio ancora, inviano presentazioni obsolete che confondono i potenziali clienti. Il modello Supporting Sales Materials di monday. com risolve questo problema fornendo al tuo team un unico archivio per tutte le brochure, i playbook e le slide di cui avrà bisogno.

Invece di cercare link nascosti nelle email o di cercare chi ha la versione "definitiva" di una presentazione, il tuo team avrà a disposizione un'unica fonte di informazioni chiara. Il modello ti aiuta anche a tenere traccia della creazione di nuovi materiali, in modo che i rappresentanti sappiano esattamente quando le nuove risorse sono pronte per la condivisione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza tutte le risorse commerciali, i casi di studio, le brochure, le presentazioni e gli script in un unico posto.

Mantieni tutti allineati con un'unica versione approvata di ogni materiale.

Monitora la creazione e l'approvazione di nuovi materiali collaterali in modo che i rappresentanti rimangano aggiornati.

✨ Ideale per: Rappresentanti commerciali che desiderano un unico posto dove archiviare e aggiornare casi di studio, presentazioni e materiale collaterale.

Immagina questa situazione: il tuo capo ti chiede di chiamare un potenziale client e improvvisamente ti rendi conto di non avere il suo numero a portata di mano. Stai scorrendo i vecchi testi e cercando anche in file casuali solo per trovare le informazioni giuste.

Monday. com ha progettato il modello Contatti per alleviare questo tipo di stress. Consente di conservare tutte le tue relazioni (da client e potenziali clienti a fornitori e partner) in un unico posto organizzato. Puoi anche utilizzare i moduli integrati per acquisire direttamente nuovi potenziali clienti e personalizzare la bacheca per il monitoraggio dei dettagli che ti interessano, come i link ai social media, le date dell'ultima interazione o le riunioni imminenti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Conserva tutte le relazioni in un unico hub centralizzato per un facile accesso.

Raccogli automaticamente nuovi contatti con moduli integrati

Personalizza le colonne per il monitoraggio di dettagli quali account social, passaggi successivi o contatti Google.

Elimina le voci duplicate e mantieni un database pulito e affidabile.

✨ Ideale per: utenti CRM che gestiscono lead, client e partner senza preoccuparsi dei duplicati.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio mostra che una riunione su quattro vede la partecipazione di 8 o più persone e che la durata media di una riunione è di circa 51 minuti. Il tempo passa in fretta: i team possono perdere dalle 6 alle 8 ore ogni settimana solo partecipando alle riunioni. 💡E se potessi recuperare quel tempo? Con ClickUp, i team sostituiscono le lunghe telefonate con la collaborazione all'interno delle attività. Condivisione di commenti, file, note vocali e persino video clip, tutto in un unico posto. 💫 Risultati reali: i team globali di STANLEY Security hanno ridotto di oltre 8 ore le riunioni settimanali lavorando in ClickUp.

6. Modello CRM per il settore immobiliare di monday.com

Nel 2021, il mercato immobiliare ha vissuto un periodo di grande frenesia. Le guerre di offerte hanno fatto notizia sul New York Times e le case venivano vendute in pochi giorni anziché in mesi.

Il modello CRM per il settore immobiliare di monday. com aiuta a fare chiarezza in momenti come questi. Fornendo agli agenti un unico hub per gestire client, elenchi e carichi di lavoro, questo modello centralizza tutti i processi e i dati.

Puoi acquisire nuovi contatti tramite moduli personalizzabili, collegarli istantaneamente a elenchi specifici e monitorare ogni passaggio del processo. Ti offre anche la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati di mercato, come i giorni di permanenza sul mercato e la disponibilità degli agenti, così non sarai mai colto alla sprovvista quando un client chiama.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gestisci i dettagli delle proprietà, inclusi prezzi, posizione e tempo di permanenza sul mercato, in un unico spazio.

Acquisisci e crea la connessione tra i lead e gli elenchi utilizzando i moduli integrati.

Monitora ogni interazione con i client per una migliore gestione della relazione.

Visualizza la capacità degli agenti e assegna i carichi di lavoro in modo equo.

✨ Ideale per: agenti immobiliari che effettuano il monitoraggio degli annunci, gestiscono i contatti e coordinano i follow-up.

👀 Lo sapevate? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie ai progetti attivati o migliorati da ClickUp.

7. Modello per richieste e approvazioni di progetti di monday.com

Il modello Richieste e approvazioni di progetto conserva tutte le approvazioni e le richieste in un unico posto. Anziché utilizzare fogli di calcolo, messaggi e email di stato, puoi creare moduli condivisibili per raccogliere le richieste, indirizzarle alle persone appropriate e monitorarne lo stato di avanzamento fino all'approvazione.

Tutti gli stakeholder possono visualizzare aggiornamenti di stato in tempo reale e promemoria automatici. È la differenza tra un progetto che rimane bloccato in un limbo in attesa di approvazione e uno che procede senza intoppi fino alla consegna.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza tutte le richieste di progetto utilizzando moduli incorporati condivisibili.

