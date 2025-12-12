Qual è lo stack IA più adatto alle agenzie di marketing?

In questo momento sei sommerso dagli strumenti di IA.

Ogni settimana qualcuno propone un nuovo generatore di contenuti, la tua casella di posta elettronica contiene 17 piattaforme di analisi "rivoluzionarie" e il tuo team non riesce a mettersi d'accordo su quale strumento di automazione delle campagne sia effettivamente efficace.

Ultimamente, capire quale stack IA sia più adatto alle agenzie di marketing sembra quasi un gioco di Jenga con il proprio budget.

Hai bisogno di strumenti che funzionino insieme per contenuti, campagne, analisi e consegna ai clienti. Se non hai bisogno di un diagramma di flusso per spiegarlo al tuo team, guadagni punti bonus.

In questo post del blog analizzeremo cosa funziona e come ClickUp si inserisce nel puzzle.

Componenti fondamentali di uno stack IA per agenzie

Pensa allo stack IA come al sistema nervoso della tua agenzia. Ogni componente deve comunicare con gli altri, altrimenti creerai solo una confusione ancora maggiore.

Ecco uno sguardo più da vicino. 👀

Acquisizione e arricchimento dei dati

Ogni giorno, flussi di informazioni provenienti da decine di fonti affluiscono nella tua agenzia. Voci CRM, clic sul sito web, aperture di email, interazioni sui social media: tutto questo racconta una storia, se sai come ascoltarla.

La giusta infrastruttura IA riunisce questi dati sparsi e li trasforma in qualcosa di utile. Ciò può includere:

Lead scoring che classifica i potenziali clienti in base al loro comportamento effettivo

Profili dei clienti che si aggiornano automaticamente quando qualcuno interagisce con i tuoi contenuti o visita la tua pagina dei prezzi.

Trigger comportamentali che ti avvisano quando un client mostra segni di opportunità di espansione o potenziale abbandono.

Arricchimento dei dati che aggiunge dettagli firmografici e demografici ai record di contatto di base

Generazione di contenuti e creatività

Il tuo team deve produrre contenuti in grandi quantità, ma il processo di creazione iniziale richiede tempo prezioso. Gli strumenti di marketing basati sull'IA di questa categoria si occupano del lavoro più impegnativo delle prime bozze e delle varianti.

Cosa puoi fare con questi strumenti:

Genera più varianti di testi pubblicitari da testare su diverse piattaforme.

Crea concetti visivi e varianti di design per le presentazioni ai clienti

Crea sequenze di email personalizzate per diversi segmenti di pubblico

Produci didascalie per i social media e variazioni dei post su larga scala

Bozze di script video e storyboard per il contenuto delle campagne

Automazione e orchestrazione delle campagne

La gestione di campagne di marketing tramite email, social media, annunci a pagamento e il tuo sito web richiede un coordinamento costante. Gli strumenti di orchestrazione IA gestiscono la logica e la tempistica su tutti questi canali.

Il sistema gestisce attività quali:

Trigger di sequenze di email quando qualcuno scarica un lead magnet dal tuo annuncio a pagamento

Adeguamento della spesa pubblicitaria sulle piattaforme in base ai dati di performance in tempo reale

Personalizzazione dei contenuti delle pagine di landing in base alla fonte di traffico e al segmento di pubblico

Accompagna i potenziali clienti attraverso sequenze di nurturing basate sul loro livello di coinvolgimento

Coordinamento del retargeting su più piattaforme senza configurazione manuale

Analisi, reportistica e approfondimenti

La reportistica per i clienti comporta in genere l'estrazione di dati da più piattaforme, la creazione di fogli di calcolo e la realizzazione di presentazioni. Gli strumenti di IA automatizzano l'intero processo e aggiungono intelligenza.

Le funzionalità principali includono:

Generazione automatizzata di report che estrae i dati dai tuoi strumenti e li formatta per i clienti

Attribuzione cross-channel che mostra quali touchpoint contribuiscono alle conversioni

Approfondimenti sulle prestazioni che evidenziano cosa funziona e cosa deve essere modificato.

Dashboard di marketing in tempo reale che offrono visibilità costante senza aggiornamenti manuali

Analisi predittiva con previsione dei risultati delle campagne sulla base delle tendenze attuali

Collaborazione e gestione del flusso di lavoro

Il caos interno può compromettere l'efficienza dell'agenzia. Questi strumenti creano una struttura che regola il flusso di lavoro all'interno del team e verso i clienti.

Cerca sistemi che gestiscano:

Assegnazione automatizzata delle attività in base alle fasi del progetto e alla capacità del team

Flussi di lavoro di approvazione che indirizzano i risultati finali agli stakeholder giusti in sequenza

Portali clienti in cui risultati, feedback e comunicazioni sono disponibili in un unico posto

Modelli di progetto che standardizzano l'esecuzione di tipi di campagne ricorrenti

Sistemi di notifica che tengono tutti informati senza ingombrare le caselle di posta elettronica

Integrazione e scalabilità

Questa è la base che tiene insieme tutto. I tuoi strumenti di IA devono comunicare tra loro e adattarsi man mano che la tua lista di clienti cresce.

Gli elementi fondamentali includono:

Connessioni API robuste che consentono il flusso automatico dei dati tra gli strumenti

Architettura multi-client che mantiene separati i dati e le campagne di ciascun client, ma gestibili da un'unica interfaccia.

Flussi di lavoro di automazione che gestiscono attività ripetitive su tutti i tuoi account

Integrazioni personalizzate che garantiscono la connessione dei tuoi strumenti e flussi di lavoro specifici

Una base adeguata significa che l'aggiunta di nuovi clienti non richiede un aumento proporzionale delle dimensioni del team o del lavoro richiesto.

💡 Suggerimento professionale: separate l'IA creativa dall'IA operativa. L'IA creativa assiste il brainstorming e l'iterazione delle campagne. L'IA operativa gestisce i flussi di lavoro interni come il monitoraggio del tempo, i riepiloghi di fatturazione o le previsioni delle risorse. Tenerli separati impedisce che gli strumenti creativi siano ostacolati dal rumore logistico.

Ecco come affrontare in modo strategico lo stack IA della tua agenzia di marketing. 📊

Passaggio 1: definisci la "zona di valore" della tua agenzia

Inizia identificando dove la tua agenzia di marketing IA crea costantemente l'impatto più misurabile. Questa "zona di valore" potrebbe essere rappresentata da creatività ad alta conversione, approfondimenti sulle prestazioni basati sui dati o l'esecuzione di campagne full-funnel. Chiariscilo fin dall'inizio: sarà il punto di riferimento per ogni decisione successiva.

Per rendere tutto più concreto:

Elenca i tuoi servizi più performanti e i risultati ottenuti dai clienti.

