Le 11 migliori alternative a Holded per la gestione delle operazioni aziendali (2025)

Holded è una solida piattaforma all-in-one per la gestione delle operazioni aziendali, dalla fatturazione e CRM al monitoraggio dei progetti e alla contabilità.

Ma non è la soluzione perfetta per tutti. Forse le sue funzionalità/funzioni non sono più sufficienti, hai bisogno di una personalizzazione più approfondita o semplicemente desideri un valore maggiore per il tuo denaro.

La buona notizia è che esistono numerose alternative efficaci a Holded, ognuna con i propri punti di forza, modelli di prezzo e strumenti specifici per il settore.

Che tu sia una startup che necessita di una fatturazione semplice, un'agenzia alla ricerca di un project management avanzato o un'azienda che desidera integrazioni più solide, c'è un'opzione che si adatta al tuo modo di lavorare.

In questo blog abbiamo raccolto 11 delle migliori alternative a Holded che possono aiutarti a semplificare le operazioni aziendali, risparmiare tempo e crescere in modo più intelligente. Immergiamoci nell'argomento e troviamo lo strumento giusto per il tuo team.

Panoramica delle alternative a Holded

Ecco come si confrontano le alternative a Holded:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Gestione di progetti, flussi di lavoro e operazioni aziendali con l'IA CRM con project management, automazioni, agenti IA personalizzati, Brain e dashboard Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. QuickBooks Online Contabilità e tenuta dei libri contabili per piccole imprese Promemoria di pagamento, sincronizzazione bancaria automatica e spese organizzate per aumentare la produttività. I piani a pagamento partono da 38 $ al mese. Scoro Gestione aziendale Gestione aziendale completa I piani a pagamento partono da 23,90 $ al mese per utente. Xero Contabilità basata sul cloud con solide integrazioni Monitoraggio delle fatture/pagamenti, gestione delle spese I piani a pagamento partono da 29 $ al mese. Odoo Suite di applicazioni aziendali open source App modulari per CRM, contabilità, inventario, project management Prezzi personalizzati Zoho One Software aziendale conveniente CRM, finanza, suite di project management I piani a pagamento partono da 45 $ al mese. Bitrix24 CRM e collaborazione di squadra con un budget limitato CRM, collaborazione, project management I piani a pagamento partono da 124 $ al mese. Wave Freelancer per la contabilità aziendale Starter gratis, fatturazione e contabilità di progetto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese. FreshBooks Fatturazione e contabilità clienti Fatturazione personalizzata, monitoraggio del tempo I piani a pagamento partono da 21 $ al mese. NetSuite ERP e contabilità di livello aziendale ERP completo che include finanza, CRM e inventario Prezzi personalizzati SAP Business One Aziende di medie dimensioni che necessitano di ERP ERP per finanza, produzione, inventario e reportistica Prezzi personalizzati

Perché scegliere le alternative a Holded?

Holded è uno strumento di gestione aziendale. La sua suite di funzionalità include CRM, fatturazione, contabilità, inventario e persino il monitoraggio di base dei progetti.

Ecco alcuni dei problemi più comuni che gli utenti incontrano e che li spingono a cercare alternative a Holded:

Gestione di progetto di base : la piattaforma offre Kanban, Gantt e monitoraggio delle attività, ma manca di funzionalità avanzate come le dipendenze e la vista Carico di lavoro su cui spesso fanno affidamento i team in espansione.

Nessun flusso di lavoro basato sull'IA : non è presente alcun livello di intelligenza integrato per automatizzare il lavoro ripetitivo, riassumere gli aggiornamenti o generare approfondimenti, caratteristiche che i team moderni si aspettano sempre più spesso dalle piattaforme all-in-one per il monitoraggio delle spese e la gestione finanziaria.

Prezzi modulari confusi : sebbene i modelli a livelli offrano flessibilità, quando sono troppi i clienti hanno difficoltà a identificare il piano più adatto alle loro esigenze, creando attrito nell'onboarding e nella definizione del budget.

Funzionalità CRM limitate : il CRM integrato copre i lead e le pipeline, ma non offre le funzionalità avanzate di previsione commerciale, comunicazione omnicanale e : il CRM integrato copre i lead e le pipeline, ma non offre le funzionalità avanzate di previsione commerciale, comunicazione omnicanale e automazione dei flussi di lavoro necessarie ai team in crescita.

Inventario con limite e profondità ERP : gli strumenti di gestione delle scorte e della produzione coprono le funzioni di base, ma non sono sufficienti per catene di fornitura complesse, configurazioni multi-magazzino o : gli strumenti di gestione delle scorte e della produzione coprono le funzioni di base, ma non sono sufficienti per catene di fornitura complesse, configurazioni multi-magazzino o processi di approvvigionamento dettagliati.

Curva di apprendimento ripida con scalabilità: sebbene l'interfaccia sia pulita, l'ampiezza dei moduli e dei componenti aggiuntivi può sembrare eccessiva per i team che cercano di espandersi oltre la fatturazione e la contabilità di base.

Ecco cosa ne pensa un utente Holded:

Mi piacerebbe che Holded offrisse più opzioni di personalizzazione per la reportistica e gli approfondimenti. In questo modo sarebbe ancora più adatto alle mie esigenze aziendali.

Le migliori alternative a Holded da utilizzare

Di seguito abbiamo compilato un elenco delle migliori alternative a Holded che dovresti prendere in considerazione:

1. ClickUp (ideale per la gestione di progetti, flussi di lavoro e operazioni aziendali con l'IA)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, è una delle migliori alternative a Holded. Combina project management avanzato, automazione dei flussi di lavoro e gestione delle relazioni con i clienti, il tutto basato sulla tecnologia IA.