Personalizza i campi di richiesta per acquisire esattamente i dettagli di cui hai bisogno.

Monitora ogni richiesta in un'unica bacheca con stati di approvazione chiari.

Automatizza promemoria e notifiche per non perdere mai le scadenze.

✨ Ideale per: project manager che necessitano di un processo semplificato per raccogliere e approvare nuove richieste.

8. Modello per la gestione degli eventi di monday.com

Il modello di gestione eventi di monday. com ti aiuta a organizzare un evento perfetto senza imprevisti dell'ultimo minuto. Puoi integrare le conferme di partecipazione con dei moduli, in modo da sapere quante persone parteciperanno.

Attività come la prenotazione dei fornitori, la preparazione della sede e i piani di sicurezza sono visibili in un'unica dashboard. Puoi impostare scadenze, assegnare persone che si occupino di diversi aspetti (sicurezza, lista degli ospiti, logistica) e monitorare lo stato. Dopo l'evento, avrai a disposizione delle dashboard per valutare come sono andate le cose, cosa ha funzionato e cosa no, in modo da migliorare la prossima volta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza tutti i passaggi del piano con il monitoraggio dello stato e la visibilità delle scadenze.

Raccogli le conferme di partecipazione tramite moduli, in modo da conoscere in anticipo il numero degli ospiti.

Assegna ruoli chiari (sicurezza, gestione dei fornitori, logistica degli ospiti) in modo che tutti sappiano qual è il proprio compito.

Utilizza i dashboard per misurare l'esito positivo degli eventi e identificare i punti deboli.

✨ Ideale per: Organizzatori di eventi che desiderano monitorare le conferme di partecipazione, le scadenze e la logistica dei fornitori in un unico spazio.

🧠 Lo sapevate? Kraft Heinz sta riorganizzando il proprio impero creando due società separate: una incentrata sui marchi globali "di gusto" come il ketchup Heinz e il formaggio cremoso Philadelphia, e un'altra che si occupa dei prodotti alimentari di base negli Stati Uniti come Kraft Singles. L'obiettivo di questa mossa è semplificare il processo decisionale e mantenere l'attenzione di ciascuna divisione.

9. Modello Social Media Planner di monday.com

Ricordi quando Barbenheimer ha conquistato Internet nel 2023? Improvvisamente, ogni marchio, dai venditori di popcorn alle compagnie aeree, ha cercato di cavalcare l'onda rosa-apocalittica.

È proprio qui che entra in gioco il modello Social Media Planner di monday. com. Invece di affidarti all'ispirazione dell'ultimo minuto, avrai a disposizione uno spazio strutturato per organizzare i post per piattaforma, data di pubblicazione e risorse creative.

I tuoi designer, copywriter e strateghi possono lavorare tutti dalla stessa bacheca, in modo che le campagne rimangano coerenti e puntuali. Puoi anche vedere le metriche relative ai post che hanno avuto successo e a quelli che necessitano di modifiche la prossima volta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza le risorse creative e le bozze in un'area di lavoro di condivisione.

Organizza i post per piattaforma, data di pubblicazione e stato per maggiore chiarezza.

Importa le metriche dei social media per il monitoraggio delle prestazioni delle campagne

Integra file e strumenti esterni per un flusso di lavoro più fluido.

✨ Ideale per: team di marketing che organizzano contenuti, pianificano post e monitorano le prestazioni su diverse piattaforme.

10. Modello Campagne client per agenzie di monday.com

Quando Oreo ha twittato "Puoi ancora inzuppare nel buio" durante il blackout del Super Bowl del 2013, è stato il risultato di una preparazione e un coordinamento leggendari tra la loro agenzia e il team del marchio.

Oggi, la velocità con cui vengono lanciate le campagne è aumentata. È qui che entra in gioco il modello Client Campaigns for Agencies di monday.com. Questo modello offre alle agenzie un'area di lavoro dedicata per gestire tutto, dall'acquisizione dei client al lancio delle campagne.

Inoltre, puoi centralizzare le richieste dei client con moduli personalizzabili, integrare strumenti come HubSpot e Mailchimp per un flusso di dati senza interruzioni e monitorare le campagne su calendari o dashboard.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le relazioni con i client grazie alle rubriche di contatti integrate da strumenti come HubSpot.

Monitora e gestisci le campagne in un flusso di lavoro standardizzato che riduce i cicli di approvazione.

Tieni sotto controllo lo stato dei progetti con viste di monitoraggio dettagliate e dashboard.

Bilanciare i carichi di lavoro tra i membri del team per mantenere ogni campagna nei tempi previsti.

✨ Ideale per: agenzie che gestiscono campagne per più client con integrazioni e flussi di lavoro centralizzati.

11. Modello di strategia di marketing di monday.com

In Australia, il gigante delle telecomunicazioni Telstra ha sorpreso tutti con una campagna di dance challenge chiamata "Telstrut" che è diventata virale su TikTok. Il video ha totalizzato oltre 22 milioni di visualizzazioni e ha aiutato l'azienda a creare una connessione con un pubblico più giovane che forse non avrebbe mai pensato a un provider.

