Come le agenzie possono effettuare il monitoraggio accurato dei budget dei progetti

Un'agenzia ha realizzato un rebranding straordinario per un client. Tutti lo hanno apprezzato. Il client era entusiasta. Il team ha festeggiato. Poi il direttore finanziario ha fatto i conti e ha scoperto che avevano perso 12.000 dollari sul progetto. 📉

Questo succede in tutte le agenzie. Tu preventivi un progetto di 40 ore, il tuo team ne registra 65 e in qualche modo nessuno se ne accorge fino al momento della fatturazione.

La maggior parte delle agenzie sa che sta perdendo denaro da qualche parte. Semplicemente non riescono a individuare dove fino a quando il danno non è fatto. Quando ti rendi conto che un progetto è andato storto, stai già spiegando al tuo partner aziendale perché i numeri di questo mese sono terribili.

Questa guida spiega in dettaglio come le agenzie possono monitorare i budget dei progetti. Tratteremo i sistemi di monitoraggio del tempo, i segnali di avviso precoci e come ClickUp aiuta a gestire i budget e la redditività dei progetti. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 💰

Confronta i budget con i dati effettivi utilizzando il modello di project management con budget di ClickUp.

Sfide comuni nel monitoraggio del budget dei progetti per le agenzie

Ecco dove le agenzie incontrano solitamente degli ostacoli nella gestione dei budget dei progetti. 💳

Più client e campagne sovrapposte

Il tuo team sta conducendo cinque campagne per tre diversi client, tutte contemporaneamente.

Il designer A lavora al client X al mattino e al client Y dopo pranzo. Lo scrittore B divide la sua settimana tra due progetti. Chi effettua il monitoraggio di dove vanno effettivamente a finire quelle ore?

Quando le campagne si sovrappongono, è facile perdere il monitoraggio di chi sta facendo cosa e dove. Un'ora persa qui, un'altra là, e improvvisamente i tuoi margini sono svaniti.

🧠 Curiosità: La prima agenzia pubblicitaria fu fondata nel 1800 da James "Jem" White a Londra. La sua agenzia, RF White & Son, iniziò la sua attività a Warwick Square e il suo primo client fu la sua vecchia scuola, il Christ's Hospital.

Difficoltà nel collegare le attività ai costi

Sai che il tuo sviluppatore ha lavorato 40 ore questo mese. Ma sei sicuro di sapere a quali client o progetti specifici attribuire quelle ore, e in che proporzione? Senza una chiara connessione tra il lavoro terminato e il budget che consuma, stai praticamente procedendo alla cieca.

È qui che il project management delle agenzie fallisce per la maggior parte dei team. Buona fortuna nel spiegare i costi aggiuntivi ai client quando non puoi mostrare loro esattamente dove sono finiti i loro soldi. 😶‍🌫️

Spese impreviste e variazioni di portata

Il client chiede "solo una piccola modifica". Poi un'altra. Prima che te ne accorga, il tuo team ha dedicato 15 ore in più a revisioni che nessuno aveva previsto nel budget.

Nel frattempo, quella licenza per foto stock che pensavi costasse 50 dollari si è rivelata essere una licenza estesa da 250 dollari. Queste sorprese si accumulano rapidamente, ma la maggior parte delle agenzie se ne accorge solo quando è troppo tardi per correggere la rotta.

💡 Suggerimento professionale: inserisci un margine di sicurezza per l'affaticamento decisionale nelle tue stime. Aggiungi il 5-10% di ore extra per le approvazioni e le revisioni quando sono coinvolti più soggetti interessati. Ciò evita crisi dell'ultimo minuto e mantiene realizzabili le tue Sequenza.

Limite di visibilità sulla spesa in tempo reale

La maggior parte delle agenzie rivede i propri budget settimanalmente, se va bene. Quando ti rendi conto che un progetto ha superato l'80% del budget, hai già superato il punto in cui avresti potuto fare qualcosa al riguardo.

Devi sapere oggi, non lunedì prossimo, che la campagna del client Z sta andando verso una perdita. Senza un adeguato software di contabilità di progetto, ti ritroverai sempre a guardare i numeri di ieri.