Scopri come utilizzare la piattaforma di project management ClickUp per aumentare di 10 volte la tua produttività.

Mantieni le tue informazioni centralizzate con ClickUp CRM.

Puoi persino gestire le relazioni con i clienti utilizzando ClickUp CRM. Le sue funzionalità principali includono:

Con i campi personalizzati di ClickUp, puoi effettuare il monitoraggio di dati quali il valore delle transazioni, il tipo di settore, le date dei contratti o le fonti dei lead. Puoi aggiungerli direttamente alle tue attività, trasformandoli in ricchi record dei clienti all'interno del tuo software CRM.

Aggiungi campi personalizzati e crea filtri per ordinare i dati CRM con i campi personalizzati di ClickUp.

Inoltre, gli stati personalizzati di ClickUp ti consentono di effettuare il monitoraggio in modo intuitivo del percorso dei tuoi clienti. Crea stati come "Nuovo lead" o "Negoziazione" per capire a che punto è ogni trattativa.

Automazione dei flussi di lavoro senza codice per velocizzare le attività

Affida i flussi di lavoro ripetitivi ai Super Agenti di ClickUp, così potrai concentrarti sulle operazioni principali.

Le automazioni e i Super Agent di ClickUp ti consentono di automatizzare autonomamente le attività ripetitive, senza dipendere dal team tecnico. Ad esempio, desideri liberare il tuo team dagli aggiornamenti manuali man mano che i lead avanzano nella tua pipeline. Con le automazioni senza codice, puoi impostare:

Trigger: quando lo stato di un'attività cambia in "Proposta inviata"

Azioni: assegna automaticamente l'affare al responsabile delle vendite, aggiorna la data del "Prossimo follow-up" e invia una notifica Slack o email preimpostata.

Risultato: i lead passano alle fasi successive e gli avvisi vengono inviati immediatamente.

Tieni traccia delle tendenze con dashboard personalizzabili basate sull'IA.

ClickUp CRM offre anche dashboard ClickUp personalizzabili:

Visualizzazione avanzata con oltre 50 widget: visualizza informazioni critiche come lo stato della pipeline, le dimensioni delle trattative o il valore del ciclo di vita dei clienti.

Informazioni sulle vendite in tempo reale: i dashboard si aggiornano in tempo reale, aiutando i tuoi team a individuare le tendenze, monitorare KPI come i tassi di conversione o controllare la velocità del ciclo di vendita senza esportare i dati in fogli di calcolo.

Monitora la salute finanziaria della tua organizzazione utilizzando i dashboard di ClickUp.

Infine, puoi effettuare il monitoraggio delle prestazioni finanziarie della tua azienda utilizzando ClickUp for Finance Teams. Scopriamo come questo strumento libera il tuo team finanziario dal lavoro di routine, consentendogli di concentrarsi su attività più importanti.

Ottieni calcoli finanziari in tempo reale direttamente nella tua area di lavoro.

I campi formula di ClickUp consentono ai tuoi team finanziari di calcolare i valori direttamente nei campi delle attività, senza bisogno di fogli di calcolo. Puoi calcolare elementi quali:

Giorni tra l'emissione della fattura e la scadenza del pagamento

Spese meno budget per il monitoraggio dei superamenti dei costi

O margini di profitto basati su formule per progetto

Esegui calcoli avanzati utilizzando i campi formula di ClickUp.

Questi calcoli in tempo reale appaiono in linea con le attività e vengono aggiornati automaticamente. Holded, d'altra parte, fornisce dati contabili statici ma non consente ai team di creare formule personalizzate a livello di attività integrate nei flussi di lavoro. ClickUp lo fa in modo nativo, collegando l'esecuzione al monitoraggio finanziario.

Enterprise Search per riunire tutto in un'unica barra di ricerca.

La piattaforma ricercabile di ClickUp collega tutto (attività, documenti, obiettivi, commenti) in un unico indice. I team finanziari possono:

Recupera istantaneamente gli allegati relativi ai budget passati

Trova fatture o ricevute correlate

Visualizza i dati sui costi dei progetti senza dover cambiare strumento

Holded non dispone di questa funzione di ricerca unificata tra documenti, attività e commenti, rendendo Enterprise Search di ClickUp la soluzione vincente per una rapida trasparenza finanziaria.

Sfrutta l' IA per i flussi di lavoro finanziari

ClickUp Brain aggiunge un livello basato sull'IA che trasforma i dati grezzi in informazioni approfondite. Per i team finanziari, questo significa:

Riepiloghi delle spese: Brain è in grado di scansionare un elenco di attività di spesa o un report caricato e generare una chiara ripartizione delle categorie di spesa eccessiva.

Seguiti dei pagamenti: chiedi a Brain di elencare le fatture scadute, quindi genera automaticamente dei promemoria come nuove attività.

Domande e risposte finanziarie: digita "Qual è il totale delle spese di viaggio del terzo trimestre?" e Brain estrae i numeri da attività, documenti o dashboard.

Assistenza sulle politiche: i dipendenti possono queryare "Qual è il limite di rimborso dell'azienda?" e Brain mostra il documento corretto sulla politica.

Azioni automatizzate: dopo le riunioni di revisione del budget, Brain crea attività di follow-up.

Crea e perfeziona facilmente i preventivi per l'attività aziendale tramite ClickUp Brain.