È qui che il modello di strategia di marketing di monday. com può fare la differenza per i team. Questo modello ti offre un unico posto in cui mappare i tuoi obiettivi, i budget e le campagne.

Puoi quindi utilizzarli per allineare i piani trimestrali alle attività quotidiane, effettuare il monitoraggio dei progressi con linee temporali visive e mantenere l'intero team sulla stessa pagina. Il risultato è meno congetture e maggiore concentrazione su ciò che realmente stimola la crescita della tua azienda.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora tutti i progetti di marketing insieme a sequenze e grafici.

Piano i budget per ogni iniziativa in un unico posto

Imposta promemoria e notifiche per rimanere sempre aggiornato.

Allinea le campagne agli obiettivi principali in modo che ogni attività abbia un impatto

✨ Ideale per: team di marketing che hanno un piano per strategie trimestrali o annuali, allineando budget e KPI.

12. Modello di roadmap delle funzionalità/funzione e delle versioni di monday.com

Il modello Roadmap delle funzionalità e delle versioni di monday.com ti offre uno spazio per pianificare il piano di cosa realizzare, quando e perché. Puoi mappare le versioni per trimestre, vedere quali funzionalità dipendono da altre e stabilire le priorità in base all'impatto e al lavoro richiesto.

Se le cose cambiano, ad esempio a causa di mutamenti del mercato, feedback degli utenti o limitazioni delle risorse, puoi modificare la roadmap e inviare gli aggiornamenti. La visibilità significa che tutti sanno cosa sta per succedere e cosa ci si aspetta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea la tua roadmap delle funzionalità/funzione con delle sequenze, in modo che tutti possano vedere cosa è in programma e quando.

Assegna priorità alle versioni utilizzando criteri quali impatto, lavoro richiesto e feedback, in modo da concentrarti su ciò che conta di più.

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle versioni con gli stati, in modo da sapere cosa è pronto, in preparazione o ancora in attesa.

✨ Ideale per: Product manager che si occupano di stabilire le priorità, pianificare e monitorare il rilascio delle funzionalità/funzione e le roadmap.

13. Modello Progetti clienti di monday.com

Il modello Progetti clienti personalizzati di monday.com ti offre uno spazio di lavoro centralizzato per gestire ogni dettaglio dei progetti dei tuoi client. Collega i contatti direttamente ai loro progetti, effettua il monitoraggio delle tempistiche e visualizza gli aggiornamenti dei budget in tempo reale man mano che vengono registrate le ore. Inoltre, semplifica la collaborazione mantenendo la comunicazione, l'assegnazione delle attività e i dati dei progetti in un unico posto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora i progetti dei client con panoramiche di alto livello che mostrano sequenze, stato e scadenze.

Genera preventivi e fattura i client in modo accurato con il monitoraggio in tempo reale delle ore e dei budget.

Collabora con le parti interessate assegnando attività e favorendo la condivisione degli aggiornamenti dei progetti in un unico spazio.

✨ Ideale per: team di assistenza clienti che gestiscono ore fatturabili, risultati finali e collaborazione con le parti interessate.

14. Modello per la gestione della produzione video di monday.com

Immagina di dirigere il video promozionale del marchio di un client. La sceneggiatura è stata approvata, ma il team addetto alle posizioni è in attesa dei programmi, gli attori non hanno ancora ricevuto i fogli di chiamata e il client vuole improvvisamente rivedere lo storyboard.

Il modello di gestione della produzione video di monday.com è ciò su cui puoi fare affidamento in queste situazioni. Puoi gestire le richieste man mano che arrivano, assegnare le attività ai membri del team giusti e monitorare lo stato dalla pre-produzione alla post-produzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Acquisisci le richieste video tramite moduli personalizzabili e filtralo per categoria o priorità.

Supervisiona tutti i progetti dei client in un'unica visualizzare con aggiornamenti chiari sullo stato e monitoraggio dei progressi.

Gestisci i flussi di lavoro dall'ideazione alla consegna, assicurandoti che ogni fase rispetti i tempi previsti.

Monitora e confronta le spese a piano con quelle effettive grazie a dashboard visive per rimanere entro il budget.

✨ Ideale per: team di produzione video che supervisionano richieste, budget e progetti dall'inizio alla fine.

🧠 Lo sapevate? Honeywell prevede di dividersi in tre società quotate in borsa entro il 2026: Aerospace, Automazioni e Advanced Materials. I dirigenti affermano che ciò consentirà a ciascun ramo di "piano secondo i propri termini". È la stessa logica che sta alla base della suddivisione di una bacheca disordinata in tre bacheche monday. com per una migliore gestione del flusso di lavoro.

15. Modello Opportunità post-evento di monday.com

Il modello Opportunità post-evento di monday.com semplifica notevolmente il follow-up dopo gli eventi. Invece di cercare affannosamente tra fogli di calcolo ed e-mail, avrai a disposizione un unico hub centrale per raccogliere i feedback dei partecipanti, monitorare i lead e fare la previsione delle opportunità.