Reportistica finanziaria incoerente per i client e la direzione

I tuoi account manager effettuano il monitoraggio dei budget in modi diversi. Uno usa un foglio di calcolo, un altro si affida alla memoria e un terzo ha un sistema elaborato che nessun altro capisce.

Quando i client chiedono aggiornamenti, ti affanni a raccogliere numeri da quattro fonti diverse, sperando che corrispondano tutti. Questo approccio incoerente alla gestione dei costi del progetto lascia tutti frustrati e confusi.

💡 Suggerimento professionale: monitorate il livello di lavoro richiesto rispetto all'impatto per ogni attività. Tracciate quali attività richiedono più ore ma offrono il minor valore al client. Riassegnate le risorse o modificate i prezzi per garantire che il tempo impiegato sia in linea con i ricavi e l'impatto.

Strategie per l' monitoraggio dei budget dei progetti

I budget hanno la tendenza a svanire prima ancora che il progetto sia a metà strada. Rimediamo a questa situazione. ⚒️

Ecco alcuni modi intelligenti per tenere sotto controllo i budget dei tuoi progetti utilizzando il software di project management delle agenzie creative di ClickUp, abbinato alla soluzione di project management finanziaria di ClickUp.

Imposta e monitora obiettivi di budget chiari per ogni progetto

Le agenzie più redditizie integrano sistemi di avviso precoce in ogni dollaro che stanziano. Suddividi un numero di 10.000 dollari in flussi di lavoro protetti con punti decisionali integrati che ti costringono a correggere la rotta prima che i margini scompaiano.

Esempio, potresti strutturare il lancio di un prodotto da 10.000 dollari in questo modo: Creazione di contenuto: 3.000 $ (trigger di revisione a 2.400 $)

Progettazione: 3.500 $ (revisione trigger a 2.800 $)

Posizionamento media: 2.000 $ (revisione trigger a 1.600 $)

Project management: 1.500 $ (il tuo margine di sicurezza, nessun trigger)

Quando una categoria raggiunge l'80%, hai tre opzioni chiare: assorbire l'eccedenza, ridurre l'ambito altrove o fatturare al client un ordine di modifica. La chiave è prendere questa decisione quando hai ancora il 20% di margine, non quando hai già superato il limite.

Da fare, assicurati di registrare i costi di ogni attività. Puoi farlo utilizzando i campi personalizzati in ClickUp. Utilizzando i tipi di campi personalizzati "Denaro" o "Formula", registra i costi del progetto con tutti i dettagli necessari all'interno delle attività di ClickUp.

È semplice aggiungere valori monetari alle attività per mantenere i budget dei progetti in monitoraggio.

Man mano che il tuo team registra il tempo o aggiorna i costi, il campo si aggiorna automaticamente. Saprai sempre quanto sei vicino al raggiungimento del tuo traguardo finanziario, senza dover richiedere reportistica manuale o attendere che la contabilità si metta al passo.

Ottieni un modello gratis Mantieni la strada verso il successo del progetto con il modello di project management con budget di ClickUp.

Per semplificare la pianificazione, prova il modello di project management con budget di ClickUp. Ti offre campi pronti all'uso come Budget del progetto, Budget residuo e Costo previsto, in modo da poter vedere esattamente cosa hai pianificato rispetto a quanto stai spendendo.

Puoi passare da una visualizzazione all'altra: Visualizzazione budget per un quadro chiaro dei costi, Visualizzazione pianificazione progetto per il monitoraggio delle scadenze e Fasi del progetto per vedere quali fasi consumano più risorse. Questo modello di budget di progetto ti offre un unico punto di riferimento chiaro per monitorare le spese, individuare tempestivamente i superamenti e prendere decisioni che mantengano il tuo team e i tuoi profitti sulla strada giusta.

Monitoraggio del tempo per un'allocazione efficiente delle risorse

Un budget operativo sano richiede due livelli di visibilità: come il tuo team impiega il tempo e quanto costa ogni attività.