Abbina questi risultati ai processi e ai ruoli che li sostengono.

Identifica quali attività necessitano di maggiori miglioramenti o supporto per l'automazione.

Ad esempio, se la tua agenzia eccelle nella realizzazione di campagne con tempi di consegna rapidi, dai la priorità all'ideazione di contenuti basati sull'IA e ai flussi di lavoro di revisione.

In ClickUp è possibile creare spazi dedicati a ciascun servizio principale, come "Strategia della campagna" o "Produzione di contenuti". All'interno di questi spazi è possibile creare modelli per brief creativi, assegnare approvazioni e effettuare il monitoraggio dei risultati finali tramite le attività di ClickUp.

Passaggio 2: Verifica lo stack esistente e individua le lacune

Prima di aggiungere qualsiasi novità, fai un inventario di ciò che già possiedi. Elenca tutti gli strumenti attualmente utilizzati dal tuo team, chi li utilizza, quanto costano e quale livello dello stack occupano. Includi anche quegli "strumenti ombra" che i singoli membri del team hanno adottato senza approvazione ufficiale.

Poi arriva la parte fondamentale: raccogliere feedback dalle persone che usano queste piattaforme ogni giorno. Organizza conversazioni di 15 minuti con membri del team che ricoprono ruoli diversi. Fai domande specifiche:

Dove stai copiando manualmente i dati tra le piattaforme?

Quale strumento ti frustra di più ogni settimana?

Quale attività richiede il doppio del tempo necessario?

Quali risultati finali per i clienti richiedono di attivare/disattivare i sistemi?

Questi punti di attrito rivelano le tue vere lacune.

Ad esempio, potresti scoprire che il tuo team dedicato ai contenuti impiega cinque ore alla settimana per riformattare i post del blog perché il tuo CMS non si integra con il tuo strumento di scrittura IA. Oppure che i tuoi specialisti dei media a pagamento stanno ricostruendo manualmente i report perché le tue piattaforme pubblicitarie e la tua dashboard di analisi non comunicano tra loro. Queste sono le lacune che vale la pena colmare.

Sono le integrazioni solide a trasformare i singoli strumenti in uno stack. Quando valuti le opzioni, cerca quelle che offrono una connessione naturale con il tuo CRM, con le piattaforme pubblicitarie e con gli strumenti di automazione dei contenuti.

Ad esempio, se gestisci campagne in ClickUp, integrandolo con Google Ads il tuo team potrà visualizzare lo stato delle campagne, la spesa e i dati sulle prestazioni senza uscire dall'area di lavoro. Ciò riduce i passaggi di consegne tra i team di marketing, analisi e assistenza clienti.

Per verificare la forza dell'integrazione, prova questi:

Connettori nativi: lo strumento effettua la sincronizzazione con le tue tre piattaforme principali?

Supporto API: è possibile collegare flussi di lavoro personalizzati senza ricorrere a complesse operazioni di codifica?

Flusso di dati bidirezionale: gli aggiornamenti possono avvenire in entrambe le direzioni?

ClickUp funge da tessuto connettivo per l'intero stack IA. Anziché costringere il tuo team a passare da strumenti di generazione creativa a piattaforme di analisi e canali di comunicazione con i clienti, ClickUp crea uno spazio di lavoro IA convergente in cui tutto convive. I tuoi brief sui contenuti, i dashboard delle prestazioni, le attività e il feedback dei clienti rimangono tutti in un unico posto. Prova uno spazio di lavoro AI convergente in ClickUp

Passaggio 4: considera i costi, la curva di apprendimento e le esigenze di scalabilità dei client

Il costo totale di titolarità va oltre i costi di sottoscrizione. Considera anche i tempi di implementazione, i requisiti di formazione e la manutenzione continua.

Una piattaforma di marketing intelligence sofisticata può costare 500 dollari al mese, ma se il tuo team ha bisogno di 20 ore di formazione e utilizza solo il 30% delle sue funzionalità/funzioni, stai pagando più del dovuto per una complessità di cui non hai bisogno.

Pensa in anticipo agli scenari di crescita dei clienti con numeri specifici. Il modello di prezzo di questo strumento funzionerà quando aggiungerai altri 10 clienti? Alcune piattaforme applicano tariffe per utente (gestibili), mentre altre applicano tariffe per account cliente (che diventano rapidamente costose) o per volume di dati (imprevedibili).

Fai il calcolo: se oggi hai otto clienti e hai come traguardo averne 20 entro 18 mesi, valuta il prezzo dello strumento per entrambi i volumi. Quindi verifica la capacità operativa chiedendo agli utenti attuali se la piattaforma rallenta con set di dati più grandi o flussi di lavoro più complessi.

💡 Suggerimento professionale: trattate il vostro stack IA come un client. Sottoponetelo a revisioni trimestrali, KPI e retrospettive. Verificate quali funzionalità IA consentono effettivamente di risparmiare tempo o migliorare il ROI delle campagne e eliminate quelle che non lo fanno. Se non sta dando i risultati sperati, si tratta di uno scope creep mascherato.

Passaggio 5: crea un piano di implementazione graduale

Resisti alla tentazione di rinnovare l'intero stack contemporaneamente. Implementa invece un'introduzione strutturata che riduca al minimo le interruzioni e consenta di correggere la rotta. Potrebbe essere qualcosa del genere:

Fase pilota (30-45 giorni)

Inizia in piccolo, utilizzando il nuovo strumento con un team o un account client disponibile. Idealmente, questo gruppo dovrebbe essere abbastanza curioso da sperimentare, ma anche abbastanza onesto da segnalare i problemi reali.

Restringi l'ambito a un caso d'uso definito, ad esempio utilizzando una piattaforma di contenuti IA esclusivamente per le bozze dei blog di un singolo client.

Durante il periodo di prova, l'attenzione dovrebbe rimanere focalizzata sull'individuazione di ciò che è efficace, dove si risparmia tempo e quali sono i punti di attrito.

Offri al tuo gruppo pilota uno spazio condiviso per registrare ciò che funziona e ciò che sembra poco pratico. Gli autori possono lasciare note sulla qualità dei contenuti, mentre gli editori evidenziano problemi ricorrenti come incongruenze di tono.

Fase di adozione (60-90 giorni)

Una volta che il tuo team pilota avrà dimostrato il valore dello strumento, coinvolgi altri team mantenendo il gruppo originale come tuoi sostenitori interni.

L'obiettivo è quello di rendere l'apprendimento guidato piuttosto che forzato. Una guida rapida basata sulle lezioni apprese durante la fase pilota funziona molto meglio della documentazione fornita dal venditore, soprattutto quando parla la lingua del tuo team. Ti consigliamo inoltre di tenere d'occhio i modelli di coinvolgimento per individuare tempestivamente eventuali cali.