Oltre 15 visualizzazioni per fornire supporto a qualsiasi flusso di lavoro

Visualizza i tuoi progetti utilizzando oltre 15 visualizzazioni ClickUp. Ogni membro del team, che sia un manager, uno sviluppatore o un designer, può lavorare nel formato che ritiene più opportuno.

Infine, ClickUp offre anche modelli per soddisfare le tue esigenze finanziarie, come il modello ClickUp Invoices.

Ottieni un modello gratis Genera fatture con campi di compilazione automatica in modo rapido con il modello di fattura ClickUp.

Questo modello aiuta i team finanziari, i liberi professionisti e le agenzie a gestire le fatture dei propri clienti. Otterrai un sistema chiaro e basato sulle attività, in cui ogni fattura viene tracciata con il suo stato, la data di scadenza, il tipo di pagamento e i dettagli del cliente.

Inoltre, puoi classificare ogni fattura come Pagata, Scaduta o Non pagata, rendendo facile vedere il tuo flusso di cassa a colpo d'occhio. Ti consente anche di assegnare titolari, aggiungere note e effettuare il monitoraggio delle ore e degli importi legati a ciascuna fattura.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Documenta le tue conoscenze: usa usa ClickUp Docs per creare procedure operative standard, guide di onboarding, wiki e proposte che rimangono direttamente connesse alle attività e ai progetti.

Connettiti con strumenti di terze parti: integra oltre 1.000 applicazioni esterne come Dropbox, Google Drive e persino strumenti di fatturazione come QuickBooks e Xero con integra oltre 1.000 applicazioni esterne come Dropbox, Google Drive e persino strumenti di fatturazione come QuickBooks e Xero con ClickUp Integrations.

Gestisci il lavoro in modo efficiente: utilizza utilizza le attività di ClickUp per suddividere i progetti in passaggi attuabili con assegnatari, priorità, date di scadenza e dipendenze.

Cattura automaticamente le riunioni: utilizza utilizza ClickUp AI Notetaker per partecipare alle chiamate, registrare le discussioni e generare riassunti con azioni da intraprendere che si collegano direttamente alle attività.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle ampie opzioni di personalizzazione personalizzate

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione dice davvero tutto:

ClickUp è ottimo per fornire al nostro team una visione d'insieme della capacità e della gestione complessiva dei progetti. Stiamo ancora imparando il modo migliore per utilizzare ClickUp. Tuttavia, è utile per vedere come un progetto può progredire, piuttosto che vedere le cose spuntate dall'elenco delle cose da fare come nei precedenti sistemi di project management. È anche utile poter personalizzare la nostra istanza per aiutare meglio il flusso di lavoro della nostra organizzazione. Inoltre, abbiamo ricevuto un supporto clienti eccellente quando necessario. Nel complesso, molto utile.

ClickUp è ottimo per fornire al nostro team una visione d'insieme della capacità e della gestione complessiva dei progetti. Stiamo ancora imparando il modo migliore per utilizzare ClickUp. Tuttavia, è utile per vedere come un progetto può progredire, piuttosto che vedere le cose spuntate dall'elenco delle cose da fare come nei precedenti sistemi di project management. È anche utile poter personalizzare la nostra istanza per aiutare meglio il flusso di lavoro della nostra organizzazione.

Inoltre, abbiamo ricevuto un supporto clienti eccellente quando necessario. Nel complesso, molto utile.

2. QuickBooks Online (ideale per la contabilità e la tenuta dei libri contabili delle piccole imprese aziendali)

tramite QuickBooks Online

QuickBooks Online è una piattaforma di contabilità e gestione finanziaria basata su cloud. Realizzata da Intuit, aiuta le piccole e medie imprese nella fatturazione, nel monitoraggio delle spese, nella gestione delle buste paga, nell'inventario e nella conformità fiscale.

QuickBooks offre la fatturazione in batch e l'elaborazione delle spese, che consente di creare, duplicare o importare più fatture e spese in una sola volta. Ciò consente ai team finanziari di risparmiare tempo, poiché automatizza l'inserimento delle voci, un'efficienza che Holded non è in grado di eguagliare.

Finance Agent mostra previsioni, avvisi di variazione e schede di valutazione KPI che aiutano i team a prendere decisioni finanziarie proattive.

E se il tuo team avesse bisogno di mobilità? L'app mobile QuickBooks consente la fatturazione in tempo reale, la registrazione delle spese tramite foto e persino i pagamenti mobili, garantendo che i flussi di lavoro finanziari continuino a funzionare anche fuori dall'ufficio. In combinazione con l'automazione basata su regole per approvazioni e promemoria, riduce il lavoro amministrativo ripetitivo.

Le sue integrazioni funzionano bene con i processori di pagamento e le piattaforme di e-commerce, quindi non è necessario inserire tutto due volte. L'integrazione delle buste paga gestisce automaticamente le ritenute fiscali, i depositi diretti e la generazione dei moduli W-2.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Online

Automatizza i promemoria di pagamento e abbina i pagamenti alle fatture per un rapido incasso.

Collega più account bancari per scaricare, ordinare e riconciliare automaticamente le transazioni per una contabilità accurata.

Organizza le spese in categorie fiscali dettagliate, effettua l'automazione del calcolo delle imposte sulle vendite relative a entrate e uscite e effettua il monitoraggio dell'IVA.

Limitazioni di QuickBooks Online

Gli aggiornamenti costanti e le modifiche forzate all'interfaccia sono un punto di attrito ricorrente.