Il monitoraggio del tempo ti fornisce i dati diagnostici necessari per individuare tempestivamente questi modelli. Quando registri le ore a livello di attività, puoi confrontare le tue stime con i risultati effettivi. Questo divario ti dice tutto:

Il client ha aggiunto richieste a metà percorso?

Il tuo team ha sottovalutato la complessità?

Una sola persona sta portando avanti l'intero progetto mentre gli altri restano inattivi?

Non puoi risolvere ciò che non riesci a vedere.

Il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti di ClickUp integra la registrazione direttamente in ogni attività. Il tuo designer clicca su "Avvia" quando apre Figma e su "Ferma" quando passa a un altro progetto.

Tieni traccia delle ore dedicate alle attività in tempo reale utilizzando ClickUp Project Time Tracking

Alla fine della settimana, vedi che sono state registrate 12 ore per la grafica social, mentre ne avevi preventivate 6. Questo è il segnale che ti indica di rinviare le revisioni, riassegnare le ore da un altro deliverable o segnalare l'eccedenza per un ordine di modifica. Prima lo noti, più facile sarà la conversazione.

Ma i dati relativi alle singole attività non ti dicono tutto. Devi allargare lo sguardo e vedere chi sta affogando e chi sta navigando a vista (sì, stiamo parlando di allocazione delle risorse!).

Monitora la capacità del team e bilancia i carichi di lavoro utilizzando ClickUp Workload View

La vista Carico di lavoro di ClickUp mappare la capacità di ogni membro del team in tutti i progetti attivi.

Puoi vedere a colpo d'occhio che il designer A è sovraccarico di lavoro per la campagna A, mentre il designer B ha tempo per occuparsi della grafica della campagna B che hai rimandato. Riassegna il lavoro prima che la scadenza si avvicini ed eviterai il panico, i costi aggiuntivi, il lavoro nel fine settimana o la consegna di un lavoro scadente perché non hai avuto tempo.

Centralizza i dati di bilancio con i dashboard

Sei al telefono con un client quando ti chiede quanto rimane del suo budget di 15.000 dollari. Cerchi affannosamente tra tre schede del browser, ma quando finalmente riesci a mettere insieme una risposta, hai perso credibilità e sprecato otto minuti che avresti potuto dedicare alla risoluzione di problemi reali.

Questa frammentazione non scompare quando si scala. Si moltiplica. 🙃

Visualizza i budget dei progetti e i carichi di lavoro del team in un unico posto con i dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp hanno la funzione di centro di comando finanziario.

Creane uno che estragga dati in tempo reale da ogni progetto attivo: Costi totali maturati per tutte le attività e le spese di progetto

Budget rimanente per ogni campagna, con la percentuale consumata

Ore registrate per ruolo , in modo da poter vedere dove si concentra il tempo

Tassi di completamento delle attività per confrontare lo stato rispetto alla spesa

Costo per risultato per identificare quali output consumano risorse

Puoi vedere cosa sta succedendo in questo momento, il che significa che puoi intervenire mentre l'intervento è ancora importante.

Questa visibilità ti consente di intraprendere tre azioni immediate: congelare le attività non essenziali, fatturare al client l'ampliamento dell'ambito di lavoro o assorbire l'eccedenza e documentare il divario per i prezzi futuri.

Automatizza gli aggiornamenti sul budget e sullo stato di avanzamento dei progetti con report programmati nelle dashboard di ClickUp

Puoi anche utilizzare lo strumento di reportistica per pianificare report per gli stakeholder e aggiungere AI Card per far emergere automaticamente approfondimenti e tendenze.

🧠 Curiosità: Nello studio Agency Growth Benchmark Study, il 74% delle agenzie ha aumentato il proprio fatturato nell'anno precedente e quasi la metà di esse ha registrato una crescita pari o superiore al 25%.

Automatizza la gestione delle spese e delle fatture

Il tuo videografo invia una fattura. Il tuo produttore la inoltra all'ufficio finanziario. L'ufficio finanziario chiede a quale campagna appartiene. Il tuo produttore cerca tra le email e risponde con il codice del progetto. L'ufficio finanziario lo inserisce manualmente in QuickBooks, ma registra l'importo sbagliato.