Fase di ottimizzazione (in corso)

Una volta che lo strumento è stato completamente implementato, concentrati sull'estrazione del massimo valore. Analizza i modelli di utilizzo per identificare le funzionalità/funzioni sottoutilizzate che potrebbero risolvere i problemi esistenti.

Ad esempio, se il tuo team utilizza una piattaforma di creazione di contenuti IA solo per le prime bozze, ma questa offre anche una formazione sulla voce del marchio, dedica del tempo alla personalizzazione di tale funzionalità/funzione. Le opportunità di integrazione che hai tralasciato durante l'implementazione iniziale diventano ora di priorità.

Per dati reali su come i team si stanno adattando, analizza i pattern di utilizzo. Puoi vedere chi utilizza quotidianamente lo strumento, quali reparti esplorano le funzionalità avanzate e dove i login iniziano a diminuire.

Campione di stack IA per un'agenzia di marketing

L'esecuzione di campagne di marketing basate sull'IA è più rapida quando gli strumenti funzionano in sinergia. Ecco un esempio di stack IA che aiuta i team di marketing a gestire i lead, creare contenuti e effettuare il monitoraggio dei risultati in modo efficiente.

Prima di esaminare ogni strumento nel dettaglio, ecco una rapida panoramica di ciascuno di essi:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* Clearbit Arricchimento dei dati aziendali in tempo reale per i team di marketing B2B Identifica i visitatori anonimi del sito web, i segnali di intenzione, le integrazioni CRM native (Salesforce, HubSpot, Marketo) Prezzi personalizzati Clay Aggregazione e arricchimento di dati provenienti da più origini dati per la gestione dei lead nelle grandi agenzie Oltre 50 origini dati, arricchimento a cascata, logica condizionale, integrazioni CRM Gratis; piani a pagamento a partire da 149 $ al mese Apollo. io Sales intelligence e coinvolgimento per i team outbound Database con oltre 270 milioni di contatti, sequenziamento delle email, dialer integrato, sincronizzazione CRM Gratis; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese per utente AdCreative. IA Test delle varianti pubblicitarie e generazione di contenuti creativi per i professionisti del performance marketing Generazione di annunci e testi pubblicitari basati sull'IA, video annunci, previsione del coinvolgimento, approfondimenti sul pubblico Versione di prova; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. Canva Design versatile basato sull'IA per piccoli team di marketing Strumenti di IA Magic Studio, sincronizzazione del ritmo, Magic Eraser/Edit, supporto per oltre 100 lingue Gratuito; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Jasper IA Personalizzazione della voce del marchio e coerenza dei contenuti per i team di marketing del marchio Generazione di contenuti IA, guida allo stile del marchio, 29 lingue, integrazione Surfer SEO/Copyscape Versione di prova; piani a pagamento a partire da 69 $/mese/utente Surfer SEO Ottimizzazione dei contenuti e SEO per professionisti del marketing e agenzie Punteggio dei contenuti in tempo reale, SERP Analyzer, schemi dei contenuti, audit di ottimizzazione Piani a pagamento a partire da 99 $ al mese Claude Sintesi di ricerche e creazione di contenuti di lunga durata per liberi professionisti e agenzie Contesto di 200.000 token, caricamento di file, cronologia delle conversazioni persistente, stili di risposta Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Zapier Automazione IA senza codice su oltre 6.000 app per agenzie Zaps multi-step, strumenti di flusso di lavoro IA, monitoraggio degli errori, modelli di flusso di lavoro Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Crea Automazioni visive e orchestrazione del flusso di lavoro per i project manager delle agenzie Generatore drag-and-drop, connessioni API, pianificazione degli scenari, supporto degli agenti IA Gratis; piani a pagamento a partire da 10,59 $ al mese. Looker Studio Analisi e reportistica nell'ecosistema Google per agenzie con più clienti Integrazione di dati provenienti da più origini dati, interprete di codice, dashboard interattive, controlli di condivisione Prezzi personalizzati Supermetrics Automazioni della pipeline di dati per i professionisti dell'analisi di marketing Oltre 150 origini dati, automazione dell'aggiornamento, normalizzazione, Supermetrics Agents Piani a pagamento a partire da 37 $ al mese Funnel. io Data warehousing e reportistica di marketing per grandi agenzie Oltre 600 connettori, riempimento automatico, conversione di valuta, approfondimenti Data Chat IA Prezzi personalizzati ClickUp Gestione end-to-end dei flussi di lavoro di consegna ai clienti per le agenzie Gestione di progetti/attività, documenti basati sull'IA, dashboard, automazioni, chat, monitoraggio del tempo Free Forever; personalizzazione per le aziende Stack IA Implementazione dell'IA e automazione dei flussi di lavoro per aziende e grandi agenzie Generatore visivo di flussi di lavoro IA, supporto RAG, chatbot basati sui ruoli, strumenti di conformità Prezzi personalizzati HighLevel Piattaforme di marketing white label per agenzie CRM white label, generatore di SMS/email/funnel, modalità SaaS, strumenti di copia/flusso di lavoro IA Versione di prova; piani a pagamento a partire da 97 $ al mese.

📌 Arricchimento dei lead e del database

1. Clearbit (ideale per i dati aziendali in tempo reale)

tramite Clearbit

Clearbit (ora parte dell'ecosistema HubSpot) trasforma i visitatori anonimi del sito web in lead identificabili senza complicazioni. La piattaforma raccoglie oltre 100 punti dati sulle aziende e contatta nel momento in cui qualcuno arriva sul tuo sito.

Non dovrai più cercare manualmente i potenziali clienti o importare fogli di calcolo obsoleti: Clearbit aggiunge automaticamente i dati firmografici e tecnografici al tuo database CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clearbit

Identifica i visitatori anonimi del sito web e rivela le informazioni aziendali in tempo reale utilizzando Clearbit Reveal .

Accedi ai segnali di intenzione che mostrano quali potenziali clienti stanno attivamente cercando soluzioni come la tua.

Integra i dati di arricchimento direttamente in Salesforce, HubSpot, Marketo e altre piattaforme tramite connessioni native.

Limiti di Clearbit

La frequenza di aggiornamento dei dati non è sempre costante

L'accuratezza dei dati varia per le aziende al di fuori del Nord America e dell'Europa.

La piattaforma si concentra principalmente sui dati B2B, rendendola meno utile per le campagne B2C.

Prezzi Clearbit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearbit

G2: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Quando arrivano nuove richieste, il tuo team di solito non ha il tempo di ricostruire da dove provengono o cosa è già stato fatto. I moduli di acquisizione si occupano dell'inserimento dei dati per te: qualcuno compila il modulo e questo diventa immediatamente un'attività. Le risposte vengono inserite direttamente nei campi personalizzati, come la fonte del lead, lo stato di arricchimento e la fase di outreach.