Prezzi di QuickBooks Online

Simple Start: 38 $ al mese per utente

Essentials: 75 $/mese (fino a 3 utenti)

Plus: 115 $/mese (fino a 5 utenti)

Avanzato: 275 $/mese (fino a 25 utenti)

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 8.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks Online?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Mi piace perché è facile da usare e posso vedere tutti i numeri della mia attività in un unico posto. I report sono chiari e semplici da comprendere, anche se non sei un esperto di finanza... La creazione di sandbox per i test non è così intuitiva come su altre piattaforme e devi creare nuove sandbox ogni due anni, il che non ha senso per i nostri sviluppatori.

Mi piace perché è facile da usare e posso vedere tutti i numeri della mia attività in un unico posto. I report sono chiari e semplici da comprendere, anche se non sei un esperto di finanza... La creazione di sandbox per i test non è così intuitiva come su altre piattaforme e devi creare nuove sandbox ogni due anni, il che non ha senso per i nostri sviluppatori.

3. Scoro (Il migliore per la gestione aziendale)

tramite Scoro

Scoro è progettato principalmente come piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA), rendendolo adatto a società di consulenza, agenzie creative, IT e altre attività basate su progetti.

Come alternativa a Holded, integra preventivi, budgeting, pianificazione dei progetti, monitoraggio del tempo e fatturazione in un unico flusso di lavoro. Ottieni una visibilità completa, dalla proposta al pagamento. Le autorizzazioni granulari garantiscono la sicurezza delle informazioni sensibili dei clienti.

Ciò che distingue Scoro rispetto a Holded è la sua capacità di effettuare il monitoraggio dei budget in tempo reale. È possibile creare preventivi dettagliati, convertirli in budget di progetto e quindi monitorare i costi effettivi rispetto alla spesa pianificata man mano che il lavoro procede.

Altre due funzionalità includono la gestione delle risorse e la pianificazione della capacità per bilanciare i carichi di lavoro del team. Scoro integra anche il monitoraggio del tempo, delle spese e dei costi direttamente nella redditività del progetto. Ogni ora fatturabile, spesa o anticipo può essere monitorato e ricollegato ai risultati finanziari, offrendo alle tue aziende di servizi un quadro molto più chiaro dei margini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Crea e invia preventivi dettagliati ai clienti che valutano automaticamente i costi di consegna e i margini di profitto.

Ottieni risposte contestualizzate a qualsiasi domanda su Scoro, grazie al suo motore di dati avanzato, ELI.

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività con timer e tabelle orarie integrati per un conteggio accurato delle ore fatturabili.

Limiti di Scoro

L'applicazione mobile manca di molte funzionalità rispetto alla versione desktop, rendendo difficile la gestione dei progetti in mobilità.

Prezzi di Scoro

Core: 23,90 $ al mese per utente

Crescita: 38,90 $ al mese per utente

Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4,5/5 (oltre 410 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 240 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Una recensione lo descrive in questo modo:

Ciò che apprezzo di più di Scoro è il suo calendario intuitivo e dettagliato, che consente un facile monitoraggio e gestione di tutte le risorse, compresa la disponibilità dei colleghi, le sale riunioni e vari elementi relativi ai progetti... L'aspetto meno utile di Scoro è la sua funzione di creazione delle attività, che risulta piuttosto macchinosa.

Ciò che apprezzo di più di Scoro è il suo calendario intuitivo e dettagliato, che consente un facile monitoraggio e gestione di tutte le risorse, compresa la disponibilità dei colleghi, le sale riunioni e vari elementi relativi ai progetti... L'aspetto meno utile di Scoro è la sua funzione di creazione delle attività, che risulta piuttosto macchinosa.

Cerca in tutti i tuoi strumenti, inclusi Google Drive, Slack, Documenti Google, GitHub e altri, tutto ciò di cui hai bisogno.

Lavora quattro volte più velocemente pronunciando le tue attività, messaggi o idee con la funzionalità Talk-to-Text

Crea attività, effettua l'automazione dei flussi di lavoro, genera piani di progetto e persino immagini utilizzando il linguaggio naturale.

4. Xero (ideale per la contabilità basata sul cloud con solide integrazioni)

tramite Xero

Xero è pensato per le piccole imprese che desiderano gestire la propria contabilità completamente nel cloud con flussi di lavoro automatizzati e senza carta. Gestisce la riconciliazione bancaria, il monitoraggio delle fatture e offre connessioni con oltre 1.000 app di terze parti, rendendolo piuttosto flessibile per diverse configurazioni aziendali.

Come alternativa a Holded, offre un sistema di fatturazione più flessibile. Puoi inviare fatture professionali, impostare promemoria automatici, accettare pagamenti online e convertire preventivi in fatture da qualsiasi dispositivo.

L'interfaccia richiede un po' di tempo per abituarsi, ma funziona bene con il supporto multivaluta e gli standard contabili internazionali. Questo la rende adatta se hai a che fare con clienti globali o se hai intenzione di espanderti all'estero.

Oltre alla contabilità di base, Xero integra la gestione delle spese, il monitoraggio dei progetti e la reportistica nella stessa piattaforma. Utilizzando Hubdoc, è possibile registrare le spese in formato digitale. Inoltre, è possibile monitorare i tempi e i costi dei progetti rispetto ai budget e il sistema genera approfondimenti dettagliati sulla redditività.

Lo svantaggio è che il supporto clienti si basa su richieste di richiamata piuttosto che sulla chat live, quindi non è possibile ottenere aiuto immediato quando qualcosa va storto.