Ora il budget della tua campagna B mostra denaro fantasma e stai prendendo decisioni sulle risorse basandoti su numeri errati.

La soluzione inizia con la centralizzazione dei luoghi in cui le spese vengono presentate e approvate.

Centralizza l'invio delle spese con ClickUp Forms

Crea un modulo ClickUp in cui i membri del team di progetto inseriscono le spese con i campi obbligatori: importo, fornitore, nome della campagna, caricamento della ricevuta e categoria. Ogni invio diventa un'attività con tutto il contesto necessario al tuo responsabile finanziario.

Inoltre, puoi utilizzare l'integrazione ClickUp e QuickBooks Sync per l'integrazione di sincronizzazione tra entrambe le app, sincronizzando clienti, prodotti, servizi e fatture.

Crea automazioni ClickUp per semplificare la gestione delle spese e del budget

Ora utilizza ClickUp Automazioni per eliminare il lavoro di follow-up che, in normale, richiede altri 10 minuti per ogni spesa: Quando lo stato delle spese cambia in "Approvato", invia una notifica all'account manager

Quando lo stato delle spese cambia in "Approvato", aggiungi automaticamente l'importo all'importo totale speso per il progetto

Quando mancano cinque giorni alla data di scadenza della fattura, invia un promemoria al tuo team addetto alla contabilità fornitori

Configura il tuo flusso di lavoro una volta in ClickUp for Agencies, poi lascia che sia il sistema a gestire l'instradamento e i calcoli mentre il tuo team si occupa del lavoro dei client. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🤝 Promemoria: il contratto che scegliete può determinare il successo o il fallimento del vostro budget. Il contratto "Time and Materials" vi consente di fatturare ogni ora extra e ogni risultato consegnato, quindi lo scope creep è meno intimidatorio. Il contratto "Fixed Fee" pone la maggior parte del rischio dalla vostra parte, cosa che i client apprezzano, ma può ridurre i vostri margini quando si verificano dei cambiamenti.

Effettua analisi di bilancio post-progetto

Hai chiuso un rebranding da 15.000 dollari con un margine del 9%, mentre avevi proiettato il 28%. La progettazione ha richiesto il 40% di ore in più rispetto a quanto stimato, ma tre settimane dopo nessuno ricorda più il motivo.

Le agenzie che raggiungono margini del 25-30% trattano costantemente ogni progetto come una diagnosi.

Si chiedono: cosa avevamo stimato? Cosa è successo realmente? Perché c'è stato uno scarto? Il monitoraggio dell'accuratezza delle stime avviene per fase, velocità di revisione, tempi di approvazione e trigger di modifiche dell'ambito.

Dopo 10-15 progetti, emergono alcuni modelli: i client dell'azienda aggiungono il 18% alla Sequenza, le approvazioni del comitato richiedono il 25% in più di revisioni, le indicazioni vaghe compromettono i budget.

Identifica le lacune di budget ed estrai i modelli di spesa con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente AI integrato nel software dell'agenzia di marketing, rende questo processo rapido e attuabile. Poiché si trova dove si svolge il tuo lavoro, puoi semplicemente chiedere un riepilogo delle spese rispetto al budget, scoprire dove i costi hanno superato o sono stati inferiori al previsto ed evidenziare le attività che hanno avuto il maggiore impatto sui tuoi risultati finanziari.

✅ Prova questo prompt: Mostrami quali fasi superano costantemente le stime negli ultimi otto rebranding.

Questo approccio mostra come le agenzie possono effettuare il monitoraggio dei budget dei progetti trasformando ogni progetto in un'opportunità di apprendimento per una pianificazione più intelligente.