2. Clay (ideale per l'aggregazione di dati provenienti da più origini dati)

tramite Clay

Clay utilizza l'arricchimento a cascata, il che significa che prova automaticamente prima le origini dati più economiche prima di passare ai provider premium.

Inoltre, Clay si collega a LinkedIn, Apollo, Clearbit e decine di altre API, consentendoti di creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando l'IA per valutare i lead, redigere messaggi personalizzati o trigger automazioni.

Le migliori funzionalità di Clay

Accedi a oltre 50 origini dati, tra cui LinkedIn, Apollo, Clearbit e PeopleDataLabs, da un'unica interfaccia.

Crea una logica condizionale che triggera diversi percorsi di arricchimento in base alla qualità dei dati o alle caratteristiche dei lead.

Esporta i dati arricchiti direttamente nel tuo CRM o negli strumenti di outreach tramite integrazioni native.

Limiti di Clay

I costi di credito aumentano rapidamente quando si eseguono operazioni di arricchimento su larga scala su più origini dati.

Alcune integrazioni sembrano meno stabili rispetto a quelle native SaaS.

Prezzi Clay

Free

Starter: 149 $ al mese

Explorer: 349 $ al mese

Pro: 800 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clay

G2: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

3. Apollo. io (Il migliore per la intelligence commerciale)

Apollo. io combina un database di oltre 270 milioni di contatti con funzionalità integrate di sequenziamento delle email e composizione dei numeri. È possibile filtrare i potenziali clienti utilizzando oltre 65 criteri, tra cui titolo di lavoro, dimensione dell'azienda, stack tecnologico e intenzione di assunzione.

La piattaforma assegna un punteggio a ciascun lead in base ai segnali di coinvolgimento, aiutando il tuo team a stabilire a chi dare la priorità. Apollo tiene traccia anche delle aperture delle email, dei clic e delle risposte in tempo reale, offrendoti una visibilità chiara di quali messaggi riscuotono successo e quali invece non hanno alcun effetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apollo.io

Lancia sequenze di email direttamente dalla piattaforma e effettua il monitoraggio delle aperture, dei clic e delle risposte in tempo reale.

Accedi alla funzione di composizione integrata che ti consente di chiamare i potenziali clienti senza passare a un sistema telefonico separato.

Esecuzione della sincronia dei dati di contatto arricchiti e della cronologia delle interazioni con ClickUp, HubSpot o il tuo CRM preferito.

Limiti di Apollo.io

La deliverability delle email può risentirne se non si riscaldano adeguatamente i domini di invio.

Nei test condotti dagli utenti si registrano tassi di rimbalzo elevati quando viene utilizzato per contatti a freddo.

Prezzi di Apollo.io

Free

Base: 59 $ al mese per utente

Professionale: 99 $ al mese per utente

Organizzazione: 149 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Componente aggiuntivo Inbound: 149 $ al mese per team

Valutazioni e recensioni di Apollo.io

G2: 4,7/5 (oltre 9.210 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 375 recensioni)

Mantieni lo slancio man mano che i lead progrediscono. Una volta terminato l'arricchimento, le automazioni aggiornano immediatamente le attività collegate al client o alla campagna. I team commerciali e di consegna vedono il contesto più recente nel momento stesso in cui cambia.

📌 Generazione creativa

4. AdCreative. IA (Ideale per testare le varianti degli annunci pubblicitari)

tramite AdCreative.ai / IA

AdCreative. IA genera centinaia di varianti pubblicitarie in pochi minuti in base agli obiettivi della tua campagna e alle linee guida del marchio. La piattaforma analizza milioni di annunci pubblicitari ad alte prestazioni in tutti i settori per capire quali elementi di design favoriscono le conversioni.

Oltre alle immagini statiche, AdCreative. IA genera varianti di testi pubblicitari e può creare annunci video dalle tue risorse visive esistenti.

AdCreative. ai funzionalità/funzioni migliori

Visualizza i punteggi di coinvolgimento previsti per ogni creatività prima di lanciare le campagne.

Crea automaticamente annunci video da immagini statiche e risorse di prodotto

Accedi alle informazioni sul pubblico che mostrano quali gruppi demografici rispondono meglio a specifici stili creativi.

Limiti di AdCreative. IA

I design generati dall'IA a volte non hanno la raffinatezza degli annunci pubblicitari realizzati da professionisti.

Le opzioni di personalizzazione sembrano limitate quando si cerca di soddisfare linee guida di marca altamente specifiche.

La qualità della generazione video non è pari a quella dei software di modifica video dedicati

Prezzi di AdCreative. IA

Versione di prova gratis

Piani Starter: a partire da 39 $ al mese

Piani professionali: a partire da 249 $ al mese

Piani Ultimate: a partire da 599 $ al mese

AdCreative. IA valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 790 recensioni)

Capterra: 3,4/5 (oltre 160 recensioni)

5. Canva (ideale per un design versatile)

tramite Canva

Magic Studio di Canva integra l'IA direttamente nel flusso di lavoro di progettazione che la maggior parte dei professionisti del marketing utilizza già quotidianamente.

Magic Design genera presentazioni complete, post sui social media o materiali di marketing a partire da un semplice prompt. Magic Eraser rimuove gli oggetti indesiderati dalle foto senza lasciare segni evidenti di modifica, mentre Magic Edit consente di aggiungere o sostituire elementi nelle immagini tramite descrizioni testuali.

Le migliori funzionalità di Canva

Sincronizza automaticamente i tagli del video con i battiti musicali utilizzando Beat Sync .

Traduci i progetti in oltre 100 lingue mantenendo il layout e la gerarchia visiva.

Crea voci fuori campo dal testo con gli strumenti di sintesi vocale basati sull'IA

Limiti di Canva

I designer esperti trovano l'approccio basato su modelli limitante per i progetti complessi.

L'organizzazione dei file diventa complicata quando si gestiscono progetti per più clienti

Le opzioni di esportazione hanno un limite rispetto ai software di progettazione professionale come Adobe Creative Suite.

Prezzi di Canva

Gratis (accesso limitato all'IA)

Pro: 15 $ al mese per un utente

Business: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 6.055 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.935 recensioni)

Mantieni i tuoi concetti pubblicitari allineati fin dal primo brainstorming. Le lavagne online consentono al tuo team creativo di mappare le idee e raccogliere riferimenti visivi in un unico posto già controllato dal tuo team di account.