Le migliori funzionalità di Xero

Automatizza le buste paga e gestisci i pagamenti degli stipendi, le dichiarazioni fiscali e il monitoraggio delle ferie dei dipendenti direttamente all'interno della piattaforma.

Monitora i livelli delle scorte, collega gli elementi direttamente alle fatture e agli ordini di acquisto e ricevi avvisi quando i prodotti stanno per esaurirsi.

Ottieni oltre 80 report finanziari integrati e dashboard personalizzabili per profitti e perdite, bilanci, ecc.

Limiti di Xero

Personalizzazione limitata disponibile nella reportistica. Se hai bisogno di report personalizzati, sono necessarie app di terze parti o soluzioni alternative aggiuntive.

Prezzi di Xero

Versione di prova gratis

Early: 29 $ al mese per utente

In crescita: 50 $ al mese per utente

Costo: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Xero

G2: 4,3/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Xero?

Un breve estratto da un utente reale:

Come sistema di contabilità basato su cloud, è valido quanto o migliore di altri prodotti testati. Ha tutte le funzionalità necessarie e non costa un occhio della testa... Non si integra con software multicanale (Linnworks ecc.), quindi è necessario caricare manualmente le vendite. Per i venditori online o con volumi elevati questo può essere fastidioso e richiedere più tempo. Non ha un feed con tutte le banche/carte di credito ecc.

Come sistema di contabilità basato su cloud, è valido quanto o migliore di altri prodotti testati. Ha tutte le funzionalità/funzioni necessarie e non costa un occhio della testa... Non si integra con software multicanale (Linnworks ecc.), quindi è necessario caricare manualmente le vendite. Per i venditori online o con volumi elevati questo può essere fastidioso e richiedere più tempo. Non ha un feed con tutte le banche/carte di credito ecc.

5. Odoo (la migliore suite di applicazioni aziendali open source)

tramite Odoo

Odoo è un software ERP modulare che consente alle piccole imprese di iniziare con ciò di cui hanno bisogno e aggiungere elementi man mano che crescono. Invece di pagare per una suite completa, puoi iniziare con app essenziali come CRM o contabilità. Successivamente, puoi espanderti in inventario, project management, risorse umane ed e-commerce.

Il framework open source consente un'ampia personalizzazione dei flussi di lavoro. Sia l'opzione cloud che quella on-premise ti consentono di controllare la tua implementazione.

Per gestire logistica e operazioni complesse, Odoor offre gestione multi-magazzino, scansione di codici a barre, flussi di lavoro in subappalto e automazione del rifornimento.

Due funzionalità aggiuntive includono un motore di flusso di lavoro flessibile e l'automazione della piattaforma. È possibile effettuare la modifica delle interfacce, eseguire codice Python, trigger azioni del server, automatizzare i flussi di lavoro e persino inviare email o SMS tramite azioni dei pulsanti.

A differenza dei tradizionali ERP, che risultano poco intuitivi, l'interfaccia di Odoo è intuitiva e le app mobili consentono ai team di accedere ai dati in tempo reale da qualsiasi luogo. Le automazioni gestiscono attività di routine come la fatturazione, il rifornimento delle scorte e l'ottimizzazione dei processi relativi alle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Accedi ad analisi in tempo reale e dashboard interattive per consolidare dati finanziari, commerciali e altro ancora.

Gestisci processi di produzione complessi con le funzionalità di gestione degli ordini di lavoro.

Gestisci le operazioni di magazzino con strumenti migliorati per il monitoraggio dell'inventario, l'imballaggio multilivello e la personalizzazione dei numeri di serie.

Limiti di Odoo

La configurazione iniziale può risultare complessa per i nuovi utenti, soprattutto quando si tratta di personalizzazioni o strumenti di terze parti.

Prezzi di Odoo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4,3/5 (oltre 1.090 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.260 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Odoo?

Secondo un recensore:

Odoo è molto semplice da configurare, utilizzare e gestire gli ordini di magazzino e gli elementi in inventario in molti magazzini diversi... È stato leggermente complesso aggiungere gli elementi in inventario da effettuare il monitoraggio in ogni magazzino, ma Odoo ha semplificato questo processo rendendolo uno dei sistemi più veloci da avviare.

Odoo è molto semplice da configurare, utilizzare e gestire gli ordini di magazzino e gli elementi in inventario in molti magazzini diversi... È stato leggermente complesso aggiungere gli elementi in inventario da effettuare il monitoraggio in ogni magazzino, ma Odoo ha semplificato questo processo rendendolo uno dei sistemi più veloci da avviare.

6. Zoho One (il migliore per software aziendali convenienti)

tramite Zoho One

Zoho One è essenzialmente un sistema operativo aziendale che raggruppa oltre 40 applicazioni integrate. Queste includono software CRM, finanza, risorse umane, project management, automazione del marketing e altro ancora.

Come alternativa a Holded, Zoho offre interoperabilità. Le azioni in un'app, come la chiusura di un accordo nel CRM, possono triggerare automaticamente processi in altre app, come la generazione di una fattura, la registrazione di un nuovo cliente nel supporto clienti o l'invio di una sequenza di onboarding. Questa integrazione tra app riduce i silos e rende i flussi di lavoro più fluidi rispetto all'approccio modulare di Holded.

Quando gestisci dati finanziari e relativi ai clienti, hai bisogno anche di sicurezza e governance di livello aziendale. A tal fine, Zoho One offre autenticazione a più fattori, controlli di accesso basati sui ruoli, conformità agli standard GDPR e SOC e persino gestione centralizzata dei dispositivi.