Con ClickUp, puoi convertire senza soluzione di continuità gli obiettivi di progetto in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono rappresentazioni visive chiare dei tuoi progressi, mettendoli in evidenza e offrendoti un maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

Organizza revisioni e adeguamenti regolari del budget

Le revisioni del budget possono portare a decisioni concrete oppure diventare l'ennesima riunione del venerdì in cui tutti annuiscono, dicono "sembra tutto a posto" e tornano a occuparsi delle emergenze. La differenza sta nel fatto che si stiano esaminando le metriche giuste e che queste metriche trigger effettivamente all'azione.

Costruisci la tua cadenza di revisione attorno a due ritmi: controlli operativi settimanali (per mantenere l'onestà sul numero) e valutazioni basate su attività cardine (per cogliere le derive prima che diventino crisi).

Insieme, creano un sistema in cui i problemi emergono con sufficiente anticipo da consentire di intervenire in modo utile grazie alle informazioni disponibili.

La tua revisione settimanale richiede tre metriche diagnostiche: Budget consumato rispetto ai risultati del progetto completati (se queste percentuali non corrispondono, c'è un problema di ritmo)

Ore registrate rispetto alle ore rimanenti nella tua stima (ti dice se il tuo team può finire entro il tempo che ti rimane)

Aggiunte di ambito segnalate dai responsabili dell'account ma mai inserite in un ordine di modifica (il silenzioso killer dei margini)

Rendi queste revisioni una parte essenziale del processo della tua agenzia di marketing. Riunisci i tuoi project manager, il responsabile finanziario e gli account manager per 15 minuti ogni settimana. Ogni persona contribuisce con il proprio tassello al puzzle.

Quando una campagna raggiunge il 50% della sua Sequenza, è il momento di valutare se la seconda metà rispetterà il budget o lo supererà. Quando un progetto consuma il 70% del budget assegnato, automatizza una revisione immediata indipendentemente dalla fase del calendario in cui ti trovi.

Ulteriori informazioni sull'automazione di questi flussi di lavoro con ClickUp qui:

🚀 Vantaggio di ClickUp: imposta promemoria in ClickUp per il tuo team o per te stesso per rivedere i budget in occasione di attività cardine specifiche o a intervalli settimanali. Ad esempio, potresti impostare un promemoria ogni venerdì per controllare le spese di ciascuna campagna rispetto ai budget previsti. Quando il promemoria viene visualizzato, il tuo team può aggiornare i costi, esaminare lo stato di avanzamento delle attività e apportare immediatamente le modifiche necessarie. Apporta modifiche tempestive ai budget dei tuoi progetti utilizzando i promemoria di ClickUp

💡 Suggerimento professionale: mantieni sotto controllo i budget e la comunicazione con i client grazie al modello di piano di progetto per agenzie creative di ClickUp. Ti aiuta a organizzare le attività, monitorare i budget e facilitare la condivisione degli aggiornamenti in modo semplice, così il tuo team e i tuoi client saranno sempre allineati.

Comunica lo stato del budget ai client e alle parti interessate

Le conversazioni più difficili sul budget avvengono alla fine del progetto, quando devi spiegare un superamento dei costi che il client non si aspettava. Pensavano che tutto fosse a posto perché nessuno aveva detto loro il contrario.

Le agenzie che evitano questo problema considerano la comunicazione del budget uno strumento strategico. Quando il tuo client vede che ha consumato il 65% del suo budget media a metà campagna, potete collaborare insieme per trovare delle soluzioni: spostare la spesa verso canali più performanti, estendere la tempistica o aggiungere budget per le tattiche che stanno lavorando.

Invia una breve panoramica del budget ogni due settimane per le campagne più lunghe. Rispondi a tre domande: A che punto siamo adesso? Cosa sta determinando la spesa? Quali decisioni dobbiamo prendere insieme?

ClickUp Chat semplifica la condivisione degli aggiornamenti sul budget. Puoi creare canali dedicati per ogni client o campagna, pubblicare aggiornamenti sullo stato del budget e allegare documenti o attività pertinenti.

Condivisione degli aggiornamenti sul budget e collaborazione con le parti interessate in tempo reale utilizzando ClickUp Chattare

Ad esempio, dopo aver completato un controllo settimanale del budget, puoi inviare un breve riepilogo/riassunto al client con grafici che mostrano il budget rimanente e le spese imminenti. Gli stakeholder possono porre domande o fornire approvazioni direttamente nella chat, mantenendo la conversazione e il contesto finanziario in un unico posto.