📌 Generazione di contenuti e SEO

6. Jasper IA (ideale per la personalizzazione e la coerenza della voce del marchio)

tramite Jasper IA

Jasper IA genera contenuti di marketing che rispecchiano lo stile del tuo marchio. Lo strumento apprende la voce del tuo marchio attraverso una guida di stile personalizzata in cui definisci il tono, le preferenze lessicali e i pilastri della comunicazione. Quindi applica queste linee guida ai post dei blog, alle didascalie dei social media, alle campagne email e ai testi pubblicitari.

Inoltre, si integra con Surfer SEO e Copyscape per garantire che i contenuti siano originali e ben posizionati.

Le migliori funzionalità di Jasper IA

Comanda Jasper tramite istruzioni in linguaggio naturale come "espandi questa sezione" o "scrivi un'introduzione accattivante".

Genera contenuti in 29 lingue mantenendo la voce e lo stile del marchio.

Collabora con i membri del team attraverso aree di lavoro condivise e flussi di lavoro di approvazione.

Limiti di Jasper IA

Il contenuto richiede spesso modifiche sostanziali per risultare naturale ed evitare frasi ripetitive.

Il prezzo è elevato rispetto a molte alternative a Jasper IA e potrebbe non essere adatto a budget più ridotti.

Prezzi di Jasper IA

Versione di prova gratis

Pro: 69 $ al mese per utente

Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.260 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.850 recensioni)

Non dovresti aver bisogno di quattro schede aperte solo per produrre un unico testo. Quando gli scrittori redigono bozze in documenti collegati, tutto, dalle note di brainstorming alla versione finale, rimane collegato all'attività del client a cui appartiene.

Condensa il testo di questo documento in otto brevi didascalie social. Fai in modo che attirino l'attenzione senza sembrare promozionali.

Crea sei varianti dello stesso messaggio pubblicitario. Ogni variante dovrebbe modificare il quadro emotivo: audace, giocoso, guidato da esperti, empatico, provocatorio e minimalista.

Rielaborate questo messaggio in un'email di nurturing. Mantenete i paragrafi brevi, le transizioni naturali e il valore in primo piano.

Adatta questo testo per il pubblico Top-of-Funnel, Mid-Funnel e Bottom-of-Funnel. Modifica il tono, il livello di dettaglio e la priorità CTA.

7. Surfer SEO (ideale per l'ottimizzazione dei contenuti)

tramite Surfer SEO

Surfer SEO analizza le pagine con il miglior posizionamento per la tua parola chiave di riferimento e ti dice esattamente cosa includere nei tuoi contenuti. Invece di indovinare quali argomenti trattare, Surfer ti mostra i termini e le domande rilevanti discussi dai concorrenti con il miglior posizionamento.

La piattaforma verifica anche i contenuti esistenti e identifica le opportunità di ottimizzazione che potrebbero migliorare il posizionamento in linea con il tuo piano di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Ottimizza i contenuti in tempo reale con un punteggio che si aggiorna man mano che scrivi.

Genera schemi di contenuto dettagliati basati su ciò che attualmente si posiziona per le tue parole chiave di destinazione.

Accedi a SERP Analyzer per capire perché i concorrenti si posizionano e quali lacune di contenuto puoi sfruttare.

Limiti di Surfer SEO

Lo strumento si concentra principalmente sulle metriche delle parole chiave, a volte a scapito della qualità e della leggibilità dei contenuti.

Le linee guida possono sembrare rigide e scoraggiare approcci creativi agli argomenti.

I costi diventano elevati quando si ottimizzano i contenuti per più clienti o siti web di grandi dimensioni.

Prezzi di Surfer SEO

Essenziale: 99 $ al mese

Scala: 219 $ al mese

Enterprise: a partire da 999 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4,8/5 (oltre 530 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 420 recensioni)

8. Claude (Ideale per la sintesi della ricerca)

tramite Claude

Claude gestisce il contesto in modo diverso dalla maggior parte degli assistenti IA conversazionali. La piattaforma elabora fino a 200.000 token in una singola conversazione, che corrispondono a circa 150.000 parole o a un intero libro.

I team di marketing caricano rapporti di ricerca, analisi della concorrenza e trascrizioni di interviste ai clienti, quindi chiedono a Claude di identificare modelli, estrarre citazioni o redigere contenuti basati su tutte queste fonti contemporaneamente.

Lo strumento IA è ideale per redigere contenuti di lunga durata, analizzare set di dati e creare documentazione che richiede il riferimento a più materiali di origine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Carica PDF, fogli di calcolo e immagini affinché Claude li analizzi e risponda alle domande relative al loro contenuto.

Conserva la cronologia delle conversazioni nei dialoghi prolungati senza dimenticare il contesto o le istruzioni precedenti.

Passa da uno stile di risposta all'altro utilizzando la funzionalità Stili per soddisfare i requisiti di tono di voce del marchio.

Limiti di Claude

Il livello gratis ha un limite sul volume dei messaggi, richiedendo una sottoscrizione Pro per un utilizzo intensivo.

A volte produce risposte eccessivamente prolisse che devono essere ridotte per ottenere testi di marketing concisi.

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Quando il tuo team passa da uno strumento di IA all'altro, da una scheda all'altra e da un'unità di condivisione all'altra solo per portare avanti una campagna, il lavoro rallenta. Uno spazio di lavoro convergente ti offre un luogo dedicato per pensare, cercare e creare con l'IA contestuale che comprende già il contesto del tuo cliente, la cronologia delle campagne e la voce del marchio.

📌 Automazioni e orchestrazione

9. Zapier (ideale per l'automazione IA senza codice)

tramite Zapier

Zapier effettua connessioni con oltre 6.000 app senza richiedere competenze di codice o conoscenze tecniche.

La piattaforma di orchestrazione dei flussi di lavoro utilizza gli "Zap" che triggerano azioni in un'app in base agli eventi che si verificano in un'altra. Quando un potenziale cliente compila un Facebook Lead Ad, Zapier può aggiungerlo al tuo CRM, inviare un'email di benvenuto, creare un'attività per il tuo team commerciale e registrare automaticamente l'attività in un foglio Google Sheet.

Le agenzie possono risparmiare ore ogni giorno eliminando l'inserimento manuale dei dati e garantendo un flusso di informazioni senza soluzione di continuità tra gli strumenti dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea Zaps in più passaggi che includono filtri, ritardi e logica condizionale basata sui tuoi dati.

Utilizza l'IA per riepilogare le email, redigere bozze di risposte o estrarre informazioni dai documenti all'interno dei tuoi flussi di lavoro.

Imposta notifiche automatiche di errore e monitoraggio del flusso di lavoro per individuare rapidamente eventuali guasti.

Accedi a modelli Zap predefiniti per flussi di lavoro di marketing comuni come l'acquisizione di lead e i follow-up via email.