Zoho Creator, il builder low-code, ti consente di progettare app personalizzate senza bisogno di supporto tecnico. Per l'assistenza clienti omnicanale, hai a disposizione Zoho Desk, SalesIQ e Campaigns. Puoi gestire le interazioni tramite chat, email, telefono e social media in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho One

Automatizza e personalizza i tuoi processi aziendali con strumenti basati sull'IA come Zoho Zia.

Utilizza la BI e l'analisi integrate in nuove dashboard avanzate e approfondimenti basati sull'IA per prendere decisioni basate sui dati.

Collega Zoho One con oltre 1.500 app di terze parti attraverso il suo marketplace, estendendo i flussi di lavoro a strumenti specifici per il settore commerciale, la finanza, il marketing, le risorse umane e il settore industriale.

Limitazioni di Zoho One

La configurazione può essere complessa, le integrazioni tra i moduli incoerenti e l'esperienza utente varia in modo significativo tra le app, creando confusione per i team.

Prezzi di Zoho One

Prezzo per tutti i dipendenti: 45 $ al mese per utente

Prezzi flessibili per utente: 105 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho One

G2: 4,3/5 (oltre 22.100 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho One?

Un utente ha condiviso questo feedback:

La gestione completa delle spese aziendali offerta da Zoho Expense non ha eguali... Mi piacerebbe vedere una maggiore flessibilità dal punto di vista della reportistica. L'attuale personalizzazione è buona, ma non mi permette di integrare i campi che devo presentare al nostro team contabile.

La gestione completa delle spese aziendali offerta da Zoho Expense non ha eguali... Mi piacerebbe vedere una maggiore flessibilità dal punto di vista della reportistica. L'attuale personalizzazione è buona, ma non mi permette di integrare i campi che devo presentare al nostro team contabile.

7. Bitrix24 (ideale per CRM e collaborazione in team con un budget limitato)

tramite Bitrix24

Bitrix24 è una piattaforma unificata per la gestione aziendale che combina CRM, project management, comunicazione tra team e automazione.

Ciò che lo distingue da Holded è il grafico integrato, la videoconferenza e la condivisione di documenti che mantengono connessi i team interfunzionali.

Bitrix24 offre anche un toolkit per la gestione dei progetti, con diverse funzionalità/funzioni come Gantt, Scrum, Calendario e monitoraggio del carico di lavoro. Holded, invece, offre solo le visualizzazioni di base Kanban e Gantt.

La piattaforma include strumenti di gestione dell'inventario, automazione del marketing e assistenza clienti progettati per supportare la crescita aziendale. Tutti questi strumenti sono protetti con crittografia AES-256 e sono conformi alle normative GDPR.

Bitrix24 dispone di un assistente IA, Co-Pilot. Aiuta in attività come il riassunto di testi, la traduzione, la compilazione automatica di campi e la generazione di liste di controllo. Oltre alle funzionalità CRM standard, offre funzionalità avanzate di automazione del marketing, tra cui campagne email, test A/B, analisi e gestione degli iscritti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Collabora senza soluzione di continuità utilizzando il social network aziendale Feed, i calendari condivisi e un drive aziendale centralizzato.

Comunica in modo sicuro all'interno del team utilizzando Bitrix24 Messenger con chat, videochiamate e canali.

Utilizza la knowledge base e il sistema di contenuti con controllo delle versioni per creare guide interne, effettuare la condivisione di best practice e conservare la documentazione all'interno della piattaforma.

Limitazioni di Bitrix24

L'esperienza utente/interfaccia utente è scadente, con un layout e un design complessivo obsoleti.

Prezzi di Bitrix24

Standard: 124 $/mese (50 utenti)

Professional: 249 $/mese (100 utenti)

Enterprise: 499 $/mese (250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4. 1/5 (oltre 560 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Ecco una prospettiva di prima mano:

Adoro questo sistema, senza dubbio il migliore che ho trovato quando ho avviato la mia azienda e lo utilizzo anche nelle altre mie aziende... All'inizio può essere un po' difficile da imparare e da navigare, ma offrono dei partner che ti aiutano se te lo puoi permettere, anche se a me piace sapere come fare le cose. Una volta imparato, però, è semplicissimo da usare.

Adoro questo sistema, senza dubbio il migliore che ho trovato quando ho avviato la mia azienda e lo utilizzo anche nelle altre mie aziende... All'inizio può essere un po' difficile da imparare e da navigare, ma offrono dei partner che ti aiutano se te lo puoi permettere, anche se a me piace sapere come fare le cose. Una volta imparato, però, è semplicissimo da usare.

8. Wave (ideale per liberi professionisti e piccole imprese)

tramite Wave

Wave è una piattaforma di contabilità basata su cloud progettata per liberi professionisti, imprenditori individuali e titolari di piccole imprese. Come alternativa a Holded, avrai accesso gratis a una suite completa di funzionalità. Queste includono fatturazione, monitoraggio delle spese, contabilità a partita doppia e reportistica semplice.

Le funzionalità finanziarie includono fatture illimitate, riconciliazione automatizzata con i feed bancari e scansione delle ricevute tramite OCR. Lo strumento di acquisizione delle ricevute utilizza la tecnologia OCR per estrarre automaticamente i dettagli delle spese da un massimo di 10 ricevute alla volta, per un inserimento dei dati fluido e una sincronizzazione diretta con i tuoi registri contabili.