Inoltre, il modello ti aiuta a trasformare il clamore suscitato dall'evento in risultati aziendali misurabili, mantenendo il tuo team concentrato anche molto tempo dopo la fase cancellata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli i feedback dei partecipanti con moduli personalizzabili per ottenere rapidamente informazioni utili.

Organizza i nuovi lead in base alle dimensioni, allo stato e alle scadenze per un follow-up più efficace.

Previsione delle opportunità commerciali con i dashboard integrati

Riepiloga i dati degli eventi per individuare le tendenze e misurare la soddisfazione.

✨ Ideale per: team di marketing e commerciale che trasformano i follow-up degli eventi in opportunità commerciali aziendali concrete.

Limiti di monday.com

Questo recensore di G2 ha condiviso:

Ci sono volute circa venti-trenta ore per creare il nostro primo modello di progetto... duplicare grandi gruppi di attività è un processo lento e talvolta le attività si riordinano da sole, il che ha reso la configurazione e il ridimensionamento più complessi del previsto.

Questo modello ricorre nella maggior parte delle recensioni. Non si tratta di fattori determinanti per ogni team, ma evidenziano le lacune che gli utenti incontrano costantemente.

Il monitoraggio del tempo e le attività ricorrenti richiedono soluzioni alternative che non sono intuitive.

L'eccessivo ricorso ad app di terze parti aumenta i costi e la complessità

Processo di configurazione più complesso per progetti di grandi dimensioni, con problemi di duplicazioni e riordino.

I controlli delle autorizzazioni e le opzioni di esportazione dei dati risultano con un limite per molte aziende.

I problemi di prestazioni e i rallentamenti occasionali del sistema frustrano i team che fanno affidamento sulla velocità.

Modelli alternativi di monday.com

Molti team iniziano con i modelli di monday.com per organizzare attività e sequenze, ma con l'espansione della collaborazione tra reparti e strumenti, è facile che le informazioni si disperdano. Ciò di cui hai bisogno è un unico spazio di lavoro che colleghi tutto, non solo una raccolta di modelli. È qui che ClickUp ridefinisce il modo in cui i team fanno piano e organizzano il loro lavoro. ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro in un unico posto. Dai modelli di progetto all'obiettivo e alla reportistica, ClickUp aiuta i team a gestire ogni dettaglio senza dover passare da uno strumento all'altro.

ClickUp elimina ogni modulo di Work Sprawl, fornendo un contesto completo e un unico luogo in cui esseri umani e agenti IA possono lavorare insieme. Che tu stia lanciando una nuova campagna o coordinando operazioni complesse, i modelli personalizzabili di ClickUp trasformano la pianificazione in stato: più rapidi, più intelligenti e più connessione. Iniziamo! 🏁

1. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma i dati raccolti in un quadro chiaro di ciò che funziona meglio con il modello di pipeline commerciale di ClickUp.

I team commerciali spesso devono affrontare il problema di avere troppi lead sparsi in troppi posti. Il modello di pipeline commerciale di ClickUp ti offre una struttura definita fin dall'inizio. Invece di cercare i lead in infiniti fogli di calcolo, puoi vederli tutti in un unico posto, trascinarli da una fase all'altra e aggiungere note proprio dove ti servono.

È più facile seguire i progressi e il tuo team ha una visione condivisa di ciò che sta accadendo. Puoi anche impostare diverse visualizzazioni a seconda di come preferisci lavorare, che si tratti di una bacheca, un elenco o una timeline.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza ogni passaggio del percorso commerciale su una bacheca chiara

Evidenzia i lead più importanti con i campi personalizzati di ClickUp

Controlla lo stato di avanzamento dei lavori con dashboard che mostrano i progressi compiuti.

ClickUp Automazioni si occupa delle piccole attività ripetitive

✨ Ideale per: team commerciali che creano e svolgono il monitoraggio della loro pipeline dal lead alla chiusura.

2. Modello CRM semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci tutti i piccoli ma importanti punti di contatto da un unico posto tramite il modello Simple CRM di ClickUp.

Con il modello ClickUp Simple CRM, puoi archiviare le informazioni di contatto, effettuare il monitoraggio dei lead e contrassegnare la fase di ciascuna relazione senza dover passare da uno strumento all'altro.

Questo modello ti offre una visualizzazione chiara della posizione di ogni cliente nella tua pipeline, sia che tu stia seguendo un nuovo lead o controllando un client di lunga data. È abbastanza leggero per i piccoli team, ma abbastanza flessibile da crescere con l'espansione delle tue esigenze, il che lo rende uno strumento su cui puoi contare ogni giorno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Archivia tutti i dettagli di contatto dei clienti in un'unica tabella chiara.

Segui i progressi dall'inizio alla chiusura con stati chiari.

Automatizza i promemoria in modo che i follow-up avvengano sempre in tempo.