Limiti di Zapier

Gli zap possono essere lenti da eseguire, richiedendo talvolta diversi minuti tra la trigger e l'azione.

I costi aumentano rapidamente con l'aumentare del volume di automazione tra gli account dei clienti.

La risoluzione dei problemi relativi agli Zap non riusciti può essere frustrante a causa dei limiti nei dettagli sugli errori.

Prezzi di Zapier

Free

Professional: A partire da 29,99 $ al mese

Team: A partire da 103,50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.465 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.010 recensioni)

10. Make (ideale per l'automazione visiva)

via Make

Affronta l'automazione dei flussi di lavoro come un diagramma di flusso. L'interfaccia visiva mostra esattamente come i dati si muovono tra le app, aiutando i team a comprendere e risolvere i problemi dei flussi di lavoro più rapidamente rispetto alle alternative basate su testo.

Trascinate i moduli su una tela, collegateli e osservate il flusso di dati attraverso rami, loop e percorsi condizionali in tempo reale. I team che gestiscono flussi di lavoro complessi e ricchi di logica apprezzano il modo in cui Make rivela l'intera struttura di automazione a colpo d'occhio, invece di nasconderla dietro schede e elenchi a discesa.

Sfrutta al meglio le funzionalità/funzioni

Combina le informazioni provenienti da più fonti utilizzando aggregatori prima del passaggio alla fase successiva.

Connettiti a qualsiasi API utilizzando i moduli HTTP, anche a piattaforme senza integrazioni Make ufficiali.

Pianifica gli scenari in modo che vengano eseguiti a intervalli specifici o triggerli tramite webhook per l'automazione in tempo reale.

Crea, personalizza e gestisci agenti IA intelligenti che automatizzano i tuoi processi aziendali.

Limiti

L'interfaccia visiva può diventare disordinata quando i flussi di lavoro superano i 20-30 moduli.

I prezzi basati sulle operazioni rendono i costi imprevedibili per i flussi di lavoro che elaborano grandi volumi di dati.

Stabilisci i prezzi

Free

Core: 10,59 $ al mese

Pro: 18,82 $ al mese

Teams: 34,12 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Crea valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 405 recensioni)

Pensa a tutte le piccole attività di follow-up che il tuo team svolge ogni giorno: controllare lo stato, richiedere aggiornamenti, inviare una promemoria a qualcuno di rivedere una bozza, raccogliere file per un kickoff. Gli agenti ambientali gestiscono automaticamente questi aspetti. Monitorano le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi flussi di lavoro e intervengono quando è necessario agire.

Notifica loro di rivedere

In attesa di approvazione

Sposta l'attività all'approvazione del cliente

Contatta l'account manager

Quindi genera automaticamente attività di produzione per design + media. Il lavoro procede da solo.

📌 Analisi e reportistica

11. Looker Studio (ideale per l'ecosistema Google)

tramite Looker Studio

Looker Studio (precedentemente Google Data Studio) estrae i dati da Google Analytics, Google Ads, Search Console e YouTube senza connettori a pagamento o configurazioni tecniche.

L'interfaccia drag-and-drop consente di creare dashboard interattive in pochi minuti utilizzando grafici, tabelle e scorecard preconfigurati. I report si aggiornano automaticamente all'arrivo di nuovi dati, il che significa che gli stakeholder vedono sempre i numeri aggiornati senza doverli aggiornare manualmente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Looker Studio

Combina dati provenienti da più origini dati per creare campi calcolati e metriche multipiattaforma (ad esempio, costo per acquisizione su tutti i canali).

Genera automaticamente codice Python utilizzando Code Interpreter per analisi statistiche avanzate e previsioni.

Condividi i report con autorizzazioni personalizzabili simili a quelle dei Documenti Google per facilitare l'accesso agli stakeholder.

Limiti di Looker Studio

Molti connettori di terze parti richiedono acquisti separati, aggiungendo costi per le origini dati non Google.

La piattaforma può subire rallentamenti e tempi di caricamento lenti durante il recupero dei dati.

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto agli strumenti BI dedicati come Tableau o Power BI.

Prezzi di Looker Studio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Looker Studio

G2: 4,3/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 275 recensioni)

12. Supermetrics (Ideale per l'automazione della pipeline di dati)

tramite Supermetrics

Supermetrics trasferisce i dati di marketing dalle piattaforme pubblicitarie a qualsiasi luogo in cui lavora il tuo team. Quindi, invece di scaricare manualmente i file CSV da Facebook Ads, Google Analytics e LinkedIn, Supermetrics trasferisce automaticamente tali dati in Fogli Google, Looker Studio, Power BI o nel tuo data warehouse.

Inoltre, la piattaforma offre supporto per oltre 150 origini dati ed elabora oltre il 15% dei dati di marketing globali.

Le migliori funzionalità di Supermetrics

Pianifica aggiornamenti automatici dei dati a intervalli personalizzati, in modo che i report rimangano aggiornati senza necessità di aggiornamenti manuali.

Normalizza i nomi dei campi e le metriche su piattaforme diverse per ottenere una reportistica coerente.

Carica i dati offline utilizzando l'importazione dati personalizzata per integrarli con le metriche di marketing digitale.

Crea Supermetrics Agents per generare reportistica, segnalare anomalie e altro ancora.

Limiti di Supermetrics

I prezzi aumentano rapidamente man mano che si effettuano più connessioni tra origini dati e destinazioni di dati.

È necessaria una curva di apprendimento per impostare trasformazioni e combinazioni di dati complesse.

Prezzi di Supermetrics

Starter: 37 $ al mese per un utente

Crescita: 199 $ al mese per due utenti

Pro: 499 $ al mese per tre utenti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Supermetrics

G2: 4,4/5 (oltre 795 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 105 recensioni)

13. Funnel. io (Ideale per il data warehousing di marketing)

Funnel. io si collega a oltre 600 origini dati e reintegra automaticamente i dati storici, in modo da non perdere mai l'accesso alle prestazioni passate anche se un'API cambia. Il suo modello di dati comprende i concetti di marketing, conosce il significato di impressioni, clic e conversioni su diverse piattaforme e li normalizza automaticamente.

Il sistema decodifica le convenzioni di denominazione delle campagne, suddividendo "Q1_2025_Facebook_Retargeting" in campi separati per trimestre, anno, piattaforma e tipo di campagna. Funnel IA lavora per velocizzare i tuoi flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Funnel.io

Converti automaticamente le valute utilizzando i tassi di cambio storici corrispondenti al tuo periodo di reportistica.

Archivia i dati trasformati conservando i valori originali per le tracce di audit e la risoluzione dei problemi.

Crea dashboard interattive all'interno di Funnel o esporta dati puliti su Looker Studio, Tableau o magazzini dati.