La dashboard consente di visualizzare a colpo d'occhio il flusso di cassa, le entrate e le spese.

Inoltre, la funzionalità di preventivi di Wave offre un modo professionale per gestire i preventivi, eliminando la necessità di fogli di calcolo o reinserimenti manuali. Puoi creare preventivi personalizzati con il tuo logo, i tuoi colori e le tue condizioni, assicurandoti che ogni documento inviato a un client rifletta l'identità della tua azienda.

Il sistema effettua il monitoraggio di ogni preventivo in tempo reale, così saprai sempre se è stato inviato, visualizzato o approvato, migliorando la produttività. Questa visibilità semplifica la gestione della tua pipeline e il follow-up con i potenziali clienti al momento giusto.

Le migliori funzionalità di Wave

Crea e invia fatture personalizzate illimitate con il tuo marchio e monitora il loro stato in tempo reale.

Automatizza i processi aziendali come fatture ricorrenti, promemoria e integrazioni di app tramite Zapier o Make.

Genera report finanziari essenziali come profitti e perdite, bilanci, rendiconti di flusso di cassa, imposte sulle vendite e registri generali.

Limiti di Wave

L'automazione di Wave è fortemente dipendente da strumenti esterni come Zapier e manca di integrazioni native dei flussi di lavoro.

Prezzi Wave

Starter: gratis

Pro: 19 $/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Wave

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wave?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Wave è gratis, semplice e ideale per le piccole imprese. Semplifica la gestione di fatture, pagamenti e report senza complicazioni... Lo strumento raggiunge rapidamente i suoi limiti per una contabilità più avanzata. Alcune funzionalità/funzioni sono riservate agli utenti nordamericani.

Wave è gratis, semplice e ideale per le piccole imprese. Semplifica la gestione di fatture, pagamenti e report senza complicazioni... Lo strumento raggiunge rapidamente i suoi limiti per una contabilità più avanzata. Alcune funzionalità/funzioni sono riservate agli utenti nordamericani.

9. FreshBooks (ideale per la fatturazione e la contabilità dei clienti)

tramite FreshBooks

Il software di contabilità basato su cloud Freshbooks è un'alternativa a Holded per liberi professionisti, imprenditori individuali e piccole imprese orientate ai servizi.

Quando si fattura un client, funzionalità quali modelli personalizzabili, fatturazione ricorrente, promemoria di pagamento automatici e supporto multivaluta consentono di risparmiare molto tempo.

Se sei un consulente o un'agenzia che fattura il proprio tempo e le proprie spese, le funzionalità di monitoraggio del tempo e gestione delle spese sono molto utili. Puoi registrare le ore fatturabili, acquisire le ricevute tramite dispositivi mobili e collegarle direttamente alle fatture.

FreshBooks dispone anche di un portale clienti. I tuoi clienti possono visualizzare in modo sicuro le fatture, pagare le bollette, inserire commenti e controllare lo stato dei progetti.

Infine, la piattaforma funge anche da software di project management. Dal punto di vista finanziario, include un dashboard di redditività all'interno di ogni progetto, che mostra a colpo d'occhio entrate, costi, tempo fatturabile e ore non fatturate.

Le migliori funzionalità/funzioni di FreshBooks

Tieni traccia delle spese aziendali illimitate e classificale per la dichiarazione dei redditi e la contabilità di progetto con i riepiloghi delle spese.

Consenti la condivisione di file in tempo reale, chat, feedback e discussioni direttamente nel contesto del progetto.

Sfrutta FreshBooks Payroll powered by Gusto per l'elaborazione automatizzata delle buste paga, la dichiarazione dei redditi, i pagamenti dei collaboratori esterni e la conformità normativa.

Limiti di FreshBooks

Non riconosce le spese aggiunte manualmente, quindi durante la sincronizzazione con la tua banca devi controllarle manualmente per evitare doppie voci.

Prezzi di FreshBooks

Lite: 21 $ al mese per utente

In più: 38 $ al mese per utente

Premium: 65 $ al mese per utente

Selezione: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FreshBooks?

Da una recensione su G2:

Rende la fatturazione davvero semplice, adoro la facilità con cui è possibile creare e inviare fatture in pochissimo tempo, inoltre i clienti lo trovano davvero facile da capire e da pagare... Ha opzioni di reportistica limitate, ad esempio se si desiderano alcune opzioni avanzate, o un dettaglio o informazioni sulle tasse, è richiesto un lavoro aggiuntivo, inoltre la sincronizzazione con i gateway di pagamento esterni è lenta.

Rende la fatturazione davvero semplice, adoro la facilità con cui è possibile creare e inviare fatture in pochissimo tempo, inoltre i clienti lo trovano davvero facile da capire e da pagare... Ha opzioni di reportistica limitate, ad esempio se si desiderano alcune opzioni avanzate, o un dettaglio o informazioni sulle tasse, è richiesto un lavoro aggiuntivo, inoltre la sincronizzazione con i gateway di pagamento esterni è lenta.

10. NetSuite (ideale per ERP e contabilità per aziende)

tramite NetSuxite

NetSuite è ideale per le aziende che necessitano di funzionalità di livello enterprise. Gestisce finanza, CRM, e-commerce, inventario e risorse umane in un sistema integrato. Inoltre, il sistema ERP cloud-native offre consolidamento multi-entità, automazione della fatturazione delle sottoscrizioni e gestione avanzata delle immobilizzazioni.