Dayana Mileva condivide le sue opinioni sull'utilizzo di ClickUp presso Pontica Solutions:

Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri client possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Ciò consente ai client di sentirsi in connessione con i loro team, soprattutto considerando la loro posizione in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, il compagno AI desktop, può essere un potente strumento per monitorare i budget dei progetti sfruttando le sue funzionalità/funzione di ricerca, riepilogare/riassumere e automazione basate sull'intelligenza artificiale. Effettua ricerche su ClickUp, sulle app di connessione (come Google Drive, fogli di calcolo e altro) e sul web per trovare immediatamente documenti, attività e aggiornamenti relativi al budget senza dover cambiare strumento.

Riepiloga/riassume i rapporti di bilancio, le attività di progetto, o persino interi documenti. Ad esempio, puoi chiedergli di "riepilogare lo stato attuale del bilancio per il Progetto X" e ottenere un aggiornamento conciso.

Fai una menzione specifica di attività, elenchi o documenti nelle tue query Brain MAX (utilizzando @) e richiedi panoramiche del budget, modifiche recenti o aree di rischio.

Brain MAX può ricavare informazioni utili dai dati dei tuoi progetti, ad esempio evidenziando le attività che superano il budget o segnalando i rischi finanziari imminenti.

Poni domande relative al budget o imposta promemoria senza usare le mani con la funzione Talk to Text di ClickUp

Best practice di gestione del budget per le agenzie

Capire come le agenzie possono effettuare il monitoraggio dei budget dei progetti è una cosa. Costruire la disciplina operativa che protegge effettivamente i tuoi margini è un'altra. 👀

Prova queste best practice per fornire supporto al tuo lavoro richiesto.

Crea budget flessibili che si adattano alla realtà

I budget fissi vanno in frantumi nel momento in cui un client cambia strategia o il tuo canale più performante raddoppia improvvisamente i costi.

Il tuo margine di contingenza dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 15% del budget totale del progetto. Questo ti darà un po' di respiro quando l'ambito del progetto si espanderà, le Sequenza si allungheranno o la complessità ti sorprenderà. Senza di esso, ogni imprevisto ti costringerà a sacrificare il margine o ad avere una conversazione scomoda con il tuo client sui costi aggiuntivi.

La mossa più intelligente è suddividere i budget mensili in rilasci basati su fasi: La strategia e la scoperta vengono finanziate per prime

La progettazione e la produzione usufruiscono dell'approvazione della direzione creativa.

I budget per i media e per la distribuzione seguono un flusso in base ai risultati delle fasi precedenti.

Questa struttura ti consente di riallocare le risorse durante il percorso. Quando i contenuti organici hanno successo e gli annunci a pagamento non danno i risultati sperati, puoi destinare il budget pubblicitario alla produzione di ulteriori contenuti prima della conclusione della campagna.

Assegna una chiara titolarità del budget

Ogni dollaro deve avere un nome allegato.

Affidate un unico project manager la titolarità completa degli aspetti finanziari di una campagna: monitoraggio, approvazioni, reportistica delle variazioni, tutto. Sarà la vostra unica fonte di verità. Ma da lì in poi la titolarità si distribuisce a cascata. I vostri responsabili creativi hanno bisogno di autorità di spesa, in modo che l'acquisto di una foto d'archivio non richieda due giorni di attesa.

I tuoi account manager hanno una responsabilità diversa:

Il client fa una menzione casuale al desiderio di "alcuni post social in più" durante una chiamata di stato? Questo viene immediatamente segnalato.

Un nuovo stakeholder si unisce al progetto e richiede modifiche ai progetti approvati? Documentalo e coinvolgi il PM.