Poni domande in linguaggio naturale e ottieni informazioni dai tuoi dati utilizzando la funzionalità IA integrata, Data Chat.

Limiti di Funnel.io

Non tutti i connettori/destinazioni sono inclusi in ogni piano (alcuni solo in Business o Enterprise)

La piattaforma richiede una comprensione dei concetti di modellazione dei dati per una personalizzazione avanzata.

La configurazione richiede più tempo rispetto agli strumenti plug-and-play, soprattutto per le agenzie con strutture di dati complesse.

Prezzi di Funnel.io

Free

Starter: Prezzi personalizzati

Business: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Funnel.io

G2: 4,5/5 (oltre 155 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📌 Flusso di lavoro e stack di consegna al client

14. ClickUp (ideale per la gestione end-to-end dei flussi di lavoro relativi alla consegna ai clienti)

Mantieni il flusso di esecuzione delle campagne utilizzando le attività di ClickUp

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Inoltre, il software di project management per agenzie creative di ClickUp diventa la base per l'intero flusso di lavoro dei tuoi clienti. Ecco come supporta le tue strategie di marketing. 👇

Gestisci i risultati finali attraverso una pipeline chiara

Supponiamo che tu stia producendo una campagna social per un cliente fisso. Crei un'attività di ClickUp per l'intera serie di campagne settimanali. All'interno di tale attività, tu:

Aggiungi attività secondarie per la scrittura di script, il copywriting, la grafica e la correzione di bozze.

Utilizza ClickUp Dipendenze , in modo che il lavoro venga svolto nell'ordine corretto e il tuo designer possa lavorare sugli elementi visivi una volta che il testo è pronto.

Crea una lista di controllo delle attività di ClickUp per il controllo qualità, come la coerenza del tono di voce del marchio e il posizionamento dei $$cta.

Applica le priorità delle attività di ClickUp per evidenziare le risorse legate alle scadenze più brevi dei clienti.

Offri ai clienti chiarezza senza ulteriori riunioni

Offri visibilità al progetto utilizzando il dashboard del portale clienti in ClickUp

I dashboard di ClickUp ti aiutano a presentare lo stato del lavoro, le sequenze e i progressi attraverso un dashboard rivolto al cliente. Il dashboard del cliente può visualizzare:

Stato di avanzamento della fase attuale del progetto

Risultati pronti per la revisione da parte del client

Scadenze per la prossima settimana

Larghezza di banda tra i membri del team interessati

Schede IA che riepilogano i progressi settimanali (e molto altro!)

Supponiamo che un cliente gestisca una serie di video settimanali. La tua dashboard mostra le bozze degli script, le registrazioni completate, le modifiche in corso e gli episodi pronti per la pubblicazione. In questo modo è possibile comprendere immediatamente a che punto è il lavoro.

Puoi anche creare dashboard interne per il tuo team per effettuare il monitoraggio della distribuzione del carico di lavoro e dei colli di bottiglia.

Stimola l'azione con conversazioni contestualizzate

Le discussioni sui progetti rimangono dove si svolge il lavoro con ClickUp Chat.

Mantieni il contesto legato all'esecuzione utilizzando ClickUp Chat

Supponiamo che il tuo stratega perfezioni i messaggi per una campagna di performance marketing durante una chiamata di feedback. Inserisce le note direttamente nel canale di chat del progetto. Quindi, il designer risponde all'interno dello stesso thread e allega la grafica aggiornata. La direzione concordata si trasforma in un'attività con un solo clic.

Infine, tutti continuano a lavorare senza cambiare piattaforma o dover spiegare nuovamente le motivazioni.

Lascia che l'IA mantenga i tuoi progetti allineati

Il tuo team fa un ottimo lavoro. Il rallentamento di solito si verifica intorno al lavoro: gli aggiornamenti, i follow-up, i controlli di allineamento e i momenti in cui ci si chiede "Aspetta, a che punto siamo?".

ClickUp Brain elimina questo carico di lavoro, consentendo al tuo team di continuare a lavorare senza che tu debba gestire ogni minimo passaggio di consegne.

Pensa agli aggiornamenti settimanali che invii ai tuoi clienti.

Apri le attività, scorri le chat, cerchi di ricordare cosa è cambiato, estrapolate i punti salienti, riscrivi tutto in un linguaggio chiaro e ricontrolli che non manchi nulla. Non è un lavoro difficile, ma richiede tempo e si ripete ogni settimana.

Rimani concentrato sul lavoro che conta con ClickUp Brain

Ora immagina invece questo: chiedi a ClickUp Brain l'aggiornamento.

Legge lo stato di avanzamento effettivo delle attività, le decisioni, i commenti, le approvazioni e gli elementi in sospeso e genera un riepilogo dello stato chiaro e strutturato che puoi inviare immediatamente.

Teams che adottano ClickUp portano a termine il lavoro 3 volte più velocemente, liberano 1,1 giorni lavorativi ogni settimana e riducono i costi operativi dell'88%.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

All'inizio, l'ampia gamma di funzionalità può sembrare eccessiva ai nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

📌 Scalabilità multi-client e white label

15. Stack IA (ideale per l'implementazione dell'IA nelle aziende)

tramite Stack IA

Stack AI consente ai team di creare assistenti e flussi di lavoro AI pronti per la produzione senza scrivere codice. Il builder visivo collega i componenti per gestire attività come il triage dell'assistenza, l'analisi dei documenti o la generazione di proposte.

È possibile effettuare una selezione tra modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT, Claude o Gemini, in base all'attività specifica, quindi implementare l'assistente IA come app interna o renderlo disponibile tramite API per un'integrazione più ampia.

Le migliori funzionalità dello stack IA

Crea flussi di lavoro IA in modo visivo tramite connessioni tra modelli linguistici, origini dati e logica senza codice.

Implementa RAG per basare le risposte dell'IA su documenti e basi di conoscenza specifici dell'azienda.

Progetta e implementa chatbot specifici per ogni ruolo in pochi minuti

Gestisci le implementazioni utilizzando ambienti, autorizzazioni basate sui ruoli e registri di controllo per la conformità.

Limiti dello stack IA

La profondità dei modelli varia a seconda del caso d'uso, richiedendo una personalizzazione per flussi di lavoro specializzati.

Le opzioni di integrazione sono più limitate rispetto alle piattaforme di automazione generali.

Gli strumenti di monitoraggio e osservabilità potrebbero richiedere integrazioni per implementazioni di produzione complesse.