Esamina i modelli nelle interazioni con i clienti per orientare le decisioni future.

✨ Ideale per: team di marketing che trasformano gli obiettivi in campagne strutturate con risultati misurabili.

3. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani allineato con bacheche di condivisione e aggiornamenti trasparenti sullo stato utilizzando il modello di piano di marketing ClickUp.

Il modello di piano di marketing ClickUp trasforma le tue idee ambiziose in una roadmap di marketing attuabile. Puoi impostare gli obiettivi, suddividerli in attività e disporre tutto su una Sequenza che risulti gestibile.

Le visualizzazioni integrate, come Key Results e Progress Boards, rendono semplice vedere cosa funziona e cosa deve essere modificato. Il modello cresce insieme a te, quindi sia che tu stia lanciando la tua prima campagna o gestendo iniziative multicanale, avrai sempre a disposizione un sistema strutturato che ti guiderà.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci obiettivi chiari e stabilisci un collegamento diretto tra essi e risultati misurabili.

Mappa le campagne su una Sequenza per il monitoraggio dell'esecuzione, passaggio dopo passaggio.

Monitora le metriche chiave in un unico posto, così le prestazioni non sfuggiranno mai al tuo controllo.

✨ Ideale per: team di marketing che trasformano gli obiettivi in campagne strutturate con risultati misurabili.

4. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Evita di stressare il team con corse contro il tempo dell'ultimo minuto grazie al modello di calendario dei contenuti ClickUp.

Il modello di calendario dei contenuti ClickUp ti offre quel senso di controllo e ritmo sul tuo ritmo di content marketing. Ti consente di programmare post di blog, video e aggiornamenti social in un unico posto, con tag codificati a colori e campi personalizzati ClickUp per il monitoraggio dei formati e delle campagne.

Puoi ridurre lo zoom per pianificare i temi trimestrali o ingrandirlo per modificare la scadenza di un singolo post. Il calendario e le visualizzazioni della bacheca di ClickUp consentono a scrittori, designer e marketer di rimanere in sincronizzazione e mantenere i contenuti aggiornati senza caos.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa il piano e visualizza le campagne con mesi di anticipo in diversi formati.

Assegna scadenze e titolari per mantenere il lavoro creativo sotto monitoraggio.

Utilizza le visualizzazioni Calendario e Bacheca per visualizzare il tuo programma da ogni angolazione.

Tieni traccia delle campagne e dei progressi con tag, campi e stati personalizzati.

✨ Ideale per: team di contenuto che pianificano blog, video e campagne con scadenze chiare.

💡 Suggerimento professionale: utilizzi il calendario ClickUp? Prova questa combinazione ClickUp Brain + Autopilot per attivarlo e mantenerlo sotto monitoraggio. Apri l'elenco del calendario, clicca su ClickUp Brain e incolla una breve descrizione di una riga per i temi di questo mese. ClickUp Brain creerà in pochi secondi delle attività con stati, titolari e date. Chiedi all'IA di estrarre le azioni da intraprendere dal documento della riunione, in modo che nulla venga tralasciato. Crea attività dal tuo brief ed esegui aggiornamenti automatici con ClickUp Brain e agenti AI Quindi, aggiungi un agente Autopilot personalizzato a questo elenco con un semplice trigger come Modifiche di stato o Data precedente alla scadenza. Assegnagli strumenti come Crea attività, Gestisci attività e Scrivi aggiornamento progetto in modo che assegni i titolari, pubblichi i check-in e scriva il riepilogo/riassunto settimanale per te. Ora il calendario si riempie da solo, gli ostacoli emergono in tempo e puoi dedicare le tue energie al lavoro, non alla configurazione! ⚡

5. Modello di calendario social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Partecipa alle conversazioni mantenendo intatta la tua strategia complessiva con il modello di calendario dei social media di ClickUp.

Pensa a quanto velocemente cambiano le tendenze online. Un giorno è un meme sul "quiet quitting", il giorno dopo è una danza virale su TikTok o una notizia dell'ultima ora che tutti i brand cercano di commentare. I team social vivono in questo vortice e, senza un calendario, i post possono sembrare affrettati o addirittura perdere il momento giusto.

Il modello di calendario social media di ClickUp ti offre il giusto equilibrio tra flessibilità e struttura. Puoi pianificare le campagne con settimane di anticipo, assegnare attività a designer o copywriter e poi adeguarti rapidamente quando emerge una nuova tendenza.

Le visualizzazioni integrate ti consentono di vedere tutto in una volta sola o di ingrandire una singola campagna. I campi personalizzati di ClickUp come hashtag, temi e date di pubblicazione mantengono tutti i dettagli in ordine, così non dovrai cercare affannosamente tra le varie piattaforme.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza il contenuto su più piattaforme con scadenze e titolarità chiare.

Monitora hashtag, temi delle campagne e dati sulle prestazioni in un unico posto.

Utilizza le visualizzazioni calendario e vista Bacheca per pianificare, modificare e riprogrammare con facilità.

Collabora con designer, scrittori e manager senza complicati passaggi di consegne.