La reportistica finanziaria in tempo reale include dashboard personalizzabili e business intelligence con approfondimenti operativi. Gestisce automaticamente flussi di lavoro complessi, come il riconoscimento dei ricavi, il monitoraggio dell'inventario in più sedi e la reportistica di conformità in varie giurisdizioni.

L'ambiente SuiteCloud di NetSuite offre tutto ciò che serve, dagli strumenti no-code (SuiteBuilder, SuiteFlow) per la personalizzazione dell'interfaccia utente e dei flussi di lavoro, alle API low-code e allo scripting (SuiteScript) che supportano lo sviluppo su larga scala. Ciò consente un adattamento perfetto tra i processi aziendali senza interrompere gli aggiornamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetSuite

Utilizza previsioni multivariate basate sull'IA nella pianificazione e nel budgeting per ottenere previsioni aziendali precise.

Utilizza Intelligent Performance Management (IPM) per integrare l'analisi IA in Excel, Word e PowerPoint tramite Smart View, con automazione per la generazione di grafici e approfondimenti narrativi.

Scansiona ricevute e fatture ed estrai e popolati automaticamente i registri contabili utilizzando la funzione di acquisizione delle fatture con OCR avanzato.

Limiti di NetSuite

L'implementazione di NetSuite richiede in genere mesi di piano, configurazione e formazione.

Prezzi NetSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NetSuite

G2: 4. 1/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di NetSuite?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

L'implementazione richiede un attento piano per ottenere il massimo dal sistema. Non è una soluzione plug and play. Esistono ottimi partner nelle società di consulenza che potrebbero aiutarti a implementare qualcosa di simile. Ciò comporterà un costo aggiuntivo, ma vale la pena investire se si tratta di una soluzione a lungo termine.

L'implementazione richiede un attento piano per ottenere il massimo dal sistema. Non è una soluzione plug and play. Esistono ottimi partner nelle società di consulenza che potrebbero aiutarti a implementare qualcosa di simile. Ciò comporterà un costo aggiuntivo, ma vale la pena investire se si tratta di una soluzione a lungo termine.

11. SAP Business One (ideale per le medie imprese di dimensioni moderate che necessitano di un sistema ERP)

tramite SAP Business One

L'alternativa a Holded SAP Business One porta le funzionalità ERP di livello aziendale nel settore delle PMI. Il sistema integrato offre moduli potenti per la gestione finanziaria, la catena di fornitura, la produzione, gli acquisti, la gestione commerciale e la gestione dei clienti.

È utilizzato dalle PMI che stanno passando da semplici piattaforme basate sulla contabilità a un ambiente ERP completo. Le aziende manifatturiere, i distributori e le aziende con catene di fornitura complesse sfruttano strumenti avanzati per la pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP), la programmazione della produzione e l'ottimizzazione del magazzino.

La piattaforma eccelle nelle operazioni di produzione, offrendo funzionalità di pianificazione della produzione, gestione delle distinte base e controllo qualità. La piattaforma in-memory SAP HANA fornisce analisi e reportistica in tempo reale in grado di gestire grandi set di dati.

A differenza dell'approccio cloud-native di Holded, SAP Business One offre un'implementazione flessibile: on-premise, cloud o ibrida. Ciò ti garantisce un maggiore controllo sugli aggiornamenti e sulle decisioni relative all'infrastruttura.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Business One

Lavora in modo nativo con Microsoft Office e altre applicazioni SAP.

Utilizza le sue viste finanziarie interattive, la reportistica drag-and-drop, l'analisi predittiva e i dashboard personalizzabili per ottenere informazioni finanziarie più approfondite.

Automatizza gli acquisti con le funzionalità di SuiteProcurement che ottimizzano la gestione degli ordini dei fornitori, le approvazioni degli acquisti e le richieste di acquisto consolidate.

Limiti di SAP Business One

L'ERP richiede una licenza e non si configura automaticamente; ciò significa che è necessario rivolgersi a un consulente.

Prezzi di SAP Business One

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Business One

G2: 4,3/5 (oltre 520 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 330 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SAP Business One?

Una recensione lo descrive così:

Si tratta di un sistema ERP completo. Tutti i moduli in un unico programma. Il sistema ha un'interfaccia multilingue ed è adattato ai requisiti fiscali regionali. I partner SAP Business One forniscono un supporto eccellente e veloce... Il sistema ha un'interfaccia dall'aspetto piuttosto antiquato. So che il produttore sta lavorando a un accesso completamente basato su browser e faccio il tifo per lui.

Si tratta di un sistema ERP completo. Tutti i moduli in un unico programma. Il sistema ha un'interfaccia multilingue ed è adattato ai requisiti fiscali regionali. I provider SAP Business One forniscono un supporto eccellente e rapido... Il sistema ha un'interfaccia dall'aspetto piuttosto antiquato. So che il produttore sta lavorando a un accesso completamente basato su browser e faccio il tifo per lui.

"Tieni" l'esito positivo con ClickUp

Cercherai alternative a Holded una volta raggiunti i limiti degli strumenti ERP-lite.

Gestendo i progetti in modo più approfondito, con l'automazione delle attività ripetitive e l'aggiunta di IA dove serve, non solo eviterai le inefficienze, ma creerai spazio per una crescita più intelligente e rapida.

Con ClickUp, puoi unificare progetti, documenti, conversazioni e report in un unico spazio di lavoro condiviso. La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale ti aiuta ad automatizzare le attività ripetitive, ottenere informazioni immediate e mantenere la tua attività senza intoppi mentre cresce.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