Prezzi dello stack IA

Free

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dello stack IA

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

16. HighLevel (Ideale per i rivenditori di agenzie)

tramite HighLevel

HighLevel combina CRM, email marketing, SMS e creazione di funnel in una soluzione che le agenzie possono personalizzare con il proprio marchio e rivendere. Puoi personalizzare l'intero sistema, dagli URL di accesso alle app mobili, in modo che i clienti vedano il tuo logo invece di quello di HighLevel.

La piattaforma include SMS bidirezionali, monitoraggio delle chiamate, messaggi vocali e integrazione con Facebook Messenger per centralizzare le comunicazioni con i clienti.

Ma c'è di più: gli strumenti di IA di HighLevel generano testi per funnel, creano risposte alle recensioni e costruiscono flussi di lavoro attraverso prompt conversazionali.

Le migliori funzionalità di HighLevel

Personalizza l'intera piattaforma con il tuo marchio, comprese le app mobili, gli URL di accesso e il branding per la rivendita ai clienti.

Clona sistemi di marketing completi utilizzando Snapshot che racchiudono funnel, flussi di lavoro e automazioni.

Abilita la modalità SaaS per creare piani di sottoscrizione, addebitare i clienti e gestire automaticamente la fatturazione.

Limiti di HighLevel

Alcuni utenti segnalano bug occasionali e problemi di prestazioni con le funzionalità/funzioni più recenti.

Le funzionalità avanzate di IA richiedono un prezzo separato basato sull'utilizzo, oltre alla sottoscrizione base.

Prezzi HighLevel

Versione di prova gratis

Starter: 97 $ al mese

Unlimited: 297 $ al mese

Valutazioni e recensioni di HighLevel

G2: 4,6/5 (oltre 545 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 80 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: addestra l'IA nel marketing per segnalare in tempo reale i canali con prestazioni insufficienti. Ad esempio, se gli annunci TikTok hanno una conversione scarsa a metà settimana, la tua IA può avvisare il team di riallocare immediatamente il budget o modificare le creatività.

Vantaggi di uno stack IA ben strutturato per le agenzie

Uno stack IA solido consente alle agenzie di superare la proliferazione dell'IA e creare sistemi che migliorano le prestazioni. Ecco come uno stack ben costruito aggiunge valore reale:

Accelera la realizzazione delle campagne: velocizza la produzione creativa, i cicli di approvazione e la reportistica per i clienti grazie alle automazioni connesse.

Migliora la produzione creativa: utilizza l'IA per elaborare idee, testare varianti e perfezionare i messaggi su larga scala.

Migliora la fidelizzazione dei clienti: offre tempi di risposta più rapidi e approfondimenti più dettagliati che si traducono in risultati misurabili.

Operazioni a prova di futuro: mantiene il tuo stack tecnologico adattabile ai nuovi strumenti e ai cambiamenti del mercato senza aumentare la complessità.

Rafforza il processo decisionale: riunisce riunisce analisi di marketing , CRM e dati pubblicitari per rivelare le tendenze e guidare una spesa più intelligente.

Errori comuni commessi dalle agenzie durante l'assemblaggio di uno stack IA

Ecco dove la maggior parte delle agenzie sbaglia quando crea il proprio stack IA e come evitare di ripetere gli stessi errori.

Errore Perché è doloroso Cosa fare invece Considerare gli strumenti come una strategia Teams si aspettano che la tecnologia risolva i problemi di processo, causando disordine e confusione. Mappa prima il tuo flusso di lavoro, poi usa gli strumenti per rafforzare ciò che già funziona. Utilizzo dell'IA senza contesto I risultati dell'IA mancano di rilevanza quando i team non forniscono dati o indicazioni chiari. Alimenta gli strumenti con prompt di alta qualità, approfondimenti sui clienti e dati sulle campagne per ottenere risultati accurati. Saltare l'allineamento tra i team La mancanza di connessione tra i team creativi, analitici e strategici causa duplicazioni e ritardi. Configura dashboard condivise o aree di lavoro centralizzate per mantenere tutti allineati. Affidarsi esclusivamente alle funzionalità/funzioni dell'IA I componenti aggiuntivi Shiny IA spesso distraggono dalle funzionalità fondamentali mancanti. Valuta se lo strumento migliora la strategia, la collaborazione o i risultati misurabili.

Creare un'agenzia di marketing basata sull'IA non dovrebbe significare lottare con sistemi scollegati tra loro. I team più intelligenti ottimizzano, collegano e scalano i loro flussi di lavoro per far funzionare ogni progetto come una macchina da campagna ben oliata.

ClickUp riunisce tutti i flussi di lavoro della tua agenzia in un unico potente spazio di lavoro, in modo che strategia, creatività, esecuzione e reportistica siano tutti sotto lo stesso tetto.

Pianifica le campagne in attività di ClickUp, effettua il monitoraggio delle prestazioni con dashboard, centralizza i tuoi playbook in documenti e fai brainstorming di nuove idee con ClickUp Brain. Inoltre, ClickUp BrainGPT unifica l'intero flusso di lavoro. Ciò significa che passerai meno tempo a passare da una piattaforma all'altra e più tempo a creare campagne che fanno davvero la differenza.

Sei pronto a effettuare la connessione dell'intero ecosistema IA della tua agenzia? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Le agenzie hanno bisogno di strumenti che aiutino nella creazione di contenuti, nella gestione delle campagne, nell'analisi dei dati e nella reportistica per i clienti. ClickUp riunisce tutte queste funzionalità in un'unica piattaforma, offrendo strumenti di scrittura basati sull'IA, monitoraggio delle attività e dashboard delle prestazioni, in modo che i team possano gestire le campagne e generare contenuti senza dover passare da uno strumento all'altro.

La maggior parte delle agenzie spende circa il 10-20% del proprio budget tecnologico totale in strumenti di IA per il marketing. L'importo esatto dipende dalle dimensioni del team, dai clienti serviti e dalla complessità delle campagne.

Le piccole agenzie possono assolutamente adottare gli stack di intelligenza artificiale (IA). Molte piattaforme IA offrono ora piani convenienti, livelli gratuiti o modelli pay-per-use, consentendo ai piccoli team di automatizzare il lavoro di routine e competere efficacemente senza investimenti onerosi.

Tieni traccia di metriche quali il tempo risparmiato su attività ripetitive, i miglioramenti delle prestazioni delle campagne, i tassi di conversione dei lead e il costo per acquisizione. Il confronto delle prestazioni pre e post IA per attività quali il targeting pubblicitario aiuta a quantificare il valore e a giustificare ulteriori investimenti.

Le agenzie dovrebbero rivedere il proprio stack ogni 6-12 mesi. Ciò garantisce che rimangano aggiornate con le nuove funzionalità/funzioni, gli aggiornamenti di sicurezza e le esigenze in evoluzione dei clienti, eliminando al contempo gli strumenti ridondanti o sottoutilizzati.