✨ Ideale per: team che si occupano di social media che desiderano standardizzare il piano e la programmazione in anticipo o automatizzare i propri processi.

👀 Curiosità: nel 2024, Microsoft ha riorganizzato i propri team di IA, consolidandoli sotto un unico leader per accelerare il processo decisionale. L'obiettivo: meno compartimenti stagni, pianificazione più rapida. È un esempio concreto di riorganizzazione delle dipendenze all'interno di un flusso di lavoro.

6. Modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea coerenza per rendere l'esecuzione più fluida con il modello di project management ClickUp.

Un rapporto McKinsey mostra che i team che ottengono punteggi elevati in termini di fiducia e comunicazione sono oltre tre volte più efficienti e cinque volte più propensi a ottenere risultati rispetto a quelli che non danno priorità a questi elementi.

Questo è molto importante per la project management, che coinvolge molte attività, persone e sequenze. Il modello di project management ClickUp ti aiuta a riunire persone, attività e sequenze in un unico spazio di lavoro, in modo che tutti sappiano quali sono i prossimi passi da compiere.

Puoi suddividere i lavori più grandi in parti più piccole, assegnare le responsabilità e mappare le dipendenze in modo che nulla vada perso nella transizione. Utilizza le visualizzazioni timeline e Gantt per vedere come tutto è collegato, oltre agli elenchi di attività e alle bacheche per i progressi quotidiani.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano l'intero arco di un progetto con Sequenza o una vista Gantt in modo da poter prevedere eventuali ostacoli.

Assegna le attività in modo chiaro indicando i titolari, le scadenze e le dipendenze, in modo che nulla venga tralasciato.

Utilizza campi e stati personalizzati per adattarli al modo in cui il tuo team lavora e cresce.

Automatizza promemoria e aggiornamenti in modo che lo stato abbia visibilità e i ritardi vengano individuati tempestivamente.

✨ Ideale per: team operativi che standardizzano i processi di project management per migliorare l'efficienza.

7. Modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Collabora in tempo reale e individua tempestivamente i rischi con il modello di pianificazione eventi ClickUp.

Il modello ClickUp per la pianificazione degli eventi riunisce in un unico posto elenchi di fornitori, piano del budget, elenchi di ospiti e programmi, pronti per il momento giusto.

Puoi tenere traccia delle sedi, assegnare compiti per il catering o la logistica e visualizzare le tempistiche a colpo d'occhio nella vista calendario di ClickUp. I campi personalizzati di ClickUp gestiscono dettagli come lo stato del budget e i pagamenti, mentre le viste tabellari e a elenco rendono facile seguire i progressi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza ogni fase del piano in elenchi dedicati per attività, strutture e fatturazione.

Visualizza le sequenze in una visualizzazione calendario o vista Bacheca per non perdere mai le scadenze.

Monitora lo stato del budget e gli aggiornamenti sui pagamenti con i campi personalizzati integrati nel modello.

Collabora in ClickUp Documenti per archiviare accordi con i fornitori, dettagli sugli sponsor e note sugli eventi.

✨ Ideale per: team che gestiscono il piano degli eventi, la logistica e il coordinamento dei fornitori in un unico posto.

8. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sulla creazione di qualcosa che duri nel tempo con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp.

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp definisce le attività cardine del lancio del tuo prodotto, consentendoti di avere una visione d'insieme chiara. Le viste Gantt e timeline ti mostrano quando si avvicinano le scadenze. I campi personalizzati consentono di ordinare le attività tra i team, come design, marketing e operazioni. Le automazioni vengono eseguite in background, fornendo promemoria a tutti sui prossimi passi da compiere.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il lancio in attività cardine, in modo che ogni passaggio sia chiaro.

Utilizza le visualizzazioni Gantt e timeline per tenere sotto controllo le scadenze.

Separa le attività per team con semplici campi personalizzati.

Imposta le automazioni in modo che i promemoria vengano eseguiti in background per te.

✨ Ideale per: team di prodotto e GTM che garantiscono un coordinamento fluido durante le attività cardine di lancio.

Se sei curioso di sapere come automatizzare i tuoi flussi di lavoro con ClickUp, questo video te lo spiega in pochi minuti:

9. Modello ClickUp per l'onboarding dei client

Ottieni il modello gratis Monitora gli elementi essenziali come pacchetti o tipi di servizi con il modello ClickUp Client Onboarding.

Wyzowl ha scoperto che il 63% dei clienti tiene conto del processo di onboarding quando decide se continuare a utilizzare un prodotto. La prima esperienza è determinante per il successo o il fallimento della relazione.

Il modello ClickUp Client Onboarding ti offre la struttura giusta per farlo nel modo corretto. Invece di affannarti con appunti sparsi o ripetere gli stessi passaggi da zero, puoi guidare i client attraverso un processo chiaro.