La Sequenza slitta perché il feedback del client è in ritardo di due settimane? Calcola quanto costa in termini di cambio di contesto e disponibilità delle risorse

I controlli settimanali sui controlli della titolarità del budget costringono ogni persona a segnalare eventuali anomalie. Quando tutti controllano la propria sezione del budget, i problemi vengono individuati mentre è ancora possibile risolverli.

📖 Leggi anche: Modelli di preventivo per valutare e comunicare i costi

Consenti una reportistica trasparente ai client

I client che diventano partner a lungo termine sono quelli che non si sentono mai colti alla sprovvista dalle notizie relative al budget. Vedono l'andamento finanziario del progetto man mano che questo si svolge, il che significa che quando sono necessari degli aggiustamenti, essi stessi contribuiscono alla soluzione.

I dashboard di bilancio in tempo reale offrono ai client visibilità ogni volta che lo desiderano. Possono monitorare le spese senza dover attendere che tu compili un rapporto o pianifichi una chiamata.

Abbina questo accesso a snapshot bisettimanali che sintetizzano la complessità in tre domande che interessano realmente ai client: a che punto siamo adesso, cosa sta determinando la spesa e quali decisioni dovremmo prendere insieme nelle prossime settimane.

💡 Suggerimento professionale: Crea una dashboard client per offrire ai client un accesso chiaro e di sola visualizzazione ai dati finanziari dei loro progetti senza esporre le tue note interne, altri dati dei client o il modo in cui calcoli i margini. Puoi anche provare i modelli del portale client per standardizzare le informazioni che vengono condivise.

Prevedi le spese utilizzando l'intelligenza artificiale

Prevedere le spese significa interrompere il ciclo delle sorprese costose. Stai cercando i segnali che gridano "questo progetto sta per divorare i tuoi profitti" prima che sia troppo tardi per rimediare.

Le agenzie che riescono a farlo sanno che la maggior parte dei disastri di bilancio segue schemi prevedibili, e che tali schemi lasciano un percorso di navigazione che è possibile monitorare.

L'IA è in grado di elaborare i dati storici dei tuoi progetti per individuare correlazioni che manualmente ti sfuggirebbero:

I client dell'azienda con revisione legale aggiungono costantemente 2.400 dollari in costi di cambio di contesto

I progetti video previsti per tre revisioni in realtà richiedono in media otto revisioni

Le fasi di progettazione superano del 35% le stime perché la concezione viene sottovalutata

Le approvazioni da parte dei comitati aggiungono il 25% ai costi di Sequenza e risorse

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Brain per prevedere i modelli di spesa. Analizza la tua cronologia e segnala quali campagne attive mostrano segnali di avviso precoci all'interno del software di project management. Individua i modelli di costo e migliora la previsione di budget per i progetti futuri con ClickUp Brain ✅ Prova questo prompt: Confronta i miei progetti attivi con i dati storici e identifica quelli che stanno esaurendo il budget più rapidamente rispetto a completare i risultati finali. Inoltre, mostrami cosa è successo nei progetti passati con modelli simili.

Una volta individuati i modelli, i prezzi diventano basati su dati concreti. Quel rebranding da 18.000 dollari si suddivide in 18.000 dollari per i singoli decisori e 23.500 dollari per gli account gestiti da comitati.

L'IA monitora anche la velocità in tempo reale dei progetti in corso: quando sei a due settimane dall'inizio, hai esaurito il 55% del budget ma completato solo il 30% dei risultati previsti, segnala che questo divario corrisponde ai modelli che hanno preceduto i precedenti superamenti di budget.

💡Suggerimento professionale: gli agenti AI in ClickUp possono essere il tuo sistema di avviso precoce 24 ore su 24, 7 giorni su 7! Utilizza un agente predefinito per inviare aggiornamenti giornalieri/settimanali sul progetto nel canale di chat pertinente e configura un agente personalizzato utilizzando il nostro generatore senza codice per avvisarti quando viene superata una soglia di budget.