Dalle chiamate iniziali ai questionari di onboarding, tutto è organizzato in un unico posto. Inoltre, le dashboard di ClickUp ti consentono di vedere lo stato a colpo d'occhio, rendendo più facile mantenere i client coinvolti e fiduciosi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le fasi di onboarding con stati chiari come Nuovo cliente, Chiamata di onboarding e Completata.

Raccogli e archivia i dettagli dei client con i campi personalizzati e i moduli di registrazione.

Utilizza le visualizzazioni per guide, questionari e monitoraggio dei processi, in modo che tutti rimangano allineati.

Automatizza promemoria e aggiornamenti per offrire ai client un'esperienza fluida e coerente.

✨ Ideale per: team di assistenza che guidano i nuovi client attraverso i passaggi di onboarding in modo coerente.

10. Modello ClickUp per il reclutamento e l'assunzione

Ottieni il modello gratis Automatizza i promemoria per assicurarti che i candidati ricevano una tua risposta in tempo con il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp.

Il modello ClickUp Recruiting & Hiring ti aiuta a evitare questa lacuna, offrendoti lo spazio necessario per gestire gli annunci di lavoro, tenere traccia delle candidature, esaminare i candidati e rimanere aggiornato su ogni fase. Le schede di valutazione dei colloqui ti aiutano a fare confronti equi.

I campi personalizzati per ruolo, fase e fonte consentono di mantenere tutto organizzato. Le automazioni hanno la capacità di trigger promemoria quando qualcuno richiede un'azione o una comunicazione prompt. Con tutto in un unico posto, l'assunzione risulta più agevole per i candidati e più semplice per te.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora ogni candidato attraverso fasi quali Candidatura, Colloquio, Offerta e Assunzione.

Utilizza schede di valutazione standardizzate per confrontare i feedback in modo equo.

Archivia le candidature, i feedback e i dati dei candidati in visualizzazioni di condivisione, così non perderai nulla.

✨ Ideale per: team HR che effettuano il monitoraggio di candidati, colloqui e processi di assunzione in modo efficiente.

11. Modello di monitoraggio dei bug ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni informate in modo rapido con il modello di monitoraggio dei bug di ClickUp.

Nel luglio 2024, un aggiornamento difettoso di CrowdStrike ha causato il crash di milioni di computer Windows in tutto il mondo. I team si sono affrettati a riportare i sistemi online mentre i dispositivi si bloccavano all'avvio, con ripercussioni su aziende dall'intervallo, dalle compagnie aeree agli ospedali.

Il modello ClickUp Bug Tracking offre ai team un modo chiaro per individuare, registrare e risolvere i bug prima che causino tempi di inattività o interruzioni del servizio. Puoi registrare ogni bug, assegnarlo allo sviluppatore giusto e monitorarne lo stato di avanzamento senza perdere di vista i dettagli.

Visualizzare come elenchi e bacheche ti aiutano a dare priorità alle correzioni, mentre i campi personalizzati mantengono il contesto allegato a ogni segnalazione di bug.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra e classifica i bug con i campi personalizzati, in modo che gli sviluppatori sappiano esattamente qual è il problema, quando si è verificato e quale parte del prodotto interessa.

Assegna la titolarità ai membri del team e imposta le date di scadenza, garantendo la responsabilità per ogni correzione ed evitando il problema "chi ci sta lavorando?" .

Tieni traccia dello stato dei bug in tempo reale attraverso visualizzazioni come elenchi, bacheche o calendari, rendendo facile vedere cosa è aperto, in corso o risolto.

✨ Ideale per: team di ingegneri che registrano, danno priorità e risolvono i bug in modo sistematico.

12. Modello ClickUp per gli obiettivi e i risultati chiave dell'azienda (OKR)

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi misurabili e effettua il monitoraggio con il modello OKR e obiettivi aziendali di ClickUp.

Il modello OKR e obiettivi di ClickUp Company suddivide gli obiettivi più ambiziosi in risultati chiari e misurabili. I team possono vedere come il loro lavoro crea una connessione con il quadro generale e i manager possono monitorare i progressi senza essere sommersi dai report. È un modo per trasformare obiettivi ambiziosi in passaggi concretamente realizzabili.

Il modello è stato creato per gestire sia gli obiettivi aziendali di alto livello che le attività cardinali minori che li supportano. È possibile impostare un obiettivo a livello aziendale, quindi suddividerlo in risultati chiave per ogni reparto o team.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Stabilisci gli obiettivi e collegali a risultati chiave misurabili, in modo che sia facile seguire i progressi.

Assegna gli obiettivi alle persone giuste con sequenze e responsabilità chiare.

Monitora lo stato in visualizzazioni come dashboard, elenchi e Sequenza senza creare lavoro extra.

Condivisione degli aggiornamenti tra i team in modo che tutti sappiano quali sono i progressi e quali sono gli aspetti che richiedono ancora attenzione.

✨ Ideale per: aziende che allineano OKR e obiettivi misurabili tra team e reparti.

13. Modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti

Ottieni il modello gratis Segui una struttura già pronta che semplifica il processo con il modello ClickUp Employee Onboarding Template.