Insidie comuni da evitare durante il monitoraggio dei budget dei progetti

Il controllo dei costi nella project management diventa complicato quando si verificano piccoli errori. Vediamo alcune insidie comuni che possono far deragliare i budget. 👇

Insidia Perché succede Come evitarlo Trattare i compensi come budget fissi I contratti a forfait spesso nascondono carichi di lavoro irregolari. Alcuni mesi risultano leggeri, altri molto più pesanti, il che fa apparire i costi effettivi equilibrati quando in realtà non lo sono Monitoraggio del lavoro richiesto rispetto ai risultati attesi all'interno del contratto di consulenza e rivedete l'utilizzo mensilmente Dimenticare i costi di trasferimento dei fornitori Le spese per i subappaltatori, la spesa pubblicitaria e le fatture dei freelance spesso vengono registrate in ritardo o trascurate, il che gonfia i margini sulla carta Registra i costi esterni non appena si verificano e tagga la campagna corretta Sottovalutare i cicli di revisione Il lavoro creativo raramente segue un percorso lineare. Le revisioni multiple consumano rapidamente più ore di quelle previste dal budget Crea margini di tempo per le revisioni sulla base della cronologia dei progetti passati e applica limiti chiari Monitoraggio dei budget per progetto anziché per campagna Le campagne spesso includono più progetti, come annunci pubblicitari, pagine web ed eventi. Il monitoraggio di ciascuno di essi separatamente nasconde la spesa effettiva Raggruppa la reportistica a livello di campagna o client per ottenere un totale accurato Ignorando la stagionalità nell'uso delle risorse I periodi di maggiore attività, come i lanci o le festività, aumentano gli straordinari e i costi dei fornitori esterni, il che altera la spesa media Fai la previsione dei picchi stagionali e modifica le allocazioni prima dell'avvio della campagna

🔍 Lo sapevate? Le distribuzioni dei costi in eccesso sono raramente normali; seguono una distribuzione con code spesse. Ciò significa che la maggior parte dei progetti va bene, ma i pochi casi di costi in eccesso estremi sono enormi. Le agenzie che ignorano il rischio di scenari rari e costosi spesso finiscono per subire perdite ingenti.

Gestisci meglio il budget con ClickUp

Ogni agenzia ha quel progetto che sembra filare liscio fino all'arrivo della fattura finale. I numeri raccontano una storia diversa e ti chiedi come sia potuto succedere.

Rimanere redditizi significa mantenere la connessione con i tuoi budget, con il tuo tempo e con la produttività del tuo team. Una volta compreso come si muove il denaro, potrai gestire ogni progetto con sicurezza.

Il software di project management ClickUp rende tutto questo semplicissimo. Puoi monitorare gli obiettivi di budget, tenere sotto controllo le spese, effettuare una previsione dei costi con l'IA e generare report che mostrano lo stato dei progressi in tempo reale. Il risultato è un quadro finanziario chiaro per ogni progetto e meno sorprese a fine mese.

Quindi, vai avanti, dai ai tuoi budget la struttura che meritano. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 📝

Domande frequenti (FAQ)

Le agenzie possono monitorare i budget di più client tenendo separati i budget per ogni progetto e monitorando la spesa effettiva rispetto ai costi nel piano. L'utilizzo di uno strumento centralizzato come ClickUp per la gestione dei costi e delle risorse aiuta a vedere tutto in un unico posto senza confusione.

Strumenti come ClickUp, Microsoft Excel o altri strumenti dedicati alla project management possono avvisare i team di progetto quando la spesa si avvicina al limite, consentono di adeguare gli stanziamenti e offrono visibilità in tempo reale sui costi.

Sì. ClickUp consente alle agenzie di collegare i budget alle attività e alle voci di tempo, in modo da poter vedere come le ore di lavoro incidano sui costi e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi finanziari.

Le agenzie dovrebbero controllare i budget almeno una volta alla settimana o ad ogni attività cardine del progetto. Revisioni frequenti aiutano a individuare tempestivamente eventuali sforamenti e ad adeguare i piani secondo necessità.

Registra tutti i costi in un unico posto, confronta regolarmente le spese effettive con quelle del piano, aggiorna i budget in base alle modifiche dell'ambito di applicazione e rendi la reportistica chiara e di facile lettura sia per i team che per i client.