Una buona esperienza di inserimento può far sentire una persona sicura e benvenuta fin da subito. Il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp è stato creato per garantire che ogni nuovo assunto si senta parte integrante del team fin dal primo giorno.

Ciò che rende questo modello così utile è la sua flessibilità. Puoi creare liste di controllo, impostare scadenze e aggiungere campi personalizzati per dettagli quali reparto, stipendio o moduli di formazione. Visualizzare, come calendari ed elenchi, consente di vedere facilmente quali sono le prossime attività.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività di inserimento in passaggi chiari, in modo che i nuovi assunti sappiano esattamente cosa aspettarsi nei loro primi giorni di lavoro.

Assegna le responsabilità ai manager e ai membri del team per assicurarti che non ci siano errori o omissioni.

Utilizza le visualizzazioni calendario ed elenco per il monitoraggio di riunioni, sessioni di formazione e scadenze chiave.

Archivia dettagli importanti come moduli, documenti e politiche in un unico posto, così i dipendenti non dovranno più cercare ovunque.

Tieni traccia dei progressi complessivi per garantire che ogni fase dell'onboarding venga completata senza intoppi e nei tempi previsti.

✨ Ideale per: Responsabili delle risorse umane che garantiscono un inserimento e una formazione senza intoppi per i nuovi dipendenti.

14. Modello di programma riunione ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le riunioni da perdite di tempo a sessioni in cui le cose vengono davvero terminate con il modello di agenda per riunioni ClickUp.

Pensa a quante ore hai trascorso in riunioni che giravano a vuoto. Senza una struttura, anche la riunione più ben intenzionata può rapidamente andare fuori strada.

È qui che fa il passaggio il modello di agenda per riunioni di ClickUp. Puoi delineare obiettivi, argomenti e punti di discussione in un unico spazio di condivisione, in modo che nessuno sia lasciato all'oscuro.

Ogni elemento all'ordine del giorno può essere assegnato, monitorato e rivisto, in modo che le azioni da intraprendere non vadano perse una volta terminata la riunione. Abbinate questo strumento a visualizzazioni come Docs per prendere appunti o attività da seguire e otterrete un sistema che mantiene le riunioni organizzate senza aggiungere lavoro extra.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Delinea chiaramente gli argomenti e gli obiettivi della riunione, in modo che tutti sappiano cosa aspettarsi.

Suddividi ogni elemento dell'agenda in attività con titolari e scadenze chiari.

Usa Documenti per collaborare in tempo reale e prendere note durante le riunioni.

Mantieni le attività di follow-up con visibilità affinché gli elementi da intraprendere non vengano dimenticati in seguito.

Fai il monitoraggio dei stati durante le riunioni per vedere come le discussioni portano a risultati concreti.

✨ Ideale per: team che desiderano rendere le riunioni strutturate, orientate agli obiettivi e incentrate sull'azione.

15. Modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Aumenta la produttività con un sistema strutturato e ripetibile grazie al modello di pianificatore giornaliero di ClickUp.

Hai mai notato come una giornata possa volare via senza che tu ti renda conto di dove sia finito il tempo? Un sondaggio Microsoft ha rilevato che il 68% dei lavoratori fatica a trovare abbastanza tempo per concentrarsi senza interruzioni. È qui che entra in gioco il modello di pianificatore giornaliero ClickUp.

Puoi suddividere la tua giornata in categorie come lavoro, vita privata o obiettivi, quindi dare priorità a ciò che conta davvero. Il layout ti consente di individuare facilmente ciò che richiede attenzione immediata, mentre il monitoraggio visivo dei progressi ti aiuta a vedere concretamente lo slancio che stai acquisendo nel corso della giornata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Riduci lo stress sapendo esattamente cosa ti aspetta.

Migliora la gestione del tempo con strumenti di pianificazione chiari

Assegna le priorità alle attività in modo che quelle più importanti non vengano mai trascurate.

Grazie agli stati, ai campi e alle visualizzazioni integrati, puoi svolgere le attività quotidiane come se fossero dei checkpoint.

✨ Ideale per: Persone e manager che desiderano un sistema semplice per stabilire le priorità delle attività quotidiane.

Nessun piano è troppo grande con ClickUp

I modelli sono molto più che semplici scorciatoie. Sono il segreto per sentirsi davvero tranquilli e avere il controllo del proprio lavoro. Abbiamo esaminato molte opzioni, ma la verità è che non tutti gli strumenti di pianificazione sono uguali.

Ciò che distingue ClickUp è la sensazione che finalmente tutto sia al posto giusto. Non è necessario destreggiarsi tra app separate o preoccuparsi di dove si trovano le cose. Attività, Sequenza, nota e conversazione sono tutte affiancate, pronte quando ne hai bisogno.

Se stavi aspettando un segnale per provare qualcosa di nuovo, eccolo qui. Prova ClickUp e scopri com'è fare un piano quando è davvero divertente.

Iscriviti a ClickUp gratis e metti ordine nel tuo lavoro. 🎉